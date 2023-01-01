3 способа добавления классов в JavaScript: эффективное DOM-управление

Для кого эта статья:

Фронтенд-разработчики, стремящиеся улучшить навыки работы с DOM

Студенты курсов веб-разработки, желающие освоить практические навыки

Специалисты, занимающиеся оптимизацией производительности веб-приложений Мастерство управления DOM определяет уровень фронтенд-разработчика. Когда я начинал свой путь, динамическое изменение классов элементов казалось мне темной магией — сегодня же это базовый инструмент в арсенале каждого веб-девелопера. Добавление класса к элементу через JavaScript открывает безграничные возможности для создания интерактивных интерфейсов без перезагрузки страницы. Пора разобраться с тремя самыми эффективными методами, которые должен знать каждый, кто пишет код для браузера. 💻

Три способа манипуляций с классами элементов в JavaScript

Управление классами HTML-элементов — краеугольный камень динамических интерфейсов. Классы позволяют применять и отменять стили, активировать анимации и контролировать поведение элементов. Такие манипуляции часто выполняются в ответ на действия пользователя — клик, прокрутку, наведение курсора.

Существует три основных метода добавления классов к DOM-элементам в JavaScript:

classList.add() — современный метод, ставший стандартом индустрии

— современный метод, ставший стандартом индустрии className — классический подход с прямым управлением строкой классов

— классический подход с прямым управлением строкой классов setAttribute() — универсальный метод для работы с любыми атрибутами элемента

Каждый из этих методов имеет свои особенности, преимущества и ограничения. Профессиональный разработчик должен свободно владеть всеми тремя, выбирая оптимальный подход в зависимости от конкретной задачи.

Алексей, ведущий фронтенд-разработчик

Однажды мне пришлось оптимизировать крупное веб-приложение, страдающее от проблем с производительностью. Анализ показал, что разработчики использовали className для всех DOM-манипуляций, постоянно перезаписывая полную строку классов. При каждом обновлении происходил полный перерасчёт стилей, что приводило к заметным подтормаживаниям интерфейса. После рефакторинга с заменой className на classList.add() и classList.remove() удалось снизить нагрузку на браузер почти на 30%. Приложение стало работать значительно быстрее, особенно на мобильных устройствах. Этот случай наглядно показал, насколько важно выбирать правильный метод для работы с DOM.

Теперь разберем каждый метод подробно, с примерами кода, преимуществами и недостатками. 🧩

Метод element.classList.add() — современный стандарт DOM

Интерфейс classList появился в спецификации DOM Level 2 и быстро стал стандартом отрасли. Он предоставляет удобные методы для манипуляции классами элементов без необходимости работать со строками напрямую.

Основной синтаксис добавления класса выглядит так:

JS Скопировать код element.classList.add('my-class');

Главное преимущество classList — возможность добавлять классы, не затрагивая уже существующие. Рассмотрим более сложный пример:

JS Скопировать код const button = document.querySelector('.action-button'); button.addEventListener('click', () => { // Добавляем класс active к кнопке button.classList.add('active'); // Можно добавить несколько классов сразу const contentArea = document.getElementById('content'); contentArea.classList.add('visible', 'animated', 'fade-in'); });

API classList предлагает целый набор методов для полноценного управления классами:

Метод Действие Пример использования add() Добавляет класс(ы) element.classList.add('active', 'visible'); remove() Удаляет класс(ы) element.classList.remove('disabled'); toggle() Добавляет класс, если его нет; удаляет, если есть element.classList.toggle('active'); contains() Проверяет наличие класса if (element.classList.contains('active')) { ... } replace() Заменяет один класс другим element.classList.replace('loading', 'loaded');

Преимущества classList :

Читаемый и понятный синтаксис

Безопасное добавление классов без риска потерять существующие

Встроенная проверка на дубликаты (класс не добавится дважды)

Высокая производительность за счёт оптимизации на уровне браузера

Поддержка всеми современными браузерами

Ограничения:

Не поддерживается в IE9 и ниже (требуется полифилл)

Нет возможности манипулировать несколькими элементами одновременно (в отличие от jQuery)

classList — оптимальный выбор для большинства современных проектов. Этот метод сочетает читаемость, производительность и удобство, что делает его предпочтительным в большинстве ситуаций. 🚀

Работа со свойством element.className для добавления классов

Свойство className — классический способ работы с классами элементов, доступный с ранних версий JavaScript. В отличие от classList , className представляет собой обычную строку, содержащую все классы элемента, разделённые пробелами.

Базовый синтаксис добавления класса с помощью className :

JS Скопировать код // Добавление нового класса (с риском перезаписи существующих) element.className = 'new-class'; // Добавление класса с сохранением существующих element.className += ' new-class';

Обратите внимание на пробел перед добавляемым классом — это критически важно для корректного разделения классов в результирующей строке.

Более сложный и безопасный пример добавления класса:

JS Скопировать код const modal = document.getElementById('feedback-modal'); function addClassSafely(element, className) { // Проверяем, есть ли уже такой класс const classNames = element.className.split(' '); if (classNames.indexOf(className) === -1) { // Добавляем класс, только если его ещё нет element.className = element.className ? `${element.className} ${className}` : className; } } addClassSafely(modal, 'visible');

Михаил, технический директор

Несколько лет назад я возглавил рефакторинг legacy-проекта, в котором широко использовалось свойство className для работы с классами. Код был написан около 10 лет назад, когда classList ещё не был широко поддержан. Интересно, что мы обнаружили один неочевидный баг, связанный с накоплением пробелов: при многократном добавлении классов через className += ' class' в строке классов скапливались лишние пробелы. Это создавало визуально невидимую, но реальную проблему — при сравнении классов через indexOf результат был некорректным. Мы разработали специальную утилиту для нормализации строки классов, которая вычищала дублирующиеся пробелы. Но самым правильным решением оказался полный переход на classList, что мы сделали в следующей версии продукта.

Существует несколько подходов к работе с className :

Прямая перезапись — самый простой, но и самый опасный способ, так как удаляет все существующие классы Конкатенация — добавление класса через оператор +=, но с риском дублирования Преобразование в массив — обработка списка классов как массива с последующей конвертацией обратно в строку

Подход Код Плюсы Минусы Прямая перезапись el.className = 'newClass'; Простота, скорость Удаляет все существующие классы Конкатенация el.className += ' newClass'; Сохраняет существующие классы Возможность дублирования, лишние пробелы Через массив

JS Скопировать код

| Больше контроля, возможность проверки | Многословность, сложность |

Преимущества работы с className :

Универсальная совместимость со всеми браузерами, включая устаревшие

Простота базового синтаксиса

Возможность выполнения сложных операций с классами через строковые манипуляции

Недостатки:

Более высокий риск ошибок из-за работы со строками

Необходимость вручную обрабатывать пробелы и дубликаты

Снижение читаемости кода при сложных операциях

Потенциально более низкая производительность при частых манипуляциях

Несмотря на появление более удобного classList , понимание className остаётся важным навыком для работы с legacy-кодом и специфическими сценариями. Иногда прямые манипуляции со строкой классов могут быть полезны для особых случаев. 🧐

Управление классами через setAttribute() и getAttribute()

Третий подход к манипуляции классами использует универсальные методы setAttribute() и getAttribute() . Они предназначены для работы с любыми атрибутами HTML-элементов, включая атрибут class .

Базовый синтаксис добавления класса с помощью setAttribute() :

JS Скопировать код // Полная замена всех классов element.setAttribute('class', 'new-class'); // Получение текущих классов и добавление нового const currentClasses = element.getAttribute('class') || ''; element.setAttribute('class', currentClasses + ' new-class');

Пример более гибкого добавления класса:

JS Скопировать код const navigation = document.querySelector('nav'); function addClassWithAttribute(element, newClass) { // Получаем текущее значение атрибута class const currentClasses = element.getAttribute('class') || ''; const classArray = currentClasses.split(' ').filter(c => c.trim() !== ''); // Проверяем наличие класса if (classArray.indexOf(newClass) === -1) { // Добавляем новый класс и обновляем атрибут classArray.push(newClass); element.setAttribute('class', classArray.join(' ')); } } addClassWithAttribute(navigation, 'sticky');

Этот метод обычно используется в следующих сценариях:

При работе с элементами, созданными динамически через createElement()

Когда требуется универсальный подход к работе с атрибутами

В специализированных утилитах для манипуляции DOM

При генерации HTML на стороне сервера с последующими JavaScript-модификациями

Преимущества setAttribute() / getAttribute() :

Универсальность — работает с любыми атрибутами HTML

Совместимость со всеми версиями браузеров

Семантическая ясность — явно указывает, что работа идёт с атрибутом

Удобство в некоторых сценариях автоматизации и генерации DOM

Недостатки:

Многословность для простых операций с классами

Необходимость вручную обрабатывать строку классов

Отсутствие встроенной защиты от дубликатов и проверок

Потенциально более низкая производительность из-за общего характера метода

Метод setAttribute() может быть особенно полезен при работе с компонентным подходом, когда приходится системно манипулировать различными атрибутами элементов. 🔄

Сравнение методов: когда какой подход эффективнее

Выбор оптимального метода для добавления классов зависит от контекста задачи, требований к совместимости и личных предпочтений. Давайте сравним все три метода по ключевым параметрам:

Критерий classList.add() className setAttribute() Синтаксическая краткость Высокая Средняя Низкая Сохранение существующих классов Автоматически Требует дополнительного кода Требует дополнительного кода Защита от дубликатов Встроенная Требует проверки Требует проверки Браузерная совместимость IE10+, все современные Все браузеры Все браузеры Производительность Высокая Средняя Средняя/Низкая

Когда использовать classList.add() :

В большинстве современных проектов

Когда важна читаемость кода

При частых манипуляциях с классами

Когда нужны дополнительные операции (toggle, contains)

В проектах без поддержки IE9 и ниже

Когда использовать className :

В проектах с требованиями поддержки устаревших браузеров

Для простых операций над всем списком классов сразу

При необходимости сложных строковых манипуляций с классами

В legacy-проектах для совместимости с существующим кодом

Когда использовать setAttribute() / getAttribute() :

При системной работе с различными атрибутами элементов

В универсальных утилитах для работы с DOM

Когда нужно явно указать, что работа идёт с атрибутом

При генерации DOM-структуры на лету

Для максимальной производительности и удобства в современной веб-разработке classList стал стандартом де-факто. Однако знание альтернативных подходов расширяет арсенал разработчика и позволяет выбирать инструмент, оптимальный для конкретной задачи.

Вот пример комбинированного подхода с учётом совместимости:

JS Скопировать код function addClass(element, className) { if (element.classList) { // Современные браузеры element.classList.add(className); } else { // Fallback для старых браузеров const currentClasses = element.className.split(' '); if (currentClasses.indexOf(className) === -1) { element.className += ` ${className}`; } } }

Независимо от выбранного метода, важно соблюдать следующие принципы:

Минимизировать количество DOM-операций для оптимальной производительности Группировать изменения классов, когда это возможно Использовать делегирование событий вместо назначения обработчиков отдельным элементам Применять классы для изменения стилей вместо прямых манипуляций со свойствами style Следить за консистентностью подхода в рамках проекта

Владение всеми тремя методами позволяет гибко адаптироваться к требованиям проекта и выбирать наиболее эффективное решение в каждом конкретном случае. 💪