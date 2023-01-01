Английские названия фасонов платьев: путеводитель для модниц

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

любители моды и шопинга

стилисты и дизайнеры одежды

профессиональные редакторы и журналисты модных изданий Входя в бутик люксовой одежды, вы сталкиваетесь с потоком англоязычных терминов, которыми пестрят ярлыки и каталоги. "Sheath dress", "empire waist", "mermaid gown" — эти названия могут поставить в тупик даже самого продвинутого модника. Ориентироваться в английской терминологии фасонов платьев необходимо не только стилистам и дизайнерам, но и всем, кто следит за трендами или делает покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Точное знание терминов открывает доступ к международному модному языку и позволяет безошибочно найти именно тот силуэт, который подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. 🌟

Классификация основных фасонов платьев по-английски

Разобраться в многообразии платьев помогает четкая классификация по силуэтам. Английская терминология в этом вопросе задает международный стандарт, и знание этих названий позволяет профессионально общаться в модной индустрии по всему миру.

Начнем с фундаментальных силуэтов, которые формируют основу модного лексикона:

Английское название Русский эквивалент Характерные особенности A-line dress Платье А-силуэта Расширяется от плеч или талии к подолу, напоминая букву А Sheath dress Платье-футляр Облегающее, прямое, подчеркивает фигуру, обычно до колен Shift dress Платье-трапеция Прямой крой без акцента на талии, свободно висит на теле Empire dress Платье с завышенной талией Линия талии располагается непосредственно под грудью Wrap dress Платье с запахом Запахивается и фиксируется поясом, формируя V-образный вырез Bodycon dress Облегающее платье Плотно облегает тело, подчеркивая каждый изгиб

Каждый из этих базовых фасонов имеет свою историю и функциональное назначение. Например, "wrap dress" (платье с запахом) было популяризировано Дианой фон Фюрстенберг в 1970-х и с тех пор считается универсальным фасоном, подходящим для разных типов фигуры. 👗

Ирина Мельникова, стилист-имиджмейкер Помню, как одна моя клиентка пришла на консультацию в полном отчаянии. Катерина, руководитель отдела маркетинга, готовилась к международной конференции и хотела обновить гардероб, заказав платья из американского онлайн-магазина. "Я заказала Empire dress, думая, что это что-то роскошное и императорское, а получила платье, которое делает меня беременной!" — жаловалась она. Мы провели мини-урок по английской терминологии, и выяснилось, что с её прямоугольным типом фигуры идеально бы смотрелся Wrap dress или A-line dress. Через месяц Катерина прислала фотографии с конференции — в элегантном платье с запахом глубокого изумрудного цвета она выглядела безупречно и получила массу комплиментов. Понимание терминологии избавило её от дальнейших разочарований и лишних трат.

Для полноценного ориентирования в модном мире полезно также знать ключевые отличия в длине платьев:

Mini dress — мини-платье, длина выше колена

— мини-платье, длина выше колена Knee-length dress — платье до колена

— платье до колена Midi dress — миди-платье, длина до середины икры

— миди-платье, длина до середины икры Maxi dress — макси-платье, длина до щиколотки или пола

— макси-платье, длина до щиколотки или пола Tea-length dress — платье "чайной" длины, между миди и макси, обычно до середины икры

Коктейльные и вечерние платья: термины и описания

Особая категория в модной терминологии — это вечерние и коктейльные наряды. Здесь английский язык предлагает богатую палитру определений, точно характеризующих назначение и стиль каждого платья.

Коктейльные платья (cocktail dresses) — элегантные наряды для полуформальных мероприятий, которые обычно проходят во второй половине дня или ранним вечером. Они занимают промежуточное положение между повседневной и вечерней одеждой. 🍸

Little Black Dress (LBD) — маленькое черное платье, классический вариант коктейльного наряда, введенный в моду Коко Шанель

— маленькое черное платье, классический вариант коктейльного наряда, введенный в моду Коко Шанель Fit and Flare Cocktail Dress — коктейльное платье с облегающим верхом и расклешенной юбкой

— коктейльное платье с облегающим верхом и расклешенной юбкой Off-the-shoulder Cocktail Dress — платье с открытыми плечами

— платье с открытыми плечами Halter Neck Dress — платье с американской проймой, где лиф крепится на шее

Вечерние платья (evening gowns) предназначены для формальных мероприятий, проходящих вечером. Они отличаются роскошными тканями, сложным кроем и часто включают декоративные элементы.

Тип вечернего платья Описание Оптимальное мероприятие Ball Gown Платье с облегающим лифом и пышной юбкой Балы, свадьбы, гала-ужины Mermaid Dress Облегающее до колен или ниже, затем расширяющееся наподобие хвоста русалки Красные дорожки, формальные вечерние мероприятия Column Dress Прямое платье, спадающее вертикально от плеч до пола Официальные приемы, церемонии вручения наград Trumpet Dress Похоже на "русалку", но расширение начинается выше — от середины бедра Вечерние светские мероприятия Princess Dress Вертикальные швы от плеч до подола, создающие удлиняющий эффект Свадьбы, торжественные балы

Отдельно стоит упомянуть специфический термин "Red Carpet Dress" — это не конкретный фасон, а категория особо эффектных вечерних платьев, созданных для появления на красной дорожке мероприятий высокого профиля.

Повседневные модели платьев с английскими названиями

Повседневная мода (casual wear) располагает обширным словарем терминов, описывающих удобные и практичные фасоны платьев для каждодневной носки. Зная точные английские названия, легче ориентироваться в модных трендах и составлять гардероб.

Базовые повседневные модели платьев включают:

T-shirt Dress — платье-футболка, удлиненная версия футболки свободного кроя

— платье-футболка, удлиненная версия футболки свободного кроя Shirt Dress — платье-рубашка, напоминающее удлиненную рубашку с воротником и пуговицами

— платье-рубашка, напоминающее удлиненную рубашку с воротником и пуговицами Sweater Dress — платье-свитер из трикотажа, обычно плотно облегающее или прямого кроя

— платье-свитер из трикотажа, обычно плотно облегающее или прямого кроя Slip Dress — платье-комбинация на тонких бретелях из гладких тканей, напоминающее нижнее белье

— платье-комбинация на тонких бретелях из гладких тканей, напоминающее нижнее белье Sundress — легкое летнее платье, часто без рукавов, с открытыми плечами или спиной

— легкое летнее платье, часто без рукавов, с открытыми плечами или спиной Pinafore Dress — сарафан, который надевается поверх футболки или блузы

Светлана Морозова, редактор модного журнала Работа в международном издании научила меня ценить точность терминологии. Однажды мы готовили материал о летних трендах, и младший редактор постоянно путал термины "sundress" и "slip dress" в подписях к фотографиям. Когда номер уже был готов к печати, я провела последнюю проверку и обнаружила ошибки. Пришлось срочно исправлять — представьте реакцию наших читательниц, если бы мы назвали минималистичное шелковое платье-комбинацию "пляжным сарафаном"! После этого случая мы создали внутренний глоссарий модных терминов для всей редакции. Теперь этот словарь — наша настольная книга, помогающая избежать конфузов и поддерживать профессиональный уровень публикаций. Точность в терминологии — это не педантизм, а проявление уважения к читателю.

Особый интерес представляют платья с историческими корнями, которые адаптировались для современной повседневной моды:

Kaftan/Caftan — свободное платье с широкими рукавами, часто с яркими принтами, происходящее из ближневосточной культуры

— свободное платье с широкими рукавами, часто с яркими принтами, происходящее из ближневосточной культуры Tunic Dress — платье-туника, прямого кроя, обычно короткое, с простым силуэтом, вдохновленное античной одеждой

— платье-туника, прямого кроя, обычно короткое, с простым силуэтом, вдохновленное античной одеждой Peasant Dress — "крестьянское" платье с элементами фольклорного стиля: сборками, вышивкой, широкими рукавами

— "крестьянское" платье с элементами фольклорного стиля: сборками, вышивкой, широкими рукавами Dirndl Dress — платье в баварском стиле с облегающим лифом и пышной юбкой

Современные casual-модели часто сочетают комфорт с элегантностью и подходят для разных ситуаций — от похода по магазинам до неформальных встреч. 👚

Сезонные и специализированные виды платьев

Модная индустрия создала специфические категории платьев, адаптированные под разные сезоны, климатические условия и особые случаи. Знание этой специализированной терминологии помогает точно определять потребности гардероба.

Летние платья (summer dresses) отличаются легкими тканями и конструкциями, обеспечивающими комфорт в жаркую погоду:

Beach Dress — пляжное платье, часто из полупрозрачных тканей, предназначенное для носки поверх купальника

— пляжное платье, часто из полупрозрачных тканей, предназначенное для носки поверх купальника Halter Sundress — летний сарафан с лифом, завязывающимся на шее

— летний сарафан с лифом, завязывающимся на шее Off-shoulder Summer Dress — летнее платье с открытыми плечами

— летнее платье с открытыми плечами Strappy Dress — платье на тонких бретелях

Осенне-зимние модели (fall/winter dresses) предлагают теплые варианты, не жертвующие стилем:

Jumper Dress — платье-джемпер, трикотажное платье без рукавов, которое носят поверх водолазки или блузки

— платье-джемпер, трикотажное платье без рукавов, которое носят поверх водолазки или блузки Turtleneck Dress — платье с высоким воротником-стойкой

— платье с высоким воротником-стойкой Sweater Dress — трикотажное платье-свитер из плотных материалов

— трикотажное платье-свитер из плотных материалов Long-sleeve Maxi Dress — длинное платье с длинными рукавами для холодной погоды

Специализированные платья для особых случаев имеют свою уникальную терминологию:

Название Назначение Характерные черты Wedding Dress/Bridal Gown Свадебное платье Традиционно белое, различные силуэты от Princess до Mermaid Bridesmaid Dress Платье подружки невесты Обычно в единой цветовой гамме со свадебной тематикой Prom Dress Платье для выпускного От элегантных вечерних до коктейльных вариантов Maternity Dress Платье для беременных Специальный крой, учитывающий растущий живот Nursing Dress Платье для кормящих мам С потайными отверстиями или запахом для удобства кормления Graduation Gown Мантия для выпускной церемонии Длинное свободное облачение с широкими рукавами

Отдельная категория — спортивные и функциональные платья:

Tennis Dress — теннисное платье, короткое, обычно с шортами под ним

— теннисное платье, короткое, обычно с шортами под ним Golf Dress — платье для гольфа с соблюдением требований дресс-кода этого вида спорта

— платье для гольфа с соблюдением требований дресс-кода этого вида спорта Athleisure Dress — платье в спортивном стиле для повседневной носки, сочетающее комфорт спортивной одежды с элегантностью

Знание сезонной специфики помогает планировать гардероб и делать покупки с учетом реальных потребностей. 🍂❄️🌞

Словарь модных терминов: особенности кроя и деталей

Для полного понимания модного лексикона недостаточно знать лишь названия фасонов платьев. Важно разбираться в терминологии, описывающей конструктивные особенности, детали и элементы кроя, которые определяют уникальность каждой модели.

Вырезы и горловины играют важную роль в общем силуэте платья:

V-neck — V-образный вырез

— V-образный вырез Scoop neck — округлый, U-образный вырез

— округлый, U-образный вырез Sweetheart neckline — вырез "сердечко", напоминающий верхнюю часть сердца

— вырез "сердечко", напоминающий верхнюю часть сердца Boat neck/Bateau neck — широкий горизонтальный вырез, открывающий ключицы

— широкий горизонтальный вырез, открывающий ключицы Cowl neck — драпированный вырез со свободно спадающими складками

— драпированный вырез со свободно спадающими складками Halter neck — горловина, завязывающаяся или застегивающаяся на шее

— горловина, завязывающаяся или застегивающаяся на шее Queen Anne neckline — вырез с высоким воротником сзади и V-образным спереди

Рукава добавляют характер платью и влияют на его функциональность:

Cap sleeves — очень короткие рукава-крылышки

— очень короткие рукава-крылышки Bell sleeves — расширяющиеся книзу рукава в форме колокола

— расширяющиеся книзу рукава в форме колокола Bishop sleeves — широкие рукава, собранные в манжету

— широкие рукава, собранные в манжету Dolman/Batwing sleeves — рукава "летучая мышь", широкие в области подмышек

— рукава "летучая мышь", широкие в области подмышек Raglan sleeves — рукава, вшитые по диагонали от подмышки до шеи

— рукава, вшитые по диагонали от подмышки до шеи Puff sleeves — объемные рукава с присборенными верхом и низом

— объемные рукава с присборенными верхом и низом Cold shoulder — рукава с вырезами на плечах

— рукава с вырезами на плечах Flutter sleeves — короткие рукава с волнистыми краями

Детали и декоративные элементы добавляют изысканности и индивидуальности:

Ruching — присборивание ткани для создания объема и текстуры

— присборивание ткани для создания объема и текстуры Pleats — складки различных типов (box pleats, knife pleats, inverted pleats)

— складки различных типов (box pleats, knife pleats, inverted pleats) Peplum — баска, короткая оборка на талии

— баска, короткая оборка на талии Draping — драпировка, создание мягких складок

— драпировка, создание мягких складок Cut-out — вырез в необычном месте (не на горловине)

— вырез в необычном месте (не на горловине) Appliqué — аппликация, накладной декоративный элемент

— аппликация, накладной декоративный элемент Ruffles — оборки, волнистые полоски ткани

— оборки, волнистые полоски ткани Fringe — бахрома

— бахрома Embroidery — вышивка

Понимание особенностей кроя юбок также помогает в идентификации платьев:

Full skirt — пышная юбка

— пышная юбка Pencil skirt — узкая юбка-карандаш

— узкая юбка-карандаш Circle skirt — юбка-солнце

— юбка-солнце High-low hem — асимметричный подол, более короткий спереди

— асимметричный подол, более короткий спереди Handkerchief hem — подол с заостренными концами, напоминающий носовой платок

— подол с заостренными концами, напоминающий носовой платок Bubble hem — подол-пузырь с подвернутым внутрь краем

— подол-пузырь с подвернутым внутрь краем Godet skirt — юбка с годе, треугольными вставками для расширения нижней части

Для профессионалов важно также различать типы корсетов и лифов в вечерних и свадебных платьях:

Basque waistline — линия талии, спускающаяся вниз V-образно спереди

— линия талии, спускающаяся вниз V-образно спереди Corset bodice — корсетный лиф с жесткой конструкцией

— корсетный лиф с жесткой конструкцией Drop waist — заниженная линия талии

— заниженная линия талии Natural waist — естественная линия талии

— естественная линия талии Empire waist — завышенная линия талии под грудью

Владение этим профессиональным словарем позволяет точно описывать и идентифицировать платья, что незаменимо при работе с каталогами, заказах в международных магазинах или профессиональном общении в индустрии моды. ✂️👗