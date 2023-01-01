CPM в рекламе: модель оплаты за 1000 показов – что важно знать

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по цифровой рекламе

Владельцы бизнеса и предприниматели, souhaitant optimizировать свои рекламные бюджеты

Студенты и учащиеся в области маркетинга и рекламы, желающие углубить свои знания о моделях оплаты Когда каждый рекламный доллар на счету, знание моделей оплаты становится вашим стратегическим преимуществом. Cost Per Mille (CPM) — одна из самых распространенных, но неоднозначных моделей в digital-маркетинге. Работая с клиентами от стартапов до корпораций, я вижу одну и ту же ошибку: маркетологи используют CPM, плохо понимая его механику и потенциал. В этом руководстве я разложу по полочкам всё о модели оплаты за 1000 показов: от базовых принципов до продвинутых стратегий оптимизации, которые помогут вам извлечь максимальную выгоду из каждого рубля рекламного бюджета. 🚀

Что такое CPM: принцип оплаты за 1000 показов

CPM (Cost Per Mille) — модель ценообразования в интернет-рекламе, при которой рекламодатель платит за 1000 показов своего объявления. "Mille" с латинского переводится как "тысяча" — отсюда и название. В отличие от других моделей, CPM фокусируется именно на охвате, а не на действиях пользователей.

Формула расчета CPM проста:

CPM = (Общие затраты на рекламу / Количество показов) × 1000

Например, если вы потратили 5000 рублей на рекламу, которая собрала 500 000 показов, ваш CPM составит 10 рублей:

CPM = (5000 / 500000) × 1000 = 10 рублей

Эта модель имеет корни в традиционной рекламе (ТВ, радио, печатные издания), где измерение действий аудитории было затруднительным. Сегодня, в эпоху цифровой аналитики, CPM сохраняет актуальность для определенных маркетинговых задач. 📊

Преимущества CPM Недостатки CPM Прогнозируемый охват Нет гарантии конверсий Контроль частоты показов Риск показов нецелевой аудитории Эффективность для брендинга Сложность измерения прямого ROI Масштабируемость кампаний Возможность скликивания бюджета Низкий порог входа Переплата за нерелевантные показы

Сегодня CPM используется на большинстве рекламных площадок:

YouTube — для видеорекламы и баннеров

— для видеорекламы и баннеров TikTok Ads — для форматов In-Feed и TopView

— для форматов In-Feed и TopView Google Display Network — для баннеров на сайтах-партнерах

— для баннеров на сайтах-партнерах VK Ads — для рекламы в ленте и историях

— для рекламы в ленте и историях Программатик-платформы — для закупки показов на множестве площадок

Когда выбирать модель CPM для рекламных кампаний

Андрей Петров, руководитель отдела медиапланирования Помню кейс с производителем премиальной косметики, который год работал исключительно с CPC-моделью. Трафик шел, но продажи росли медленно. Проанализировав воронку, мы обнаружили, что клиентам требовалось 5-7 контактов с брендом перед покупкой. Перераспределив 40% бюджета на CPM-кампании, мы создали необходимое количество точек соприкосновения с брендом. Через три месяца конверсия выросла на 32%, а стоимость привлечения клиента снизилась на 21%. Классический пример того, как CPM работает не на прямые конверсии, а на подготовку аудитории к покупке.

Выбор CPM как модели оплаты — стратегическое решение, которое должно соответствовать вашим маркетинговым целям. CPM идеально подходит в следующих сценариях: 🎯

Повышение узнаваемости бренда — когда вам нужно максимальное количество контактов с аудиторией

— когда вам нужно максимальное количество контактов с аудиторией Запуск нового продукта — для быстрого информирования рынка

— для быстрого информирования рынка Сезонные акции и спецпредложения — для оперативного донесения информации

— для оперативного донесения информации Ретаргетинг на большие аудитории — для поддержания интереса

— для поддержания интереса Имиджевые кампании — для создания определенного восприятия бренда

CPM особенно эффективен для продуктов с длинным циклом принятия решения или высоким средним чеком. В таких случаях пользователь редко совершает покупку после первого контакта с рекламой.

Хорошими индикаторами для перехода на модель CPM служат:

Высокие показатели отказов в CPC-кампаниях

Длинный путь пользователя до конверсии (более 3-4 сессий)

Значительная разница между первым и повторным LTV клиентов

Сезонный характер бизнеса, требующий быстрой узнаваемости

При этом CPM может быть неэффективным для бизнесов, нацеленных на немедленную конверсию с коротким циклом принятия решения (например, недорогие товары повседневного спроса).

Особенности настройки рекламы с оплатой за показы

Успех CPM-кампаний зависит от правильной настройки. В отличие от моделей, ориентированных на действия, здесь акцент делается на качество аудитории и креативов. 🛠️

Алгоритм запуска эффективной CPM-кампании:

Определение целевой аудитории — чем точнее таргетинг, тем эффективнее расход бюджета Выбор площадок — где концентрируется ваша аудитория и какие платформы предлагают лучшие условия для CPM Создание креативов — разработка запоминающихся визуалов и сообщений Настройка параметров таргетинга — геолокация, демография, интересы, поведение Определение бюджета и лимитов — дневные/недельные лимиты расходов Установка частоты показов — оптимальная частота для запоминания без раздражения Настройка A/B-тестирования — для выявления наиболее эффективных вариантов Внедрение систем отслеживания — для измерения эффективности кампаний

Марина Соколова, директор по маркетингу Наш интернет-магазин аксессуаров премиум-класса столкнулся с плато в продажах при использовании традиционных CPC-кампаний. Решив экспериментировать с CPM, мы создали серию имиджевых баннеров с акцентом на эксклюзивность и качество. Ключевым моментом стала настройка ограничения частоты показов — не более 3 в день и 7 в неделю одному пользователю. Это решение позволило поддерживать интерес без эффекта "навязчивой рекламы". За первые две недели средняя сумма заказа выросла на 17%, а доля продаж премиальных аксессуаров увеличилась с 22% до 36%. Мы обнаружили, что регулярные "ненавязчивые" контакты с брендом формировали восприятие престижа, которое напрямую конвертировалось в более дорогие покупки.

Особое внимание стоит уделить настройке частоты показов. Исследования показывают, что оптимальное количество контактов для запоминания бренда составляет 5-7 за цикл принятия решения. Превышение этого порога может привести к рекламной слепоте или даже раздражению.

Тип продукта Рекомендуемая частота (показов в неделю) Рекомендуемый период кампании FMCG 5-7 2-3 недели Электроника 3-5 2-4 недели Автомобили 2-3 4-8 недель Недвижимость 1-2 6-12 недель B2B-услуги 2-4 4-6 недель

Для CPM-кампаний критично важно отслеживать не только прямые конверсии, но и ассоциированные. Используйте атрибуционные модели, учитывающие вклад CPM в общий путь пользователя к конверсии:

Мульти-канальная атрибуция

Атрибуция по позиции (первое/последнее взаимодействие)

Линейная модель (равномерное распределение)

Временное затухание (чем ближе к конверсии, тем выше вес)

Эффективная оптимизация CPM-кампаний для разных целей

Оптимизация CPM-кампаний требует системного подхода и регулярной корректировки параметров на основе аналитики. Я выделяю три ключевых направления оптимизации: аудитория, креативы и технические параметры. 💎

1. Оптимизация аудитории:

Создавайте сегменты Look-alike на основе ваших конверсионных пользователей

Исключайте из таргетинга аудитории, которые показывают низкую вовлеченность

Используйте ремаркетинг для повышения частоты контакта с заинтересованными пользователями

Применяйте прогрессивный таргетинг, расширяя аудиторию по мере насыщения первичных сегментов

2. Оптимизация креативов:

Регулярно обновляйте визуалы, чтобы избежать баннерной слепоты

Тестируйте разные ценностные предложения для различных сегментов аудитории

Адаптируйте размеры креативов под конкретные площадки и устройства

Используйте динамические элементы (анимация, видео) для повышения вовлеченности

3. Техническая оптимизация:

Настраивайте показы по времени суток и дням недели, когда ваша аудитория наиболее активна

Распределяйте бюджет между площадками на основе эффективности

Корректируйте ставки CPM в зависимости от конкурентной среды

Оптимизируйте частоту показов на основе данных о конверсии

Для различных маркетинговых целей существуют специфические стратегии оптимизации CPM:

Для узнаваемости бренда:

Фокус на широком охвате и высоком SOV (Share of Voice)

Оптимизация по метрикам Ad Recall и Brand Lift

Использование премиальных размещений для формирования правильного имиджа

Для вывода нового продукта:

Поэтапное увеличение охвата с анализом реакции рынка

Фокус на образовательном контенте и объяснении преимуществ

Комбинирование с PR-активностями для усиления эффекта

Для генерации лидов:

Оптимизация по показателю CPL (Cost Per Lead)

Использование преимущественно ремаркетинга

Интеграция с лид-формами для сокращения пути пользователя

Не забывайте о важности A/B-тестирования всех элементов кампании. Даже небольшие изменения в таргетинге или креативах могут значительно повысить эффективность вашей CPM-кампании.

CPM vs другие модели: где и как применять правильно

Каждая модель оплаты имеет свою нишу применения, и понимание их различий поможет вам выбрать оптимальное решение для конкретных маркетинговых задач. 🧩

Сравнение ключевых моделей оплаты:

Модель Принцип оплаты Когда эффективна Основные метрики CPM За 1000 показов Брендинг, запуск новинок Охват, частота, viewability CPC За клик по объявлению Привлечение трафика CTR, CR, CPL CPA За целевое действие Прямые продажи Конверсия, ROAS, LTV CPL За полученный лид Генерация контактов Стоимость лида, качество лидов tCPM За 1000 показов с таргетингом Таргетированный брендинг Охват целевой аудитории

Гибридные стратегии часто дают наилучший результат. Вот несколько эффективных комбинаций моделей для разных этапов воронки продаж:

Верхняя часть воронки (осведомленность): CPM + видеопоказы для максимального охвата и формирования узнаваемости

CPM + видеопоказы для максимального охвата и формирования узнаваемости Средняя часть воронки (интерес): CPC + ремаркетинг для углубления знакомства с продуктом

CPC + ремаркетинг для углубления знакомства с продуктом Нижняя часть воронки (решение/действие): CPA/CPL для конвертации заинтересованных пользователей

При распределении бюджета между разными моделями я рекомендую начинать с пропорции 40/40/20 (CPM/CPC/CPA) для новых продуктов и 20/50/30 для устоявшихся. Эти пропорции можно корректировать в зависимости от результатов.

Алгоритм выбора оптимальной модели:

Определите ключевую цель кампании (охват, трафик, конверсии) Оцените стадию жизненного цикла продукта Проанализируйте длину цикла принятия решения Учтите особенности целевой аудитории (знакомство с продуктом) Проведите тестовые кампании с разными моделями

Комбинирование моделей позволяет получить синергетический эффект, когда CPM-кампании создают необходимую осведомленность, которая затем конвертируется в действия через CPC и CPA. Ключевой момент — правильно атрибутировать конверсии между всеми моделями, чтобы видеть полную картину эффективности.

Для правильной оценки эффективности CPM в сравнении с другими моделями используйте метрики сквозной аналитики, такие как:

View-Through Conversion (VTC) — конверсии после просмотра рекламы без клика

Assisted Conversions — конверсии, в которых канал участвовал, но не был последним

Multi-Channel Funnel — анализ вклада каждого канала в конверсию

Brand Lift — измерение изменения восприятия бренда