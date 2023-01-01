Медицинская терминология нефрологии по-английски: обзор и практика

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Медицинские специалисты, работающие в области нефрологии

Студенты и аспиранты медицинских вузов, изучающие нефрологию

Исследователи и клиницисты, заинтересованные в международной практике и сотрудничестве Владение специализированной медицинской терминологией на английском языке открывает двери к мировым научным исследованиям и международной практике в нефрологии. Освоение этого лексического пласта критически важно для профессионального роста медиков, работающих с патологиями почек, и становится решающим преимуществом при трудоустройстве в престижные клиники за рубежом. От точности перевода диагноза может зависеть тактика лечения, а порой и жизнь пациента. Погрузимся в детальный обзор англоязычной терминологии почечной системы — от базовой анатомии до сложных терапевтических протоколов. 🔬

Основная анатомическая терминология почек по-английски

Точное знание анатомической терминологии почек на английском языке формирует фундамент профессиональной коммуникации в международной медицинской среде. Эта лексика используется в научных публикациях, на конференциях и при обсуждении клинических случаев с иностранными коллегами.

Начнем с базовых терминов, описывающих саму почку и ее расположение:

Kidney — почка

— почка Renal — почечный (прилагательное, используемое в сложных терминах)

— почечный (прилагательное, используемое в сложных терминах) Nephric/Nephritic — почечный (альтернативное прилагательное от греческого корня)

— почечный (альтернативное прилагательное от греческого корня) Retroperitoneal space — забрюшинное пространство

— забрюшинное пространство Kidney hilum — ворота почки

При детальном описании структуры почки используются следующие термины:

Английский термин Русский эквивалент Контекст использования Renal capsule Почечная капсула При описании патологий капсулы почки Renal cortex Корковое вещество почки В контексте кортикальных повреждений Renal medulla Мозговое вещество почки При обсуждении концентрационной функции Renal pyramid Почечная пирамида В анатомических описаниях Renal column Почечный столб В структурных исследованиях Renal pelvis Почечная лоханка В урологической практике Calyx (pl. calyces) Чашечка (мн. чашечки) При описании мочевыводящих путей

На микроанатомическом уровне важно владеть терминами, описывающими функциональную единицу почки:

Nephron — нефрон

— нефрон Glomerulus — клубочек

— клубочек Bowman's capsule — капсула Боумена

— капсула Боумена Proximal convoluted tubule — проксимальный извитой каналец

— проксимальный извитой каналец Loop of Henle — петля Генле

— петля Генле Distal convoluted tubule — дистальный извитой каналец

— дистальный извитой каналец Collecting duct — собирательная трубочка

— собирательная трубочка Juxtaglomerular apparatus — юкстагломерулярный аппарат

Сосудистая система почек имеет свою специфическую терминологию:

Renal artery — почечная артерия

— почечная артерия Renal vein — почечная вена

— почечная вена Afferent arteriole — приносящая артериола

— приносящая артериола Efferent arteriole — выносящая артериола

— выносящая артериола Peritubular capillaries — перитубулярные капилляры

— перитубулярные капилляры Vasa recta — прямые сосуды

Андрей Викторович, профессор кафедры анатомии На одной из международных конференций по нефрологии в Бостоне я наблюдал интересный случай. Молодой российский врач представлял клинический случай на английском, но при описании анатомического расположения патологического процесса допустил критическую ошибку. Он использовал термин "renal tube" вместо корректного "renal tubule", что полностью изменило смысл его сообщения. Аудитория была сбита с толку, поскольку "tube" в медицинском английском обычно относится к более крупным структурам, таким как мочеточник (ureter). Этот случай наглядно продемонстрировал, насколько важно точное знание анатомической терминологии. Впоследствии я разработал специальный курс для студентов, где особое внимание уделяется нюансам перевода анатомических терминов. Сейчас мои выпускники безошибочно ориентируются в англоязычной терминологии, что значительно повышает их конкурентоспособность на международном рынке труда и качество научных публикаций.

Физиология почек: ключевая лексика для медиков

Понимание физиологических процессов, происходящих в почках, требует освоения специализированной лексики, описывающей функции этого жизненно важного органа. Эти термины необходимы при объяснении патофизиологии заболеваний и механизмов действия лекарственных препаратов.

Основные физиологические функции почек на английском языке:

Glomerular filtration — клубочковая фильтрация

— клубочковая фильтрация Tubular reabsorption — канальцевая реабсорбция

— канальцевая реабсорбция Tubular secretion — канальцевая секреция

— канальцевая секреция Urine concentration — концентрирование мочи

— концентрирование мочи Acid-base homeostasis — кислотно-щелочной гомеостаз

— кислотно-щелочной гомеостаз Electrolyte balance — электролитный баланс

— электролитный баланс Water balance regulation — регуляция водного баланса

— регуляция водного баланса Blood pressure regulation — регуляция артериального давления

— регуляция артериального давления Erythropoiesis stimulation — стимуляция эритропоэза

— стимуляция эритропоэза Vitamin D activation — активация витамина D

Термины, связанные с процессом клубочковой фильтрации:

Glomerular filtration rate (GFR) — скорость клубочковой фильтрации (СКФ)

— скорость клубочковой фильтрации (СКФ) Filtration barrier — фильтрационный барьер

— фильтрационный барьер Filtration slit — фильтрационная щель

— фильтрационная щель Podocytes — подоциты

— подоциты Fenestrated endothelium — фенестрированный эндотелий

— фенестрированный эндотелий Ultrafiltration — ультрафильтрация

— ультрафильтрация Filtration fraction — фильтрационная фракция

Лексика, описывающая реабсорбцию и секрецию веществ:

Active transport — активный транспорт

— активный транспорт Passive diffusion — пассивная диффузия

— пассивная диффузия Facilitated diffusion — облегченная диффузия

— облегченная диффузия Counter-current mechanism — противоточный механизм

— противоточный механизм Osmotic gradient — осмотический градиент

— осмотический градиент Sodium-potassium pump — натрий-калиевый насос

— натрий-калиевый насос Transport maximum — транспортный максимум

— транспортный максимум Renal threshold — почечный порог

Гормоны и биоактивные вещества, влияющие на функцию почек:

Английское название Русский эквивалент Физиологическое действие Antidiuretic hormone (ADH) / Vasopressin Антидиуретический гормон / Вазопрессин Усиление реабсорбции воды Renin Ренин Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы Angiotensin II Ангиотензин II Вазоконстрикция, стимуляция выделения альдостерона Aldosterone Альдостерон Реабсорбция натрия и выделение калия Atrial natriuretic peptide (ANP) Предсердный натрийуретический пептид Натрийурез, увеличение СКФ Erythropoietin (EPO) Эритропоэтин Стимуляция образования эритроцитов Calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D) Кальцитриол Регуляция кальций-фосфорного обмена

Термины, связанные с оценкой почечной функции:

Creatinine clearance — клиренс креатинина

— клиренс креатинина Inulin clearance — клиренс инулина

— клиренс инулина Blood urea nitrogen (BUN) — азот мочевины крови

— азот мочевины крови Cystatin C — цистатин C

— цистатин C Estimated GFR (eGFR) — расчетная СКФ

— расчетная СКФ Renal plasma flow — почечный плазмоток

— почечный плазмоток Renal blood flow — почечный кровоток

— почечный кровоток Concentration ability — концентрационная способность

— концентрационная способность Dilution ability — разведение мочи

Понимание этих терминов позволяет клиницистам и исследователям точно описывать физиологические процессы, интерпретировать результаты исследований и объяснять патофизиологические механизмы заболеваний почек. 🔍

Диагностические термины и выражения в нефрологии

Диагностика заболеваний почек требует владения специфической терминологией, используемой при описании симптомов, лабораторных показателей и результатов инструментальных исследований. Точность формулировок критически важна для корректной интерпретации данных и постановки диагноза.

Основные диагностические симптомы и синдромы:

Hematuria — гематурия (кровь в моче)

— гематурия (кровь в моче) Proteinuria — протеинурия (белок в моче)

— протеинурия (белок в моче) Albuminuria — альбуминурия (альбумин в моче)

— альбуминурия (альбумин в моче) Oliguria — олигурия (снижение количества мочи)

— олигурия (снижение количества мочи) Anuria — анурия (отсутствие мочи)

— анурия (отсутствие мочи) Polyuria — полиурия (повышенное количество мочи)

— полиурия (повышенное количество мочи) Nocturia — никтурия (преобладание ночного диуреза)

— никтурия (преобладание ночного диуреза) Dysuria — дизурия (болезненное мочеиспускание)

— дизурия (болезненное мочеиспускание) Flank pain — боль в боку/поясничной области

— боль в боку/поясничной области Renal colic — почечная колика

— почечная колика Uremic syndrome — уремический синдром

— уремический синдром Nephrotic syndrome — нефротический синдром

— нефротический синдром Nephritic syndrome — нефритический синдром

Лабораторные методы диагностики и их показатели:

Urinalysis — анализ мочи

— анализ мочи Urine dipstick test — тест-полоска для анализа мочи

— тест-полоска для анализа мочи 24-hour urine collection — суточный сбор мочи

— суточный сбор мочи Urine specific gravity — удельный вес мочи

— удельный вес мочи Urine osmolality — осмоляльность мочи

— осмоляльность мочи Urine sediment examination — исследование осадка мочи

— исследование осадка мочи Urine protein-to-creatinine ratio — соотношение белок/креатинин в моче

— соотношение белок/креатинин в моче Albumin-to-creatinine ratio (ACR) — соотношение альбумин/креатинин

— соотношение альбумин/креатинин Serum creatinine — креатинин сыворотки

— креатинин сыворотки Blood urea nitrogen (BUN) — азот мочевины крови

— азот мочевины крови Electrolyte panel — электролитный состав крови

Ирина Петровна, ведущий нефролог Моя пациентка, 35-летняя женщина, готовилась к научной стажировке в Лондоне, когда у нее обнаружили микрогематурию на профосмотре. Будучи биологом, она решила самостоятельно разобраться в своей проблеме по англоязычным медицинским ресурсам. Изучив термины "gross hematuria" и "microscopic hematuria", она впала в панику, поскольку неправильно интерпретировала термин "gross" как "тяжелая, серьезная", хотя он означает "видимая невооруженным глазом". Когда она пришла ко мне на консультацию в слезах, полагая, что у нее запущенное заболевание почек, потребовалось немало времени, чтобы объяснить различие между "макрогематурией" (gross hematuria) и "микрогематурией" (microscopic hematuria). Этот случай стал для меня отличной иллюстрацией того, как важно правильное понимание медицинской терминологии. С тех пор я создала специальный глоссарий для пациентов, планирующих лечение за рубежом или самостоятельно изучающих медицинскую литературу на английском языке.

Инструментальные методы исследования почек:

Ultrasonography (US) — ультразвуковое исследование

— ультразвуковое исследование Computed tomography (CT) — компьютерная томография

— компьютерная томография CT urography — КТ-урография

— КТ-урография Magnetic resonance imaging (MRI) — магнитно-резонансная томография

— магнитно-резонансная томография MR angiography — МР-ангиография

— МР-ангиография Intravenous pyelography (IVP) — внутривенная пиелография

— внутривенная пиелография Retrograde pyelography — ретроградная пиелография

— ретроградная пиелография Renal scintigraphy — сцинтиграфия почек

— сцинтиграфия почек Doppler ultrasound — допплерографическое исследование

— допплерографическое исследование Renal angiography — ангиография почек

Биопсия почки и связанная с ней терминология:

Renal biopsy — биопсия почки

— биопсия почки Percutaneous renal biopsy — чрескожная биопсия почки

— чрескожная биопсия почки Open renal biopsy — открытая биопсия почки

— открытая биопсия почки Core needle biopsy — пункционная биопсия

— пункционная биопсия Biopsy specimen — биоптат

— биоптат Light microscopy — световая микроскопия

— световая микроскопия Immunofluorescence microscopy — иммунофлуоресцентная микроскопия

— иммунофлуоресцентная микроскопия Electron microscopy — электронная микроскопия

— электронная микроскопия Glomerular sclerosis — гломерулосклероз

— гломерулосклероз Tubular atrophy — атрофия канальцев

— атрофия канальцев Interstitial fibrosis — интерстициальный фиброз

Фразы для описания диагностических находок в нефрологии:

Increased echogenicity of the renal cortex — повышенная эхогенность коркового слоя почки

— повышенная эхогенность коркового слоя почки Decreased corticomedullary differentiation — сниженная кортико-медуллярная дифференциация

— сниженная кортико-медуллярная дифференциация Hydronephrosis — гидронефроз

— гидронефроз Renal calculi — почечные камни

— почечные камни Renal cyst — киста почки

— киста почки Space-occupying lesion — объемное образование

— объемное образование Renal vascular stenosis — стеноз почечных сосудов

— стеноз почечных сосудов Collecting system dilatation — расширение чашечно-лоханочной системы

— расширение чашечно-лоханочной системы Perinephric fluid collection — скопление жидкости около почки

Владение этой диагностической терминологией позволяет медицинским специалистам точно интерпретировать результаты исследований и эффективно общаться с международными коллегами по вопросам диагностики заболеваний почек. 🔎

Патологии почек: словарь для международной практики

Знание терминологии, описывающей патологические состояния почек, необходимо для корректной формулировки диагнозов и обсуждения клинических случаев в международной среде. Этот раздел содержит структурированный обзор наиболее значимых patologий почек с их англоязычными названиями.

Гломерулопатии (заболевания клубочкового аппарата):

Английский термин Русский эквивалент Ключевые особенности Minimal change disease Болезнь минимальных изменений Нефротический синдром без видимых изменений при световой микроскопии Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) Фокально-сегментарный гломерулосклероз Склероз части клубочков и сегментов в них Membranous nephropathy Мембранозная нефропатия Утолщение базальной мембраны клубочков IgA nephropathy (Berger's disease) IgA-нефропатия (болезнь Берже) Отложение иммуноглобулина A в мезангии Membranoproliferative glomerulonephritis Мембранопролиферативный гломерулонефрит Пролиферация мезангиальных клеток и утолщение мембраны Post-infectious glomerulonephritis Постинфекционный гломерулонефрит Развивается после стрептококковой инфекции Rapidly progressive glomerulonephritis Быстропрогрессирующий гломерулонефрит Формирование "полулуний" в клубочках

Системные заболевания с поражением почек:

Lupus nephritis — волчаночный нефрит

— волчаночный нефрит Diabetic nephropathy — диабетическая нефропатия

— диабетическая нефропатия Hypertensive nephrosclerosis — гипертонический нефросклероз

— гипертонический нефросклероз Amyloidosis — амилоидоз

— амилоидоз Goodpasture syndrome — синдром Гудпасчера

— синдром Гудпасчера ANCA-associated vasculitis — АНЦА-ассоциированный васкулит

— АНЦА-ассоциированный васкулит Wegener's granulomatosis — гранулематоз Вегенера

— гранулематоз Вегенера Microscopic polyangiitis — микроскопический полиангиит

— микроскопический полиангиит Thrombotic microangiopathy — тромботическая микроангиопатия

— тромботическая микроангиопатия Hemolytic uremic syndrome — гемолитико-уремический синдром

— гемолитико-уремический синдром Thrombotic thrombocytopenic purpura — тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Тубулоинтерстициальные заболевания:

Acute tubular necrosis — острый тубулярный некроз

— острый тубулярный некроз Acute interstitial nephritis — острый интерстициальный нефрит

— острый интерстициальный нефрит Chronic interstitial nephritis — хронический интерстициальный нефрит

— хронический интерстициальный нефрит Analgesic nephropathy — анальгетическая нефропатия

— анальгетическая нефропатия Myeloma kidney — миеломная почка

— миеломная почка Light chain cast nephropathy — нефропатия легких цепей

— нефропатия легких цепей Reflux nephropathy — рефлюкс-нефропатия

— рефлюкс-нефропатия Radiation nephritis — радиационный нефрит

— радиационный нефрит Crystal nephropathy — кристаллическая нефропатия

Врожденные и наследственные нефропатии:

Polycystic kidney disease — поликистоз почек

— поликистоз почек Autosomal dominant PKD — аутосомно-доминантный поликистоз

— аутосомно-доминантный поликистоз Autosomal recessive PKD — аутосомно-рецессивный поликистоз

— аутосомно-рецессивный поликистоз Alport syndrome — синдром Альпорта

— синдром Альпорта Medullary sponge kidney — губчатая почка

— губчатая почка Congenital ureter anomalies — врожденные аномалии мочеточников

— врожденные аномалии мочеточников Horseshoe kidney — подковообразная почка

— подковообразная почка Renal dysplasia — дисплазия почек

— дисплазия почек Renal hypoplasia — гипоплазия почек

— гипоплазия почек Renal agenesis — агенезия почки

— агенезия почки Nephronophthisis — нефронофтиз

— нефронофтиз Tuberous sclerosis — туберозный склероз

— туберозный склероз Von Hippel-Lindau disease — болезнь Гиппеля-Линдау

Острые и хронические функциональные нарушения:

Acute kidney injury (AKI) — острое повреждение почек

— острое повреждение почек Prerenal AKI — преренальное ОПП

— преренальное ОПП Intrinsic AKI — ренальное ОПП

— ренальное ОПП Postrenal AKI — постренальное ОПП

— постренальное ОПП Chronic kidney disease (CKD) — хроническая болезнь почек

— хроническая болезнь почек Stage 1-5 CKD — ХБП 1-5 стадии

— ХБП 1-5 стадии End-stage renal disease (ESRD) — терминальная почечная недостаточность

— терминальная почечная недостаточность Renal tubular acidosis (RTA) — почечный канальцевый ацидоз

— почечный канальцевый ацидоз Type 1 (distal) RTA — дистальный почечный канальцевый ацидоз

— дистальный почечный канальцевый ацидоз Type 2 (proximal) RTA — проксимальный почечный канальцевый ацидоз

— проксимальный почечный канальцевый ацидоз Type 4 RTA — гиперкалиемический почечный канальцевый ацидоз

Мочекаменная болезнь и инфекции мочевой системы:

Nephrolithiasis — нефролитиаз (мочекаменная болезнь)

— нефролитиаз (мочекаменная болезнь) Calcium oxalate stones — оксалатные камни

— оксалатные камни Calcium phosphate stones — фосфатные камни

— фосфатные камни Uric acid stones — уратные камни

— уратные камни Struvite stones — струвитные камни

— струвитные камни Cystine stones — цистиновые камни

— цистиновые камни Pyelonephritis — пиелонефрит

— пиелонефрит Renal abscess — абсцесс почки

— абсцесс почки Emphysematous pyelonephritis — эмфизематозный пиелонефрит

— эмфизематозный пиелонефрит Xanthogranulomatous pyelonephritis — ксантогранулематозный пиелонефрит

Опухоли почек:

Renal cell carcinoma (RCC) — почечно-клеточный рак

— почечно-клеточный рак Clear cell RCC — светлоклеточный ПКР

— светлоклеточный ПКР Papillary RCC — папиллярный ПКР

— папиллярный ПКР Chromophobe RCC — хромофобный ПКР

— хромофобный ПКР Renal oncocytoma — онкоцитома почки

— онкоцитома почки Angiomyolipoma — ангиомиолипома

— ангиомиолипома Wilms tumor — опухоль Вильмса

— опухоль Вильмса Transitional cell carcinoma — переходно-клеточный рак

— переходно-клеточный рак Renal lymphoma — лимфома почки

— лимфома почки Metastatic renal tumors — метастатические опухоли почек

Точное знание патологической терминологии позволяет специалистам корректно формулировать диагнозы в соответствии с международной классификацией болезней и эффективно общаться с коллегами из разных стран. 📊

Терапевтическая лексика в лечении заболеваний почек

Владение терапевтической лексикой в области нефрологии особенно важно при обсуждении тактики лечения с международными коллегами и изучении зарубежных клинических рекомендаций. Этот раздел охватывает основную терминологию, используемую при описании методов лечения заболеваний почек.

Фармакотерапия в нефрологии:

Diuretics — диуретики

— диуретики Loop diuretics — петлевые диуретики

— петлевые диуретики Thiazide diuretics — тиазидные диуретики

— тиазидные диуретики Potassium-sparing diuretics — калийсберегающие диуретики

— калийсберегающие диуретики Osmotic diuretics — осмотические диуретики

— осмотические диуретики Immunosuppressive agents — иммуносупрессивные препараты

— иммуносупрессивные препараты Glucocorticoids — глюкокортикоиды

— глюкокортикоиды Calcineurin inhibitors — ингибиторы кальциневрина

— ингибиторы кальциневрина Mycophenolate mofetil — микофенолата мофетил

— микофенолата мофетил Cyclophosphamide — циклофосфамид

— циклофосфамид Rituximab — ритуксимаб

— ритуксимаб Azathioprine — азатиоприн

— азатиоприн Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) inhibitors — ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы

— ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEi) — ингибиторы АПФ

— ингибиторы АПФ Angiotensin II receptor blockers (ARBs) — блокаторы рецепторов ангиотензина II

— блокаторы рецепторов ангиотензина II Direct renin inhibitors — прямые ингибиторы ренина

— прямые ингибиторы ренина Aldosterone antagonists — антагонисты альдостерона

— антагонисты альдостерона Erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) — эритропоэз-стимулирующие препараты

— эритропоэз-стимулирующие препараты Phosphate binders — фосфатбиндеры

— фосфатбиндеры Vitamin D analogs — аналоги витамина D

— аналоги витамина D Calcimimetics — кальцимиметики

— кальцимиметики Potassium binders — калийсвязывающие препараты

— калийсвязывающие препараты Antibiotic therapy — антибиотикотерапия

Заместительная почечная терапия:

Renal replacement therapy (RRT) — заместительная почечная терапия

— заместительная почечная терапия Hemodialysis (HD) — гемодиализ

— гемодиализ Intermittent hemodialysis — интермиттирующий гемодиализ

— интермиттирующий гемодиализ Continuous renal replacement therapy (CRRT) — продолженная заместительная почечная терапия

— продолженная заместительная почечная терапия Continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) — продолженная вено-венозная гемофильтрация

— продолженная вено-венозная гемофильтрация Continuous veno-venous hemodialysis (CVVHD) — продолженный вено-венозный гемодиализ

— продолженный вено-венозный гемодиализ Continuous veno-venous hemodiafiltration (CVVHDF) — продолженная вено-венозная гемодиафильтрация

— продолженная вено-венозная гемодиафильтрация Sustained low-efficiency dialysis (SLED) — продолженный диализ с низкой эффективностью

— продолженный диализ с низкой эффективностью Peritoneal dialysis (PD) — перитонеальный диализ

— перитонеальный диализ Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) — постоянный амбулаторный перитонеальный диализ

— постоянный амбулаторный перитонеальный диализ Automated peritoneal dialysis (APD) — автоматизированный перитонеальный диализ

— автоматизированный перитонеальный диализ Tidal peritoneal dialysis — приливный перитонеальный диализ

— приливный перитонеальный диализ Kidney transplantation — трансплантация почки

— трансплантация почки Deceased donor kidney transplantation — трансплантация почки от умершего донора

— трансплантация почки от умершего донора Living donor kidney transplantation — трансплантация почки от живого донора

— трансплантация почки от живого донора Preemptive kidney transplantation — превентивная трансплантация почки

— превентивная трансплантация почки ABO-incompatible kidney transplantation — АВО-несовместимая трансплантация почки

Сосудистый доступ для гемодиализа:

Vascular access — сосудистый доступ

— сосудистый доступ Arteriovenous fistula (AVF) — артериовенозная фистула

— артериовенозная фистула Arteriovenous graft (AVG) — артериовенозный протез

— артериовенозный протез Central venous catheter — центральный венозный катетер

— центральный венозный катетер Non-tunneled catheter — нетуннелированный катетер

— нетуннелированный катетер Tunneled catheter — туннелированный катетер

— туннелированный катетер Fistula maturation — созревание фистулы

— созревание фистулы Vascular access thrombosis — тромбоз сосудистого доступа

— тромбоз сосудистого доступа Vascular access stenosis — стеноз сосудистого доступа

— стеноз сосудистого доступа Aneurysm — аневризма

— аневризма Steal syndrome — синдром обкрадывания

Хирургические методы лечения заболеваний почек:

Nephrectomy — нефрэктомия

— нефрэктомия Radical nephrectomy — радикальная нефрэктомия

— радикальная нефрэктомия Partial nephrectomy — парциальная нефрэктомия

— парциальная нефрэктомия Laparoscopic nephrectomy — лапароскопическая нефрэктомия

— лапароскопическая нефрэктомия Robot-assisted nephrectomy — роботизированная нефрэктомия

— роботизированная нефрэктомия Nephrostomy — нефростомия

— нефростомия Pyeloplasty — пиелопластика

— пиелопластика Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) — чрескожная нефролитотомия

— чрескожная нефролитотомия Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) — дистанционная ударно-волновая литотрипсия

— дистанционная ударно-волновая литотрипсия Ureterolithotomy — уретеролитотомия

— уретеролитотомия Ureteral stent placement — установка мочеточникового стента

Осложнения и их лечение:

Dialysis-related complications — осложнения, связанные с диализом

— осложнения, связанные с диализом Intradialytic hypotension — интрадиализная гипотензия

— интрадиализная гипотензия Dialysis disequilibrium syndrome — синдром диализного дисбаланса

— синдром диализного дисбаланса Dialyzer reaction — реакция на диализатор

— реакция на диализатор Air embolism — воздушная эмболия

— воздушная эмболия Transplant rejection — отторжение трансплантата

— отторжение трансплантата Hyperacute rejection — сверхострое отторжение

— сверхострое отторжение Acute rejection — острое отторжение

— острое отторжение Chronic rejection — хроническое отторжение

— хроническое отторжение Antibody-mediated rejection — антителоопосредованное отторжение

— антителоопосредованное отторжение T cell-mediated rejection — Т-клеточно-опосредованное отторжение

— Т-клеточно-опосредованное отторжение Peritonitis — перитонит (осложнение перитонеального диализа)

— перитонит (осложнение перитонеального диализа) Catheter-related infections — инфекции, связанные с катетером

— инфекции, связанные с катетером Post-transplant complications — посттрансплантационные осложнения

— посттрансплантационные осложнения Post-transplant diabetes mellitus — посттрансплантационный сахарный диабет

— посттрансплантационный сахарный диабет Post-transplant lymphoproliferative disorder — посттрансплантационное лимфопролиферативное расстройство

— посттрансплантационное лимфопролиферативное расстройство Calcineurin inhibitor nephrotoxicity — нефротоксичность ингибиторов кальциневрина

Владение этой терминологией позволяет нефрологам, трансплантологам и другим специалистам эффективно обсуждать терапевтические подходы и стратегии лечения с международными коллегами, а также корректно интерпретировать клинические руководства и научные публикации. 💉