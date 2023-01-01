Апостроф в английском: правила использования и типичные ошибки

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык.

Преподаватели английского языка.

Профессионалы, использующие английский в своей работе. Маленький значок, который вызывает большие проблемы — апостроф часто становится камнем преткновения даже для опытных изучающих английский язык. Это тот редкий случай, когда один символ может полностью изменить смысл предложения или превратить грамотный текст в неряшливый набор ошибок. Знаете ли вы разницу между "its" и "it's"? Уверены, что правильно обозначаете принадлежность в единственном и множественном числе? 🤔 Неправильное использование апострофа может не только снизить оценку на экзамене, но и подорвать вашу профессиональную репутацию. Давайте раз и навсегда разберемся с правилами использования этого коварного знака препинания!

Апостроф в английском языке: назначение и функции

Апостроф (') — один из самых универсальных и вместе с тем сложных для освоения знаков пунктуации в английском языке. Несмотря на свои скромные размеры, этот символ выполняет несколько важнейших функций, без которых невозможно представить грамотную письменную речь. 📝

Основные функции апострофа в английском языке:

Обозначение притяжательного падежа (Mary's book — книга Мэри)

Указание на сокращение слов и фраз (don't = do not, he's = he is)

Маркировка множественного числа для отдельных букв, цифр и сокращений (mind your p's and q's)

Обозначение опущения букв в диалектной речи ('bout = about)

Исторически апостроф пришел в английский язык из французского в XVI веке и изначально использовался исключительно для обозначения пропущенных букв. Позже его функции расширились, и он стал применяться для обозначения притяжательного падежа — функции, которой нет у апострофа в других языках.

Функция апострофа Английский пример Русский перевод Притяжательный падеж The dog's bone Кость собаки Сокращение I'll be there Я буду там Множественное число особых случаев Dot your i's Поставьте точки над i Диалектное сокращение rockin' (rocking) раскачивающийся

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды одна из моих лучших студенток, готовясь к IELTS, прислала мне эссе на проверку. Девушка писала прекрасно, с богатым словарным запасом, сложными грамматическими конструкциями, но в тексте буквально кишели ошибки с апострофами. "Its" и "it's" использовались как попало, притяжательные формы имен собственных оформлялись неправильно, а сокращения выглядели так, будто над ними поработал случайный генератор. Когда я указала на эти ошибки, студентка была шокирована — оказывается, она просто никогда не уделяла внимание "этим мелочам". Мы провели два дополнительных занятия только по апострофам. К экзамену она подошла во всеоружии и получила 8.5 баллов за письменную часть. А все благодаря тому, что мы вовремя обратили внимание на этот маленький, но критически важный знак пунктуации!

Правила использования апострофа в притяжательном падеже

Притяжательный падеж — одно из самых распространенных применений апострофа в английском языке. Он указывает на принадлежность предмета определенному лицу или объекту. Правильное использование апострофа здесь критично для точной передачи смысла. 🔍

Основные правила использования апострофа в притяжательном падеже:

Единственное число: добавляем апостроф и букву s ('s) The boy's toy — игрушка мальчика

The cat's paw — лапа кошки Множественное число, заканчивающееся на -s: добавляем только апостроф (') The boys' toys — игрушки мальчиков

The cats' paws — лапы кошек Множественное число, не заканчивающееся на -s: добавляем апостроф и букву s ('s) The children's toys — игрушки детей

The people's choice — выбор людей Имена собственные, заканчивающиеся на -s: возможны два варианта Charles's book или Charles' book — книга Чарльза (оба варианта допустимы, но первый более современный)

Jesus's teachings или Jesus' teachings — учения Иисуса

Особое внимание следует уделить правилу совместного владения. Когда несколько людей владеют одним предметом совместно, апостроф ставится только у последнего имени:

Jack and Jill's house — дом Джека и Джилл (один дом на двоих)

Если же каждый владеет своим отдельным предметом, апостроф ставится у каждого имени:

Jack's and Jill's bicycles — велосипеды Джека и Джилл (у каждого свой велосипед)

Апостроф в сокращениях и контракциях: основные случаи

Сокращения (или контракции) — еще одна важная область применения апострофа в английском языке. Они делают речь более живой и естественной, а письменный текст — более разговорным. Апостроф в этих случаях показывает, где были опущены буквы. 🗣️

Основные типы сокращений с апострофом:

Сокращения с глаголом to be: I'm (I am) — я есть

You're (you are) — ты/вы есть

He's/She's/It's (he is/she is/it is) — он/она/оно есть

We're (we are) — мы есть

They're (they are) — они есть Сокращения с вспомогательными глаголами: I've/You've (I have/you have) — я/ты имею/имеешь

I'll/You'll (I will/you will) — я/ты буду/будешь

I'd/You'd (I would/I had/you would/you had) — я/ты бы/имел/имеешь Отрицательные сокращения: Don't (do not) — не делай

Can't (cannot) — не могу

Won't (will not) — не буду

Shouldn't (should not) — не следует

Полная форма Сокращение Использование в речи Cannot Can't I can't believe it! Will not Won't She won't be coming today. I would I'd I'd like a cup of tea, please. Let us Let's Let's go to the park! They have They've They've been working all day.

Важно помнить, что в формальном письменном английском (например, в академических работах, официальных письмах) сокращения обычно избегают, предпочитая полные формы. Однако в повседневной письменной коммуникации, электронных письмах, чатах и неформальных текстах сокращения не только допустимы, но и приветствуются, так как делают текст более естественным.

Обратите внимание на особенности произношения некоторых сокращений — они могут звучать не так, как простая комбинация двух слов. Например, "won't" произносится иначе, чем "will not", а "can't" в американском и британском вариантах английского имеет разное произношение.

Особые случаи и исключения при постановке апострофа

В английской пунктуации существует ряд особых случаев использования апострофа, которые часто вызывают затруднения даже у опытных пользователей языка. Разберем наиболее важные исключения и сложные моменты. 🧩

1. Притяжательные местоимения

Одно из самых распространенных заблуждений — это использование апострофа в притяжательных местоимениях. Запомните: притяжательные местоимения НЕ требуют апострофа!

his — его (а не his')

hers — её (а не her's)

its — его/её (для неодушевленных предметов) (а не it's)

yours — твой/ваш (а не your's)

ours — наш (а не our's)

theirs — их (а не their's)

2. "Its" vs "It's" — одна из самых частых ошибок!

"Its" (без апострофа) — притяжательное местоимение: The dog wagged its tail (Собака виляла своим хвостом)

"It's" (с апострофом) — сокращение от "it is" или "it has": It's raining outside (Идет дождь)

3. Обозначение множественного числа для букв, цифр и сокращений

Апостроф используется для образования множественного числа отдельных букв, цифр и некоторых сокращений:

Mind your p's and q's (Следите за своими словами и поступками)

She got all A's on her report card (Она получила все "отлично" в табеле)

The 1990's were a great decade for music (1990-е были отличным десятилетием для музыки)

Однако в современном английском есть тенденция к отказу от апострофов в этих случаях, особенно с цифрами и аббревиатурами: 1990s, CDs, DVDs.

Дмитрий Волков, редактор технического английского Работая с международной командой разработчиков, я часто сталкиваюсь с документацией, написанной неносителями языка. Однажды мы получили 80-страничное руководство по новому программному обеспечению, которое было технически безупречным, но изобиловало ошибками в использовании апострофов. Особенно забавной была путаница между "its" и "it's". В тексте постоянно встречались фразы вроде "The system changes it's configuration automatically" (вместо "its configuration") и "Its obvious that the protocol works" (вместо "It's obvious"). После того как я указал авторам на эти ошибки и объяснил разницу, один из главных разработчиков создал внутренний инструмент для проверки документации, который специально отслеживал неправильное использование апострофов! Этот инструмент сэкономил нам часы редактирования и стал частью стандартного процесса проверки качества. Маленький апостроф привел к созданию полезного инструмента для всей команды.

4. Устойчивые выражения и географические названия

В некоторых устойчивых выражениях и географических названиях использование апострофа может быть непоследовательным:

Mother's Day (День матери) — с апострофом

Veterans Day (День ветеранов) — без апострофа

St. John's, Newfoundland (Сент-Джонс, Ньюфаундленд) — с апострофом

Harpers Ferry (Харперс Ферри) — без апострофа

5. Имена, заканчивающиеся на -s, -z, -x

Для имен, заканчивающихся на -s, -z или -x, существуют разные подходы:

James's car или James' car (машина Джеймса) — оба варианта допустимы

Marx's theories или Marx' theories (теории Маркса)

Современные руководства по стилю, включая Chicago Manual of Style, предпочитают форму с дополнительным -s (James's), но некоторые традиционные стили используют только апостроф (James').

Распространенные ошибки при использовании апострофа

Даже носители английского языка часто делают ошибки при использовании апострофов. Знание типичных ловушек поможет вам избежать этих распространенных проблем и повысить уровень грамотности. 🚫

1. Гринготтский апостроф (Grocer's Apostrophe)

Одна из самых распространенных ошибок — использование апострофа для образования множественного числа существительных. Эта ошибка получила название "гринготтский апостроф" (по аналогии с ошибками в ценниках в магазинах):

❌ I bought five apple's — НЕПРАВИЛЬНО

✅ I bought five apples — ПРАВИЛЬНО

❌ The 1980's were great — (спорно, но современная тенденция — без апострофа)

✅ The 1980s were great — ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО

2. Путаница между "its" и "it's"

❌ The dog wagged it's tail — НЕПРАВИЛЬНО

✅ The dog wagged its tail — ПРАВИЛЬНО

❌ Its going to rain today — НЕПРАВИЛЬНО

✅ It's going to rain today — ПРАВИЛЬНО

3. Неправильное размещение апострофа во множественном притяжательном падеже

❌ The childrens' toys — НЕПРАВИЛЬНО

✅ The children's toys — ПРАВИЛЬНО

❌ The men's bathroom's — НЕПРАВИЛЬНО

✅ The men's bathrooms — ПРАВИЛЬНО

4. Ошибки с именами, заканчивающимися на -s

❌ Chris' hat (устаревший вариант в большинстве современных стилей)

✅ Chris's hat (предпочтительно в современном английском)

5. Неправильное использование апострофа в местоимениях

❌ That book is your's — НЕПРАВИЛЬНО

✅ That book is yours — ПРАВИЛЬНО

❌ The decision was their's to make — НЕПРАВИЛЬНО

✅ The decision was theirs to make — ПРАВИЛЬНО

6. Пропуск апострофа в сокращениях

❌ Dont forget your umbrella — НЕПРАВИЛЬНО

✅ Don't forget your umbrella — ПРАВИЛЬНО

❌ Shes going to be late — НЕПРАВИЛЬНО

✅ She's going to be late — ПРАВИЛЬНО

7. Неправильный апостроф в названиях десятилетий

❌ During the 90's — (допустимо, но менее предпочтительно)

✅ During the 90s — ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО

❌ The 1990's music scene — (допустимо, но менее предпочтительно)

✅ The 1990s music scene — ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО