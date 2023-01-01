Английские числительные от 1 до 20: правила произношения и применения

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить навыки общения на английском Первые слова, которые мы осваиваем в любом языке — числительные. Они нужны повсюду: сообщить свой возраст, обменять валюту, назвать номер телефона, заказать еду. Без них невозможно полноценное общение. Для начинающих изучать английский числа от 1 до 20 часто становятся первым испытанием — кажется, что произношение нелогично и сложно запомнить. Но это не так! С правильным подходом вы освоите числительные быстро и уверенно — будете произносить их без запинки, как настоящий англичанин. 🔢

Цифры от 1 до 20 на английском: базовые сведения

Английские числительные от 1 до 20 формируют основу счётной системы языка. Они имеют особую структуру и часто используются в повседневной речи. Чтобы уверенно применять их, важно не просто выучить перевод, но и понимать логику построения числового ряда.

Базовый набор числительных от 1 до 20 включает особые формы для каждого числа. Несмотря на кажущуюся сложность, здесь можно проследить определённые закономерности, особенно если рассматривать их группами.

Число Английское числительное Транскрипция 1 One [wʌn] 2 Two [tuː] 3 Three [θriː] 4 Four [fɔː] 5 Five [faɪv] 6 Six [sɪks] 7 Seven [ˈsev(ə)n] 8 Eight [eɪt] 9 Nine [naɪn] 10 Ten [ten] 11 Eleven [ɪˈlev(ə)n] 12 Twelve [twelv] 13 Thirteen [θɜːˈtiːn] 14 Fourteen [fɔːˈtiːn] 15 Fifteen [fɪfˈtiːn] 16 Sixteen [sɪksˈtiːn] 17 Seventeen [sev(ə)nˈtiːn] 18 Eighteen [eɪˈtiːn] 19 Nineteen [naɪnˈtiːn] 20 Twenty [ˈtwenti]

Систему английских числительных логично разделить на три группы:

Базовые числа от 1 до 10 — уникальные слова без общей структуры

Числа от 11 до 19 — особые формы с общим окончанием "-teen" (за исключением 11 и 12)

Число 20 — первое из десятков, образованное по схеме "два + десять"

Интересно, что числительные от 1 до 12 используются при обозначении времени в 12-часовом формате, тогда как числа 13-20 чаще встречаются при указании количества, возраста или при счёте. 🕙

Сергей, преподаватель английского языка

Когда я только начинал преподавать английский, я заметил, что многие студенты путаются в произношении числительных. Особенно запоминание осложнялось, когда они пытались просто зазубрить весь ряд от 1 до 20 механически. Тогда я разработал мнемонический подход: разделил числительные на логические группы и предложил студентам ассоциации. Например, «three» созвучно с русским «три», а «five» рифмуется со словом «alive» (живой). Для чисел от 13 до 19 я создал историю про подростков (teens), где каждый из них имеет свой характер. Этот метод сработал потрясающе — уже через неделю мои ученики не только помнили числа, но и без ошибок произносили их в быстрой речи!

Произношение английских числительных от 1 до 10

Числительные от 1 до 10 формируют базовую числовую систему английского языка. Их правильное произношение особенно важно, поскольку они используются чаще всего. Для эффективного освоения этих чисел необходимо обратить внимание на ключевые фонетические особенности.

Рассмотрим детально произношение каждого числительного:

One [wʌn] — произносится как "уан" с коротким гласным звуком

— произносится как "уан" с коротким гласным звуком Two [tuː] — "ту" с долгим гласным, буква "w" не произносится

— "ту" с долгим гласным, буква "w" не произносится Three [θriː] — содержит межзубный звук "θ", отсутствующий в русском языке

— содержит межзубный звук "θ", отсутствующий в русском языке Four [fɔː] — произносится как "фо", где "r" практически не слышно

— произносится как "фо", где "r" практически не слышно Five [faɪv] — "файв", с дифтонгом "aɪ", как в слове "time"

— "файв", с дифтонгом "aɪ", как в слове "time" Six [sɪks] — "сикс", с кратким гласным "ɪ"

— "сикс", с кратким гласным "ɪ" Seven [ˈsev(ə)n] — "севн", где второй слог очень краткий

— "севн", где второй слог очень краткий Eight [eɪt] — "эйт", с дифтонгом "eɪ", буква "gh" не произносится

— "эйт", с дифтонгом "eɪ", буква "gh" не произносится Nine [naɪn] — "найн", с дифтонгом "aɪ", как в "five"

— "найн", с дифтонгом "aɪ", как в "five" Ten [ten] — просто "тен", с кратким "e"

При произношении важно учитывать особые звуки, отсутствующие в русском языке. Например, межзубный звук [θ] в числе "three" требует размещения кончика языка между зубами. А в словах "five" и "nine" присутствует дифтонг [aɪ], который начинается с одного гласного звука и плавно переходит в другой.

Часто возникают сложности с произношением числа "eight" — буквосочетание "gh" здесь не произносится вовсе, а слово звучит как "эйт". Для чисел "four" и "seven" типичная ошибка — произносить "р" в конце или слишком явно выделять второй слог в "seven".

При работе с произношением полезно использовать аудиозаписи носителей языка и тренировать числительные в контексте простых фраз, таких как "I have two apples" или "Give me five minutes". 🔊

Особенности чисел от 11 до 20: секреты запоминания

Числительные от 11 до 20 представляют собой отдельную группу с уникальными особенностями образования. Понимание их структуры значительно упрощает запоминание и правильное использование.

Начнем с того, что числа 11 (eleven) и 12 (twelve) — исключения из общего правила. Они имеют особые формы, не связанные напрямую с единицами, из которых состоят. Это лингвистические реликты древнеанглийского языка, и их просто нужно запомнить отдельно.

Числа от 13 до 19 образуются по более логичному принципу — они содержат корень соответствующей единицы и суффикс "-teen", указывающий на "надцать" (значение "десять плюс"):

Thirteen [θɜːˈtiːn] = three + teen

= three + teen Fourteen [fɔːˈtiːn] = four + teen

= four + teen Fifteen [fɪfˈtiːn] = five + teen (с изменением корня)

= five + teen (с изменением корня) Sixteen [sɪksˈtiːn] = six + teen

= six + teen Seventeen [sevənˈtiːn] = seven + teen

= seven + teen Eighteen [eɪˈtiːn] = eight + teen

= eight + teen Nineteen [naɪnˈtiːn] = nine + teen

Обратите внимание на следующие нюансы в этой группе числительных:

В "fifteen" корневая часть "five" меняется на "fif" перед добавлением суффикса. Ударение в числах с "-teen" падает на вторую часть слова (суффикс). При быстрой речи окончание "-teen" может звучать почти как "-tin".

Особого внимания заслуживает число 20 (twenty), которое образовано от "two" (с изменением корня на "twen") и окончания "-ty", обозначающего десяток. Это первое из "десятков" в английском языке, и оно следует общему правилу образования десятков (thirty, forty и т.д.).

Для эффективного запоминания чисел от 11 до 20 можно использовать следующие стратегии:

Стратегия Описание Пример Группировка Разделение на подгруппы: исключения (11-12), "-teens" (13-19), десятки (20) Запоминать eleven и twelve отдельно Фонетические ассоциации Создание связей между звучанием числа и знакомыми словами Sixteen — "шестнадцать" звучит как "систин" (Сикстинская капелла) Визуализация Представление числа в виде образа или истории Fifteen — представить 15 фунтов стерлингов Ритмические группы Запоминание чисел в виде ритмического ряда thir-TEEN, four-TEEN, fif-TEEN (с ударением) Этимологический подход Понимание происхождения слов Twelve происходит от "two left" (два сверх десяти)

Интересно, что в разговорной речи числительные с "-teen" часто путают с десятками (например, thirteen и thirty). Чтобы избежать этого, важно чётко произносить ударение: в словах с "-teen" ударение падает на вторую часть, а в десятках — на первую. 📚

Практические фразы с числительными для общения

Анастасия, переводчик-синхронист

Мой первый опыт работы за границей стал настоящим уроком важности числительных. Я прекрасно знала грамматику и имела богатый словарный запас, но на деловой встрече в Лондоне растерялась, когда клиент стал быстро диктовать цифры бюджета. Я путала "thirteen" и "thirty", а когда речь зашла о сроках проекта, не смогла быстро записать даты. После этого случая я создала для себя тренировочную систему — каждый день проговаривала вслух телефонные номера, цены и даты на английском. Через месяц я свободно оперировала числами в любом контексте. Теперь первое, чему я учу своих студентов — не просто знать числа, а автоматически воспринимать их на слух и использовать без запинки.

Знание числительных приобретает практическую ценность только при их активном использовании в повседневной коммуникации. Рассмотрим наиболее распространённые фразы и выражения, включающие числа от 1 до 20, сгруппированные по ситуациям общения.

Знакомство и личная информация:

"I am sixteen years old." — Мне шестнадцать лет.

"There are four people in my family." — В моей семье четыре человека.

"I live on the third floor." — Я живу на третьем этаже.

"My phone number is seven-one-five, eight-two-nine-zero." — Мой номер телефона: 715-8290.

Покупки и цены:

"The book costs twelve dollars." — Книга стоит двенадцать долларов.

"I'd like two coffees, please." — Два кофе, пожалуйста.

"Can I have five apples?" — Можно мне пять яблок?

"The discount is fifteen percent." — Скидка составляет пятнадцать процентов.

Время и расписание:

"The meeting starts at eleven o'clock." — Встреча начинается в одиннадцать часов.

"I wake up at seven every morning." — Я просыпаюсь в семь каждое утро.

"The train arrives in ten minutes." — Поезд прибывает через десять минут.

"The class lasts for one hour." — Урок длится один час.

Направления и адреса:

"It's the first building on the right." — Это первое здание справа.

"Take bus number nine." — Садитесь на автобус номер девять.

"Go straight for two blocks." — Идите прямо два квартала.

"I live at fourteen Oak Street." — Я живу по адресу Оук-стрит, 14.

Еда и рестораны:

"A table for four, please." — Столик на четверых, пожалуйста.

"I'd like eighteen pieces of sushi." — Я бы хотел восемнадцать кусочков суши.

"The recipe calls for three eggs." — По рецепту нужно три яйца.

"We need eight plates and eight glasses." — Нам нужно восемь тарелок и восемь стаканов.

Для эффективного использования числительных в речи рекомендуется практиковаться в реальных ситуациях или их имитации. Например, попробуйте называть вслух цены товаров при походе в магазин, проговаривать время, когда смотрите на часы, или называть номера домов, проходя по улице. 🛒

Помните, что в английском языке числительные не изменяются по падежам и родам, как в русском, что значительно упрощает их использование. Однако важно правильно согласовывать их с существительными, особенно учитывая разницу между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными.

Эффективные способы изучения чисел на английском

Освоение числительных требует системного подхода и регулярной практики. Существует множество методик, которые делают этот процесс эффективным и увлекательным. Рассмотрим наиболее результативные стратегии для уверенного овладения числами от 1 до 20.

Мультисенсорное обучение

Задействуйте все каналы восприятия для более глубокого усвоения материала:

Аудиальный : слушайте аудиозаписи с носителями языка, проговаривайте числа вслух

: слушайте аудиозаписи с носителями языка, проговаривайте числа вслух Визуальный : используйте карточки с числами и соответствующими изображениями

: используйте карточки с числами и соответствующими изображениями Кинестетический: пишите числа, показывайте их на пальцах, используйте счётные предметы

Игровые методики

Игры делают процесс запоминания увлекательным и эффективным:

Числовое бинго — игра с карточками, на которых написаны различные числа

Математические примеры — решение простых задач с проговариванием ответов

"Считалочки" — ритмичное перечисление чисел в определённой последовательности

Телефонная игра — произнесение случайных "номеров телефонов" по цифрам

Memory — парные карточки с числом и соответствующим количеством объектов

Ассоциативные техники

Создание смысловых связей между числами и образами:

Числовые рифмы: "One is like a bun" (Один как булочка)

Истории с числами: придумывание сюжетов, где фигурируют числа от 1 до 20

Визуальные ассоциации: представление числа в виде похожего предмета

Интеграция в повседневную жизнь

Встраивание практики числительных в ежедневные рутинные действия:

Счёт предметов на английском (ступеней, людей в очереди, машин)

Проговаривание времени на часах на английском языке

Переключение цифрового отображения времени, дат и цен в гаджетах на английский формат

Называние цен товаров при покупках на английском

Структурированные упражнения

Регулярные тренировки для автоматизации навыка:

Последовательный счёт вперёд и назад от 1 до 20

Счёт через один, два или три числа (1-3-5... или 2-4-6...)

Быстрое называние случайных чисел из диапазона

Диктант чисел — запись услышанных числительных

Цифровые инструменты

Использование современных технологий для обучения:

Мобильные приложения для запоминания чисел и тренировки произношения

Онлайн-квизы с числовыми заданиями

Интерактивные числовые линейки и таблицы

Видеоуроки с визуализацией правильного произношения

Для достижения наилучших результатов рекомендуется комбинировать различные методики и регулярно практиковаться хотя бы по 10-15 минут ежедневно. Особенно эффективен метод интервальных повторений — возвращение к изученному материалу через определённые промежутки времени (например, через 1 день, 3 дня, неделю, месяц). 📱

Помните, что ключ к успеху — регулярность и разнообразие практики. Даже простые числа от 1 до 20 требуют автоматизации навыка до уровня, когда вы не переводите их мысленно, а сразу воспринимаете и воспроизводите на английском языке.