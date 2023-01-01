Present Continuous в английском: когда и как использовать ing-форму#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, стремящиеся улучшить свои грамматические навыки
Почему некоторые люди с лёгкостью говорят "I am studying English", а другие продолжают ошибочно использовать "I study English now"? Загадка времени Present Continuous часто становится камнем преткновения для изучающих английский язык. Действия, происходящие прямо сейчас, планы на ближайшее будущее, временные ситуации — всё это требует особого грамматического времени, которое многие называют "текущим настоящим". В этой статье мы разберём все нюансы Present Continuous, от формирования до исключений, и превратим сложную грамматику в понятный и применимый навык. 🔍 Готовы наконец-то разобраться с ing-окончаниями и вспомогательными глаголами? Тогда начнем!
Что такое Present Continuous: структура и формирование
Present Continuous (иначе называемое Present Progressive) — это грамматическое время английского языка, которое используется для описания действий, происходящих в момент речи или в текущий период времени. В отличие от Present Simple, которое описывает регулярные, повторяющиеся действия, Present Continuous фокусируется на процессе, происходящем именно сейчас.
Базовая структура Present Continuous строится по формуле:
Подлежащее + am/is/are + глагол с окончанием -ing
Например:
- I am reading a book. (Я читаю книгу.)
- She is cooking dinner. (Она готовит ужин.)
- They are watching a movie. (Они смотрят фильм.)
Вспомогательный глагол (am, is, are) выбирается в зависимости от подлежащего:
|Подлежащее
|Вспомогательный глагол
|Пример
|I
|am
|I am working.
|He, She, It
|is
|She is dancing.
|You, We, They
|are
|They are sleeping.
Для образования отрицательной формы, частица "not" ставится после вспомогательного глагола:
- I am not reading. (Я не читаю.)
- He is not (isn't) working. (Он не работает.)
- They are not (aren't) playing. (Они не играют.)
Для формирования вопросительной формы, вспомогательный глагол ставится перед подлежащим:
- Am I disturbing you? (Я тебя беспокою?)
- Is she studying? (Она учится?)
- Are they coming? (Они идут?)
Алексей Петров, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Вспоминаю случай из практики. Моя студентка Мария никак не могла понять, когда использовать Present Simple, а когда Present Continuous. Она постоянно говорила "I drive to work now" вместо "I am driving to work now". Мы решили проблему через простую визуализацию: я попросил её представить, что Present Simple — это фотография (застывшее регулярное действие), а Present Continuous — видеозапись (действие в процессе). Когда она начала задавать себе вопрос "Я описываю фото или видео?", ошибки исчезли. Через месяц Мария уже автоматически использовала правильные формы, и даже поймала себя на том, что мысленно "видит" процесс, когда говорит фразы с -ing окончанием.
Правила образования Present Continuous для всех типов
Образование глагола с окончанием -ing может показаться простым, но существует несколько правил, которые нужно учитывать. 🖋️ Рассмотрим основные принципы добавления -ing к различным типам глаголов.
Основное правило: добавляем -ing к базовой форме глагола
- work → working
- read → reading
- walk → walking
Для глаголов, оканчивающихся на -e, убираем -e и добавляем -ing
- write → writing
- dance → dancing
- make → making
Для односложных глаголов с кратким гласным звуком и оканчивающихся на согласную, удваиваем последнюю согласную и добавляем -ing
- run → running
- swim → swimming
- stop → stopping
Для глаголов, оканчивающихся на -ie, меняем -ie на -y и добавляем -ing
- lie → lying
- die → dying
- tie → tying
Теперь рассмотрим формирование полных предложений во всех типах — утвердительных, отрицательных и вопросительных.
|Тип
|Структура
|Пример
|Утвердительное
|Подлежащее + am/is/are + глагол-ing
|We are having lunch.
|Отрицательное
|Подлежащее + am/is/are + not + глагол-ing
|We are not having lunch.
|Общий вопрос
|Am/Is/Are + подлежащее + глагол-ing
|Are we having lunch?
|Специальный вопрос
|Вопросительное слово + am/is/are + подлежащее + глагол-ing
|What are we having for lunch?
Важно помнить о сокращенных формах, которые часто используются в разговорной речи:
- I am → I'm
- He is → He's
- She is → She's
- It is → It's
- We are → We're
- You are → You're
- They are → They're
И отрицательные сокращения:
- am not → (не сокращается)
- is not → isn't
- are not → aren't
Когда использовать Present Continuous: ключевые случаи
Понимание того, когда именно следует использовать Present Continuous, часто вызывает затруднения. Давайте разберем основные случаи употребления этого времени с примерами и временными маркерами. 📅
1. Действие, происходящее в момент речи
Используется для описания действий, которые происходят прямо сейчас, в момент разговора.
- Look! It is raining. (Смотри! Идет дождь.)
- She is sleeping now. (Она сейчас спит.)
- I am writing an email at the moment. (В данный момент я пишу электронное письмо.)
Типичные временные маркеры: now, at the moment, at present, currently, right now.
2. Временные действия в настоящем
Используется для описания ситуаций, которые происходят в текущий период времени, но не обязательно в момент речи.
- I am studying English this semester. (Я изучаю английский в этом семестре.)
- She is working on a new project this month. (Она работает над новым проектом в этом месяце.)
- They are staying at a hotel while their house is being renovated. (Они живут в отеле, пока их дом ремонтируется.)
Типичные временные маркеры: these days, this week/month/year, nowadays.
3. Запланированные действия в ближайшем будущем
Present Continuous часто используется для описания договоренностей и планов на ближайшее будущее.
- We are meeting with clients tomorrow. (Мы встречаемся с клиентами завтра.)
- She is flying to Paris next week. (Она летит в Париж на следующей неделе.)
- Are you coming to the party tonight? (Ты придешь на вечеринку сегодня вечером?)
Типичные временные маркеры: tomorrow, next week/month, tonight, this weekend.
4. Меняющиеся или развивающиеся ситуации
Present Continuous используется для описания ситуаций, которые меняются или развиваются со временем.
- The climate is getting warmer. (Климат становится теплее.)
- More people are using public transport these days. (В наши дни всё больше людей пользуются общественным транспортом.)
- Your English is improving. (Твой английский улучшается.)
5. Повторяющиеся действия с эмоциональной окраской
Иногда Present Continuous используется для выражения раздражения или критики по поводу повторяющихся действий, часто с наречиями always, constantly, forever.
- He is always coming late to meetings. (Он всегда опаздывает на встречи.)
- They are constantly arguing about politics. (Они постоянно спорят о политике.)
- She is forever losing her keys. (Она вечно теряет свои ключи.)
Мария Иванова, лингвист и автор учебных пособий
Когда я работала переводчиком на международной конференции, произошёл забавный случай, идеально иллюстрирующий важность понимания Present Continuous. Русскоязычный докладчик, говоря о долгосрочных планах компании, использовал фразу "We go to expand our business next year". Американские партнеры восприняли это как твёрдое намерение с уже согласованными деталями и начали задавать конкретные вопросы о сроках и бюджетах. Возникло недопонимание, которое мне пришлось исправлять, объяснив, что говорящий имел в виду общее направление развития, а не утвержденный план действий. Если бы он сказал "We are going to expand our business next year", это точно передало бы смысл запланированного намерения. С тех пор я всегда подчеркиваю студентам: Present Continuous для ближайших планов — это не просто грамматическое правило, а важный инструмент точной коммуникации в международной среде.
Особые глаголы и исключения в Present Continuous
Несмотря на кажущуюся простоту, Present Continuous имеет свои подводные камни — в английском языке существует целая группа глаголов, которые обычно не используются в этой временной форме. 🚫 Эти глаголы называются stative verbs (глаголы состояния), и понимание их особенностей критически важно для правильного применения грамматики.
Глаголы состояния (Stative Verbs)
Stative verbs описывают состояния, а не действия, и поэтому обычно употребляются в Present Simple, а не в Present Continuous.
Основные категории глаголов состояния:
- Глаголы, выражающие чувства и эмоции: love, hate, like, dislike, prefer, want, wish, need, desire
- Глаголы мышления и мнения: think (в значении "считать"), believe, understand, know, recognize, remember, forget, imagine, mean, realize, suppose, agree, disagree
- Глаголы восприятия: see, hear, smell, taste, feel, sound, seem, appear
- Глаголы обладания: have, own, possess, belong
- Другие состояния: be, exist, consist, contain, include, cost, depend, matter, weigh, deserve, involve, lack
Примеры неправильного и правильного использования:
- ❌ I am loving chocolate. → ✅ I love chocolate.
- ❌ He is knowing the answer. → ✅ He knows the answer.
- ❌ They are having a car. → ✅ They have a car.
- ❌ This jacket is costing $50. → ✅ This jacket costs $50.
Исключения и двойное значение глаголов
Некоторые stative verbs могут использоваться в Present Continuous, но при этом их значение меняется:
|Глагол в Present Simple
|Значение
|Глагол в Present Continuous
|Значение
|think
|считать, полагать
|thinking
|размышлять, обдумывать
|I think she is right.
|Я считаю, что она права.
|I am thinking about the problem.
|Я размышляю над проблемой.
|have
|иметь, обладать
|having
|проводить время, принимать пищу
|I have a car.
|У меня есть машина.
|I am having lunch.
|Я обедаю.
|see
|видеть (способность)
|seeing
|встречаться, проводить время
|I see what you mean.
|Я понимаю, что ты имеешь в виду.
|I am seeing my doctor tomorrow.
|Я иду к врачу завтра.
|taste
|иметь вкус
|tasting
|пробовать на вкус
|This soup tastes delicious.
|Этот суп вкусный.
|I am tasting the soup to check if it needs more salt.
|Я пробую суп, чтобы проверить, нужно ли больше соли.
Существуют также глаголы, которые в современном английском языке всё чаще используются в форме Present Continuous, особенно в разговорной речи и американском варианте английского:
- love: I'm loving this new show! (Мне очень нравится этот новый сериал!)
- hate: I'm hating every minute of this lecture. (Мне не нравится каждая минута этой лекции.)
- want: She is wanting to change her job recently. (В последнее время она хочет сменить работу.)
Важно отметить, что такое использование часто придает высказыванию оттенок временности или эмоциональной интенсивности, но в формальной речи и академическом письме рекомендуется придерживаться традиционных правил.
Частые ошибки и секреты запоминания Present Continuous
Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки в использовании Present Continuous. Давайте рассмотрим самые распространенные из них и узнаем эффективные способы запоминания правильных форм. 🧠
Типичные ошибки при использовании Present Continuous
Забывание вспомогательного глагола
- ❌ He playing football. → ✅ He is playing football.
Неправильный выбор вспомогательного глагола
- ❌ I are studying. → ✅ I am studying.
- ❌ She are cooking. → ✅ She is cooking.
Использование Present Continuous с глаголами состояния
- ❌ I am believing you. → ✅ I believe you.
- ❌ She is seeming tired. → ✅ She seems tired.
Неправильное образование -ing формы
- ❌ He is comeing soon. → ✅ He is coming soon.
- ❌ They are runing fast. → ✅ They are running fast.
Путаница с Present Simple
- ❌ I go to the gym now. → ✅ I am going to the gym now.
- ❌ She watches TV at the moment. → ✅ She is watching TV at the moment.
Эффективные стратегии запоминания
Метод ассоциаций с движением: Present Continuous описывает действия в процессе — представьте себе движение. При использовании этого времени можно даже делать волнообразное движение рукой, чтобы подчеркнуть длящийся характер действия.
Техника цветового кодирования: Используйте разные цвета для вспомогательных глаголов (am, is, are) и основных глаголов с -ing. Создайте карточки или заметки, где am/is/are выделены одним цветом, а глаголы с -ing — другим.
Мнемоническое правило для глаголов состояния: "Если состояние, а не действие — Present Simple твой помощник".
Практика через противопоставление: Создайте пары предложений, показывающие контраст между Present Simple и Present Continuous:
- I work at a bank. (обычно) vs. I am working on a project now. (сейчас)
- She plays tennis. (регулярно) vs. She is playing tennis with her coach. (в данный момент)
- Метод временных маркеров: Составьте список временных маркеров, характерных для Present Continuous, и используйте их в своих предложениях:
- now
- at the moment
- currently
- these days
- at present
- right now
Техника "Журналирования настоящего": Ведите дневник, где вы описываете, что происходит вокруг вас прямо сейчас. Используйте только Present Continuous. Например: "I am sitting in a café. People are talking around me. Someone is playing music..."
Правило "Здесь и сейчас": Задайте себе вопрос "Это действие происходит прямо сейчас?" Если ответ "да" — скорее всего, вам нужен Present Continuous.
Мнемоника для образования -ing формы:
- Для глаголов, заканчивающихся на -e: "Убери -e, добавь -ing" (make → making)
- Для односложных глаголов с кратким гласным: "Одна согласная в конце — удвой ее перед -ing" (run → running)
- Для глаголов на -ie: "ie превращается в y + ing" (lie → lying)
Регулярная практика с использованием этих стратегий поможет вам не только избежать распространенных ошибок, но и развить интуитивное понимание Present Continuous, что сделает ваш английский более естественным и уверенным. 🌟
Present Continuous — это не просто грамматическая конструкция, а способ мышления о действиях в их динамике. Когда вы говорите "I am learning English", вы не просто сообщаете факт, а подчеркиваете процесс, ваше активное участие и прогресс. Освоив все нюансы этого времени — от формирования до исключений, вы приобретаете мощный инструмент для точного выражения мыслей. Помните: каждый раз, когда вы правильно используете Present Continuous, вы не только демонстрируете знание грамматики, но и показываете своё внимание к деталям происходящего вокруг. Практикуйте осознанно, замечайте процессы вокруг себя, и вскоре вы будете использовать Present Continuous настолько естественно, что перестанете задумываться о правилах.