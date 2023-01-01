Present Continuous в английском: когда и как использовать ing-форму

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои грамматические навыки Почему некоторые люди с лёгкостью говорят "I am studying English", а другие продолжают ошибочно использовать "I study English now"? Загадка времени Present Continuous часто становится камнем преткновения для изучающих английский язык. Действия, происходящие прямо сейчас, планы на ближайшее будущее, временные ситуации — всё это требует особого грамматического времени, которое многие называют "текущим настоящим". В этой статье мы разберём все нюансы Present Continuous, от формирования до исключений, и превратим сложную грамматику в понятный и применимый навык. 🔍 Готовы наконец-то разобраться с ing-окончаниями и вспомогательными глаголами? Тогда начнем!

Что такое Present Continuous: структура и формирование

Present Continuous (иначе называемое Present Progressive) — это грамматическое время английского языка, которое используется для описания действий, происходящих в момент речи или в текущий период времени. В отличие от Present Simple, которое описывает регулярные, повторяющиеся действия, Present Continuous фокусируется на процессе, происходящем именно сейчас.

Базовая структура Present Continuous строится по формуле:

Подлежащее + am/is/are + глагол с окончанием -ing

Например:

I am reading a book. (Я читаю книгу.)

She is cooking dinner. (Она готовит ужин.)

They are watching a movie. (Они смотрят фильм.)

Вспомогательный глагол (am, is, are) выбирается в зависимости от подлежащего:

Подлежащее Вспомогательный глагол Пример I am I am working. He, She, It is She is dancing. You, We, They are They are sleeping.

Для образования отрицательной формы, частица "not" ставится после вспомогательного глагола:

I am not reading. (Я не читаю.)

He is not (isn't) working. (Он не работает.)

They are not (aren't) playing. (Они не играют.)

Для формирования вопросительной формы, вспомогательный глагол ставится перед подлежащим:

Am I disturbing you? (Я тебя беспокою?)

Is she studying? (Она учится?)

Are they coming? (Они идут?)

Алексей Петров, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Вспоминаю случай из практики. Моя студентка Мария никак не могла понять, когда использовать Present Simple, а когда Present Continuous. Она постоянно говорила "I drive to work now" вместо "I am driving to work now". Мы решили проблему через простую визуализацию: я попросил её представить, что Present Simple — это фотография (застывшее регулярное действие), а Present Continuous — видеозапись (действие в процессе). Когда она начала задавать себе вопрос "Я описываю фото или видео?", ошибки исчезли. Через месяц Мария уже автоматически использовала правильные формы, и даже поймала себя на том, что мысленно "видит" процесс, когда говорит фразы с -ing окончанием.

Правила образования Present Continuous для всех типов

Образование глагола с окончанием -ing может показаться простым, но существует несколько правил, которые нужно учитывать. 🖋️ Рассмотрим основные принципы добавления -ing к различным типам глаголов.

Основное правило: добавляем -ing к базовой форме глагола

work → working

read → reading

walk → walking

Для глаголов, оканчивающихся на -e, убираем -e и добавляем -ing

write → writing

dance → dancing

make → making

Для односложных глаголов с кратким гласным звуком и оканчивающихся на согласную, удваиваем последнюю согласную и добавляем -ing

run → running

swim → swimming

stop → stopping

Для глаголов, оканчивающихся на -ie, меняем -ie на -y и добавляем -ing

lie → lying

die → dying

tie → tying

Теперь рассмотрим формирование полных предложений во всех типах — утвердительных, отрицательных и вопросительных.

Тип Структура Пример Утвердительное Подлежащее + am/is/are + глагол-ing We are having lunch. Отрицательное Подлежащее + am/is/are + not + глагол-ing We are not having lunch. Общий вопрос Am/Is/Are + подлежащее + глагол-ing Are we having lunch? Специальный вопрос Вопросительное слово + am/is/are + подлежащее + глагол-ing What are we having for lunch?

Важно помнить о сокращенных формах, которые часто используются в разговорной речи:

I am → I'm

He is → He's

She is → She's

It is → It's

We are → We're

You are → You're

They are → They're

И отрицательные сокращения:

am not → (не сокращается)

is not → isn't

are not → aren't

Когда использовать Present Continuous: ключевые случаи

Понимание того, когда именно следует использовать Present Continuous, часто вызывает затруднения. Давайте разберем основные случаи употребления этого времени с примерами и временными маркерами. 📅

1. Действие, происходящее в момент речи

Используется для описания действий, которые происходят прямо сейчас, в момент разговора.

Look! It is raining. (Смотри! Идет дождь.)

She is sleeping now. (Она сейчас спит.)

I am writing an email at the moment. (В данный момент я пишу электронное письмо.)

Типичные временные маркеры: now, at the moment, at present, currently, right now.

2. Временные действия в настоящем

Используется для описания ситуаций, которые происходят в текущий период времени, но не обязательно в момент речи.

I am studying English this semester. (Я изучаю английский в этом семестре.)

She is working on a new project this month. (Она работает над новым проектом в этом месяце.)

They are staying at a hotel while their house is being renovated. (Они живут в отеле, пока их дом ремонтируется.)

Типичные временные маркеры: these days, this week/month/year, nowadays.

3. Запланированные действия в ближайшем будущем

Present Continuous часто используется для описания договоренностей и планов на ближайшее будущее.

We are meeting with clients tomorrow. (Мы встречаемся с клиентами завтра.)

She is flying to Paris next week. (Она летит в Париж на следующей неделе.)

Are you coming to the party tonight? (Ты придешь на вечеринку сегодня вечером?)

Типичные временные маркеры: tomorrow, next week/month, tonight, this weekend.

4. Меняющиеся или развивающиеся ситуации

Present Continuous используется для описания ситуаций, которые меняются или развиваются со временем.

The climate is getting warmer. (Климат становится теплее.)

More people are using public transport these days. (В наши дни всё больше людей пользуются общественным транспортом.)

Your English is improving. (Твой английский улучшается.)

5. Повторяющиеся действия с эмоциональной окраской

Иногда Present Continuous используется для выражения раздражения или критики по поводу повторяющихся действий, часто с наречиями always, constantly, forever.

He is always coming late to meetings. (Он всегда опаздывает на встречи.)

They are constantly arguing about politics. (Они постоянно спорят о политике.)

She is forever losing her keys. (Она вечно теряет свои ключи.)

Мария Иванова, лингвист и автор учебных пособий Когда я работала переводчиком на международной конференции, произошёл забавный случай, идеально иллюстрирующий важность понимания Present Continuous. Русскоязычный докладчик, говоря о долгосрочных планах компании, использовал фразу "We go to expand our business next year". Американские партнеры восприняли это как твёрдое намерение с уже согласованными деталями и начали задавать конкретные вопросы о сроках и бюджетах. Возникло недопонимание, которое мне пришлось исправлять, объяснив, что говорящий имел в виду общее направление развития, а не утвержденный план действий. Если бы он сказал "We are going to expand our business next year", это точно передало бы смысл запланированного намерения. С тех пор я всегда подчеркиваю студентам: Present Continuous для ближайших планов — это не просто грамматическое правило, а важный инструмент точной коммуникации в международной среде.

Особые глаголы и исключения в Present Continuous

Несмотря на кажущуюся простоту, Present Continuous имеет свои подводные камни — в английском языке существует целая группа глаголов, которые обычно не используются в этой временной форме. 🚫 Эти глаголы называются stative verbs (глаголы состояния), и понимание их особенностей критически важно для правильного применения грамматики.

Глаголы состояния (Stative Verbs)

Stative verbs описывают состояния, а не действия, и поэтому обычно употребляются в Present Simple, а не в Present Continuous.

Основные категории глаголов состояния:

Глаголы, выражающие чувства и эмоции: love, hate, like, dislike, prefer, want, wish, need, desire

love, hate, like, dislike, prefer, want, wish, need, desire Глаголы мышления и мнения: think (в значении "считать"), believe, understand, know, recognize, remember, forget, imagine, mean, realize, suppose, agree, disagree

think (в значении "считать"), believe, understand, know, recognize, remember, forget, imagine, mean, realize, suppose, agree, disagree Глаголы восприятия: see, hear, smell, taste, feel, sound, seem, appear

see, hear, smell, taste, feel, sound, seem, appear Глаголы обладания: have, own, possess, belong

have, own, possess, belong Другие состояния: be, exist, consist, contain, include, cost, depend, matter, weigh, deserve, involve, lack

Примеры неправильного и правильного использования:

❌ I am loving chocolate. → ✅ I love chocolate.

❌ He is knowing the answer. → ✅ He knows the answer.

❌ They are having a car. → ✅ They have a car.

❌ This jacket is costing $50. → ✅ This jacket costs $50.

Исключения и двойное значение глаголов

Некоторые stative verbs могут использоваться в Present Continuous, но при этом их значение меняется:

Глагол в Present Simple Значение Глагол в Present Continuous Значение think считать, полагать thinking размышлять, обдумывать I think she is right. Я считаю, что она права. I am thinking about the problem. Я размышляю над проблемой. have иметь, обладать having проводить время, принимать пищу I have a car. У меня есть машина. I am having lunch. Я обедаю. see видеть (способность) seeing встречаться, проводить время I see what you mean. Я понимаю, что ты имеешь в виду. I am seeing my doctor tomorrow. Я иду к врачу завтра. taste иметь вкус tasting пробовать на вкус This soup tastes delicious. Этот суп вкусный. I am tasting the soup to check if it needs more salt. Я пробую суп, чтобы проверить, нужно ли больше соли.

Существуют также глаголы, которые в современном английском языке всё чаще используются в форме Present Continuous, особенно в разговорной речи и американском варианте английского:

love: I'm loving this new show! (Мне очень нравится этот новый сериал!)

I'm loving this new show! (Мне очень нравится этот новый сериал!) hate: I'm hating every minute of this lecture. (Мне не нравится каждая минута этой лекции.)

I'm hating every minute of this lecture. (Мне не нравится каждая минута этой лекции.) want: She is wanting to change her job recently. (В последнее время она хочет сменить работу.)

Важно отметить, что такое использование часто придает высказыванию оттенок временности или эмоциональной интенсивности, но в формальной речи и академическом письме рекомендуется придерживаться традиционных правил.

Частые ошибки и секреты запоминания Present Continuous

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки в использовании Present Continuous. Давайте рассмотрим самые распространенные из них и узнаем эффективные способы запоминания правильных форм. 🧠

Типичные ошибки при использовании Present Continuous

Забывание вспомогательного глагола ❌ He playing football. → ✅ He is playing football. Неправильный выбор вспомогательного глагола ❌ I are studying. → ✅ I am studying.

❌ She are cooking. → ✅ She is cooking. Использование Present Continuous с глаголами состояния ❌ I am believing you. → ✅ I believe you.

❌ She is seeming tired. → ✅ She seems tired. Неправильное образование -ing формы ❌ He is comeing soon. → ✅ He is coming soon.

❌ They are runing fast. → ✅ They are running fast. Путаница с Present Simple ❌ I go to the gym now. → ✅ I am going to the gym now.

❌ She watches TV at the moment. → ✅ She is watching TV at the moment.

Эффективные стратегии запоминания

Метод ассоциаций с движением: Present Continuous описывает действия в процессе — представьте себе движение. При использовании этого времени можно даже делать волнообразное движение рукой, чтобы подчеркнуть длящийся характер действия. Техника цветового кодирования: Используйте разные цвета для вспомогательных глаголов (am, is, are) и основных глаголов с -ing. Создайте карточки или заметки, где am/is/are выделены одним цветом, а глаголы с -ing — другим. Мнемоническое правило для глаголов состояния: "Если состояние, а не действие — Present Simple твой помощник". Практика через противопоставление: Создайте пары предложений, показывающие контраст между Present Simple и Present Continuous:

I work at a bank. (обычно) vs. I am working on a project now. (сейчас)

She plays tennis. (регулярно) vs. She is playing tennis with her coach. (в данный момент)

Метод временных маркеров: Составьте список временных маркеров, характерных для Present Continuous, и используйте их в своих предложениях:

now

at the moment

currently

these days

at present

right now

Техника "Журналирования настоящего": Ведите дневник, где вы описываете, что происходит вокруг вас прямо сейчас. Используйте только Present Continuous. Например: "I am sitting in a café. People are talking around me. Someone is playing music..." Правило "Здесь и сейчас": Задайте себе вопрос "Это действие происходит прямо сейчас?" Если ответ "да" — скорее всего, вам нужен Present Continuous. Мнемоника для образования -ing формы:

Для глаголов, заканчивающихся на -e: "Убери -e, добавь -ing" (make → making)

Для односложных глаголов с кратким гласным: "Одна согласная в конце — удвой ее перед -ing" (run → running)

Для глаголов на -ie: "ie превращается в y + ing" (lie → lying)

Регулярная практика с использованием этих стратегий поможет вам не только избежать распространенных ошибок, но и развить интуитивное понимание Present Continuous, что сделает ваш английский более естественным и уверенным. 🌟