Числа от 1 до 20 на английском: произношение с транскрипцией#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Родители, помогающие своим детям в изучении языка
Преподаватели английского языка, ищущие методики для обучения числам
Знание чисел на английском — это как овладение кодом, открывающим двери в мир повседневного общения. 🔢 Представьте: вы в Лондоне, пытаетесь купить билет на автобус, а называть цифры не умеете — неловко, правда? Числительные от 1 до 20 — это базовый фундамент английского языка, без которого невозможно совершать покупки, называть время, обмениваться телефонами или понимать цены. Даже если вы только начинаете свое путешествие в английский язык или помогаете в этом своему ребенку, правильное произношение числительных с помощью транскрипции сделает первые шаги намного увереннее!
Почему важно знать цифры от 1 до 20 на английском языке
Числительные — фундаментальная часть любого языка. В английском они используются настолько часто, что без их знания полноценное общение практически невозможно. Рассмотрим основные причины, почему даже начинающим необходимо освоить числа до 20:
- Повседневное общение (называние времени, цен, возраста)
- Понимание инструкций (например, "Take two tablets three times a day")
- Ориентирование в городе (номера автобусов, адреса)
- Совершение покупок и денежных операций
- Телефонные разговоры (обмен номерами телефонов)
Числа до 20 обладают уникальными особенностями написания и произношения, что делает их отдельной группой, которую необходимо выучить в первую очередь. После освоения этой базы дальнейшее изучение английских числительных станет значительно проще. 📚
|Сфера использования
|Примеры применения чисел до 20
|Образование
|Нумерация страниц, оценки, количество заданий
|Путешествия
|Номера рейсов, время отправления, стоимость проезда
|Бизнес
|Цены, количество товаров, номера офисов
|Бытовые ситуации
|Возраст, количество людей, номера домов
Елена Петрова, преподаватель английского языка для детей
На своём первом уроке с шестилетней Алисой я использовала традиционный метод — просто показывала карточки с цифрами. Результат? Через неделю она всё забыла. Тогда я решила добавить транскрипцию и игровой момент: мы стали считать прыжки на скакалке, произнося числа вслух. "One [wʌn]!" — прыжок. "Two [tuː]!" — прыжок. К моему удивлению, уже через три занятия Алиса не только запомнила все числа до 20, но и начала их использовать в мини-диалогах. Родители не могли поверить, что их "неусидчивый" ребёнок так быстро освоил материал. Секрет был прост — физическая активность в сочетании с визуальным запоминанием транскрипции создали прочные нейронные связи.
Числа от 1 до 10: произношение с транскрипцией
Первый десяток чисел в английском языке требует особого внимания к произношению. Некоторые из них, например, "one" или "two", звучат совсем не так, как пишутся. Рассмотрим каждое число подробно:
|Число
|Написание
|Транскрипция
|Особенности произношения
|1
|one
|[wʌn]
|Произносится как "уан", а не "оне"
|2
|two
|[tuː]
|Буква "w" не читается — "ту"
|3
|three
|[θriː]
|Начинается со звука [θ] — кончик языка между зубами
|4
|four
|[fɔː]
|Буква "u" не читается — "фо"
|5
|five
|[faɪv]
|Читается как "файв"
|6
|six
|[sɪks]
|Похоже на русское "сикс"
|7
|seven
|[ˈsev(ə)n]
|Ударение на первый слог — "СЕвэн"
|8
|eight
|[eɪt]
|Буквосочетание "gh" не читается — "эйт"
|9
|nine
|[naɪn]
|Произносится как "найн"
|10
|ten
|[ten]
|Читается как "тэн"
При изучении первого десятка важно обратить внимание на несколько ключевых моментов:
- Числительное "one" имеет уникальное произношение [wʌn], не связанное с его написанием
- В числительном "two" буква "w" не произносится
- Числительное "three" содержит специфический для английского языка звук [θ]
- В "four" и "eight" есть непроизносимые буквы
Практика показывает, что при освоении чисел 1-10 полезно использовать ассоциативный метод: например, представляя, как "two" [tuː] похоже на русское слово "ту" (сторону), а "five" [faɪv] — на "файв" (сленговое выражение "дай пять"). Такие ассоциации значительно ускоряют запоминание. 🧠
Числа от 11 до 20: особенности написания и чтения
Числа от 11 до 20 представляют особый интерес, поскольку имеют уникальное написание и произношение, не следующее напрямую из правил образования других числительных в английском языке.
- 11 — eleven [ɪˈlev(ə)n] — "илЕвэн"
- 12 — twelve [twelv] — "твэлв"
- 13 — thirteen [ˌθɜːˈtiːn] — "сётИн"
- 14 — fourteen [ˌfɔːˈtiːn] — "фотИн"
- 15 — fifteen [ˌfɪfˈtiːn] — "фифтИн"
- 16 — sixteen [ˌsɪkˈstiːn] — "сикстИн"
- 17 — seventeen [ˌsev(ə)nˈtiːn] — "севэнтИн"
- 18 — eighteen [ˌeɪˈtiːn] — "эйтИн"
- 19 — nineteen [ˌnaɪnˈtiːn] — "найнтИн"
- 20 — twenty [ˈtwenti] — "твЕнти"
Главная особенность чисел от 13 до 19 — это суффикс "-teen" (от слова "teenager" — подросток), который добавляется к основе числительного. Обратите внимание на несколько важных нюансов:
- Ударение в числах 13-19 падает на второй слог (на суффикс "-teen")
- Числа 11 (eleven) и 12 (twelve) являются исключениями и не следуют общему правилу образования
- При образовании числительных 13-19 основа может изменяться: three → thir-teen, five → fif-teen
- Число 20 (twenty) использует другой суффикс "-ty", который будет встречаться в десятках (thirty, forty и т.д.)
Важно также различать произношение числительных, оканчивающихся на "-teen" (13-19) и "-ty" (20, 30, 40 и т.д.), так как они могут звучать похоже для русского уха: 13 (thirteen) и 30 (thirty), 14 (fourteen) и 40 (forty). Основное отличие — в ударении и долготе гласного звука [iː] в суффиксе "-teen". 🔊
Михаил Соколов, автор методик ускоренного изучения языков
Когда я начал преподавать английский студентам технического вуза, столкнулся с интересным феноменом: числа от 13 до 19 вызывали постоянную путаницу с десятками (30, 40, 50). Особенно в телефонных разговорах, где студенты не могли различить "sixteen" и "sixty". Решение нашлось неожиданно: я предложил им представлять, что в числах с "-teen" они как бы "тянут" звук [i:] — "шестнаааадцать", а в числах с "-ty" произносят короткий звук — "шестьдесят". Плюс акцентировал внимание на разнице в ударении: "thirTEEN" против "THIRty". Через неделю после внедрения этого приёма 90% моих студентов перестали путать эти числительные, а через месяц проблема исчезла полностью.
Эффективные способы запоминания английских чисел
Запоминание английских числительных может стать увлекательным процессом, если использовать правильные методики. Вот несколько проверенных способов, которые особенно эффективны для начинающих: 🚀
Метод карточек с транскрипцией — создайте карточки, где с одной стороны будет число (цифра), а с другой — его английское название с транскрипцией. Регулярно просматривайте их, произнося числительные вслух.
Числовые ассоциации — свяжите английские числительные с привычными понятиями: one — один карандаш, two — два глаза, three — треугольник (три угла) и т.д.
Ритмические стишки и песни — используйте детские английские считалки типа "One, two, buckle my shoe" или создайте свои, добавив транскрипцию.
Метод интервальных повторений — повторяйте числительные через определенные промежутки времени: сначала через день, потом через три дня, неделю и т.д.
Визуализация числового ряда — представляйте числа в виде образов, связанных с их формой или значением.
Особенно эффективными оказываются комбинированные методы, задействующие разные каналы восприятия. Например:
|Метод запоминания
|Каналы восприятия
|Эффективность
|Для кого подходит
|Карточки с транскрипцией
|Визуальный + аудиальный
|Высокая
|Визуалы, начинающие
|Числовые песни
|Аудиальный + ритмический
|Очень высокая
|Дети, аудиалы
|Счёт предметов вслух
|Визуальный + аудиальный + тактильный
|Высокая
|Дети, кинестетики
|Мобильные приложения
|Визуальный + аудиальный + игровой
|Средняя
|Подростки, взрослые
|Ментальные карты чисел
|Визуальный + логический
|Средняя
|Аналитики, взрослые
Для наиболее эффективного запоминания рекомендуется ежедневно уделять 5-10 минут практике чисел, причём лучше распределить это время на несколько коротких сессий в течение дня. Исследования показывают, что такой распределённый подход даёт лучшие результаты, чем одно длительное занятие. 📊
Важно также помнить о правиле "7±2" — человеческий мозг оптимально усваивает 5-9 новых единиц информации за один подход. Поэтому лучше разбить изучение 20 числительных на несколько этапов, например, сначала освоив 1-5, затем 6-10 и так далее.
Практические задания для закрепления числительных
Теория без практики быстро забывается, поэтому предлагаю несколько эффективных упражнений для закрепления английских числительных. Эти задания можно использовать как для самостоятельного изучения, так и при работе с детьми. 📝
Задание 1: Аудирование и запись чисел
- Прослушайте аудиозапись с английскими числами от 1 до 20 (в произвольном порядке)
- Запишите услышанные числа цифрами
- Проверьте себя и произнесите правильные ответы вслух с транскрипцией
Задание 2: Числовые цепочки
- Начните считать вслух от 1 до 20
- Затем обратно от 20 до 1
- Усложните задание: считайте только чётные или нечётные числа
- Попробуйте считать, пропуская каждое второе число
Задание 3: Числовой диктант
- Попросите друга или члена семьи продиктовать вам телефонные номера на английском
- Запишите их, используя цифры
- Проговорите записанные номера вслух для проверки
Задание 4: Математические примеры
- Решите простые математические примеры, проговаривая все числа и результат на английском:
- Five plus seven equals twelve (5 + 7 = 12)
- Twenty minus eight equals twelve (20 – 8 = 12)
- Two times nine equals eighteen (2 × 9 = 18)
Задание 5: Игра "Бинго с числами"
- Создайте карточки с числами от 1 до 20
- Один участник называет числа на английском
- Остальные вычёркивают названные числа на своих карточках
- Выигрывает тот, кто первым вычеркнет все числа в ряду или всю карточку
Для более эффективной практики комбинируйте задания, адаптируя их под свой уровень или уровень тех, с кем вы занимаетесь. Важно создать позитивную атмосферу обучения и не бояться ошибок — они неизбежная часть процесса освоения нового материала. 😊
Регулярность — ключ к успеху при изучении числительных. Даже 10-15 минут ежедневной практики дадут заметный результат уже через неделю. Используйте повседневные ситуации для тренировки: называйте время, считайте предметы, озвучивайте цены в магазине — всё это поможет автоматизировать навык использования английских числительных.
Освоение чисел от 1 до 20 на английском языке — это не просто зубрёжка, а приобретение практического инструмента для повседневного общения. Правильное произношение с опорой на транскрипцию закладывает прочный фундамент для дальнейшего изучения языка. Применяйте разнообразные методы запоминания, практикуйтесь регулярно, используйте числа в контексте — и вскоре вы обнаружите, что свободно оперируете ими без усилий. Помните: каждое новое слово на иностранном языке — это ключ, открывающий ещё одну дверь в мир глобального общения.