Наречия частотности в английском: правила расположения и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Слушатели курсов подготовки к экзаменам IELTS или TOEFL Изучая английский язык, многие сталкиваются с ситуацией: "Я всегда путаюсь с наречиями частотности!" или "Мне редко удаётся правильно расположить их в предложении". Знакомо? 🤔 Частотные наречия — элементы языка, которые делают нашу речь точной и естественной. Они помогают указать, как часто происходит действие, и являются неотъемлемой частью повседневного общения на английском. Без них невозможно сдать экзамены IELTS или TOEFL на высокий балл. Давайте разберёмся с этими маленькими, но важными словами раз и навсегда!

Что такое частотные наречия и их роль в английском

Частотные наречия (adverbs of frequency) — это слова, которые указывают на то, как часто происходит действие или событие. Они отвечают на вопрос "Как часто?" и являются одной из основных категорий наречий в английском языке.

Эти наречия играют несколько ключевых ролей:

Уточняют периодичность действий и привычек

Помогают выразить постоянство или изменчивость событий

Делают речь более точной и информативной

Создают естественность в разговорной речи носителей языка

В повседневной коммуникации частотные наречия встречаются постоянно. Представьте: вы на собеседовании, и вас спрашивают о ваших навыках работы в команде. Ответ "I usually collaborate well with others" звучит намного естественнее и точнее, чем просто "I collaborate with others".

Екатерина Соловьева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню одну свою ученицу, Машу. Она готовилась к IELTS и постоянно жаловалась: "Я знаю много слов, но моя речь всё равно звучит неестественно!" Мы проанализировали её высказывания и обнаружили проблему — полное отсутствие частотных наречий. Машина речь была похожа на сухой отчёт: "I go to the gym. I eat healthy food. I read books." После того, как мы добавили частотные наречия, её речь преобразилась: "I usually go to the gym three times a week. I always eat healthy food for breakfast. I often read books before going to bed." Через месяц практики Маша получила 7.5 за Speaking на IELTS!

Овладение частотными наречиями — это шаг к свободному владению английским языком, где ваша речь звучит не только грамматически правильно, но и естественно, как у носителя языка.

Основные типы частотных наречий с графиками частотности

Частотные наречия в английском языке можно представить в виде шкалы от 0% до 100%, где каждое наречие занимает определённое место в зависимости от частоты действия, которое оно описывает. 📊

Частотность Наречие Перевод Примерный процент Высокая Always Всегда 100% Высокая Almost always Почти всегда 90-99% Высокая Usually / Normally Обычно 80-90% Средняя Frequently / Often Часто 70-80% Средняя Sometimes Иногда 30-60% Низкая Occasionally Изредка 20-30% Низкая Seldom / Rarely Редко 5-15% Низкая Hardly ever / Scarcely Почти никогда 1-5% Нулевая Never Никогда 0%

Помимо этих основных наречий, существуют и другие выражения, указывающие на частоту:

Определённая периодичность : daily (ежедневно), weekly (еженедельно), monthly (ежемесячно), yearly (ежегодно)

: daily (ежедневно), weekly (еженедельно), monthly (ежемесячно), yearly (ежегодно) Конкретные интервалы : every day (каждый день), once a week (раз в неделю), twice a month (дважды в месяц)

: every day (каждый день), once a week (раз в неделю), twice a month (дважды в месяц) Нерегулярные периоды: from time to time (время от времени), now and then (время от времени), every now and again (иногда)

Интересно, что частотные наречия могут значительно изменять смысл высказывания. Сравните:

"I exercise" (Я занимаюсь спортом) — нейтральное утверждение без указания на частоту

"I always exercise" (Я всегда занимаюсь спортом) — подчёркивает регулярность и постоянство

"I rarely exercise" (Я редко занимаюсь спортом) — указывает на нерегулярность и исключительность

Выбор правильного частотного наречия зависит от контекста и реальной частоты действия, которое вы хотите описать. Это помогает собеседнику точно понять ваши привычки и режим жизни.

Правила расположения наречий частотности в предложении

Правильное размещение частотных наречий в предложении — один из ключевых навыков, который отличает опытного говорящего от новичка. Существуют чёткие правила, следуя которым, вы никогда не ошибётесь. 🎯

Основное правило: большинство частотных наречий ставятся:

Перед основным глаголом (но после глагола to be)

После вспомогательного глагола в сложных временах

После первого вспомогательного глагола, если их несколько

Рассмотрим это на примерах:

Тип предложения Позиция наречия Пример С глаголом to be После глагола to be She is always happy. С обычным глаголом Перед основным глаголом They often play football on Sundays. С модальным глаголом После модального глагола You should always check your answers. С вспомогательным глаголом После первого вспомогательного глагола I have never been to Paris. В отрицательном предложении После вспомогательного глагола, перед отрицанием not He does usually not work on weekends. В вопросе После подлежащего Do you always get up so early?

Особые случаи:

Sometimes, usually, normally, occasionally, often могут также стоять в начале или в конце предложения: Sometimes we go to the cinema. / We go to the cinema sometimes. Always, never, ever, seldom, rarely обычно не ставятся в начале или в конце предложения (за исключением особых стилистических случаев). Если в предложении несколько глаголов, наречие обычно ставится перед тем глаголом, к которому оно относится: She always wants to eat pizza. (Наречие относится к wanting)

She wants to always eat pizza. (Наречие относится к eating)

Неправильное расположение наречий частотности — одна из самых распространённых ошибок среди изучающих английский язык. Особенно это касается русскоговорящих студентов, так как в русском языке порядок слов более свободный.

Михаил Орлов, методист языковых курсов В моей практике был интересный случай. Группа студентов-программистов готовилась к интервью в международную IT-компанию. Все они были технически подкованы, но их английский звучал неестественно. Причина крылась в неправильном расположении наречий частотности. Например, они говорили "I check always my code" вместо "I always check my code", "We are testing usually software" вместо "We usually test software". Мы провели специальный тренинг, фокусируясь только на позиции наречий в предложении. Выработали мнемоническое правило: "BE — после, DO — перед". Через две недели интенсивной практики их речь стала звучать значительно профессиональнее. Пятеро из семи студентов успешно прошли интервью, и HR-менеджер даже отметил их "чёткую и структурированную коммуникацию на английском".

Частотные наречия в разных временах английского языка

Использование частотных наречий с различными временами английского языка имеет свои особенности и нюансы. Разберём, как правильно интегрировать наречия частотности в основные времена. ⏰

Present Simple

Это время и частотные наречия — естественные партнёры, так как Present Simple используется именно для описания регулярных действий и привычек.

I always drink coffee in the morning.

She never watches horror movies.

They usually play tennis on Saturdays.

Present Continuous

С Present Continuous частотные наречия используются реже, но возможны для подчёркивания временных привычек или изменений в обычном поведении:

He is always complaining about something. (Указывает на раздражение говорящего)

We are often working late these days. (Временная ситуация)

Past Simple

В прошедшем времени частотные наречия помогают указать на периодичность действий в прошлом:

I rarely visited museums when I was a student.

She frequently went abroad for business.

Present Perfect

В этом времени наречия помогают указать на опыт или его отсутствие:

I have never been to Japan.

We have always wanted to learn Spanish.

Future Tenses

С будущими временами частотные наречия употребляются для выражения предположений о будущих регулярных действиях:

I will probably go to the gym more often next year.

She is going to always remember this moment.

Важно отметить особые сочетания наречий частотности с определёнными временами:

Already, yet, still часто используются с Present Perfect: I have already finished my homework.

Have you called him yet?

She still hasn't arrived. Ever и never также часто встречаются в вопросах и утверждениях в Present Perfect: Have you ever climbed a mountain?

I have never eaten sushi.

Использование частотных наречий с разными временами помогает более точно выразить свои мысли и подчеркнуть нюансы совершения действия. Это особенно важно в академическом письме и формальной речи, где точность высказываний имеет первостепенное значение.

Практические упражнения с частотными наречиями

Теория без практики малоэффективна, поэтому давайте закрепим знания с помощью нескольких упражнений. 💪 Эти задания помогут вам автоматизировать навык использования частотных наречий в разных контекстах.

Упражнение 1: Расставьте наречия частотности в правильном месте

She goes to the gym. (often) We are late for meetings. (never) They have visited Paris. (already) Do you drink coffee in the morning? (usually) He can solve difficult problems. (always)

Ответы:

She often goes to the gym. We are never late for meetings. They have already visited Paris. Do you usually drink coffee in the morning? He can always solve difficult problems.

Упражнение 2: Замените выделенные фразы подходящими наречиями частотности

I check my email five times a day. She goes swimming once a week. They visit their grandparents every weekend. He is 100% of the time on time for work. We 0% of the time eat fast food.

Возможные ответы:

I frequently/regularly/often check my email. She occasionally/sometimes goes swimming. They regularly/always visit their grandparents. He is always on time for work. We never eat fast food.

Упражнение 3: Составьте предложения, используя данные слова и добавляя подходящие наречия частотности

I / read / books / before bed She / be / happy / in the morning They / have / dinner / together He / watch / news / on TV We / go / to the movies / on weekends

Примеры ответов:

I usually read books before bed. She is rarely happy in the morning. They always have dinner together. He occasionally watches news on TV. We sometimes go to the movies on weekends.

Упражнение 4: Практика в реальных жизненных ситуациях

Ответьте на следующие вопросы о своих привычках, используя различные наречия частотности:

How often do you check social media? Do you usually eat breakfast? Have you ever been abroad? Are you always punctual? Do you often read books in English?

Регулярная практика этих упражнений поможет вам не только правильно использовать частотные наречия, но и сделает вашу речь более естественной и приближенной к речи носителей языка. Старайтесь также обращать внимание на использование наречий частотности при просмотре фильмов, сериалов или чтении книг на английском языке.