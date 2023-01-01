100 ключевых английских глаголов для быстрого старта в изучении языка

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Люди, испытывающие трудности в устной практике английского

Преподаватели и методисты, ищущие эффективные методы обучения языку Владение английскими глаголами — фундамент, на котором строится способность свободно общаться на языке Шекспира и Хемингуэя. Изучение 100 ключевых глаголов открывает двери в англоязычный мир, позволяя выражать базовые потребности, эмоции и действия без мучительных пауз и поиска слов. Если вы когда-либо терялись в разговоре или не могли сформулировать простую мысль — эта статья для вас. Мы собрали не просто список слов, а эффективную систему, которая поможет освоить самые необходимые глаголы английского языка быстро и с минимальными усилиями. 🚀 Готовы перестать молчать и начать говорить?

Изучение английского языка начинается с освоения базовых глаголов — слов, описывающих действия и состояния. Именно они формируют структуру предложения и позволяют выразить основную мысль даже при ограниченном словарном запасе.

Ниже представлены 100 наиболее употребительных английских глаголов, которые станут надежным фундаментом вашего лингвистического путешествия:

1. to be — быть 2. to have — иметь 3. to do — делать 4. to say — сказать 5. to go — идти 6. to get — получать 7. to make — создавать 8. to know — знать 9. to think — думать 10. to take — брать 11. to see — видеть 12. to come — приходить 13. to want — хотеть 14. to look — смотреть 15. to use — использовать 16. to find — находить 17. to give — давать 18. to tell — рассказывать 19. to work — работать 20. to call — звонить 21. to try — пытаться 22. to ask — спрашивать 23. to need — нуждаться 24. to feel — чувствовать 25. to become — становиться

Это лишь первая четверть нашего списка. Эти глаголы встречаются в речи настолько часто, что без них практически невозможно построить даже простейший диалог. 📊 Согласно исследованиям, около 65% повседневной английской речи строится с использованием этих базовых глаголов в различных формах.

Рассмотрим следующие 25 глаголов из нашего списка:

26. to leave — покидать 27. to put — класть 28. to mean — значить 29. to keep — хранить 30. to let — позволять 31. to begin — начинать 32. to seem — казаться 33. to help — помогать 34. to talk — разговаривать 35. to turn — поворачивать 36. to start — начинать 37. to show — показывать 38. to hear — слышать 39. to play — играть 40. to run — бежать 41. to move — двигать(ся) 42. to like — нравиться 43. to live — жить 44. to believe — верить 45. to hold — держать 46. to bring — приносить 47. to happen — случаться 48. to write — писать 49. to provide — обеспечивать 50. to sit — сидеть

Продолжим наш список, включая глаголы, которые помогут вам выражать более сложные мысли и действия:

51-60: to stand (стоять), to lose (терять), to pay (платить), to meet (встречать), to include (включать), to continue (продолжать), to set (устанавливать), to learn (учиться), to change (менять), to lead (вести)

61-70: to understand (понимать), to watch (наблюдать), to follow (следовать), to stop (останавливать), to create (создавать), to speak (говорить), to read (читать), to allow (разрешать), to add (добавлять), to spend (тратить)

71-80: to grow (расти), to open (открывать), to walk (гулять), to win (выигрывать), to offer (предлагать), to remember (помнить), to love (любить), to consider (рассматривать), to appear (появляться), to buy (покупать)

81-90: to wait (ждать), to serve (служить), to die (умирать), to send (посылать), to build (строить), to stay (оставаться), to fall (падать), to cut (резать), to reach (достигать), to kill (убивать)

91-100: to raise (поднимать), to pass (проходить), to sell (продавать), to decide (решать), to return (возвращать), to explain (объяснять), to hope (надеяться), to develop (развивать), to carry (нести), to break (ломать)

Овладение этими 100 глаголами даст вам возможность выразить практически любую мысль, пусть и в упрощенной форме. Это надежный старт, который обеспечит вам базовый уровень коммуникации в англоязычной среде. 🗣️

Базовые глаголы повседневного общения с переводом

Давайте сфокусируемся на глаголах, которые используются в повседневном общении наиболее часто. Эти слова помогут вам в типичных жизненных ситуациях: от похода в магазин до обсуждения планов с друзьями.

Алексей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Когда я только начинал преподавать, я заметил интересную закономерность. Ученики, которые активно использовали 25-30 базовых глаголов, прогрессировали гораздо быстрее тех, кто пытался сразу охватить сложную лексику. Моя студентка Мария, готовясь к поездке в Лондон, сосредоточилась именно на глаголах повседневного общения. За две недели она освоила базовый список и могла составлять простые предложения. В Лондоне Мария не только смогла объясниться в стандартных ситуациях, но и завязала несколько знакомств с местными жителями, что значительно обогатило её путешествие. Секрет был прост — она до автоматизма отработала именно те глаголы, которые нужны для решения бытовых задач.

Для удобства я сгруппировал базовые глаголы по ситуациям использования:

Бытовые действия:

to eat (есть) — I want to eat something tasty.

to drink (пить) — Do you want to drink some coffee?

to sleep (спать) — I need to sleep at least 7 hours.

to wake up (просыпаться) — I wake up at 7 AM every day.

to cook (готовить) — My husband likes to cook on weekends.

to clean (убирать) — We clean our apartment every Saturday.

Перемещение:

to walk (идти пешком) — I prefer to walk to work when the weather is nice.

to drive (водить машину) — She drives to her parents' house twice a month.

to ride (ехать верхом/на транспорте) — They ride bikes every Sunday.

to fly (лететь) — We will fly to Paris next week.

to arrive (прибывать) — The train arrives at 9 PM.

to depart (отправляться) — Our flight departs at 6 AM, so we need to be at the airport early.

Коммуникация:

to speak (говорить) — He speaks three languages.

to ask (спрашивать) — Don't be afraid to ask questions.

to answer (отвечать) — Please answer my email as soon as possible.

to call (звонить) — I'll call you tomorrow.

to text (отправлять сообщение) — Just text me the address, please.

to write (писать) — She writes beautiful poems.

Покупки и финансы:

to buy (покупать) — We need to buy some groceries.

to sell (продавать) — They want to sell their old car.

to pay (платить) — Can I pay by card?

to cost (стоить) — How much does it cost?

to spend (тратить) — I try not to spend too much money on clothes.

to save (экономить) — We save money for our summer vacation.

Эти 24 глагола охватывают основные действия повседневной жизни. Практикуйте их в контексте, составляя простые предложения о своей повседневной рутине. 📝 Например, опишите свой день, используя как можно больше глаголов из этого списка: "I wake up at 7 AM, eat breakfast, drive to work, speak with colleagues, etc."

Тематические группы глаголов для легкого запоминания

Систематизация — ключ к эффективному запоминанию. Группировка глаголов по тематическим категориям существенно упрощает процесс усвоения новой лексики и помогает создать прочные ассоциативные связи в мозгу.

Давайте рассмотрим несколько тематических групп глаголов, которые помогут вам структурировать свое обучение:

Тематическая группа Глаголы Применение Эмоции и чувства to love (любить), to hate (ненавидеть), to enjoy (наслаждаться), to worry (беспокоиться), to fear (бояться), to hope (надеяться) Выражение личных отношений и реакций на события Работа и учеба to work (работать), to study (учиться), to teach (обучать), to learn (изучать), to research (исследовать), to train (тренировать) Описание профессиональной деятельности и образования Движение to run (бежать), to jump (прыгать), to swim (плавать), to climb (взбираться), to dance (танцевать), to fall (падать) Описание физической активности и перемещения в пространстве Умственная деятельность to think (думать), to understand (понимать), to remember (помнить), to forget (забывать), to solve (решать), to analyze (анализировать) Выражение когнитивных процессов и интеллектуальной деятельности Взаимодействие с людьми to meet (встречать), to help (помогать), to fight (драться), to support (поддерживать), to visit (посещать), to invite (приглашать) Описание социальных контактов и отношений

Такая структуризация помогает мозгу создавать логические связи между словами, что значительно упрощает процесс запоминания и вызова нужного слова в памяти. 🧠

Рассмотрим еще несколько полезных тематических групп:

Глаголы созидания:

to create — создавать (художественные произведения, проекты)

to build — строить (здания, отношения)

to develop — развивать (навыки, бизнес)

to design — проектировать (интерьеры, одежду)

to invent — изобретать (технологии, устройства)

to produce — производить (товары, фильмы)

Глаголы коммуникации:

to talk — разговаривать (неформально)

to discuss — обсуждать (темы, проблемы)

to argue — спорить (о точках зрения)

to explain — объяснять (концепции, причины)

to describe — описывать (ситуации, предметы)

to present — представлять (идеи, проекты)

Глаголы изменения:

to change — изменять (планы, структуру)

to grow — расти (физически, профессионально)

to improve — улучшать (качество, навыки)

to reduce — сокращать (расходы, время)

to transform — трансформировать (подход, внешность)

to convert — превращать (форматы, валюты)

Для эффективного запоминания тематических групп глаголов используйте следующие стратегии:

Визуализация сценариев — представляйте ситуации, где можно использовать все глаголы из группы. Составление историй — придумывайте короткие рассказы, включающие максимальное количество глаголов из одной группы. Ассоциативные цепочки — связывайте глаголы между собой логическими или образными ассоциациями. Практика в контексте — используйте изучаемые глаголы в предложениях, описывающих реальные жизненные ситуации.

Эффективные техники освоения английских глаголов

Простого заучивания списка глаголов недостаточно для их активного использования в речи. Требуются специальные методики, которые помогут надежно закрепить материал в долговременной памяти и обеспечат способность быстро извлекать нужное слово в момент говорения.

Мария Соколова, методист по обучению иностранным языкам

Работая с взрослыми студентами, я часто сталкивалась с проблемой "вечного начинающего" — человека, который многократно начинает учить язык, но не может преодолеть начальный уровень. Так произошло с моим учеником Дмитрием, 42-летним IT-специалистом. Он знал множество слов, но в разговоре терялся, не мог вспомнить нужный глагол. Мы применили технику "глагольных карточек с контекстом" — на одной стороне карточки был глагол с переводом, на другой — 3 ситуативных предложения с этим глаголом. Дмитрий тратил по 15 минут утром и вечером на работу с карточками, проговаривая примеры вслух. Через месяц произошел качественный скачок — он стал использовать изученные глаголы в спонтанной речи без пауз на обдумывание. Секрет был в многократном повторении глаголов в осмысленном контексте, а не в изолированном виде.

Рассмотрим наиболее эффективные техники для освоения английских глаголов:

1. Метод интервальных повторений Основан на научной концепции кривой забывания Эббингауза. Вместо того чтобы повторять слова каждый день, используйте следующую схему:

Первое повторение — через 24 часа после заучивания

Второе повторение — через 3 дня

Третье повторение — через неделю

Четвертое повторение — через 2 недели

Пятое повторение — через месяц

Это помогает перевести информацию в долговременную память с минимальными затратами времени. 📅

2. Техника ассоциативных связей Создавайте яркие образы, связывающие английский глагол с его значением:

to jump (прыгать) — представьте, как вы прыгаете через джемпер

to break (ломать) — представьте, как вы ломаете тормоз (brake)

to fly (летать) — представьте летающую муху (fly)

Чем абсурднее и эмоциональнее ассоциация, тем легче запомнить слово. 🦋

3. Метод семантических полей Запоминайте глаголы в логических группах, объединенных по смыслу:

Глаголы приготовления пищи: to cook, to bake, to fry, to boil, to grill

Глаголы перемещения: to walk, to run, to hop, to skip, to crawl

Глаголы разрушения: to break, to tear, to smash, to crush, to destroy

Такой подход формирует прочные смысловые связи между словами. 🔄

4. Техника "глагольного дневника" Заведите специальный блокнот или цифровой документ, где будете записывать изучаемые глаголы по следующей схеме:

Глагол Перевод Пример предложения Где/когда я могу использовать to apologize извиняться I want to apologize for being late. Когда опаздываю на встречу to congratulate поздравлять Let me congratulate you on your promotion! На дне рождения друга to recommend рекомендовать Can you recommend a good restaurant? В разговоре с туристом

Регулярное заполнение и просмотр такого дневника помогает перевести пассивный словарный запас в активный. 📝

5. Техника "глагольных карточек" Создайте набор карточек, где на одной стороне английский глагол, на другой — перевод и пример использования. Носите карточки с собой и просматривайте в свободные минуты (в транспорте, в очереди). Сортируйте их по степени усвоения:

"Не знаю" — повторять ежедневно

"Смутно помню" — повторять каждые 3 дня

"Хорошо знаю" — повторять еженедельно

"Отлично знаю" — повторять ежемесячно

Это позволяет концентрировать усилия на проблемных словах. 🔍

Используя комбинацию этих техник, вы сможете значительно ускорить процесс освоения английских глаголов и, что более важно, обеспечить их сохранение в активном словарном запасе на долгие годы.

От теории к практике: применение глаголов в речи

Изучение глаголов без их практического применения — пустая трата времени. Только активное использование в речи и письме закрепляет слова в долговременной памяти и развивает навык их автоматического использования в нужном контексте.

Рассмотрим эффективные стратегии перехода от пассивного знания к активному использованию глаголов:

1. Составление тематических предложений Выберите 10 глаголов из определенной тематической группы и составьте с каждым из них по три предложения, относящихся к:

Вашей повседневной жизни: "I usually cook dinner at 7 PM."

Гипотетической ситуации: "If I had more time, I would cook exotic dishes."

Прошлому опыту: "Last Sunday I cooked a delicious pasta for my friends."

Этот метод помогает встраивать глаголы в различные грамматические контексты. 🔄

2. Техника "глагольных цепочек" Создайте историю, последовательно используя 5-7 глаголов из вашего списка. Например, с глаголами to wake up, to eat, to drive, to work, to return, to watch: "Every morning I wake up at 6 AM, eat a quick breakfast, then drive to my office. I work until 5 PM, return home tired, and watch my favorite show to relax."

Регулярно составляя такие "цепочки", вы научитесь строить связные высказывания с использованием изученных глаголов. 📚

3. Метод "глагол дня" Выберите один глагол и сделайте его фокусом дня:

Напишите его на стикере и прикрепите на видное место

Составьте 5-10 различных предложений с этим глаголом

Используйте его в разговоре с собой или окружающими как можно чаще

Перед сном запишите все ситуации, где вам удалось применить этот глагол

Такая концентрация на одном слове помогает глубоко интегрировать его в активный словарный запас. 🌞

4. Практика "разговорных шаблонов" Для каждого ключевого глагола подготовьте несколько разговорных фраз, которые можно использовать в типичных ситуациях:

Ситуация Ключевой глагол Готовые фразы Знакомство to meet – Nice to meet you.<br>- I'd like to meet with you tomorrow.<br>- Where shall we meet? В ресторане to order – I'd like to order the chicken, please.<br>- Can I order a drink first?<br>- We're ready to order now. Просьба о помощи to help – Could you help me with this?<br>- I need help with my luggage.<br>- Thanks for helping me out. Выражение мнения to think – I think this is a great idea.<br>- What do you think about it?<br>- I don't think we should wait.

Заучивание таких шаблонов позволяет быстро формулировать мысли в типичных коммуникативных ситуациях. 🗣️

5. Техника "языкового погружения" Создайте среду для активного применения глаголов:

Комментируйте свои действия по-английски в течение дня

Ведите дневник на английском, описывая события дня

Записывайте голосовые сообщения самому себе, рассказывая о планах

Найдите языкового партнера для регулярной практики

Постоянное использование языка в реальных ситуациях — ключ к свободному владению глаголами. 🌐

6. Анализ ошибок и корректировка Ведите журнал ошибок при использовании глаголов:

Записывайте случаи, когда вы не смогли вспомнить нужный глагол

Отмечайте ситуации неправильного употребления (например, с предлогами)

Фиксируйте трудности с формами глаголов (past simple, present perfect и т.д.)

Регулярный анализ ошибок поможет выявить проблемные области и сосредоточить усилия на их проработке. 🔍