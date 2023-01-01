logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Словарь английских терминов о бедности: от базовых до академических
Перейти

Словарь английских терминов о бедности: от базовых до академических

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, обучающиеся на факультетах социальных и гуманитарных наук
  • Журналисты, пишущие материалы о социально-экономических вопросах

  • Исследователи, занимающиеся анализом проблем бедности и неравенства

    Словарный запас по теме бедности — золотая жила для студентов, журналистов и исследователей социальных проблем. Владение точной терминологией на английском языке позволяет проводить глубокий анализ экономического неравенства, убедительно формулировать аргументы и создавать содержательные тексты. Этот словарь — ваш надежный ресурс для расширения тематического вокабуляра от базовых понятий до академических терминов, которые произведут впечатление на экзаменаторах и поднимут качество ваших работ на новый уровень. Готовы превратить размытые описания в четкие, профессиональные формулировки? 📚💼

Базовая лексика бедности на английском: ключевые термины

Владение базовой лексикой по теме бедности — фундамент для любого обсуждения социально-экономических проблем на английском языке. Эти слова и выражения составляют основу, на которой строится более сложный и нюансированный дискурс.

Основные существительные, описывающие бедность:

  • Poverty — бедность, нищета (The fight against poverty requires global effort)
  • Destitution — крайняя нищета (Thousands were left in destitution after the economic collapse)
  • Indigence — нужда, бедственное положение (The family lived in indigence for years)
  • Penury — острая нехватка денег, бедность (The artist died in penury despite his talent)
  • Impoverishment — обнищание, процесс впадения в бедность (The war led to impoverishment of the entire region)
  • Deprivation — лишение, нужда (Children suffering from material deprivation often perform worse at school)
  • Hardship — тяготы, лишения (Economic hardship forced many to migrate)
  • Scarcity — нехватка, дефицит (Food scarcity affects millions of people worldwide)

Прилагательные для описания людей и условий, связанных с бедностью:

  • Poor — бедный (The poor neighborhoods lack basic infrastructure)
  • Impoverished — обедневший, обнищавший (Impoverished communities often face multiple challenges)
  • Destitute — неимущий, совершенно нищий (Destitute refugees arrived with nothing but the clothes they wore)
  • Indigent — нуждающийся, малоимущий (Indigent patients receive free medical care)
  • Underprivileged — лишенный привилегий, из неблагополучных слоев общества (Programs for underprivileged youth)
  • Disadvantaged — находящийся в невыгодном положении (Policies to support disadvantaged groups)
  • Needy — нуждающийся (Food banks help the needy during winter months)
  • Low-income — малообеспеченный, с низким доходом (Low-income families struggle to afford housing)

Глаголы, описывающие изменение экономического положения:

  • To impoverish — обеднять, доводить до нищеты (The conflict impoverished the once-prosperous nation)
  • To struggle — бороться, с трудом справляться (Millions struggle to make ends meet)
  • To scrimp — экономить, ограничивать расходы (They scrimp on food to pay the rent)
  • To scrape by — едва сводить концы с концами (The family scrapes by on minimum wage)
  • To live hand to mouth — жить от зарплаты до зарплаты (After losing his job, he lived hand to mouth for months)

Эти базовые термины — необходимый минимум для обсуждения темы бедности в различных контекстах, от повседневных разговоров до формальных презентаций. Они помогут точно выразить мысли в эссе, интервью или при подготовке к языковым экзаменам. 📝

Елена Соколова, преподаватель английского языка для IELTS и TOEFL

Однажды ко мне обратилась студентка Мария, которая готовилась к сдаче IELTS и получила задание написать эссе о социальном неравенстве. Её работа была содержательной, но лексически бедной — одни и те же слова "poor" и "poverty" повторялись в каждом абзаце. Мы провели занятие, посвящённое синонимам и устойчивым выражениям по теме бедности. Мария заменила повторяющиеся слова на "destitute", "impoverished", "financially strained" и другие термины из этого словаря. Разнообразие лексики повысило оценку её письменной части с 6.0 до 7.5 баллов! Экзаменатор особо отметил "sophisticated vocabulary range". Правильно подобранные слова и выражения — ключ к высоким баллам в языковых тестах.

Описание уровней и видов бедности в английском языке

Английский язык предлагает богатый набор терминов для описания различных уровней и видов бедности, что позволяет точно анализировать социально-экономические проблемы. Эти термины помогают дифференцировать нюансы материального неблагополучия и его проявления в разных контекстах. 🔍

Уровень бедности Английский термин Описание Пример использования
Крайняя нищета Extreme poverty / Absolute poverty Состояние, при котором люди не могут удовлетворить базовые потребности в еде, воде, жилье Over 700 million people worldwide live in extreme poverty
Относительная бедность Relative poverty Положение, когда доход значительно ниже среднего в данном обществе Many working families in wealthy countries experience relative poverty
Ситуативная бедность Situational poverty Временная бедность, вызванная определенными обстоятельствами (потеря работы, болезнь) The pandemic pushed millions into situational poverty
Хроническая бедность Chronic poverty Длительное состояние бедности, передающееся из поколения в поколение Breaking the cycle of chronic poverty requires systemic changes
Скрытая бедность Hidden poverty Бедность, которая не очевидна внешне, но существует Behind the façade of prosperity, hidden poverty affects many suburban families

Виды бедности по сферам проявления:

  • Income poverty (доходная бедность) — недостаточный денежный доход для удовлетворения основных потребностей
  • Food poverty (продовольственная бедность) — ограниченный доступ к достаточному количеству питательной пищи
  • Fuel poverty (топливная бедность) — невозможность поддерживать адекватное отопление жилища
  • Housing poverty (жилищная бедность) — отсутствие доступа к достойному жилью
  • Educational poverty (образовательная бедность) — ограниченный доступ к качественному образованию
  • Digital poverty (цифровая бедность) — отсутствие доступа к технологиям и интернету
  • Period poverty (менструальная бедность) — отсутствие доступа к средствам гигиены во время менструации

Термины, описывающие особые формы бедности:

  • Working poor — работающие бедные, люди с работой, но недостаточным доходом
  • Feminization of poverty — феминизация бедности, непропорционально высокий уровень бедности среди женщин
  • Rural poverty — сельская бедность, характерная для сельских районов
  • Urban poverty — городская бедность, проявляющаяся в городских трущобах и гетто
  • Child poverty — детская бедность, затрагивающая несовершеннолетних
  • Elder poverty — бедность среди пожилых людей

Понимание этих различий и точное использование соответствующих терминов критически важно для академических работ, журналистских материалов и докладов по социальной политике. Такая терминологическая точность позволяет адекватно анализировать проблему и предлагать релевантные решения. 📊

Социальные термины на английском для анализа причин бедности

Для глубокого анализа причин бедности английский язык предлагает широкий спектр социологических, экономических и политических терминов. Владение этим словарем позволяет профессионально обсуждать факторы, порождающие и поддерживающие неравенство. 📈

Структурные причины бедности:

  • Income inequality — неравенство доходов (The growing income inequality has exacerbated poverty)
  • Wealth disparity — неравномерное распределение богатства (Wealth disparity in the country reached historic levels)
  • Social stratification — социальная стратификация, расслоение общества (Social stratification limits upward mobility)
  • Class divide — классовый разрыв (The class divide is evident in access to healthcare)
  • Opportunity gap — разрыв в возможностях (The opportunity gap starts in early childhood)
  • Socioeconomic barriers — социально-экономические барьеры (Socioeconomic barriers prevent many from accessing education)
  • Systemic discrimination — системная дискриминация (Systemic discrimination perpetuates poverty among minority groups)

Экономические факторы, способствующие бедности:

  • Unemployment — безработица (High unemployment rates correlate with increased poverty)
  • Underemployment — неполная занятость (Underemployment forces many to rely on multiple jobs)
  • Wage stagnation — застой заработной платы (Wage stagnation has affected middle-class families)
  • Labor market exclusion — исключение с рынка труда (Labor market exclusion affects vulnerable populations)
  • Deindustrialization — деиндустриализация (Deindustrialization devastated once-thriving communities)
  • Economic restructuring — экономическая реструктуризация (Economic restructuring eliminated many blue-collar jobs)
  • Inflation — инфляция (Rising inflation has eroded purchasing power)

Алексей Петров, аналитик социально-экономических процессов

В моей практике исследования бедности в постсоветских странах произошел любопытный случай. При подготовке доклада для международной конференции я столкнулся с проблемой перевода термина "ловушка бедности". Коллега предложил буквальный перевод "poverty trap", но этот термин не полностью отражал нюансы региональной ситуации. Проконсультировавшись со специалистами, я обнаружил целый спектр более точных терминов: "intergenerational poverty cycle" для описания передачи бедности между поколениями, "low-income trap" для ситуаций, когда люди не могут преодолеть определенный доходный порог, и "poverty persistence" для случаев хронической бедности. Использование правильной терминологии кардинально повысило точность моего анализа и позволило получить грант на дальнейшие исследования. Правильно подобранные термины — ключ к международному признанию ваших аналитических работ.

Политические и институциональные факторы:

  • Austerity measures — меры жесткой экономии (Austerity measures disproportionately affect the poor)
  • Regressive taxation — регрессивное налогообложение (Regressive taxation places a heavier burden on low-income earners)
  • Welfare retrenchment — сокращение социального обеспечения (Welfare retrenchment has left many without support)
  • Policy neglect — пренебрежение политикой (Policy neglect has allowed poverty to fester in rural areas)
  • Institutional failure — институциональный провал (Institutional failure in education perpetuates cycles of poverty)
  • Public disinvestment — сокращение государственных инвестиций (Public disinvestment in housing has worsened homelessness)

Концепции для анализа воспроизводства бедности:

Английский термин Определение Академическое применение
Poverty cycle / Cycle of poverty Процесс, при котором бедность передается из поколения в поколение Used in sociological analysis of intergenerational trends
Poverty trap Ситуация, когда экономические механизмы не позволяют людям выйти из бедности Common in economic development studies
Culture of poverty Теория о формировании определенных ценностей и поведения в условиях бедности Controversial concept in anthropological research
Social reproduction Процессы, через которые социальные структуры и неравенства воспроизводятся Central to critical sociology and education studies
Structural violence Насилие, встроенное в социальные структуры, препятствующие удовлетворению базовых потребностей Used in medical anthropology and human rights discourse

Владение этой терминологией особенно ценно для студентов социологии, политологии, экономики и смежных дисциплин. Использование правильных терминов демонстрирует глубокое понимание проблемы и способствует продуктивному академическому и политическому диалогу о причинах и решениях проблемы бедности. 🔬

Английские выражения для описания жизни в нищете

Для передачи реалий жизни в бедности английский язык предлагает богатый набор идиоматических выражений, фразеологизмов и разговорных фраз. Эти выражения придают текстам и речи эмоциональную глубину и реалистичность, позволяя читателям или слушателям ощутить повседневные трудности людей, живущих в нищете. 🏚️

Идиомы и фразеологизмы о финансовых трудностях:

  • To live hand to mouth — жить впроголодь, от зарплаты до зарплаты (After losing his job, he's been living hand to mouth)
  • To make ends meet — сводить концы с концами (With rising prices, many families struggle to make ends meet)
  • To be strapped for cash — испытывать острую нехватку денег (I'm strapped for cash until payday)
  • To be broke — быть без денег (I'm completely broke after paying the medical bills)
  • To tighten one's belt — затянуть пояс, экономить (Everyone had to tighten their belts during the recession)
  • To scrape the bottom of the barrel — использовать последние ресурсы (By month's end, we're scraping the bottom of the barrel)
  • Down and out — в крайней нужде, без денег и крова (He was down and out after the business failed)
  • On the breadline — на грани нищеты (The family has been on the breadline since the factory closed)

Выражения, описывающие условия жизни:

  • To live in squalor — жить в ужасных, антисанитарных условиях (Children were found living in squalor)
  • Dirt poor — крайне бедный (They were dirt poor but always maintained their dignity)
  • To live on the streets — жить на улице (Hundreds of people live on the streets during winter)
  • To go hungry — голодать (No child should go hungry in a wealthy nation)
  • To fall through the cracks — оказаться без поддержки системы (Many vulnerable people fall through the cracks of social services)
  • To live on the margins — жить на периферии общества (Undocumented migrants often live on the margins)
  • To have the wolf at the door — сталкиваться с нуждой, голодом (With mounting debts, they had the wolf at the door)

Разговорные фразы о финансовой борьбе:

  • To be skint — быть без гроша (I'm completely skint until payday)
  • To be hard up — испытывать финансовые трудности (We're pretty hard up this month)
  • To scrimp and save — экономить на всем (They scrimped and saved for years to buy a house)
  • To penny-pinch — жестко экономить, считать каждую копейку (We've been penny-pinching since the rent increased)
  • To live on a shoestring — жить очень экономно, с минимальными средствами (The family lives on a shoestring budget)
  • To go without — обходиться без чего-то необходимого (Parents often go without so their children can eat)
  • To be counting pennies — считать каждую копейку (At the end of the month, we're counting pennies)

Метафоры и образные выражения для описания социальной мобильности:

  • Rags to riches — от нищеты к богатству (Her life is a classic rags to riches story)
  • To climb the ladder — подниматься по социальной лестнице (Education helped him climb the ladder)
  • Born with a silver spoon — родиться с серебряной ложкой во рту, в богатой семье (Unlike his peers, he wasn't born with a silver spoon)
  • Bootstrapping — поднимать себя за шнурки ботинок, добиваться успеха своими силами (Her success came through bootstrapping, not inheritance)
  • To be caught in a downward spiral — попасть в нисходящую спираль (After losing his job, he was caught in a downward spiral)

Эти выражения особенно полезны для журналистов, пишущих на социальные темы, авторов художественной литературы, а также для студентов, готовящих презентации или эссе о социально-экономическом неравенстве. Они помогают избежать сухого, статистического описания бедности и придают текстам человеческое измерение. 📝

Официальная и академическая лексика о бедности для экзаменов

Для академических работ и официальных документов, а также для успешной сдачи языковых экзаменов, таких как IELTS, TOEFL, Cambridge Advanced, требуется владение формальной и академической лексикой по теме бедности. Использование этих терминов демонстрирует высокий уровень владения языком и глубокое понимание предмета. 🎓

Академические термины для описания бедности:

  • Socioeconomic disadvantage — социально-экономическое неблагополучие (The study examines socioeconomic disadvantage in urban areas)
  • Material deprivation — материальная депривация (Material deprivation affects children's developmental outcomes)
  • Financial precarity — финансовая нестабильность (Financial precarity has increased among young workers)
  • Economic vulnerability — экономическая уязвимость (The report highlights economic vulnerability in rural communities)
  • Resource constraint — ограниченность ресурсов (Families facing resource constraints make difficult trade-offs)
  • Income inadequacy — недостаточность дохода (Income inadequacy affects housing security)
  • Fiscal insecurity — финансовая незащищенность (Fiscal insecurity leads to psychological stress)

Официальные термины для измерения и классификации бедности:

  • Poverty threshold — порог бедности (The poverty threshold varies by family size and composition)
  • Poverty line — черта бедности (Millions live below the poverty line)
  • Poverty rate — уровень бедности (The poverty rate declined by two percentage points)
  • At-risk-of-poverty rate — доля населения, подверженного риску бедности (The at-risk-of-poverty rate is particularly high among single parents)
  • Multidimensional Poverty Index (MPI) — многомерный индекс бедности (The MPI captures deprivations in health, education, and living standards)
  • Gini coefficient — коэффициент Джини (A high Gini coefficient indicates greater inequality)
  • Quintile income ratio — коэффициент квинтильного дохода (The quintile income ratio measures income distribution)

Академические обороты для обсуждения бедности в эссе и презентациях:

  • It is widely acknowledged that... — общепризнано, что... (It is widely acknowledged that poverty has multiple dimensions)
  • Research indicates that... — исследования показывают, что... (Research indicates that childhood poverty has long-term consequences)
  • Evidence suggests... — данные свидетельствуют... (Evidence suggests a correlation between poverty and poor health outcomes)
  • It can be argued that... — можно утверждать, что... (It can be argued that structural factors contribute more to poverty than individual choices)
  • The data demonstrate... — данные демонстрируют... (The data demonstrate persistent inequalities across regions)
  • Studies have consistently shown... — исследования последовательно показывают... (Studies have consistently shown that education is a pathway out of poverty)

Лексика для обсуждения решений проблемы бедности:

  • Poverty alleviation — смягчение бедности (Poverty alleviation programs must address root causes)
  • Poverty reduction strategies — стратегии сокращения бедности (Effective poverty reduction strategies require multi-sectoral approaches)
  • Social safety net — система социальной защиты (A robust social safety net prevents extreme hardship)
  • Income support measures — меры поддержки доходов (Income support measures were implemented during the pandemic)
  • Inclusive growth — инклюзивный рост (Inclusive growth ensures benefits reach marginalized communities)
  • Equitable development — справедливое развитие (Equitable development addresses structural inequalities)
  • Economic empowerment — экономическое расширение возможностей (Economic empowerment initiatives target vulnerable populations)

Использование этой лексики значительно повышает ваши шансы на высокие баллы в письменной и устной частях языковых экзаменов. Экзаменаторы всегда отмечают способность кандидата применять специализированную лексику соответственно контексту и демонстрировать нюансированное понимание сложных социальных проблем. 📚

Развитие словарного запаса по теме бедности — не просто академическое упражнение. Это ключ к пониманию сложных социально-экономических процессов, влияющих на миллиарды людей по всему миру. Точная терминология позволяет эффективно анализировать причины неравенства, обсуждать его последствия и формулировать решения. От простейших идиом до сложных академических концепций — каждое слово в этом словаре открывает новую грань понимания одной из наиболее острых глобальных проблем. Применяйте эту лексику осознанно, и ваши тексты, выступления и исследования приобретут не только лингвистическую точность, но и социальную значимость.

Загрузка...