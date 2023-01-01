5 способов центрирования в CSS Grid: идеальное выравнивание

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и верстальщики

Дизайнеры интерфейсов и UX/UI специалисты

Студенты и начинающие специалисты в веб-дизайне Центрирование элементов — одна из тех задач, которая заставляет верстальщиков проводить часы в борьбе с CSS. А ведь идеальное выравнивание контента критически важно для создания профессиональных интерфейсов. CSS Grid революционизировал этот процесс, превратив сложный квест в элегантное решение. 🎯 Забудьте о громоздких хаках с отрицательными отступами и абсолютным позиционированием — Grid предлагает пять мощных способов центрирования, которые работают в любых сценариях и поддерживаются всеми современными браузерами.

Основы центрирования в CSS Grid: принципы работы

CSS Grid Layout — это двумерная система размещения элементов, которая отличается от Flexbox тем, что может одновременно управлять и строками, и колонками. Это делает Grid мощным инструментом для выравнивания контента в обоих направлениях.

Чтобы начать работать с Grid, нужно определить контейнер с помощью display: grid . После этого можно задать структуру сетки через grid-template-rows и grid-template-columns .

Основной принцип центрирования в Grid опирается на понимание двух ключевых концепций:

Выравнивание элементов — позиционирование элементов внутри их ячеек

— позиционирование элементов внутри их ячеек Выравнивание контента — позиционирование всей сетки элементов внутри контейнера

Алексей Петров, ведущий frontend-разработчик Помню свой первый серьезный проект с адаптивной вёрсткой для крупного банка. Макет включал сложный дашборд с десятками карточек, которые должны были быть идеально выровнены и при этом адаптироваться к разным устройствам. Сначала я попытался решить задачу через Flexbox, но столкнулся с проблемой: при изменении размера экрана элементы "плясали", нарушая визуальную иерархию. После дня мучений я переписал вёрстку на Grid. Буквально 15 строк кода с использованием свойств align-items и justify-items — и всё стало на свои места! Клиент был в восторге от того, как интерфейс безупречно работал на всех устройствах. С тех пор Grid стал моим основным инструментом для сложных макетов.

Давайте рассмотрим базовый пример создания Grid-сетки с центрированными элементами:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 100px); grid-template-rows: repeat(3, 100px); gap: 10px; height: 400px; }

В этом примере мы создали сетку 3x3 с ячейками размером 100x100px и отступом между ними 10px. Контейнер имеет высоту 400px, что даёт дополнительное пространство вокруг сетки — идеальная ситуация для демонстрации возможностей центрирования.

Свойство Направление Применение Поддержка браузерами align-items Вертикальное Контейнер 97.3% justify-items Горизонтальное Контейнер 97.3% align-self Вертикальное Элемент 97.3% justify-self Горизонтальное Элемент 97.3% place-items Оба Контейнер 94.8%

Теперь, когда мы понимаем базовые принципы, давайте детально рассмотрим каждый из пяти методов центрирования в CSS Grid. 📊

Выравнивание всех элементов grid-сетки с помощью align-items

Свойство align-items отвечает за вертикальное выравнивание всех элементов внутри их ячеек. Это свойство применяется к grid-контейнеру и влияет на все дочерние элементы одновременно.

Основные значения align-items :

start : выравнивает элементы по верхней границе ячейки

: выравнивает элементы по верхней границе ячейки end : выравнивает элементы по нижней границе ячейки

: выравнивает элементы по нижней границе ячейки center : центрирует элементы вертикально внутри ячейки

: центрирует элементы вертикально внутри ячейки stretch: растягивает элементы на всю высоту ячейки (значение по умолчанию)

Рассмотрим пример вертикального центрирования всех элементов в grid-сетке:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-template-rows: repeat(3, 100px); gap: 10px; align-items: center; } .item { /* Задаём высоту меньше, чем высота ячейки, чтобы продемонстрировать эффект центрирования */ height: 50px; background-color: #3498db; }

В этом примере все элементы .item будут вертикально центрированы в своих ячейках, независимо от их высоты. Это особенно удобно, когда элементы имеют разные размеры, но должны быть визуально выровнены.

Важно помнить, что align-items: center работает только когда высота grid-элементов меньше высоты ячеек. Если элемент занимает всю высоту ячейки, центрирование не будет заметно.

Для достижения максимальной гибкости можно комбинировать align-items с медиа-запросами для адаптивного выравнивания:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .container { align-items: start; /* На мобильных устройствах выравниваем по верху */ } } @media (min-width: 769px) { .container { align-items: center; /* На десктопах центрируем */ } }

Этот подход особенно полезен для создания адаптивных интерфейсов, где выравнивание элементов может меняться в зависимости от размера экрана устройства. 📱

Горизонтальное центрирование в Grid с justify-items и content

Если align-items отвечает за вертикальное выравнивание, то justify-items контролирует горизонтальное позиционирование элементов внутри ячеек. Оба свойства имеют схожий набор значений, но работают в перпендикулярных направлениях.

Основные значения justify-items :

start : выравнивание по левому краю ячейки

: выравнивание по левому краю ячейки end : выравнивание по правому краю ячейки

: выравнивание по правому краю ячейки center : горизонтальное центрирование внутри ячейки

: горизонтальное центрирование внутри ячейки stretch: растягивание на всю ширину ячейки (значение по умолчанию)

Пример горизонтального центрирования всех элементов:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-auto-rows: 100px; gap: 15px; justify-items: center; } .item { /* Ширина меньше, чем ширина ячейки */ width: 80px; background-color: #2ecc71; }

Мария Соколова, UX/UI дизайнер Работала над редизайном личного кабинета для образовательной платформы. Одним из ключевых экранов был дашборд с достижениями, где нужно было разместить карточки с разным содержимым и разной высотой. Первая версия верстки использовала Flexbox с множеством вложенных контейнеров. Всё выглядело нормально на десктопе, но на планшетах появились проблемы с выравниванием — некоторые карточки "выпрыгивали" из общего потока. Переход на CSS Grid с использованием justify-items: center и align-items: start решил проблему одним махом. Меньше кода, лучше производительность, а главное — идеальное выравнивание на всех устройствах. Пользователи отметили, что интерфейс стал "дышать" и воспринимается более структурированно.

Важно отличать justify-items от justify-content . Последний управляет распределением всей сетки внутри контейнера, если контейнер шире, чем сумма всех колонок. То есть:

justify-items — выравнивает элементы внутри их ячеек

— выравнивает элементы внутри их ячеек justify-content — выравнивает всю grid-сетку внутри контейнера

Пример использования justify-content для центрирования всей сетки:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 100px); /* Фиксированная ширина колонок */ grid-auto-rows: 100px; gap: 10px; width: 500px; /* Контейнер шире, чем сумма ширин колонок */ justify-content: center; /* Центрируем всю сетку */ }

В этом примере общая ширина сетки (3 колонки по 100px + 2 промежутка по 10px) составляет 320px, а ширина контейнера 500px. Свойство justify-content: center центрирует всю сетку, оставляя по 90px свободного пространства слева и справа.

Сравнительная таблица justify-items vs justify-content :

Характеристика justify-items justify-content Что выравнивает Элементы внутри ячеек Всю сетку внутри контейнера Когда работает Когда элемент меньше ячейки Когда сетка меньше контейнера Значение по умолчанию stretch start Применение для адаптивности Выравнивание элементов разного размера Центрирование макета на широких экранах

Комбинируя эти свойства, вы получаете полный контроль над горизонтальным выравниванием как отдельных элементов, так и всего макета. 🧩

Комбинированное центрирование через свойство place-items

Свойство place-items — это мощный шортхэнд, объединяющий align-items и justify-items в одно объявление. Оно позволяет одновременно контролировать выравнивание элементов и по горизонтали, и по вертикали.

Синтаксис place-items очень прост:

CSS Скопировать код place-items: <align-items> <justify-items>;

Если указано только одно значение, оно применяется к обоим направлениям. Например:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-auto-rows: 150px; gap: 20px; place-items: center; /* Эквивалентно align-items: center; justify-items: center; */ } .item { width: 80px; height: 80px; background-color: #9b59b6; }

Этот код создаст сетку с элементами, которые идеально центрированы как по вертикали, так и по горизонтали внутри каждой ячейки — элементы будут располагаться точно в середине своих ячеек.

Вы также можете задавать разные значения для каждого направления:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-auto-rows: 150px; place-items: start center; /* Вертикально вверху, горизонтально по центру */ }

Преимущества использования place-items :

Более компактный и читаемый код

Меньше повторений в стилях

Удобнее для создания адаптивных макетов

Легче модифицировать оба направления одновременно

Аналогично существует place-content — шортхэнд для align-content и justify-content . С его помощью можно одновременно управлять выравниванием всей сетки внутри контейнера:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 100px); grid-template-rows: repeat(3, 100px); width: 500px; height: 500px; place-content: center; /* Центрирует всю сетку и по вертикали, и по горизонтали */ }

Этот код создаст сетку 3x3 с фиксированными размерами ячеек (100x100px), которая будет размещена в центре контейнера 500x500px. 🎯

Точное позиционирование отдельных Grid-элементов по центру

Иногда требуется центрировать только определенные элементы, сохраняя стандартное выравнивание для остальных. Для этого CSS Grid предлагает свойства align-self и justify-self , которые применяются непосредственно к элементам сетки, переопределяя значения, унаследованные от контейнера.

Основные значения для обоих свойств:

auto : наследует значение от родительского align-items/justify-items

: наследует значение от родительского align-items/justify-items start : выравнивает элемент по началу ячейки

: выравнивает элемент по началу ячейки end : выравнивает элемент по концу ячейки

: выравнивает элемент по концу ячейки center : центрирует элемент в ячейке

: центрирует элемент в ячейке stretch: растягивает элемент на всю ячейку

Пример выборочного центрирования элементов:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-auto-rows: 100px; gap: 15px; /* По умолчанию все элементы растянуты */ } .item { background-color: #e74c3c; } .item-centered { width: 80px; height: 50px; justify-self: center; align-self: center; }

В этом примере элементы с классом .item-centered будут точно центрированы внутри своих ячеек, в то время как остальные элементы будут растянуты по умолчанию.

Так же как и для контейнера, для отдельных элементов существует шортхэнд place-self , объединяющий align-self и justify-self :

CSS Скопировать код .item-centered { width: 80px; height: 50px; place-self: center; /* Одновременное центрирование по вертикали и горизонтали */ }

Этот подход особенно полезен для выделения важных элементов или создания асимметричных композиций, где некоторые элементы должны выделяться на фоне других. 🔍

Сравнение подходов к центрированию отдельных элементов:

Через grid-area и margin: auto — работает для элементов, занимающих несколько ячеек

— работает для элементов, занимающих несколько ячеек С помощью align-self/justify-self — более гибкий подход для точечного управления

— более гибкий подход для точечного управления Через place-self — самый компактный и современный способ

Пример продвинутого позиционирования с использованием grid-area :

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); grid-template-rows: repeat(4, 100px); gap: 10px; } .special-item { grid-area: 2 / 2 / 4 / 4; /* Занимает область 2x2 в центре сетки 4x4 */ width: 80%; height: 80%; margin: auto; /* Центрирует элемент внутри его grid-area */ background-color: #f39c12; }

В этом примере .special-item займет центральную область сетки 4x4 и будет центрирован внутри своей области с помощью margin: auto , создавая эффект центральной фокусной точки.