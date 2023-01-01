Как правильно использовать глаголы в 3-м лице единственного числа

Все заинтересованные в улучшении своих знаний английской грамматики и разговорного навыка. Глаголы в 3-м лице единственного числа — это тот камень преткновения, о который спотыкаются даже опытные изучающие английский. Казалось бы, просто добавить -s в конце слова, но почему тогда возникает столько ошибок? 😱 Неудивительно, что студенты часто путаются между "he go" и "he goes", не понимая, когда правила меняются. В этой статье я разложу по полочкам все нюансы использования глаголов в 3-м лице единственного числа — от базовых правил до хитрых исключений, которые сбивают с толку даже продвинутых студентов. Мастерство в этой грамматической теме значительно приблизит вас к свободному владению английским языком.

Что такое 3-е лицо единственного числа в английском

3-е лицо единственного числа — это грамматическая категория, относящаяся к существительным и местоимениям he (он), she (она), it (оно/это) при построении предложений. В отличие от других лиц, глаголы в настоящем простом времени (Present Simple) получают особое окончание -s или -es, когда подлежащим выступает 3-е лицо единственного числа.

Рассмотрим основные характеристики 3-го лица единственного числа:

Относится к местоимениям he, she, it

Применяется к именам собственным (John, Mary, London)

Используется с неодушевленными предметами (the computer, the book)

Влияет только на форму глагола в Present Simple

Не влияет на глаголы в других временах (Past Simple, Future Simple и т.д.)

Лицо Местоимение Пример с глаголом "to work" 1-е лицо ед. число I I work 2-е лицо ед. число You You work 3-е лицо ед. число He/She/It He works 1-е лицо мн. число We We work 2-е лицо мн. число You You work 3-е лицо мн. число They They work

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Ириной, которая уже год изучала английский, но продолжала говорить "She eat breakfast every morning" вместо "She eats breakfast every morning". Когда я спросила, почему она пропускает окончание -s, Ирина призналась: "Мне кажется, что это неважно — и так понятно, о ком я говорю!" Мы провели эксперимент: неделю она записывала все предложения с he/she/it, которые слышала от носителей языка. Через семь дней она вернулась потрясенная: "В КАЖДОМ предложении есть это окончание! Как я раньше его не замечала?" После этого Ирина стала автоматически добавлять -s, и ее речь заметно приблизилась к аутентичной.

Важно понимать, что окончание -s/-es выступает маркером грамматического согласования между подлежащим и сказуемым. Без этого согласования ваша речь будет звучать неграмотно, даже если смысл фразы понятен. Представьте, что вы говорите "Он любить кофе" вместо "Он любит кофе" — примерно так же звучит "He love coffee" для носителя английского языка. 🙈

Основные правила добавления окончаний -s и -es

Добавление окончаний к глаголам в 3-м лице единственного числа подчиняется определенным фонетическим и орфографическим правилам. Понимание этих принципов позволит вам автоматически применять верную форму глагола без необходимости заучивать каждый случай отдельно.

Базовое правило: К большинству глаголов в 3-м лице единственного числа добавляется окончание -s:

work → works (He works at a bank.)

play → plays (She plays tennis every weekend.)

eat → eats (The cat eats fish.)

run → runs (He runs five kilometers every morning.)

Правило добавления -es: К глаголам, которые оканчиваются на -sh, -ch, -x, -ss, -o, -z, добавляется окончание -es:

wash → washes (She washes her car on Sundays.)

watch → watches (He watches TV after dinner.)

fix → fixes (The mechanic fixes cars.)

kiss → kisses (The mother kisses her child goodnight.)

go → goes (He goes to the gym regularly.)

buzz → buzzes (The bee buzzes around the flower.)

Это правило связано с произношением: добавление простого -s после шипящих и свистящих звуков затруднило бы произношение, поэтому добавляется -es, создающий дополнительный слог.

Глаголы, оканчивающиеся на -y:

Если перед -y стоит гласная (a, e, i, o, u), просто добавляем -s:

play → plays (She plays the piano.)

say → says (He says hello.)

Если перед -y стоит согласная, меняем y на i и добавляем -es:

study → studies (He studies mathematics.)

try → tries (She tries hard to succeed.)

Окончание глагола Правило Пример Большинство глаголов + s drink → drinks -sh, -ch, -x, -ss, -o, -z + es teach → teaches -y после гласной + s play → plays -y после согласной y → i + es cry → cries

Практический совет: при добавлении окончания обратите внимание на последний звук глагола. Если вы слышите шипящий или свистящий звук, скорее всего, потребуется добавить -es. Это поможет вам интуитивно чувствовать правильную форму даже для незнакомых глаголов. 🔄

Особые случаи образования глаголов в 3-м лице

Некоторые глаголы в английском языке имеют уникальные особенности при образовании формы 3-го лица единственного числа. Владение этими специфическими случаями поможет избежать типичных ошибок и придаст вашей речи большую естественность. 🧠

Андрей Соколов, методист по английскому языку На моем курсе для продвинутых студентов мы провели интересный эксперимент. Я попросил группу из 20 человек написать предложения с глаголами "to have" и "to do" в 3-м лице единственного числа. Результаты оказались неожиданными: 15 студентов написали правильно "has" вместо "haves", но только 8 правильно употребили "does" вместо "dos". Когда я спросил, почему они так написали, многие признались, что просто запомнили "has" как исключение, но пытались применить стандартное правило к "do", думая что должно получиться "dos". После этого мы создали специальные карточки с исключениями, которые студенты носили с собой две недели. К концу этого периода все 20 человек безошибочно использовали обе формы, причем автоматически, не задумываясь о правилах.

Особые модификации для частотных глаголов:

have → has (She has a new car.) — не "haves"

(She has a new car.) — не "haves" do → does (He does his homework every evening.) — не "dos"

(He does his homework every evening.) — не "dos" go → goes (It goes without saying.) — стандартное правило для глаголов на -o

Модальные глаголы представляют особый случай, поскольку они не изменяются в 3-м лице единственного числа:

can (He can swim.) — не "cans"

must (She must finish her report.) — не "musts"

should (It should work.) — не "shoulds"

may (He may arrive late.) — не "mays"

might (She might know the answer.) — не "mights"

will (He will help you.) — не "wills"

would (She would prefer tea.) — не "woulds"

Стоит отметить, что вспомогательные глаголы в вопросах и отрицаниях имеют свои особенности:

В вопросах используется форма "does" (Does he like pizza?)

В отрицаниях используется конструкция "does not" или сокращенно "doesn't" (She doesn't play football.)

Основной глагол после вспомогательного используется в базовой форме без окончания -s (He doesn't go to work on Sundays. — не "doesn't goes")

Особые случаи для глаголов, заканчивающихся на -ie:

die → dies (The battery dies quickly.)

tie → ties (He ties his shoelaces.)

lie → lies (She lies on the beach.)

Обратите внимание, что сочетания некоторых существительных с глаголами могут создавать путаницу. Например, в выражении "The news is interesting" (Новости интересные), слово "news" (новости) несмотря на окончание -s является существительным в единственном числе, поэтому используется с глаголом "is", а не "are". 📰

Исключения из правил формирования 3-го лица

В английском языке всегда найдутся исключения, которые нарушают стройную систему правил. Знание этих исключений позволит вам избежать распространенных ошибок и звучать естественнее. 🧩

Неправильные глаголы в 3-м лице единственного числа:

be имеет особую форму для 3-го лица единственного числа: is (He is happy.)

имеет особую форму для 3-го лица единственного числа: (He is happy.) have превращается в has (She has three brothers.)

превращается в (She has three brothers.) do становится does (It does matter.)

Глаголы, которые меняют значение в зависимости от формы:

Некоторые глаголы при добавлении окончания -s могут приобретать дополнительные оттенки значения:

look (смотреть) → looks (выглядит): "She looks beautiful" не только означает, что "она смотрит красиво", но чаще используется в значении "она выглядит красиво"

(смотреть) → (выглядит): "She looks beautiful" не только означает, что "она смотрит красиво", но чаще используется в значении "она выглядит красиво" find (находить) → finds (находит, считает): "He finds this topic interesting" — "Он считает эту тему интересной"

Произносительные особенности окончания -s/-es:

Окончание -s/-es произносится по-разному в зависимости от звука, которым заканчивается основа глагола:

Как [s] после глухих согласных (talks [tɔːks], sits [sɪts])

Как [z] после гласных и звонких согласных (plays [pleɪz], reads [ri:dz])

Как [ɪz] после шипящих и свистящих (watches [ˈwɒtʃɪz], misses [ˈmɪsɪz])

Тип произношения После каких звуков Примеры [s] p, t, k, f, θ stops, takes, makes [z] b, d, g, v, ð, m, n, ŋ, l, r + гласные robs, adds, sings, gives [ɪz] s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ passes, buzzes, washes

Особые случаи с глаголами на -se:

Глаголы, оканчивающиеся на -se, могут вызывать затруднения, поскольку по произношению не всегда очевидно, требуют ли они добавления -s или -es:

cause → causes (вызывать)

→ (вызывать) rise → rises (подниматься)

→ (подниматься) close → closes (закрывать)

→ (закрывать) use → uses (использовать)

Важно помнить, что хотя в письменной речи мы добавляем просто -s, в произношении эти формы звучат как [ɪz], создавая дополнительный слог.

Устойчивые выражения с 3-м лицом:

Некоторые устойчивые выражения и идиомы содержат глаголы в 3-м лице единственного числа:

"Time flies" (Время летит)

"It goes without saying" (Само собой разумеется)

"It takes two to tango" (Для танго нужны двое — для ситуации нужны как минимум два участника)

"When it rains, it pours" (Беда не приходит одна)

Эти выражения следует запоминать целиком, обращая внимание на правильную форму глагола. 📝

Употребление глаголов в 3-м лице в предложениях

Правильное употребление глаголов в 3-м лице единственного числа в контексте предложений — ключ к грамотной английской речи. Рассмотрим различные типы предложений и как в них используются глаголы в 3-м лице. 🗣️

Утвердительные предложения:

В утвердительных предложениях глагол в 3-м лице единственного числа принимает окончание -s/-es:

She works as a doctor. (Она работает врачом.)

as a doctor. (Она работает врачом.) The dog barks at strangers. (Собака лает на незнакомцев.)

at strangers. (Собака лает на незнакомцев.) John studies French twice a week. (Джон изучает французский дважды в неделю.)

French twice a week. (Джон изучает французский дважды в неделю.) My phone needs charging. (Мой телефон требует зарядки.)

Отрицательные предложения:

В отрицательных предложениях используется вспомогательный глагол "does not" (doesn't), а основной глагол остается в базовой форме без окончания -s:

She doesn't work on Sundays. (Она не работает по воскресеньям.)

on Sundays. (Она не работает по воскресеньям.) He does not like coffee. (Он не любит кофе.)

coffee. (Он не любит кофе.) The store doesn't open until 9 AM. (Магазин не открывается до 9 утра.)

until 9 AM. (Магазин не открывается до 9 утра.) My brother doesn't play any instruments. (Мой брат не играет ни на каких инструментах.)

Вопросительные предложения:

В вопросах используется вспомогательный глагол "does", а основной глагол остается в базовой форме:

Does she speak Spanish? (Она говорит по-испански?)

she Spanish? (Она говорит по-испански?) Does your father drive to work? (Твой отец ездит на работу на машине?)

your father to work? (Твой отец ездит на работу на машине?) Where does he live ? (Где он живет?)

he ? (Где он живет?) How often does it rain here? (Как часто здесь идет дождь?)

Специальные конструкции и случаи:

Временные маркеры: Глаголы в 3-м лице часто используются с наречиями частотности:

Глаголы в 3-м лице часто используются с наречиями частотности: She always arrives early. (Она всегда приходит рано.)

early. (Она всегда приходит рано.) He usually eats breakfast at 8. (Он обычно завтракает в 8.)

breakfast at 8. (Он обычно завтракает в 8.) It never snows here in summer. (Здесь никогда не идет снег летом.)

Придаточные предложения:

I know that he likes chocolate. (Я знаю, что он любит шоколад.)

chocolate. (Я знаю, что он любит шоколад.) The book that she reads is interesting. (Книга, которую она читает, интересная.)

Конструкции с there is/there are:

There is a cat in the garden. (В саду есть кошка.)

a cat in the garden. (В саду есть кошка.) There seems to be a problem. (Кажется, есть проблема.)

Практические советы для закрепления навыка:

Слушайте речь носителей: Обращайте внимание на использование 3-го лица в фильмах, сериалах, подкастах

Обращайте внимание на использование 3-го лица в фильмах, сериалах, подкастах Ведите дневник: Пишите предложения о третьих лицах (he/she/it) ежедневно

Пишите предложения о третьих лицах (he/she/it) ежедневно Практикуйте с партнером: Задавайте вопросы и отвечайте на них, используя 3-е лицо

Задавайте вопросы и отвечайте на них, используя 3-е лицо Используйте мнемонические приемы: Например, представляйте, что буква S в окончании — это "змейка", которая "шипит" после глагола (He speakssss)

Помните, что правильное употребление глаголов в 3-м лице единственного числа — это не просто следование грамматическим правилам, но и признак уважения к языку и культуре. Носители языка могут простить другие ошибки, но систематическое нарушение этого базового правила может создать впечатление небрежности или недостаточного уровня владения языком. 🎯