Полная таблица артиклей в английском: правила и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, особенно носители русского языка

Студенты и взрослые, стремящиеся улучшить свои знания грамматики

Преподаватели английского языка, желающие получить материалы для обучения Артикли — камень преткновения для многих изучающих английский язык, особенно для носителей русского, где этой части речи просто нет. Сколько раз вы зависали над фразой, размышляя: "The document или просто document? A user или an user?" 🤔 Путаница с артиклями способна превратить безупречное эссе в текст с ошибками или подорвать уверенность во время важного разговора. Но не волнуйтесь! Эта статья содержит полную таблицу правил использования артиклей с примерами, которые помогут раз и навсегда запомнить их применение и повысить ваш уровень английского языка.

Что такое артикли и для чего они нужны

Артикли в английском языке — это небольшие, но чрезвычайно важные слова, которые стоят перед существительными и помогают определить их контекст. Английский язык использует три вида артиклей: определённый (the), неопределённые (a/an) и нулевой артикль (отсутствие артикля).

Основная функция артиклей — указывать на определённость или неопределённость существительного. Они дают слушателю или читателю понять, говорим ли мы о конкретном предмете или о любом представителе класса.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал преподавать, у меня была студентка Марина, которая постоянно игнорировала артикли. «Зачем эти лишние слова?» — спрашивала она. На одном из занятий я попросил её перевести две фразы: "Give me book" и "Give me the book". Она перевела обе одинаково: «Дай мне книгу». Тогда я положил перед ней стопку разных книг и одну конкретную книгу отдельно. «Когда я говорю "Give me book", это звучит так, будто мне всё равно какую книгу ты дашь из этой стопки. Когда я говорю "Give me the book", я указываю на конкретную книгу — ту, что лежит отдельно». После этого простого наглядного примера артикли перестали быть для неё абстрактным правилом и превратились в практический инструмент коммуникации.

Артикли выполняют несколько важных функций:

Указывают, говорим ли мы о конкретном предмете (the) или о любом представителе класса (a/an)

Помогают различать исчисляемые и неисчисляемые существительные

Вносят вклад в ритм и мелодику английской речи

Предоставляют слушателю контекстуальную информацию о существительном

Несмотря на свою кажущуюся простоту, артикли часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. Это связано с тем, что их использование зависит не только от грамматических правил, но и от контекста, устоявшихся выражений и исключений.

Полная таблица основных типов артиклей в английском

Для лучшего понимания и запоминания, давайте рассмотрим сравнительную таблицу основных типов артиклей в английском языке. Таблица содержит ключевые случаи использования каждого артикля с примерами. 📊

Тип артикля Когда используется Примеры Определённый (the) Когда говорим о конкретном, известном предмете The book on the table is mine. (Именно эта конкретная книга) Неопределённый (a/an) Когда говорим о любом представителе класса I need a book to read. (Любая книга подойдёт) Нулевой (отсутствие артикля) С абстрактными понятиями, множественным числом в общем смысле Life is beautiful. Dogs are loyal animals. The С уникальными объектами The sun, the moon, the Earth The С порядковыми числительными The first, the second, the last A/An При первом упоминании исчисляемого существительного I saw a car. The car was blue. A/An В значении "один" A hundred dollars, a dozen eggs Нулевой С названиями стран, городов, улиц (обычно) France is beautiful. London is busy. Нулевой С именами людей John called yesterday.

Важно отметить, что выбор между артиклями a и an зависит от звука, с которого начинается следующее слово:

A используется перед словами, начинающимися с согласного звука: a book, a university (юниверсити — начинается со звука [j])

An используется перед словами, начинающимися с гласного звука: an apple, an hour (начинается с немого h, поэтому звучит как [ауэ])

Помните, что артикль относится к звуку, а не букве. Например, мы говорим "an honest man" (честный человек), потому что 'h' в "honest" не произносится.

Правила использования определенного артикля the

Определенный артикль the является одним из наиболее часто используемых слов в английском языке. Он применяется, когда мы говорим о чем-то конкретном и известном как говорящему, так и слушающему. 🎯

Вот основные правила использования артикля the:

Конкретный объект : когда говорим о конкретном предмете, который известен обоим собеседникам. Can you close the door, please? (Та конкретная дверь, которую оба видят)

: когда говорим о конкретном предмете, который известен обоим собеседникам. Can you close the door, please? (Та конкретная дверь, которую оба видят) Повторное упоминание : когда объект уже был упомянут ранее. I bought a book and a pen. The book was expensive.

: когда объект уже был упомянут ранее. I bought a book and a pen. The book was expensive. Уникальные объекты : с объектами, существующими в единственном экземпляре. The sun is shining today.

: с объектами, существующими в единственном экземпляре. The sun is shining today. Географические названия : с названиями океанов, морей, рек, горных цепей, пустынь, архипелагов. The Atlantic Ocean, the Thames, the Alps, the Sahara.

: с названиями океанов, морей, рек, горных цепей, пустынь, архипелагов. The Atlantic Ocean, the Thames, the Alps, the Sahara. Некоторые страны и регионы : особенно те, что представляют собой объединения или имеют форму множественного числа. The United Kingdom, the Netherlands, the Middle East.

: особенно те, что представляют собой объединения или имеют форму множественного числа. The United Kingdom, the Netherlands, the Middle East. Превосходная степень прилагательных : This is the best restaurant in town.

: This is the best restaurant in town. Порядковые числительные : She was the first person to arrive.

: She was the first person to arrive. Музыкальные инструменты : когда говорим об умении играть. She plays the piano very well.

: когда говорим об умении играть. She plays the piano very well. Исторические периоды и события: The Renaissance, the Second World War.

Екатерина Смирнова, переводчик-синхронист Во время перевода международной конференции я столкнулась с интересной ситуацией. Русский докладчик, говоря на английском, постоянно пропускал артикль "the" перед названием своего исследовательского проекта. В результате слушатели думали, что он говорит о каком-то абстрактном проекте, а не о конкретной инициативе. После выступления ко мне подошли несколько зарубежных участников с вопросами о "каком именно проекте шла речь". Я объяснила докладчику, что пропуск "the" перед названием его проекта создал путаницу. На следующий день он начал своё выступление с чёткого "Today I will tell you about THE project we've been developing for 5 years". Разница была колоссальной — все сразу поняли, о чём идёт речь. Этот случай наглядно показывает, как один маленький артикль может полностью изменить восприятие информации слушателями.

Есть также особые случаи использования артикля the:

Категория Правило Примеры Семьи The + фамилия во множественном числе = вся семья The Smiths are coming for dinner. Национальности The + прилагательное = вся нация The French are known for their cuisine. Газеты и журналы Обычно используется the The Times, The Economist Гостиницы, театры, музеи Обычно используется the The Hilton, The British Museum Общественные учреждения Часто используется the Go to the hospital (UK), go to hospital (US)

Обратите внимание, что в британском и американском английском есть некоторые различия в использовании артиклей, особенно с названиями учреждений.

Когда применять неопределенные артикли a/an

Неопределённые артикли a/an используются, когда мы говорим о чём-то в первый раз, о чём-то неконкретном или о любом представителе класса. Они применяются только с исчисляемыми существительными в единственном числе. 🔍

Основные правила использования неопределённых артиклей:

Первое упоминание : когда предмет или человек упоминается впервые. I saw a dog in the park. (Любая собака, не конкретная)

: когда предмет или человек упоминается впервые. I saw a dog in the park. (Любая собака, не конкретная) Один из многих : когда говорим о любом представителе класса. A doctor should always be patient. (Любой доктор)

: когда говорим о любом представителе класса. A doctor should always be patient. (Любой доктор) В значении "один" : I'll be back in a minute. (Примерно одну минуту)

: I'll be back in a minute. (Примерно одну минуту) С профессиями : My father is an engineer.

: My father is an engineer. В выражениях, обозначающих количество : A dozen, a couple, a hundred.

: A dozen, a couple, a hundred. С некоторыми выражениями : A lot of, a few, a little.

: A lot of, a few, a little. В восклицаниях с исчисляемыми существительными: What a beautiful day!

Как выбирать между a и an:

Выбор между a и an зависит исключительно от звучания, а не от написания следующего слова:

A используется перед словами, начинающимися с согласного звука: a book, a university (произносится "юниверсити", поэтому начинается с согласного звука [j])

An используется перед словами, начинающимися с гласного звука: an apple, an hour (в "hour" h не произносится, поэтому слово начинается с гласного звука)

Часто встречающиеся исключения:

An используется перед словами, начинающимися с немого h: an honest man, an hour

A используется перед словами, начинающимися с произносимого звука university, a European country*

An используется перед аббревиатурами, которые произносятся с начальным гласным звуком: an MBA, an SOS signal

Важно помнить, что неопределённые артикли никогда не используются с:

Неисчисляемыми существительными: water, music, information (не говорим "a water", "a music")

Существительными во множественном числе: books, cars (не говорим "a books")

Иногда выбор артикля может изменить значение предложения:

I need a paper (имеется в виду документ или газета) vs. I need paper (имеется в виду материал)

Случаи употребления нулевого артикля

Нулевой артикль — это отсутствие артикля перед существительным. Хотя физически он не присутствует в предложении, концептуально он играет такую же роль, как и видимые артикли, помогая определить контекст существительного. 🚫

Основные случаи использования нулевого артикля:

Имена собственные : John is a doctor. Russia is a large country.

: John is a doctor. Russia is a large country. Большинство географических названий : Africa, Paris, Lake Michigan (но есть исключения, как the United States)

: Africa, Paris, Lake Michigan (но есть исключения, как the United States) Языки : She speaks French and German.

: She speaks French and German. Виды спорта и игры : They play chess every evening. Football is popular worldwide.

: They play chess every evening. Football is popular worldwide. Абстрактные понятия в общем смысле : Love is blind. Freedom is important.

: Love is blind. Freedom is important. Неисчисляемые существительные в общем смысле : Water is essential for life. Gold is expensive.

: Water is essential for life. Gold is expensive. Исчисляемые существительные во множественном числе в общем смысле : Dogs are loyal animals. Computers have changed our lives.

: Dogs are loyal animals. Computers have changed our lives. Приёмы пищи : What's for dinner? Let's have breakfast. (но: I had a nice lunch.)

: What's for dinner? Let's have breakfast. (но: I had a nice lunch.) Средства транспорта с предлогами by : by car, by train, by plane

: by car, by train, by plane Титулы с именами : Queen Elizabeth, President Lincoln (но: the Queen, the President — без имени)

: Queen Elizabeth, President Lincoln (но: the Queen, the President — без имени) Учебные предметы : She studies mathematics and physics. (но иногда с the: the mathematics of quantum theory)

: She studies mathematics and physics. (но иногда с the: the mathematics of quantum theory) Времена года в общем смысле: Summer is my favorite season. (но: the summer of 2020)

Сравнение использования нулевого артикля и других артиклей:

Life is short. (жизнь в общем) vs. The life of a soldier is difficult. (конкретная жизнь)

I like coffee. (в общем) vs. The coffee in this cup is cold. (конкретный кофе)

Cats are independent animals. (кошки в общем) vs. The cats in my neighborhood are all stray. (конкретные кошки)

Существуют также устойчивые выражения, в которых используется нулевой артикль:

С предлогами : at home, at work, at school, in bed, in prison, in hospital (британский английский)

: at home, at work, at school, in bed, in prison, in hospital (британский английский) Устойчивые словосочетания : face to face, day by day, hand in hand, arm in arm

: face to face, day by day, hand in hand, arm in arm Время суток : at night, at dawn, at sunset

: at night, at dawn, at sunset Фразы с предлогом of: kind of music, type of car

Важно отметить, что использование артиклей может различаться в британском и американском вариантах английского языка, особенно в устойчивых выражениях. Например, британцы говорят "in hospital", а американцы — "in the hospital".

Некоторые существительные могут использоваться как с артиклем, так и без него, в зависимости от контекста:

Go to church (для молитвы) vs. Go to the church (как к зданию)

Go to school (учиться) vs. Go to the school (как к зданию, например, на родительское собрание)

Go to prison (как заключённый) vs. Go to the prison (как посетитель)