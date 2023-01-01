PR-действия: как построить эффективную систему коммуникаций
Для кого эта статья:
- Специалисты в области PR и маркетинга
- Студенты и аспиранты в области коммуникаций и связей с общественностью
Управляющие и владельцы бизнеса, заинтересованные в улучшении PR-стратегий
PR — это не просто управление репутацией, это целая система действий, направленных на выстраивание коммуникации между компанией и различными группами общественности. И ошибочно думать, что PR ограничивается написанием пресс-релизов и проведением мероприятий. Полный арсенал PR-инструментов гораздо шире и включает стратегическое планирование, аналитику, создание нарративов, работу с лидерами мнений и кризисные коммуникации. Давайте разберёмся, какие именно действия составляют фундамент эффективного PR и как они формируют комплексную систему продвижения бренда. 🔍
Сущность PR: определение и ключевые компоненты
Public Relations (PR) или связи с общественностью — это стратегическая коммуникационная деятельность, направленная на создание и поддержание взаимопонимания между организацией и её аудиториями. Важно понимать, что PR — это не разовые акции, а непрерывный процесс, требующий системного подхода.
PR как дисциплина опирается на следующие фундаментальные компоненты:
- Репутационный менеджмент — комплекс мер по формированию и поддержанию положительного имиджа компании
- Стратегические коммуникации — планирование и реализация информационных потоков в соответствии с целями организации
- Управление восприятием — воздействие на общественное мнение через различные каналы коммуникации
- Работа с целевыми аудиториями — взаимодействие с конкретными группами людей, влияющими на успех организации
- Кризисные коммуникации — управление информационными потоками в ситуациях, угрожающих репутации
PR-деятельность в современном понимании включает комплекс взаимосвязанных действий, которые можно систематизировать следующим образом:
|Категория PR-активностей
|Ключевые действия
|Целевой результат
|Аналитика и стратегия
|Исследование рынка, аудит репутации, SWOT-анализ, разработка коммуникационной стратегии
|Точное позиционирование, понимание коммуникационного ландшафта
|Контент-производство
|Создание пресс-релизов, статей, историй, кейсов, заявлений, видеоматериалов
|Информационный след, контролируемые нарративы
|Медиарилейшнз
|Работа с журналистами, медиа-питчинг, пресс-туры, интервью
|Медиа-присутствие, экспертное позиционирование
|Цифровые коммуникации
|Управление репутацией в сети, работа с отзывами, SMM, SEO-PR
|Цифровой имидж, онлайн-видимость
|Ивент-менеджмент
|Организация мероприятий, пресс-конференций, круглых столов
|Прямое взаимодействие, эмоциональная связь
Важно понимать, что PR — это не просто набор тактик, а стратегическая функция, интегрированная в общую бизнес-стратегию. Эффективный PR строится на понимании бизнес-задач и создании коммуникаций, которые способствуют их достижению.
Внутренние и внешние PR-стратегии для бизнеса
PR-стратегии делятся на две крупные категории: внутренние (направленные на сотрудников и стейкхолдеров внутри организации) и внешние (ориентированные на клиентов, партнеров, СМИ и широкую общественность). Рассмотрим каждую из них подробнее. 🏢
Внутренний PR часто недооценивается, однако именно он формирует фундамент для внешних коммуникаций. В арсенал внутреннего PR входят следующие действия:
- Разработка и внедрение корпоративных ценностей и философии
- Создание и поддержание системы внутренних коммуникаций (корпоративные порталы, рассылки, чаты)
- Организация корпоративных мероприятий и тимбилдингов
- Внедрение программ признания заслуг и поощрения сотрудников
- Разработка материалов для внутреннего использования (брендбуки, гайдлайны, корпоративные медиа)
- Проведение внутренних PR-кампаний для продвижения новых инициатив
- Антикризисные коммуникации внутри компании
Александр Соколов, директор по внутренним коммуникациям
Когда мы запускали масштабную трансформацию бизнес-процессов в компании с более чем 2000 сотрудников, столкнулись с серьезным сопротивлением. Традиционные объявления и презентации не работали. Тогда мы изменили подход: создали серию видеоинтервью с лидерами команд, запустили открытую платформу вопросов-ответов и еженедельный подкаст о ходе изменений.
Но ключевым фактором успеха стала программа амбассадоров изменений — мы выбрали 50 неформальных лидеров из разных отделов, провели для них специальные воркшопы и сделали их проводниками наших идей. Эти люди говорили на языке своих коллег и переводили сложные концепции в понятные действия. Через три месяца уровень принятия изменений вырос с 32% до 78%, а через полгода новые процессы работали уже без сбоев. Этот кейс научил меня, что внутренний PR — это не просто информирование, а создание движения единомышленников.
Внешний PR охватывает широкий спектр активностей, направленных на различные аудитории вне компании:
- Media Relations — выстраивание отношений с журналистами и изданиями
- Создание и распространение пресс-релизов и других информационных материалов
- Организация пресс-конференций, брифингов и интервью
- Разработка и проведение специальных мероприятий (ивентов)
- Community Relations — работа с местными сообществами
- Government Relations — выстраивание отношений с государственными структурами
- Investor Relations — коммуникация с инвесторами и финансовым сообществом
- Управление репутацией в интернете (ORM — Online Reputation Management)
- Разработка и реализация благотворительных и социальных программ (CSR)
Эффективная PR-стратегия требует интеграции внутренних и внешних компонентов. Рассмотрим примеры их взаимодействия на разных этапах PR-кампании:
|Этап PR-кампании
|Внутренние PR-действия
|Внешние PR-действия
|Подготовка
|Информирование сотрудников о целях, брифинги для команды, сбор обратной связи
|Анализ медиа-ландшафта, составление базы контактов, предварительная коммуникация с ключевыми СМИ
|Запуск
|Внутренний анонс, обучение спикеров, подготовка сотрудников к вопросам извне
|Рассылка пресс-релизов, организация пресс-конференции, активация социальных медиа
|Активная фаза
|Регулярные апдейты для сотрудников, сбор историй успеха изнутри, внутренние амбассадоры
|Серия публикаций в СМИ, экспертные комментарии, проведение мероприятий, работа с лидерами мнений
|Завершение
|Отчет о результатах для сотрудников, признание вклада команд, интеграция в корпоративную культуру
|Итоговые публикации с результатами, благодарность партнерам, архивация материалов для будущих кампаний
Интегрированный подход к PR позволяет добиться синергии: сотрудники, понимающие и разделяющие ценности компании, становятся её естественными амбассадорами, а внешние PR-активности, в свою очередь, повышают гордость сотрудников и их вовлеченность.
Медиарилейшнз и работа с информационными поводами
Медиарилейшнз — это системное выстраивание отношений со средствами массовой информации, которое составляет основу традиционного PR. Хотя цифровизация значительно расширила PR-инструментарий, умение работать с медиа остаётся незаменимым навыком для PR-специалиста. 📰
Эффективный медиарилейшнз включает следующие основные действия:
- Составление и актуализация медиа-листа — базы релевантных СМИ и журналистов с контактами и заметками о предпочтениях
- Разработка инфоповодов — создание новостных поводов, интересных для конкретных медиа и их аудитории
- Подготовка пресс-релизов — создание новостных материалов, соответствующих формату СМИ
- Питчинг — персонализированное предложение информационного повода журналистам
- Организация пресс-мероприятий — проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-туров
- Медиа-тренинги — подготовка спикеров компании к общению с прессой
- Мониторинг и анализ публикаций — отслеживание выходов в СМИ и оценка их соответствия ключевым сообщениям
Особое внимание стоит уделить работе с информационными поводами — это фундамент медиарилейшнз. Информационный повод (или инфоповод) — это событие, факт или явление, имеющее потенциальную новостную ценность и способное заинтересовать СМИ и их аудиторию.
Информационные поводы можно разделить на несколько типов:
- Календарные инфоповоды — связанные с датами, праздниками, сезонностью
- Бизнес-инфоповоды — открытия, запуски, сделки, назначения, финансовые результаты
- Продуктовые инфоповоды — выпуск новых продуктов/услуг, обновления, специальные предложения
- Экспертные инфоповоды — исследования, отчеты, аналитика, прогнозы
- Отраслевые инфоповоды — комментарии к значимым событиям в индустрии
- Социальные инфоповоды — благотворительность, социальные инициативы, корпоративная ответственность
Елена Краснова, PR-директор
Работая с технологической компанией среднего размера, мы столкнулись с классической проблемой: у клиента было мало естественных новостных поводов — всего 2-3 продуктовых релиза в год. СМИ игнорировали большинство наших рассылок, и компания оставалась практически незаметной на рынке.
Мы разработали стратегию создания экспертных инфоповодов. Первым шагом стало регулярное исследование среди клиентов компании о проблемах в их отрасли. Данные мы оформляли в виде инфографики и отчетов, которые рассылали в профильные медиа. Вторым шагом стало создание ежемесячных технологических дайджестов с комментариями технического директора компании.
Переломным моментом стала реакция на отраслевой кризис — когда произошла крупная кибератака, затронувшая несколько компаний в индустрии. Мы оперативно подготовили гайд по защите для бизнеса и предложили нашего эксперта для комментариев. В результате за один день мы получили более 15 публикаций в ведущих деловых СМИ.
За шесть месяцев применения новой стратегии количество публикаций выросло в 8 раз, а запросы от журналистов стали поступать регулярно. Технический директор стал узнаваемым экспертом в отрасли, что привело к приглашениям на отраслевые конференции и, в конечном итоге, к росту продаж на 24%.
Процесс работы с информационным поводом включает следующие этапы:
- Идентификация потенциальных инфоповодов — анализ деятельности компании и выявление событий, имеющих новостную ценность
- Оценка релевантности — определение соответствия инфоповода интересам целевых медиа и их аудитории
- Формулировка ключевых сообщений — выделение основных тезисов, которые должны быть донесены через публикации
- Разработка пакета материалов — подготовка пресс-релиза, бэкграундеров, фото/видео, инфографики
- Таргетированная рассылка — отправка материалов конкретным журналистам с персонализированным сопроводительным письмом
- Последующая коммуникация — follow-up звонки, предоставление дополнительной информации по запросу
- Мониторинг и анализ — отслеживание публикаций, оценка качества и соответствия ключевым сообщениям
Для повышения эффективности медиарилейшнз важно выстраивать долгосрочные отношения с журналистами, основанные на взаимной выгоде: предоставлять качественные инфоповоды, оперативно отвечать на запросы и быть надежным источником информации.
Цифровые инструменты и каналы современного пиара
Диджитализация радикально изменила ландшафт PR, предоставив специалистам новые возможности для прямого взаимодействия с аудиторией, минуя традиционные медиа-фильтры. Современный PR-специалист должен уверенно владеть цифровыми инструментами и использовать онлайн-каналы для построения эффективных коммуникаций. 💻
Ключевые цифровые направления PR включают:
- SEO-PR — оптимизация контента для поисковых систем, управление SERP и созданием оптимизированного контента
- SMM — стратегическое присутствие в социальных сетях, создание и курирование комьюнити
- Контент-маркетинг — создание и распространение ценного контента для привлечения и удержания аудитории
- Digital-PR — работа с онлайн-медиа, блогерами и инфлюенсерами
- ORM (Online Reputation Management) — мониторинг и управление онлайн-репутацией
- Аналитика и мониторинг — отслеживание и анализ упоминаний бренда в цифровой среде
Рассмотрим основные цифровые каналы и инструменты, которые используются в современном PR:
|Категория
|Инструменты и платформы
|PR-активности
|Корпоративные медиа
|Корпоративный сайт, блог, подкаст, YouTube-канал, электронные рассылки
|Создание контролируемого контента, формирование экспертного позиционирования, прямая коммуникация с аудиторией
|Социальные сети
|LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok, отраслевые соцсети
|Продвижение ключевых сообщений, взаимодействие с сообществом, антикризисные коммуникации, продвижение ивентов
|Мониторинг и аналитика
|Brand24, YouScan, IQBuzz, Google Alerts, Meltwater, Медиалогия
|Отслеживание упоминаний, анализ тональности, выявление инфлюенсеров, мониторинг конкурентов
|Медиарилеюшнз
|Агрегаторы пресс-релизов, PR Newswire, Pressfeed, Cision, HARO
|Распространение пресс-релизов, поиск журналистов, предоставление экспертных комментариев
|Инфлюенсер-маркетинг
|Специализированные платформы, коллаборации с лидерами мнений
|Амбассадорские программы, создание совместного контента, спонсорство постов и видео
Одно из важнейших преимуществ цифрового PR — возможность создания собственных медиаканалов и прямой коммуникации с аудиторией. Современные бренды активно развивают корпоративные медиа, которые становятся влиятельными источниками информации:
- Медиа-порталы — от новостных лент до полноценных онлайн-журналов с глубоким контентом
- Подкасты — аудиоконтент, позволяющий раскрывать сложные темы в доступном формате
- YouTube-каналы — видеоконтент, демонстрирующий продукты, экспертизу, корпоративную культуру
- Email-рассылки — персонализированная коммуникация с заинтересованной аудиторией
- Telegram-каналы — оперативное информирование и создание тематических сообществ
Важным аспектом цифрового PR является работа с пользовательским контентом (UGC) и отзывами. Стратегия управления репутацией включает:
- Мониторинг отзывов и упоминаний на различных площадках
- Оперативное реагирование на негатив и конструктивное решение проблем
- Стимулирование позитивных отзывов от лояльных клиентов
- Интеграция отзывов в маркетинговые материалы
- Анализ обратной связи для улучшения продуктов и услуг
Цифровой PR также неразрывно связан с контент-маркетингом. Для эффективного позиционирования бренда в цифровой среде необходимо создавать качественный контент, соответствующий следующим критериям:
- Экспертность — демонстрация глубоких знаний в своей области
- Полезность — решение реальных проблем аудитории
- Уникальность — предложение оригинального взгляда или подхода
- Соответствие формату — адаптация к особенностям каждой платформы
- SEO-оптимизация — учет поисковых запросов целевой аудитории
При реализации цифровых PR-стратегий необходимо соблюдать баланс между органическим и платным продвижением. Эффективное сочетание этих подходов позволяет достичь максимального охвата и воздействия на целевую аудиторию.
Оценка эффективности PR-кампаний и корректировка тактик
Измерение результатов PR-деятельности традиционно считалось сложной задачей, однако современные подходы и инструменты позволяют достаточно точно оценить эффективность PR-кампаний и их влияние на бизнес-показатели. Профессиональная оценка результатов критически важна для оптимизации PR-стратегии и доказательства ценности PR руководству компании. 📊
Система оценки эффективности PR строится на нескольких уровнях измерений:
- Выход (Output) — количественные показатели PR-активностей
- Восприятие (Outgrip) — как целевые аудитории восприняли сообщения
- Результат (Outcome) — изменения в знаниях, мнениях и поведении аудитории
- Бизнес-эффект (Business impact) — влияние на ключевые показатели бизнеса
Рассмотрим конкретные метрики для каждого уровня:
- Метрики выхода:
- Количество публикаций/упоминаний в СМИ
- Потенциальный охват (суммарная аудитория медиа)
- Количество проведенных мероприятий и их посещаемость
- Объем созданного контента
Количество подготовленных спикеров и их выступлений
- Метрики восприятия:
- Тональность упоминаний (позитивные, нейтральные, негативные)
- Качество размещений (размер, заметность, наличие ключевых сообщений)
- Вовлеченность аудитории (комментарии, шеры, лайки)
Показатели взаимодействия с контентом (CTR, время на сайте, глубина просмотра)
- Метрики результата:
- Изменение уровня осведомленности о бренде
- Динамика репутационных показателей
- Изменение отношения к бренду (бренд-метрики)
- Уровень доверия к компании/бренду
Готовность рекомендовать (NPS)
- Метрики бизнес-эффекта:
- Влияние на продажи и лидогенерацию
- Конверсия из медиа-контактов в бизнес-запросы
- Влияние на рыночную долю и позицию
- Привлечение инвестиций, партнеров
- ROI PR-активностей
Процесс оценки эффективности PR-кампании включает несколько этапов:
- Определение целей и KPI на этапе планирования кампании — цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и привязанными ко времени (SMART)
- Выбор инструментов измерения — определение методологии и инструментов для сбора данных
- Сбор данных — систематическое отслеживание и фиксация показателей
- Анализ результатов — интерпретация полученных данных в контексте поставленных целей
- Корректировка стратегии — внесение изменений в PR-тактики на основе полученных инсайтов
- Подготовка отчетности — представление результатов в понятном для заинтересованных сторон формате
Современные инструменты для оценки эффективности PR-кампаний:
- Медиа-мониторинговые системы — автоматический сбор упоминаний бренда в СМИ и социальных медиа
- Системы веб-аналитики — отслеживание трафика, поведения пользователей и конверсий на сайте
- Платформы социального слушания — анализ упоминаний и настроений в социальных сетях
- Опросные инструменты — измерение изменений в восприятии бренда
- CRM-системы — отслеживание влияния PR на продажи и взаимодействие с клиентами
- Дашборды и системы визуализации — наглядное представление комплексных PR-метрик
Корректировка PR-тактик на основе данных является ключевым элементом эффективного PR-управления. На основе анализа результатов PR-специалист может принимать обоснованные решения по:
- Перераспределению бюджета между различными активностями
- Усилению или сокращению присутствия в определенных каналах
- Корректировке ключевых сообщений и форматов контента
- Изменению подходов к работе с медиа и инфлюенсерами
- Разработке новых PR-тактик для достижения поставленных целей
Важно помнить, что эффективная оценка PR должна учитывать не только краткосрочные результаты, но и долгосрочное влияние на репутацию и бренд. Некоторые эффекты PR-деятельности, особенно связанные с формированием доверия и лояльности, могут проявляться на протяжении длительного времени.
PR — это не набор изолированных тактик, а стратегический инструмент, требующий системного подхода. Полный арсенал PR-действий, от аналитики и планирования до медиарилейшнз и цифровых коммуникаций, должен работать как единый механизм, направленный на формирование устойчивой репутации бренда. Помните, что PR — это марафон, а не спринт: даже самые яркие тактические успехи не заменят последовательную, долгосрочную стратегию. Измеряйте свои результаты, будьте готовы адаптироваться к изменениям медиаландшафта и всегда помните о главном активе, с которым работает PR-специалист, — доверии.