Как завершать деловые письма на английском: 10 эффективных способов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессионалы, работающие в международной бизнес-среде

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки деловой коммуникации на английском языке

Сотрудники компаний, нуждающиеся в понимании делового этикета и соответствующих формулировок обращений в письмах Завершающая фраза в письме — финальный аккорд, который может сделать или разрушить всё впечатление от вашего сообщения. В английском деловом этикете существует целый набор устоявшихся формул, выходящий далеко за пределы простого "Best regards". Мастерское владение этими нюансами позволяет тонко регулировать тон коммуникации: от холодной вежливости до теплого дружелюбия, от формального уважения до проявления искреннего энтузиазма. Давайте разберем 10 эффективных способов завершения деловых писем, которые помогут вам звучать как настоящий носитель языка и добавят вашим сообщениям профессиональный блеск ✨

Стандартные формулы завершения деловых писем

В английском языке существует ряд общепринятых формулировок для завершения деловой корреспонденции. Выбор правильной формулы — это демонстрация вашего профессионализма и понимания бизнес-этикета.

Классические варианты завершения деловых писем включают:

Sincerely — универсальное, формальное завершение, подходящее для большинства деловых ситуаций

— универсальное, формальное завершение, подходящее для большинства деловых ситуаций Yours sincerely — более формальный вариант, часто используемый в британском английском

— более формальный вариант, часто используемый в британском английском Regards — нейтральный вариант для регулярной деловой коммуникации

— нейтральный вариант для регулярной деловой коммуникации Best regards — универсальный вариант с нотками теплоты

— универсальный вариант с нотками теплоты Kind regards — чуть более дружелюбный, но всё ещё профессиональный вариант

Эти формулы отличаются уровнем формальности и эмоциональной окраской. Рассмотрим их подробнее в контексте применения:

Формула Уровень формальности Когда использовать Sincerely Высокий Официальные письма, коммуникация с вышестоящими лицами, первый контакт Yours sincerely Очень высокий Формальная корреспонденция, особенно в британском контексте Regards Средний Повседневная деловая переписка с коллегами Best regards Средний Стандартная коммуникация с партнерами и клиентами Kind regards Средне-низкий Письма знакомым деловым контактам

Мария Соколова, руководитель отдела международных продаж В начале карьеры я совершила неловкую ошибку, завершив письмо генеральному директору британской компании фразой "Cheers". Это произошло после того, как я увидела, что британские коллеги часто так заканчивают свои сообщения. К счастью, директор оказался понимающим и мягко указал, что такое завершение уместно только в неформальной коммуникации. Этот случай научил меня тщательно выбирать завершающие формулы в зависимости от статуса адресата и контекста. Теперь я всегда использую "Yours sincerely" для первого контакта с высокопоставленными лицами британских компаний и перехожу к "Kind regards" только после установления более тесных рабочих отношений.

Помните, что в американском и британском английском существуют некоторые различия. Например, в США "Sincerely yours" более распространено, чем "Yours sincerely" в Великобритании. Знание этих нюансов позволит вам адаптировать стиль коммуникации под культурные особенности вашего адресата 🌍

Варианты подписи для формальной переписки

Формальная деловая переписка требует особого внимания к завершающим формулировкам. В таких случаях важно сохранять профессиональный тон и демонстрировать должное уважение к адресату.

Для высокоформальных писем подходят следующие варианты:

Respectfully yours — подчеркивает высокий уровень уважения к получателю

— подчеркивает высокий уровень уважения к получателю Yours faithfully — используется в британском английском, когда вы не знаете имени получателя

— используется в британском английском, когда вы не знаете имени получателя Yours truly — традиционное формальное завершение, популярное в американском английском

— традиционное формальное завершение, популярное в американском английском With appreciation — выражает благодарность в формальном контексте

— выражает благодарность в формальном контексте Very truly yours — крайне формальный вариант для официальных писем

Структура формальной подписи обычно более развернута и включает дополнительные элементы:

Элемент подписи Пример Примечание Завершающая формула Respectfully yours, Обязательно ставится запятая Полное имя Jonathan Smith Используйте полное имя, а не сокращенное Должность Senior Marketing Director Особенно важно при первом контакте Организация XYZ Corporation Укажите полное название компании Контактная информация +1 (555) 123-4567 Опционально, но приветствуется

При общении с правительственными организациями или высокопоставленными лицами рекомендуется использовать "Respectfully" или "Respectfully yours". Для деловой корреспонденции с неизвестным адресатом (когда письмо начинается с "Dear Sir/Madam" или "To Whom It May Concern") в британском английском принято завершать письмо фразой "Yours faithfully".

Интересно, что выбор завершающей формулы может подчеркнуть географическую принадлежность автора письма. Например, "Yours faithfully" и "Yours sincerely" характерны для британского делового стиля, в то время как "Sincerely yours" и "Truly yours" более типичны для американского английского 📝

Неформальные способы закончить электронное письмо

В современном деловом мире грань между формальным и неформальным общением становится все более размытой. Особенно это касается электронной почты и переписки с коллегами, с которыми установлены хорошие рабочие отношения.

Для менее формальной коммуникации подойдут следующие завершающие фразы:

All the best — дружелюбно, но сохраняет профессиональный тон

— дружелюбно, но сохраняет профессиональный тон Best wishes — тепло, но достаточно нейтрально

— тепло, но достаточно нейтрально Cheers — неформально, популярно в британском английском

— неформально, популярно в британском английском Thanks или Thank you — когда вы запрашиваете информацию или действие

или — когда вы запрашиваете информацию или действие Looking forward to hearing from you — когда ожидаете ответа

— когда ожидаете ответа Take care — дружелюбно, подходит для длительных рабочих отношений

Неформальные завершения могут иметь контекстную вариативность. Например, "Thanks" можно расширить до "Thanks in advance" (когда вы просите о чем-то) или "Many thanks" (для выражения более глубокой признательности).

Важно отметить, что даже в неформальной коммуникации есть свои границы. Избегайте излишне личных завершений вроде "Love" или "XOXO" в деловой переписке, даже если у вас дружеские отношения с получателем. Оптимальный уровень неформальности определяется корпоративной культурой и установленными отношениями с конкретным адресатом.

Антон Климов, IT-консультант по международным проектам Работая с американской командой разработчиков, я заметил интересную закономерность: чем дольше мы сотрудничали, тем короче становились завершающие фразы в письмах. Начинали мы с "Best regards", через месяц перешли на "Cheers", а к концу проекта обменивались сообщениями, завершающимися просто "— A" (первая буква моего имени). Это незаметно отражало растущее доверие и эффективность коммуникации. Когда же проект завершился, и мне нужно было связаться с руководителем компании, я специально вернулся к более формальному "Kind regards" с полной подписью. Этот небольшой нюанс был замечен — руководитель в ответном письме поблагодарил за "профессиональный подход к коммуникации на всех уровнях". Такие мелочи действительно формируют впечатление о вас как о специалисте.

Интересная особенность современной деловой коммуникации — это использование эмодзи в завершении писем. В некоторых креативных отраслях и технологических компаниях это становится нормой, однако всегда оценивайте контекст и придерживайтесь принципа "лучше меньше, чем больше" 😊

Как подобрать завершающую фразу под тип письма

Выбор завершающей фразы должен соответствовать содержанию и цели письма. Неуместное завершение может нивелировать все усилия, вложенные в составление основного текста.

Рассмотрим рекомендации для различных типов деловых писем:

Письмо-запрос : "Thank you for your assistance" или "Looking forward to your reply"

: "Thank you for your assistance" или "Looking forward to your reply" Письмо-предложение : "Looking forward to discussing this opportunity" или "At your service"

: "Looking forward to discussing this opportunity" или "At your service" Письмо-благодарность : "With appreciation" или "Gratefully yours"

: "With appreciation" или "Gratefully yours" Письмо-извинение : "With sincere apologies" или "Respectfully"

: "With sincere apologies" или "Respectfully" Письмо-подтверждение : "Confirmation appreciated" или "Thank you for your attention"

: "Confirmation appreciated" или "Thank you for your attention" Письмо-отказ: "Respectfully" или "With regrets"

Важно помнить о контексте взаимодействия. Если вы пишете клиенту, с которым имеете длительные отношения, можно использовать менее формальные варианты. Однако при обращении к потенциальному клиенту лучше придерживаться более формальных формулировок.

Культурный контекст также играет существенную роль. В некоторых странах, например, в Германии или Японии, деловая коммуникация тяготеет к большей формальности, чем в США или Австралии. Учитывайте это при международной переписке.

При выборе завершающей фразы для письма с негативной информацией (отказ, жалоба), особенно важно сохранять профессиональный тон. Избегайте излишне дружелюбных завершений, которые могут показаться неискренними или неуместными в данном контексте.

Помните, что завершающая фраза также должна соответствовать обращению в начале письма. Если вы начали письмо с "Dear Sir/Madam", то завершить его следует с "Yours faithfully". Если же вы обращаетесь к человеку по имени ("Dear Mr. Smith"), то уместнее будет "Yours sincerely" или "Best regards" 📧

Как произвести положительное впечатление в конце письма

Последние строки вашего письма — это возможность закрепить положительное впечатление и подтолкнуть получателя к нужным действиям. Грамотное завершение может значительно повысить эффективность коммуникации.

Существует несколько приемов, помогающих усилить воздействие заключительной части письма:

Персонализация : добавьте личный штрих к стандартной формуле (например, "Looking forward to our collaboration" вместо просто "Regards")

: добавьте личный штрих к стандартной формуле (например, "Looking forward to our collaboration" вместо просто "Regards") Ориентация на будущее : "I look forward to our continued partnership" создает ощущение долгосрочных отношений

: "I look forward to our continued partnership" создает ощущение долгосрочных отношений Выражение признательности : "Thank you for your time and consideration" демонстрирует уважение к адресату

: "Thank you for your time and consideration" демонстрирует уважение к адресату Конкретное предложение следующего шага : "Looking forward to discussing this during our call on Friday"

: "Looking forward to discussing this during our call on Friday" Выражение готовности помочь: "Please don't hesitate to contact me if you need any clarification"

Профессионально оформленная подпись также влияет на впечатление от письма. Включите в неё не только имя и должность, но и контактную информацию, что демонстрирует открытость и доступность.

Важно следить за стилистическим единством письма. Если основной текст написан в формальном стиле, то и завершение должно соответствовать этому тону. Резкий переход от официального языка к чрезмерно дружелюбному завершению может вызвать когнитивный диссонанс у получателя.

Избегайте излишне длинных, многословных завершений. Лаконичность ценится в деловой коммуникации. Оптимальное завершение письма состоит из одной фразы, выражающей благодарность или ожидания, и стандартной формулы прощания.

И наконец, всегда проверяйте текст на ошибки. Даже незначительная опечатка в завершающей части может испортить впечатление от всего письма. Использование автоматических средств проверки или просмотр письма коллегой может помочь избежать таких ошибок 🔍

Мастерство завершения писем на английском языке — это тонкое искусство, требующее внимания к деталям и понимания контекста. Правильно подобранная завершающая фраза не только отражает ваш профессионализм, но и формирует общее впечатление от коммуникации. Помните, что эффективное завершение письма должно резонировать с его содержанием, соответствовать уровню формальности и культурному контексту. Внимательно выбирая между "Sincerely yours" и "Cheers", вы фактически определяете тональность ваших деловых отношений. Применяйте эти знания осознанно, и пусть каждое ваше письмо достигает поставленной цели, оставляя после себя только позитивные впечатления.