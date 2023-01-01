Как задавать вопросы на английском: полное руководство по типам

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на начальном или среднем уровне

Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы

Профессионалы, которым необходимо улучшить навыки общения на английском для работы Задать правильный вопрос на английском — искусство, которым многие стремятся овладеть с первых шагов изучения языка. Представьте: вы оказались в англоязычной стране и не можете спросить, как пройти к отелю, или на собеседовании не понимаете вопросы интервьюера. Именно вопросительные конструкции открывают двери к полноценному общению. Этот гид поможет разложить по полочкам все типы английских вопросов — от простейших "Do you speak English?" до сложных конструкций для продвинутых собеседований. Вы научитесь формулировать любые вопросы без страха и неуверенности! 🔍

Основные вопросительные слова в английском языке

Вопросительные слова — это фундамент, на котором строится любой диалог. Они позволяют получить конкретную информацию и являются ключевыми элементами специальных вопросов. Давайте рассмотрим основной арсенал вопросительных слов английского языка и их применение.

Слово Перевод Пример использования О чём спрашивает What Что, какой What is your name? О предмете, понятии Where Где, куда Where do you live? О месте When Когда When does the movie start? О времени Why Почему Why are you late? О причине How Как How did you do that? О способе Who Кто Who called you yesterday? О человеке Which Который Which book do you prefer? О выборе из ограниченного набора Whose Чей Whose car is this? О принадлежности

Важно отметить, что вопросительное слово "how" может использоваться в сочетаниях для уточнения разных аспектов:

How much — сколько (для неисчисляемых существительных): How much money do you need?

— сколько (для неисчисляемых существительных): How much money do you need? How many — сколько (для исчисляемых существительных): How many people came to the party?

— сколько (для исчисляемых существительных): How many people came to the party? How long — как долго: How long have you been waiting?

— как долго: How long have you been waiting? How often — как часто: How often do you exercise?

— как часто: How often do you exercise? How far — как далеко: How far is the station from here?

Мария, преподаватель английского языка Помню случай с одним из моих взрослых студентов — топ-менеджером крупной компании. Перед важной международной конференцией он осознал, что не может четко формулировать вопросы на английском. Мы начали с базовой таблицы вопросительных слов. Каждый день он тренировался, задавая по 10 разных вопросов, используя разные вопросительные слова. Через месяц на конференции он не только смог задать точные вопросы партнерам, но и получил комплименты за "прекрасный английский". Секрет был прост: он автоматизировал вопросительные конструкции до уровня рефлексов.

Как строить вопросы с разными временами

Одна из основных сложностей при формировании вопросов в английском — правильное использование вспомогательных глаголов с учётом временной формы. Вопросы строятся по принципу инверсии: вспомогательный глагол выносится перед подлежащим. 📚

Рассмотрим основные временные формы и соответствующие им вспомогательные глаголы для построения вопросов:

Present Simple : Do/Does + подлежащее + глагол Do you like coffee? Does she work here?

Past Simple : Did + подлежащее + глагол Did you watch that movie? Did they arrive on time?

Future Simple : Will + подлежащее + глагол Will you help me tomorrow? Will they join us?

Present Continuous : Is/Am/Are + подлежащее + глагол с -ing Are you studying now? Is he working late today?

Past Continuous : Was/Were + подлежащее + глагол с -ing Were you sleeping when I called? Was she driving too fast?

Present Perfect : Have/Has + подлежащее + причастие прошедшего времени (V3/ed) Have you ever visited Paris? Has she finished her project?

Past Perfect: Had + подлежащее + причастие прошедшего времени (V3/ed) Had you met him before the conference? Had they informed you about the changes?

Особенность глагола "to be" (am, is, are, was, were) состоит в том, что он не требует вспомогательных глаголов в Present Simple и Past Simple — он сам выносится перед подлежащим:

Are you a student? (Present Simple)

Was she at the meeting? (Past Simple)

При построении вопросов с модальными глаголами (can, must, should и др.) инверсия происходит аналогично — модальный глагол ставится перед подлежащим:

Can you swim?

Should we call a doctor?

Must I complete this form?

Специальные вопросы: структура и использование

Специальные вопросы (Wh-questions) — это вопросы, которые требуют развёрнутого ответа, а не просто "да" или "нет". Они начинаются с вопросительного слова и позволяют получить конкретную информацию. 🤔

Структура специального вопроса:

Вопросительное слово (what, where, when, why, how и т.д.) Вспомогательный глагол (do, does, did, will, have, has и т.д.) Подлежащее Основной глагол Остальные члены предложения

Пример: Where (вопросительное слово) did (вспомогательный глагол) you (подлежащее) go (основной глагол) last weekend (остальные члены предложения)?

Специальные вопросы к разным членам предложения:

К подлежащему : Who/What + сказуемое (без вспомогательного глагола в Present и Past Simple) Who lives in this house? What happened yesterday?

К дополнению : Who/What/Which + вспомогательный глагол + подлежащее + сказуемое What did you buy? Whom did you meet yesterday?

К определению : Whose/Which/What + существительное + вспомогательный глагол + подлежащее + сказуемое Whose book did you take? What color do you prefer?

К обстоятельству: Where/When/Why/How + вспомогательный глагол + подлежащее + сказуемое Where do you work? When will you arrive? How did you solve this problem?

Дмитрий, переводчик-синхронист Мой первый опыт синхронного перевода в крупной IT-компании едва не стал последним. Во время встречи с инвесторами директор стал задавать сложные вопросы, используя разные временные формы и конструкции. Я путался в порядке слов, неправильно передавал нюансы. После этого фиаско я разработал систему: на карточках выписал все возможные структуры вопросов и тренировался переводить их автоматически, не задумываясь. Ключом стало понимание, что специальные вопросы — это математическая формула, где важен порядок элементов. Через три месяца практики я мог мгновенно трансформировать любое утверждение в вопрос на английском — и спас свою карьеру.

Общие и разделительные вопросы на английском

Общие вопросы (Yes/No questions) — это вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". Они начинаются с вспомогательного или модального глагола. Структура общего вопроса:

Вспомогательный/модальный глагол Подлежащее Основной глагол Остальные члены предложения

Примеры общих вопросов в разных временных формах:

Время Утверждение Вопрос Present Simple You speak English. Do you speak English? Past Simple They visited London. Did they visit London? Future Simple She will call you. Will she call you? Present Continuous We are working now. Are we working now? Present Perfect He has finished the project. Has he finished the project? Modal Verbs You can help me. Can you help me?

Разделительные вопросы (Tag questions) состоят из двух частей: утверждения и краткого общего вопроса (тега). Они используются для получения подтверждения информации или выражения удивления. Основное правило: если первая часть утвердительная, то тег отрицательный, и наоборот. 🔄

Примеры разделительных вопросов:

You are a student, aren't you?

He doesn't like coffee, does he?

They went to the cinema, didn't they?

You haven't seen my keys, have you?

She will come tomorrow, won't she?

Let's go for a walk, shall we?

I am right, aren't I? (особый случай)

Обратите внимание на интонацию при произнесении разделительных вопросов:

Если вы действительно сомневаетесь в информации и ждете ответа — интонация в теге повышается.

Если вы уверены в информации и просто ищете подтверждение — интонация в теге понижается.

Типичные ошибки при составлении вопросов

При изучении английского языка многие сталкиваются с определенными трудностями при формулировании вопросов. Разберем наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. 😱

Неправильный порядок слов ✖️ Where you did go yesterday? ✓ Where did you go yesterday? Помните: в специальных вопросах после вопросительного слова идет вспомогательный глагол, затем подлежащее. Пропуск вспомогательных глаголов ✖️ You like coffee? ✓ Do you like coffee? В английском языке, в отличие от русского, нельзя сформировать вопрос простым изменением интонации. Двойное использование вспомогательных глаголов в вопросах к подлежащему ✖️ Who did call you? (когда "who" является подлежащим) ✓ Who called you? В вопросах к подлежащему не требуется вспомогательный глагол в Present и Past Simple. Неправильное использование "do" с глаголом "to be" ✖️ Do you are a teacher? ✓ Are you a teacher? Глагол "to be" не требует вспомогательного глагола "do" для формирования вопроса. Ошибки в разделительных вопросах ✖️ You are a doctor, are you? ✓ You are a doctor, aren't you? Если основная часть утвердительная, тег должен быть отрицательным, и наоборот. Неверное использование вопросительных слов ✖️ How many water do you drink daily? ✓ How much water do you drink daily? "How many" используется с исчисляемыми существительными, "how much" — с неисчисляемыми. Добавление предлога в конце вопроса в формальной речи ✖️ Who did you talk to? (в формальной речи) ✓ To whom did you talk? В формальной речи предпочтительно не заканчивать вопрос предлогом.

Для преодоления этих трудностей рекомендуется:

Регулярно практиковаться в составлении разных типов вопросов

Обращать внимание на порядок слов в вопросах при чтении или прослушивании

Записывать новые конструкции вопросов, встречающиеся в аутентичных материалах

Использовать онлайн-ресурсы для проверки корректности составленных вопросов

Применять вопросы в реальном общении как можно чаще