Числа 11-20 на английском: особенности написания и произношения

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык

Преподаватели и репетиторы английского языка

Родители, помогающие детям с изучением английского языка Знакомство с числами от 11 до 20 на английском языке — это критически важный этап для всех изучающих язык. Эти числительные используются повсюду: от разговора о времени и ценах до указания возраста и номеров телефонов. Однако именно этот набор чисел часто вызывает затруднения из-за особенностей написания и произношения. В отличие от чисел 1-10, здесь появляются новые правила и исключения. Давайте разберемся, как безупречно освоить эти числительные, чтобы использовать их уверенно и без ошибок в любой ситуации. 🔢

Цифры от 11 до 20 на английском: особенности написания

Числа от 11 до 20 в английском языке имеют уникальные особенности написания, которые отличают их от других числительных. В отличие от десятков и единиц (например, twenty-one, thirty-two), числа второго десятка пишутся как одно слово.

Важно отметить следующие нюансы:

Числа 11 (eleven) и 12 (twelve) имеют особые названия, не связанные напрямую с единицами

Числа с 13 по 19 образуются с помощью суффикса -teen, который происходит от слова ten (десять)

В числах 13-19 можно проследить связь с соответствующими единицами: thir- (от three), four-, fif- (от five) и т.д.

Рассмотрим некоторые исключения и трудности при написании:

Число Написание Особенности 13 thirteen Заметьте изменение three → thir 15 fifteen Заметьте изменение five → fif 18 eighteen Заметьте изменение eight → eight (сохраняется написание) 19 nineteen Nine практически сохраняется, добавляется -teen

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Однажды на уроке с детьми 8-9 лет я столкнулась с интересным случаем. Маленький Миша постоянно путал написание чисел 13 и 30. Он писал "threeteen" вместо thirteen и "threety" вместо thirty. Чтобы помочь ему и другим ученикам, я создала мнемоническую игру: "Цифры-подростки". Мы представляли числа 13-19 как "подростков" (teens), которые немного изменили свои "детские имена" (1-9). Например, three повзрослело и стало thir-teen, five стало fif-teen. Эта визуализация сработала настолько эффективно, что через неделю все ученики безошибочно писали эти числа. Иногда простая история может творить чудеса в запоминании!

Как правильно произносить числительные 11-20

Правильное произношение чисел от 11 до 20 часто вызывает затруднения из-за особенностей ударения. Главное правило: в числах с суффиксом -teen ударение обычно падает именно на него, а не на первый слог, как в обычных единицах.

Основные принципы произношения:

Eleven [ɪˈlevn] и twelve [twelv] произносятся с ударением на первый слог

В числах 13-19 ударение падает на -teen: thir'TEEN, fif'TEEN, six'TEEN

В разговорной речи ударение иногда смещается на первый слог для выделения точного количества

Одна из распространенных ошибок — путаница между "teen" и "ty" в произношении. Например, между 14 (fourteen) и 40 (forty), 16 (sixteen) и 60 (sixty). Помните, что числа с -teen имеют более сильное ударение на последнем слоге, а числа с -ty — на первом.

Для успешного освоения произношения полезно слушать аутентичные аудиозаписи и повторять за ними. Особое внимание стоит уделить числам 13, 14, 15, 18 и 19, в которых написание отличается от исходных единиц.

Таблица чисел от 11 до 20 с транскрипцией

Для удобства изучения предлагаю полную таблицу с написанием, транскрипцией и особенностями произношения каждого числа. Используйте её как справочник при изучении и практике. 📋

Число Написание Транскрипция Особенности произношения 11 eleven [ɪˈlevn] Ударение на первом слоге, второе "е" почти не произносится 12 twelve [twelv] Произносится как одно целое слово 13 thirteen [ˌθɜːˈtiːn] Ударение на -teen, "th" произносится как в three 14 fourteen [ˌfɔːˈtiːn] Ударение на -teen, "r" может быть слабо слышно 15 fifteen [ˌfɪfˈtiːn] Ударение на -teen, "f" произносится отчётливо 16 sixteen [ˌsɪksˈtiːn] Ударение на -teen, "ks" произносится слитно 17 seventeen [ˌsevnˈtiːn] Ударение на -teen, "e" во втором слоге почти не слышно 18 eighteen [ˌeɪˈtiːn] Ударение на -teen, дифтонг [eɪ] как в слове "eight" 19 nineteen [ˌnaɪnˈtiːn] Ударение на -teen, дифтонг [aɪ] как в слове "nine" 20 twenty [ˈtwenti] Ударение на первый слог, окончание -ty, а не -teen

Обратите внимание, что при быстрой речи некоторые звуки могут редуцироваться. Например, в seventeen часто не произносят второе "е", а в fifteen звук [f] может быть менее отчетливым.

Числительные от 11 до 20 в диалогах и фразах

Чтобы закрепить знание чисел от 11 до 20, важно видеть их применение в реальных ситуациях общения. Ниже приведены примеры диалогов и полезных фраз, которые демонстрируют использование этих числительных в контексте повседневной жизни. 🗣️

Диалог 1: В магазине — How much is this T-shirt? — It costs fifteen dollars. — And these jeans? — They are nineteen dollars ninety-nine cents. — OK, I'll take the T-shirt and these socks for twelve dollars.

Диалог 2: О возрасте — How old is your sister? — She's sixteen now. She'll be seventeen next month. — Oh, and my brother is eighteen. He's studying at university.

Полезные фразы с числами 11-20:

My flight departs at eleven fifteen. (Мой рейс отправляется в 11:15)

There are fourteen students in our group. (В нашей группе 14 студентов)

The temperature is thirteen degrees today. (Сегодня температура 13 градусов)

I need to read pages twelve to twenty for homework. (Мне нужно прочитать страницы с 12 по 20 на домашнее задание)

She lives on the eighteenth floor. (Она живёт на 18 этаже)

Михаил Соколов, репетитор английского языка Работая со взрослыми учениками, я заметил закономерность: числа от 11 до 20 часто становятся камнем преткновения даже для тех, кто в целом хорошо владеет языком. Однажды я занимался с бизнесменом Алексеем, которому предстояла важная презентация на английском. Во время тренировки он постоянно путал seventeen и seventy при озвучивании цифр. Мы разработали простую систему: при произнесении чисел с -teen он делал небольшой акцент и слегка повышал тон на последнем слоге. Для закрепления мы записывали короткие аудиосообщения с числами, которые Алексей слушал по дороге на работу. На презентации он безупречно озвучил все числовые данные, включая "seventeen percent growth" и "nineteen new markets", что произвело отличное впечатление на международных партнеров. Иногда такие небольшие фонетические тренировки могут иметь решающее значение!

Упражнения для запоминания чисел от 11 до 20

Эффективное запоминание чисел требует регулярной практики и разнообразных упражнений. Предлагаю несколько проверенных методик, которые помогут быстро и надежно выучить числительные от 11 до 20. 🧠

1. Упражнение "Числовая цепочка" Начните считать с 11 и дойдите до 20, затем в обратном порядке. Повторяйте это упражнение ежедневно, постепенно увеличивая скорость. Для усложнения можно считать через одно число (11, 13, 15...) или пропускать определённые числа.

2. Упражнение "Математические действия"

Twelve plus five equals seventeen (12 + 5 = 17)

Twenty minus six equals fourteen (20 – 6 = 14)

Eleven plus eight equals nineteen (11 + 8 = 19)

Составляйте и проговаривайте вслух простые математические примеры, используя числа от 11 до 20.

3. Упражнение "Телефонные номера" Придумывайте и записывайте выдуманные телефонные номера, используя изучаемые числительные. Например: "My phone number is eleven, sixteen, thirteen, eighteen..."

4. Упражнение "Запоминание на слух" Попросите кого-то (или используйте аудиозапись) произносить числа в произвольном порядке. Ваша задача — записывать услышанные числа цифрами. Затем сверьте результат.

5. Упражнение "Описание изображений" Подготовьте картинки с различным количеством предметов (от 11 до 20) и описывайте их: "There are sixteen apples", "I can see fifteen birds".

6. Игра "Бинго с числами" Создайте карточки с числами от 11 до 20. Ведущий называет числа по-английски, а игроки отмечают соответствующие цифры на своих карточках. Кто первым заполнит всю карточку, тот выиграл.

7. Упражнение "Чтение дат и времени" Практикуйтесь в чтении различных дат и времени, содержащих числа от 11 до 20:

October fifteenth (15 октября)

Twelve thirty (12:30)

Room number eighteen (комната номер 18)

Регулярность — ключ к успеху. Выполняйте хотя бы одно-два упражнения ежедневно, и вскоре вы заметите, как уверенно используете числительные от 11 до 20 в речи и письме.