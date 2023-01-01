Динамическое добавление методов в Python: расширение функциональности

Python Скопировать код

import time import functools def add_profiling(obj): # Получаем все методы объекта methods = [name for name, attr in obj.__class__.__dict__.items() if callable(attr) and not name.startswith('__')] # Создаем метод для получения статистики def get_profiling_stats(self): return getattr(self, '_profiling_stats', {}) # Добавляем метод к экземпляру obj.get_profiling_stats = types.MethodType(get_profiling_stats, obj) # Инициализируем словарь для статистики setattr(obj, '_profiling_stats', {}) # Оборачиваем каждый метод в профилировщик for method_name in methods: original_method = getattr(obj, method_name) @functools.wraps(original_method) def profiled_method(self, *args, method=original_method, name=method_name, **kwargs): start_time = time.time() result = method(self, *args, **kwargs) execution_time = time.time() – start_time # Обновляем статистику stats = self._profiling_stats.get(name, {'calls': 0, 'total_time': 0}) stats['calls'] += 1 stats['total_time'] += execution_time stats['avg_time'] = stats['total_time'] / stats['calls'] self._profiling_stats[name] = stats return result # Заменяем метод на профилируемую версию setattr(obj, method_name, types.MethodType(profiled_method, obj)) return obj # Использование class Calculator: def add(self, a, b): time.sleep(0.1) # Имитация работы return a + b def multiply(self, a, b): time.sleep(0.2) # Имитация работы return a * b # Создаем экземпляр и профилируем его calc = Calculator() calc = add_profiling(calc) # Выполняем некоторые операции calc.add(5, 3) calc.add(10, 20) calc.multiply(4, 5) # Получаем статистику print(calc.get_profiling_stats()) # Выводит статистику о времени выполнения каждого метода