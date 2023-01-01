Декодирование Base64 в Java: принципы и практическое применение

import javax.mail.*; import javax.mail.internet.*; import java.util.*; import java.io.*; public class EmailAttachmentDecoder { public static void main(String[] args) { try { // Подключение к почтовому серверу Properties props = new Properties(); props.put("mail.store.protocol", "imaps"); Session session = Session.getDefaultInstance(props, null); Store store = session.getStore("imaps"); store.connect("imap.gmail.com", "username@gmail.com", "password"); // Получение папки входящих сообщений Folder inbox = store.getFolder("INBOX"); inbox.open(Folder.READ_ONLY); // Получение последнего сообщения Message message = inbox.getMessage(inbox.getMessageCount()); // Обработка вложений if (message.getContent() instanceof Multipart) { Multipart multipart = (Multipart) message.getContent(); for (int i = 0; i < multipart.getCount(); i++) { BodyPart bodyPart = multipart.getBodyPart(i); // Проверка наличия вложения if (Part.ATTACHMENT.equalsIgnoreCase(bodyPart.getDisposition())) { // Имя вложения String fileName = bodyPart.getFileName(); // Сохранение вложения (декодирование выполняется автоматически) try (InputStream is = bodyPart.getInputStream(); FileOutputStream fos = new FileOutputStream(fileName)) { byte[] buffer = new byte[4096]; int bytesRead; while ((bytesRead = is.read(buffer)) != -1) { fos.write(buffer, 0, bytesRead); } } System.out.println("Вложение сохранено: " + fileName); } } } inbox.close(false); store.close(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }