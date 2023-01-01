PR-действия: как построить эффективную систему коммуникаций

Управляющие и владельцы бизнеса, заинтересованные в улучшении PR-стратегий PR — это не просто управление репутацией, это целая система действий, направленных на выстраивание коммуникации между компанией и различными группами общественности. И ошибочно думать, что PR ограничивается написанием пресс-релизов и проведением мероприятий. Полный арсенал PR-инструментов гораздо шире и включает стратегическое планирование, аналитику, создание нарративов, работу с лидерами мнений и кризисные коммуникации. Давайте разберёмся, какие именно действия составляют фундамент эффективного PR и как они формируют комплексную систему продвижения бренда. 🔍

Сущность PR: определение и ключевые компоненты

Public Relations (PR) или связи с общественностью — это стратегическая коммуникационная деятельность, направленная на создание и поддержание взаимопонимания между организацией и её аудиториями. Важно понимать, что PR — это не разовые акции, а непрерывный процесс, требующий системного подхода.

PR как дисциплина опирается на следующие фундаментальные компоненты:

Репутационный менеджмент — комплекс мер по формированию и поддержанию положительного имиджа компании

— комплекс мер по формированию и поддержанию положительного имиджа компании Стратегические коммуникации — планирование и реализация информационных потоков в соответствии с целями организации

— планирование и реализация информационных потоков в соответствии с целями организации Управление восприятием — воздействие на общественное мнение через различные каналы коммуникации

— воздействие на общественное мнение через различные каналы коммуникации Работа с целевыми аудиториями — взаимодействие с конкретными группами людей, влияющими на успех организации

— взаимодействие с конкретными группами людей, влияющими на успех организации Кризисные коммуникации — управление информационными потоками в ситуациях, угрожающих репутации

PR-деятельность в современном понимании включает комплекс взаимосвязанных действий, которые можно систематизировать следующим образом:

Категория PR-активностей Ключевые действия Целевой результат Аналитика и стратегия Исследование рынка, аудит репутации, SWOT-анализ, разработка коммуникационной стратегии Точное позиционирование, понимание коммуникационного ландшафта Контент-производство Создание пресс-релизов, статей, историй, кейсов, заявлений, видеоматериалов Информационный след, контролируемые нарративы Медиарилейшнз Работа с журналистами, медиа-питчинг, пресс-туры, интервью Медиа-присутствие, экспертное позиционирование Цифровые коммуникации Управление репутацией в сети, работа с отзывами, SMM, SEO-PR Цифровой имидж, онлайн-видимость Ивент-менеджмент Организация мероприятий, пресс-конференций, круглых столов Прямое взаимодействие, эмоциональная связь

Важно понимать, что PR — это не просто набор тактик, а стратегическая функция, интегрированная в общую бизнес-стратегию. Эффективный PR строится на понимании бизнес-задач и создании коммуникаций, которые способствуют их достижению.

Внутренние и внешние PR-стратегии для бизнеса

PR-стратегии делятся на две крупные категории: внутренние (направленные на сотрудников и стейкхолдеров внутри организации) и внешние (ориентированные на клиентов, партнеров, СМИ и широкую общественность). Рассмотрим каждую из них подробнее. 🏢

Внутренний PR часто недооценивается, однако именно он формирует фундамент для внешних коммуникаций. В арсенал внутреннего PR входят следующие действия:

Разработка и внедрение корпоративных ценностей и философии

Создание и поддержание системы внутренних коммуникаций (корпоративные порталы, рассылки, чаты)

Организация корпоративных мероприятий и тимбилдингов

Внедрение программ признания заслуг и поощрения сотрудников

Разработка материалов для внутреннего использования (брендбуки, гайдлайны, корпоративные медиа)

Проведение внутренних PR-кампаний для продвижения новых инициатив

Антикризисные коммуникации внутри компании

Александр Соколов, директор по внутренним коммуникациям

Когда мы запускали масштабную трансформацию бизнес-процессов в компании с более чем 2000 сотрудников, столкнулись с серьезным сопротивлением. Традиционные объявления и презентации не работали. Тогда мы изменили подход: создали серию видеоинтервью с лидерами команд, запустили открытую платформу вопросов-ответов и еженедельный подкаст о ходе изменений.

Но ключевым фактором успеха стала программа амбассадоров изменений — мы выбрали 50 неформальных лидеров из разных отделов, провели для них специальные воркшопы и сделали их проводниками наших идей. Эти люди говорили на языке своих коллег и переводили сложные концепции в понятные действия. Через три месяца уровень принятия изменений вырос с 32% до 78%, а через полгода новые процессы работали уже без сбоев. Этот кейс научил меня, что внутренний PR — это не просто информирование, а создание движения единомышленников.

Внешний PR охватывает широкий спектр активностей, направленных на различные аудитории вне компании:

Media Relations — выстраивание отношений с журналистами и изданиями

Создание и распространение пресс-релизов и других информационных материалов

Организация пресс-конференций, брифингов и интервью

Разработка и проведение специальных мероприятий (ивентов)

Community Relations — работа с местными сообществами

Government Relations — выстраивание отношений с государственными структурами

Investor Relations — коммуникация с инвесторами и финансовым сообществом

Управление репутацией в интернете (ORM — Online Reputation Management)

Разработка и реализация благотворительных и социальных программ (CSR)

Эффективная PR-стратегия требует интеграции внутренних и внешних компонентов. Рассмотрим примеры их взаимодействия на разных этапах PR-кампании:

Этап PR-кампании Внутренние PR-действия Внешние PR-действия Подготовка Информирование сотрудников о целях, брифинги для команды, сбор обратной связи Анализ медиа-ландшафта, составление базы контактов, предварительная коммуникация с ключевыми СМИ Запуск Внутренний анонс, обучение спикеров, подготовка сотрудников к вопросам извне Рассылка пресс-релизов, организация пресс-конференции, активация социальных медиа Активная фаза Регулярные апдейты для сотрудников, сбор историй успеха изнутри, внутренние амбассадоры Серия публикаций в СМИ, экспертные комментарии, проведение мероприятий, работа с лидерами мнений Завершение Отчет о результатах для сотрудников, признание вклада команд, интеграция в корпоративную культуру Итоговые публикации с результатами, благодарность партнерам, архивация материалов для будущих кампаний

Интегрированный подход к PR позволяет добиться синергии: сотрудники, понимающие и разделяющие ценности компании, становятся её естественными амбассадорами, а внешние PR-активности, в свою очередь, повышают гордость сотрудников и их вовлеченность.

Медиарилейшнз и работа с информационными поводами

Медиарилейшнз — это системное выстраивание отношений со средствами массовой информации, которое составляет основу традиционного PR. Хотя цифровизация значительно расширила PR-инструментарий, умение работать с медиа остаётся незаменимым навыком для PR-специалиста. 📰

Эффективный медиарилейшнз включает следующие основные действия:

Составление и актуализация медиа-листа — базы релевантных СМИ и журналистов с контактами и заметками о предпочтениях Разработка инфоповодов — создание новостных поводов, интересных для конкретных медиа и их аудитории Подготовка пресс-релизов — создание новостных материалов, соответствующих формату СМИ Питчинг — персонализированное предложение информационного повода журналистам Организация пресс-мероприятий — проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-туров Медиа-тренинги — подготовка спикеров компании к общению с прессой Мониторинг и анализ публикаций — отслеживание выходов в СМИ и оценка их соответствия ключевым сообщениям

Особое внимание стоит уделить работе с информационными поводами — это фундамент медиарилейшнз. Информационный повод (или инфоповод) — это событие, факт или явление, имеющее потенциальную новостную ценность и способное заинтересовать СМИ и их аудиторию.

Информационные поводы можно разделить на несколько типов:

Календарные инфоповоды — связанные с датами, праздниками, сезонностью

— связанные с датами, праздниками, сезонностью Бизнес-инфоповоды — открытия, запуски, сделки, назначения, финансовые результаты

— открытия, запуски, сделки, назначения, финансовые результаты Продуктовые инфоповоды — выпуск новых продуктов/услуг, обновления, специальные предложения

— выпуск новых продуктов/услуг, обновления, специальные предложения Экспертные инфоповоды — исследования, отчеты, аналитика, прогнозы

— исследования, отчеты, аналитика, прогнозы Отраслевые инфоповоды — комментарии к значимым событиям в индустрии

— комментарии к значимым событиям в индустрии Социальные инфоповоды — благотворительность, социальные инициативы, корпоративная ответственность

Елена Краснова, PR-директор

Работая с технологической компанией среднего размера, мы столкнулись с классической проблемой: у клиента было мало естественных новостных поводов — всего 2-3 продуктовых релиза в год. СМИ игнорировали большинство наших рассылок, и компания оставалась практически незаметной на рынке.

Мы разработали стратегию создания экспертных инфоповодов. Первым шагом стало регулярное исследование среди клиентов компании о проблемах в их отрасли. Данные мы оформляли в виде инфографики и отчетов, которые рассылали в профильные медиа. Вторым шагом стало создание ежемесячных технологических дайджестов с комментариями технического директора компании.

Переломным моментом стала реакция на отраслевой кризис — когда произошла крупная кибератака, затронувшая несколько компаний в индустрии. Мы оперативно подготовили гайд по защите для бизнеса и предложили нашего эксперта для комментариев. В результате за один день мы получили более 15 публикаций в ведущих деловых СМИ.

За шесть месяцев применения новой стратегии количество публикаций выросло в 8 раз, а запросы от журналистов стали поступать регулярно. Технический директор стал узнаваемым экспертом в отрасли, что привело к приглашениям на отраслевые конференции и, в конечном итоге, к росту продаж на 24%.

Процесс работы с информационным поводом включает следующие этапы:

Идентификация потенциальных инфоповодов — анализ деятельности компании и выявление событий, имеющих новостную ценность Оценка релевантности — определение соответствия инфоповода интересам целевых медиа и их аудитории Формулировка ключевых сообщений — выделение основных тезисов, которые должны быть донесены через публикации Разработка пакета материалов — подготовка пресс-релиза, бэкграундеров, фото/видео, инфографики Таргетированная рассылка — отправка материалов конкретным журналистам с персонализированным сопроводительным письмом Последующая коммуникация — follow-up звонки, предоставление дополнительной информации по запросу Мониторинг и анализ — отслеживание публикаций, оценка качества и соответствия ключевым сообщениям

Для повышения эффективности медиарилейшнз важно выстраивать долгосрочные отношения с журналистами, основанные на взаимной выгоде: предоставлять качественные инфоповоды, оперативно отвечать на запросы и быть надежным источником информации.

Цифровые инструменты и каналы современного пиара

Диджитализация радикально изменила ландшафт PR, предоставив специалистам новые возможности для прямого взаимодействия с аудиторией, минуя традиционные медиа-фильтры. Современный PR-специалист должен уверенно владеть цифровыми инструментами и использовать онлайн-каналы для построения эффективных коммуникаций. 💻

Ключевые цифровые направления PR включают:

SEO-PR — оптимизация контента для поисковых систем, управление SERP и созданием оптимизированного контента

— оптимизация контента для поисковых систем, управление SERP и созданием оптимизированного контента SMM — стратегическое присутствие в социальных сетях, создание и курирование комьюнити

— стратегическое присутствие в социальных сетях, создание и курирование комьюнити Контент-маркетинг — создание и распространение ценного контента для привлечения и удержания аудитории

— создание и распространение ценного контента для привлечения и удержания аудитории Digital-PR — работа с онлайн-медиа, блогерами и инфлюенсерами

— работа с онлайн-медиа, блогерами и инфлюенсерами ORM (Online Reputation Management) — мониторинг и управление онлайн-репутацией

— мониторинг и управление онлайн-репутацией Аналитика и мониторинг — отслеживание и анализ упоминаний бренда в цифровой среде

Рассмотрим основные цифровые каналы и инструменты, которые используются в современном PR:

Категория Инструменты и платформы PR-активности Корпоративные медиа Корпоративный сайт, блог, подкаст, YouTube-канал, электронные рассылки Создание контролируемого контента, формирование экспертного позиционирования, прямая коммуникация с аудиторией Социальные сети LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok, отраслевые соцсети Продвижение ключевых сообщений, взаимодействие с сообществом, антикризисные коммуникации, продвижение ивентов Мониторинг и аналитика Brand24, YouScan, IQBuzz, Google Alerts, Meltwater, Медиалогия Отслеживание упоминаний, анализ тональности, выявление инфлюенсеров, мониторинг конкурентов Медиарилеюшнз Агрегаторы пресс-релизов, PR Newswire, Pressfeed, Cision, HARO Распространение пресс-релизов, поиск журналистов, предоставление экспертных комментариев Инфлюенсер-маркетинг Специализированные платформы, коллаборации с лидерами мнений Амбассадорские программы, создание совместного контента, спонсорство постов и видео

Одно из важнейших преимуществ цифрового PR — возможность создания собственных медиаканалов и прямой коммуникации с аудиторией. Современные бренды активно развивают корпоративные медиа, которые становятся влиятельными источниками информации:

Медиа-порталы — от новостных лент до полноценных онлайн-журналов с глубоким контентом

— от новостных лент до полноценных онлайн-журналов с глубоким контентом Подкасты — аудиоконтент, позволяющий раскрывать сложные темы в доступном формате

— аудиоконтент, позволяющий раскрывать сложные темы в доступном формате YouTube-каналы — видеоконтент, демонстрирующий продукты, экспертизу, корпоративную культуру

— видеоконтент, демонстрирующий продукты, экспертизу, корпоративную культуру Email-рассылки — персонализированная коммуникация с заинтересованной аудиторией

— персонализированная коммуникация с заинтересованной аудиторией Telegram-каналы — оперативное информирование и создание тематических сообществ

Важным аспектом цифрового PR является работа с пользовательским контентом (UGC) и отзывами. Стратегия управления репутацией включает:

Мониторинг отзывов и упоминаний на различных площадках

Оперативное реагирование на негатив и конструктивное решение проблем

Стимулирование позитивных отзывов от лояльных клиентов

Интеграция отзывов в маркетинговые материалы

Анализ обратной связи для улучшения продуктов и услуг

Цифровой PR также неразрывно связан с контент-маркетингом. Для эффективного позиционирования бренда в цифровой среде необходимо создавать качественный контент, соответствующий следующим критериям:

Экспертность — демонстрация глубоких знаний в своей области

— демонстрация глубоких знаний в своей области Полезность — решение реальных проблем аудитории

— решение реальных проблем аудитории Уникальность — предложение оригинального взгляда или подхода

— предложение оригинального взгляда или подхода Соответствие формату — адаптация к особенностям каждой платформы

— адаптация к особенностям каждой платформы SEO-оптимизация — учет поисковых запросов целевой аудитории

При реализации цифровых PR-стратегий необходимо соблюдать баланс между органическим и платным продвижением. Эффективное сочетание этих подходов позволяет достичь максимального охвата и воздействия на целевую аудиторию.

Оценка эффективности PR-кампаний и корректировка тактик

Измерение результатов PR-деятельности традиционно считалось сложной задачей, однако современные подходы и инструменты позволяют достаточно точно оценить эффективность PR-кампаний и их влияние на бизнес-показатели. Профессиональная оценка результатов критически важна для оптимизации PR-стратегии и доказательства ценности PR руководству компании. 📊

Система оценки эффективности PR строится на нескольких уровнях измерений:

Выход (Output) — количественные показатели PR-активностей Восприятие (Outgrip) — как целевые аудитории восприняли сообщения Результат (Outcome) — изменения в знаниях, мнениях и поведении аудитории Бизнес-эффект (Business impact) — влияние на ключевые показатели бизнеса

Рассмотрим конкретные метрики для каждого уровня:

Метрики выхода:

Количество публикаций/упоминаний в СМИ

Потенциальный охват (суммарная аудитория медиа)

Количество проведенных мероприятий и их посещаемость

Объем созданного контента

Количество подготовленных спикеров и их выступлений

Метрики восприятия:

Тональность упоминаний (позитивные, нейтральные, негативные)

Качество размещений (размер, заметность, наличие ключевых сообщений)

Вовлеченность аудитории (комментарии, шеры, лайки)

Показатели взаимодействия с контентом (CTR, время на сайте, глубина просмотра)

Метрики результата:

Изменение уровня осведомленности о бренде

Динамика репутационных показателей

Изменение отношения к бренду (бренд-метрики)

Уровень доверия к компании/бренду

Готовность рекомендовать (NPS)

Метрики бизнес-эффекта:

Влияние на продажи и лидогенерацию

Конверсия из медиа-контактов в бизнес-запросы

Влияние на рыночную долю и позицию

Привлечение инвестиций, партнеров

ROI PR-активностей

Процесс оценки эффективности PR-кампании включает несколько этапов:

Определение целей и KPI на этапе планирования кампании — цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и привязанными ко времени (SMART) Выбор инструментов измерения — определение методологии и инструментов для сбора данных Сбор данных — систематическое отслеживание и фиксация показателей Анализ результатов — интерпретация полученных данных в контексте поставленных целей Корректировка стратегии — внесение изменений в PR-тактики на основе полученных инсайтов Подготовка отчетности — представление результатов в понятном для заинтересованных сторон формате

Современные инструменты для оценки эффективности PR-кампаний:

Медиа-мониторинговые системы — автоматический сбор упоминаний бренда в СМИ и социальных медиа

— автоматический сбор упоминаний бренда в СМИ и социальных медиа Системы веб-аналитики — отслеживание трафика, поведения пользователей и конверсий на сайте

— отслеживание трафика, поведения пользователей и конверсий на сайте Платформы социального слушания — анализ упоминаний и настроений в социальных сетях

— анализ упоминаний и настроений в социальных сетях Опросные инструменты — измерение изменений в восприятии бренда

— измерение изменений в восприятии бренда CRM-системы — отслеживание влияния PR на продажи и взаимодействие с клиентами

— отслеживание влияния PR на продажи и взаимодействие с клиентами Дашборды и системы визуализации — наглядное представление комплексных PR-метрик

Корректировка PR-тактик на основе данных является ключевым элементом эффективного PR-управления. На основе анализа результатов PR-специалист может принимать обоснованные решения по:

Перераспределению бюджета между различными активностями

Усилению или сокращению присутствия в определенных каналах

Корректировке ключевых сообщений и форматов контента

Изменению подходов к работе с медиа и инфлюенсерами

Разработке новых PR-тактик для достижения поставленных целей

Важно помнить, что эффективная оценка PR должна учитывать не только краткосрочные результаты, но и долгосрочное влияние на репутацию и бренд. Некоторые эффекты PR-деятельности, особенно связанные с формированием доверия и лояльности, могут проявляться на протяжении длительного времени.