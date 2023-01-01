Английские времена: полное руководство для начинающих и продвинутых

Для кого эта статья:

Новички, изучающие английский язык

Люди, испытывающие трудности с пониманием английских времен

Студенты и ученики, желающие улучшить свои грамматические навыки в английском Запутались в английских временах? Вы не одиноки! Даже опытные изучающие английский порой путаются, когда использовать Present Perfect, а когда – Past Simple. Представьте: вы уверенно говорите по-английски, легко выбирая правильное время для любой ситуации. Звучит как мечта? Эта статья превратит мечту в реальность! Здесь вы найдете не просто сухие правила, но практические формулы и наглядные сравнения, которые помогут раз и навсегда разложить английские времена по полочкам. Готовы наконец разобраться в этой грамматической головоломке? 🧩

Английские времена: основы системы для новичков

Система английских времен часто пугает новичков своей кажущейся сложностью. Однако если разобрать ее на составляющие, все становится гораздо понятнее. В отличие от русского языка, где всего три времени (прошедшее, настоящее и будущее), в английском их 12 основных. Почему так много? Потому что английский язык более точно описывает, когда именно произошло действие и как оно связано с настоящим моментом.

Все английские времена делятся на три основные группы:

Simple (простые) – описывают факты, регулярные действия или последовательность событий

– описывают факты, регулярные действия или последовательность событий Continuous (длительные) – описывают процессы, действия в развитии

– описывают процессы, действия в развитии Perfect (совершенные) – показывают результат действия или связь с другим моментом времени

Каждая из этих групп имеет формы для прошедшего, настоящего и будущего времени. Также есть комбинированная группа Perfect Continuous, которая объединяет характеристики обеих групп.

Чтобы не утонуть в море времен, начните с освоения самых употребительных: Present Simple, Past Simple, Future Simple и Present Continuous. Эти четыре времени покрывают около 80% повседневного общения! 📊

Алексей Волков, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Ириной, которая пришла на курсы с типичной проблемой: "Я знаю много слов, но не могу составить даже простое предложение". Когда мы начали разбираться, выяснилось, что она пыталась запомнить все времена сразу, без системы. Мы начали с базовой "тройки" – Present Simple, Past Simple и Future Simple. Я предложил ей представить эти времена как три комнаты в доме: комната "сейчас" (для регулярных действий и фактов), комната "вчера" (для завершенных действий в прошлом) и комната "завтра" (для планов и предсказаний). Через две недели Ирина уже составляла простые рассказы, правильно используя времена. "Оказывается, нужно было просто начать с основ, а не пытаться выучить всё и сразу!" – призналась она. Постепенно мы добавили Present Continuous для описания действий, происходящих в момент речи, и грамматический барьер был окончательно сломан.

Времена группы Present: когда и как использовать

Времена группы Present – это ваш надежный фундамент для построения грамматически правильной речи. Давайте рассмотрим четыре времени этой группы и случаи их использования.

Время Формула образования Когда используется Пример Present Simple I/You/We/They + V1<br>He/She/It + V1 + s/es Регулярные действия, факты, привычки I work every day.<br>She works in a bank. Present Continuous am/is/are + V-ing Действия, происходящие сейчас или в текущий период I am reading a book now.<br>They are studying English this year. Present Perfect have/has + V3 Действия, имеющие результат в настоящем; опыт I have visited Paris.<br>She has lived here for 5 years. Present Perfect Continuous have/has been + V-ing Действия, начавшиеся в прошлом и продолжающиеся до настоящего момента I have been waiting for 2 hours.<br>He has been working since morning.

Ключевые маркеры для определения времен группы Present:

Present Simple : always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day/week/month/year

: always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day/week/month/year Present Continuous : now, at the moment, currently, these days, Look!

: now, at the moment, currently, these days, Look! Present Perfect : just, already, yet, ever, never, for, since, recently

: just, already, yet, ever, never, for, since, recently Present Perfect Continuous: for, since, all day/week, how long

Частая ошибка начинающих – путаница между Present Perfect и Past Simple. Запомните: если указано конкретное время в прошлом (yesterday, last week, in 2010), используйте Past Simple. Если же важен результат действия в настоящем или связь с настоящим, выбирайте Present Perfect. Сравните: "I visited London last year" (Past Simple) и "I have visited London" (Present Perfect – имею опыт посещения). 🕰️

Для правильного использования Present Continuous помните о глаголах, которые обычно не используются в Continuous: like, love, hate, want, need, prefer, know, understand, remember, forget, believe, think (в значении "считать"), have (в значении владения), see, hear и другие глаголы восприятия и состояния.

Past и Future: главные правила применения времен

Освоив времена группы Present, самое время (каламбур намеренный 😉) перейти к временам прошедшего и будущего. Эти группы следуют той же логике, что и Present, но имеют свои особенности.

Времена группы Past

Past Simple (V2 или did + V1) – используется для завершенных действий в прошлом: "I watched a movie yesterday." Также применяется для последовательности действий: "I came home, made dinner and went to bed."

(V2 или did + V1) – используется для завершенных действий в прошлом: "I watched a movie yesterday." Также применяется для последовательности действий: "I came home, made dinner and went to bed." Past Continuous (was/were + V-ing) – для действий, происходивших в определенный момент в прошлом: "I was reading when she called." Часто используется для создания "фона" для другого действия.

(was/were + V-ing) – для действий, происходивших в определенный момент в прошлом: "I was reading when she called." Часто используется для создания "фона" для другого действия. Past Perfect (had + V3) – для действий, которые произошли раньше другого действия в прошлом: "I had finished my homework before the guests arrived."

(had + V3) – для действий, которые произошли раньше другого действия в прошлом: "I had finished my homework before the guests arrived." Past Perfect Continuous (had been + V-ing) – для действий, которые продолжались до определенного момента в прошлом: "I had been working for 10 hours when I finally finished the project."

Времена группы Future

Future Simple (will + V1) – для предсказаний, обещаний, спонтанных решений: "I will help you." или "It will rain tomorrow."

(will + V1) – для предсказаний, обещаний, спонтанных решений: "I will help you." или "It will rain tomorrow." Future Continuous (will be + V-ing) – для действий, которые будут происходить в определенный момент в будущем: "This time tomorrow I will be flying to New York."

(will be + V-ing) – для действий, которые будут происходить в определенный момент в будущем: "This time tomorrow I will be flying to New York." Future Perfect (will have + V3) – для действий, которые завершатся к определенному моменту в будущем: "By next year, I will have graduated from university."

(will have + V3) – для действий, которые завершатся к определенному моменту в будущем: "By next year, I will have graduated from university." Future Perfect Continuous (will have been + V-ing) – для действий, которые будут продолжаться до определенного момента в будущем: "By December, I will have been working here for 5 years."

Важно помнить, что в английском есть и другие способы выразить будущее время:

to be going to + V1 – для планов и намерений: "I am going to visit my grandparents next weekend."

– для планов и намерений: "I am going to visit my grandparents next weekend." Present Continuous – для запланированных действий в ближайшем будущем: "We are meeting at 5 p.m. tomorrow."

– для запланированных действий в ближайшем будущем: "We are meeting at 5 p.m. tomorrow." Present Simple – для расписаний и графиков: "The train leaves at 6:30."

Мария Степанова, автор учебных пособий по английскому языку Один из моих студентов, Дмитрий, постоянно жаловался на невозможность понять разницу между Past Simple и Present Perfect. "Когда я смотрю на правила, всё понятно, но как только начинаю говорить – всё перемешивается!" Я предложила ему представить эти времена как две разные камеры в фильме. Past Simple – это кадр, полностью отделенный от настоящего: "Вчера я ходил в кино". Действие завершено, точка. Present Perfect – это кадр с "мостиком" к настоящему: "Я уже посмотрел этот фильм (и теперь знаю сюжет)". Для закрепления мы начали "охоту на времена" – Дмитрий записывал все случаи использования этих времён, которые встречал в фильмах, песнях или книгах. Через месяц он прислал мне сообщение: "Я наконец-то поймал разницу! Теперь я не просто знаю правила, но и чувствую, когда какое время использовать". Эта визуальная метафора и практический подход сработали лучше любых таблиц.

Сравнительные таблицы английских времен с формулами

Для удобства восприятия и быстрого доступа к информации, рассмотрим все 12 основных времен в сводных таблицах. Это поможет увидеть систему времен целиком и заметить закономерности в их образовании и использовании.

Аспект/Время Present Past Future Simple V1/V1+s<br>do/does + not + V1<br>Do/Does + S + V1? V2<br>did + not + V1<br>Did + S + V1? will + V1<br>will + not + V1<br>Will + S + V1? Continuous am/is/are + V-ing<br>am/is/are + not + V-ing<br>Am/Is/Are + S + V-ing? was/were + V-ing<br>was/were + not + V-ing<br>Was/Were + S + V-ing? will + be + V-ing<br>will + not + be + V-ing<br>Will + S + be + V-ing? Perfect have/has + V3<br>have/has + not + V3<br>Have/Has + S + V3? had + V3<br>had + not + V3<br>Had + S + V3? will + have + V3<br>will + not + have + V3<br>Will + S + have + V3? Perfect Continuous have/has + been + V-ing<br>have/has + not + been + V-ing<br>Have/Has + S + been + V-ing? had + been + V-ing<br>had + not + been + V-ing<br>Had + S + been + V-ing? will + have + been + V-ing<br>will + not + have + been + V-ing<br>Will + S + have + been + V-ing?

Где: V1 – базовая форма глагола, V2 – форма прошедшего времени, V3 – причастие прошедшего времени, S – подлежащее.

Чтобы лучше понять, когда использовать каждое время, посмотрим на основные случаи применения:

Simple – регулярные действия, факты, последовательность событий

– регулярные действия, факты, последовательность событий Continuous – действия в процессе, временные действия, будущие планы

– действия в процессе, временные действия, будущие планы Perfect – результат действия, опыт, действия до определенного момента

– результат действия, опыт, действия до определенного момента Perfect Continuous – действия, которые продолжались в течение периода времени и имеют связь с другим моментом

При выборе времени задайте себе три вопроса:

Когда происходит действие? (настоящее, прошлое, будущее) Это однократное действие, регулярное или процесс? (Simple или Continuous) Имеет ли действие связь с другим моментом времени или важен результат? (нужно ли Perfect)

Ответив на эти вопросы, вы значительно сузите выбор подходящего времени. Например, если действие происходит в настоящем (1), это процесс (2) и нет связи с другим моментом (3) – используйте Present Continuous. 🧠

Практические задания для закрепления каждой группы времен

Теория без практики бесполезна, поэтому давайте закрепим полученные знания с помощью упражнений. Начнем с самых важных времен для новичков.

Упражнение 1: Present Simple vs Present Continuous

Заполните пропуски, используя глаголы в скобках в Present Simple или Present Continuous:

I usually ___ (drink) coffee in the morning, but today I ___ (drink) tea. Look! The baby ___ (sleep) peacefully. Water ___ (boil) at 100 degrees Celsius. She ___ (not work) on Sundays, but this Sunday she ___ (help) her friend move. What ___ you ___ (do) right now? — I ___ (write) an email.

Упражнение 2: Past Simple vs Present Perfect

Выберите правильное время:

I (saw / have seen) that movie last week. She (lived / has lived) in London for three years now. We (didn't visit / haven't visited) Paris yet. When (did you finish / have you finished) your homework? They (traveled / have traveled) to many countries in their lifetime.

Упражнение 3: Future Forms

Выразите будущее время, используя подходящую форму:

The train ___ (leave) at 6:30 tomorrow morning. (расписание) I ___ (help) you with your luggage. (спонтанное решение) We ___ (have) dinner with John tomorrow evening. (запланированное действие) By the end of this month, I ___ (work) here for ten years. (действие, которое продолжится до определенного момента в будущем) I think it ___ (rain) tomorrow. (предсказание)

Упражнение 4: Mixed Tenses Review

Определите время в каждом предложении и объясните его использование:

I have been waiting for you for two hours! She will have completed her degree by next June. We were watching a movie when the power went out. He doesn't understand English very well. They had already left when I arrived.

Упражнение 5: Create Your Story

Создайте короткую историю, используя как минимум пять разных времен. Выделите каждое использованное время и объясните, почему вы выбрали именно его.

Подсказка для начала истории: "I was walking in the park yesterday when..."

Практикуйтесь регулярно! Лучший способ освоить английские времена – это использовать их в речи и письме. Начните с базовых времен (Simple) и постепенно добавляйте более сложные. Ведите дневник на английском, описывая свой день – это отличная практика для всех времен. Не бойтесь ошибаться – это нормальная часть процесса обучения. ✍️