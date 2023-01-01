logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Отказ от jQuery: нативные события DOM для современной разработки
Перейти

#Основы JavaScript  #Работа с DOM  #jQuery  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Веб-разработчики, ищущие оптимизацию кода и производительности своих проектов
  • Студенты и обучающиеся программированию, желающие улучшить навыки работы с нативным JavaScript

  • Специалисты по оптимизации скорости загрузки сайтов, заинтересованные в современных методах и лучших практиках

    Каждую неделю какой-нибудь фреймворк или библиотека прощается с нами, но jQuery продолжает цепляться за жизнь в тысячах проектов. Особенно прочно засел в памяти разработчиков знаменитый $(document).ready() — такой удобный способ дождаться загрузки DOM. Но зачем тащить 30+ КБ кода ради одной функции? Пора взглянуть правде в глаза: нативный JavaScript давно решил эту проблему более элегантно и производительно. И DOMContentLoaded — лишь верхушка айсберга возможностей, о которых многие до сих пор не подозревают. 🚀

DOMContentLoaded: основная альтернатива jQuery.ready()

Событие DOMContentLoaded — это именно то событие, на котором базируется работа jQuery.ready(). Оно срабатывает, когда браузер полностью загрузил HTML и построил DOM-дерево, но ещё до того, как загрузились внешние ресурсы вроде изображений или стилей. По сути, это именно то, что нам нужно в большинстве случаев — возможность манипулировать DOM-элементами сразу, как только они становятся доступными.

Вместо громоздкого:

JS
Скопировать код
$(document).ready(function() {
// Код, который выполнится после загрузки DOM
});

Мы можем использовать лаконичный нативный JavaScript:

JS
Скопировать код
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
// Код, который выполнится после загрузки DOM
});

Преимущества DOMContentLoaded над jQuery.ready() очевидны:

  • Отсутствие зависимостей — не нужно подключать тяжеловесную библиотеку
  • Скорость выполнения — нативный код всегда работает быстрее библиотечного
  • Меньший размер итогового JavaScript-кода — сокращение до 30+ КБ
  • Более гибкий контроль — возможность более точно управлять жизненным циклом событий

Для удобства сравним производительность обоих подходов:

Характеристика jQuery.ready() DOMContentLoaded
Дополнительный вес ≈30-90 КБ (зависит от версии jQuery) 0 КБ
Время инициализации Медленнее (требуется загрузка и парсинг библиотеки) Мгновенно
Поддержка браузерами Требует полифилов для устаревших браузеров IE9+, все современные браузеры
Дополнительные возможности Встроенная обработка краевых случаев Минимализм, требует ручной обработки

Максим Дорофеев, технический директор Один из наших крупных клиентов жаловался на медленную загрузку своего интернет-магазина, особенно на мобильных устройствах. После аудита мы обнаружили, что 70% времени начальной загрузки уходило на jQuery и плагины к нему. При этом из всей библиотеки активно использовались лишь несколько функций, включая $.ready().

Мы заменили все вызовы jQuery.ready() на обработчики DOMContentLoaded, а затем постепенно избавились от остальных jQuery-зависимостей. Результат превзошел ожидания: время загрузки на мобильных устройствах сократилось на 47%, показатель отказов снизился на 18%, а конверсия выросла на 7.5%.

Клиент был настолько впечатлен, что полностью переписал фронтенд своего приложения на нативный JavaScript в течение следующих 3 месяцев. Это был переломный момент, который убедил меня в том, что даже небольшие оптимизации могут дать существенные бизнес-результаты.

Пошаговый план для смены профессии

Как работает window.onload и чем отличается от $.ready()

Событие window.onload — еще один способ реагировать на загрузку страницы, но с критическим отличием от DOMContentLoaded и jQuery.ready(): оно срабатывает только после полной загрузки всех ресурсов страницы, включая изображения, стили, скрипты и другие внешние файлы. 📦

Вот как используется window.onload:

JS
Скопировать код
// Старый синтаксис (не рекомендуется)
window.onload = function() {
// Код выполнится только когда загрузятся ВСЕ ресурсы
};

// Современный подход с addEventListener
window.addEventListener('load', function() {
// Код выполнится только когда загрузятся ВСЕ ресурсы
});

Ключевые различия между этими событиями лучше представить в виде сравнительной таблицы:

Событие Момент срабатывания Ожидает загрузки изображений Ожидает загрузки CSS Типичное применение
jQuery.ready() После построения DOM-дерева Нет Нет* Манипуляции с DOM до отображения
DOMContentLoaded После построения DOM-дерева Нет Нет* Начальная инициализация интерфейса
window.onload После загрузки всех ресурсов Да Да Операции, требующие доступа ко всем ресурсам
  • jQuery.ready() и DOMContentLoaded ожидают загрузки CSS-файлов, только если они блокируют построение DOM, например, при использовании @import в CSS.

В каких ситуациях правильнее использовать window.onload, а не DOMContentLoaded?

  • Когда работа требует доступа к загруженным изображениям — например, при необходимости получить размеры изображений или применить фильтры
  • При взаимодействии с iframe, когда требуется удостовериться, что содержимое полностью загружено
  • Для запуска аналитики полной загрузки страницы — метрики, связанные с производительностью
  • При работе с видео-контентом, когда важно знать, что все медиа-файлы доступны

При этом нужно помнить, что чрезмерное использование window.onload может сильно замедлить интерактивность вашего сайта — пользователю придется ждать загрузки всего контента, прежде чем сможет взаимодействовать с интерфейсом.

Современные подходы к обработке загрузки DOM

Современный JavaScript предлагает более продвинутые и гибкие подходы к управлению жизненным циклом загрузки страницы, выходящие за рамки простой замены jQuery.ready(). 🛠️

Одним из таких подходов является использование более специализированных событий и методов:

JS
Скопировать код
// Отложенное выполнение без блокировки отображения страницы
document.addEventListener('readystatechange', event => {
if (document.readyState === 'interactive') {
// DOM готов, но ресурсы еще загружаются
} else if (document.readyState === 'complete') {
// Страница полностью загружена
}
});

// Асинхронная инициализация с Promise
function domReady() {
return new Promise(resolve => {
if (document.readyState === 'loading') {
document.addEventListener('DOMContentLoaded', resolve);
} else {
resolve();
}
});
}

// Использование с async/await
async function init() {
await domReady();
console.log('DOM готов, начинаем работу!');
}

Особенно элегантным решением является использование механизма промисов и async/await, что позволяет создавать более читаемый и поддерживаемый код:

Алексей Семёнов, фронтенд-архитектор Один случай из моей практики запомнился особенно ярко. Мы работали над крупным приложением для обработки финансовой информации, где критически важным было быстрое время отклика интерфейса. Приложение использовало jQuery и ещё десяток различных библиотек, которые загружались последовательно.

Анализируя поведение системы, я обнаружил, что jQuery.ready() дожидался загрузки основного DOM, но затем приложению всё равно приходилось ожидать асинхронного получения данных с бэкенда и инициализации других компонентов. Это создавало впечатление "дёрганого" интерфейса.

Мы полностью переработали архитектуру загрузки приложения, заменив jQuery.ready() на систему промисов и декларативную спецификацию зависимостей:

JS
Скопировать код
const domReady = new Promise(resolve => {
document.addEventListener('DOMContentLoaded', resolve);
});

const dataReady = fetch('/api/initial-data').then(r => r.json());

Promise.all([domReady, dataReady]).then(([_, data]) => {
initializeApp(data);
});

Эта простая замена позволила параллелизировать загрузку данных и DOM, сократив время до полной интерактивности приложения на 40%. Пользователи даже начали спрашивать, не обновили ли мы оборудование на серверах!

Современные фреймворки также предлагают свои подходы к решению проблемы инициализации после загрузки DOM:

  • React с useEffect() — хук, который позволяет выполнять код после рендеринга компонента
  • Vue с mounted() — хук жизненного цикла, срабатывающий после монтирования компонента
  • Angular с ngAfterViewInit — интерфейс, предоставляющий метод, вызываемый после инициализации представления
  • Svelte с onMount — функция, выполняемая при монтировании компонента

Что действительно разумно в современных проектах — это декомпозиция инициализации на отдельные этапы:

  1. Критический рендеринг — минимальная функциональность, необходимая для первого взаимодействия с пользователем
  2. Основная функциональность — загрузка после DOMContentLoaded
  3. Отложенная функциональность — загрузка по мере необходимости, с использованием IntersectionObserver или requestIdleCallback
  4. Дополнительные возможности — загрузка по запросу пользователя

Практические решения для различных браузеров

Хотя современные браузеры отлично поддерживают DOMContentLoaded и другие события жизненного цикла страницы, в реальных проектах часто приходится учитывать особенности различных браузеров и их версий. 🔄

Универсальное кроссбраузерное решение, которое надежно работает во всех средах:

JS
Скопировать код
function onDocumentReady(callback) {
// Современные браузеры
if (document.readyState !== 'loading') {
setTimeout(callback, 0);
} else if (document.addEventListener) {
document.addEventListener('DOMContentLoaded', callback);
} else {
// IE8 и более старые версии
document.attachEvent('onreadystatechange', function() {
if (document.readyState === 'complete') {
callback();
}
});
}
}

// Использование
onDocumentReady(function() {
console.log('DOM готов!');
});

Данная функция последовательно проверяет различные способы определения готовности DOM:

  1. Сначала проверяется, не загрузился ли DOM уже к моменту вызова функции
  2. Если DOM еще загружается и браузер поддерживает addEventListener, используется DOMContentLoaded
  3. Для устаревших браузеров (IE8 и старше) используется событие onreadystatechange и проверка readyState

Для более сложных сценариев можно рассмотреть специфичные решения для различных типов браузеров:

Браузер/Платформа Проблема Решение
Internet Explorer <= 8 Не поддерживает DOMContentLoaded Использовать onreadystatechange и document.readyState
Старые мобильные браузеры Непоследовательная работа событий загрузки Комбинировать проверку readyState и setTimeout
Safari на iOS Задержка событий при загрузке внешних ресурсов Использовать requestAnimationFrame для критических операций
Современные браузеры Потребность в асинхронной загрузке модулей Использовать import() и динамическую загрузку компонентов

Важно учитывать и особые случаи, которые могут влиять на правильное срабатывание событий:

  • Динамически генерируемые скрипты — могут вызывать повторные DOMContentLoaded в некоторых ситуациях
  • Shadow DOM и веб-компоненты — имеют свой жизненный цикл, независимый от основного DOM
  • Ресурсы, загружаемые через ServiceWorker — могут влиять на последовательность срабатывания событий
  • iframe и вложенные документы — имеют собственные события DOMContentLoaded, не связанные с родительским документом

Рациональной стратегией остаётся использование прогрессивного улучшения: сначала обеспечьте базовую функциональность, которая работает везде, а затем постепенно добавляйте продвинутые возможности для современных браузеров.

Оптимизация скорости загрузки без jQuery

Отказ от jQuery в пользу нативных решений — лишь первый шаг к оптимизации скорости загрузки. Комплексный подход требует переосмысления всей стратегии загрузки ресурсов и исполнения JavaScript. ⚡️

Вот ключевые принципы оптимизации, которые следует применять вместе с заменой jQuery.ready():

  1. Минимизация блокирующего JavaScript — перемещение скриптов в конец body или использование атрибутов async/defer
  2. Разделение кода на критический и некритический — первый загружается сразу, второй — после DOMContentLoaded
  3. Ленивая загрузка компонентов — инициализация только видимых элементов с IntersectionObserver
  4. Приоритизация основного потока — разбиение тяжелых вычислений с помощью requestAnimationFrame и requestIdleCallback

Пример стратегии прогрессивной загрузки:

JS
Скопировать код
// Критически важный JavaScript – встраиваем прямо в HTML
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
// Основная инициализация после загрузки DOM
initApp();

// Запрашиваем некритичные ресурсы с низким приоритетом
requestIdleCallback(() => {
loadNonCriticalFeatures();
});

// Подгружаем контент при прокрутке
const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
entries.forEach(entry => {
if (entry.isIntersecting) {
lazyLoadComponent(entry.target);
observer.unobserve(entry.target);
}
});
});

document.querySelectorAll('.lazy-component').forEach(el => {
observer.observe(el);
});
});

function initApp() {
// Инициализация основного функционала
}

async function loadNonCriticalFeatures() {
// Динамический импорт некритичных модулей
const { setupAnalytics } = await import('./analytics.js');
setupAnalytics();
}

async function lazyLoadComponent(element) {
const componentType = element.dataset.component;
const { initializeComponent } = await import(`./components/${componentType}.js`);
initializeComponent(element);
}

Сравнение эффективности различных подходов к загрузке страницы:

Подход Время до интерактивности Размер загружаемого JS Влияние на CLS
jQuery с $(document).ready() Среднее (1000-1500 мс) Высокий (100-200 КБ) Среднее
DOMContentLoaded + полная загрузка всех скриптов Ниже среднего (800-1200 мс) Средний (50-100 КБ) Среднее
Критический CSS + отложенный JavaScript Низкое (400-700 мс) Низкий при начальной загрузке (10-30 КБ) Низкое
Стратегия прогрессивной загрузки Очень низкое (200-500 мс) Минимальный при начальной загрузке (5-15 КБ) Минимальное

Помимо оптимизации JavaScript, следует уделить внимание и другим аспектам:

  • Вставка критического CSS непосредственно в HTML — устраняет блокирующие запросы
  • Предварительная загрузка ключевых ресурсов с помощью <link rel="preload">
  • HTTP/2 мультиплексирование — эффективная загрузка нескольких ресурсов одновременно
  • Кэширование с помощью Service Worker — мгновенная загрузка при повторных посещениях

Используя эти техники вместе с правильным применением DOMContentLoaded и других событий жизненного цикла, вы можете значительно сократить время до взаимодействия (TTI) и улучшить восприятие скорости загрузки вашего приложения.

Переход от jQuery.ready() к нативным событиям жизненного цикла DOM — не просто замена синтаксиса, а фундаментальное изменение подхода к разработке. Отказ от тяжеловесных библиотек в пользу специализированных решений позволяет полностью контролировать процесс загрузки и исполнения кода. Результат такой трансформации превосходит ожидания: сайты становятся не просто быстрее на 30-50%, но и более отзывчивыми, предсказуемыми и устойчивыми к проблемам соединения. В мире, где каждая миллисекунда загрузки напрямую влияет на конверсию, подобная оптимизация — не роскошь, а необходимость для конкурентного преимущества.

Загрузка...