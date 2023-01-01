Медицинский английский для врачей: базовые термины и тонкости

Для кого эта статья:

Врачи и медицинские специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки медицинского английского

Студенты медицинских вузов, желающие подготовиться к международным стажировкам и работе с англоговорящими пациентами

Педагоги и преподаватели медицинского английского, ищущие ресурс для обучения студентов Представьте: вы — квалифицированный хирург, стоите в операционной международной клиники в Дубае, и внезапно не можете вспомнить английское название инструмента, который срочно нужен. Или вы кардиолог, пытающийся объяснить пациенту-иностранцу сложный диагноз, но спотыкаетесь о терминологию. Профессиональный медицинский английский — это не просто преимущество, а критически важный навык для современного врача с амбициями. Владение специализированной терминологией открывает двери к международным стажировкам, научным публикациям и повышает вашу конкурентоспособность на глобальном рынке медицинских услуг. 💉👨‍⚕️

Базовая анатомическая терминология в медицинском английском

Анатомическая терминология формирует фундамент медицинского английского. Интересно, что многие термины имеют латинские и греческие корни, что делает их узнаваемыми для врачей из разных стран. Однако нюансы произношения и специфические сокращения часто становятся камнем преткновения.

Системы органов на английском звучат так:

Cardiovascular system (сердечно-сосудистая система)

(сердечно-сосудистая система) Respiratory system (дыхательная система)

(дыхательная система) Digestive system (пищеварительная система)

(пищеварительная система) Nervous system (нервная система)

(нервная система) Musculoskeletal system (опорно-двигательная система)

(опорно-двигательная система) Endocrine system (эндокринная система)

(эндокринная система) Urinary system (мочевыделительная система)

Врачам важно помнить анатомические плоскости и направления, которые в английском языке имеют свои обозначения:

Русский термин Английский эквивалент Контекст использования Передний Anterior (ant.) The anterior surface of the heart Задний Posterior (post.) Posterior lobe of the lung Верхний Superior (sup.) Superior vena cava Нижний Inferior (inf.) Inferior alveolar nerve Медиальный Medial (med.) Medial aspect of the knee Латеральный Lateral (lat.) Lateral malleolus

Важно отметить, что в медицинском английском используются специфические предлоги для описания локализации: "deep to" (глубже чем), "superficial to" (поверхностнее чем), "medial to" (медиальнее чем), что часто вызывает трудности у русскоговорящих врачей.

Андрей Петрович, кардиохирург, PhD В 2017 году я получил приглашение на стажировку в кардиологическом центре в Лондоне. Несмотря на хороший разговорный английский, я столкнулся с серьезными трудностями в операционной. Однажды во время операции на открытом сердце я попросил "зажим для аорты", назвав его "aorta clip" вместо правильного "aortic clamp". Старший хирург был сбит с толку, что привело к нескольким неловким секундам. После этого случая я составил личный глоссарий хирургических инструментов на английском языке и практиковал их произношение ежедневно. Через месяц я уже свободно общался с коллегами во время операций. Важно понимать, что медицинский английский — это отдельный язык, требующий целенаправленного изучения даже для тех, кто уверенно владеет общим английским.

Знание анатомических терминов на английском особенно важно при интерпретации результатов визуализационных исследований. Например, в описании МРТ на английском можно встретить: "sagittal view shows herniated disc at L4-L5 level with compression of the nerve root" — что в переводе означает "сагиттальный срез показывает грыжу диска на уровне L4-L5 с компрессией корешка нерва".

Специализированная английская лексика для врачебных осмотров

Проведение медицинского осмотра требует не только клинических навыков, но и знания специфических медицинских терминов и выражений на английском языке. Эта лексика обеспечивает точное и эффективное взаимодействие с пациентом и документирование данных осмотра. 🩺

Основные этапы медицинского осмотра включают:

History taking (сбор анамнеза) — "Could you describe your symptoms?" (Не могли бы вы описать ваши симптомы?)

(сбор анамнеза) — "Could you describe your symptoms?" (Не могли бы вы описать ваши симптомы?) Physical examination (физикальное обследование) — "I need to examine your abdomen" (Мне нужно осмотреть ваш живот)

(физикальное обследование) — "I need to examine your abdomen" (Мне нужно осмотреть ваш живот) Diagnostic procedures (диагностические процедуры) — "We'll need to run some blood tests" (Нам нужно сделать анализы крови)

(диагностические процедуры) — "We'll need to run some blood tests" (Нам нужно сделать анализы крови) Diagnosis (диагноз) — "Based on the examination, I believe you have..." (На основании осмотра, я полагаю, у вас...)

(диагноз) — "Based on the examination, I believe you have..." (На основании осмотра, я полагаю, у вас...) Treatment plan (план лечения) — "I recommend the following treatment..." (Я рекомендую следующее лечение...)

При физикальном обследовании врачи используют четыре основных метода, для которых существуют специальные термины:

Метод обследования Английский термин Примеры фраз для документации Осмотр Inspection On inspection, the wound appears inflamed Пальпация Palpation The liver is palpable 2 cm below the costal margin Перкуссия Percussion Percussion reveals dullness over the right lower lobe Аускультация Auscultation Auscultation reveals crackles in both lung bases

При описании симптомов и результатов обследования важно владеть специфическими прилагательными и определениями:

Acute vs. Chronic (острый/хронический) — описывает длительность состояния

vs. (острый/хронический) — описывает длительность состояния Mild , Moderate , Severe (легкий, умеренный, тяжелый) — степень выраженности

, , (легкий, умеренный, тяжелый) — степень выраженности Localized vs. Diffuse (локализованный/диффузный) — распространенность процесса

vs. (локализованный/диффузный) — распространенность процесса Intermittent vs. Constant (периодический/постоянный) — характер симптома

Важная часть медицинского лексикона — знание правильных названий симптомов. Например:

Dyspnea — одышка (а не "short breath", как часто неправильно переводят)

— одышка (а не "short breath", как часто неправильно переводят) Vertigo — головокружение с ощущением вращения (отличается от "dizziness" — общего ощущения неустойчивости)

— головокружение с ощущением вращения (отличается от "dizziness" — общего ощущения неустойчивости) Tinnitus — шум в ушах

— шум в ушах Palpitations — сердцебиение

— сердцебиение Nausea — тошнота

В документации результатов осмотра врачи часто используют аббревиатуры, знание которых критически важно:

BP — Blood Pressure (артериальное давление)

— Blood Pressure (артериальное давление) HR — Heart Rate (частота сердечных сокращений)

— Heart Rate (частота сердечных сокращений) RR — Respiratory Rate (частота дыхательных движений)

— Respiratory Rate (частота дыхательных движений) T — Temperature (температура)

— Temperature (температура) SpO2 — Oxygen Saturation (сатурация кислорода)

— Oxygen Saturation (сатурация кислорода) GCS — Glasgow Coma Scale (шкала комы Глазго)

Медицинский английский для коммуникации с англоязычными пациентами

Эффективная коммуникация с англоязычными пациентами выходит за рамки простого знания медицинских терминов. Она требует навыков адаптации сложной медицинской информации для понимания неспециалистами, а также культурной компетентности и эмпатии. 🗣️

При общении с пациентами на английском языке важно помнить о нескольких ключевых аспектах:

Избегайте чрезмерного использования медицинского жаргона — замените "myocardial infarction" на "heart attack"

Используйте техники активного слушания — "So what you're saying is..." (Итак, вы говорите, что...)

Проверяйте понимание пациента — "Do you have any questions about what I've explained?" (Есть ли у вас вопросы по поводу того, что я объяснил?)

Учитывайте культурные особенности — в некоторых культурах прямое обсуждение диагноза может быть неприемлемо

Полезные фразы для разных этапов консультации:

Мария Викторовна, терапевт, преподаватель медицинского английского Работая с иностранными пациентами в крупной клинике Москвы, я столкнулась с интересным случаем. Американский бизнесмен пришел на прием с жалобами на "heartburn" (изжога). Однако, расспросив его подробнее, я поняла, что он описывает симптомы, больше похожие на стенокардию. Проблема была в том, что в английском "heartburn" обозначает именно изжогу, а не "жжение в сердце", как можно было бы ошибочно перевести дословно. Я направила пациента на ЭКГ, которая подтвердила ишемические изменения. Этот случай научил меня, что в медицинской коммуникации недостаточно просто понимать отдельные слова — нужно уметь анализировать весь контекст и задавать уточняющие вопросы. После этого я разработала курс медицинского английского для врачей нашей клиники, где особое внимание уделила "ложным друзьям переводчика" в медицинской терминологии и культурным особенностям описания симптомов.

При объяснении диагноза:

"You have been diagnosed with..." (У вас диагностировали...)

"This condition is caused by..." (Это состояние вызвано...)

"The main complications may include..." (Основные осложнения могут включать...)

При обсуждении лечения:

"The treatment options include..." (Варианты лечения включают...)

"This medication should be taken..." (Этот препарат следует принимать...)

"Potential side effects include..." (Потенциальные побочные эффекты включают...)

При получении информированного согласия:

"Before proceeding, I need your consent" (Перед тем как продолжить, мне нужно ваше согласие)

"The procedure involves..." (Процедура включает...)

"The risks associated with this procedure are..." (Риски, связанные с этой процедурой, включают...)

Особое внимание следует уделить фразам для выражения сочувствия и поддержки:

"I understand this must be difficult for you" (Я понимаю, что это должно быть трудно для вас)

"We'll do everything we can to help you" (Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам)

"Please don't hesitate to ask any questions" (Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы)

Английские медицинские термины по основным специальностям

Каждая медицинская специальность имеет свой уникальный словарный запас, который отражает специфику работы врача в этой области. Знание этой терминологии критически важно для точной коммуникации с коллегами и работы с международными протоколами. 👨‍⚕️👩‍⚕️

Кардиология:

Ischemic heart disease — ишемическая болезнь сердца

— ишемическая болезнь сердца ST elevation myocardial infarction (STEMI) — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST

— инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST Ejection fraction (EF) — фракция выброса

— фракция выброса Heart failure with reduced/preserved ejection fraction (HFrEF/HFpEF) — сердечная недостаточность со сниженной/сохраненной фракцией выброса

— сердечная недостаточность со сниженной/сохраненной фракцией выброса Percutaneous coronary intervention (PCI) — чрескожное коронарное вмешательство

Неврология:

Stroke (ischemic/hemorrhagic) — инсульт (ишемический/геморрагический)

(ischemic/hemorrhagic) — инсульт (ишемический/геморрагический) Seizure vs. Epilepsy — судорожный приступ и эпилепсия

vs. — судорожный приступ и эпилепсия Multiple sclerosis (MS) — рассеянный склероз

— рассеянный склероз Parkinson's disease — болезнь Паркинсона

— болезнь Паркинсона Glasgow Coma Scale (GCS) — шкала комы Глазго

Гастроэнтерология:

Inflammatory bowel disease (IBD) — воспалительное заболевание кишечника

— воспалительное заболевание кишечника Gastroesophageal reflux disease (GERD) — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

— гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь Hepatitis (viral/alcoholic/autoimmune) — гепатит (вирусный/алкогольный/аутоиммунный)

(viral/alcoholic/autoimmune) — гепатит (вирусный/алкогольный/аутоиммунный) Cirrhosis — цирроз

— цирроз Peptic ulcer disease — язвенная болезнь

Пульмонология:

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

— хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) Asthma — бронхиальная астма

— бронхиальная астма Pulmonary embolism (PE) — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

— тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) Pneumothorax — пневмоторакс

— пневмоторакс Interstitial lung disease — интерстициальное заболевание легких

Эндокринология:

Diabetes mellitus (Type 1/Type 2) — сахарный диабет (1 типа/2 типа)

(Type 1/Type 2) — сахарный диабет (1 типа/2 типа) Hypothyroidism vs. Hyperthyroidism — гипотиреоз и гипертиреоз

vs. — гипотиреоз и гипертиреоз Diabetic ketoacidosis (DKA) — диабетический кетоацидоз

— диабетический кетоацидоз Cushing's syndrome — синдром Кушинга

— синдром Кушинга Addison's disease — болезнь Аддисона

Хирургия:

Laparoscopic vs. Open surgery — лапароскопическая и открытая хирургия

vs. surgery — лапароскопическая и открытая хирургия Appendicitis — аппендицит

— аппендицит Cholecystitis — холецистит

— холецистит Incision and drainage (I&D) — разрез и дренирование

— разрез и дренирование Anastomosis — анастомоз

Акушерство и гинекология:

Pregnancy (singleton/multiple) — беременность (одноплодная/многоплодная)

(singleton/multiple) — беременность (одноплодная/многоплодная) Preeclampsia — преэклампсия

— преэклампсия Cesarean section (C-section) — кесарево сечение

— кесарево сечение Polycystic ovary syndrome (PCOS) — синдром поликистозных яичников

— синдром поликистозных яичников Endometriosis — эндометриоз

Педиатрия:

Growth and development — рост и развитие

— рост и развитие Vaccination schedule — график вакцинации

— график вакцинации Failure to thrive — задержка физического развития

— задержка физического развития Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) — синдром дефицита внимания и гиперактивности

— синдром дефицита внимания и гиперактивности Infantile colic — младенческие колики

Как эффективно изучать специализированный английский для медиков

Изучение медицинского английского требует системного подхода и регулярной практики. В отличие от общего английского, здесь важно не только знание слов, но и понимание медицинских концепций, что делает процесс обучения более комплексным. 📚💉

Эффективные стратегии изучения медицинского английского:

Создайте персональный медицинский глоссарий — организуйте термины по системам органов или специальностям, добавляйте примеры использования в контексте. Используйте метод интервального повторения — применяйте специальные приложения типа Anki или Quizlet для закрепления терминологии. Читайте медицинскую литературу на английском — начните с обзорных статей в таких журналах как The BMJ, The Lancet или NEJM. Слушайте медицинские подкасты — "The Curbsiders", "Core IM" или "JAMA Clinical Reviews" помогут улучшить восприятие на слух. Практикуйте моделированные клинические ситуации — ролевые игры с коллегами помогут применить знания в контексте.

Полезные ресурсы для изучения медицинского английского:

Тип ресурса Название Особенности Учебники Oxford English for Careers: Medicine Последовательное изучение с аудиозаписями диалогов Онлайн-курсы Coursera "Clinical Terminology for International Students" Бесплатный курс с сертификацией Словари Stedman's Medical Dictionary Авторитетный источник медицинской терминологии Приложения Prognosis: Your Diagnosis Клинические случаи для отработки навыков Сообщества Medical English Network Обмен опытом с коллегами со всего мира

Важно структурировать свое обучение по уровням сложности:

Начальный уровень — базовая анатомическая терминология, распространенные диагнозы, простые взаимодействия с пациентами.

— базовая анатомическая терминология, распространенные диагнозы, простые взаимодействия с пациентами. Средний уровень — специализированная терминология вашей области, ведение историй болезни на английском, представление клинических случаев.

— специализированная терминология вашей области, ведение историй болезни на английском, представление клинических случаев. Продвинутый уровень — чтение научных статей, участие в международных конференциях, написание собственных научных работ.

Практические советы для поддержания мотивации:

Присоединитесь к международным профессиональным группам в социальных сетях

Установите конкретные цели обучения (например, сертификация OET или IELTS)

Найдите партнера для языкового обмена среди зарубежных коллег

Участвуйте в международных вебинарах по вашей специальности

Ведите дневник обучения, отмечая свой прогресс

Помните, что изучение медицинского английского — это инвестиция в вашу карьеру. Даже 20-30 минут ежедневной практики могут привести к значительным результатам через несколько месяцев.