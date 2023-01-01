Типы английских кавычек: правила использования в разных стилях

Переводчики и писатели, стремящиеся улучшить свои навыки оформления и пунктуации Ошибка в расстановке кавычек может превратить профессиональный текст в любительский за секунду. Каждый, кто работает с английскими текстами, сталкивается с дилеммой: какие кавычки использовать? Британские или американские? Двойные или одинарные? И куда ставить точку — до или после закрывающей кавычки? В этой статье мы разберём все типы английских кавычек, раскроем правила их применения и предоставим примеры, которые помогут вам уверенно расставлять знаки препинания в любых англоязычных текстах. 📚✍️

Английские кавычки: основные типы и их назначение

В английском языке кавычки являются одним из наиболее часто используемых и одновременно путающих знаков пунктуации. В отличие от русских «ёлочек», английская типографика предлагает несколько вариантов оформления.

Основные типы английских кавычек:

Двойные прямые кавычки ("double quotation marks")

Одинарные прямые кавычки ('single quotation marks')

Двойные типографские кавычки ("curly quotes" или "smart quotes")

Одинарные типографские кавычки ('curly single quotes')

Угловые кавычки (Guillemets) «используются реже, в основном в европейских текстах»

Важно понимать не только виды кавычек, но и различия в их применении между американским и британским вариантами английского языка.

Тип кавычек Американский английский Британский английский Основные кавычки Двойные ("example") Одинарные ('example') Вложенные кавычки Одинарные ('example') Двойные ("example") Пунктуация с кавычками Точки и запятые внутри кавычек Логическое размещение (часто вне кавычек) Характерное применение Цитаты, диалоги, заголовки статей Цитаты, диалоги, названия глав

Екатерина Сомова, редактор научных публикаций на английском языке Мой первый опыт публикации в международном научном журнале оказался крайне болезненным из-за кавычек! Я использовала русские «ёлочки» по привычке, а затем заменила их на двойные прямые кавычки, не зная о разнице между британской и американской традициями. Редактор журнала вернул рукопись со множеством правок, отметив, что для британского издания следует использовать одинарные кавычки в качестве основных. Этот случай научил меня всегда проверять стиль оформления конкретного издания перед отправкой материала. Теперь я создала для себя небольшую шпаргалку с правилами использования кавычек для разных типов публикаций, и больше таких ошибок не совершаю.

Назначение кавычек в английском языке также имеет свои особенности. Они используются для:

Выделения прямой речи и цитат

Обозначения заголовков статей, глав, коротких произведений

Выделения слов, используемых в необычном значении

Обозначения сленга или жаргонизмов

Указания на ироничное использование слова или фразы

Двойные и одинарные кавычки в английском языке

Различие между двойными и одинарными кавычками — одно из ключевых отличий между американским и британским стилями. Понимание их правильного применения критически важно для соблюдения единообразия в тексте. 🌍

Американский стиль:

В США предпочтительно использовать двойные кавычки (") в качестве основных, а одинарные (') — для цитат внутри цитат:

"The reporter asked, 'Did you witness the accident?' but I couldn't answer immediately."

Британский стиль:

В Великобритании традиционно используют одинарные кавычки (') в качестве основных, а двойные (") — для вложенных цитат:

'The professor explained that "quantum mechanics changes our understanding of reality" in his lecture.'

Однако стоит отметить, что границы между этими стилями становятся все менее четкими. Многие британские издания сегодня также используют американскую систему с двойными кавычками в качестве основных.

Максим Дорофеев, переводчик технической документации Я столкнулся с интересным случаем, когда переводил руководство пользователя для программного обеспечения. Клиент, американская компания, строго указал использовать британский стиль пунктуации для европейского рынка. Особенно тщательно нужно было следить за кавычками. В одном разделе руководства содержались команды интерфейса с множеством вложенных кавычек. Пришлось создать специальную схему: одинарные кавычки для основного текста, двойные для первого уровня вложенности и специальные маркеры для второго уровня. Редактор позже назвал это "кавычечной матрёшкой" и даже предложил включить отдельное пояснение для читателей. Этот проект научил меня, насколько важна последовательность в использовании кавычек для технических текстов, где точность восприятия критична.

Ситуация Американский стиль Британский стиль Прямая речь "I am going home," she said. 'I am going home,' she said. Цитата внутри цитаты "He told me 'Stay calm' and left." 'He told me "Stay calm" and left.' Названия статей I read "How to Use Quotation Marks." I read 'How to Use Quotation Marks'. Слова с особым значением The "perfect" solution doesn't exist. The 'perfect' solution doesn't exist.

Интересно, что в научных и технических текстах кавычки иногда заменяются курсивом для выделения терминов при первом упоминании или для указания на необычное использование слова.

Правила использования английских кавычек в цитатах

Цитирование — одна из основных областей применения кавычек в английском языке. Здесь правила становятся более сложными и нюансированными. 🔍

Полные цитаты: Когда вы цитируете полное предложение, оно должно начинаться с заглавной буквы и заключаться в кавычки:

She stated, "The experiment was a success."

Частичные цитаты: При включении цитаты в свое предложение начальная буква может быть изменена на строчную:

According to the researcher, "the results were unexpected."

Иногда необходимо внести изменения в цитируемый текст. Для этого используются квадратные скобки:

Пояснения: "The team [of scientists] completed the study."

"She [was] certain about her decision." Указание на ошибку в оригинале: "The event occured [sic] last week."

"She [was] certain about her decision." Указание на ошибку в оригинале: "The event occured [sic] last week."

Пропуски в цитатах обозначаются многоточием в скобках или без них:

Американский стиль: "The discovery ... changed scientific thought forever." Академический стиль: "The discovery [...] changed scientific thought forever."

Особые случаи цитирования включают:

Блочные цитаты (более 40 слов) — обычно оформляются без кавычек, с отступом Эпиграфы — часто без кавычек, выравнивание по правому краю Цитаты из поэзии — сохраняют оригинальное форматирование строк Цитаты в научных работах — оформляются согласно требованиям конкретного стиля (APA, MLA, Chicago)

При работе с вложенными цитатами важно соблюдать правильную иерархию:

Американский стиль: "The witness said, 'I heard him shout "Help!" before the crash.'" Британский стиль: 'The witness said, "I heard him shout 'Help!' before the crash."'

Кавычки в заголовках, названиях и прямой речи

Использование кавычек для заголовков и названий в английском языке подчиняется определенной логике, основанной на размере и типе произведения. 📖

В общем случае действует следующее правило: короткие произведения заключаются в кавычки, большие — выделяются курсивом. Рассмотрим подробнее:

В кавычки обычно заключаются:

Названия статей: "How Quotation Marks Shape Modern Writing"

Названия коротких рассказов: "The Gift of the Magi"

Названия глав книг: Chapter 3: "The Unexpected Journey"

Названия отдельных эпизодов сериалов: "The One with the Jellyfish"

Названия песен: "Bohemian Rhapsody"

Названия стихотворений: "The Road Not Taken"

Выделяются курсивом без кавычек:

Названия книг: Pride and Prejudice

Названия журналов и газет: The New York Times

Названия фильмов: The Shawshank Redemption

Названия телесериалов: Friends

Названия альбомов: Abbey Road

Названия полных опер и пьес: Hamlet

При оформлении прямой речи в диалогах также есть свои особенности:

Американский стиль:

"I don't understand," said John. "What exactly is confusing you?" Mary asked. "Everything about this situation," he replied.

Британский стиль:

'I don't understand,' said John. 'What exactly is confusing you?' Mary asked. 'Everything about this situation,' he replied.

В драматургических произведениях и сценариях диалоги часто оформляются без кавычек, с указанием имени персонажа перед репликой:

JOHN: I don't understand. MARY: What exactly is confusing you? JOHN: Everything about this situation.

Интересно также использование кавычек для мыслей персонажей:

Прямое цитирование мыслей: He thought, "What should I do next?"

Непрямая передача мыслей: He wondered what he should do next.

Внутренний монолог в современной литературе часто обходится без кавычек.

Особенности английской пунктуации с кавычками

Один из наиболее запутанных аспектов английской пунктуации — это взаимодействие кавычек с другими знаками препинания. Здесь проявляются значительные различия между американским и британским стилями. 🤔

Американский стиль: точки и запятые всегда ставятся внутри закрывающих кавычек, независимо от логики предложения.

Примеры:

She called it a "momentary lapse of reason."

I enjoy reading "The New Yorker," "Time," and "National Geographic."

Британский стиль: размещение знаков препинания зависит от логического построения предложения — если знак относится к цитируемому тексту, он ставится внутри кавычек; если к целому предложению — снаружи.

Примеры:

She asked, 'Are you coming to the party?'

I enjoy reading 'The Guardian', 'The Economist', and 'The Times'.

Однако с некоторыми знаками препинания правила схожи в обоих стилях:

Вопросительные и восклицательные знаки: размещаются в соответствии с логикой (внутри кавычек, если относятся к цитате; снаружи, если к целому предложению)

размещаются в соответствии с логикой (внутри кавычек, если относятся к цитате; снаружи, если к целому предложению) Двоеточия и точки с запятой: обычно ставятся вне кавычек в обоих стилях

Знак препинания Американский стиль Британский стиль Точка (.) Внутри кавычек В соответствии с логикой Запятая (,) Внутри кавычек В соответствии с логикой Вопросительный знак (?) По логике По логике Восклицательный знак (!) По логике По логике Двоеточие (:) Обычно вне кавычек Обычно вне кавычек Точка с запятой (;) Обычно вне кавычек Обычно вне кавычек

Особые случаи пунктуации с кавычками включают:

Цитаты в конце предложения: "The study concluded that 'further research is needed'." Цитаты, занимающие несколько абзацев: кавычки ставятся в начале каждого абзаца, но закрывающие — только в конце последнего Кавычки со скобками: "The team (including all researchers) agreed." Кавычки с многоточием: "The discovery ... changed everything."

Следует также учитывать рекомендации стилистических руководств. Например:

Chicago Manual of Style (CMOS) рекомендует американскую систему

MLA (Modern Language Association) также следует американской системе

Oxford Style Guide допускает британскую систему

APA (American Psychological Association) придерживается американских правил

При работе с техническими терминами и кодом программирования правила могут отличаться. Например, в IT-документации часто используются прямые кавычки для точного отображения команд и строк кода.