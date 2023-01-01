Артикли с географическими названиями: правила и исключения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, начиная с базового уровня

Преподаватели и репетиторы английского языка

Путешественники и туристы, заинтересованные в правильном использовании языка в контексте географических названий Каждый изучающий английский язык рано или поздно сталкивается с артиклями – теми маленькими словами, которые способны вызвать огромную головную боль. Когда речь заходит о географических названиях, ситуация становится похожей на лабиринт с множеством поворотов и тупиков. Почему мы говорим "the United Kingdom", но просто "France"? Откуда взялся "the" перед названием "Netherlands"? И почему некоторые горные хребты требуют определенного артикля, а другие нет? 🌍 В этой статье мы разберем все правила и исключения, чтобы вы могли уверенно ориентироваться в мире английских географических названий и их артиклей.

Базовые правила артиклей с географическими названиями

Использование артиклей с географическими названиями в английском языке подчиняется определенной логике. Хотя многим кажется, что это сплошной хаос исключений, на самом деле существуют четкие закономерности, которые помогут разобраться даже в самых сложных случаях.

Базовое правило звучит так: большинство географических названий используются без артикля. Это относится к:

Большинству стран, городов и континентов: France, Tokyo, Africa

Отдельным островам: Sicily, Madagascar

Отдельным горам: Mount Everest, Kilimanjaro

Улицам: Oxford Street, Fifth Avenue

Большинству озер: Lake Michigan, Lake Baikal

Однако определенный артикль the используется в следующих случаях:

Страны во множественном числе или содержащие слова republic, kingdom, states: the Philippines, the Czech Republic, the United Kingdom

Горные цепи и хребты: the Alps, the Rockies, the Himalayas

Группы островов: the Canary Islands, the Bahamas

Реки, моря, океаны: the Nile, the Black Sea, the Atlantic Ocean

Регионы: the Middle East, the Midwest

Для наглядности предлагаю сравнительную таблицу:

Без артикля С артиклем "the" Japan the United Arab Emirates Paris the Hague Mount Fuji the Andes Sicily the Hawaiian Islands Lake Victoria the Mediterranean Sea

Михаил Соболев, преподаватель английского языка На одном из моих первых уроков в США я попросил таксиста отвезти меня на "Fifth Avenue". Водитель, коренной нью-йоркец, тут же поправил: "You mean THE Fifth Avenue, right?" Я был сбит с толку, ведь всегда учил, что с названиями улиц артикль не используется. Оказалось, что в разговорной речи местные жители часто добавляют артикль к известным улицам — своеобразная дань уважения, подчеркивающая их значимость. Это был мой первый урок: грамматика в учебнике и живая речь могут существенно различаться, и оба варианта по-своему правильны в зависимости от контекста.

Употребление "the" с названиями водных объектов

Артикль "the" практически всегда используется с названиями водных объектов. Это одно из самых последовательных правил в английской грамматике, касающихся географических названий. 🌊 Давайте рассмотрим основные категории:

Реки : the Amazon, the Nile, the Thames, the Mississippi

: the Amazon, the Nile, the Thames, the Mississippi Моря : the Black Sea, the Mediterranean Sea, the Caspian Sea

: the Black Sea, the Mediterranean Sea, the Caspian Sea Океаны : the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean

: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean Заливы : the Bay of Bengal, the Gulf of Mexico

: the Bay of Bengal, the Gulf of Mexico Проливы и каналы: the English Channel, the Strait of Gibraltar, the Suez Canal

Однако существует важное исключение – большинство названий озер используются без артикля, когда слово "Lake" стоит перед названием:

Lake Superior (НЕ "the Lake Superior")

Lake Geneva

Lake Titicaca

Но если слово "lake" следует после названия, то артикль "the" необходим:

the Great Salt Lake

the Aral Sea (хотя технически это озеро)

Это правило применяется и к некоторым водохранилищам и искусственным водоемам:

the Hoover Dam (плотина)

the Three Gorges Reservoir

Стоит отметить, что названия водопадов также обычно требуют артикля "the":

the Niagara Falls

the Victoria Falls

the Angel Falls

Тип водного объекта Правило употребления артикля Примеры Реки Всегда с "the" the Volga, the Rhine, the Ganges Моря и океаны Всегда с "the" the Red Sea, the Arctic Ocean Озера с "Lake" перед названием Без артикля Lake Baikal, Lake Michigan Озера без слова "Lake" в начале С артиклем "the" the Great Bear Lake Водопады Обычно с "the" the Iguazu Falls

Артикли с названиями стран, городов и регионов

Географические названия стран, городов и регионов часто вызывают больше всего вопросов, ведь именно здесь встречается наибольшее количество исключений. Давайте разберемся с основными правилами. 🗺️

Страны и государства:

Без артикля используется большинство названий стран: France, Russia, Brazil, Japan, Germany, Australia

используется большинство названий стран: France, Russia, Brazil, Japan, Germany, Australia С артиклем "the" используются:

используются: Страны во множественном числе: the Netherlands, the Philippines, the Maldives

Страны с составными названиями, включающими слова Republic, Kingdom, States, Union и т.п.: the United Kingdom, the United States, the Dominican Republic, the United Arab Emirates

Некоторые исторические названия стран: the Soviet Union, the Ottoman Empire, the Roman Empire

Города:

Практически все города употребляются без артикля : London, New York, Moscow, Beijing, Cairo

: London, New York, Moscow, Beijing, Cairo Редкие исключения включают: the Hague (в Нидерландах)

Иногда артикль "the" используется с названиями городов, если мы хотим подчеркнуть их уникальность или противопоставить другим местам: "This is not the Paris I remember"

Регионы и области:

С артиклем "the" используются:

Большинство регионов и областей: the Midwest, the South, the Middle East, the Far East

Пустыни: the Sahara, the Gobi, the Kalahari

Некоторые полуострова: the Iberian Peninsula, the Arabian Peninsula

Без артикля используются:

Отдельные регионы и штаты: Siberia, Tuscany, California, Yorkshire

Континенты: Africa, Europe, Asia, North America

Елена Петрова, переводчик и редактор Работая над переводом туристического гида по Нидерландам, я столкнулась с интересным случаем. Клиент вернул мне текст с пометкой, что я неправильно использовала артикль в названии страны. Я написала просто "Netherlands", а нужно было "the Netherlands". Изучив вопрос глубже, я узнала, что историческое происхождение названия страны буквально означает "низменные земли" — отсюда и артикль. С тех пор я всегда проверяю не только общие правила, но и этимологию географических названий. Это существенно помогает запоминать исключения, поскольку многие из них имеют логические исторические причины, а не просто являются произвольными отклонениями от нормы.

Исключения из правил: когда грамматика "обманывает"

Даже самые стройные грамматические системы имеют свои исключения, и артикли с географическими названиями – яркий тому пример. Некоторые из этих случаев могут поставить в тупик даже опытных пользователей языка. 🤔

Страны с изменчивым использованием артиклей:

Ukraine и Sudan : раньше использовались с "the" (the Ukraine, the Sudan), но теперь официально без артикля

и : раньше использовались с "the" (the Ukraine, the Sudan), но теперь официально без артикля Gambia и Congo : часто встречаются оба варианта (Gambia/the Gambia, Congo/the Congo)

и : часто встречаются оба варианта (Gambia/the Gambia, Congo/the Congo) Lebanon: в британском английском чаще "the Lebanon", в американском просто "Lebanon"

Необычные случаи с городами:

Большинство городов употребляются без артикля, но есть исключения:

the Hague (единственный крупный город с обязательным артиклем)

Некоторые города в США с "the" в официальном названии: "The Dalles" в Орегоне, "The Villages" во Флориде

Города с определениями: "the ancient Rome" (когда говорим о Риме определенного исторического периода)

Региональные и стилистические различия:

В британском английском иногда используют "the" с названиями больниц, университетов и некоторых других учреждений, где американцы его не ставят

В разговорной речи иногда артикли добавляются, когда по правилам их быть не должно, особенно с известными местами

Исторические изменения:

Некоторые страны и регионы со временем "теряют" свои артикли в процессе языковой эволюции

Политические изменения также влияют на использование артиклей (например, "the Yemen Arab Republic" превратилась просто в "Yemen")

Географические объекты с нестандартным использованием артиклей:

Национальные парки в США обычно используются с "the": the Yellowstone National Park

Некоторые знаменитые улицы, несмотря на общее правило об отсутствии артикля, часто употребляются с "the" в разговорной речи: the Wall Street, the Broadway

Названия аэропортов обычно без артикля: Heathrow Airport, JFK Airport (хотя встречаются исключения)

Важно понимать, что язык – живая система, и использование артиклей с географическими названиями может меняться со временем под влиянием политических, культурных и лингвистических факторов.

Практические рекомендации для запоминания правил

Запомнить все правила и исключения артиклей с географическими названиями может показаться сложной задачей, но существуют эффективные стратегии, которые значительно упростят этот процесс. 📝

1. Используйте мнемонические приемы:

Объединяйте географические названия по категориям: "PROMM" (Points, Regions, Oceans, Mountains, Multiple-word names) – все эти категории обычно требуют "the"

Для стран с "the" запомните фразу "UK PURE SCAM" (United Kingdom, Philippines, United States, Republic of..., Emirates, States of..., Commonwealth of..., Arab Republic, Maldives)

2. Группируйте по логическим категориям:

Водные объекты (почти всегда с "the")

Множественные формы (горные цепи, архипелаги – с "the")

Единичные объекты (отдельные горы, острова – без артикля)

3. Учитесь через ассоциации:

Связывайте названия с визуальными образами: представляйте океаны и реки как потоки с направлением (the), а острова и горы как точки на карте (без артикля)

Создавайте ассоциации с уже знакомыми названиями: если вы знаете, что "the Philippines" употребляется с артиклем, используйте это как опорный пример для других стран во множественном числе

4. Практикуйтесь с реальными материалами:

Читайте новостные статьи, географические журналы и путеводители, обращая внимание на использование артиклей

Слушайте документальные фильмы о путешествиях и аудиогиды

Используйте приложения по географии на английском языке

5. Создайте свою систему учета исключений:

Ведите личный словарик исключений, добавляя туда новые примеры

Используйте цветовое кодирование: выделяйте названия с "the" одним цветом, без артикля – другим

Создайте ментальные карты для визуализации связей между разными категориями

6. Разработайте систему проверки:

Задавайте себе вопросы: "Это множественное число?", "Это водный объект?", "Это политическое образование с составным названием?"

Для сложных случаев используйте проверенные источники (словари, стилистические руководства)

7. Применяйте правила в контексте:

Составляйте предложения с географическими названиями из разных категорий

Практикуйте употребление артиклей в ролевых играх, описывая маршруты путешествий

Пишите короткие рассказы о путешествиях, используя разнообразные географические названия