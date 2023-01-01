Адаптированные книги на английском: мост от учебников к классике

Для кого эта статья:
- Студенты и учащиеся, изучающие английский язык на разных уровнях
- Преподаватели и методисты, работающие с изучающими язык
Любители литературы, заинтересованные в адаптированных книгах для чтения на иностранном языке
Читать Шекспира в оригинале после пары месяцев изучения английского — все равно что пытаться пробежать марафон без подготовки. Адаптированные книги — это мостик между учебниками и настоящей литературой, позволяющий развивать языковые навыки через увлекательное чтение. Они созданы специально, чтобы сделать классику и современные произведения доступными для изучающих язык на разных уровнях. Давайте разберемся, как ориентироваться в мире адаптированных книг и какие серии стоят вашего внимания — от самых простых для начинающих до практически аутентичных для продвинутых студентов. 📚
Что такое адаптированные книги для изучения английского
Адаптированные книги (graded readers) — это литературные произведения, специально переработанные и упрощенные для изучающих английский язык. Оригинальные тексты модифицируются с учетом ограниченного словарного запаса и грамматических конструкций, соответствующих определенному уровню владения языком.
Основные характеристики адаптированных книг:
- Контролируемый словарный запас (обычно от 300 до 3000+ слов)
- Упрощенные грамматические конструкции
- Сохранение основного сюжета и ключевых элементов оригинала
- Иллюстрации, помогающие понимать контекст
- Аудиосопровождение для развития навыков аудирования
- Глоссарии и упражнения для закрепления материала
Главная ценность таких книг заключается в том, что они позволяют учащимся погружаться в английский язык через интересные истории, а не сухие учебные тексты. Это создает эффект погружения и мотивирует к дальнейшему чтению.
Елена Викторовна, методист по английскому языку
Мой студент Андрей застрял на уровне Pre-Intermediate больше года. Он добросовестно выполнял упражнения, но ему не хватало языковой практики. Когда я предложила ему начать с адаптированных книг серии Oxford Bookworms уровня 2, произошел настоящий прорыв. Начав с "Шерлока Холмса", он за три месяца прочитал шесть книг и заметно расширил словарный запас. Ключевым моментом стало то, что Андрей не просто читал — он увлекся! Он перестал воспринимать английский как предмет изучения, а начал использовать его как инструмент для получения удовольствия от чтения. Через полгода такой практики его уровень вырос до уверенного Intermediate, а главное — появилась та самая "языковая интуиция", которую невозможно получить только из учебников.
Система уровней в адаптированных книгах на английском
Понимание системы уровней — ключ к выбору подходящей литературы. Хотя разные издательства используют собственные системы градации, большинство из них примерно соответствуют международной шкале CEFR (Common European Framework of Reference).
|Уровень CEFR
|Словарный запас
|Типичные характеристики текста
|Рекомендуемый для чтения
|Starter / A0
|250-300 слов
|Очень простые предложения, настоящее время
|После 2-3 месяцев обучения
|Beginner / A1
|300-600 слов
|Короткие предложения, базовые времена
|После 3-6 месяцев обучения
|Elementary / A2
|600-1200 слов
|Расширенные времена, простые диалоги
|После 6-12 месяцев обучения
|Pre-Intermediate / A2+
|1200-1700 слов
|Составные предложения, все основные времена
|После 1-1.5 лет обучения
|Intermediate / B1
|1700-2500 слов
|Сложные предложения, идиомы
|После 1.5-2 лет обучения
|Upper-Intermediate / B2
|2500-3000 слов
|Сложные грамматические конструкции, разнообразная лексика
|После 2-3 лет обучения
|Advanced / C1
|3000+ слов
|Минимальные адаптации оригинального текста
|После 3+ лет обучения
Важно понимать, что уровни адаптации относительны. То, что издательство Penguin считает уровнем Intermediate, может отличаться от того, что Oxford Bookworms классифицирует как Intermediate. Рекомендуется начинать с уровня, который немного ниже вашего текущего, чтобы обеспечить комфортное чтение и постепенно продвигаться выше. 📊
Ориентир для самопроверки: если на странице вам встречается более 6-7 незнакомых слов, возможно, книга слишком сложная для комфортного чтения. Идеально, когда вы понимаете около 95% текста без словаря.
Лучшие серии упрощенных книг для начинающих
Для тех, кто только начинает свой путь в английском языке (уровни A0-A2), существует несколько великолепных серий, которые помогут безболезненно перейти от учебников к настоящему чтению.
- Oxford Reading Tree — идеальная серия для самых начинающих. Создана для детей, но отлично подходит и взрослым на уровнях Starter и Beginner. Истории о семье Бифф, Чип и Киппер постепенно усложняются, обеспечивая плавное развитие навыков чтения.
- Macmillan Readers: Starter & Beginner — короткие, ярко иллюстрированные истории с базовой лексикой и простыми грамматическими конструкциями. Отличительная особенность — качественные аудиозаписи с разными акцентами.
- Penguin Readers: Easystarts & Level 1 — известные классические и современные произведения, адаптированные до 200-300 слов. Каждая книга содержит упражнения и CD с аудиоверсией.
- Cambridge English Readers: Starter & Level 1 — современные оригинальные истории (не адаптации классики), написанные специально для изучающих язык, что делает их особенно актуальными и интересными.
- Black Cat Reading and Training: Step One — серия с аутентичными иллюстрациями и аудио CD, включающая дополнительные материалы для развития четырех языковых навыков.
Михаил Сергеевич, репетитор по английскому языку
Один из самых успешных случаев в моей практике был с 9-летним Димой, который категорически отказывался учить английский. Родители перепробовали разные подходы: игры, видео, даже частную школу — безрезультатно. Я предложил нестандартный подход: мы начали с комиксов серии Marvel Adventures, адаптированных для уровня A1. Мальчик обожал супергероев, и когда он понял, что может сам читать истории о Железном человеке на английском, произошло чудо. Через два месяца он сам просил новые книги, и мы постепенно перешли к серии Oxford Reading Tree. Родители были в шоке, когда Дима начал использовать английские фразы из книг в повседневной речи. Ключом стало не принуждение к изучению языка, а создание ситуации, где язык стал инструментом для доступа к увлекательному контентом.
Для начинающих особенно важно, чтобы книги содержали:
- Яркие иллюстрации, помогающие понимать контекст
- Аудиосопровождение для правильного восприятия произношения
- Глоссарий с переводом сложных слов
- Упражнения на понимание текста
Многие современные серии адаптированных книг также предлагают мобильные приложения с интерактивными версиями и дополнительными упражнениями, что делает процесс обучения еще более эффективным. 📱
Популярные серии для среднего и продвинутого уровня
По мере прогресса в изучении языка (уровни B1-C1), выбор адаптированных материалов расширяется, и тексты становятся все ближе к оригиналам. На этих уровнях важно подбирать литературу, которая не только соответствует языковым навыкам, но и интересна тематически.
|Название серии
|Особенности
|Сильные стороны
|Рекомендуемые произведения
|Oxford Bookworms (уровни 3-6)
|Хорошо структурированная система уровней, качественные адаптации
|Большой выбор классической литературы, отличные аудиокниги
|"Pride and Prejudice", "The Picture of Dorian Gray"
|Penguin Readers (уровни 4-7)
|Обширная коллекция современной и классической литературы
|Детальные примечания, упражнения для проверки понимания
|"1984", "The Great Gatsby"
|Cambridge English Readers (уровни 4-6)
|Оригинальные истории, не адаптации
|Современные темы и сюжеты, актуальная лексика
|"Windows of the Mind", "Death in the Dojo"
|Macmillan Readers (уровни Upper-Intermediate, Advanced)
|Детальная проработка культурных аспектов
|Объемный глоссарий, задания на критическое мышление
|"The Old Curiosity Shop", "Wuthering Heights"
|Black Cat Reading and Training (Steps Three-Five)
|Фокус на развитие всех языковых навыков
|Дополнительные секции о культуре и истории
|"Frankenstein", "The Portrait of a Lady"
На среднем и продвинутом уровнях хорошо работает подход «чтение с последующим просмотром». Прочитайте адаптированную версию, а затем посмотрите фильм или сериал, снятый по этому произведению. Это поможет закрепить словарный запас и погрузиться в аутентичную языковую среду. 🎬
Особенность продвинутых уровней — акцент на стилистические особенности и культурный контекст. Многие издания включают дополнительные материалы об авторе, эпохе и историческом фоне произведений, что расширяет не только языковые, но и общекультурные знания.
Для уровня C1 рекомендуется также обратить внимание на серии, которые минимально адаптируют текст, сохраняя авторский стиль и языковые нюансы. Это помогает подготовиться к чтению полностью неадаптированной литературы.
Как выбрать подходящие книги для эффективного обучения
Выбор подходящей адаптированной книги — это искусство балансирования между комфортным пониманием и развивающим вызовом. Вот проверенная стратегия выбора, которая поможет максимизировать пользу от чтения:
- Оцените свой реальный уровень. Пройдите онлайн-тест или обратитесь к преподавателю. Часто мы переоцениваем свои навыки, что приводит к выбору слишком сложных материалов.
- Применяйте правило «95%». Идеальная книга для обучения — та, в которой вы понимаете около 95% слов без словаря. Это обеспечивает комфортное чтение с умеренным вызовом.
- Учитывайте свои интересы. Даже идеально подобранная по уровню книга не принесет пользы, если тема вам неинтересна. Выбирайте жанры, которые вы читаете на родном языке.
- Проверяйте наличие аудиосопровождения. Комбинация чтения и аудирования значительно улучшает произношение и общее понимание.
- Просмотрите первую страницу. Большинство издательств предоставляют фрагменты книг онлайн. Прочтите первый параграф — если встречается больше 5-7 незнакомых слов, возможно, стоит выбрать более простой вариант.
- Обратите внимание на год издания. Более новые адаптации обычно содержат современную лексику и актуальные культурные отсылки.
Практический совет: создайте систему «лесенки чтения». Начните с 3-4 книг одного уровня, затем переходите к следующему. Такой подход закрепляет словарный запас и грамматические структуры перед усложнением материала.
Что касается частоты чтения, эффективнее читать по 20-30 минут ежедневно, чем 2-3 часа раз в неделю. Регулярность создает языковую привычку и помогает мозгу адаптироваться к новым паттернам. 📖
Не пренебрегайте дополнительными упражнениями в конце книг — они разработаны методистами для закрепления изученного материала. Особенно полезны задания на пересказ прочитанного своими словами, так как они переводят пассивный словарный запас в активный.
Адаптированные книги — это не просто мост между учебниками и оригинальной литературой, а полноценный инструмент языкового развития. Правильно подобранная серия книг, соответствующая вашему уровню и интересам, способна трансформировать процесс изучения языка из монотонного заучивания в увлекательное путешествие по мирам историй и культур. Начните с комфортного уровня, создайте регулярную привычку чтения и постепенно двигайтесь к более сложным текстам. Помните, что лучший показатель правильного выбора — это удовольствие от процесса чтения даже при изучении нового языка.