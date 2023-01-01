Части лица на английском: названия с транскрипцией и упражнениями

Для кого эта статья:

Ученики, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся медицинской или косметической терминологией Знание названий частей лица на английском языке открывает двери к свободному общению в повседневных ситуациях, от посещения салона красоты до описания внешности людей. Когда ученик путается в словах или запинается, пытаясь объяснить, что у него болит или как выглядит человек, это создает барьер в коммуникации. Эта статья предлагает не только систематизированный словарь частей лица с транскрипцией, но и практические упражнения, которые помогут закрепить эти слова в долговременной памяти. Готовы превратить изучение лексики в увлекательный процесс? 🔍

Базовая лексика частей лица на английском с транскрипцией

Изучение частей лица на английском языке является одним из базовых элементов построения словарного запаса. Эта лексика используется практически ежедневно — при описании внешности, разговорах о здоровье или в косметических процедурах.

Давайте начнем с основных слов, которые обозначают части лица в английском языке:

Английское слово Транскрипция Перевод Face [feɪs] Лицо Forehead [ˈfɔːrhed] Лоб Eyes [aɪz] Глаза Eyebrows [ˈaɪbraʊz] Брови Eyelashes [ˈaɪlæʃɪz] Ресницы Nose [nəʊz] Нос Nostrils [ˈnɒstrəlz] Ноздри Mouth [maʊθ] Рот Lips [lɪps] Губы Cheeks [tʃiːks] Щёки Chin [tʃɪn] Подбородок Jaw [dʒɔː] Челюсть Ears [ɪəz] Уши Earlobe [ˈɪələʊb] Мочка уха Temple [ˈtempəl] Висок

Для более детального описания глаз и рта пригодятся дополнительные термины:

Pupil [ˈpjuːpəl] — зрачок

— зрачок Iris [ˈaɪrɪs] — радужка глаза

— радужка глаза Upper lip [ˌʌpə ˈlɪp] — верхняя губа

— верхняя губа Lower lip [ˌləʊə ˈlɪp] — нижняя губа

— нижняя губа Gums [ɡʌmz] — дёсны

— дёсны Teeth [tiːθ] — зубы

— зубы Tongue [tʌŋ] — язык

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем За годы преподавания я заметила, что многие ученики испытывают трудности с запоминанием названий частей лица, особенно таких слов, как "eyebrows" и "eyelashes", которые часто путают. Однажды во время урока с группой подростков я придумала мнемоническое правило: "BROW" в слове "eyebrow" напоминает нам о "бровях", а "LASHES" в "eyelashes" звучит похоже на "ресницы", которые "хлещут" воздух при моргании. Эта простая ассоциация работает безотказно — у моих студентов больше не возникает путаницы между этими терминами. Я рекомендую использовать подобные ассоциации для запоминания сложной лексики — они делают процесс обучения эффективнее и веселее!

Визуальный словарь: фото и названия частей лица

Визуализация — мощный инструмент запоминания новой лексики. Соединяя слово с изображением, мы активируем дополнительные нейронные связи, что ускоряет процесс запоминания и делает его более устойчивым.

Для эффективного изучения названий частей лица попробуйте следующие методы визуализации:

Используйте схемы лица с подписями на английском языке

Практикуйте наклеивание стикеров с английскими словами на собственное отражение в зеркале 🪞

Создавайте ментальные карты, связывающие части лица с их функциями или характеристиками

Разработайте свои флеш-карты с изображением с одной стороны и словом с другой

Детализированная лексика для описания формы и особенностей частей лица:

Часть лица Описание формы/типа Пример использования Face round, oval, square, heart-shaped, long She has a heart-shaped face. Nose straight, hooked, button, Roman, snub He has a straight nose. Eyes almond-shaped, round, close-set, wide-set Her almond-shaped eyes are beautiful. Eyebrows thin, thick, arched, straight, bushy His bushy eyebrows are very expressive. Lips full, thin, heart-shaped, defined She has full lips. Chin pointed, square, cleft, double, dimpled Tom has a cleft chin like many movie stars. Cheeks chubby, hollow, rosy, dimpled Children often have chubby cheeks.

Для лучшего запоминания лексики используйте технику "маркировки реальности" — когда вы смотрите на своё лицо или лица других людей, мысленно называйте каждую часть лица на английском языке. Это создаст прочную ассоциативную связь между визуальным образом и словом.

Полезные выражения и идиомы с лексикой лица

Английский язык богат выражениями и идиомами, в которых фигурируют части лица. Изучение этих фраз не только обогатит ваш словарный запас, но и поможет звучать более естественно при разговоре с носителями языка.

Вот некоторые распространённые идиомы, связанные с частями лица:

Face to face — лицом к лицу (напрямую)

— лицом к лицу (напрямую) To save face — сохранить репутацию

— сохранить репутацию To make a long face — выглядеть грустным или разочарованным

— выглядеть грустным или разочарованным To turn up one's nose at something — относиться к чему-то пренебрежительно

— относиться к чему-то пренебрежительно To keep a straight face — сохранять серьезное выражение лица (не смеяться)

— сохранять серьезное выражение лица (не смеяться) To be all ears — внимательно слушать

— внимательно слушать To be all eyes — внимательно наблюдать

— внимательно наблюдать To see eye to eye — полностью соглашаться с кем-то

— полностью соглашаться с кем-то To be nose to nose — быть очень близко друг к другу (часто в конфликтной ситуации)

— быть очень близко друг к другу (часто в конфликтной ситуации) To pay through the nose — платить слишком дорого

— платить слишком дорого To put words into someone's mouth — приписывать кому-то то, что он не говорил

— приписывать кому-то то, что он не говорил To make one's mouth water — вызывать слюноотделение (о вкусной еде)

Полезные выражения для описания эмоций через части лица:

A gleam in one's eye — блеск в глазах (признак радости или интереса)

— блеск в глазах (признак радости или интереса) A furrowed brow — нахмуренный лоб (признак беспокойства или концентрации)

— нахмуренный лоб (признак беспокойства или концентрации) To purse one's lips — сжать губы (признак неодобрения)

— сжать губы (признак неодобрения) To clench one's jaw — сжать челюсть (признак напряжения или злости)

— сжать челюсть (признак напряжения или злости) To raise an eyebrow — поднять бровь (выражение удивления или скептицизма)

— поднять бровь (выражение удивления или скептицизма) To flash a smile — быстро улыбнуться

— быстро улыбнуться To wrinkle one's nose — морщить нос (признак отвращения)

Эти выражения активно используются в литературе, фильмах и повседневной речи. Например, в романе "Гордость и предубеждение" Джейн Остин часто описывает, как герои "raise an eyebrow" (поднимают бровь), выражая своё удивление или неодобрение.

Интерактивные упражнения для запоминания слов

Чтобы эффективно запомнить названия частей лица на английском языке, нужно применять различные методы активного обучения. Предлагаю несколько интерактивных упражнений, которые сделают процесс запоминания увлекательным и результативным. 🧠

Упражнение 1: Заполните пропуски

Вставьте подходящие слова в предложения:

She has beautiful blue _ and long dark _ (eyes, eyelashes). His _ turned red when he was embarrassed. (cheeks) The baby has his father's _ and his mother's _. (chin, nose) I need to trim my _ because they're getting too thick. (eyebrows) She always wears earrings in her _. (earlobes)

Упражнение 2: Игра "Саймон говорит" (Simon Says)

Эта классическая игра отлично подходит для запоминания частей лица. Правила просты: выполняйте команду, только если она начинается со слов "Simon says" (Саймон говорит).

"Simon says touch your nose" (прикоснитесь к носу)

"Simon says point to your right ear" (укажите на правое ухо)

"Touch your forehead" (здесь нет "Simon says", поэтому действие выполнить не нужно)

Упражнение 3: Опишите лицо знаменитости

Выберите фотографию известного человека и опишите его лицо на английском языке, используя как можно больше изученных слов. Например:

"This actress has an oval face with high cheekbones. Her eyebrows are thin and arched. She has almond-shaped brown eyes with long eyelashes. Her nose is small and straight. Her lips are full, and she has a pointed chin."

Михаил Соколов, методист по языковому образованию На моих курсах подготовки преподавателей английского языка я всегда подчеркиваю важность кинестетического подхода к обучению лексике. Однажды я столкнулся с группой, где традиционные методы давали слабые результаты. Тогда я ввел упражнение "Mirror Talk" (Разговор с зеркалом). Студенты работали в парах: один держал зеркало, другой, глядя в него, называл части своего лица на английском и добавлял простое описание. Например: "These are my eyes. They are brown." Эффект превзошел все ожидания! Через неделю тестирование показало, что группа усвоила лексику на 40% лучше, чем предыдущие потоки. Секрет успеха заключался в одновременной активации визуальной, слуховой и тактильной памяти. Сейчас это упражнение — стандартная часть нашей методики.

Упражнение 4: Мемори-карточки

Создайте набор карточек, где на одних будут изображения частей лица, а на других — соответствующие английские слова. Перемешайте их и разложите лицевой стороной вниз. Поочередно открывайте по две карточки, стараясь найти пары "изображение-слово".

Упражнение 5: Категоризация

Распределите все изученные слова по категориям:

Верхняя часть лица (forehead, eyebrows, eyes, etc.)

Средняя часть лица (nose, cheeks, etc.)

Нижняя часть лица (mouth, lips, chin, etc.)

Боковые части (ears, temples, etc.)

Практика использования английских слов для лица

Теория без практики малоэффективна, поэтому давайте рассмотрим, как применять выученную лексику в реальных ситуациях общения. Регулярная практика поможет не только закрепить слова в памяти, но и научиться свободно использовать их в разговоре.

Наиболее распространенные контексты использования лексики, связанной с лицом:

Описание внешности людей — при знакомстве, в рассказах о встречах или при описании поиска человека Медицинские ситуации — объяснение симптомов или проблем со здоровьем Косметические процедуры — обсуждение ухода за лицом или макияжа Эмоциональные состояния — описание выражения лица и эмоций

Приведем примеры диалогов для каждой ситуации:

1. Диалог: Описание внешности

A: Have you met the new teacher? B: No, what does she look like? A: She has an oval face with high cheekbones and a pointed chin. Her eyes are green, and she has thick eyebrows. B: Does she have long hair? A: Yes, and she usually wears earrings in her left earlobe only.

2. Диалог: В кабинете врача

Doctor: What seems to be the problem? Patient: I have a pain around my right temple and my jaw hurts when I chew. Doctor: I see. Do you also feel any pain near your ears or forehead? Patient: No, just the temple and jaw area. Doctor: Let me examine your face to see if there's any swelling.

3. Диалог: В салоне красоты

Beautician: What kind of facial treatment would you like today? Client: I'd like something that helps with the dryness around my nose and cheeks. Beautician: I recommend our hydrating treatment. It will moisturize your skin, especially the areas around your nose, cheeks, and forehead. Client: Great! Also, could you shape my eyebrows a bit? Beautician: Of course. Would you prefer thin or naturally thick eyebrows?

4. Диалог: Описание эмоций

A: How was your meeting with the boss? B: Not great. You could tell from his face he wasn't happy. A: What gave it away? B: His jaw was clenched the whole time, and he kept furrowing his brow. When I proposed the new idea, he pursed his lips and wrinkled his nose. A: That doesn't sound promising.

Для более свободного владения этой лексикой попробуйте следующие практические задания:

Ведите дневник на английском языке, где вы описываете людей, которых встретили за день

Практикуйтесь в описании актеров из фильмов или сериалов, которые вы смотрите

Разыграйте ролевые ситуации (у врача, в салоне красоты) с другом, изучающим английский

Запишите видео, где вы рассказываете о себе, используя изученную лексику

Смотрите обучающие видео о макияже или уходе за лицом на английском языке 💄

Регулярность — ключ к успеху. Старайтесь использовать изученную лексику хотя бы 15 минут каждый день, и вскоре вы заметите, что слова стали естественной частью вашего активного словарного запаса.