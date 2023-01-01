Отказ от jQuery: нативные события DOM для современной разработки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, ищущие оптимизацию кода и производительности своих проектов

Студенты и обучающиеся программированию, желающие улучшить навыки работы с нативным JavaScript

Каждую неделю какой-нибудь фреймворк или библиотека прощается с нами, но jQuery продолжает цепляться за жизнь в тысячах проектов. Особенно прочно засел в памяти разработчиков знаменитый $(document).ready() — такой удобный способ дождаться загрузки DOM. Но зачем тащить 30+ КБ кода ради одной функции? Пора взглянуть правде в глаза: нативный JavaScript давно решил эту проблему более элегантно и производительно. И DOMContentLoaded — лишь верхушка айсберга возможностей, о которых многие до сих пор не подозревают. 🚀

DOMContentLoaded: основная альтернатива jQuery.ready()

Событие DOMContentLoaded — это именно то событие, на котором базируется работа jQuery.ready(). Оно срабатывает, когда браузер полностью загрузил HTML и построил DOM-дерево, но ещё до того, как загрузились внешние ресурсы вроде изображений или стилей. По сути, это именно то, что нам нужно в большинстве случаев — возможность манипулировать DOM-элементами сразу, как только они становятся доступными.

Вместо громоздкого:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { // Код, который выполнится после загрузки DOM });

Мы можем использовать лаконичный нативный JavaScript:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Код, который выполнится после загрузки DOM });

Преимущества DOMContentLoaded над jQuery.ready() очевидны:

Отсутствие зависимостей — не нужно подключать тяжеловесную библиотеку

— не нужно подключать тяжеловесную библиотеку Скорость выполнения — нативный код всегда работает быстрее библиотечного

— нативный код всегда работает быстрее библиотечного Меньший размер итогового JavaScript-кода — сокращение до 30+ КБ

— сокращение до 30+ КБ Более гибкий контроль — возможность более точно управлять жизненным циклом событий

Для удобства сравним производительность обоих подходов:

Характеристика jQuery.ready() DOMContentLoaded Дополнительный вес ≈30-90 КБ (зависит от версии jQuery) 0 КБ Время инициализации Медленнее (требуется загрузка и парсинг библиотеки) Мгновенно Поддержка браузерами Требует полифилов для устаревших браузеров IE9+, все современные браузеры Дополнительные возможности Встроенная обработка краевых случаев Минимализм, требует ручной обработки

Максим Дорофеев, технический директор Один из наших крупных клиентов жаловался на медленную загрузку своего интернет-магазина, особенно на мобильных устройствах. После аудита мы обнаружили, что 70% времени начальной загрузки уходило на jQuery и плагины к нему. При этом из всей библиотеки активно использовались лишь несколько функций, включая $.ready() . Мы заменили все вызовы jQuery.ready() на обработчики DOMContentLoaded , а затем постепенно избавились от остальных jQuery-зависимостей. Результат превзошел ожидания: время загрузки на мобильных устройствах сократилось на 47%, показатель отказов снизился на 18%, а конверсия выросла на 7.5%. Клиент был настолько впечатлен, что полностью переписал фронтенд своего приложения на нативный JavaScript в течение следующих 3 месяцев. Это был переломный момент, который убедил меня в том, что даже небольшие оптимизации могут дать существенные бизнес-результаты.

Как работает window.onload и чем отличается от $.ready()

Событие window.onload — еще один способ реагировать на загрузку страницы, но с критическим отличием от DOMContentLoaded и jQuery.ready() : оно срабатывает только после полной загрузки всех ресурсов страницы, включая изображения, стили, скрипты и другие внешние файлы. 📦

Вот как используется window.onload :

JS Скопировать код // Старый синтаксис (не рекомендуется) window.onload = function() { // Код выполнится только когда загрузятся ВСЕ ресурсы }; // Современный подход с addEventListener window.addEventListener('load', function() { // Код выполнится только когда загрузятся ВСЕ ресурсы });

Ключевые различия между этими событиями лучше представить в виде сравнительной таблицы:

Событие Момент срабатывания Ожидает загрузки изображений Ожидает загрузки CSS Типичное применение jQuery.ready() После построения DOM-дерева Нет Нет* Манипуляции с DOM до отображения DOMContentLoaded После построения DOM-дерева Нет Нет* Начальная инициализация интерфейса window.onload После загрузки всех ресурсов Да Да Операции, требующие доступа ко всем ресурсам

jQuery.ready() и DOMContentLoaded ожидают загрузки CSS-файлов, только если они блокируют построение DOM, например, при использовании @import в CSS.

В каких ситуациях правильнее использовать window.onload , а не DOMContentLoaded ?

Когда работа требует доступа к загруженным изображениям — например, при необходимости получить размеры изображений или применить фильтры

— например, при необходимости получить размеры изображений или применить фильтры При взаимодействии с iframe , когда требуется удостовериться, что содержимое полностью загружено

, когда требуется удостовериться, что содержимое полностью загружено Для запуска аналитики полной загрузки страницы — метрики, связанные с производительностью

— метрики, связанные с производительностью При работе с видео-контентом, когда важно знать, что все медиа-файлы доступны

При этом нужно помнить, что чрезмерное использование window.onload может сильно замедлить интерактивность вашего сайта — пользователю придется ждать загрузки всего контента, прежде чем сможет взаимодействовать с интерфейсом.

Современные подходы к обработке загрузки DOM

Современный JavaScript предлагает более продвинутые и гибкие подходы к управлению жизненным циклом загрузки страницы, выходящие за рамки простой замены jQuery.ready() . 🛠️

Одним из таких подходов является использование более специализированных событий и методов:

JS Скопировать код // Отложенное выполнение без блокировки отображения страницы document.addEventListener('readystatechange', event => { if (document.readyState === 'interactive') { // DOM готов, но ресурсы еще загружаются } else if (document.readyState === 'complete') { // Страница полностью загружена } }); // Асинхронная инициализация с Promise function domReady() { return new Promise(resolve => { if (document.readyState === 'loading') { document.addEventListener('DOMContentLoaded', resolve); } else { resolve(); } }); } // Использование с async/await async function init() { await domReady(); console.log('DOM готов, начинаем работу!'); }

Особенно элегантным решением является использование механизма промисов и async/await , что позволяет создавать более читаемый и поддерживаемый код:

Алексей Семёнов, фронтенд-архитектор Один случай из моей практики запомнился особенно ярко. Мы работали над крупным приложением для обработки финансовой информации, где критически важным было быстрое время отклика интерфейса. Приложение использовало jQuery и ещё десяток различных библиотек, которые загружались последовательно. Анализируя поведение системы, я обнаружил, что jQuery.ready() дожидался загрузки основного DOM, но затем приложению всё равно приходилось ожидать асинхронного получения данных с бэкенда и инициализации других компонентов. Это создавало впечатление "дёрганого" интерфейса. Мы полностью переработали архитектуру загрузки приложения, заменив jQuery.ready() на систему промисов и декларативную спецификацию зависимостей: JS Скопировать код const domReady = new Promise(resolve => { document.addEventListener('DOMContentLoaded', resolve); }); const dataReady = fetch('/api/initial-data').then(r => r.json()); Promise.all([domReady, dataReady]).then(([_, data]) => { initializeApp(data); }); Эта простая замена позволила параллелизировать загрузку данных и DOM, сократив время до полной интерактивности приложения на 40%. Пользователи даже начали спрашивать, не обновили ли мы оборудование на серверах!

Современные фреймворки также предлагают свои подходы к решению проблемы инициализации после загрузки DOM:

React с useEffect() — хук, который позволяет выполнять код после рендеринга компонента

— хук, который позволяет выполнять код после рендеринга компонента Vue с mounted() — хук жизненного цикла, срабатывающий после монтирования компонента

— хук жизненного цикла, срабатывающий после монтирования компонента Angular с ngAfterViewInit — интерфейс, предоставляющий метод, вызываемый после инициализации представления

— интерфейс, предоставляющий метод, вызываемый после инициализации представления Svelte с onMount — функция, выполняемая при монтировании компонента

Что действительно разумно в современных проектах — это декомпозиция инициализации на отдельные этапы:

Критический рендеринг — минимальная функциональность, необходимая для первого взаимодействия с пользователем Основная функциональность — загрузка после DOMContentLoaded Отложенная функциональность — загрузка по мере необходимости, с использованием IntersectionObserver или requestIdleCallback Дополнительные возможности — загрузка по запросу пользователя

Практические решения для различных браузеров

Хотя современные браузеры отлично поддерживают DOMContentLoaded и другие события жизненного цикла страницы, в реальных проектах часто приходится учитывать особенности различных браузеров и их версий. 🔄

Универсальное кроссбраузерное решение, которое надежно работает во всех средах:

JS Скопировать код function onDocumentReady(callback) { // Современные браузеры if (document.readyState !== 'loading') { setTimeout(callback, 0); } else if (document.addEventListener) { document.addEventListener('DOMContentLoaded', callback); } else { // IE8 и более старые версии document.attachEvent('onreadystatechange', function() { if (document.readyState === 'complete') { callback(); } }); } } // Использование onDocumentReady(function() { console.log('DOM готов!'); });

Данная функция последовательно проверяет различные способы определения готовности DOM:

Сначала проверяется, не загрузился ли DOM уже к моменту вызова функции Если DOM еще загружается и браузер поддерживает addEventListener , используется DOMContentLoaded Для устаревших браузеров (IE8 и старше) используется событие onreadystatechange и проверка readyState

Для более сложных сценариев можно рассмотреть специфичные решения для различных типов браузеров:

Браузер/Платформа Проблема Решение Internet Explorer <= 8 Не поддерживает DOMContentLoaded Использовать onreadystatechange и document.readyState Старые мобильные браузеры Непоследовательная работа событий загрузки Комбинировать проверку readyState и setTimeout Safari на iOS Задержка событий при загрузке внешних ресурсов Использовать requestAnimationFrame для критических операций Современные браузеры Потребность в асинхронной загрузке модулей Использовать import() и динамическую загрузку компонентов

Важно учитывать и особые случаи, которые могут влиять на правильное срабатывание событий:

Динамически генерируемые скрипты — могут вызывать повторные DOMContentLoaded в некоторых ситуациях

— могут вызывать повторные в некоторых ситуациях Shadow DOM и веб-компоненты — имеют свой жизненный цикл, независимый от основного DOM

— имеют свой жизненный цикл, независимый от основного DOM Ресурсы, загружаемые через ServiceWorker — могут влиять на последовательность срабатывания событий

— могут влиять на последовательность срабатывания событий iframe и вложенные документы — имеют собственные события DOMContentLoaded , не связанные с родительским документом

Рациональной стратегией остаётся использование прогрессивного улучшения: сначала обеспечьте базовую функциональность, которая работает везде, а затем постепенно добавляйте продвинутые возможности для современных браузеров.

Оптимизация скорости загрузки без jQuery

Отказ от jQuery в пользу нативных решений — лишь первый шаг к оптимизации скорости загрузки. Комплексный подход требует переосмысления всей стратегии загрузки ресурсов и исполнения JavaScript. ⚡️

Вот ключевые принципы оптимизации, которые следует применять вместе с заменой jQuery.ready() :

Минимизация блокирующего JavaScript — перемещение скриптов в конец body или использование атрибутов async/defer Разделение кода на критический и некритический — первый загружается сразу, второй — после DOMContentLoaded Ленивая загрузка компонентов — инициализация только видимых элементов с IntersectionObserver Приоритизация основного потока — разбиение тяжелых вычислений с помощью requestAnimationFrame и requestIdleCallback

Пример стратегии прогрессивной загрузки:

JS Скопировать код // Критически важный JavaScript – встраиваем прямо в HTML document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { // Основная инициализация после загрузки DOM initApp(); // Запрашиваем некритичные ресурсы с низким приоритетом requestIdleCallback(() => { loadNonCriticalFeatures(); }); // Подгружаем контент при прокрутке const observer = new IntersectionObserver((entries) => { entries.forEach(entry => { if (entry.isIntersecting) { lazyLoadComponent(entry.target); observer.unobserve(entry.target); } }); }); document.querySelectorAll('.lazy-component').forEach(el => { observer.observe(el); }); }); function initApp() { // Инициализация основного функционала } async function loadNonCriticalFeatures() { // Динамический импорт некритичных модулей const { setupAnalytics } = await import('./analytics.js'); setupAnalytics(); } async function lazyLoadComponent(element) { const componentType = element.dataset.component; const { initializeComponent } = await import(`./components/${componentType}.js`); initializeComponent(element); }

Сравнение эффективности различных подходов к загрузке страницы:

Подход Время до интерактивности Размер загружаемого JS Влияние на CLS jQuery с $(document).ready() Среднее (1000-1500 мс) Высокий (100-200 КБ) Среднее DOMContentLoaded + полная загрузка всех скриптов Ниже среднего (800-1200 мс) Средний (50-100 КБ) Среднее Критический CSS + отложенный JavaScript Низкое (400-700 мс) Низкий при начальной загрузке (10-30 КБ) Низкое Стратегия прогрессивной загрузки Очень низкое (200-500 мс) Минимальный при начальной загрузке (5-15 КБ) Минимальное

Помимо оптимизации JavaScript, следует уделить внимание и другим аспектам:

Вставка критического CSS непосредственно в HTML — устраняет блокирующие запросы

— устраняет блокирующие запросы Предварительная загрузка ключевых ресурсов с помощью <link rel="preload">

с помощью HTTP/2 мультиплексирование — эффективная загрузка нескольких ресурсов одновременно

— эффективная загрузка нескольких ресурсов одновременно Кэширование с помощью Service Worker — мгновенная загрузка при повторных посещениях

Используя эти техники вместе с правильным применением DOMContentLoaded и других событий жизненного цикла, вы можете значительно сократить время до взаимодействия (TTI) и улучшить восприятие скорости загрузки вашего приложения.