Английская терминология дерматологии для медицинских специалистов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в области дерматологии и косметологии

Студенты медицинских вузов, изучающие дерматологию

Практикующие врачи, стремящиеся улучшить свои знания и навыки в области терминологии медицины Владение профессиональной англоязычной терминологией в сфере дерматологии — не просто академическое достижение, а стратегический актив для каждого амбициозного медика. Когда международный конгресс по клеточной регенерации собирает ведущих специалистов, или новое исследование о влиянии ретиноидов на меланогенез публикуется в The Lancet, незнание специфической лексики моментально переводит вас из категории эксперта в разряд наблюдателей. Данный глоссарий — не просто перечень терминов, а ключ к международному профессиональному сообществу, где новейшие открытия и методики циркулируют на языке мировой медицины. 💼📚

Анатомическая терминология кожи человека на английском

Анатомическая терминология кожи представляет собой фундаментальный словарный пласт для любого специалиста в области дерматологии и косметологии. Точность в использовании этих терминов — признак профессионализма и ключевое условие для адекватной коммуникации в международной научной среде.

Кожа (skin) — крупнейший орган человеческого тела, состоящий из трех основных слоев: эпидермиса (epidermis), дермы (dermis) и гиподермы (hypodermis/subcutaneous tissue). Каждый из этих слоев имеет собственную микроструктуру и функциональные элементы, требующие детального изучения и точной терминологической идентификации.

Андрей Викторович, профессор дерматологии Когда я начинал работать с зарубежными исследованиями, мой словарный запас оказался критически недостаточным. Помню свое замешательство на первой международной конференции в Берлине. Презентация была посвящена клеточному обновлению эпидермиса, и термины "stratum corneum", "stratum granulosum" и "stratum spinosum" звучали непрерывно. Спикер демонстрировал гистологические срезы, а я, несмотря на 15-летний опыт практики, чувствовал себя первокурсником. После этого случая я систематизировал анатомическую терминологию и создал собственные мнемонические приемы для запоминания. Сегодня я требую от своих аспирантов безупречного знания англоязычной номенклатуры — это не роскошь, а базовая необходимость для серьезного специалист.

Рассмотрим ключевые термины, описывающие строение эпидермиса:

Stratum corneum (роговой слой) — самый поверхностный слой эпидермиса, состоящий из плоских ороговевших клеток (corneocytes)

(роговой слой) — самый поверхностный слой эпидермиса, состоящий из плоских ороговевших клеток (corneocytes) Stratum lucidum (блестящий слой) — тонкая прозрачная зона, видимая преимущественно на толстой коже ладоней и подошв

(блестящий слой) — тонкая прозрачная зона, видимая преимущественно на толстой коже ладоней и подошв Stratum granulosum (зернистый слой) — содержит клетки с характерными кератогиалиновыми гранулами

(зернистый слой) — содержит клетки с характерными кератогиалиновыми гранулами Stratum spinosum (шиповатый слой) — многорядный слой клеток с десмосомальными соединениями

(шиповатый слой) — многорядный слой клеток с десмосомальными соединениями Stratum basale (базальный слой) — самый глубокий слой эпидермиса, содержащий стволовые клетки и меланоциты

Структуры дермы имеют не менее важное значение для понимания функционирования кожи:

Английский термин Русский эквивалент Функциональное значение Papillary dermis Сосочковый слой дермы Питание эпидермиса, терморегуляция, иммунная защита Reticular dermis Сетчатый слой дермы Механическая прочность, эластичность кожи Collagen fibers Коллагеновые волокна Структурная поддержка, прочность на растяжение Elastic fibers Эластичные волокна Обеспечение упругости и возвращения к исходной форме Ground substance Основное вещество Матрикс для клеток и волокон, удержание воды

Для полноценного анализа структуры кожи необходимо также знать терминологию, относящуюся к клеткам и придаточным образованиям:

Keratinocytes (кератиноциты) — основные клетки эпидермиса, производящие кератин

(кератиноциты) — основные клетки эпидермиса, производящие кератин Melanocytes (меланоциты) — клетки, синтезирующие меланин, отвечающий за пигментацию кожи

(меланоциты) — клетки, синтезирующие меланин, отвечающий за пигментацию кожи Langerhans cells (клетки Лангерганса) — антигенпрезентирующие клетки иммунной системы

(клетки Лангерганса) — антигенпрезентирующие клетки иммунной системы Fibroblasts (фибробласты) — основные клетки соединительной ткани дермы

(фибробласты) — основные клетки соединительной ткани дермы Hair follicles (волосяные фолликулы) — структуры, из которых растут волосы

(волосяные фолликулы) — структуры, из которых растут волосы Sebaceous glands (сальные железы) — производят кожное сало (sebum)

(сальные железы) — производят кожное сало (sebum) Sweat glands (потовые железы), включая eccrine (эккриновые) и apocrine (апокриновые) типы

Физиология кожи: англоязычный профессиональный лексикон

Понимание физиологических процессов, происходящих в коже, невозможно без владения специфической терминологией, описывающей функциональные аспекты этого сложного органа. Знание англоязычного лексикона физиологии кожи открывает доступ к актуальным исследованиям и международным протоколам лечения.

Ключевые физиологические функции кожи включают защиту (protection), терморегуляцию (thermoregulation), сенсорное восприятие (sensory perception), метаболические процессы (metabolic processes) и иммунологическую активность (immunological activity). Каждая из этих функций обеспечивается сложными биохимическими и клеточными механизмами, имеющими собственную терминологическую базу. 🔬

Защитные механизмы кожи описываются следующими терминами:

Epidermal barrier function (барьерная функция эпидермиса) — комплекс защитных механизмов

(барьерная функция эпидермиса) — комплекс защитных механизмов Acid mantle (кислотная мантия) — поверхностная пленка с pH 4,5-5,5, препятствующая развитию патогенных микроорганизмов

(кислотная мантия) — поверхностная пленка с pH 4,5-5,5, препятствующая развитию патогенных микроорганизмов Transepidermal water loss (TEWL) — трансэпидермальная потеря влаги, показатель целостности барьера

— трансэпидермальная потеря влаги, показатель целостности барьера Natural moisturizing factor (NMF) — натуральный увлажняющий фактор, комплекс гидрофильных соединений

— натуральный увлажняющий фактор, комплекс гидрофильных соединений Skin microbiome (микробиом кожи) — совокупность микроорганизмов, населяющих кожу

Процессы обновления кожи и метаболической активности включают:

Английский термин Определение Клиническое значение Epidermal turnover Процесс обновления эпидермиса (28-30 дней) Значим при лечении гиперкератозов, псориаза Keratinization Процесс образования кератина и роговых чешуек Нарушения приводят к ихтиозам, фолликулярному кератозу Melanogenesis Процесс образования меланина меланоцитами Ключевой при гипер- и гипопигментациях Collagen synthesis Синтез коллагена фибробластами Критичен при заживлении ран, старении кожи Elastin production Образование эластина для эластичности кожи Снижается с возрастом, при фотостарении

Елена Михайловна, дерматокосметолог На пятом году практики я решила специализироваться на лазерных технологиях и столкнулась с тем, что все передовые методики описаны исключительно на английском. Помню случай с пациенткой, страдавшей от постакне. Я подобрала для неё инновационный протокол фракционного фототермолиза, изучив зарубежные исследования. Когда она пришла на первую процедуру, я объясняла механизм воздействия, непроизвольно используя английские термины: "мы стимулируем неоколлагенез и ремоделирование дермального матрикса". Она попросила "перевести на человеческий", и я поняла, что настолько погрузилась в англоязычную терминологию, что стала мыслить этими категориями. Этот случай показал мне, насколько важно свободно переключаться между профессиональным английским и доступными объяснениями для пациентов. Теперь у меня два словаря: один для международных конференций, второй — для общения с клиентами.

Терморегуляторная функция кожи описывается следующими терминами:

Vasodilation (вазодилатация) — расширение кровеносных сосудов для отдачи тепла

(вазодилатация) — расширение кровеносных сосудов для отдачи тепла Vasoconstriction (вазоконстрикция) — сужение сосудов для удержания тепла

(вазоконстрикция) — сужение сосудов для удержания тепла Perspiration (потоотделение) — выделение пота для охлаждения через испарение

(потоотделение) — выделение пота для охлаждения через испарение Piloerection (пилоэрекция) — "гусиная кожа", реакция поднятия волос при холоде

(пилоэрекция) — "гусиная кожа", реакция поднятия волос при холоде Eccrine sweating (экриновое потоотделение) — выделение водного пота для терморегуляции

Иммунологические аспекты функционирования кожи включают:

Skin-associated lymphoid tissue (SALT) — лимфоидная ткань, ассоциированная с кожей

— лимфоидная ткань, ассоциированная с кожей Antimicrobial peptides (AMPs) — антимикробные пептиды (дефензины, кателицидины)

— антимикробные пептиды (дефензины, кателицидины) Dendritic cell function — функция дендритных клеток в распознавании антигенов

— функция дендритных клеток в распознавании антигенов Langerhans cell migration — миграция клеток Лангерганса в лимфоузлы при активации

— миграция клеток Лангерганса в лимфоузлы при активации Cutaneous inflammation (кожное воспаление) — комплексная защитная реакция

Диагностические термины и описания патологий кожи

Диагностическая терминология в дерматологии представляет собой особый лингвистический аппарат, необходимый для точного описания патологических изменений кожи. Владение этими терминами позволяет специалистам однозначно идентифицировать и документировать кожные проявления различных заболеваний.

Первичным инструментом дерматологической диагностики является визуальная оценка морфологии кожных элементов. Основные термины для описания первичных элементов сыпи (primary skin lesions) включают:

Macule/Patch (макула/пятно) — плоское, непальпируемое изменение цвета кожи

(макула/пятно) — плоское, непальпируемое изменение цвета кожи Papule (папула) — небольшое (до 0,5 см), приподнятое образование

(папула) — небольшое (до 0,5 см), приподнятое образование Plaque (бляшка) — приподнятое, плоское образование диаметром более 0,5 см

(бляшка) — приподнятое, плоское образование диаметром более 0,5 см Nodule (узелок) — плотное образование диаметром 0,5-2 см, распространяющееся в дерму

(узелок) — плотное образование диаметром 0,5-2 см, распространяющееся в дерму Tumor (опухоль) — плотное новообразование диаметром более 2 см

(опухоль) — плотное новообразование диаметром более 2 см Vesicle (везикула) — пузырек размером до 0,5 см, содержащий прозрачную жидкость

(везикула) — пузырек размером до 0,5 см, содержащий прозрачную жидкость Bulla (булла) — пузырь размером более 0,5 см с прозрачным содержимым

(булла) — пузырь размером более 0,5 см с прозрачным содержимым Pustule (пустула) — полостное образование, содержащее гной

(пустула) — полостное образование, содержащее гной Wheal (волдырь) — отечное приподнятое образование розового цвета, исчезающее в течение 24-48 часов

Вторичные элементы сыпи (secondary skin lesions) формируются в результате эволюции первичных элементов:

Scale (чешуйка) — скопление отслоившихся роговых клеток

(чешуйка) — скопление отслоившихся роговых клеток Crust (корка) — засохшее отделяемое (серозное, кровянистое, гнойное)

(корка) — засохшее отделяемое (серозное, кровянистое, гнойное) Erosion (эрозия) — поверхностный дефект, не затрагивающий дерму

(эрозия) — поверхностный дефект, не затрагивающий дерму Ulcer (язва) — глубокий дефект, проникающий в дерму или глубже

(язва) — глубокий дефект, проникающий в дерму или глубже Fissure (трещина) — линейный разрыв кожи

(трещина) — линейный разрыв кожи Excoriation (экскориация) — линейные эрозии, обычно от расчесов

(экскориация) — линейные эрозии, обычно от расчесов Atrophy (атрофия) — истончение кожи с потерей нормального рельефа

(атрофия) — истончение кожи с потерей нормального рельефа Lichenification (лихенификация) — утолщение кожи с усилением кожного рисунка

(лихенификация) — утолщение кожи с усилением кожного рисунка Scar (рубец) — замещение нормальной ткани соединительной тканью

Для точного описания распределения и конфигурации элементов сыпи используются следующие термины:

Discrete (дискретный) — отдельные, не сливающиеся элементы

(дискретный) — отдельные, не сливающиеся элементы Confluent (сливной) — элементы, сливающиеся между собой

(сливной) — элементы, сливающиеся между собой Localized (локализованный) — ограниченный определенной областью

(локализованный) — ограниченный определенной областью Generalized (генерализованный) — распространенный по большей части тела

(генерализованный) — распространенный по большей части тела Linear (линейный) — расположенный по линии

(линейный) — расположенный по линии Annular (кольцевидный) — в форме кольца или круга

(кольцевидный) — в форме кольца или круга Arciform (дугообразный) — в форме дуги

(дугообразный) — в форме дуги Reticular (ретикулярный) — сетчатый рисунок

(ретикулярный) — сетчатый рисунок Serpiginous (серпигинозный) — извилистый, змееподобный рисунок

(серпигинозный) — извилистый, змееподобный рисунок Zosteriform (зостериформный) — по ходу дерматома

Для инструментальной диагностики и оценки патологий кожи применяются специфические термины:

Диагностический метод Английская терминология Применение Дерматоскопия Dermoscopy, dermatoscopy, epiluminescence microscopy Оценка пигментных образований, сосудистых структур Конфокальная микроскопия Reflectance confocal microscopy (RCM) Неинвазивная оценка клеточной структуры кожи Оптическая когерентная томография Optical coherence tomography (OCT) Визуализация слоев кожи на микроструктурном уровне Высокочастотное УЗИ кожи High-frequency ultrasound imaging Оценка глубины и структуры опухолей, рубцов Биопсия кожи Skin biopsy (punch, shave, excisional) Гистологическое исследование тканей кожи

Английские термины заболеваний кожи и методов лечения

Терминологический аппарат дерматологических заболеваний и методов их лечения составляет значительную часть профессионального лексикона специалистов. Точное владение этими терминами критически важно для работы с международной литературой, участия в глобальных исследованиях и коммуникации с зарубежными коллегами.

Рассмотрим основные группы дерматологических заболеваний и соответствующую англоязычную терминологию:

Inflammatory dermatoses (воспалительные дерматозы):

(воспалительные дерматозы): Atopic dermatitis (атопический дерматит)

Psoriasis (псориаз)

Contact dermatitis (контактный дерматит)

Seborrheic dermatitis (себорейный дерматит)

Rosacea (розацеа)

Lichen planus (красный плоский лишай)

Infectious skin diseases (инфекционные заболевания кожи):

(инфекционные заболевания кожи): Bacterial infections: impetigo, cellulitis, folliculitis (бактериальные инфекции)

Viral infections: herpes, warts, molluscum contagiosum (вирусные инфекции)

Fungal infections: dermatophytosis, candidiasis, tinea (грибковые инфекции)

Parasitic infestations: scabies, pediculosis (паразитарные инвазии)

Cutaneous neoplasms (новообразования кожи):

(новообразования кожи): Benign: nevus, seborrheic keratosis, dermatofibroma (доброкачественные)

Premalignant: actinic keratosis, Bowen's disease (предраковые)

Malignant: basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma (злокачественные)

Особое внимание следует уделить терминологии, описывающей патофизиологию и клинические проявления кожных заболеваний:

Hyperkeratosis (гиперкератоз) — утолщение рогового слоя эпидермиса

(гиперкератоз) — утолщение рогового слоя эпидермиса Parakeratosis (паракератоз) — сохранение ядер в корнеоцитах рогового слоя

(паракератоз) — сохранение ядер в корнеоцитах рогового слоя Acanthosis (акантоз) — утолщение шиповатого слоя эпидермиса

(акантоз) — утолщение шиповатого слоя эпидермиса Dyskeratosis (дискератоз) — нарушение процесса кератинизации

(дискератоз) — нарушение процесса кератинизации Acantholysis (акантолиз) — разрушение межклеточных связей в эпидермисе

(акантолиз) — разрушение межклеточных связей в эпидермисе Spongiosis (спонгиоз) — межклеточный отек эпидермиса

(спонгиоз) — межклеточный отек эпидермиса Hyperpigmentation (гиперпигментация) — усиление пигментации

(гиперпигментация) — усиление пигментации Hypopigmentation (гипопигментация) — снижение пигментации

Терминология методов лечения и терапевтических подходов в дерматологии включает:

Метод лечения Английская терминология Применение Топические стероиды Topical corticosteroids (mild, moderate, potent, super-potent) Лечение воспалительных дерматозов Фототерапия Phototherapy (UVB, PUVA, targeted phototherapy) Псориаз, витилиго, атопический дерматит Системные иммуносупрессанты Systemic immunosuppressants (cyclosporine, methotrexate) Тяжелые формы псориаза, атопического дерматита Биологическая терапия Biologics (TNF-α inhibitors, IL inhibitors) Псориаз, псориатический артрит, гидраденит Криотерапия Cryotherapy Бородавки, актинический кератоз

Отдельного внимания заслуживает терминология эстетической дерматологии и косметологии:

Chemical peels (химические пилинги): superficial, medium, deep (поверхностные, срединные, глубокие)

(химические пилинги): superficial, medium, deep (поверхностные, срединные, глубокие) Laser therapy (лазерная терапия): ablative, non-ablative, fractional (аблятивная, неаблятивная, фракционная)

(лазерная терапия): ablative, non-ablative, fractional (аблятивная, неаблятивная, фракционная) Dermal fillers (дермальные наполнители): hyaluronic acid, calcium hydroxylapatite, poly-L-lactic acid

(дермальные наполнители): hyaluronic acid, calcium hydroxylapatite, poly-L-lactic acid Neuromodulators (нейромодуляторы): botulinum toxin (ботулинический токсин)

(нейромодуляторы): botulinum toxin (ботулинический токсин) Microneedling (микроигольчатая терапия) — создание микроперфораций для стимуляции регенерации

(микроигольчатая терапия) — создание микроперфораций для стимуляции регенерации Platelet-rich plasma (PRP) — обогащенная тромбоцитами плазма

— обогащенная тромбоцитами плазма Microdermabrasion (микродермабразия) — механическое удаление поверхностного слоя кожи

Практический глоссарий для работы с англоязычной литературой

Эффективная работа с профессиональной англоязычной литературой требует не только знания терминологии, но и понимания структуры научных публикаций, а также наиболее часто используемых выражений в контексте научной дерматологии. Данный раздел призван облегчить ориентацию в англоязычных источниках и повысить эффективность извлечения релевантной информации. 📖

При работе с научными статьями важно понимать структуру документа и терминологию различных разделов:

Abstract (абстракт, резюме) — краткое изложение содержания статьи

(абстракт, резюме) — краткое изложение содержания статьи Introduction (введение) — обоснование актуальности исследования, обзор существующих данных

(введение) — обоснование актуальности исследования, обзор существующих данных Methods (методы) — описание дизайна исследования и использованных методик

(методы) — описание дизайна исследования и использованных методик Results (результаты) — изложение полученных данных

(результаты) — изложение полученных данных Discussion (обсуждение) — интерпретация результатов, сравнение с другими исследованиями

(обсуждение) — интерпретация результатов, сравнение с другими исследованиями Conclusion (заключение) — основные выводы исследования

(заключение) — основные выводы исследования References (список литературы) — использованные источники

Ключевые термины для понимания методологии исследований:

Randomized controlled trial (RCT) — рандомизированное контролируемое исследование

— рандомизированное контролируемое исследование Cohort study — когортное исследование

— когортное исследование Case-control study — исследование случай-контроль

— исследование случай-контроль Cross-sectional study — одномоментное (поперечное) исследование

— одномоментное (поперечное) исследование Meta-analysis — метаанализ

— метаанализ Systematic review — систематический обзор

— систематический обзор Double-blind — двойное слепое (ни пациент, ни исследователь не знают о назначенном лечении)

— двойное слепое (ни пациент, ни исследователь не знают о назначенном лечении) Placebo-controlled — плацебо-контролируемое

Для статистического анализа в дерматологических исследованиях важно понимать следующие термины:

P-value (p-значение) — показатель статистической значимости

(p-значение) — показатель статистической значимости Confidence interval (CI) — доверительный интервал

— доверительный интервал Odds ratio (OR) — отношение шансов

— отношение шансов Relative risk (RR) — относительный риск

— относительный риск Number needed to treat (NNT) — число больных, которых необходимо лечить

— число больных, которых необходимо лечить Hazard ratio (HR) — отношение рисков

Часто встречающиеся фразы и обороты в англоязычных публикациях по дерматологии:

" To the best of our knowledge " — насколько нам известно

" — насколько нам известно " Our findings suggest " — наши результаты предполагают

" — наши результаты предполагают " Statistically significant difference " — статистически значимая разница

" — статистически значимая разница " Clinically relevant improvement " — клинически значимое улучшение

" — клинически значимое улучшение " Further studies are warranted " — необходимы дальнейшие исследования

" — необходимы дальнейшие исследования "Limitations of this study include" — ограничения данного исследования включают

Индексы и шкалы оценки, часто встречающиеся в дерматологической литературе:

PASI (Psoriasis Area and Severity Index) — индекс площади и тяжести псориаза

— индекс площади и тяжести псориаза SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) — шкала оценки атопического дерматита

— шкала оценки атопического дерматита EASI (Eczema Area and Severity Index) — индекс площади и тяжести экземы

— индекс площади и тяжести экземы DLQI (Dermatology Life Quality Index) — дерматологический индекс качества жизни

— дерматологический индекс качества жизни ABCD rule (Asymmetry, Border, Color, Diameter) — правило АВСД для оценки меланомы

(Asymmetry, Border, Color, Diameter) — правило АВСД для оценки меланомы NRS (Numerical Rating Scale) — числовая шкала оценки (например, зуда)

— числовая шкала оценки (например, зуда) VAS (Visual Analogue Scale) — визуальная аналоговая шкала