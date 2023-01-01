Как правильно использовать глаголы в 3-м лице единственного числа#Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на начальном и среднем уровне.
- Преподаватели английского языка, ищущие дополнительные материалы для обучения.
Все заинтересованные в улучшении своих знаний английской грамматики и разговорного навыка.
Глаголы в 3-м лице единственного числа — это тот камень преткновения, о который спотыкаются даже опытные изучающие английский. Казалось бы, просто добавить -s в конце слова, но почему тогда возникает столько ошибок? 😱 Неудивительно, что студенты часто путаются между "he go" и "he goes", не понимая, когда правила меняются. В этой статье я разложу по полочкам все нюансы использования глаголов в 3-м лице единственного числа — от базовых правил до хитрых исключений, которые сбивают с толку даже продвинутых студентов. Мастерство в этой грамматической теме значительно приблизит вас к свободному владению английским языком.
Что такое 3-е лицо единственного числа в английском
3-е лицо единственного числа — это грамматическая категория, относящаяся к существительным и местоимениям he (он), she (она), it (оно/это) при построении предложений. В отличие от других лиц, глаголы в настоящем простом времени (Present Simple) получают особое окончание -s или -es, когда подлежащим выступает 3-е лицо единственного числа.
Рассмотрим основные характеристики 3-го лица единственного числа:
- Относится к местоимениям he, she, it
- Применяется к именам собственным (John, Mary, London)
- Используется с неодушевленными предметами (the computer, the book)
- Влияет только на форму глагола в Present Simple
- Не влияет на глаголы в других временах (Past Simple, Future Simple и т.д.)
|Лицо
|Местоимение
|Пример с глаголом "to work"
|1-е лицо ед. число
|I
|I work
|2-е лицо ед. число
|You
|You work
|3-е лицо ед. число
|He/She/It
|He works
|1-е лицо мн. число
|We
|We work
|2-е лицо мн. число
|You
|You work
|3-е лицо мн. число
|They
|They work
Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Ириной, которая уже год изучала английский, но продолжала говорить "She eat breakfast every morning" вместо "She eats breakfast every morning". Когда я спросила, почему она пропускает окончание -s, Ирина призналась: "Мне кажется, что это неважно — и так понятно, о ком я говорю!" Мы провели эксперимент: неделю она записывала все предложения с he/she/it, которые слышала от носителей языка. Через семь дней она вернулась потрясенная: "В КАЖДОМ предложении есть это окончание! Как я раньше его не замечала?" После этого Ирина стала автоматически добавлять -s, и ее речь заметно приблизилась к аутентичной.
Важно понимать, что окончание -s/-es выступает маркером грамматического согласования между подлежащим и сказуемым. Без этого согласования ваша речь будет звучать неграмотно, даже если смысл фразы понятен. Представьте, что вы говорите "Он любить кофе" вместо "Он любит кофе" — примерно так же звучит "He love coffee" для носителя английского языка. 🙈
Основные правила добавления окончаний -s и -es
Добавление окончаний к глаголам в 3-м лице единственного числа подчиняется определенным фонетическим и орфографическим правилам. Понимание этих принципов позволит вам автоматически применять верную форму глагола без необходимости заучивать каждый случай отдельно.
Базовое правило: К большинству глаголов в 3-м лице единственного числа добавляется окончание -s:
- work → works (He works at a bank.)
- play → plays (She plays tennis every weekend.)
- eat → eats (The cat eats fish.)
- run → runs (He runs five kilometers every morning.)
Правило добавления -es: К глаголам, которые оканчиваются на -sh, -ch, -x, -ss, -o, -z, добавляется окончание -es:
- wash → washes (She washes her car on Sundays.)
- watch → watches (He watches TV after dinner.)
- fix → fixes (The mechanic fixes cars.)
- kiss → kisses (The mother kisses her child goodnight.)
- go → goes (He goes to the gym regularly.)
- buzz → buzzes (The bee buzzes around the flower.)
Это правило связано с произношением: добавление простого -s после шипящих и свистящих звуков затруднило бы произношение, поэтому добавляется -es, создающий дополнительный слог.
Глаголы, оканчивающиеся на -y:
- Если перед -y стоит гласная (a, e, i, o, u), просто добавляем -s:
- play → plays (She plays the piano.)
- say → says (He says hello.)
- Если перед -y стоит согласная, меняем y на i и добавляем -es:
- study → studies (He studies mathematics.)
- try → tries (She tries hard to succeed.)
|Окончание глагола
|Правило
|Пример
|Большинство глаголов
|+ s
|drink → drinks
|-sh, -ch, -x, -ss, -o, -z
|+ es
|teach → teaches
|-y после гласной
|+ s
|play → plays
|-y после согласной
|y → i + es
|cry → cries
Практический совет: при добавлении окончания обратите внимание на последний звук глагола. Если вы слышите шипящий или свистящий звук, скорее всего, потребуется добавить -es. Это поможет вам интуитивно чувствовать правильную форму даже для незнакомых глаголов. 🔄
Особые случаи образования глаголов в 3-м лице
Некоторые глаголы в английском языке имеют уникальные особенности при образовании формы 3-го лица единственного числа. Владение этими специфическими случаями поможет избежать типичных ошибок и придаст вашей речи большую естественность. 🧠
Андрей Соколов, методист по английскому языку На моем курсе для продвинутых студентов мы провели интересный эксперимент. Я попросил группу из 20 человек написать предложения с глаголами "to have" и "to do" в 3-м лице единственного числа. Результаты оказались неожиданными: 15 студентов написали правильно "has" вместо "haves", но только 8 правильно употребили "does" вместо "dos". Когда я спросил, почему они так написали, многие признались, что просто запомнили "has" как исключение, но пытались применить стандартное правило к "do", думая что должно получиться "dos". После этого мы создали специальные карточки с исключениями, которые студенты носили с собой две недели. К концу этого периода все 20 человек безошибочно использовали обе формы, причем автоматически, не задумываясь о правилах.
Особые модификации для частотных глаголов:
- have → has (She has a new car.) — не "haves"
- do → does (He does his homework every evening.) — не "dos"
- go → goes (It goes without saying.) — стандартное правило для глаголов на -o
Модальные глаголы представляют особый случай, поскольку они не изменяются в 3-м лице единственного числа:
- can (He can swim.) — не "cans"
- must (She must finish her report.) — не "musts"
- should (It should work.) — не "shoulds"
- may (He may arrive late.) — не "mays"
- might (She might know the answer.) — не "mights"
- will (He will help you.) — не "wills"
- would (She would prefer tea.) — не "woulds"
Стоит отметить, что вспомогательные глаголы в вопросах и отрицаниях имеют свои особенности:
- В вопросах используется форма "does" (Does he like pizza?)
- В отрицаниях используется конструкция "does not" или сокращенно "doesn't" (She doesn't play football.)
- Основной глагол после вспомогательного используется в базовой форме без окончания -s (He doesn't go to work on Sundays. — не "doesn't goes")
Особые случаи для глаголов, заканчивающихся на -ie:
- die → dies (The battery dies quickly.)
- tie → ties (He ties his shoelaces.)
- lie → lies (She lies on the beach.)
Обратите внимание, что сочетания некоторых существительных с глаголами могут создавать путаницу. Например, в выражении "The news is interesting" (Новости интересные), слово "news" (новости) несмотря на окончание -s является существительным в единственном числе, поэтому используется с глаголом "is", а не "are". 📰
Исключения из правил формирования 3-го лица
В английском языке всегда найдутся исключения, которые нарушают стройную систему правил. Знание этих исключений позволит вам избежать распространенных ошибок и звучать естественнее. 🧩
Неправильные глаголы в 3-м лице единственного числа:
- be имеет особую форму для 3-го лица единственного числа: is (He is happy.)
- have превращается в has (She has three brothers.)
- do становится does (It does matter.)
Глаголы, которые меняют значение в зависимости от формы:
Некоторые глаголы при добавлении окончания -s могут приобретать дополнительные оттенки значения:
- look (смотреть) → looks (выглядит): "She looks beautiful" не только означает, что "она смотрит красиво", но чаще используется в значении "она выглядит красиво"
- find (находить) → finds (находит, считает): "He finds this topic interesting" — "Он считает эту тему интересной"
Произносительные особенности окончания -s/-es:
Окончание -s/-es произносится по-разному в зависимости от звука, которым заканчивается основа глагола:
- Как [s] после глухих согласных (talks [tɔːks], sits [sɪts])
- Как [z] после гласных и звонких согласных (plays [pleɪz], reads [ri:dz])
- Как [ɪz] после шипящих и свистящих (watches [ˈwɒtʃɪz], misses [ˈmɪsɪz])
|Тип произношения
|После каких звуков
|Примеры
|[s]
|p, t, k, f, θ
|stops, takes, makes
|[z]
|b, d, g, v, ð, m, n, ŋ, l, r + гласные
|robs, adds, sings, gives
|[ɪz]
|s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ
|passes, buzzes, washes
Особые случаи с глаголами на -se:
Глаголы, оканчивающиеся на -se, могут вызывать затруднения, поскольку по произношению не всегда очевидно, требуют ли они добавления -s или -es:
- cause → causes (вызывать)
- rise → rises (подниматься)
- close → closes (закрывать)
- use → uses (использовать)
Важно помнить, что хотя в письменной речи мы добавляем просто -s, в произношении эти формы звучат как [ɪz], создавая дополнительный слог.
Устойчивые выражения с 3-м лицом:
Некоторые устойчивые выражения и идиомы содержат глаголы в 3-м лице единственного числа:
- "Time flies" (Время летит)
- "It goes without saying" (Само собой разумеется)
- "It takes two to tango" (Для танго нужны двое — для ситуации нужны как минимум два участника)
- "When it rains, it pours" (Беда не приходит одна)
Эти выражения следует запоминать целиком, обращая внимание на правильную форму глагола. 📝
Употребление глаголов в 3-м лице в предложениях
Правильное употребление глаголов в 3-м лице единственного числа в контексте предложений — ключ к грамотной английской речи. Рассмотрим различные типы предложений и как в них используются глаголы в 3-м лице. 🗣️
Утвердительные предложения:
В утвердительных предложениях глагол в 3-м лице единственного числа принимает окончание -s/-es:
- She works as a doctor. (Она работает врачом.)
- The dog barks at strangers. (Собака лает на незнакомцев.)
- John studies French twice a week. (Джон изучает французский дважды в неделю.)
- My phone needs charging. (Мой телефон требует зарядки.)
Отрицательные предложения:
В отрицательных предложениях используется вспомогательный глагол "does not" (doesn't), а основной глагол остается в базовой форме без окончания -s:
- She doesn't work on Sundays. (Она не работает по воскресеньям.)
- He does not like coffee. (Он не любит кофе.)
- The store doesn't open until 9 AM. (Магазин не открывается до 9 утра.)
- My brother doesn't play any instruments. (Мой брат не играет ни на каких инструментах.)
Вопросительные предложения:
В вопросах используется вспомогательный глагол "does", а основной глагол остается в базовой форме:
- Does she speak Spanish? (Она говорит по-испански?)
- Does your father drive to work? (Твой отец ездит на работу на машине?)
- Where does he live? (Где он живет?)
- How often does it rain here? (Как часто здесь идет дождь?)
Специальные конструкции и случаи:
- Временные маркеры: Глаголы в 3-м лице часто используются с наречиями частотности:
- She always arrives early. (Она всегда приходит рано.)
- He usually eats breakfast at 8. (Он обычно завтракает в 8.)
It never snows here in summer. (Здесь никогда не идет снег летом.)
- Придаточные предложения:
- I know that he likes chocolate. (Я знаю, что он любит шоколад.)
The book that she reads is interesting. (Книга, которую она читает, интересная.)
- Конструкции с there is/there are:
- There is a cat in the garden. (В саду есть кошка.)
- There seems to be a problem. (Кажется, есть проблема.)
Практические советы для закрепления навыка:
- Слушайте речь носителей: Обращайте внимание на использование 3-го лица в фильмах, сериалах, подкастах
- Ведите дневник: Пишите предложения о третьих лицах (he/she/it) ежедневно
- Практикуйте с партнером: Задавайте вопросы и отвечайте на них, используя 3-е лицо
- Используйте мнемонические приемы: Например, представляйте, что буква S в окончании — это "змейка", которая "шипит" после глагола (He speakssss)
Помните, что правильное употребление глаголов в 3-м лице единственного числа — это не просто следование грамматическим правилам, но и признак уважения к языку и культуре. Носители языка могут простить другие ошибки, но систематическое нарушение этого базового правила может создать впечатление небрежности или недостаточного уровня владения языком. 🎯
Овладение правилами использования глаголов в 3-м лице единственного числа — один из первых серьезных шагов на пути к свободному владению английским языком. Хотя поначалу добавление этого маленького окончания -s или -es может казаться несущественным, именно такие детали отличают базовое знание языка от уверенного владения. Превратите это правило в автоматический навык через регулярную практику, и вы заметите, как ваша речь станет более естественной и грамматически правильной. А когда вы в следующий раз услышите, как кто-то говорит "She go" вместо "She goes", вы поймете, насколько далеко продвинулись в своем языковом путешествии! 🚀