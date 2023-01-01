5 нативных способов заменить jQuery ready в современном JavaScript

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, желающие улучшить свои навыки в использовании JavaScript

Специалисты, сталкивающиеся с производительностью веб-приложений и кроссбраузерностью

Люди, интересующиеся современными подходами к разработке и оптимизации frontend-кода Помните, как jQuery когда-то вошла в нашу жизнь и решила множество проблем кроссбраузерности? Знаменитый $(document).ready() был как глоток свежего воздуха для разработчиков. Но времена меняются, браузеры эволюционируют, а производительность становится ключевым фактором. Сегодня зависимость от jQuery в 33 килобайта ради одной функции — непозволительная роскошь. К счастью, современный JavaScript предлагает нам элегантные нативные решения, которые не только легче, но и работают быстрее. Рассмотрим 5 способов, которые позволят вам забыть о jQuery.ready навсегда. 🚀

Почему стоит отказаться от

jQuery был создан в 2006 году, когда разрыв между реализациями JavaScript в разных браузерах был огромен. Он решал критическую проблему: обеспечивал единообразный API для работы с DOM и событиями. Однако современные браузеры значительно сократили этот разрыв, и многие возможности, которые jQuery привнес в веб-разработку, теперь доступны нативно.

Рассмотрим ключевые причины для отказа от jQuery в пользу чистого JavaScript:

Размер библиотеки: Минимизированная версия jQuery 3.6 весит около 33 КБ (сжатая gzip). Это может показаться незначительным, но для оптимизированных приложений каждый килобайт на счету.

Минимизированная версия jQuery 3.6 весит около 33 КБ (сжатая gzip). Это может показаться незначительным, но для оптимизированных приложений каждый килобайт на счету. Производительность: Нативные методы JavaScript выполняются быстрее, чем обертки jQuery. Это особенно заметно на мобильных устройствах с ограниченными ресурсами.

Нативные методы JavaScript выполняются быстрее, чем обертки jQuery. Это особенно заметно на мобильных устройствах с ограниченными ресурсами. Поддержка устаревших браузеров: Один из основных аргументов в пользу jQuery — поддержка IE8 и старше — уже не актуален. Доля этих браузеров на рынке стремится к нулю.

Один из основных аргументов в пользу jQuery — поддержка IE8 и старше — уже не актуален. Доля этих браузеров на рынке стремится к нулю. Чрезмерная абстракция: jQuery вводит дополнительный слой абстракции, который скрывает важные концепции JavaScript, что может затруднить понимание основ языка.

Михаил Ковалев, технический директор Я присоединился к проекту, который использовал jQuery для всего, включая базовый document.ready. Сайт загружался медленно, особенно на мобильных устройствах. Первым шагом к оптимизации стала замена $(document).ready на нативный DOMContentLoaded. Это было просто: JS Скопировать код $(document).ready(function() { // jQuery код }); превратился в: JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Тот же функционал, но на чистом JS }); Это небольшое изменение, вместе с другими оптимизациями, привело к снижению времени загрузки на 28% и улучшило показатели Core Web Vitals. Клиент был впечатлен тем, как такие простые изменения могут значительно улучшить пользовательский опыт.

Чтобы оценить разницу в производительности между jQuery и нативным JavaScript, рассмотрим следующие показатели:

Характеристика jQuery Нативный JavaScript Размер кода 33 КБ (минимизированный) 0 КБ (встроен в браузер) Время выполнения (относительное) 1x (базовый) До 10x быстрее Потребление памяти Высокое Низкое Время инициализации 200-300 мс < 5 мс

Эти цифры говорят сами за себя. Теперь рассмотрим конкретные способы замены $(document).ready нативными методами JavaScript. 🔄

DOMContentLoaded: надежный способ замены jQuery ready

Событие DOMContentLoaded — это нативный и наиболее близкий эквивалент jQuery $(document).ready() . Оно срабатывает, когда исходный HTML-документ полностью загружен и разобран, не дожидаясь загрузки стилей, изображений и других внешних ресурсов.

В отличие от jQuery, которая абстрагирует различные способы определения загрузки DOM, в чистом JavaScript мы используем стандартизированный метод addEventListener:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { console.log('DOM полностью загружен и разобран'); // Здесь ваш код для взаимодействия с DOM });

Этот подход имеет несколько преимуществ:

Стандартизация: DOMContentLoaded является частью спецификации W3C и поддерживается всеми современными браузерами.

DOMContentLoaded является частью спецификации W3C и поддерживается всеми современными браузерами. Производительность: Не требует дополнительной библиотеки, что ускоряет загрузку страницы.

Не требует дополнительной библиотеки, что ускоряет загрузку страницы. Чёткая семантика: Название события точно отражает то, что оно делает, улучшая читаемость кода.

Название события точно отражает то, что оно делает, улучшая читаемость кода. Возможность удаления: В отличие от jQuery.ready, можно легко удалить обработчик при необходимости.

Для лучшего понимания работы DOMContentLoaded и его отличия от jQuery.ready, рассмотрим типичные случаи использования:

JS Скопировать код // jQuery способ $(document).ready(function() { $('#myButton').click(function() { alert('Кнопка нажата!'); }); }); // Эквивалент на чистом JavaScript document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { document.getElementById('myButton').addEventListener('click', function() { alert('Кнопка нажата!'); }); });

Важно отметить ключевую разницу: DOMContentLoaded не ждет загрузки изображений и стилей, в то время как jQuery может иметь небольшую задержку из-за внутренней логики и проверок. Это делает нативное решение более предсказуемым и часто более быстрым.

Для более сложных сценариев, DOMContentLoaded можно комбинировать с другими событиями и API:

JS Скопировать код // Комбинированный подход для прогрессивного улучшения document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Инициализация базового функционала initBaseFunctionality(); // Регистрация обработчика для полной загрузки страницы window.addEventListener('load', function() { // Инициализация функций, требующих загрузки всех ресурсов initAdvancedFeatures(); }); });

Такой подход позволяет создавать отзывчивые интерфейсы, которые начинают работать сразу после разбора DOM, а затем улучшаются при полной загрузке всех ресурсов. 🔍

Проверка document.readyState для обратной совместимости

Несмотря на широкую поддержку DOMContentLoaded, иногда требуется учитывать более сложные сценарии, особенно при разработке библиотек или компонентов, которые должны работать в различных контекстах. В таких случаях проверка document.readyState предоставляет мощный и гибкий механизм.

Свойство document.readyState может иметь одно из трех значений:

loading — документ загружается;

— документ загружается; interactive — документ загружен и разобран, но ресурсы, такие как изображения, все еще загружаются (эквивалент момента срабатывания DOMContentLoaded);

— документ загружен и разобран, но ресурсы, такие как изображения, все еще загружаются (эквивалент момента срабатывания DOMContentLoaded); complete — документ и все ресурсы полностью загружены (эквивалент момента срабатывания window.onload).

Используя это свойство, можно создать универсальный метод, который гарантирует выполнение кода в нужный момент, независимо от того, на каком этапе находится загрузка документа:

JS Скопировать код function docReady(callback) { // Если документ уже в состоянии interactive или complete if (document.readyState === 'interactive' || document.readyState === 'complete') { // Выполнить callback асинхронно setTimeout(callback, 0); } else { // Иначе, ждем DOMContentLoaded document.addEventListener('DOMContentLoaded', callback); } } // Использование docReady(function() { console.log('DOM готов к взаимодействию!'); });

Этот подход особенно полезен в следующих ситуациях:

Когда скрипт может быть загружен как синхронно, так и асинхронно;

Для библиотек и компонентов, которые могут быть подключены на разных этапах загрузки страницы;

При создании полифиллов для поддержки старых браузеров;

В системах динамической загрузки контента.

Дополнительно, вы можете использовать событие readystatechange для отслеживания изменений состояния загрузки документа:

JS Скопировать код document.addEventListener('readystatechange', function() { console.log('Состояние документа: ' + document.readyState); if (document.readyState === 'interactive') { console.log('DOM доступен для взаимодействия'); } if (document.readyState === 'complete') { console.log('Страница полностью загружена'); } });

Для полного понимания различий между методами, рассмотрим сравнительную таблицу:

Подход Совместимость Когда срабатывает Особенности $(document).ready() Требует jQuery После разбора DOM Абстрагирует различные механизмы DOMContentLoaded IE9+, все современные браузеры После разбора DOM Чистый, стандартизированный подход document.readyState Все браузеры Зависит от проверяемого состояния Гибкий, подходит для библиотек readystatechange Все браузеры При изменении readyState Позволяет отслеживать разные этапы

Елена Смирнова, lead frontend-разработчик На одном из моих проектов мы столкнулись с необычной проблемой. У нас была библиотека визуализации данных, которая должна была инициализироваться после загрузки DOM, но мы не могли контролировать момент подключения скрипта. Иногда он загружался до загрузки DOM, иногда после. Использование только DOMContentLoaded приводило к непредсказуемым результатам. Переписав код с использованием document.readyState, мы обеспечили стабильную работу вне зависимости от времени подключения: JS Скопировать код function initVisualizer() { if (document.readyState !== 'loading') { initializeCharts(); } else { document.addEventListener('DOMContentLoaded', initializeCharts); } } Этот простой паттерн стал нашим стандартом для всех компонентов, которые требуют доступа к DOM. Он работает надежно во всех браузерах, и мы больше не беспокоимся о последовательности загрузки скриптов.

window.onload и его отличия от DOMContentLoaded

Событие window.onload является еще одной альтернативой для $(document).ready() , но с существенным отличием: оно срабатывает только после того, как все ресурсы страницы (изображения, стили, скрипты, iframe и т.д.) полностью загружены. Это делает его более похожим на $(window).load() в jQuery, чем на $(document).ready() .

Существуют два способа использования этого события:

JS Скопировать код // Способ 1: Свойство onload window.onload = function() { console.log('Страница полностью загружена, включая все ресурсы'); }; // Способ 2: Слушатель событий window.addEventListener('load', function() { console.log('Страница полностью загружена, включая все ресурсы'); });

Второй способ предпочтительнее, так как позволяет назначить несколько обработчиков для одного события, в то время как первый способ перезаписывает любой ранее назначенный обработчик.

Давайте рассмотрим ключевые различия между DOMContentLoaded и window.onload:

Время срабатывания: DOMContentLoaded срабатывает, когда HTML полностью загружен и разобран, даже если стили, изображения и подфреймы ещё не загружены. window.onload срабатывает только после загрузки всех ресурсов.

DOMContentLoaded срабатывает, когда HTML полностью загружен и разобран, даже если стили, изображения и подфреймы ещё не загружены. window.onload срабатывает только после загрузки всех ресурсов. Применение: DOMContentLoaded идеален для большинства операций с DOM, не требующих доступа к изображениям. window.onload необходим, когда требуется доступ к размерам изображений или другим внешним ресурсам.

DOMContentLoaded идеален для большинства операций с DOM, не требующих доступа к изображениям. window.onload необходим, когда требуется доступ к размерам изображений или другим внешним ресурсам. Производительность: DOMContentLoaded обычно срабатывает намного раньше, особенно на страницах с большим количеством изображений или внешних ресурсов.

Для понимания практической разницы во времени срабатывания, рассмотрим типичный сценарий:

JS Скопировать код console.time('DOM Loading Time'); document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { console.timeEnd('DOM Loading Time'); console.time('Full Page Load Time'); }); window.addEventListener('load', function() { console.timeEnd('Full Page Load Time'); });

На страницах с большим количеством изображений разница между DOMContentLoaded и load может составлять секунды или даже десятки секунд.

Примеры задач, для которых подходит каждый из методов:

Для DOMContentLoaded:

Инициализация UI-компонентов

Установка обработчиков событий

Валидация форм

Начальная анимация

Загрузка данных AJAX

Для window.onload:

Манипуляции с размерами изображений

Вычисление общего размера страницы

Инициализация компонентов, требующих всех ресурсов

Ленивая загрузка дополнительного контента

Аналитика производительности полной загрузки страницы

В современной разработке наблюдается тенденция к использованию DOMContentLoaded вместо window.onload для большинства задач, так как это обеспечивает более быстрый отклик интерфейса. Событие load обычно используется только для специфических случаев, требующих информации о загруженных ресурсах. 🖼️

Современные альтернативы: async/defer и модуль-паттерн

Помимо традиционных методов обработки загрузки DOM, современный JavaScript предлагает продвинутые подходы, которые во многих случаях полностью устраняют необходимость в эквиваленте $(document).ready() . Эти подходы не только упрощают код, но и значительно улучшают производительность загрузки страницы. 💡

1. Атрибуты async и defer для скриптов

Атрибуты async и defer в теге script изменяют стандартное поведение загрузки и выполнения скриптов:

HTML Скопировать код <!-- Обычный синхронный скрипт – блокирует парсинг HTML --> <script src="script.js"></script> <!-- Асинхронная загрузка – не блокирует HTML, выполняется как только загружен --> <script async src="script-async.js"></script> <!-- Отложенное выполнение – не блокирует HTML, выполняется после разбора DOM --> <script defer src="script-defer.js"></script>

Особенности атрибута defer:

Скрипты загружаются параллельно с разбором HTML

Выполнение откладывается до завершения разбора DOM (перед DOMContentLoaded)

Сохраняется порядок выполнения скриптов

По сути, эмулирует поведение $(document).ready() без необходимости явно его использовать

Особенности атрибута async:

Скрипты загружаются параллельно с разбором HTML

Выполняются сразу после загрузки, потенциально до завершения разбора DOM

Не гарантирует порядок выполнения

Лучше для независимых скриптов (аналитика, трекинг)

Использование defer практически полностью устраняет необходимость в $(document).ready() или DOMContentLoaded, так как скрипты с этим атрибутом автоматически выполняются в нужный момент:

HTML Скопировать код <!-- С defer скрипт выполнится после разбора DOM --> <script defer src="app.js"></script> <!-- В самом скрипте уже не нужен DOMContentLoaded --> <script> // app.js const button = document.getElementById('myButton'); button.addEventListener('click', () => { alert('Кнопка работает!'); }); </script>

2. JavaScript модули (ES Modules)

Современные JavaScript модули (с атрибутом type="module") имеют встроенное поведение defer:

HTML Скопировать код <script type="module" src="module.js"></script>

Это означает, что все модули:

Загружаются асинхронно, не блокируя HTML-парсер

Выполняются только после полного разбора HTML

Выполняются в порядке их появления в документе

Не требуют обертки в DOMContentLoaded или ready

3. Самовыполняющиеся функции (IIFE) и модуль-паттерн

Для инкапсуляции кода и создания приватной области видимости используется паттерн модуля с помощью IIFE (Immediately Invoked Function Expression):

JS Скопировать код // Размещение этого скрипта внизу страницы или с defer // устраняет необходимость в проверке готовности DOM (function() { // Приватная область видимости const privateVariable = 'Я не доступен извне'; // Инициализация модуля function init() { const button = document.getElementById('myButton'); button.addEventListener('click', handleClick); } function handleClick() { console.log('Кнопка нажата'); } // Автоинициализация init(); })();

Сравнение эффективности различных подходов:

Метод Производительность Блокировка парсинга Удобство использования $(document).ready() Низкая (требует jQuery) Зависит от размещения Простое, но устаревшее DOMContentLoaded Высокая Зависит от размещения Чистый JavaScript script[defer] Очень высокая Нет Просто добавить атрибут ES Modules Очень высокая Нет (встроенный defer) Современно, с преимуществами модульности Скрипт в конце body Высокая Минимальная Простое, без дополнительного кода

Для максимальной производительности рекомендуется комбинированный подход:

Используйте атрибут defer для большинства скриптов

Для модульного кода применяйте ES Modules (type="module")

Для скриптов, независимых от DOM, рассмотрите async

Размещайте критические инициализирующие скрипты перед закрывающим </body>

Эти современные подходы не только заменяют $(document).ready() , но и обеспечивают лучшую производительность загрузки страницы, оптимизируя критический путь рендеринга и сокращая время до интерактивности (TTI). 🚀