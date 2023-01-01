Сленг в английском: ключи к пониманию живого языка и культуры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, желающие улучшить навыки общения

Люди, заинтересованные в культуре и сленговых выражениях носителей языка

Профессионалы, работающие в международных командах и взаимодействующие с носителями английского Изучение "учебного" английского из классических пособий — лишь вершина языкового айсберга. Настоящая языковая магия происходит на улицах Лондона, в кофейнях Нью-Йорка и в онлайн-чатах, где живёт и дышит английский сленг — тот самый, который заставляет носителей языка улыбаться и кивать с одобрением. Владеть сленгом — значит получить негласный пропуск в мир настоящего, живого английского, где ваш собеседник не только поймёт, что вы сказали, но и оценит ваше стремление говорить на его языковой волне. Готовы погрузиться в мир выражений, которые не преподают в школе, но которые превратят вас из "туриста" в "своего"? 🔥

Что такое английский сленг и почему его нужно знать

Английский сленг — это неофициальный, разговорный язык, который существует параллельно с формальной речью и отражает живую культуру носителей языка. Это не просто набор странных слов; это языковой код, указывающий на вашу принадлежность к определенной социальной группе, культуре или поколению.

Сленг — один из самых динамичных аспектов любого языка. Он постоянно эволюционирует, отражая изменения в обществе, технологиях и культурных тенденциях. То, что было модным сленгом десять лет назад, сегодня может звучать устаревшим или даже смешным.

Михаил Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Я помню свою первую поездку в Лондон после получения диплома филолога. Мой английский был безупречным — или так я думал. В пабе я заказал пиво, а бармен спросил: "Fancy a cheeky one, mate?" Я застыл в недоумении. Что значит "cheeky"? При чём здесь щёки? Позже я узнал, что "cheeky" в этом контексте означает "ещё один напиток, обычно когда это не планировалось". Этот момент стал переломным в моём отношении к преподаванию. Теперь на каждом уроке я отвожу 10 минут на актуальный сленг. Результат? Мои студенты возвращаются из поездок не с историями о языковом барьере, а с историями успешного общения.

Почему же знание сленга так важно?

Реальное погружение в язык — книжный английский редко используется в повседневном общении

— книжный английский редко используется в повседневном общении Преодоление культурного барьера — сленг даёт представление о менталитете и чувстве юмора носителей языка

— сленг даёт представление о менталитете и чувстве юмора носителей языка Понимание медиа — фильмы, сериалы, песни и социальные сети полны сленговых выражений

— фильмы, сериалы, песни и социальные сети полны сленговых выражений Профессиональные преимущества — в международных командах неформальное общение строит более прочные рабочие отношения

— в международных командах неформальное общение строит более прочные рабочие отношения Уверенность в общении — знание сленга помогает чувствовать себя комфортнее в неформальной обстановке

Важно понимать, что сленг существует в различных "слоях": от широко распространённых выражений, которые понимает большинство носителей языка, до узкоспециализированных терминов, известных только в определённых социальных кругах.

Тип сленга Характеристика Пример Общеупотребительный Понятен большинству носителей языка Cool (круто), awesome (потрясающе) Возрастной Характерен для определённой возрастной группы Lit (круто, у молодёжи), woke (политически сознательный) Профессиональный Используется в определённых отраслях Bandwidth (возможности, время; из IT-сферы) Региональный Характерен для определённой местности Proper (очень, в Британии), wicked (отлично, в Бостоне)

Молодежный английский сленг в повседневной речи

Молодежный сленг — самый быстро меняющийся и креативный пласт неформальной лексики. Его знание особенно ценно, если вы общаетесь с молодым поколением носителей языка или хотите лучше понимать современную поп-культуру. 🎭

Каждое поколение создаёт свои слова и выражения, чтобы отделиться от предыдущих. Знание актуального молодёжного сленга — ключ к пониманию не только языка, но и ценностей, юмора и мировоззрения современных молодых людей.

Вот список наиболее распространённых молодёжных сленговых выражений, актуальных сегодня:

Vibe/Vibing — атмосфера, энергетика / наслаждаться моментом ("The party has a good vibe" — "На вечеринке хорошая атмосфера")

— атмосфера, энергетика / наслаждаться моментом ("The party has a good vibe" — "На вечеринке хорошая атмосфера") Slay — отлично справиться с чем-либо, впечатлить ("She slayed that presentation" — "Она блестяще провела эту презентацию")

— отлично справиться с чем-либо, впечатлить ("She slayed that presentation" — "Она блестяще провела эту презентацию") No cap — без лжи, серьёзно ("No cap, this is the best pizza I've ever had" — "Серьёзно, это лучшая пицца, которую я когда-либо ел")

— без лжи, серьёзно ("No cap, this is the best pizza I've ever had" — "Серьёзно, это лучшая пицца, которую я когда-либо ел") Living rent-free (in someone's head) — когда кто-то или что-то постоянно беспокоит человека ("That song is living rent-free in my head" — "Эта песня постоянно крутится у меня в голове")

— когда кто-то или что-то постоянно беспокоит человека ("That song is living rent-free in my head" — "Эта песня постоянно крутится у меня в голове") Understood the assignment — отлично справиться с задачей, понять суть ("She really understood the assignment with that outfit" — "Она действительно поняла задачу с этим нарядом")

— отлично справиться с задачей, понять суть ("She really understood the assignment with that outfit" — "Она действительно поняла задачу с этим нарядом") Main character energy — вести себя как главный герой фильма, быть в центре внимания ("He's got main character energy today" — "Он сегодня ведёт себя как главный герой")

— вести себя как главный герой фильма, быть в центре внимания ("He's got main character energy today" — "Он сегодня ведёт себя как главный герой") Ghosting — внезапно прекратить общение без объяснения причин ("He ghosted me after our second date" — "Он исчез после нашего второго свидания")

Молодёжный сленг также часто заимствует элементы из различных культур и субкультур. Например, много выражений пришло из хип-хоп культуры, геймерского сообщества и даже аниме.

Анна Соколова, переводчик и культурный консультант

Работая над локализацией молодёжного сериала для стриминг-сервиса, я столкнулась с диалогом, буквально нашпигованным сленгом. Фраза "This fit is fire, no cap, you're giving main character energy right now" поставила меня в тупик. Словари не помогали. Спасением стали TikTok и Discord, где я нашла языковых информантов — подростков, готовых объяснить значения. Оказалось, фраза означает "Твой наряд просто огонь, серьёзно, ты сейчас выглядишь как главный герой фильма". После этого случая я создала базу данных молодёжного сленга, которая обновляется еженедельно благодаря моим информантам из разных англоязычных стран. Это превратилось в мое конкурентное преимущество на рынке переводов.

Важно помнить, что молодежный сленг может быстро устаревать. Выражения, которые были популярны год назад, могут восприниматься как "cringe" (неловкие, устаревшие) сегодня. Поэтому необходимо постоянно обновлять свои знания, если вы хотите оставаться в тренде.

Интернет-сленг на английском: общение в сети

Интернет-сленг занимает особое место в современной коммуникации. Рожденный на форумах, развившийся в мессенджерах и достигший апогея в социальных сетях, он создал собственный язык, понятный миллионам пользователей по всему миру. 💻

Интернет-коммуникация породила уникальный феномен: необходимость быстро печатать привела к сокращениям, а потребность выражать эмоции в текстовом формате — к появлению эмодзи и специфических выражений.

Категория Выражение Значение Пример использования Аббревиатуры IMO/IMHO In my (humble) opinion – по моему (скромному) мнению "IMHO, that movie was overrated." Аббревиатуры TBH To be honest – честно говоря "TBH I don't really like that restaurant." Аббревиатуры IDK I don't know – я не знаю "IDK what to wear to the party." Эмоциональные реакции LOL Laughing out loud – громко смеюсь "That cat video was so funny, LOL!" Эмоциональные реакции ROFL Rolling on the floor laughing – катаюсь по полу от смеха "That joke made me ROFL!" Интернет-мемы Sus Suspicious – подозрительный (популяризировано игрой Among Us) "The way he's acting is kinda sus." Интернет-мемы Yeet Выбросить что-то с силой; восклицание при броске "I'm just gonna yeet this into the trash."

Особую подкатегорию интернет-сленга составляют выражения из геймерской культуры, которые постепенно проникают в повседневную речь:

GG (Good Game) – изначально вежливое завершение игры, сейчас используется как "дело сделано" или "всё кончено"

(Good Game) – изначально вежливое завершение игры, сейчас используется как "дело сделано" или "всё кончено" Noob/Newbie – новичок, неопытный человек в какой-либо сфере

– новичок, неопытный человек в какой-либо сфере Rage quit – в гневе бросить занятие (не обязательно игру)

– в гневе бросить занятие (не обязательно игру) Buff/Nerf – улучшить/ослабить что-либо ("The coffee really buffed my productivity" – "Кофе действительно повысил мою продуктивность")

– улучшить/ослабить что-либо ("The coffee really buffed my productivity" – "Кофе действительно повысил мою продуктивность") AFK (Away From Keyboard) – отсутствовать, быть недоступным ("I'm going AFK for lunch" – "Я ухожу на обед")

Интернет-сленг также включает в себя специфические конструкции и шаблоны предложений, которые мгновенно идентифицируют говорящего как "своего" в определённых онлайн-сообществах:

"Tell me X without telling me X" – форма, предлагающая непрямым образом описать что-либо ("Tell me you're a coffee addict without telling me you're a coffee addict" – "Покажи, что ты кофеман, не говоря, что ты кофеман")

– форма, предлагающая непрямым образом описать что-либо ("Tell me you're a coffee addict without telling me you're a coffee addict" – "Покажи, что ты кофеман, не говоря, что ты кофеман") "Laughs in X" – указание на ироничную реакцию с определённой перспективы ("Laughs in European" – используется европейцем, который находит забавным какую-то американскую особенность)

– указание на ироничную реакцию с определённой перспективы ("Laughs in European" – используется европейцем, который находит забавным какую-то американскую особенность) "I don't claim this energy" – отказ ассоциироваться с негативной ситуацией

– отказ ассоциироваться с негативной ситуацией "It's giving X" – что-то напоминает или излучает определённую атмосферу ("This outfit is giving 90s vibes" – "Этот наряд излучает атмосферу 90-х")

Владение интернет-сленгом особенно важно для тех, кто работает в международных командах, где значительная часть общения происходит в мессенджерах и чатах. Неправильное понимание аббревиатур или контекста может привести к коммуникативным неудачам и недопониманию.

Британский vs. американский сленг: ключевые отличия

Разделённые общим языком — так часто говорят о британцах и американцах. И нигде эта разница не проявляется ярче, чем в сленге. Одно и то же слово может иметь совершенно разные значения по разные стороны Атлантики, что нередко приводит к забавным, а иногда и неловким ситуациям. 🇬🇧 🇺🇸

Основные различия между британским и американским сленгом обусловлены культурными, историческими и социальными факторами. Знание этих различий не только обогащает ваш словарный запас, но и помогает избежать потенциальных недоразумений при общении.

Британский сленг часто более консервативен, сложнее для понимания иностранцами и включает больше региональных вариаций (кокни в Лондоне, сленг Мерсисайда в Ливерпуле и т.д.)

часто более консервативен, сложнее для понимания иностранцами и включает больше региональных вариаций (кокни в Лондоне, сленг Мерсисайда в Ливерпуле и т.д.) Американский сленг более глобализирован благодаря массовой культуре, более прямолинеен и часто быстрее меняется под влиянием молодежных трендов

Рассмотрим ключевые различия в наиболее часто используемых выражениях:

"Knackered" (UK) vs. "Beat" (US) – очень уставший ("I'm absolutely knackered after work" / "I'm beat after that shift")

vs. – очень уставший ("I'm absolutely knackered after work" / "I'm beat after that shift") "Gutted" (UK) vs. "Bummed out" (US) – сильно расстроенный ("I was gutted when we lost the match" / "I was really bummed out when we lost the game")

vs. – сильно расстроенный ("I was gutted when we lost the match" / "I was really bummed out when we lost the game") "Cheeky" (UK) vs. "Sassy" (US) – дерзкий, нахальный, но в позитивном ключе ("Let's get a cheeky pint before heading home" / "She gave a sassy response to the teacher")

vs. – дерзкий, нахальный, но в позитивном ключе ("Let's get a cheeky pint before heading home" / "She gave a sassy response to the teacher") "Dodgy" (UK) vs. "Sketchy" (US) – подозрительный, ненадежный ("That takeaway looks a bit dodgy" / "This neighborhood is kinda sketchy")

vs. – подозрительный, ненадежный ("That takeaway looks a bit dodgy" / "This neighborhood is kinda sketchy") "Quid" (UK) vs. "Buck" (US) – фунт/доллар ("It cost me twenty quid" / "It was just five bucks")

vs. – фунт/доллар ("It cost me twenty quid" / "It was just five bucks") "Fancy" (UK, как глагол) vs. "Be into" (US) – испытывать симпатию, хотеть чего-то ("I fancy a cup of tea" / "I'm into getting some coffee")

Существуют также слова, которые имеют совершенно разные значения, что может привести к курьезным ситуациям:

"Pants" : в Великобритании – нижнее белье, в США – брюки

: в Великобритании – нижнее белье, в США – брюки "Bomb" : в Великобритании (как сленг) – неудача, провал; в американском сленге – невероятно хорошо, успешно ("That movie bombed" [UK] – фильм провалился vs. "That party was bomb" [US] – вечеринка была отличной)

: в Великобритании (как сленг) – неудача, провал; в американском сленге – невероятно хорошо, успешно ("That movie bombed" [UK] – фильм провалился vs. "That party was bomb" [US] – вечеринка была отличной) "Rubber" : в Великобритании – ластик, в США – презерватив (потенциально неловкая ситуация для британского школьника в американской школе)

: в Великобритании – ластик, в США – презерватив (потенциально неловкая ситуация для британского школьника в американской школе) "Fag": в британском сленге – сигарета, в американском – крайне оскорбительное слово для гомосексуального человека

Британский и американский сленг также различаются по интонации и стилю использования. Британский сленг часто более ироничен, в нём больше недосказанности и преуменьшений. Американский сленг, как правило, более прямолинеен и эмоционально выразителен.

При общении с носителями британского или американского варианта английского языка важно помнить об этих различиях и при необходимости уточнять значение неизвестных вам сленговых выражений, чтобы избежать недопонимания или неловких ситуаций.

Как использовать сленг для изучения разговорного английского

Изучение сленга — не просто способ разнообразить свой словарный запас, а стратегический подход к освоению живого языка. Правильно интегрированный в процесс обучения, сленг становится мощным катализатором прогресса в разговорном английском. 🚀

Ключевой принцип эффективного изучения сленга — систематичность и контекстуальность. Бессмысленно заучивать списки сленговых выражений без понимания, где, когда и с кем их уместно использовать.

Определите свою цель. Какой вид сленга вам нужен? Если вы работаете с американскими коллегами, фокусируйтесь на американском деловом сленге. Планируете поездку в Лондон — изучайте британские выражения. Учитесь через контекст. Любое сленговое выражение приобретает полноценный смысл только в контексте. Изучайте их через: Современные сериалы и фильмы с субтитрами

Подкасты с транскриптами

Песни с текстами

Стримы и видео от носителей языка Практикуйте активное слушание. Услышав новое выражение, запишите его, найдите значение и примеры использования. Создайте личный словарь сленга. Используйте метод интервальных повторений. Сленговые выражения легко забываются, если не использовать их регулярно. Возвращайтесь к изученным фразам через определённые промежутки времени. Найдите языкового партнёра — носителя языка, с которым вы можете практиковать сленг в реальных разговорах. Многие языковые платформы предлагают такую возможность.

Особенно эффективные ресурсы для изучения сленга:

Urban Dictionary — онлайн-словарь сленга, созданный пользователями

— онлайн-словарь сленга, созданный пользователями TikTok и YouTube — следите за носителями языка, особенно создающими контент о языке

— следите за носителями языка, особенно создающими контент о языке Twich-стримы — наблюдайте за живым общением в геймерском сообществе

— наблюдайте за живым общением в геймерском сообществе Подкасты о сленге — например, "Slang Podcast", "The English We Speak"

— например, "Slang Podcast", "The English We Speak" Сериалы с современным контекстом — Netflix и другие стриминговые сервисы предлагают множество вариантов

При использовании сленга важно помнить о границах и уместности:

Не используйте сленг в формальных ситуациях — собеседованиях, деловых письмах, академических работах

Избегайте устаревшего сленга — он может звучать неестественно или даже комично

Будьте осторожны с потенциально оскорбительными выражениями — некоторые сленговые слова могут иметь негативные коннотации

Учитывайте возрастные особенности — молодёжный сленг может неуместно звучать в устах старшего поколения

И наконец, самый важный совет: не бойтесь ошибаться! Носители языка обычно ценят ваши усилия и с удовольствием объяснят нюансы использования различных выражений. Изучение сленга должно быть увлекательным процессом, который делает ваше взаимодействие с языком более живым и аутентичным.