Артикли в английском языке: полное руководство для начинающих

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы объяснения артиклей

Люди, работающие в международной среде и желающие улучшить свои навыки общения на английском Артикли в английском языке — это те маленькие слова, которые вызывают огромные проблемы у изучающих язык. Особенно у русскоговорящих, ведь в нашем родном языке артиклей просто нет! 🤯 Выбор между a, an, the или вообще отсутствием артикля часто становится настоящей головоломкой. Но не паникуйте — с правильной системой и практикой вы сможете укротить эти хитрые элементы грамматики. Давайте разберем артикли по косточкам, чтобы вы больше никогда не терялись, выбирая между "a apple" и "an apple" или решая, нужен ли артикль перед "Mount Everest".

Основная система артиклей: a, an, the и нулевой артикль

Английские артиклы делятся на три основных типа: неопределенные (a, an), определенный (the) и нулевой (отсутствие артикля). Каждый из них выполняет определенную функцию в предложении.

Тип артикля Функция Пример Неопределенный (a/an) Указывает на единичный, неконкретный предмет I need a pen. (Мне нужна какая-нибудь ручка) Определенный (the) Указывает на конкретный предмет Give me the pen on the table. (Дай мне ту конкретную ручку на столе) Нулевой (∅) Используется с множественным числом, абстрактными понятиями, именами собственными ∅ Dogs are loyal. (Собаки верные) <br> ∅ London is beautiful. (Лондон красив)

Артикли помогают слушателю или читателю понять, о каком именно предмете идет речь — конкретном (известном) или неопределенном (любом). Этот нюанс кардинально меняет смысл сказанного. Например:

A doctor called you. (Какой-то доктор звонил тебе) — не уточняется, какой именно

The doctor called you. (Доктор звонил тебе) — подразумевается конкретный доктор, известный собеседникам

∅ Doctors say it's healthy. (Доктора говорят, что это полезно) — речь о докторах как профессиональной группе

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я только начинала преподавать, у меня была группа инженеров, готовящихся к международной конференции. Они прекрасно знали техническую терминологию, но постоянно ошибались с артиклями. Однажды один из них, Михаил, рассказал, как на прошлой встрече с иностранными коллегами сказал: "I am engineer" вместо "I am an engineer", после чего все странно на него посмотрели. Тогда я разработала систему визуализации: неопределенный артикль — это когда вы показываете что-то издалека (любой представитель), а определенный — когда указываете пальцем на конкретный предмет. А нулевой — когда говорите о чем-то общеизвестном или множественном. После этого сравнения количество ошибок в группе сократилось на 70%!

Важно понимать, что выбор артикля не только влияет на грамматическую корректность высказывания, но и передает дополнительные смысловые оттенки. Потому так важно освоить их использование, особенно если вы стремитесь к свободному владению английским языком. 🎯

Правила использования неопределенных артиклей a/an

Неопределенные артикли a и an используются только с исчисляемыми существительными в единственном числе, когда мы говорим о чем-то впервые или упоминаем любой предмет из категории. Разница между a и an заключается только в произношении: an используется перед словами, начинающимися с гласного звука, а a — перед согласными звуками.

A используется перед словами, начинающимися с согласного звука : a book, a university (читается как "юниверсити", начинается с согласного звука /j/)

используется перед словами, начинающимися с согласного : a book, a university (читается как "юниверсити", начинается с согласного звука /j/) An используется перед словами, начинающимися с гласного звука: an apple, an hour (h не произносится)

Ключевые ситуации использования неопределенных артиклей:

При первом упоминании предмета: I saw a dog in the park. (Позже: The dog was big.) Когда предмет — один из многих подобных: She wants to buy a new car. При обозначении профессии: My father is an engineer. В значении "один": I only need a minute to finish. В выражениях частоты: Three times a week. В восклицаниях с исчисляемыми существительными: What a beautiful day!

Обратите внимание на некоторые распространенные выражения с неопределенным артиклем:

have a good time — хорошо провести время

in a hurry — в спешке

take a shower — принять душ

as a result — в результате

make a mistake — сделать ошибку

Неопределенные артикли НЕ используются:

С неисчисляемыми существительными: ❌ a water, ✅ water

С существительными во множественном числе: ❌ a books, ✅ books

С именами собственными: ❌ a London, ✅ London

Определенный артикль the: когда и как применять

Определенный артикль the указывает на то, что речь идет о конкретном, известном предмете или явлении. В отличие от неопределенных артиклей, the может использоваться как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми существительными, как в единственном, так и во множественном числе.

Основные случаи употребления артикля the:

При повторном упоминании: I bought a book yesterday. The book is very interesting. Когда из контекста понятно, о каком предмете идет речь: Close the door, please. (Понятно, о какой именно двери говорится) С уникальными предметами и явлениями: The Moon is full tonight. The Sun is shining. С превосходной степенью прилагательных: This is the best restaurant in town. С порядковыми числительными: The first person to arrive gets a prize. С названиями музыкальных инструментов: She plays the piano beautifully. С названиями океанов, морей, рек, горных цепей: The Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea, the Thames, the Alps. С названиями некоторых стран и регионов: The United Kingdom, the USA, the Middle East.

Антон Сергеевич, переводчик-синхронист: На одной из международных конференций произошел забавный случай. Российский делегат, рассказывая о своем опыте, сказал: "I visited Kremlin last year", без артикля. Его американский коллега с улыбкой переспросил: "Which Kremlin?" — и пояснил, что в России есть несколько кремлей. Это стало для делегата настоящим открытием! С тех пор он всегда говорит "the Kremlin" когда имеет в виду московский Кремль. Эта ситуация ярко показывает, как артикли помогают избегать неоднозначностей. Я рекомендую своим клиентам запоминать не сухие правила, а именно такие говорящие примеры — они гораздо лучше удерживаются в памяти и помогают интуитивно чувствовать язык.

НЕ используется артикль the:

С большинством имен собственных: ❌ the John, ✅ John

С названиями отдельных стран, городов, улиц, озер: ❌ the France, ✅ France

С названиями видов спорта: ❌ the football, ✅ football

С приемами пищи: ❌ the lunch, ✅ lunch

С абстрактными понятиями в общем смысле: ❌ the happiness, ✅ happiness

Особые случаи и исключения в употреблении артиклей

Английские артикли имеют множество нюансов и исключений, которые часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. Рассмотрим некоторые особые случаи, требующие особого внимания. 🧐

Категория С артиклем THE Без артикля Географические названия the United Kingdom, the Netherlands, the Philippines, the USA <br> the Atlantic Ocean, the Black Sea <br> the Mississippi, the Thames, the Nile <br> the Rocky Mountains, the Alps <br> the Sahara Desert Russia, France, Brazil, Japan <br> Lake Baikal, Lake Michigan <br> Mount Everest, Mount Fuji <br> North America, Asia <br> Manhattan, Times Square Учреждения the cinema, the theater, the museum school, university, church, prison, hospital (когда речь о прямом назначении) Времена суток/времена года in the morning, in the afternoon <br> the spring of 2020 at night, at dawn <br> in spring, in summer (в общем) Транспорт take the bus, the train by bus, by train, by car

Некоторые существительные меняют значение в зависимости от наличия артикля:

School без артикля означает учебный процесс: My kids are at school (Они учатся)

The school с артиклем означает здание: The school was built in 1980

Breakfast без артикля означает обычный прием пищи: I had breakfast at 8 am

A breakfast с неопределенным артиклем означает конкретный завтрак: We had a delicious breakfast at the hotel

Особое внимание следует уделить устойчивым выражениям, где использование артиклей фиксировано:

С определенным артиклем THE:

play the guitar/piano (играть на гитаре/пианино)

in the rain/snow (под дождем/снегом)

tell the truth (говорить правду)

by the way (кстати)

in the country/city (за городом/в городе)

Без артикля:

at home/work (дома/на работе)

go to bed/school (идти спать/в школу)

by car/bus/train (на машине/автобусе/поезде)

at night/midnight (ночью/в полночь)

on holiday/vacation (в отпуске/на каникулах)

С неопределенным артиклем:

have a good time (хорошо провести время)

it's a pity (жаль)

as a result (в результате)

make a decision (принять решение)

take a look (взглянуть)

Типичные ошибки русскоговорящих и упражнения для практики

Русскоговорящим студентам особенно сложно освоить артикли из-за отсутствия подобной грамматической категории в родном языке. Давайте разберем наиболее распространенные ошибки и способы их исправления. 🚨

Типичные ошибки:

Пропуск артикля там, где он нужен: ❌ I saw movie yesterday. ✅ I saw a/the movie yesterday. Использование артикля там, где он не нужен: ❌ The happiness is important. ✅ Happiness is important. Неправильный выбор между a/an: ❌ a hour ✅ an hour Путаница между a и the: ❌ I have a cat. A cat is black. ✅ I have a cat. The cat is black. Использование артиклей с именами собственными: ❌ The Tom is my brother. ✅ Tom is my brother. Игнорирование артикля с уникальными объектами: ❌ Sun is shining. ✅ The sun is shining.

Практические упражнения для тренировки:

Заполните пропуски подходящими артиклями или поставьте прочерк (–), если артикль не нужен:

I bought new phone yesterday. phone was quite expensive.

My father works as engineer at large company.

Moscow is capital of __ Russia.

Can you play __ guitar?

happiness cannot be bought with money.

Переведите на английский язык, правильно используя артикли:

Вчера я прочитал интересную книгу. Книга была о путешествиях.

Луна сегодня очень яркая.

У меня есть брат и сестра. Брат работает врачом.

Я не люблю кофе на завтрак.

Эйфелева башня находится в Париже.

Выберите правильный вариант:

She plays (the/a/–) volleyball every Sunday.

My brother is (the/a/an) honest person.

We visited (the/a/–) Louvre when we were in Paris.

Do you prefer to go by (the/a/–) car or by (the/a/–) train?

(The/A/–) dinner we had last night was delicious.

Ответы к упражнению 1: a, The, –, an, a, The, –, the Ответы к упражнению 3: –, an, the, –, –, The

Для эффективного освоения артиклей рекомендуется:

Читать больше аутентичных материалов, обращая внимание на использование артиклей

Вести "дневник артиклей" — записывать встречающиеся вам интересные случаи употребления

Практиковать использование артиклей в реальной речи и письме

Регулярно выполнять специализированные упражнения

Слушать аутентичную речь, обращая внимание на артикли (подкасты, фильмы, аудиокниги)