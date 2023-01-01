Медицинская терминология нефрологии по-английски: обзор и практика#Медицина и биология
Владение специализированной медицинской терминологией на английском языке открывает двери к мировым научным исследованиям и международной практике в нефрологии. Освоение этого лексического пласта критически важно для профессионального роста медиков, работающих с патологиями почек, и становится решающим преимуществом при трудоустройстве в престижные клиники за рубежом. От точности перевода диагноза может зависеть тактика лечения, а порой и жизнь пациента. Погрузимся в детальный обзор англоязычной терминологии почечной системы — от базовой анатомии до сложных терапевтических протоколов. 🔬
Основная анатомическая терминология почек по-английски
Точное знание анатомической терминологии почек на английском языке формирует фундамент профессиональной коммуникации в международной медицинской среде. Эта лексика используется в научных публикациях, на конференциях и при обсуждении клинических случаев с иностранными коллегами.
Начнем с базовых терминов, описывающих саму почку и ее расположение:
- Kidney — почка
- Renal — почечный (прилагательное, используемое в сложных терминах)
- Nephric/Nephritic — почечный (альтернативное прилагательное от греческого корня)
- Retroperitoneal space — забрюшинное пространство
- Kidney hilum — ворота почки
При детальном описании структуры почки используются следующие термины:
|Английский термин
|Русский эквивалент
|Контекст использования
|Renal capsule
|Почечная капсула
|При описании патологий капсулы почки
|Renal cortex
|Корковое вещество почки
|В контексте кортикальных повреждений
|Renal medulla
|Мозговое вещество почки
|При обсуждении концентрационной функции
|Renal pyramid
|Почечная пирамида
|В анатомических описаниях
|Renal column
|Почечный столб
|В структурных исследованиях
|Renal pelvis
|Почечная лоханка
|В урологической практике
|Calyx (pl. calyces)
|Чашечка (мн. чашечки)
|При описании мочевыводящих путей
На микроанатомическом уровне важно владеть терминами, описывающими функциональную единицу почки:
- Nephron — нефрон
- Glomerulus — клубочек
- Bowman's capsule — капсула Боумена
- Proximal convoluted tubule — проксимальный извитой каналец
- Loop of Henle — петля Генле
- Distal convoluted tubule — дистальный извитой каналец
- Collecting duct — собирательная трубочка
- Juxtaglomerular apparatus — юкстагломерулярный аппарат
Сосудистая система почек имеет свою специфическую терминологию:
- Renal artery — почечная артерия
- Renal vein — почечная вена
- Afferent arteriole — приносящая артериола
- Efferent arteriole — выносящая артериола
- Peritubular capillaries — перитубулярные капилляры
- Vasa recta — прямые сосуды
Андрей Викторович, профессор кафедры анатомии
На одной из международных конференций по нефрологии в Бостоне я наблюдал интересный случай. Молодой российский врач представлял клинический случай на английском, но при описании анатомического расположения патологического процесса допустил критическую ошибку. Он использовал термин "renal tube" вместо корректного "renal tubule", что полностью изменило смысл его сообщения. Аудитория была сбита с толку, поскольку "tube" в медицинском английском обычно относится к более крупным структурам, таким как мочеточник (ureter).
Этот случай наглядно продемонстрировал, насколько важно точное знание анатомической терминологии. Впоследствии я разработал специальный курс для студентов, где особое внимание уделяется нюансам перевода анатомических терминов. Сейчас мои выпускники безошибочно ориентируются в англоязычной терминологии, что значительно повышает их конкурентоспособность на международном рынке труда и качество научных публикаций.
Физиология почек: ключевая лексика для медиков
Понимание физиологических процессов, происходящих в почках, требует освоения специализированной лексики, описывающей функции этого жизненно важного органа. Эти термины необходимы при объяснении патофизиологии заболеваний и механизмов действия лекарственных препаратов.
Основные физиологические функции почек на английском языке:
- Glomerular filtration — клубочковая фильтрация
- Tubular reabsorption — канальцевая реабсорбция
- Tubular secretion — канальцевая секреция
- Urine concentration — концентрирование мочи
- Acid-base homeostasis — кислотно-щелочной гомеостаз
- Electrolyte balance — электролитный баланс
- Water balance regulation — регуляция водного баланса
- Blood pressure regulation — регуляция артериального давления
- Erythropoiesis stimulation — стимуляция эритропоэза
- Vitamin D activation — активация витамина D
Термины, связанные с процессом клубочковой фильтрации:
- Glomerular filtration rate (GFR) — скорость клубочковой фильтрации (СКФ)
- Filtration barrier — фильтрационный барьер
- Filtration slit — фильтрационная щель
- Podocytes — подоциты
- Fenestrated endothelium — фенестрированный эндотелий
- Ultrafiltration — ультрафильтрация
- Filtration fraction — фильтрационная фракция
Лексика, описывающая реабсорбцию и секрецию веществ:
- Active transport — активный транспорт
- Passive diffusion — пассивная диффузия
- Facilitated diffusion — облегченная диффузия
- Counter-current mechanism — противоточный механизм
- Osmotic gradient — осмотический градиент
- Sodium-potassium pump — натрий-калиевый насос
- Transport maximum — транспортный максимум
- Renal threshold — почечный порог
Гормоны и биоактивные вещества, влияющие на функцию почек:
|Английское название
|Русский эквивалент
|Физиологическое действие
|Antidiuretic hormone (ADH) / Vasopressin
|Антидиуретический гормон / Вазопрессин
|Усиление реабсорбции воды
|Renin
|Ренин
|Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
|Angiotensin II
|Ангиотензин II
|Вазоконстрикция, стимуляция выделения альдостерона
|Aldosterone
|Альдостерон
|Реабсорбция натрия и выделение калия
|Atrial natriuretic peptide (ANP)
|Предсердный натрийуретический пептид
|Натрийурез, увеличение СКФ
|Erythropoietin (EPO)
|Эритропоэтин
|Стимуляция образования эритроцитов
|Calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D)
|Кальцитриол
|Регуляция кальций-фосфорного обмена
Термины, связанные с оценкой почечной функции:
- Creatinine clearance — клиренс креатинина
- Inulin clearance — клиренс инулина
- Blood urea nitrogen (BUN) — азот мочевины крови
- Cystatin C — цистатин C
- Estimated GFR (eGFR) — расчетная СКФ
- Renal plasma flow — почечный плазмоток
- Renal blood flow — почечный кровоток
- Concentration ability — концентрационная способность
- Dilution ability — разведение мочи
Понимание этих терминов позволяет клиницистам и исследователям точно описывать физиологические процессы, интерпретировать результаты исследований и объяснять патофизиологические механизмы заболеваний почек. 🔍
Диагностические термины и выражения в нефрологии
Диагностика заболеваний почек требует владения специфической терминологией, используемой при описании симптомов, лабораторных показателей и результатов инструментальных исследований. Точность формулировок критически важна для корректной интерпретации данных и постановки диагноза.
Основные диагностические симптомы и синдромы:
- Hematuria — гематурия (кровь в моче)
- Proteinuria — протеинурия (белок в моче)
- Albuminuria — альбуминурия (альбумин в моче)
- Oliguria — олигурия (снижение количества мочи)
- Anuria — анурия (отсутствие мочи)
- Polyuria — полиурия (повышенное количество мочи)
- Nocturia — никтурия (преобладание ночного диуреза)
- Dysuria — дизурия (болезненное мочеиспускание)
- Flank pain — боль в боку/поясничной области
- Renal colic — почечная колика
- Uremic syndrome — уремический синдром
- Nephrotic syndrome — нефротический синдром
- Nephritic syndrome — нефритический синдром
Лабораторные методы диагностики и их показатели:
- Urinalysis — анализ мочи
- Urine dipstick test — тест-полоска для анализа мочи
- 24-hour urine collection — суточный сбор мочи
- Urine specific gravity — удельный вес мочи
- Urine osmolality — осмоляльность мочи
- Urine sediment examination — исследование осадка мочи
- Urine protein-to-creatinine ratio — соотношение белок/креатинин в моче
- Albumin-to-creatinine ratio (ACR) — соотношение альбумин/креатинин
- Serum creatinine — креатинин сыворотки
- Blood urea nitrogen (BUN) — азот мочевины крови
- Electrolyte panel — электролитный состав крови
Ирина Петровна, ведущий нефролог
Моя пациентка, 35-летняя женщина, готовилась к научной стажировке в Лондоне, когда у нее обнаружили микрогематурию на профосмотре. Будучи биологом, она решила самостоятельно разобраться в своей проблеме по англоязычным медицинским ресурсам. Изучив термины "gross hematuria" и "microscopic hematuria", она впала в панику, поскольку неправильно интерпретировала термин "gross" как "тяжелая, серьезная", хотя он означает "видимая невооруженным глазом".
Когда она пришла ко мне на консультацию в слезах, полагая, что у нее запущенное заболевание почек, потребовалось немало времени, чтобы объяснить различие между "макрогематурией" (gross hematuria) и "микрогематурией" (microscopic hematuria). Этот случай стал для меня отличной иллюстрацией того, как важно правильное понимание медицинской терминологии. С тех пор я создала специальный глоссарий для пациентов, планирующих лечение за рубежом или самостоятельно изучающих медицинскую литературу на английском языке.
Инструментальные методы исследования почек:
- Ultrasonography (US) — ультразвуковое исследование
- Computed tomography (CT) — компьютерная томография
- CT urography — КТ-урография
- Magnetic resonance imaging (MRI) — магнитно-резонансная томография
- MR angiography — МР-ангиография
- Intravenous pyelography (IVP) — внутривенная пиелография
- Retrograde pyelography — ретроградная пиелография
- Renal scintigraphy — сцинтиграфия почек
- Doppler ultrasound — допплерографическое исследование
- Renal angiography — ангиография почек
Биопсия почки и связанная с ней терминология:
- Renal biopsy — биопсия почки
- Percutaneous renal biopsy — чрескожная биопсия почки
- Open renal biopsy — открытая биопсия почки
- Core needle biopsy — пункционная биопсия
- Biopsy specimen — биоптат
- Light microscopy — световая микроскопия
- Immunofluorescence microscopy — иммунофлуоресцентная микроскопия
- Electron microscopy — электронная микроскопия
- Glomerular sclerosis — гломерулосклероз
- Tubular atrophy — атрофия канальцев
- Interstitial fibrosis — интерстициальный фиброз
Фразы для описания диагностических находок в нефрологии:
- Increased echogenicity of the renal cortex — повышенная эхогенность коркового слоя почки
- Decreased corticomedullary differentiation — сниженная кортико-медуллярная дифференциация
- Hydronephrosis — гидронефроз
- Renal calculi — почечные камни
- Renal cyst — киста почки
- Space-occupying lesion — объемное образование
- Renal vascular stenosis — стеноз почечных сосудов
- Collecting system dilatation — расширение чашечно-лоханочной системы
- Perinephric fluid collection — скопление жидкости около почки
Владение этой диагностической терминологией позволяет медицинским специалистам точно интерпретировать результаты исследований и эффективно общаться с международными коллегами по вопросам диагностики заболеваний почек. 🔎
Патологии почек: словарь для международной практики
Знание терминологии, описывающей патологические состояния почек, необходимо для корректной формулировки диагнозов и обсуждения клинических случаев в международной среде. Этот раздел содержит структурированный обзор наиболее значимых patologий почек с их англоязычными названиями.
Гломерулопатии (заболевания клубочкового аппарата):
|Английский термин
|Русский эквивалент
|Ключевые особенности
|Minimal change disease
|Болезнь минимальных изменений
|Нефротический синдром без видимых изменений при световой микроскопии
|Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS)
|Фокально-сегментарный гломерулосклероз
|Склероз части клубочков и сегментов в них
|Membranous nephropathy
|Мембранозная нефропатия
|Утолщение базальной мембраны клубочков
|IgA nephropathy (Berger's disease)
|IgA-нефропатия (болезнь Берже)
|Отложение иммуноглобулина A в мезангии
|Membranoproliferative glomerulonephritis
|Мембранопролиферативный гломерулонефрит
|Пролиферация мезангиальных клеток и утолщение мембраны
|Post-infectious glomerulonephritis
|Постинфекционный гломерулонефрит
|Развивается после стрептококковой инфекции
|Rapidly progressive glomerulonephritis
|Быстропрогрессирующий гломерулонефрит
|Формирование "полулуний" в клубочках
Системные заболевания с поражением почек:
- Lupus nephritis — волчаночный нефрит
- Diabetic nephropathy — диабетическая нефропатия
- Hypertensive nephrosclerosis — гипертонический нефросклероз
- Amyloidosis — амилоидоз
- Goodpasture syndrome — синдром Гудпасчера
- ANCA-associated vasculitis — АНЦА-ассоциированный васкулит
- Wegener's granulomatosis — гранулематоз Вегенера
- Microscopic polyangiitis — микроскопический полиангиит
- Thrombotic microangiopathy — тромботическая микроангиопатия
- Hemolytic uremic syndrome — гемолитико-уремический синдром
- Thrombotic thrombocytopenic purpura — тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
Тубулоинтерстициальные заболевания:
- Acute tubular necrosis — острый тубулярный некроз
- Acute interstitial nephritis — острый интерстициальный нефрит
- Chronic interstitial nephritis — хронический интерстициальный нефрит
- Analgesic nephropathy — анальгетическая нефропатия
- Myeloma kidney — миеломная почка
- Light chain cast nephropathy — нефропатия легких цепей
- Reflux nephropathy — рефлюкс-нефропатия
- Radiation nephritis — радиационный нефрит
- Crystal nephropathy — кристаллическая нефропатия
Врожденные и наследственные нефропатии:
- Polycystic kidney disease — поликистоз почек
- Autosomal dominant PKD — аутосомно-доминантный поликистоз
- Autosomal recessive PKD — аутосомно-рецессивный поликистоз
- Alport syndrome — синдром Альпорта
- Medullary sponge kidney — губчатая почка
- Congenital ureter anomalies — врожденные аномалии мочеточников
- Horseshoe kidney — подковообразная почка
- Renal dysplasia — дисплазия почек
- Renal hypoplasia — гипоплазия почек
- Renal agenesis — агенезия почки
- Nephronophthisis — нефронофтиз
- Tuberous sclerosis — туберозный склероз
- Von Hippel-Lindau disease — болезнь Гиппеля-Линдау
Острые и хронические функциональные нарушения:
- Acute kidney injury (AKI) — острое повреждение почек
- Prerenal AKI — преренальное ОПП
- Intrinsic AKI — ренальное ОПП
- Postrenal AKI — постренальное ОПП
- Chronic kidney disease (CKD) — хроническая болезнь почек
- Stage 1-5 CKD — ХБП 1-5 стадии
- End-stage renal disease (ESRD) — терминальная почечная недостаточность
- Renal tubular acidosis (RTA) — почечный канальцевый ацидоз
- Type 1 (distal) RTA — дистальный почечный канальцевый ацидоз
- Type 2 (proximal) RTA — проксимальный почечный канальцевый ацидоз
- Type 4 RTA — гиперкалиемический почечный канальцевый ацидоз
Мочекаменная болезнь и инфекции мочевой системы:
- Nephrolithiasis — нефролитиаз (мочекаменная болезнь)
- Calcium oxalate stones — оксалатные камни
- Calcium phosphate stones — фосфатные камни
- Uric acid stones — уратные камни
- Struvite stones — струвитные камни
- Cystine stones — цистиновые камни
- Pyelonephritis — пиелонефрит
- Renal abscess — абсцесс почки
- Emphysematous pyelonephritis — эмфизематозный пиелонефрит
- Xanthogranulomatous pyelonephritis — ксантогранулематозный пиелонефрит
Опухоли почек:
- Renal cell carcinoma (RCC) — почечно-клеточный рак
- Clear cell RCC — светлоклеточный ПКР
- Papillary RCC — папиллярный ПКР
- Chromophobe RCC — хромофобный ПКР
- Renal oncocytoma — онкоцитома почки
- Angiomyolipoma — ангиомиолипома
- Wilms tumor — опухоль Вильмса
- Transitional cell carcinoma — переходно-клеточный рак
- Renal lymphoma — лимфома почки
- Metastatic renal tumors — метастатические опухоли почек
Точное знание патологической терминологии позволяет специалистам корректно формулировать диагнозы в соответствии с международной классификацией болезней и эффективно общаться с коллегами из разных стран. 📊
Терапевтическая лексика в лечении заболеваний почек
Владение терапевтической лексикой в области нефрологии особенно важно при обсуждении тактики лечения с международными коллегами и изучении зарубежных клинических рекомендаций. Этот раздел охватывает основную терминологию, используемую при описании методов лечения заболеваний почек.
Фармакотерапия в нефрологии:
- Diuretics — диуретики
- Loop diuretics — петлевые диуретики
- Thiazide diuretics — тиазидные диуретики
- Potassium-sparing diuretics — калийсберегающие диуретики
- Osmotic diuretics — осмотические диуретики
- Immunosuppressive agents — иммуносупрессивные препараты
- Glucocorticoids — глюкокортикоиды
- Calcineurin inhibitors — ингибиторы кальциневрина
- Mycophenolate mofetil — микофенолата мофетил
- Cyclophosphamide — циклофосфамид
- Rituximab — ритуксимаб
- Azathioprine — азатиоприн
- Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) inhibitors — ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
- Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEi) — ингибиторы АПФ
- Angiotensin II receptor blockers (ARBs) — блокаторы рецепторов ангиотензина II
- Direct renin inhibitors — прямые ингибиторы ренина
- Aldosterone antagonists — антагонисты альдостерона
- Erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) — эритропоэз-стимулирующие препараты
- Phosphate binders — фосфатбиндеры
- Vitamin D analogs — аналоги витамина D
- Calcimimetics — кальцимиметики
- Potassium binders — калийсвязывающие препараты
- Antibiotic therapy — антибиотикотерапия
Заместительная почечная терапия:
- Renal replacement therapy (RRT) — заместительная почечная терапия
- Hemodialysis (HD) — гемодиализ
- Intermittent hemodialysis — интермиттирующий гемодиализ
- Continuous renal replacement therapy (CRRT) — продолженная заместительная почечная терапия
- Continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) — продолженная вено-венозная гемофильтрация
- Continuous veno-venous hemodialysis (CVVHD) — продолженный вено-венозный гемодиализ
- Continuous veno-venous hemodiafiltration (CVVHDF) — продолженная вено-венозная гемодиафильтрация
- Sustained low-efficiency dialysis (SLED) — продолженный диализ с низкой эффективностью
- Peritoneal dialysis (PD) — перитонеальный диализ
- Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) — постоянный амбулаторный перитонеальный диализ
- Automated peritoneal dialysis (APD) — автоматизированный перитонеальный диализ
- Tidal peritoneal dialysis — приливный перитонеальный диализ
- Kidney transplantation — трансплантация почки
- Deceased donor kidney transplantation — трансплантация почки от умершего донора
- Living donor kidney transplantation — трансплантация почки от живого донора
- Preemptive kidney transplantation — превентивная трансплантация почки
- ABO-incompatible kidney transplantation — АВО-несовместимая трансплантация почки
Сосудистый доступ для гемодиализа:
- Vascular access — сосудистый доступ
- Arteriovenous fistula (AVF) — артериовенозная фистула
- Arteriovenous graft (AVG) — артериовенозный протез
- Central venous catheter — центральный венозный катетер
- Non-tunneled catheter — нетуннелированный катетер
- Tunneled catheter — туннелированный катетер
- Fistula maturation — созревание фистулы
- Vascular access thrombosis — тромбоз сосудистого доступа
- Vascular access stenosis — стеноз сосудистого доступа
- Aneurysm — аневризма
- Steal syndrome — синдром обкрадывания
Хирургические методы лечения заболеваний почек:
- Nephrectomy — нефрэктомия
- Radical nephrectomy — радикальная нефрэктомия
- Partial nephrectomy — парциальная нефрэктомия
- Laparoscopic nephrectomy — лапароскопическая нефрэктомия
- Robot-assisted nephrectomy — роботизированная нефрэктомия
- Nephrostomy — нефростомия
- Pyeloplasty — пиелопластика
- Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) — чрескожная нефролитотомия
- Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) — дистанционная ударно-волновая литотрипсия
- Ureterolithotomy — уретеролитотомия
- Ureteral stent placement — установка мочеточникового стента
Осложнения и их лечение:
- Dialysis-related complications — осложнения, связанные с диализом
- Intradialytic hypotension — интрадиализная гипотензия
- Dialysis disequilibrium syndrome — синдром диализного дисбаланса
- Dialyzer reaction — реакция на диализатор
- Air embolism — воздушная эмболия
- Transplant rejection — отторжение трансплантата
- Hyperacute rejection — сверхострое отторжение
- Acute rejection — острое отторжение
- Chronic rejection — хроническое отторжение
- Antibody-mediated rejection — антителоопосредованное отторжение
- T cell-mediated rejection — Т-клеточно-опосредованное отторжение
- Peritonitis — перитонит (осложнение перитонеального диализа)
- Catheter-related infections — инфекции, связанные с катетером
- Post-transplant complications — посттрансплантационные осложнения
- Post-transplant diabetes mellitus — посттрансплантационный сахарный диабет
- Post-transplant lymphoproliferative disorder — посттрансплантационное лимфопролиферативное расстройство
- Calcineurin inhibitor nephrotoxicity — нефротоксичность ингибиторов кальциневрина
Владение этой терминологией позволяет нефрологам, трансплантологам и другим специалистам эффективно обсуждать терапевтические подходы и стратегии лечения с международными коллегами, а также корректно интерпретировать клинические руководства и научные публикации. 💉
Изучение английской терминологии в области нефрологии представляет собой не просто академическое упражнение, а практический навык, открывающий двери к международному профессиональному сообществу. Освоение этого лексикона позволяет медицинским специалистам получать доступ к передовым научным исследованиям, участвовать в международных конференциях и стажировках, а также оказывать более качественную помощь пациентам. Разработка собственной системы запоминания этих терминов, регулярная практика их использования и постоянное обновление знаний становятся фундаментом для успешной международной карьеры в нефрологии и смежных областях медицины.