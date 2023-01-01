Словарь английских терминов о бедности: от базовых до академических#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, обучающиеся на факультетах социальных и гуманитарных наук
- Журналисты, пишущие материалы о социально-экономических вопросах
Исследователи, занимающиеся анализом проблем бедности и неравенства
Словарный запас по теме бедности — золотая жила для студентов, журналистов и исследователей социальных проблем. Владение точной терминологией на английском языке позволяет проводить глубокий анализ экономического неравенства, убедительно формулировать аргументы и создавать содержательные тексты. Этот словарь — ваш надежный ресурс для расширения тематического вокабуляра от базовых понятий до академических терминов, которые произведут впечатление на экзаменаторах и поднимут качество ваших работ на новый уровень. Готовы превратить размытые описания в четкие, профессиональные формулировки? 📚💼
Базовая лексика бедности на английском: ключевые термины
Владение базовой лексикой по теме бедности — фундамент для любого обсуждения социально-экономических проблем на английском языке. Эти слова и выражения составляют основу, на которой строится более сложный и нюансированный дискурс.
Основные существительные, описывающие бедность:
- Poverty — бедность, нищета (The fight against poverty requires global effort)
- Destitution — крайняя нищета (Thousands were left in destitution after the economic collapse)
- Indigence — нужда, бедственное положение (The family lived in indigence for years)
- Penury — острая нехватка денег, бедность (The artist died in penury despite his talent)
- Impoverishment — обнищание, процесс впадения в бедность (The war led to impoverishment of the entire region)
- Deprivation — лишение, нужда (Children suffering from material deprivation often perform worse at school)
- Hardship — тяготы, лишения (Economic hardship forced many to migrate)
- Scarcity — нехватка, дефицит (Food scarcity affects millions of people worldwide)
Прилагательные для описания людей и условий, связанных с бедностью:
- Poor — бедный (The poor neighborhoods lack basic infrastructure)
- Impoverished — обедневший, обнищавший (Impoverished communities often face multiple challenges)
- Destitute — неимущий, совершенно нищий (Destitute refugees arrived with nothing but the clothes they wore)
- Indigent — нуждающийся, малоимущий (Indigent patients receive free medical care)
- Underprivileged — лишенный привилегий, из неблагополучных слоев общества (Programs for underprivileged youth)
- Disadvantaged — находящийся в невыгодном положении (Policies to support disadvantaged groups)
- Needy — нуждающийся (Food banks help the needy during winter months)
- Low-income — малообеспеченный, с низким доходом (Low-income families struggle to afford housing)
Глаголы, описывающие изменение экономического положения:
- To impoverish — обеднять, доводить до нищеты (The conflict impoverished the once-prosperous nation)
- To struggle — бороться, с трудом справляться (Millions struggle to make ends meet)
- To scrimp — экономить, ограничивать расходы (They scrimp on food to pay the rent)
- To scrape by — едва сводить концы с концами (The family scrapes by on minimum wage)
- To live hand to mouth — жить от зарплаты до зарплаты (After losing his job, he lived hand to mouth for months)
Эти базовые термины — необходимый минимум для обсуждения темы бедности в различных контекстах, от повседневных разговоров до формальных презентаций. Они помогут точно выразить мысли в эссе, интервью или при подготовке к языковым экзаменам. 📝
Елена Соколова, преподаватель английского языка для IELTS и TOEFL
Однажды ко мне обратилась студентка Мария, которая готовилась к сдаче IELTS и получила задание написать эссе о социальном неравенстве. Её работа была содержательной, но лексически бедной — одни и те же слова "poor" и "poverty" повторялись в каждом абзаце. Мы провели занятие, посвящённое синонимам и устойчивым выражениям по теме бедности. Мария заменила повторяющиеся слова на "destitute", "impoverished", "financially strained" и другие термины из этого словаря. Разнообразие лексики повысило оценку её письменной части с 6.0 до 7.5 баллов! Экзаменатор особо отметил "sophisticated vocabulary range". Правильно подобранные слова и выражения — ключ к высоким баллам в языковых тестах.
Описание уровней и видов бедности в английском языке
Английский язык предлагает богатый набор терминов для описания различных уровней и видов бедности, что позволяет точно анализировать социально-экономические проблемы. Эти термины помогают дифференцировать нюансы материального неблагополучия и его проявления в разных контекстах. 🔍
|Уровень бедности
|Английский термин
|Описание
|Пример использования
|Крайняя нищета
|Extreme poverty / Absolute poverty
|Состояние, при котором люди не могут удовлетворить базовые потребности в еде, воде, жилье
|Over 700 million people worldwide live in extreme poverty
|Относительная бедность
|Relative poverty
|Положение, когда доход значительно ниже среднего в данном обществе
|Many working families in wealthy countries experience relative poverty
|Ситуативная бедность
|Situational poverty
|Временная бедность, вызванная определенными обстоятельствами (потеря работы, болезнь)
|The pandemic pushed millions into situational poverty
|Хроническая бедность
|Chronic poverty
|Длительное состояние бедности, передающееся из поколения в поколение
|Breaking the cycle of chronic poverty requires systemic changes
|Скрытая бедность
|Hidden poverty
|Бедность, которая не очевидна внешне, но существует
|Behind the façade of prosperity, hidden poverty affects many suburban families
Виды бедности по сферам проявления:
- Income poverty (доходная бедность) — недостаточный денежный доход для удовлетворения основных потребностей
- Food poverty (продовольственная бедность) — ограниченный доступ к достаточному количеству питательной пищи
- Fuel poverty (топливная бедность) — невозможность поддерживать адекватное отопление жилища
- Housing poverty (жилищная бедность) — отсутствие доступа к достойному жилью
- Educational poverty (образовательная бедность) — ограниченный доступ к качественному образованию
- Digital poverty (цифровая бедность) — отсутствие доступа к технологиям и интернету
- Period poverty (менструальная бедность) — отсутствие доступа к средствам гигиены во время менструации
Термины, описывающие особые формы бедности:
- Working poor — работающие бедные, люди с работой, но недостаточным доходом
- Feminization of poverty — феминизация бедности, непропорционально высокий уровень бедности среди женщин
- Rural poverty — сельская бедность, характерная для сельских районов
- Urban poverty — городская бедность, проявляющаяся в городских трущобах и гетто
- Child poverty — детская бедность, затрагивающая несовершеннолетних
- Elder poverty — бедность среди пожилых людей
Понимание этих различий и точное использование соответствующих терминов критически важно для академических работ, журналистских материалов и докладов по социальной политике. Такая терминологическая точность позволяет адекватно анализировать проблему и предлагать релевантные решения. 📊
Социальные термины на английском для анализа причин бедности
Для глубокого анализа причин бедности английский язык предлагает широкий спектр социологических, экономических и политических терминов. Владение этим словарем позволяет профессионально обсуждать факторы, порождающие и поддерживающие неравенство. 📈
Структурные причины бедности:
- Income inequality — неравенство доходов (The growing income inequality has exacerbated poverty)
- Wealth disparity — неравномерное распределение богатства (Wealth disparity in the country reached historic levels)
- Social stratification — социальная стратификация, расслоение общества (Social stratification limits upward mobility)
- Class divide — классовый разрыв (The class divide is evident in access to healthcare)
- Opportunity gap — разрыв в возможностях (The opportunity gap starts in early childhood)
- Socioeconomic barriers — социально-экономические барьеры (Socioeconomic barriers prevent many from accessing education)
- Systemic discrimination — системная дискриминация (Systemic discrimination perpetuates poverty among minority groups)
Экономические факторы, способствующие бедности:
- Unemployment — безработица (High unemployment rates correlate with increased poverty)
- Underemployment — неполная занятость (Underemployment forces many to rely on multiple jobs)
- Wage stagnation — застой заработной платы (Wage stagnation has affected middle-class families)
- Labor market exclusion — исключение с рынка труда (Labor market exclusion affects vulnerable populations)
- Deindustrialization — деиндустриализация (Deindustrialization devastated once-thriving communities)
- Economic restructuring — экономическая реструктуризация (Economic restructuring eliminated many blue-collar jobs)
- Inflation — инфляция (Rising inflation has eroded purchasing power)
Алексей Петров, аналитик социально-экономических процессов
В моей практике исследования бедности в постсоветских странах произошел любопытный случай. При подготовке доклада для международной конференции я столкнулся с проблемой перевода термина "ловушка бедности". Коллега предложил буквальный перевод "poverty trap", но этот термин не полностью отражал нюансы региональной ситуации. Проконсультировавшись со специалистами, я обнаружил целый спектр более точных терминов: "intergenerational poverty cycle" для описания передачи бедности между поколениями, "low-income trap" для ситуаций, когда люди не могут преодолеть определенный доходный порог, и "poverty persistence" для случаев хронической бедности. Использование правильной терминологии кардинально повысило точность моего анализа и позволило получить грант на дальнейшие исследования. Правильно подобранные термины — ключ к международному признанию ваших аналитических работ.
Политические и институциональные факторы:
- Austerity measures — меры жесткой экономии (Austerity measures disproportionately affect the poor)
- Regressive taxation — регрессивное налогообложение (Regressive taxation places a heavier burden on low-income earners)
- Welfare retrenchment — сокращение социального обеспечения (Welfare retrenchment has left many without support)
- Policy neglect — пренебрежение политикой (Policy neglect has allowed poverty to fester in rural areas)
- Institutional failure — институциональный провал (Institutional failure in education perpetuates cycles of poverty)
- Public disinvestment — сокращение государственных инвестиций (Public disinvestment in housing has worsened homelessness)
Концепции для анализа воспроизводства бедности:
|Английский термин
|Определение
|Академическое применение
|Poverty cycle / Cycle of poverty
|Процесс, при котором бедность передается из поколения в поколение
|Used in sociological analysis of intergenerational trends
|Poverty trap
|Ситуация, когда экономические механизмы не позволяют людям выйти из бедности
|Common in economic development studies
|Culture of poverty
|Теория о формировании определенных ценностей и поведения в условиях бедности
|Controversial concept in anthropological research
|Social reproduction
|Процессы, через которые социальные структуры и неравенства воспроизводятся
|Central to critical sociology and education studies
|Structural violence
|Насилие, встроенное в социальные структуры, препятствующие удовлетворению базовых потребностей
|Used in medical anthropology and human rights discourse
Владение этой терминологией особенно ценно для студентов социологии, политологии, экономики и смежных дисциплин. Использование правильных терминов демонстрирует глубокое понимание проблемы и способствует продуктивному академическому и политическому диалогу о причинах и решениях проблемы бедности. 🔬
Английские выражения для описания жизни в нищете
Для передачи реалий жизни в бедности английский язык предлагает богатый набор идиоматических выражений, фразеологизмов и разговорных фраз. Эти выражения придают текстам и речи эмоциональную глубину и реалистичность, позволяя читателям или слушателям ощутить повседневные трудности людей, живущих в нищете. 🏚️
Идиомы и фразеологизмы о финансовых трудностях:
- To live hand to mouth — жить впроголодь, от зарплаты до зарплаты (After losing his job, he's been living hand to mouth)
- To make ends meet — сводить концы с концами (With rising prices, many families struggle to make ends meet)
- To be strapped for cash — испытывать острую нехватку денег (I'm strapped for cash until payday)
- To be broke — быть без денег (I'm completely broke after paying the medical bills)
- To tighten one's belt — затянуть пояс, экономить (Everyone had to tighten their belts during the recession)
- To scrape the bottom of the barrel — использовать последние ресурсы (By month's end, we're scraping the bottom of the barrel)
- Down and out — в крайней нужде, без денег и крова (He was down and out after the business failed)
- On the breadline — на грани нищеты (The family has been on the breadline since the factory closed)
Выражения, описывающие условия жизни:
- To live in squalor — жить в ужасных, антисанитарных условиях (Children were found living in squalor)
- Dirt poor — крайне бедный (They were dirt poor but always maintained their dignity)
- To live on the streets — жить на улице (Hundreds of people live on the streets during winter)
- To go hungry — голодать (No child should go hungry in a wealthy nation)
- To fall through the cracks — оказаться без поддержки системы (Many vulnerable people fall through the cracks of social services)
- To live on the margins — жить на периферии общества (Undocumented migrants often live on the margins)
- To have the wolf at the door — сталкиваться с нуждой, голодом (With mounting debts, they had the wolf at the door)
Разговорные фразы о финансовой борьбе:
- To be skint — быть без гроша (I'm completely skint until payday)
- To be hard up — испытывать финансовые трудности (We're pretty hard up this month)
- To scrimp and save — экономить на всем (They scrimped and saved for years to buy a house)
- To penny-pinch — жестко экономить, считать каждую копейку (We've been penny-pinching since the rent increased)
- To live on a shoestring — жить очень экономно, с минимальными средствами (The family lives on a shoestring budget)
- To go without — обходиться без чего-то необходимого (Parents often go without so their children can eat)
- To be counting pennies — считать каждую копейку (At the end of the month, we're counting pennies)
Метафоры и образные выражения для описания социальной мобильности:
- Rags to riches — от нищеты к богатству (Her life is a classic rags to riches story)
- To climb the ladder — подниматься по социальной лестнице (Education helped him climb the ladder)
- Born with a silver spoon — родиться с серебряной ложкой во рту, в богатой семье (Unlike his peers, he wasn't born with a silver spoon)
- Bootstrapping — поднимать себя за шнурки ботинок, добиваться успеха своими силами (Her success came through bootstrapping, not inheritance)
- To be caught in a downward spiral — попасть в нисходящую спираль (After losing his job, he was caught in a downward spiral)
Эти выражения особенно полезны для журналистов, пишущих на социальные темы, авторов художественной литературы, а также для студентов, готовящих презентации или эссе о социально-экономическом неравенстве. Они помогают избежать сухого, статистического описания бедности и придают текстам человеческое измерение. 📝
Официальная и академическая лексика о бедности для экзаменов
Для академических работ и официальных документов, а также для успешной сдачи языковых экзаменов, таких как IELTS, TOEFL, Cambridge Advanced, требуется владение формальной и академической лексикой по теме бедности. Использование этих терминов демонстрирует высокий уровень владения языком и глубокое понимание предмета. 🎓
Академические термины для описания бедности:
- Socioeconomic disadvantage — социально-экономическое неблагополучие (The study examines socioeconomic disadvantage in urban areas)
- Material deprivation — материальная депривация (Material deprivation affects children's developmental outcomes)
- Financial precarity — финансовая нестабильность (Financial precarity has increased among young workers)
- Economic vulnerability — экономическая уязвимость (The report highlights economic vulnerability in rural communities)
- Resource constraint — ограниченность ресурсов (Families facing resource constraints make difficult trade-offs)
- Income inadequacy — недостаточность дохода (Income inadequacy affects housing security)
- Fiscal insecurity — финансовая незащищенность (Fiscal insecurity leads to psychological stress)
Официальные термины для измерения и классификации бедности:
- Poverty threshold — порог бедности (The poverty threshold varies by family size and composition)
- Poverty line — черта бедности (Millions live below the poverty line)
- Poverty rate — уровень бедности (The poverty rate declined by two percentage points)
- At-risk-of-poverty rate — доля населения, подверженного риску бедности (The at-risk-of-poverty rate is particularly high among single parents)
- Multidimensional Poverty Index (MPI) — многомерный индекс бедности (The MPI captures deprivations in health, education, and living standards)
- Gini coefficient — коэффициент Джини (A high Gini coefficient indicates greater inequality)
- Quintile income ratio — коэффициент квинтильного дохода (The quintile income ratio measures income distribution)
Академические обороты для обсуждения бедности в эссе и презентациях:
- It is widely acknowledged that... — общепризнано, что... (It is widely acknowledged that poverty has multiple dimensions)
- Research indicates that... — исследования показывают, что... (Research indicates that childhood poverty has long-term consequences)
- Evidence suggests... — данные свидетельствуют... (Evidence suggests a correlation between poverty and poor health outcomes)
- It can be argued that... — можно утверждать, что... (It can be argued that structural factors contribute more to poverty than individual choices)
- The data demonstrate... — данные демонстрируют... (The data demonstrate persistent inequalities across regions)
- Studies have consistently shown... — исследования последовательно показывают... (Studies have consistently shown that education is a pathway out of poverty)
Лексика для обсуждения решений проблемы бедности:
- Poverty alleviation — смягчение бедности (Poverty alleviation programs must address root causes)
- Poverty reduction strategies — стратегии сокращения бедности (Effective poverty reduction strategies require multi-sectoral approaches)
- Social safety net — система социальной защиты (A robust social safety net prevents extreme hardship)
- Income support measures — меры поддержки доходов (Income support measures were implemented during the pandemic)
- Inclusive growth — инклюзивный рост (Inclusive growth ensures benefits reach marginalized communities)
- Equitable development — справедливое развитие (Equitable development addresses structural inequalities)
- Economic empowerment — экономическое расширение возможностей (Economic empowerment initiatives target vulnerable populations)
Использование этой лексики значительно повышает ваши шансы на высокие баллы в письменной и устной частях языковых экзаменов. Экзаменаторы всегда отмечают способность кандидата применять специализированную лексику соответственно контексту и демонстрировать нюансированное понимание сложных социальных проблем. 📚
Развитие словарного запаса по теме бедности — не просто академическое упражнение. Это ключ к пониманию сложных социально-экономических процессов, влияющих на миллиарды людей по всему миру. Точная терминология позволяет эффективно анализировать причины неравенства, обсуждать его последствия и формулировать решения. От простейших идиом до сложных академических концепций — каждое слово в этом словаре открывает новую грань понимания одной из наиболее острых глобальных проблем. Применяйте эту лексику осознанно, и ваши тексты, выступления и исследования приобретут не только лингвистическую точность, но и социальную значимость.