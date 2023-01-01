Как выбрать движок сайта: лучшие CMS для разных типов проектов

Для кого эта статья:

начинающие веб-разработчики и предприниматели

владельцы малого и среднего бизнеса

пользователи, желающие создать сайт без глубоких знаний программирования Создание сайта сегодня — это как сборка конструктора, где движок сайта играет роль фундамента. Представьте, что вы захотели открыть кофейню. Вам ведь нужно не просто арендовать помещение, но и оборудовать его кофемашиной, мебелью, кассой. То же самое с сайтом — без правильно выбранной CMS (Content Management System) ваш цифровой проект рискует оказаться неудобным, медленным или просто неработающим. Более 65% всех сайтов в интернете работают на каких-либо CMS, и причина этого — в удобстве управления контентом без необходимости писать код. Давайте разберемся, как не запутаться в многообразии движков и выбрать именно тот, который подойдет вашему проекту. 🚀

Что такое движок сайта и зачем он нужен

Движок сайта (CMS) — это программное обеспечение, которое позволяет создавать, редактировать и управлять содержимым веб-сайта без глубоких знаний программирования. По сути, это ваша виртуальная панель управления, через которую вы добавляете тексты, изображения, видео и другой контент.

Представьте, что вы строите дом. Движок сайта — это одновременно фундамент, стены и коммуникации. Вам остается лишь заниматься «отделкой» — наполнением контентом и настройкой внешнего вида. 🏗️

Дмитрий Соколов, технический директор Когда мой клиент, владелец небольшой сети пекарен, решил выходить в онлайн, он думал, что создание сайта — это долгая и дорогая история с программистами, дизайнерами и бесконечными правками. «Может, просто страницу в соцсетях завести?» — спрашивал он. Я предложил ему начать с WordPress — установили за вечер, настроили базовый функционал за неделю, подключили модуль для онлайн-заказов. Через месяц сайт уже приносил 15% от всех продаж. Теперь он сам добавляет новинки меню и акции через админку. «Это как добавлять пост в соцсеть, только мощнее», — говорит он теперь.

Основные функции CMS включают:

Управление контентом: добавление, удаление и редактирование статей, страниц, изображений

создание учетных записей с разными уровнями доступа Управление шаблонами: изменение дизайна без необходимости редактировать код

встроенные возможности для оптимизации сайта для поисковых систем Расширение функциональности: установка плагинов и модулей для добавления новых возможностей

Без CMS каждое изменение на сайте требовало бы ручного редактирования HTML, CSS и других файлов — это сложно, долго и чревато ошибками. Движок автоматизирует рутинные задачи, позволяя сосредоточиться на развитии проекта.

Сценарий С CMS Без CMS (ручное кодирование) Добавление новой страницы 2-5 минут через панель управления 30-60 минут с написанием кода Смена дизайна Несколько кликов для смены шаблона Несколько дней переписывания HTML/CSS Добавление функционала Установка готовых плагинов Программирование с нуля Обновление контента Доступно любому сотруднику после краткого обучения Требуется специалист с навыками программирования

Виды CMS: готовые решения и индивидуальные разработки

В мире CMS существует несколько основных категорий систем управления контентом, каждая из которых имеет свои преимущества и ограничения. Понимание различий между ними поможет сделать правильный выбор для вашего проекта. 🔍

1. Коробочные CMS — готовые, платные решения с фиксированным функционалом:

Преимущества: техподдержка от разработчика, стабильность работы, регулярные обновления

техподдержка от разработчика, стабильность работы, регулярные обновления Недостатки: высокая стоимость, ограниченная гибкость кастомизации, часто требуется покупка дополнительных модулей

высокая стоимость, ограниченная гибкость кастомизации, часто требуется покупка дополнительных модулей Примеры: 1С-Битрикс, NetCat, UMI.CMS

2. Open Source CMS — бесплатные движки с открытым исходным кодом:

Преимущества: отсутствие лицензионных платежей, огромные сообщества разработчиков, тысячи плагинов и тем

отсутствие лицензионных платежей, огромные сообщества разработчиков, тысячи плагинов и тем Недостатки: могут требовать больше технических знаний, вопросы безопасности решаются самостоятельно

могут требовать больше технических знаний, вопросы безопасности решаются самостоятельно Примеры: WordPress, Joomla, Drupal

3. SaaS-платформы — облачные решения по подписке:

Преимущества: быстрый запуск, не требуют хостинга и технических знаний, автоматические обновления

быстрый запуск, не требуют хостинга и технических знаний, автоматические обновления Недостатки: ограниченная функциональность, зависимость от провайдера, регулярные платежи

ограниченная функциональность, зависимость от провайдера, регулярные платежи Примеры: Wix, Tilda, Squarespace

4. Headless CMS — системы, отделяющие бэкенд от фронтенда:

Преимущества: максимальная гибкость для разработчиков, высокая скорость работы, многоплатформенность

максимальная гибкость для разработчиков, высокая скорость работы, многоплатформенность Недостатки: требуют профессиональных навыков разработки, сложнее в настройке

требуют профессиональных навыков разработки, сложнее в настройке Примеры: Contentful, Strapi, Sanity.io

5. Индивидуальные разработки — системы, созданные с нуля под конкретный проект:

Преимущества: полностью соответствуют требованиям бизнеса, высокая производительность, уникальный функционал

полностью соответствуют требованиям бизнеса, высокая производительность, уникальный функционал Недостатки: высокая стоимость, длительные сроки разработки, зависимость от команды разработчиков

Анна Петрова, digital-предприниматель Мой первый интернет-магазин был на WordPress с WooCommerce. Мы выросли до 1000 заказов в день, и система начала давать сбои — страницы загружались медленно, сервер не выдерживал нагрузки. Переход на индивидуально разработанную CMS был болезненным: 4 месяца работы, миграция данных, обучение персонала. Но результат того стоил — скорость загрузки страниц упала с 3,5 секунд до 0,8, конверсия выросла на 18%, а главное — мы получили интеграцию с нашей офлайн-системой учета, которую ни один плагин не мог обеспечить. Когда бизнес перерастает стандартные решения, собственная CMS — не роскошь, а необходимость. Но начинать с неё я бы не советовала — это все равно что покупать Ferrari для обучения вождению.

Выбор между готовым решением и индивидуальной разработкой зависит от многих факторов: бюджета, сроков, планов развития проекта и технических компетенций команды. Для большинства малых и средних проектов готовые CMS обеспечивают оптимальный баланс стоимости и функциональности. 💡

Популярные движки сайтов: сравнение возможностей

На рынке CMS существуют десятки платформ, но ряд из них занимает лидирующие позиции благодаря своей функциональности, удобству и распространенности. Рассмотрим топовые движки и их ключевые характеристики. 📊

WordPress — абсолютный лидер с долей рынка около 65% среди всех сайтов, использующих CMS:

Изначально создавался как блоговая платформа, но сегодня подходит для сайтов любой сложности

Более 59,000 бесплатных плагинов и тысячи тем оформления

Интуитивно понятный интерфейс, подходящий даже для новичков

Активное сообщество и обширная документация

Joomla — вторая по популярности CMS с открытым кодом:

Более сложная в освоении, но предлагает больше встроенных возможностей

Многоуровневая система управления контентом и пользователями

Хорошо подходит для корпоративных сайтов и социальных сетей

Сильная многоязычная поддержка из коробки

Drupal — профессиональная CMS для сложных проектов:

Высокая безопасность и масштабируемость

Мощная система таксономии для структурирования контента

Требует значительных технических знаний для эффективного использования

Популярен для государственных сайтов и крупных медиа-проектов

1С-Битрикс — лидер среди коммерческих CMS в России:

Глубокая интеграция с продуктами 1С для бизнеса

Высокая защищенность и производительность

Встроенные инструменты для e-commerce и корпоративных порталов

Существенная стоимость лицензии и дополнительных модулей

Tilda — современная SaaS-платформа для дизайнерских сайтов:

Визуальный редактор с готовыми блоками без необходимости кодирования

Акцент на дизайн и пользовательский опыт

Подходит для лендингов, портфолио и небольших сайтов

Ограниченная гибкость по сравнению с полноценными CMS

CMS Сложность освоения Стоимость Подходит для Требования к хостингу WordPress Низкая Бесплатно (+ платные темы и плагины) Блоги, малый и средний бизнес, интернет-магазины Минимальные Joomla Средняя Бесплатно (+ платные расширения) Корпоративные сайты, сообщества Средние Drupal Высокая Бесплатно (+ затраты на разработку) Сложные порталы, крупные медиа Высокие 1С-Битрикс Средняя От 5 900 до 1 299 700 руб. Корпоративные сайты, крупные интернет-магазины Высокие Tilda Очень низкая От 500 руб./месяц Лендинги, портфолио, презентации Не требуется (облачное решение)

При выборе CMS важно оценивать не только текущие потребности, но и перспективы развития проекта. Система, идеальная для запуска, может стать ограничением при масштабировании бизнеса. Соответственно, слишком сложная CMS для простого сайта — излишние затраты ресурсов. 🧩

Критерии выбора CMS для разных типов проектов

Выбор правильной CMS — как подбор автомобиля: спортивный болид не подходит для перевозки грузов, а грузовик не нужен, если вам требуется просто добираться на работу. Давайте рассмотрим ключевые критерии выбора для различных типов проектов. 🎯

Тип проекта — первый и самый важный фактор при выборе CMS:

Для блогов и информационных сайтов: WordPress, Ghost — идеальны благодаря ориентации на публикацию контента

WordPress, Ghost — идеальны благодаря ориентации на публикацию контента Для интернет-магазинов: Shopify, WooCommerce, Magento, OpenCart — с готовыми функциями электронной коммерции

Shopify, WooCommerce, Magento, OpenCart — с готовыми функциями электронной коммерции Для корпоративных сайтов: 1С-Битрикс, Drupal, Joomla — с акцентом на безопасность и интеграции

1С-Битрикс, Drupal, Joomla — с акцентом на безопасность и интеграции Для лендингов и презентаций: Tilda, Wix — с визуальными редакторами и готовыми блоками

Tilda, Wix — с визуальными редакторами и готовыми блоками Для сообществ и социальных сетей: BuddyPress, Discourse — специализированные решения для общения

Бюджет проекта — определяет возможности инвестиций в платформу:

Минимальный бюджет (до $500): бесплатные CMS с готовыми шаблонами (WordPress, Joomla)

бесплатные CMS с готовыми шаблонами (WordPress, Joomla) Средний бюджет ($500-$5000): SaaS-решения или бесплатные CMS с индивидуальным дизайном

SaaS-решения или бесплатные CMS с индивидуальным дизайном Высокий бюджет (более $5000): коммерческие CMS или индивидуальные разработки

Технические знания команды — влияют на эксплуатацию и развитие сайта:

Без технических знаний: SaaS-платформы (Wix, Tilda, Squarespace)

SaaS-платформы (Wix, Tilda, Squarespace) Базовые знания: WordPress с готовыми темами и плагинами

WordPress с готовыми темами и плагинами Средний уровень: Joomla, Drupal, самостоятельная настройка WordPress

Joomla, Drupal, самостоятельная настройка WordPress Профессионалы: Headless CMS, собственные разработки на фреймворках

Перспективы масштабирования — учет будущего роста проекта:

Высокая нагрузка: Drupal, 1С-Битрикс, индивидуальные решения

Drupal, 1С-Битрикс, индивидуальные решения Международный охват: CMS с сильной многоязычной поддержкой (WPML для WordPress, Drupal)

CMS с сильной многоязычной поддержкой (WPML для WordPress, Drupal) Интеграция с внешними системами: CMS с API и возможностью расширения

Безопасность — особенно важна для проектов с персональными данными:

Высшие требования: коммерческие CMS с регулярным аудитом безопасности

коммерческие CMS с регулярным аудитом безопасности Стандартная защита: популярные Open Source CMS с регулярными обновлениями

популярные Open Source CMS с регулярными обновлениями Базовая защита: большинство SaaS-платформ обеспечивают достаточный уровень

При оценке CMS важно также учитывать скорость загрузки, SEO-возможности, удобство панели администрирования и наличие мобильных версий для редактирования. Комбинация этих критериев поможет сделать выбор, который не придется пересматривать через несколько месяцев работы. 🔑

Какую платформу выбрать новичку: простые решения

Если вы только начинаете свой путь в создании сайтов, выбор CMS может казаться непосильной задачей среди десятков предложений. Я выделил несколько платформ, которые позволяют новичкам быстро запустить качественный сайт без глубоких технических знаний. 👨‍💻

WordPress для универсальных проектов — абсолютный фаворит среди начинающих:

Установка занимает буквально 5 минут даже на бюджетном хостинге

Тысячи видеоуроков и статей с пошаговыми инструкциями на русском языке

Визуальный редактор Gutenberg позволяет создавать страницы в режиме "что видишь, то и получаешь"

Для расширения функциональности достаточно установить готовые плагины без программирования

При желании можно использовать конструкторы страниц типа Elementor или Divi для еще более простого редактирования

Tilda для дизайн-ориентированных проектов — идеальна, если важен внешний вид:

Не требует установки — работает сразу в браузере

Более 500 готовых блоков, которые можно комбинировать

Профессиональный дизайн без необходимости нанимать дизайнера

Удобна для лендингов, портфолио, небольших сайтов-визиток

Подойдет тем, кто боится технических сложностей и хочет результат "здесь и сейчас"

Wix для самых нетехнических пользователей — максимально простое решение:

Интуитивный интерфейс с перетаскиванием элементов

Искусственный интеллект поможет создать базовую структуру сайта по вашему описанию

Готовые шаблоны для всех популярных типов сайтов

Подходит для тех, кто хочет получить сайт за один вечер без погружения в технические детали

OpenCart для первого интернет-магазина — специализированное решение для e-commerce:

Бесплатная CMS с фокусом на функциях электронной коммерции

Проще в освоении, чем другие e-commerce платформы

Подключение платежных систем и доставки через модули

Хорошо подходит для магазинов с небольшим ассортиментом

Пошаговый план для новичка при выборе CMS:

Определите тип проекта — блог, магазин, визитка, портфолио или что-то другое Оцените свои технические навыки честно — готовы ли разбираться с хостингом и настройками Решите, нужен ли контроль над данными — SaaS-решения хранят всё на своих серверах Изучите базовые туториалы для 2-3 подходящих CMS — оцените понятность интерфейса Создайте тестовый проект на выбранной платформе перед полным внедрением

Помните, что лучшая CMS — та, с которой вам комфортно работать. Даже самая мощная система не принесет пользы, если её интерфейс вызывает у вас отторжение. Начните с простого решения и по мере роста проекта и ваших навыков можно будет рассмотреть миграцию на более сложные платформы. 🚀