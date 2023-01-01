Английские названия фасонов платьев: путеводитель для модниц
Входя в бутик люксовой одежды, вы сталкиваетесь с потоком англоязычных терминов, которыми пестрят ярлыки и каталоги. "Sheath dress", "empire waist", "mermaid gown" — эти названия могут поставить в тупик даже самого продвинутого модника. Ориентироваться в английской терминологии фасонов платьев необходимо не только стилистам и дизайнерам, но и всем, кто следит за трендами или делает покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Точное знание терминов открывает доступ к международному модному языку и позволяет безошибочно найти именно тот силуэт, который подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. 🌟
Классификация основных фасонов платьев по-английски
Разобраться в многообразии платьев помогает четкая классификация по силуэтам. Английская терминология в этом вопросе задает международный стандарт, и знание этих названий позволяет профессионально общаться в модной индустрии по всему миру.
Начнем с фундаментальных силуэтов, которые формируют основу модного лексикона:
|Английское название
|Русский эквивалент
|Характерные особенности
|A-line dress
|Платье А-силуэта
|Расширяется от плеч или талии к подолу, напоминая букву А
|Sheath dress
|Платье-футляр
|Облегающее, прямое, подчеркивает фигуру, обычно до колен
|Shift dress
|Платье-трапеция
|Прямой крой без акцента на талии, свободно висит на теле
|Empire dress
|Платье с завышенной талией
|Линия талии располагается непосредственно под грудью
|Wrap dress
|Платье с запахом
|Запахивается и фиксируется поясом, формируя V-образный вырез
|Bodycon dress
|Облегающее платье
|Плотно облегает тело, подчеркивая каждый изгиб
Каждый из этих базовых фасонов имеет свою историю и функциональное назначение. Например, "wrap dress" (платье с запахом) было популяризировано Дианой фон Фюрстенберг в 1970-х и с тех пор считается универсальным фасоном, подходящим для разных типов фигуры. 👗
Ирина Мельникова, стилист-имиджмейкер
Помню, как одна моя клиентка пришла на консультацию в полном отчаянии. Катерина, руководитель отдела маркетинга, готовилась к международной конференции и хотела обновить гардероб, заказав платья из американского онлайн-магазина. "Я заказала Empire dress, думая, что это что-то роскошное и императорское, а получила платье, которое делает меня беременной!" — жаловалась она. Мы провели мини-урок по английской терминологии, и выяснилось, что с её прямоугольным типом фигуры идеально бы смотрелся Wrap dress или A-line dress. Через месяц Катерина прислала фотографии с конференции — в элегантном платье с запахом глубокого изумрудного цвета она выглядела безупречно и получила массу комплиментов. Понимание терминологии избавило её от дальнейших разочарований и лишних трат.
Для полноценного ориентирования в модном мире полезно также знать ключевые отличия в длине платьев:
- Mini dress — мини-платье, длина выше колена
- Knee-length dress — платье до колена
- Midi dress — миди-платье, длина до середины икры
- Maxi dress — макси-платье, длина до щиколотки или пола
- Tea-length dress — платье "чайной" длины, между миди и макси, обычно до середины икры
Коктейльные и вечерние платья: термины и описания
Особая категория в модной терминологии — это вечерние и коктейльные наряды. Здесь английский язык предлагает богатую палитру определений, точно характеризующих назначение и стиль каждого платья.
Коктейльные платья (cocktail dresses) — элегантные наряды для полуформальных мероприятий, которые обычно проходят во второй половине дня или ранним вечером. Они занимают промежуточное положение между повседневной и вечерней одеждой. 🍸
- Little Black Dress (LBD) — маленькое черное платье, классический вариант коктейльного наряда, введенный в моду Коко Шанель
- Fit and Flare Cocktail Dress — коктейльное платье с облегающим верхом и расклешенной юбкой
- Off-the-shoulder Cocktail Dress — платье с открытыми плечами
- Halter Neck Dress — платье с американской проймой, где лиф крепится на шее
Вечерние платья (evening gowns) предназначены для формальных мероприятий, проходящих вечером. Они отличаются роскошными тканями, сложным кроем и часто включают декоративные элементы.
|Тип вечернего платья
|Описание
|Оптимальное мероприятие
|Ball Gown
|Платье с облегающим лифом и пышной юбкой
|Балы, свадьбы, гала-ужины
|Mermaid Dress
|Облегающее до колен или ниже, затем расширяющееся наподобие хвоста русалки
|Красные дорожки, формальные вечерние мероприятия
|Column Dress
|Прямое платье, спадающее вертикально от плеч до пола
|Официальные приемы, церемонии вручения наград
|Trumpet Dress
|Похоже на "русалку", но расширение начинается выше — от середины бедра
|Вечерние светские мероприятия
|Princess Dress
|Вертикальные швы от плеч до подола, создающие удлиняющий эффект
|Свадьбы, торжественные балы
Отдельно стоит упомянуть специфический термин "Red Carpet Dress" — это не конкретный фасон, а категория особо эффектных вечерних платьев, созданных для появления на красной дорожке мероприятий высокого профиля.
Повседневные модели платьев с английскими названиями
Повседневная мода (casual wear) располагает обширным словарем терминов, описывающих удобные и практичные фасоны платьев для каждодневной носки. Зная точные английские названия, легче ориентироваться в модных трендах и составлять гардероб.
Базовые повседневные модели платьев включают:
- T-shirt Dress — платье-футболка, удлиненная версия футболки свободного кроя
- Shirt Dress — платье-рубашка, напоминающее удлиненную рубашку с воротником и пуговицами
- Sweater Dress — платье-свитер из трикотажа, обычно плотно облегающее или прямого кроя
- Slip Dress — платье-комбинация на тонких бретелях из гладких тканей, напоминающее нижнее белье
- Sundress — легкое летнее платье, часто без рукавов, с открытыми плечами или спиной
- Pinafore Dress — сарафан, который надевается поверх футболки или блузы
Светлана Морозова, редактор модного журнала
Работа в международном издании научила меня ценить точность терминологии. Однажды мы готовили материал о летних трендах, и младший редактор постоянно путал термины "sundress" и "slip dress" в подписях к фотографиям. Когда номер уже был готов к печати, я провела последнюю проверку и обнаружила ошибки. Пришлось срочно исправлять — представьте реакцию наших читательниц, если бы мы назвали минималистичное шелковое платье-комбинацию "пляжным сарафаном"! После этого случая мы создали внутренний глоссарий модных терминов для всей редакции. Теперь этот словарь — наша настольная книга, помогающая избежать конфузов и поддерживать профессиональный уровень публикаций. Точность в терминологии — это не педантизм, а проявление уважения к читателю.
Особый интерес представляют платья с историческими корнями, которые адаптировались для современной повседневной моды:
- Kaftan/Caftan — свободное платье с широкими рукавами, часто с яркими принтами, происходящее из ближневосточной культуры
- Tunic Dress — платье-туника, прямого кроя, обычно короткое, с простым силуэтом, вдохновленное античной одеждой
- Peasant Dress — "крестьянское" платье с элементами фольклорного стиля: сборками, вышивкой, широкими рукавами
- Dirndl Dress — платье в баварском стиле с облегающим лифом и пышной юбкой
Современные casual-модели часто сочетают комфорт с элегантностью и подходят для разных ситуаций — от похода по магазинам до неформальных встреч. 👚
Сезонные и специализированные виды платьев
Модная индустрия создала специфические категории платьев, адаптированные под разные сезоны, климатические условия и особые случаи. Знание этой специализированной терминологии помогает точно определять потребности гардероба.
Летние платья (summer dresses) отличаются легкими тканями и конструкциями, обеспечивающими комфорт в жаркую погоду:
- Beach Dress — пляжное платье, часто из полупрозрачных тканей, предназначенное для носки поверх купальника
- Halter Sundress — летний сарафан с лифом, завязывающимся на шее
- Off-shoulder Summer Dress — летнее платье с открытыми плечами
- Strappy Dress — платье на тонких бретелях
Осенне-зимние модели (fall/winter dresses) предлагают теплые варианты, не жертвующие стилем:
- Jumper Dress — платье-джемпер, трикотажное платье без рукавов, которое носят поверх водолазки или блузки
- Turtleneck Dress — платье с высоким воротником-стойкой
- Sweater Dress — трикотажное платье-свитер из плотных материалов
- Long-sleeve Maxi Dress — длинное платье с длинными рукавами для холодной погоды
Специализированные платья для особых случаев имеют свою уникальную терминологию:
|Название
|Назначение
|Характерные черты
|Wedding Dress/Bridal Gown
|Свадебное платье
|Традиционно белое, различные силуэты от Princess до Mermaid
|Bridesmaid Dress
|Платье подружки невесты
|Обычно в единой цветовой гамме со свадебной тематикой
|Prom Dress
|Платье для выпускного
|От элегантных вечерних до коктейльных вариантов
|Maternity Dress
|Платье для беременных
|Специальный крой, учитывающий растущий живот
|Nursing Dress
|Платье для кормящих мам
|С потайными отверстиями или запахом для удобства кормления
|Graduation Gown
|Мантия для выпускной церемонии
|Длинное свободное облачение с широкими рукавами
Отдельная категория — спортивные и функциональные платья:
- Tennis Dress — теннисное платье, короткое, обычно с шортами под ним
- Golf Dress — платье для гольфа с соблюдением требований дресс-кода этого вида спорта
- Athleisure Dress — платье в спортивном стиле для повседневной носки, сочетающее комфорт спортивной одежды с элегантностью
Знание сезонной специфики помогает планировать гардероб и делать покупки с учетом реальных потребностей. 🍂❄️🌞
Словарь модных терминов: особенности кроя и деталей
Для полного понимания модного лексикона недостаточно знать лишь названия фасонов платьев. Важно разбираться в терминологии, описывающей конструктивные особенности, детали и элементы кроя, которые определяют уникальность каждой модели.
Вырезы и горловины играют важную роль в общем силуэте платья:
- V-neck — V-образный вырез
- Scoop neck — округлый, U-образный вырез
- Sweetheart neckline — вырез "сердечко", напоминающий верхнюю часть сердца
- Boat neck/Bateau neck — широкий горизонтальный вырез, открывающий ключицы
- Cowl neck — драпированный вырез со свободно спадающими складками
- Halter neck — горловина, завязывающаяся или застегивающаяся на шее
- Queen Anne neckline — вырез с высоким воротником сзади и V-образным спереди
Рукава добавляют характер платью и влияют на его функциональность:
- Cap sleeves — очень короткие рукава-крылышки
- Bell sleeves — расширяющиеся книзу рукава в форме колокола
- Bishop sleeves — широкие рукава, собранные в манжету
- Dolman/Batwing sleeves — рукава "летучая мышь", широкие в области подмышек
- Raglan sleeves — рукава, вшитые по диагонали от подмышки до шеи
- Puff sleeves — объемные рукава с присборенными верхом и низом
- Cold shoulder — рукава с вырезами на плечах
- Flutter sleeves — короткие рукава с волнистыми краями
Детали и декоративные элементы добавляют изысканности и индивидуальности:
- Ruching — присборивание ткани для создания объема и текстуры
- Pleats — складки различных типов (box pleats, knife pleats, inverted pleats)
- Peplum — баска, короткая оборка на талии
- Draping — драпировка, создание мягких складок
- Cut-out — вырез в необычном месте (не на горловине)
- Appliqué — аппликация, накладной декоративный элемент
- Ruffles — оборки, волнистые полоски ткани
- Fringe — бахрома
- Embroidery — вышивка
Понимание особенностей кроя юбок также помогает в идентификации платьев:
- Full skirt — пышная юбка
- Pencil skirt — узкая юбка-карандаш
- Circle skirt — юбка-солнце
- High-low hem — асимметричный подол, более короткий спереди
- Handkerchief hem — подол с заостренными концами, напоминающий носовой платок
- Bubble hem — подол-пузырь с подвернутым внутрь краем
- Godet skirt — юбка с годе, треугольными вставками для расширения нижней части
Для профессионалов важно также различать типы корсетов и лифов в вечерних и свадебных платьях:
- Basque waistline — линия талии, спускающаяся вниз V-образно спереди
- Corset bodice — корсетный лиф с жесткой конструкцией
- Drop waist — заниженная линия талии
- Natural waist — естественная линия талии
- Empire waist — завышенная линия талии под грудью
Владение этим профессиональным словарем позволяет точно описывать и идентифицировать платья, что незаменимо при работе с каталогами, заказах в международных магазинах или профессиональном общении в индустрии моды. ✂️👗
Мода говорит на универсальном языке, где английская терминология служит глобальным связующим звеном. Освоив названия фасонов платьев и специфические термины, вы не просто обогащаете свой словарный запас — вы приобретаете инструмент для профессионального общения и уверенной навигации в мире стиля. Этот лингвистический компас помогает точно выражать свои модные предпочтения, делать осознанные покупки и создавать образы, которые идеально соответствуют вашим представлениям о собственном стиле. Помните: знание терминологии — это не просто академический навык, а практический ключ к модному самовыражению в глобальном контексте.