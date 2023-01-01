Полная таблица артиклей в английском: правила и примеры
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык, особенно носители русского языка
- Студенты и взрослые, стремящиеся улучшить свои знания грамматики
Преподаватели английского языка, желающие получить материалы для обучения
Артикли — камень преткновения для многих изучающих английский язык, особенно для носителей русского, где этой части речи просто нет. Сколько раз вы зависали над фразой, размышляя: "The document или просто document? A user или an user?" 🤔 Путаница с артиклями способна превратить безупречное эссе в текст с ошибками или подорвать уверенность во время важного разговора. Но не волнуйтесь! Эта статья содержит полную таблицу правил использования артиклей с примерами, которые помогут раз и навсегда запомнить их применение и повысить ваш уровень английского языка.
Что такое артикли и для чего они нужны
Артикли в английском языке — это небольшие, но чрезвычайно важные слова, которые стоят перед существительными и помогают определить их контекст. Английский язык использует три вида артиклей: определённый (the), неопределённые (a/an) и нулевой артикль (отсутствие артикля).
Основная функция артиклей — указывать на определённость или неопределённость существительного. Они дают слушателю или читателю понять, говорим ли мы о конкретном предмете или о любом представителе класса.
Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Когда я только начинал преподавать, у меня была студентка Марина, которая постоянно игнорировала артикли. «Зачем эти лишние слова?» — спрашивала она. На одном из занятий я попросил её перевести две фразы: "Give me book" и "Give me the book". Она перевела обе одинаково: «Дай мне книгу».
Тогда я положил перед ней стопку разных книг и одну конкретную книгу отдельно. «Когда я говорю "Give me book", это звучит так, будто мне всё равно какую книгу ты дашь из этой стопки. Когда я говорю "Give me the book", я указываю на конкретную книгу — ту, что лежит отдельно».
После этого простого наглядного примера артикли перестали быть для неё абстрактным правилом и превратились в практический инструмент коммуникации.
Артикли выполняют несколько важных функций:
- Указывают, говорим ли мы о конкретном предмете (the) или о любом представителе класса (a/an)
- Помогают различать исчисляемые и неисчисляемые существительные
- Вносят вклад в ритм и мелодику английской речи
- Предоставляют слушателю контекстуальную информацию о существительном
Несмотря на свою кажущуюся простоту, артикли часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. Это связано с тем, что их использование зависит не только от грамматических правил, но и от контекста, устоявшихся выражений и исключений.
Полная таблица основных типов артиклей в английском
Для лучшего понимания и запоминания, давайте рассмотрим сравнительную таблицу основных типов артиклей в английском языке. Таблица содержит ключевые случаи использования каждого артикля с примерами. 📊
|Тип артикля
|Когда используется
|Примеры
|Определённый (the)
|Когда говорим о конкретном, известном предмете
|The book on the table is mine. (Именно эта конкретная книга)
|Неопределённый (a/an)
|Когда говорим о любом представителе класса
|I need a book to read. (Любая книга подойдёт)
|Нулевой (отсутствие артикля)
|С абстрактными понятиями, множественным числом в общем смысле
|Life is beautiful. Dogs are loyal animals.
|The
|С уникальными объектами
|The sun, the moon, the Earth
|The
|С порядковыми числительными
|The first, the second, the last
|A/An
|При первом упоминании исчисляемого существительного
|I saw a car. The car was blue.
|A/An
|В значении "один"
|A hundred dollars, a dozen eggs
|Нулевой
|С названиями стран, городов, улиц (обычно)
|France is beautiful. London is busy.
|Нулевой
|С именами людей
|John called yesterday.
Важно отметить, что выбор между артиклями a и an зависит от звука, с которого начинается следующее слово:
- A используется перед словами, начинающимися с согласного звука: a book, a university (юниверсити — начинается со звука [j])
- An используется перед словами, начинающимися с гласного звука: an apple, an hour (начинается с немого h, поэтому звучит как [ауэ])
Помните, что артикль относится к звуку, а не букве. Например, мы говорим "an honest man" (честный человек), потому что 'h' в "honest" не произносится.
Правила использования определенного артикля the
Определенный артикль the является одним из наиболее часто используемых слов в английском языке. Он применяется, когда мы говорим о чем-то конкретном и известном как говорящему, так и слушающему. 🎯
Вот основные правила использования артикля the:
- Конкретный объект: когда говорим о конкретном предмете, который известен обоим собеседникам. Can you close the door, please? (Та конкретная дверь, которую оба видят)
- Повторное упоминание: когда объект уже был упомянут ранее. I bought a book and a pen. The book was expensive.
- Уникальные объекты: с объектами, существующими в единственном экземпляре. The sun is shining today.
- Географические названия: с названиями океанов, морей, рек, горных цепей, пустынь, архипелагов. The Atlantic Ocean, the Thames, the Alps, the Sahara.
- Некоторые страны и регионы: особенно те, что представляют собой объединения или имеют форму множественного числа. The United Kingdom, the Netherlands, the Middle East.
- Превосходная степень прилагательных: This is the best restaurant in town.
- Порядковые числительные: She was the first person to arrive.
- Музыкальные инструменты: когда говорим об умении играть. She plays the piano very well.
- Исторические периоды и события: The Renaissance, the Second World War.
Екатерина Смирнова, переводчик-синхронист
Во время перевода международной конференции я столкнулась с интересной ситуацией. Русский докладчик, говоря на английском, постоянно пропускал артикль "the" перед названием своего исследовательского проекта. В результате слушатели думали, что он говорит о каком-то абстрактном проекте, а не о конкретной инициативе.
После выступления ко мне подошли несколько зарубежных участников с вопросами о "каком именно проекте шла речь". Я объяснила докладчику, что пропуск "the" перед названием его проекта создал путаницу. На следующий день он начал своё выступление с чёткого "Today I will tell you about THE project we've been developing for 5 years". Разница была колоссальной — все сразу поняли, о чём идёт речь.
Этот случай наглядно показывает, как один маленький артикль может полностью изменить восприятие информации слушателями.
Есть также особые случаи использования артикля the:
|Категория
|Правило
|Примеры
|Семьи
|The + фамилия во множественном числе = вся семья
|The Smiths are coming for dinner.
|Национальности
|The + прилагательное = вся нация
|The French are known for their cuisine.
|Газеты и журналы
|Обычно используется the
|The Times, The Economist
|Гостиницы, театры, музеи
|Обычно используется the
|The Hilton, The British Museum
|Общественные учреждения
|Часто используется the
|Go to the hospital (UK), go to hospital (US)
Обратите внимание, что в британском и американском английском есть некоторые различия в использовании артиклей, особенно с названиями учреждений.
Когда применять неопределенные артикли a/an
Неопределённые артикли a/an используются, когда мы говорим о чём-то в первый раз, о чём-то неконкретном или о любом представителе класса. Они применяются только с исчисляемыми существительными в единственном числе. 🔍
Основные правила использования неопределённых артиклей:
- Первое упоминание: когда предмет или человек упоминается впервые. I saw a dog in the park. (Любая собака, не конкретная)
- Один из многих: когда говорим о любом представителе класса. A doctor should always be patient. (Любой доктор)
- В значении "один": I'll be back in a minute. (Примерно одну минуту)
- С профессиями: My father is an engineer.
- В выражениях, обозначающих количество: A dozen, a couple, a hundred.
- С некоторыми выражениями: A lot of, a few, a little.
- В восклицаниях с исчисляемыми существительными: What a beautiful day!
Как выбирать между a и an:
Выбор между a и an зависит исключительно от звучания, а не от написания следующего слова:
- A используется перед словами, начинающимися с согласного звука: a book, a university (произносится "юниверсити", поэтому начинается с согласного звука [j])
- An используется перед словами, начинающимися с гласного звука: an apple, an hour (в "hour" h не произносится, поэтому слово начинается с гласного звука)
Часто встречающиеся исключения:
- An используется перед словами, начинающимися с немого h: an honest man, an hour
- A используется перед словами, начинающимися с произносимого звука university, a European country*
- An используется перед аббревиатурами, которые произносятся с начальным гласным звуком: an MBA, an SOS signal
Важно помнить, что неопределённые артикли никогда не используются с:
- Неисчисляемыми существительными: water, music, information (не говорим "a water", "a music")
- Существительными во множественном числе: books, cars (не говорим "a books")
Иногда выбор артикля может изменить значение предложения:
I need a paper (имеется в виду документ или газета) vs. I need paper (имеется в виду материал)
Случаи употребления нулевого артикля
Нулевой артикль — это отсутствие артикля перед существительным. Хотя физически он не присутствует в предложении, концептуально он играет такую же роль, как и видимые артикли, помогая определить контекст существительного. 🚫
Основные случаи использования нулевого артикля:
- Имена собственные: John is a doctor. Russia is a large country.
- Большинство географических названий: Africa, Paris, Lake Michigan (но есть исключения, как the United States)
- Языки: She speaks French and German.
- Виды спорта и игры: They play chess every evening. Football is popular worldwide.
- Абстрактные понятия в общем смысле: Love is blind. Freedom is important.
- Неисчисляемые существительные в общем смысле: Water is essential for life. Gold is expensive.
- Исчисляемые существительные во множественном числе в общем смысле: Dogs are loyal animals. Computers have changed our lives.
- Приёмы пищи: What's for dinner? Let's have breakfast. (но: I had a nice lunch.)
- Средства транспорта с предлогами by: by car, by train, by plane
- Титулы с именами: Queen Elizabeth, President Lincoln (но: the Queen, the President — без имени)
- Учебные предметы: She studies mathematics and physics. (но иногда с the: the mathematics of quantum theory)
- Времена года в общем смысле: Summer is my favorite season. (но: the summer of 2020)
Сравнение использования нулевого артикля и других артиклей:
- Life is short. (жизнь в общем) vs. The life of a soldier is difficult. (конкретная жизнь)
- I like coffee. (в общем) vs. The coffee in this cup is cold. (конкретный кофе)
- Cats are independent animals. (кошки в общем) vs. The cats in my neighborhood are all stray. (конкретные кошки)
Существуют также устойчивые выражения, в которых используется нулевой артикль:
- С предлогами: at home, at work, at school, in bed, in prison, in hospital (британский английский)
- Устойчивые словосочетания: face to face, day by day, hand in hand, arm in arm
- Время суток: at night, at dawn, at sunset
- Фразы с предлогом of: kind of music, type of car
Важно отметить, что использование артиклей может различаться в британском и американском вариантах английского языка, особенно в устойчивых выражениях. Например, британцы говорят "in hospital", а американцы — "in the hospital".
Некоторые существительные могут использоваться как с артиклем, так и без него, в зависимости от контекста:
- Go to church (для молитвы) vs. Go to the church (как к зданию)
- Go to school (учиться) vs. Go to the school (как к зданию, например, на родительское собрание)
- Go to prison (как заключённый) vs. Go to the prison (как посетитель)
Артикли – незаменимые помощники в создании точных, ясных высказываний на английском языке. Теперь, вооружившись полной таблицей и практическими примерами, вы сможете правильно определить, когда использовать the, a/an или обходиться без артикля вообще. Помните, что даже носители языка иногда сомневаются в выборе правильного артикля, особенно в сложных случаях. Главное – регулярная практика и внимание к контексту. Правильное использование артиклей – это не только признак грамотности, но и ключ к точной передаче ваших мыслей на английском языке.