Паттерн DAO в Java: реализация и принципы для разработчиков

public class JdbcProductDao implements ProductDao { @Override public Product findById(Long id) throws DaoException { String sql = "SELECT * FROM products WHERE id = ?"; Connection conn = null; PreparedStatement ps = null; ResultSet rs = null; try { conn = DatabaseUtil.getConnection(); ps = conn.prepareStatement(sql); ps.setLong(1, id); rs = ps.executeQuery(); if (rs.next()) { return mapResultSetToProduct(rs); } else { return null; } } catch (SQLException e) { throw new DaoException("Error finding product by ID: " + id, e); } finally { DatabaseUtil.close(conn, ps, rs); } } @Override public List<Product> findAll() throws DaoException { String sql = "SELECT * FROM products"; Connection conn = null; PreparedStatement ps = null; ResultSet rs = null; List<Product> products = new ArrayList<>(); try { conn = DatabaseUtil.getConnection(); ps = conn.prepareStatement(sql); rs = ps.executeQuery(); while (rs.next()) { products.add(mapResultSetToProduct(rs)); } return products; } catch (SQLException e) { throw new DaoException("Error finding all products", e); } finally { DatabaseUtil.close(conn, ps, rs); } } @Override public List<Product> findByPriceRange(BigDecimal min, BigDecimal max) throws DaoException { String sql = "SELECT * FROM products WHERE price BETWEEN ? AND ?"; Connection conn = null; PreparedStatement ps = null; ResultSet rs = null; List<Product> products = new ArrayList<>(); try { conn = DatabaseUtil.getConnection(); ps = conn.prepareStatement(sql); ps.setBigDecimal(1, min); ps.setBigDecimal(2, max); rs = ps.executeQuery(); while (rs.next()) { products.add(mapResultSetToProduct(rs)); } return products; } catch (SQLException e) { throw new DaoException("Error finding products in price range", e); } finally { DatabaseUtil.close(conn, ps, rs); } } @Override public Long save(Product product) throws DaoException { String sql = "INSERT INTO products (name, description, price, stock) VALUES (?, ?, ?, ?)"; Connection conn = null; PreparedStatement ps = null; ResultSet rs = null; try { conn = DatabaseUtil.getConnection(); ps = conn.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS); ps.setString(1, product.getName()); ps.setString(2, product.getDescription()); ps.setBigDecimal(3, product.getPrice()); ps.setInt(4, product.getStock()); int affectedRows = ps.executeUpdate(); if (affectedRows == 0) { throw new DaoException("Creating product failed, no rows affected."); } rs = ps.getGeneratedKeys(); if (rs.next()) { return rs.getLong(1); } else { throw new DaoException("Creating product failed, no ID obtained."); } } catch (SQLException e) { throw new DaoException("Error saving product", e); } finally { DatabaseUtil.close(conn, ps, rs); } } @Override public void update(Product product) throws DaoException { String sql = "UPDATE products SET name = ?, description = ?, price = ?, stock = ? WHERE id = ?"; Connection conn = null; PreparedStatement ps = null; try { conn = DatabaseUtil.getConnection(); ps = conn.prepareStatement(sql); ps.setString(1, product.getName()); ps.setString(2, product.getDescription()); ps.setBigDecimal(3, product.getPrice()); ps.setInt(4, product.getStock()); ps.setLong(5, product.getId()); int affectedRows = ps.executeUpdate(); if (affectedRows == 0) { throw new DaoException("Updating product failed, no rows affected."); } } catch (SQLException e) { throw new DaoException("Error updating product", e); } finally { DatabaseUtil.close(conn, ps, null); } } @Override public void delete(Long id) throws DaoException { String sql = "DELETE FROM products WHERE id = ?"; Connection conn = null; PreparedStatement ps = null; try { conn = DatabaseUtil.getConnection(); ps = conn.prepareStatement(sql); ps.setLong(1, id); int affectedRows = ps.executeUpdate(); if (affectedRows == 0) { throw new DaoException("Deleting product failed, no rows affected."); } } catch (SQLException e) { throw new DaoException("Error deleting product", e); } finally { DatabaseUtil.close(conn, ps, null); } } private Product mapResultSetToProduct(ResultSet rs) throws SQLException { Product product = new Product(); product.setId(rs.getLong("id")); product.setName(rs.getString("name")); product.setDescription(rs.getString("description")); product.setPrice(rs.getBigDecimal("price")); product.setStock(rs.getInt("stock")); return product; } }