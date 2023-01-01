Адаптированные книги на английском: мост от учебников к классике

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык на разных уровнях

Преподаватели и методисты, работающие с изучающими язык

Любители литературы, заинтересованные в адаптированных книгах для чтения на иностранном языке Читать Шекспира в оригинале после пары месяцев изучения английского — все равно что пытаться пробежать марафон без подготовки. Адаптированные книги — это мостик между учебниками и настоящей литературой, позволяющий развивать языковые навыки через увлекательное чтение. Они созданы специально, чтобы сделать классику и современные произведения доступными для изучающих язык на разных уровнях. Давайте разберемся, как ориентироваться в мире адаптированных книг и какие серии стоят вашего внимания — от самых простых для начинающих до практически аутентичных для продвинутых студентов. 📚

Что такое адаптированные книги для изучения английского

Адаптированные книги (graded readers) — это литературные произведения, специально переработанные и упрощенные для изучающих английский язык. Оригинальные тексты модифицируются с учетом ограниченного словарного запаса и грамматических конструкций, соответствующих определенному уровню владения языком.

Основные характеристики адаптированных книг:

Контролируемый словарный запас (обычно от 300 до 3000+ слов)

Упрощенные грамматические конструкции

Сохранение основного сюжета и ключевых элементов оригинала

Иллюстрации, помогающие понимать контекст

Аудиосопровождение для развития навыков аудирования

Глоссарии и упражнения для закрепления материала

Главная ценность таких книг заключается в том, что они позволяют учащимся погружаться в английский язык через интересные истории, а не сухие учебные тексты. Это создает эффект погружения и мотивирует к дальнейшему чтению.

Елена Викторовна, методист по английскому языку Мой студент Андрей застрял на уровне Pre-Intermediate больше года. Он добросовестно выполнял упражнения, но ему не хватало языковой практики. Когда я предложила ему начать с адаптированных книг серии Oxford Bookworms уровня 2, произошел настоящий прорыв. Начав с "Шерлока Холмса", он за три месяца прочитал шесть книг и заметно расширил словарный запас. Ключевым моментом стало то, что Андрей не просто читал — он увлекся! Он перестал воспринимать английский как предмет изучения, а начал использовать его как инструмент для получения удовольствия от чтения. Через полгода такой практики его уровень вырос до уверенного Intermediate, а главное — появилась та самая "языковая интуиция", которую невозможно получить только из учебников.

Система уровней в адаптированных книгах на английском

Понимание системы уровней — ключ к выбору подходящей литературы. Хотя разные издательства используют собственные системы градации, большинство из них примерно соответствуют международной шкале CEFR (Common European Framework of Reference).

Уровень CEFR Словарный запас Типичные характеристики текста Рекомендуемый для чтения Starter / A0 250-300 слов Очень простые предложения, настоящее время После 2-3 месяцев обучения Beginner / A1 300-600 слов Короткие предложения, базовые времена После 3-6 месяцев обучения Elementary / A2 600-1200 слов Расширенные времена, простые диалоги После 6-12 месяцев обучения Pre-Intermediate / A2+ 1200-1700 слов Составные предложения, все основные времена После 1-1.5 лет обучения Intermediate / B1 1700-2500 слов Сложные предложения, идиомы После 1.5-2 лет обучения Upper-Intermediate / B2 2500-3000 слов Сложные грамматические конструкции, разнообразная лексика После 2-3 лет обучения Advanced / C1 3000+ слов Минимальные адаптации оригинального текста После 3+ лет обучения

Важно понимать, что уровни адаптации относительны. То, что издательство Penguin считает уровнем Intermediate, может отличаться от того, что Oxford Bookworms классифицирует как Intermediate. Рекомендуется начинать с уровня, который немного ниже вашего текущего, чтобы обеспечить комфортное чтение и постепенно продвигаться выше. 📊

Ориентир для самопроверки: если на странице вам встречается более 6-7 незнакомых слов, возможно, книга слишком сложная для комфортного чтения. Идеально, когда вы понимаете около 95% текста без словаря.

Лучшие серии упрощенных книг для начинающих

Для тех, кто только начинает свой путь в английском языке (уровни A0-A2), существует несколько великолепных серий, которые помогут безболезненно перейти от учебников к настоящему чтению.

— идеальная серия для самых начинающих. Создана для детей, но отлично подходит и взрослым на уровнях Starter и Beginner. Истории о семье Бифф, Чип и Киппер постепенно усложняются, обеспечивая плавное развитие навыков чтения. Macmillan Readers: Starter & Beginner — короткие, ярко иллюстрированные истории с базовой лексикой и простыми грамматическими конструкциями. Отличительная особенность — качественные аудиозаписи с разными акцентами.

— короткие, ярко иллюстрированные истории с базовой лексикой и простыми грамматическими конструкциями. Отличительная особенность — качественные аудиозаписи с разными акцентами. Penguin Readers: Easystarts & Level 1 — известные классические и современные произведения, адаптированные до 200-300 слов. Каждая книга содержит упражнения и CD с аудиоверсией.

— известные классические и современные произведения, адаптированные до 200-300 слов. Каждая книга содержит упражнения и CD с аудиоверсией. Cambridge English Readers: Starter & Level 1 — современные оригинальные истории (не адаптации классики), написанные специально для изучающих язык, что делает их особенно актуальными и интересными.

— современные оригинальные истории (не адаптации классики), написанные специально для изучающих язык, что делает их особенно актуальными и интересными. Black Cat Reading and Training: Step One — серия с аутентичными иллюстрациями и аудио CD, включающая дополнительные материалы для развития четырех языковых навыков.

Михаил Сергеевич, репетитор по английскому языку Один из самых успешных случаев в моей практике был с 9-летним Димой, который категорически отказывался учить английский. Родители перепробовали разные подходы: игры, видео, даже частную школу — безрезультатно. Я предложил нестандартный подход: мы начали с комиксов серии Marvel Adventures, адаптированных для уровня A1. Мальчик обожал супергероев, и когда он понял, что может сам читать истории о Железном человеке на английском, произошло чудо. Через два месяца он сам просил новые книги, и мы постепенно перешли к серии Oxford Reading Tree. Родители были в шоке, когда Дима начал использовать английские фразы из книг в повседневной речи. Ключом стало не принуждение к изучению языка, а создание ситуации, где язык стал инструментом для доступа к увлекательному контентом.

Для начинающих особенно важно, чтобы книги содержали:

Яркие иллюстрации, помогающие понимать контекст

Аудиосопровождение для правильного восприятия произношения

Глоссарий с переводом сложных слов

Упражнения на понимание текста

Многие современные серии адаптированных книг также предлагают мобильные приложения с интерактивными версиями и дополнительными упражнениями, что делает процесс обучения еще более эффективным. 📱

Популярные серии для среднего и продвинутого уровня

По мере прогресса в изучении языка (уровни B1-C1), выбор адаптированных материалов расширяется, и тексты становятся все ближе к оригиналам. На этих уровнях важно подбирать литературу, которая не только соответствует языковым навыкам, но и интересна тематически.

Название серии Особенности Сильные стороны Рекомендуемые произведения Oxford Bookworms (уровни 3-6) Хорошо структурированная система уровней, качественные адаптации Большой выбор классической литературы, отличные аудиокниги "Pride and Prejudice", "The Picture of Dorian Gray" Penguin Readers (уровни 4-7) Обширная коллекция современной и классической литературы Детальные примечания, упражнения для проверки понимания "1984", "The Great Gatsby" Cambridge English Readers (уровни 4-6) Оригинальные истории, не адаптации Современные темы и сюжеты, актуальная лексика "Windows of the Mind", "Death in the Dojo" Macmillan Readers (уровни Upper-Intermediate, Advanced) Детальная проработка культурных аспектов Объемный глоссарий, задания на критическое мышление "The Old Curiosity Shop", "Wuthering Heights" Black Cat Reading and Training (Steps Three-Five) Фокус на развитие всех языковых навыков Дополнительные секции о культуре и истории "Frankenstein", "The Portrait of a Lady"

На среднем и продвинутом уровнях хорошо работает подход «чтение с последующим просмотром». Прочитайте адаптированную версию, а затем посмотрите фильм или сериал, снятый по этому произведению. Это поможет закрепить словарный запас и погрузиться в аутентичную языковую среду. 🎬

Особенность продвинутых уровней — акцент на стилистические особенности и культурный контекст. Многие издания включают дополнительные материалы об авторе, эпохе и историческом фоне произведений, что расширяет не только языковые, но и общекультурные знания.

Для уровня C1 рекомендуется также обратить внимание на серии, которые минимально адаптируют текст, сохраняя авторский стиль и языковые нюансы. Это помогает подготовиться к чтению полностью неадаптированной литературы.

Как выбрать подходящие книги для эффективного обучения

Выбор подходящей адаптированной книги — это искусство балансирования между комфортным пониманием и развивающим вызовом. Вот проверенная стратегия выбора, которая поможет максимизировать пользу от чтения:

Оцените свой реальный уровень . Пройдите онлайн-тест или обратитесь к преподавателю. Часто мы переоцениваем свои навыки, что приводит к выбору слишком сложных материалов.

. Пройдите онлайн-тест или обратитесь к преподавателю. Часто мы переоцениваем свои навыки, что приводит к выбору слишком сложных материалов. Применяйте правило «95%» . Идеальная книга для обучения — та, в которой вы понимаете около 95% слов без словаря. Это обеспечивает комфортное чтение с умеренным вызовом.

. Идеальная книга для обучения — та, в которой вы понимаете около 95% слов без словаря. Это обеспечивает комфортное чтение с умеренным вызовом. Учитывайте свои интересы . Даже идеально подобранная по уровню книга не принесет пользы, если тема вам неинтересна. Выбирайте жанры, которые вы читаете на родном языке.

. Даже идеально подобранная по уровню книга не принесет пользы, если тема вам неинтересна. Выбирайте жанры, которые вы читаете на родном языке. Проверяйте наличие аудиосопровождения . Комбинация чтения и аудирования значительно улучшает произношение и общее понимание.

. Комбинация чтения и аудирования значительно улучшает произношение и общее понимание. Просмотрите первую страницу . Большинство издательств предоставляют фрагменты книг онлайн. Прочтите первый параграф — если встречается больше 5-7 незнакомых слов, возможно, стоит выбрать более простой вариант.

. Большинство издательств предоставляют фрагменты книг онлайн. Прочтите первый параграф — если встречается больше 5-7 незнакомых слов, возможно, стоит выбрать более простой вариант. Обратите внимание на год издания. Более новые адаптации обычно содержат современную лексику и актуальные культурные отсылки.

Практический совет: создайте систему «лесенки чтения». Начните с 3-4 книг одного уровня, затем переходите к следующему. Такой подход закрепляет словарный запас и грамматические структуры перед усложнением материала.

Что касается частоты чтения, эффективнее читать по 20-30 минут ежедневно, чем 2-3 часа раз в неделю. Регулярность создает языковую привычку и помогает мозгу адаптироваться к новым паттернам. 📖

Не пренебрегайте дополнительными упражнениями в конце книг — они разработаны методистами для закрепления изученного материала. Особенно полезны задания на пересказ прочитанного своими словами, так как они переводят пассивный словарный запас в активный.