Английские названия частей тела: полный словарь с примерами

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык, особенно в медицинском контексте

Профессионалы в сфере медицины, работающие или собирающиеся работать в англоязычных странах

Люди, планирующие поездки за границу и желающие быть готовыми к общению о здоровье и симптомах на английском языке Представьте ситуацию: вы внезапно почувствовали недомогание во время долгожданного путешествия в Лондон, но не можете объяснить врачу, что именно и где у вас болит. Или вы готовитесь к международному экзамену, где встречаются медицинские термины. Знание английских названий частей тела — это не просто строчка в учебнике, а практический навык, который может выручить в самый неожиданный момент. Давайте вооружимся полезной лексикой от макушки до пят, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации, требующей описания человеческого тела на английском языке. 🌍

Английские названия частей тела: все что нужно знать

Изучение анатомической лексики на английском языке открывает новые горизонты общения и понимания в различных контекстах — от повседневных разговоров до профессиональных сфер. Правильное произношение и использование этих терминов может значительно улучшить вашу коммуникацию в англоязычной среде.

Прежде чем погрузиться в детали, давайте рассмотрим базовую структуру человеческого тела на английском языке:

Head [hed] — голова

[hed] — голова Neck [nek] — шея

[nek] — шея Trunk [trʌŋk] — туловище

[trʌŋk] — туловище Arms [ɑːrmz] — руки (от плеча до кисти)

[ɑːrmz] — руки (от плеча до кисти) Legs [legz] — ноги

Интересный факт: английский язык часто использует различные термины для одной и той же части тела в зависимости от контекста — разговорный, медицинский или научный. Например, живот может называться "belly" в неформальной речи, "abdomen" в медицинском контексте и "stomach" в общеупотребительном значении.

При изучении анатомической лексики важно понимать, что некоторые слова имеют германское происхождение (обычно короткие, односложные слова для базовых частей тела, как "arm", "leg", "head"), в то время как более специализированные термины часто имеют латинские или греческие корни ("cranium", "femur", "thorax"). 📚

Елена Петрова, преподаватель английского языка для медицинских специалистов Помню случай с моей студенткой Анной, врачом-терапевтом, которая отправилась на международную конференцию в Бостон. В первый же день у неё разболелась голова, и она решила обратиться к местному фармацевту. Пытаясь объяснить симптомы, Анна использовала термин "brain pain" вместо "headache". Фармацевт, конечно, понял, что она имеет в виду, но этот небольшой лингвистический казус заставил Анну осознать важность знания правильных анатомических терминов. После возвращения она с удвоенным энтузиазмом взялась за изучение медицинской лексики, и уже на следующей конференции чувствовала себя гораздо увереннее. "Теперь я точно знаю, что у меня болит не 'hand', а 'wrist', и это не просто 'red spots', а 'rash'", – смеялась она на нашем занятии.

Голова и лицо: основная лексика на английском

Голова и лицо содержат наибольшее количество различных частей и особенностей, поэтому эта категория особенно богата лексикой. Давайте рассмотрим основные термины, которые помогут вам детально описывать эту часть тела. 👩‍🦰👨‍🦲

Английский термин Транскрипция Перевод Пример использования Hair [heər] Волосы She has long brown hair. Forehead [ˈfɔːrhed] Лоб He has a high forehead. Eyebrow [ˈaɪbraʊ] Бровь He raised his eyebrow in surprise. Eyelashes [ˈaɪlæʃəz] Ресницы Her long eyelashes flutter when she blinks. Eye [aɪ] Глаз She has green eyes. Ear [ɪər] Ухо Cover your ears when it's too loud. Nose [noʊz] Нос He has a straight nose. Cheek [tʃiːk] Щека Her cheeks turned red from embarrassment. Mouth [maʊθ] Рот Open your mouth wide for the dentist. Lip [lɪp] Губа She applied red lipstick to her lips. Chin [tʃɪn] Подбородок He has a cleft in his chin. Jaw [dʒɔː] Челюсть His jaw tightened with anger.

Для более детального описания головы и лица можно использовать дополнительные термины:

Temple [ˈtempəl] — висок

[ˈtempəl] — висок Nostril [ˈnɒstrəl] — ноздря

[ˈnɒstrəl] — ноздря Earlobe [ˈɪərloʊb] — мочка уха

[ˈɪərloʊb] — мочка уха Gums [gʌmz] — десны

[gʌmz] — десны Tongue [tʌŋ] — язык

[tʌŋ] — язык Teeth [tiːθ] — зубы (ед. число: tooth [tuːθ])

[tiːθ] — зубы (ед. число: tooth [tuːθ]) Scalp [skælp] — кожа головы

Важно отметить, что при описании лица часто используются прилагательные для характеристики его особенностей, например:

Oval face — овальное лицо

— овальное лицо Bushy eyebrows — густые брови

— густые брови Full lips — полные губы

— полные губы Pointed chin — острый подбородок

Туловище и внутренние органы с транскрипцией

Туловище является центральной частью тела, включающей множество важных органов. Знание этих терминов особенно полезно при обсуждении здоровья или в медицинском контексте. 🫀🫁

Начнем с внешних частей туловища:

Neck [nek] — шея

[nek] — шея Shoulder [ˈʃoʊldər] — плечо

[ˈʃoʊldər] — плечо Chest [tʃest] — грудная клетка

[tʃest] — грудная клетка Breast [brest] — грудь

[brest] — грудь Back [bæk] — спина

[bæk] — спина Waist [weɪst] — талия

[weɪst] — талия Abdomen/Belly [ˈæbdəmən]/[ˈbeli] — живот

[ˈæbdəmən]/[ˈbeli] — живот Hip [hɪp] — бедро (верхняя часть)

[hɪp] — бедро (верхняя часть) Buttock [ˈbʌtək] — ягодица

Теперь рассмотрим внутренние органы с их транскрипцией и примерами использования:

Английский термин Транскрипция Перевод Повседневное использование Медицинский контекст Heart [hɑːrt] Сердце My heart beats faster when I'm excited. The patient has an irregular heart rhythm. Lungs [lʌŋz] Лёгкие Deep breathing fills your lungs with air. The X-ray showed inflammation in her lungs. Liver [ˈlɪvər] Печень Alcohol can damage your liver. The blood test showed elevated liver enzymes. Kidney [ˈkɪdni] Почка Drink plenty of water for healthy kidneys. She's waiting for a kidney transplant. Stomach [ˈstʌmək] Желудок My stomach hurts after eating too much. The gastroscopy showed a stomach ulcer. Intestines [ɪnˈtestɪnz] Кишечник Fiber helps your intestines work properly. The inflammation is affecting the small intestine. Spine [spaɪn] Позвоночник Sit up straight to protect your spine. The MRI revealed a compressed disc in her spine. Rib [rɪb] Ребро He broke a rib while playing rugby. The X-ray showed three fractured ribs.

Специализированные термины, которые могут пригодиться в медицинском контексте:

Diaphragm [ˈdaɪəfræm] — диафрагма

[ˈdaɪəfræm] — диафрагма Pancreas [ˈpæŋkriəs] — поджелудочная железа

[ˈpæŋkriəs] — поджелудочная железа Gallbladder [ˈɡɔːlˌblædər] — желчный пузырь

[ˈɡɔːlˌblædər] — желчный пузырь Spleen [spliːn] — селезёнка

[spliːn] — селезёнка Bladder [ˈblædər] — мочевой пузырь

[ˈblædər] — мочевой пузырь Esophagus [ɪˈsɒfəɡəs] — пищевод

Максим Воронцов, медицинский переводчик В начале своей карьеры я столкнулся с серьезной ситуацией при сопровождении русского туриста в американском госпитале. Пациент жаловался на "боль в животе", и я первоначально перевел это как "stomach pain". Однако американский врач начал задавать уточняющие вопросы, и выяснилось, что боль локализовалась в нижней правой части живота. Я не знал точного термина для этой области и просто указал на нее. Врач немедленно заподозрил аппендицит (appendicitis) и назначил дополнительные исследования. Диагноз подтвердился, и пациенту своевременно провели операцию. После этого случая я составил для себя подробный словарь анатомических терминов, включая не только основные органы, но и их расположение. Теперь я точно знаю разницу между "upper right quadrant" (правый верхний квадрант живота, где находится печень) и "lower right quadrant" (правый нижний квадрант, где расположен аппендикс). Это знание не раз выручало меня в работе и буквально спасало жизни.

Верхние и нижние конечности: полезный словарь

Знание названий частей верхних и нижних конечностей необходимо для точного описания движений, травм или расположения предметов. Давайте рассмотрим эту лексику подробнее. 💪🦵

Верхние конечности (Upper limbs):

Shoulder [ˈʃoʊldər] — плечо (плечевой сустав)

[ˈʃoʊldər] — плечо (плечевой сустав) Armpit [ˈɑːrmˌpɪt] — подмышка

[ˈɑːrmˌpɪt] — подмышка Upper arm [ˈʌpər ɑːrm] — плечо (от плечевого до локтевого сустава)

[ˈʌpər ɑːrm] — плечо (от плечевого до локтевого сустава) Elbow [ˈelboʊ] — локоть

[ˈelboʊ] — локоть Forearm [ˈfɔːrˌɑːrm] — предплечье

[ˈfɔːrˌɑːrm] — предплечье Wrist [rɪst] — запястье

[rɪst] — запястье Hand [hænd] — кисть руки

[hænd] — кисть руки Palm [pɑːm] — ладонь

[pɑːm] — ладонь Finger [ˈfɪŋɡər] — палец

[ˈfɪŋɡər] — палец Thumb [θʌm] — большой палец руки

[θʌm] — большой палец руки Knuckle [ˈnʌkəl] — сустав пальца

[ˈnʌkəl] — сустав пальца Nail [neɪl] — ноготь

Названия пальцев руки:

Thumb [θʌm] — большой палец

[θʌm] — большой палец Index finger [ˈɪndeks ˈfɪŋɡər] — указательный палец

[ˈɪndeks ˈfɪŋɡər] — указательный палец Middle finger [ˈmɪdəl ˈfɪŋɡər] — средний палец

[ˈmɪdəl ˈfɪŋɡər] — средний палец Ring finger [rɪŋ ˈfɪŋɡər] — безымянный палец

[rɪŋ ˈfɪŋɡər] — безымянный палец Little finger/Pinky [ˈlɪtəl ˈfɪŋɡər]/[ˈpɪŋki] — мизинец

Нижние конечности (Lower limbs):

Hip [hɪp] — бедро (тазобедренный сустав)

[hɪp] — бедро (тазобедренный сустав) Thigh [θaɪ] — бедро (верхняя часть ноги)

[θaɪ] — бедро (верхняя часть ноги) Knee [niː] — колено

[niː] — колено Calf [kæf] — икра (мн. число: calves [kævz])

[kæf] — икра (мн. число: calves [kævz]) Shin [ʃɪn] — голень

[ʃɪn] — голень Ankle [ˈæŋkəl] — лодыжка

[ˈæŋkəl] — лодыжка Foot [fʊt] — стопа (мн. число: feet [fiːt])

[fʊt] — стопа (мн. число: feet [fiːt]) Heel [hiːl] — пятка

[hiːl] — пятка Sole [soʊl] — подошва

[soʊl] — подошва Toe [toʊ] — палец ноги

[toʊ] — палец ноги Big toe [bɪɡ toʊ] — большой палец ноги

Важно знать также термины, связанные с суставами и костями:

Joint [dʒɔɪnt] — сустав

[dʒɔɪnt] — сустав Bone [boʊn] — кость

[boʊn] — кость Muscle [ˈmʌsəl] — мышца

[ˈmʌsəl] — мышца Tendon [ˈtendən] — сухожилие

[ˈtendən] — сухожилие Ligament [ˈlɪɡəmənt] — связка

[ˈlɪɡəmənt] — связка Cartilage [ˈkɑːrtəlɪdʒ] — хрящ

Полезные выражения, связанные с верхними и нижними конечностями:

To shake hands — пожать руки

To cross your arms — скрестить руки

To raise your hand — поднять руку

To point at something — указывать на что-то

To stand on tiptoe — встать на цыпочки

To cross your legs — скрестить ноги

To bend your knees — согнуть колени

Части тела на английском в повседневных фразах

Знание частей тела особенно ценно, когда вы можете использовать эти слова в повседневной речи. Английский язык богат идиомами и выражениями, связанными с частями тела. Рассмотрим наиболее распространенные и полезные фразы. 🗣️

Идиомы и выражения с частями головы и лица:

To face the music — столкнуться с последствиями своих действий

— столкнуться с последствиями своих действий To keep an eye on — присматривать за кем-то/чем-то

— присматривать за кем-то/чем-то To turn a blind eye to — игнорировать, закрывать глаза на что-то

— игнорировать, закрывать глаза на что-то To be all ears — внимательно слушать

— внимательно слушать To put words in someone's mouth — приписывать кому-то слова, которых он не говорил

— приписывать кому-то слова, которых он не говорил To have a big mouth — быть болтливым

— быть болтливым To get something off your chest — высказаться, облегчить душу

— высказаться, облегчить душу To keep your chin up — не унывать

Повседневные выражения с частями туловища:

To have a heart of gold — иметь доброе сердце

— иметь доброе сердце To learn by heart — выучить наизусть

— выучить наизусть To get something off your chest — высказаться, облегчить душу

— высказаться, облегчить душу To have the stomach for something — иметь силы или желание сделать что-то сложное

— иметь силы или желание сделать что-то сложное To have a backbone — быть решительным, иметь стержень

— быть решительным, иметь стержень To have a pain in the neck — испытывать раздражение (также используется для описания раздражающего человека)

Фразы с руками и ногами:

To give a hand — помочь

— помочь To cost an arm and a leg — стоить очень дорого

— стоить очень дорого To have your hands full — быть очень занятым

— быть очень занятым To put your foot in your mouth — сказать что-то неуместное

— сказать что-то неуместное To stand on your own two feet — быть самостоятельным

— быть самостоятельным To think on your feet — быстро соображать, импровизировать

Полезные фразы для описания состояния здоровья:

I have a headache — У меня болит голова

My throat is sore — У меня болит горло

I have a stomachache — У меня болит живот

My back hurts — У меня болит спина

I've sprained my ankle — Я подвернул(а) лодыжку

I've broken my arm — Я сломал(а) руку

I've got a rash on my skin — У меня сыпь на коже

Примеры использования в разговорной речи:

"She has her father's eyes and her mother's smile." — У неё глаза отца и улыбка матери.

"He's the head of the department." — Он глава отдела.

"Could you give me a hand with these bags?" — Не поможешь мне с этими сумками?

"I'm up to my neck in work right now." — Я сейчас по горло в работе.

"Let's go for a walk to stretch our legs." — Давай прогуляемся, разомнём ноги.

Для лучшего запоминания этих выражений старайтесь использовать их в контексте. Например, вместо того чтобы просто сказать "I'm busy", попробуйте сказать "I have my hands full with this project". Такой подход не только обогатит вашу речь, но и сделает её более естественной и близкой к речи носителей языка.