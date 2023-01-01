Как завершать деловые письма на английском: 10 эффективных способов#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Профессионалы, работающие в международной бизнес-среде
- Люди, стремящиеся улучшить свои навыки деловой коммуникации на английском языке
Сотрудники компаний, нуждающиеся в понимании делового этикета и соответствующих формулировок обращений в письмах
Завершающая фраза в письме — финальный аккорд, который может сделать или разрушить всё впечатление от вашего сообщения. В английском деловом этикете существует целый набор устоявшихся формул, выходящий далеко за пределы простого "Best regards". Мастерское владение этими нюансами позволяет тонко регулировать тон коммуникации: от холодной вежливости до теплого дружелюбия, от формального уважения до проявления искреннего энтузиазма. Давайте разберем 10 эффективных способов завершения деловых писем, которые помогут вам звучать как настоящий носитель языка и добавят вашим сообщениям профессиональный блеск ✨
Стандартные формулы завершения деловых писем
В английском языке существует ряд общепринятых формулировок для завершения деловой корреспонденции. Выбор правильной формулы — это демонстрация вашего профессионализма и понимания бизнес-этикета.
Классические варианты завершения деловых писем включают:
- Sincerely — универсальное, формальное завершение, подходящее для большинства деловых ситуаций
- Yours sincerely — более формальный вариант, часто используемый в британском английском
- Regards — нейтральный вариант для регулярной деловой коммуникации
- Best regards — универсальный вариант с нотками теплоты
- Kind regards — чуть более дружелюбный, но всё ещё профессиональный вариант
Эти формулы отличаются уровнем формальности и эмоциональной окраской. Рассмотрим их подробнее в контексте применения:
|Формула
|Уровень формальности
|Когда использовать
|Sincerely
|Высокий
|Официальные письма, коммуникация с вышестоящими лицами, первый контакт
|Yours sincerely
|Очень высокий
|Формальная корреспонденция, особенно в британском контексте
|Regards
|Средний
|Повседневная деловая переписка с коллегами
|Best regards
|Средний
|Стандартная коммуникация с партнерами и клиентами
|Kind regards
|Средне-низкий
|Письма знакомым деловым контактам
Мария Соколова, руководитель отдела международных продаж В начале карьеры я совершила неловкую ошибку, завершив письмо генеральному директору британской компании фразой "Cheers". Это произошло после того, как я увидела, что британские коллеги часто так заканчивают свои сообщения. К счастью, директор оказался понимающим и мягко указал, что такое завершение уместно только в неформальной коммуникации. Этот случай научил меня тщательно выбирать завершающие формулы в зависимости от статуса адресата и контекста. Теперь я всегда использую "Yours sincerely" для первого контакта с высокопоставленными лицами британских компаний и перехожу к "Kind regards" только после установления более тесных рабочих отношений.
Помните, что в американском и британском английском существуют некоторые различия. Например, в США "Sincerely yours" более распространено, чем "Yours sincerely" в Великобритании. Знание этих нюансов позволит вам адаптировать стиль коммуникации под культурные особенности вашего адресата 🌍
Варианты подписи для формальной переписки
Формальная деловая переписка требует особого внимания к завершающим формулировкам. В таких случаях важно сохранять профессиональный тон и демонстрировать должное уважение к адресату.
Для высокоформальных писем подходят следующие варианты:
- Respectfully yours — подчеркивает высокий уровень уважения к получателю
- Yours faithfully — используется в британском английском, когда вы не знаете имени получателя
- Yours truly — традиционное формальное завершение, популярное в американском английском
- With appreciation — выражает благодарность в формальном контексте
- Very truly yours — крайне формальный вариант для официальных писем
Структура формальной подписи обычно более развернута и включает дополнительные элементы:
|Элемент подписи
|Пример
|Примечание
|Завершающая формула
|Respectfully yours,
|Обязательно ставится запятая
|Полное имя
|Jonathan Smith
|Используйте полное имя, а не сокращенное
|Должность
|Senior Marketing Director
|Особенно важно при первом контакте
|Организация
|XYZ Corporation
|Укажите полное название компании
|Контактная информация
|+1 (555) 123-4567
|Опционально, но приветствуется
При общении с правительственными организациями или высокопоставленными лицами рекомендуется использовать "Respectfully" или "Respectfully yours". Для деловой корреспонденции с неизвестным адресатом (когда письмо начинается с "Dear Sir/Madam" или "To Whom It May Concern") в британском английском принято завершать письмо фразой "Yours faithfully".
Интересно, что выбор завершающей формулы может подчеркнуть географическую принадлежность автора письма. Например, "Yours faithfully" и "Yours sincerely" характерны для британского делового стиля, в то время как "Sincerely yours" и "Truly yours" более типичны для американского английского 📝
Неформальные способы закончить электронное письмо
В современном деловом мире грань между формальным и неформальным общением становится все более размытой. Особенно это касается электронной почты и переписки с коллегами, с которыми установлены хорошие рабочие отношения.
Для менее формальной коммуникации подойдут следующие завершающие фразы:
- All the best — дружелюбно, но сохраняет профессиональный тон
- Best wishes — тепло, но достаточно нейтрально
- Cheers — неформально, популярно в британском английском
- Thanks или Thank you — когда вы запрашиваете информацию или действие
- Looking forward to hearing from you — когда ожидаете ответа
- Take care — дружелюбно, подходит для длительных рабочих отношений
Неформальные завершения могут иметь контекстную вариативность. Например, "Thanks" можно расширить до "Thanks in advance" (когда вы просите о чем-то) или "Many thanks" (для выражения более глубокой признательности).
Важно отметить, что даже в неформальной коммуникации есть свои границы. Избегайте излишне личных завершений вроде "Love" или "XOXO" в деловой переписке, даже если у вас дружеские отношения с получателем. Оптимальный уровень неформальности определяется корпоративной культурой и установленными отношениями с конкретным адресатом.
Антон Климов, IT-консультант по международным проектам Работая с американской командой разработчиков, я заметил интересную закономерность: чем дольше мы сотрудничали, тем короче становились завершающие фразы в письмах. Начинали мы с "Best regards", через месяц перешли на "Cheers", а к концу проекта обменивались сообщениями, завершающимися просто "— A" (первая буква моего имени). Это незаметно отражало растущее доверие и эффективность коммуникации. Когда же проект завершился, и мне нужно было связаться с руководителем компании, я специально вернулся к более формальному "Kind regards" с полной подписью. Этот небольшой нюанс был замечен — руководитель в ответном письме поблагодарил за "профессиональный подход к коммуникации на всех уровнях". Такие мелочи действительно формируют впечатление о вас как о специалисте.
Интересная особенность современной деловой коммуникации — это использование эмодзи в завершении писем. В некоторых креативных отраслях и технологических компаниях это становится нормой, однако всегда оценивайте контекст и придерживайтесь принципа "лучше меньше, чем больше" 😊
Как подобрать завершающую фразу под тип письма
Выбор завершающей фразы должен соответствовать содержанию и цели письма. Неуместное завершение может нивелировать все усилия, вложенные в составление основного текста.
Рассмотрим рекомендации для различных типов деловых писем:
- Письмо-запрос: "Thank you for your assistance" или "Looking forward to your reply"
- Письмо-предложение: "Looking forward to discussing this opportunity" или "At your service"
- Письмо-благодарность: "With appreciation" или "Gratefully yours"
- Письмо-извинение: "With sincere apologies" или "Respectfully"
- Письмо-подтверждение: "Confirmation appreciated" или "Thank you for your attention"
- Письмо-отказ: "Respectfully" или "With regrets"
Важно помнить о контексте взаимодействия. Если вы пишете клиенту, с которым имеете длительные отношения, можно использовать менее формальные варианты. Однако при обращении к потенциальному клиенту лучше придерживаться более формальных формулировок.
Культурный контекст также играет существенную роль. В некоторых странах, например, в Германии или Японии, деловая коммуникация тяготеет к большей формальности, чем в США или Австралии. Учитывайте это при международной переписке.
При выборе завершающей фразы для письма с негативной информацией (отказ, жалоба), особенно важно сохранять профессиональный тон. Избегайте излишне дружелюбных завершений, которые могут показаться неискренними или неуместными в данном контексте.
Помните, что завершающая фраза также должна соответствовать обращению в начале письма. Если вы начали письмо с "Dear Sir/Madam", то завершить его следует с "Yours faithfully". Если же вы обращаетесь к человеку по имени ("Dear Mr. Smith"), то уместнее будет "Yours sincerely" или "Best regards" 📧
Как произвести положительное впечатление в конце письма
Последние строки вашего письма — это возможность закрепить положительное впечатление и подтолкнуть получателя к нужным действиям. Грамотное завершение может значительно повысить эффективность коммуникации.
Существует несколько приемов, помогающих усилить воздействие заключительной части письма:
- Персонализация: добавьте личный штрих к стандартной формуле (например, "Looking forward to our collaboration" вместо просто "Regards")
- Ориентация на будущее: "I look forward to our continued partnership" создает ощущение долгосрочных отношений
- Выражение признательности: "Thank you for your time and consideration" демонстрирует уважение к адресату
- Конкретное предложение следующего шага: "Looking forward to discussing this during our call on Friday"
- Выражение готовности помочь: "Please don't hesitate to contact me if you need any clarification"
Профессионально оформленная подпись также влияет на впечатление от письма. Включите в неё не только имя и должность, но и контактную информацию, что демонстрирует открытость и доступность.
Важно следить за стилистическим единством письма. Если основной текст написан в формальном стиле, то и завершение должно соответствовать этому тону. Резкий переход от официального языка к чрезмерно дружелюбному завершению может вызвать когнитивный диссонанс у получателя.
Избегайте излишне длинных, многословных завершений. Лаконичность ценится в деловой коммуникации. Оптимальное завершение письма состоит из одной фразы, выражающей благодарность или ожидания, и стандартной формулы прощания.
И наконец, всегда проверяйте текст на ошибки. Даже незначительная опечатка в завершающей части может испортить впечатление от всего письма. Использование автоматических средств проверки или просмотр письма коллегой может помочь избежать таких ошибок 🔍
Мастерство завершения писем на английском языке — это тонкое искусство, требующее внимания к деталям и понимания контекста. Правильно подобранная завершающая фраза не только отражает ваш профессионализм, но и формирует общее впечатление от коммуникации. Помните, что эффективное завершение письма должно резонировать с его содержанием, соответствовать уровню формальности и культурному контексту. Внимательно выбирая между "Sincerely yours" и "Cheers", вы фактически определяете тональность ваших деловых отношений. Применяйте эти знания осознанно, и пусть каждое ваше письмо достигает поставленной цели, оставляя после себя только позитивные впечатления.