Числа от 1 до 20 на английском: произношение с транскрипцией

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Родители, помогающие своим детям в изучении языка

Преподаватели английского языка, ищущие методики для обучения числам Знание чисел на английском — это как овладение кодом, открывающим двери в мир повседневного общения. 🔢 Представьте: вы в Лондоне, пытаетесь купить билет на автобус, а называть цифры не умеете — неловко, правда? Числительные от 1 до 20 — это базовый фундамент английского языка, без которого невозможно совершать покупки, называть время, обмениваться телефонами или понимать цены. Даже если вы только начинаете свое путешествие в английский язык или помогаете в этом своему ребенку, правильное произношение числительных с помощью транскрипции сделает первые шаги намного увереннее!

Почему важно знать цифры от 1 до 20 на английском языке

Числительные — фундаментальная часть любого языка. В английском они используются настолько часто, что без их знания полноценное общение практически невозможно. Рассмотрим основные причины, почему даже начинающим необходимо освоить числа до 20:

Повседневное общение (называние времени, цен, возраста)

Понимание инструкций (например, "Take two tablets three times a day")

Ориентирование в городе (номера автобусов, адреса)

Совершение покупок и денежных операций

Телефонные разговоры (обмен номерами телефонов)

Числа до 20 обладают уникальными особенностями написания и произношения, что делает их отдельной группой, которую необходимо выучить в первую очередь. После освоения этой базы дальнейшее изучение английских числительных станет значительно проще. 📚

Сфера использования Примеры применения чисел до 20 Образование Нумерация страниц, оценки, количество заданий Путешествия Номера рейсов, время отправления, стоимость проезда Бизнес Цены, количество товаров, номера офисов Бытовые ситуации Возраст, количество людей, номера домов

Елена Петрова, преподаватель английского языка для детей

На своём первом уроке с шестилетней Алисой я использовала традиционный метод — просто показывала карточки с цифрами. Результат? Через неделю она всё забыла. Тогда я решила добавить транскрипцию и игровой момент: мы стали считать прыжки на скакалке, произнося числа вслух. "One [wʌn]!" — прыжок. "Two [tuː]!" — прыжок. К моему удивлению, уже через три занятия Алиса не только запомнила все числа до 20, но и начала их использовать в мини-диалогах. Родители не могли поверить, что их "неусидчивый" ребёнок так быстро освоил материал. Секрет был прост — физическая активность в сочетании с визуальным запоминанием транскрипции создали прочные нейронные связи.

Числа от 1 до 10: произношение с транскрипцией

Первый десяток чисел в английском языке требует особого внимания к произношению. Некоторые из них, например, "one" или "two", звучат совсем не так, как пишутся. Рассмотрим каждое число подробно:

Число Написание Транскрипция Особенности произношения 1 one [wʌn] Произносится как "уан", а не "оне" 2 two [tuː] Буква "w" не читается — "ту" 3 three [θriː] Начинается со звука [θ] — кончик языка между зубами 4 four [fɔː] Буква "u" не читается — "фо" 5 five [faɪv] Читается как "файв" 6 six [sɪks] Похоже на русское "сикс" 7 seven [ˈsev(ə)n] Ударение на первый слог — "СЕвэн" 8 eight [eɪt] Буквосочетание "gh" не читается — "эйт" 9 nine [naɪn] Произносится как "найн" 10 ten [ten] Читается как "тэн"

При изучении первого десятка важно обратить внимание на несколько ключевых моментов:

Числительное "one" имеет уникальное произношение [wʌn], не связанное с его написанием

В числительном "two" буква "w" не произносится

Числительное "three" содержит специфический для английского языка звук [θ]

В "four" и "eight" есть непроизносимые буквы

Практика показывает, что при освоении чисел 1-10 полезно использовать ассоциативный метод: например, представляя, как "two" [tuː] похоже на русское слово "ту" (сторону), а "five" [faɪv] — на "файв" (сленговое выражение "дай пять"). Такие ассоциации значительно ускоряют запоминание. 🧠

Числа от 11 до 20: особенности написания и чтения

Числа от 11 до 20 представляют особый интерес, поскольку имеют уникальное написание и произношение, не следующее напрямую из правил образования других числительных в английском языке.

11 — eleven [ɪˈlev(ə)n] — "илЕвэн"

12 — twelve [twelv] — "твэлв"

13 — thirteen [ˌθɜːˈtiːn] — "сётИн"

14 — fourteen [ˌfɔːˈtiːn] — "фотИн"

15 — fifteen [ˌfɪfˈtiːn] — "фифтИн"

16 — sixteen [ˌsɪkˈstiːn] — "сикстИн"

17 — seventeen [ˌsev(ə)nˈtiːn] — "севэнтИн"

18 — eighteen [ˌeɪˈtiːn] — "эйтИн"

19 — nineteen [ˌnaɪnˈtiːn] — "найнтИн"

20 — twenty [ˈtwenti] — "твЕнти"

Главная особенность чисел от 13 до 19 — это суффикс "-teen" (от слова "teenager" — подросток), который добавляется к основе числительного. Обратите внимание на несколько важных нюансов:

Ударение в числах 13-19 падает на второй слог (на суффикс "-teen") Числа 11 (eleven) и 12 (twelve) являются исключениями и не следуют общему правилу образования При образовании числительных 13-19 основа может изменяться: three → thir-teen, five → fif-teen Число 20 (twenty) использует другой суффикс "-ty", который будет встречаться в десятках (thirty, forty и т.д.)

Важно также различать произношение числительных, оканчивающихся на "-teen" (13-19) и "-ty" (20, 30, 40 и т.д.), так как они могут звучать похоже для русского уха: 13 (thirteen) и 30 (thirty), 14 (fourteen) и 40 (forty). Основное отличие — в ударении и долготе гласного звука [iː] в суффиксе "-teen". 🔊

Михаил Соколов, автор методик ускоренного изучения языков

Когда я начал преподавать английский студентам технического вуза, столкнулся с интересным феноменом: числа от 13 до 19 вызывали постоянную путаницу с десятками (30, 40, 50). Особенно в телефонных разговорах, где студенты не могли различить "sixteen" и "sixty". Решение нашлось неожиданно: я предложил им представлять, что в числах с "-teen" они как бы "тянут" звук [i:] — "шестнаааадцать", а в числах с "-ty" произносят короткий звук — "шестьдесят". Плюс акцентировал внимание на разнице в ударении: "thirTEEN" против "THIRty". Через неделю после внедрения этого приёма 90% моих студентов перестали путать эти числительные, а через месяц проблема исчезла полностью.

Эффективные способы запоминания английских чисел

Запоминание английских числительных может стать увлекательным процессом, если использовать правильные методики. Вот несколько проверенных способов, которые особенно эффективны для начинающих: 🚀

Метод карточек с транскрипцией — создайте карточки, где с одной стороны будет число (цифра), а с другой — его английское название с транскрипцией. Регулярно просматривайте их, произнося числительные вслух. Числовые ассоциации — свяжите английские числительные с привычными понятиями: one — один карандаш, two — два глаза, three — треугольник (три угла) и т.д. Ритмические стишки и песни — используйте детские английские считалки типа "One, two, buckle my shoe" или создайте свои, добавив транскрипцию. Метод интервальных повторений — повторяйте числительные через определенные промежутки времени: сначала через день, потом через три дня, неделю и т.д. Визуализация числового ряда — представляйте числа в виде образов, связанных с их формой или значением.

Особенно эффективными оказываются комбинированные методы, задействующие разные каналы восприятия. Например:

Метод запоминания Каналы восприятия Эффективность Для кого подходит Карточки с транскрипцией Визуальный + аудиальный Высокая Визуалы, начинающие Числовые песни Аудиальный + ритмический Очень высокая Дети, аудиалы Счёт предметов вслух Визуальный + аудиальный + тактильный Высокая Дети, кинестетики Мобильные приложения Визуальный + аудиальный + игровой Средняя Подростки, взрослые Ментальные карты чисел Визуальный + логический Средняя Аналитики, взрослые

Для наиболее эффективного запоминания рекомендуется ежедневно уделять 5-10 минут практике чисел, причём лучше распределить это время на несколько коротких сессий в течение дня. Исследования показывают, что такой распределённый подход даёт лучшие результаты, чем одно длительное занятие. 📊

Важно также помнить о правиле "7±2" — человеческий мозг оптимально усваивает 5-9 новых единиц информации за один подход. Поэтому лучше разбить изучение 20 числительных на несколько этапов, например, сначала освоив 1-5, затем 6-10 и так далее.

Практические задания для закрепления числительных

Теория без практики быстро забывается, поэтому предлагаю несколько эффективных упражнений для закрепления английских числительных. Эти задания можно использовать как для самостоятельного изучения, так и при работе с детьми. 📝

Задание 1: Аудирование и запись чисел

Прослушайте аудиозапись с английскими числами от 1 до 20 (в произвольном порядке)

Запишите услышанные числа цифрами

Проверьте себя и произнесите правильные ответы вслух с транскрипцией

Задание 2: Числовые цепочки

Начните считать вслух от 1 до 20

Затем обратно от 20 до 1

Усложните задание: считайте только чётные или нечётные числа

Попробуйте считать, пропуская каждое второе число

Задание 3: Числовой диктант

Попросите друга или члена семьи продиктовать вам телефонные номера на английском

Запишите их, используя цифры

Проговорите записанные номера вслух для проверки

Задание 4: Математические примеры

Решите простые математические примеры, проговаривая все числа и результат на английском:

Five plus seven equals twelve (5 + 7 = 12)

Twenty minus eight equals twelve (20 – 8 = 12)

Two times nine equals eighteen (2 × 9 = 18)

Задание 5: Игра "Бинго с числами"

Создайте карточки с числами от 1 до 20

Один участник называет числа на английском

Остальные вычёркивают названные числа на своих карточках

Выигрывает тот, кто первым вычеркнет все числа в ряду или всю карточку

Для более эффективной практики комбинируйте задания, адаптируя их под свой уровень или уровень тех, с кем вы занимаетесь. Важно создать позитивную атмосферу обучения и не бояться ошибок — они неизбежная часть процесса освоения нового материала. 😊

Регулярность — ключ к успеху при изучении числительных. Даже 10-15 минут ежедневной практики дадут заметный результат уже через неделю. Используйте повседневные ситуации для тренировки: называйте время, считайте предметы, озвучивайте цены в магазине — всё это поможет автоматизировать навык использования английских числительных.