Артикли в английском языке: полное руководство для начинающих#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы объяснения артиклей
Люди, работающие в международной среде и желающие улучшить свои навыки общения на английском
Артикли в английском языке — это те маленькие слова, которые вызывают огромные проблемы у изучающих язык. Особенно у русскоговорящих, ведь в нашем родном языке артиклей просто нет! 🤯 Выбор между a, an, the или вообще отсутствием артикля часто становится настоящей головоломкой. Но не паникуйте — с правильной системой и практикой вы сможете укротить эти хитрые элементы грамматики. Давайте разберем артикли по косточкам, чтобы вы больше никогда не терялись, выбирая между "a apple" и "an apple" или решая, нужен ли артикль перед "Mount Everest".
Основная система артиклей: a, an, the и нулевой артикль
Английские артиклы делятся на три основных типа: неопределенные (a, an), определенный (the) и нулевой (отсутствие артикля). Каждый из них выполняет определенную функцию в предложении.
|Тип артикля
|Функция
|Пример
|Неопределенный (a/an)
|Указывает на единичный, неконкретный предмет
|I need a pen. (Мне нужна какая-нибудь ручка)
|Определенный (the)
|Указывает на конкретный предмет
|Give me the pen on the table. (Дай мне ту конкретную ручку на столе)
|Нулевой (∅)
|Используется с множественным числом, абстрактными понятиями, именами собственными
|∅ Dogs are loyal. (Собаки верные) <br> ∅ London is beautiful. (Лондон красив)
Артикли помогают слушателю или читателю понять, о каком именно предмете идет речь — конкретном (известном) или неопределенном (любом). Этот нюанс кардинально меняет смысл сказанного. Например:
- A doctor called you. (Какой-то доктор звонил тебе) — не уточняется, какой именно
- The doctor called you. (Доктор звонил тебе) — подразумевается конкретный доктор, известный собеседникам
- ∅ Doctors say it's healthy. (Доктора говорят, что это полезно) — речь о докторах как профессиональной группе
Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:
Когда я только начинала преподавать, у меня была группа инженеров, готовящихся к международной конференции. Они прекрасно знали техническую терминологию, но постоянно ошибались с артиклями. Однажды один из них, Михаил, рассказал, как на прошлой встрече с иностранными коллегами сказал: "I am engineer" вместо "I am an engineer", после чего все странно на него посмотрели.
Тогда я разработала систему визуализации: неопределенный артикль — это когда вы показываете что-то издалека (любой представитель), а определенный — когда указываете пальцем на конкретный предмет. А нулевой — когда говорите о чем-то общеизвестном или множественном. После этого сравнения количество ошибок в группе сократилось на 70%!
Важно понимать, что выбор артикля не только влияет на грамматическую корректность высказывания, но и передает дополнительные смысловые оттенки. Потому так важно освоить их использование, особенно если вы стремитесь к свободному владению английским языком. 🎯
Правила использования неопределенных артиклей a/an
Неопределенные артикли a и an используются только с исчисляемыми существительными в единственном числе, когда мы говорим о чем-то впервые или упоминаем любой предмет из категории. Разница между a и an заключается только в произношении: an используется перед словами, начинающимися с гласного звука, а a — перед согласными звуками.
- A используется перед словами, начинающимися с согласного звука: a book, a university (читается как "юниверсити", начинается с согласного звука /j/)
- An используется перед словами, начинающимися с гласного звука: an apple, an hour (h не произносится)
Ключевые ситуации использования неопределенных артиклей:
- При первом упоминании предмета: I saw a dog in the park. (Позже: The dog was big.)
- Когда предмет — один из многих подобных: She wants to buy a new car.
- При обозначении профессии: My father is an engineer.
- В значении "один": I only need a minute to finish.
- В выражениях частоты: Three times a week.
- В восклицаниях с исчисляемыми существительными: What a beautiful day!
Обратите внимание на некоторые распространенные выражения с неопределенным артиклем:
- have a good time — хорошо провести время
- in a hurry — в спешке
- take a shower — принять душ
- as a result — в результате
- make a mistake — сделать ошибку
Неопределенные артикли НЕ используются:
- С неисчисляемыми существительными: ❌ a water, ✅ water
- С существительными во множественном числе: ❌ a books, ✅ books
- С именами собственными: ❌ a London, ✅ London
Определенный артикль the: когда и как применять
Определенный артикль the указывает на то, что речь идет о конкретном, известном предмете или явлении. В отличие от неопределенных артиклей, the может использоваться как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми существительными, как в единственном, так и во множественном числе.
Основные случаи употребления артикля the:
- При повторном упоминании: I bought a book yesterday. The book is very interesting.
- Когда из контекста понятно, о каком предмете идет речь: Close the door, please. (Понятно, о какой именно двери говорится)
- С уникальными предметами и явлениями: The Moon is full tonight. The Sun is shining.
- С превосходной степенью прилагательных: This is the best restaurant in town.
- С порядковыми числительными: The first person to arrive gets a prize.
- С названиями музыкальных инструментов: She plays the piano beautifully.
- С названиями океанов, морей, рек, горных цепей: The Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea, the Thames, the Alps.
- С названиями некоторых стран и регионов: The United Kingdom, the USA, the Middle East.
Антон Сергеевич, переводчик-синхронист:
На одной из международных конференций произошел забавный случай. Российский делегат, рассказывая о своем опыте, сказал: "I visited Kremlin last year", без артикля. Его американский коллега с улыбкой переспросил: "Which Kremlin?" — и пояснил, что в России есть несколько кремлей.
Это стало для делегата настоящим открытием! С тех пор он всегда говорит "the Kremlin" когда имеет в виду московский Кремль. Эта ситуация ярко показывает, как артикли помогают избегать неоднозначностей. Я рекомендую своим клиентам запоминать не сухие правила, а именно такие говорящие примеры — они гораздо лучше удерживаются в памяти и помогают интуитивно чувствовать язык.
НЕ используется артикль the:
- С большинством имен собственных: ❌ the John, ✅ John
- С названиями отдельных стран, городов, улиц, озер: ❌ the France, ✅ France
- С названиями видов спорта: ❌ the football, ✅ football
- С приемами пищи: ❌ the lunch, ✅ lunch
- С абстрактными понятиями в общем смысле: ❌ the happiness, ✅ happiness
Особые случаи и исключения в употреблении артиклей
Английские артикли имеют множество нюансов и исключений, которые часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. Рассмотрим некоторые особые случаи, требующие особого внимания. 🧐
|Категория
|С артиклем THE
|Без артикля
|Географические названия
|the United Kingdom, the Netherlands, the Philippines, the USA <br> the Atlantic Ocean, the Black Sea <br> the Mississippi, the Thames, the Nile <br> the Rocky Mountains, the Alps <br> the Sahara Desert
|Russia, France, Brazil, Japan <br> Lake Baikal, Lake Michigan <br> Mount Everest, Mount Fuji <br> North America, Asia <br> Manhattan, Times Square
|Учреждения
|the cinema, the theater, the museum
|school, university, church, prison, hospital (когда речь о прямом назначении)
|Времена суток/времена года
|in the morning, in the afternoon <br> the spring of 2020
|at night, at dawn <br> in spring, in summer (в общем)
|Транспорт
|take the bus, the train
|by bus, by train, by car
Некоторые существительные меняют значение в зависимости от наличия артикля:
- School без артикля означает учебный процесс: My kids are at school (Они учатся)
- The school с артиклем означает здание: The school was built in 1980
- Breakfast без артикля означает обычный прием пищи: I had breakfast at 8 am
- A breakfast с неопределенным артиклем означает конкретный завтрак: We had a delicious breakfast at the hotel
Особое внимание следует уделить устойчивым выражениям, где использование артиклей фиксировано:
С определенным артиклем THE:
- play the guitar/piano (играть на гитаре/пианино)
- in the rain/snow (под дождем/снегом)
- tell the truth (говорить правду)
- by the way (кстати)
- in the country/city (за городом/в городе)
Без артикля:
- at home/work (дома/на работе)
- go to bed/school (идти спать/в школу)
- by car/bus/train (на машине/автобусе/поезде)
- at night/midnight (ночью/в полночь)
- on holiday/vacation (в отпуске/на каникулах)
С неопределенным артиклем:
- have a good time (хорошо провести время)
- it's a pity (жаль)
- as a result (в результате)
- make a decision (принять решение)
- take a look (взглянуть)
Типичные ошибки русскоговорящих и упражнения для практики
Русскоговорящим студентам особенно сложно освоить артикли из-за отсутствия подобной грамматической категории в родном языке. Давайте разберем наиболее распространенные ошибки и способы их исправления. 🚨
Типичные ошибки:
- Пропуск артикля там, где он нужен: ❌ I saw movie yesterday. ✅ I saw a/the movie yesterday.
- Использование артикля там, где он не нужен: ❌ The happiness is important. ✅ Happiness is important.
- Неправильный выбор между a/an: ❌ a hour ✅ an hour
- Путаница между a и the: ❌ I have a cat. A cat is black. ✅ I have a cat. The cat is black.
- Использование артиклей с именами собственными: ❌ The Tom is my brother. ✅ Tom is my brother.
- Игнорирование артикля с уникальными объектами: ❌ Sun is shining. ✅ The sun is shining.
Практические упражнения для тренировки:
- Заполните пропуски подходящими артиклями или поставьте прочерк (–), если артикль не нужен:
- I bought new phone yesterday. phone was quite expensive.
- My father works as engineer at large company.
- Moscow is capital of __ Russia.
- Can you play __ guitar?
- happiness cannot be bought with money.
- Переведите на английский язык, правильно используя артикли:
- Вчера я прочитал интересную книгу. Книга была о путешествиях.
- Луна сегодня очень яркая.
- У меня есть брат и сестра. Брат работает врачом.
- Я не люблю кофе на завтрак.
- Эйфелева башня находится в Париже.
- Выберите правильный вариант:
- She plays (the/a/–) volleyball every Sunday.
- My brother is (the/a/an) honest person.
- We visited (the/a/–) Louvre when we were in Paris.
- Do you prefer to go by (the/a/–) car or by (the/a/–) train?
- (The/A/–) dinner we had last night was delicious.
Ответы к упражнению 1: a, The, –, an, a, The, –, the Ответы к упражнению 3: –, an, the, –, –, The
Для эффективного освоения артиклей рекомендуется:
- Читать больше аутентичных материалов, обращая внимание на использование артиклей
- Вести "дневник артиклей" — записывать встречающиеся вам интересные случаи употребления
- Практиковать использование артиклей в реальной речи и письме
- Регулярно выполнять специализированные упражнения
- Слушать аутентичную речь, обращая внимание на артикли (подкасты, фильмы, аудиокниги)
Освоение артиклей в английском языке — это марафон, а не спринт. Как и любой другой аспект иностранного языка, они требуют постоянной практики и внимания к деталям. Не расстраивайтесь, если иногда делаете ошибки — даже продвинутые студенты порой путаются в выборе правильного артикля. Главное — сформировать привычку замечать артикли в речи носителей и анализировать, почему в каждом конкретном случае используется именно этот вариант. Со временем выбор артикля станет для вас интуитивным, и вы перестанете задумываться об этих маленьких, но таких важных словах. Удачи на пути к грамматическому совершенству! 🌟