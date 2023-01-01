Британский vs американский английский: основные отличия в языке

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, работающие с иностранной документацией и коммуникацией Представьте ситуацию: вы уверенно заказываете "chips" в лондонском пабе и удивляетесь, получив картофель фри вместо чипсов, или просите "pants" в британском магазине и видите смущение продавца, ведь вы только что попросили... нижнее белье. Один язык — два разных мира. Британский и американский варианты английского разошлись настолько, что порой создают забавные, а иногда и неловкие ситуации даже среди опытных пользователей языка. Давайте разберемся в ключевых различиях, которые помогут вам уверенно ориентироваться в обоих вариантах английского и избежать языковых ловушек. 🇬🇧🇺🇸

Два лица английского: историческое разделение диалектов

Разделение британского и американского английского началось с момента, когда первые поселенцы отправились в Новый Свет в начале 17 века. Взяв с собой родной язык, они оказались отрезанными от языковых изменений, происходивших в Британии. В то время как британский английский продолжал эволюционировать под влиянием европейских языков и стремительно меняющегося общества, американский английский развивался своим путем.

Интересно, что многие архаичные формы, которые считаются сейчас "американизмами", на самом деле были нормой в британском английском времен Шекспира. Например, американское произношение слова "mad" с коротким [æ] было стандартным в елизаветинской Англии, тогда как современное британское произношение с долгим [ɑː] появилось позднее.

Ключевой фигурой в формировании американского английского стал Ной Вебстер. В 1828 году он опубликовал "Американский словарь английского языка", где намеренно изменил правописание многих слов, чтобы отразить их произношение и упростить орфографию. Именно Вебстеру мы обязаны такими американскими вариантами, как "color" вместо "colour" и "center" вместо "centre".

После обретения независимости США стремились отдалиться от своих британских корней во всех сферах, включая язык. Это привело к сознательному созданию американской языковой идентичности. Третий президент США Томас Джефферсон даже предложил термин "American language" (американский язык) вместо "English language" (английский язык).

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал преподавать, я придерживался строго британского варианта английского. Однажды в мою группу пришел студент, проживший несколько лет в США. Во время занятия он использовал фразу "I'm gonna check the schedule," на что я машинально поправил его: "I'm going to check the timetable." Студент вежливо возразил, что в Америке так говорят повсеместно. Это заставило меня глубже изучить различия между вариантами языка. Я понял, что мой подход был ограниченным. Теперь я всегда объясняю студентам оба варианта и контекст их использования. Помню случай, когда студентка вернулась из поездки в Лондон и рассказала, как была удивлена, увидев объявление "Way Out" вместо привычного американского "Exit". Эти моменты превратились в ценные учебные кейсы, которые помогают студентам понять, что правильность в языке часто зависит от географии.

Лексические различия британского и американского английского

Лексика — пожалуй, самая очевидная область различий между двумя вариантами английского языка. Эти различия охватывают множество сфер жизни, от повседневных предметов до профессиональной терминологии.

Сфера Британский английский Американский английский Транспорт underground, lorry, petrol, boot, bonnet subway, truck, gas, trunk, hood Еда biscuit, chips, crisps, aubergine cookie, french fries, chips, eggplant Жильё flat, ground floor, lift, rubbish apartment, first floor, elevator, garbage Одежда trousers, waistcoat, trainers pants, vest, sneakers Бизнес turnover, CV, holiday, ring revenue, resume, vacation, call

Особенно важно помнить о словах, которые имеют абсолютно разные значения в двух вариантах английского. Например:

Pants : в американском английском — брюки, в британском — нижнее белье

: в американском английском — брюки, в британском — нижнее белье Biscuit : в британском — печенье, в американском — разновидность булочки

: в британском — печенье, в американском — разновидность булочки Vest : в британском — майка, в американском — жилет

: в британском — майка, в американском — жилет Rubber: в британском — ластик, в американском — презерватив (что может привести к неловким ситуациям)

Существуют также различия в идиомах и устойчивых выражениях. Например, британское "touch wood" соответствует американскому "knock on wood", а "to be thrown in at the deep end" в британском английском соответствует американскому "to be thrown into the fire".

Интересно, что некоторые слова могут использоваться в обоих вариантах, но с разной частотностью. Например, "autumn" и "fall" понимают и в Британии, и в Америке, но первое чаще используется британцами, а второе — американцами. 🍂

Грамматические отличия американского и британского английского

Грамматические различия между британским и американским английским менее очевидны, чем лексические, но именно они часто выдают происхождение говорящего. Эти нюансы особенно важны для тех, кто стремится к языковой точности в академической или деловой среде.

Одно из самых заметных различий касается использования времен. Британцы предпочитают Present Perfect для действий, завершившихся в недавнем прошлом, тогда как американцы часто используют Simple Past:

Британский английский: "I've just had lunch."

Американский английский: "I just had lunch."

Еще одно важное отличие — использование вспомогательных глаголов. В британском английском для выражения необходимости чаще используется "shall", в то время как в американском предпочтение отдается "will" или "should".

Коллективные существительные (названия групп, команд, компаний) в британском английском могут согласовываться как с единственным, так и множественным числом глагола, тогда как в американском английском они почти всегда согласуются с единственным числом:

Британский английский: "The team are playing well." или "The team is playing well."

Американский английский: "The team is playing well."

Различается и использование предлогов. Вот несколько примеров:

Британский английский Американский английский different to/from different than/from at the weekend on the weekend in the team on the team talk to talk with in the street on the street agree with a proposal agree to a proposal

Формирование прошедшего времени некоторых глаголов также различается. Например, "learned" более характерно для американского английского, тогда как "learnt" — для британского. То же самое относится к парам "burned/burnt", "dreamed/dreamt" и "spelled/spelt".

В американском варианте "to" часто опускается после глаголов "write" и "talk": "Write me soon!" вместо британского "Write to me soon!". А британская конструкция "have got" ("I've got a car") в американском английском часто упрощается до "have" ("I have a car").

Правописание: когда британский и американский английский расходятся

Различия в правописании между британским и американским английским — результат сознательных реформ, предпринятых в США в XIX веке. Эти изменения были направлены на упрощение орфографии и приближение её к произношению. Сегодня эти отличия стали устоявшимися маркерами языковой идентичности.

Основные закономерности в различиях правописания:

-our vs -or: британские colour, favour, humour в американском варианте пишутся как color, favor, humor -re vs -er: британские centre, theatre, metre в американском варианте — center, theater, meter -ise vs -ize: британские organise, realise, recognise в американском — organize, realize, recognize (хотя -ize также допустимо в британском английском) -yse vs -yze: британские analyse, paralyse в американском — analyze, paralyze -ogue vs -og: британские catalogue, dialogue в американском — catalog, dialog -ae/oe vs e: британские encyclopaedia, anaemia, oestrogen в американском — encyclopedia, anemia, estrogen -ll vs -l: британские traveller, jewellery, cancelled в американском — traveler, jewelry, canceled

Некоторые слова имеют полностью разное написание:

cheque (брит.) — check (амер.)

programme (брит.) — program (амер.) (кроме "computer program" — это написание используется и в британском)

tyre (брит.) — tire (амер.)

grey (брит.) — gray (амер.)

pyjamas (брит.) — pajamas (амер.)

draught (брит.) — draft (амер.)

Стоит отметить, что в международной деловой и научной коммуникации часто наблюдается смешение британских и американских вариантов. Глобализация и интернет способствуют взаимопроникновению орфографических норм, и границы между вариантами постепенно размываются. Однако официальные документы, научные публикации и учебные материалы обычно придерживаются одного стиля. ✍️

Марина Соколова, переводчик технической документации В начале моей карьеры я получила заказ на перевод технической документации для британской компании. Будучи уверенной в своих знаниях английского, я сдала перевод в срок, используя привычные для меня американские термины и правописание. Через день получила от заказчика вежливый, но твёрдый запрос переделать весь документ в соответствии с британскими стандартами. Я провела бессонную ночь, заменяя "aluminum" на "aluminium", "gas" на "petrol", "trunk" на "boot" и множество других терминов. Более того, мне пришлось полностью пересмотреть структуру некоторых предложений, поскольку в британском техническом английском предпочитают пассивный залог там, где американцы используют активный. С тех пор я всегда уточняю у заказчика, какой вариант английского использовать, и создала два отдельных глоссария: один для британских клиентов, другой для американских. Этот случай научил меня, что разницы между вариантами английского гораздо глубже, чем просто написание "colour" vs "color".

Сравнение произношения американского и британского английского

Произношение — возможно, самый узнаваемый маркер, позволяющий отличить британский английский от американского. Хотя внутри каждой страны существует множество региональных акцентов, можно выделить общие фонетические тенденции, характерные для каждого варианта.

Одно из ключевых различий касается произнесения звука [r]. Британский английский (особенно его стандартный вариант, Received Pronunciation) является "non-rhotic" — звук [r] произносится только перед гласным, а в конце слов и перед согласными опускается. В американском английском (General American) [r] обычно произносится во всех позициях. Например:

"car" — кар (амер.) vs ка: (брит.)

"garden" — гарден (амер.) vs га:ден (брит.)

"better" — бэттер (амер.) vs бэтэ (брит.)

Различается и произнесение гласных звуков. В американском английском часто наблюдается нейтрализация гласных в безударном положении, а в британском они произносятся более отчетливо:

"necessary" — нэ́сэсэри (амер.) vs нэ́сэсри (брит.)

"secretary" — сэ́крэтэри (амер.) vs сэ́крэтри (брит.)

В некоторых словах гласные произносятся по-разному:

"dance", "chance", "plant" — [æ] в американском (данс) и [ɑː] в британском (да:нс)

"hot", "lot", "not" — более округлый [ɒ] в британском и более открытый [ɑ] в американском

"new", "duty", "tune" — [ju:] в британском (нью, дьюти) и часто [u:] в американском (ну, дути)

Ударение в многосложных словах также может различаться:

"address" — А́дрес (амер.) vs эДРЕ́С (брит.)

"research" — РИ́сёрч (амер.) vs риСЁ́РЧ (брит.)

"advertisement" — эдверТА́Йзмент (амер.) vs эдВЁ́ртизмент (брит.)

Интонационные модели двух вариантов английского также заметно различаются. Британский английский характеризуется более широким интонационным диапазоном и частыми перепадами тона, что придает речи мелодичность. Американский английский обычно имеет более ровную интонацию с меньшими колебаниями тона.

Даже темп речи различается: американцы обычно говорят несколько медленнее и с более равномерным ритмом, тогда как британцы часто говорят быстрее, с более выраженными ударениями и редукцией безударных слогов. 🗣️