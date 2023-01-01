Как повысить юзабилити сайта и увеличить конверсию в 2 раза

Для кого эта статья:

Владельцы и управляющие онлайн-бизнесом

Специалисты по веб-дизайну и пользовательскому опыту (UX)

Маркетологи и аналитики, занимающиеся оптимизацией конверсий Представьте, что вы зашли на сайт, чтобы купить новый смартфон. Вы не можете найти раздел с телефонами, фильтры не работают, а когда наконец добавили товар в корзину, она сбрасывается из-за медленной загрузки страницы. Раздражены? Скорее всего, вы уже закрыли вкладку и отправились к конкурентам. Вот это и есть проблема плохого юзабилити, которая ежедневно стоит бизнесу реальных денег. Удобные сайты конвертируют посетителей в клиентов, неудобные — отправляют их прямиком к конкурентам. Давайте разберемся, как не допустить второго сценария и почему юзабилити — это не просто модное слово, а ключ к финансовому успеху вашего онлайн-бизнеса. 💼

Юзабилити сайта: определение и ключевые принципы

Юзабилити (или удобство использования) — это характеристика продукта, определяющая насколько легко и эффективно пользователь может выполнить свои задачи при взаимодействии с ним. Для веб-сайта это означает, что посетитель должен без лишних усилий находить нужную информацию, совершать целевые действия и получать удовлетворение от процесса.

Согласно исследованиям Nielsen Norman Group, пользователи принимают решение о полезности сайта в течение первых 10-20 секунд. Если за это время они не разобрались, как получить нужную информацию или услугу — вы, скорее всего, их потеряли. 🕒

Основные принципы юзабилити были сформулированы ещё в 90-х годах Якобом Нильсеном и остаются актуальными по сей день:

Видимость состояния системы — пользователь должен всегда понимать, что происходит на сайте

— пользователь должен всегда понимать, что происходит на сайте Соответствие между системой и реальным миром — использование понятного языка и логичных метафор

— использование понятного языка и логичных метафор Свобода действий и контроль — возможность отменить действие, вернуться на предыдущий шаг

— возможность отменить действие, вернуться на предыдущий шаг Единообразие и стандарты — одинаковые действия должны работать одинаково во всех частях сайта

— одинаковые действия должны работать одинаково во всех частях сайта Предотвращение ошибок — лучше предупредить ошибку, чем показывать сообщение о ней

— лучше предупредить ошибку, чем показывать сообщение о ней Узнавание вместо запоминания — элементы интерфейса должны быть интуитивно понятны

— элементы интерфейса должны быть интуитивно понятны Гибкость и эффективность — сайт должен быть удобен как для новичков, так и для опытных пользователей

— сайт должен быть удобен как для новичков, так и для опытных пользователей Эстетичный и минималистичный дизайн — только необходимая информация, без информационного шума

— только необходимая информация, без информационного шума Помощь при ошибках — понятные сообщения на человеческом языке

— понятные сообщения на человеческом языке Справка и документация — доступные инструкции при необходимости

Компонент юзабилити Определение Влияние на конверсию Доступность Возможность использования сайта людьми с ограниченными возможностями Расширяет аудиторию потенциальных клиентов на 15-20% Интуитивная навигация Логичная структура сайта, понятное меню, хлебные крошки Снижает показатель отказов на 25-30% Скорость загрузки Время до полной загрузки и интерактивности страницы Увеличение времени загрузки на 1 секунду снижает конверсию на 7% Адаптивность Корректное отображение на разных устройствах Мобильные пользователи составляют до 65% трафика

Анна Петрова, UX-директор У нас был клиент — крупный интернет-магазин электроники. Они пришли с жалобой на низкую конверсию при хорошем трафике. Аналитика показала, что 76% пользователей бросали корзины на этапе оформления заказа. Причина? Семиэтапная форма с обязательной регистрацией и отсутствием прогресс-бара. Мы переработали процесс оформления заказа, сократив количество шагов до трех, добавили гостевую корзину и визуальный индикатор прогресса. Результат превзошел все ожидания: конверсия выросла на 164% за первый месяц после внедрения изменений. Это классический пример того, как небольшие улучшения юзабилити могут привести к значительному росту бизнес-показателей.

Влияние юзабилити на пользовательский опыт и конверсию

Пользовательский опыт (UX) и юзабилити тесно связаны, но не идентичны. Если юзабилити фокусируется на практическом удобстве использования, то UX охватывает все аспекты взаимодействия пользователя с продуктом, включая эмоциональную составляющую. Хорошее юзабилити — это фундамент позитивного пользовательского опыта. 🏆

Согласно данным Forrester Research, продуманный пользовательский опыт может увеличить конверсию на сайте до 400%. Это не просто теория — это реальность, подтвержденная многочисленными А/Б-тестами и кейсами.

Вот как юзабилити напрямую влияет на конверсию:

Сокращение пути к цели . Каждый лишний клик может снизить конверсию на 5-10%

. Каждый лишний клик может снизить конверсию на 5-10% Понятные призывы к действию . Четкие и заметные CTA увеличивают конверсию на 15-30%

. Четкие и заметные CTA увеличивают конверсию на 15-30% Оптимизация форм . Сокращение полей формы с 11 до 4 может увеличить конверсию на 120% (исследование Hubspot)

. Сокращение полей формы с 11 до 4 может увеличить конверсию на 120% (исследование Hubspot) Скорость работы сайта . Увеличение скорости загрузки страницы на 0,1 секунды может увеличить конверсию на 8% (Amazon)

. Увеличение скорости загрузки страницы на 0,1 секунды может увеличить конверсию на 8% (Amazon) Адаптивный дизайн. Сайты, оптимизированные для мобильных устройств, показывают на 64% больше конверсий

Максим Волков, директор по веб-аналитике Несколько лет назад я консультировал сеть косметических магазинов по улучшению их онлайн-продаж. Их сайт выглядел стильно, но имел серьезные проблемы с юзабилити. Из анализа поведения пользователей выяснилось, что почти 40% посетителей не могли найти кнопку добавления товара в корзину — она была спрятана в выпадающем меню, которое появлялось только при наведении. Кроме того, категории товаров были организованы по брендам, а не по типам продукции, что затрудняло навигацию. После переработки структуры категорий и размещения заметной кнопки "Купить" рядом с каждым товаром, количество добавлений в корзину выросло на 78%, а общая конверсия сайта — на 23%. И что самое интересное — среднее время, проведенное пользователем на сайте, уменьшилось! Это отличный пример того, что цель хорошего юзабилити — не удерживать пользователя на сайте как можно дольше, а помочь ему быстро достичь своей цели.

Еще один важный аспект влияния юзабилити на бизнес — это формирование доверия к бренду. Согласно исследованию Stanford Web Credibility Project, 75% пользователей судят о надежности компании по дизайну и удобству ее сайта. Если пользователям сложно взаимодействовать с вашим сайтом, они автоматически сомневаются в качестве ваших продуктов и услуг. 🔒

Ключевые метрики для оценки удобства использования сайта

Чтобы эффективно улучшать юзабилити, необходимо правильно измерять текущее состояние. Существует набор ключевых метрик, которые помогают объективно оценить удобство использования сайта и отслеживать прогресс после внесения изменений.

Основные количественные метрики юзабилити:

Коэффициент конверсии — процент посетителей, выполнивших целевое действие

— процент посетителей, выполнивших целевое действие Показатель отказов — процент пользователей, покинувших сайт без взаимодействия

— процент пользователей, покинувших сайт без взаимодействия Время на сайте — среднее время, проведенное пользователями на сайте

— среднее время, проведенное пользователями на сайте Глубина просмотра — среднее количество страниц, просмотренных за сессию

— среднее количество страниц, просмотренных за сессию Скорость выполнения задачи — время, затраченное на достижение цели (напр., оформление заказа)

— время, затраченное на достижение цели (напр., оформление заказа) Доля ошибок — процент пользователей, столкнувшихся с ошибками при выполнении задачи

Метод оценки Преимущества Недостатки Когда использовать A/B тестирование Четкие количественные результаты, прямое сравнение вариантов Требует значительного трафика, длительное время проведения Для тестирования конкретных гипотез по улучшению Юзабилити-тестирование Глубокое понимание проблем, качественная обратная связь Малая выборка, субъективность оценок На ранних этапах разработки, для выявления критических проблем Анализ карт тепла Наглядность, выявление паттернов поведения Не объясняет причины поведения Для оптимизации размещения элементов интерфейса Net Promoter Score (NPS) Простота измерения, сравнимость между продуктами Не дает конкретных рекомендаций по улучшению Для общей оценки удовлетворенности пользователей

Особое внимание стоит уделить качественным методам оценки юзабилити. Они помогают понять причины проблем, выявленных количественными метриками:

Интервью с пользователями — прямое общение с целевой аудиторией для выявления болевых точек

— прямое общение с целевой аудиторией для выявления болевых точек Записи сессий — наблюдение за реальным поведением пользователей на сайте

— наблюдение за реальным поведением пользователей на сайте Модерируемые юзабилити-тесты — наблюдение за пользователями, выполняющими типичные задачи

— наблюдение за пользователями, выполняющими типичные задачи Анализ воронок конверсии — выявление этапов, на которых пользователи покидают процесс

— выявление этапов, на которых пользователи покидают процесс Метод "Thinking Aloud" — пользователи комментируют свои действия в процессе взаимодействия с сайтом

При анализе юзабилити важно помнить о сегментации данных. Поведение пользователей может значительно различаться в зависимости от устройства, демографических показателей и других факторов. Например, конверсия на мобильных устройствах обычно на 30-50% ниже, чем на десктопах, поэтому их следует анализировать отдельно. 📊

Как улучшение юзабилити влияет на SEO-оптимизацию

Многие владельцы бизнеса рассматривают юзабилити и SEO как отдельные направления. Это фундаментальная ошибка! Современные поисковые алгоритмы всё больше ориентируются на пользовательские сигналы при ранжировании сайтов. Google прямо заявляет, что удобство использования является важным фактором для Core Web Vitals и общего ранжирования. 🔍

Вот основные точки пересечения юзабилити и SEO:

Скорость загрузки страниц — критический фактор как для SEO, так и для юзабилити

— критический фактор как для SEO, так и для юзабилити Адаптивность — мобильная оптимизация является обязательным требованием для ранжирования

— мобильная оптимизация является обязательным требованием для ранжирования Поведенческие факторы — время на сайте, глубина просмотра и показатель отказов влияют на позиции в поиске

— время на сайте, глубина просмотра и показатель отказов влияют на позиции в поиске Структура сайта — логичная иерархия страниц улучшает как навигацию, так и индексацию

— логичная иерархия страниц улучшает как навигацию, так и индексацию Читаемость контента — хорошо структурированный текст с подзаголовками полезен и для SEO, и для пользователей

— хорошо структурированный текст с подзаголовками полезен и для SEO, и для пользователей Безопасность — HTTPS-протокол является и фактором ранжирования, и элементом доверия пользователей

Согласно исследованиям, улучшение Core Web Vitals может привести к увеличению органического трафика на 20-30%. При этом сайты с высоким показателем отказов (более 70%) редко занимают лидирующие позиции в поисковой выдаче по конкурентным запросам.

Поисковые системы становятся всё более "человекоподобными" в оценке качества сайтов. Если пользователи быстро покидают ваш сайт, возвращаются к поиску и кликают на другие результаты, Google интерпретирует это как сигнал того, что ваш сайт не отвечает их запросам — и понижает его в выдаче. 📉

Особое внимание стоит уделить техническим аспектам юзабилити, которые напрямую влияют на SEO:

Структура URL — понятные и короткие адреса страниц

— понятные и короткие адреса страниц Внутренняя перелинковка — логичная и удобная для пользователя

— логичная и удобная для пользователя Обработка 404 ошибок — предложение альтернативных страниц

— предложение альтернативных страниц Микроразметка — улучшает отображение в результатах поиска

— улучшает отображение в результатах поиска Оптимизация изображений — сжатие и правильные alt-теги

Интересный факт: согласно данным SearchMetrics, среднее время загрузки сайтов, занимающих первые 10 позиций в Google, составляет менее 2 секунд. Это еще раз подтверждает, что скорость — ключевой фактор и для юзабилити, и для SEO. ⚡

Практические шаги по повышению удобства сайта для бизнеса

Улучшение юзабилити — это непрерывный процесс, а не разовое мероприятие. Начните с основ и постепенно двигитесь к более сложным оптимизациям. Вот пошаговый план, который поможет систематически повышать удобство использования вашего сайта:

1. Проведите аудит текущего состояния

Выполните базовый юзабилити-аудит своими силами (навигация, скорость, адаптивность)

Проанализируйте аналитику для выявления проблемных мест в воронке конверсии

Соберите обратную связь от реальных пользователей через опросы или интервью

Проведите тестирование с 5-7 представителями целевой аудитории

2. Оптимизируйте техническую сторону

Улучшите скорость загрузки (сжатие изображений, минификация CSS и JS, кеширование)

Обеспечьте полную адаптивность для всех типов устройств

Исправьте все неработающие ссылки и технические ошибки

Внедрите микроразметку для улучшения отображения в поиске

3. Улучшите навигацию и структуру

Упростите главное меню, оставив только самые важные пункты

Внедрите систему поиска по сайту с автоподсказками

Добавьте хлебные крошки для облегчения ориентации

Сделайте логичную иерархическую структуру категорий

Добавьте карту сайта для поисковых систем и пользователей

4. Оптимизируйте контент и визуальное представление

Используйте заголовки, списки и короткие абзацы для улучшения читабельности

Добавьте качественные изображения и видео, где это уместно

Избавьтесь от профессионального жаргона, пишите просто и понятно

Обеспечьте достаточный контраст между текстом и фоном

Используйте шрифты размером не менее 16px для основного текста

5. Упростите процесс конверсии

Сократите количество полей в формах до необходимого минимума

Сделайте кнопки CTA заметными и понятными

Внедрите автозаполнение полей, где это возможно

Добавьте индикаторы прогресса для многошаговых процессов

Обеспечьте мгновенную валидацию форм и понятные сообщения об ошибках

6. Тестируйте и улучшайте

Проводите A/B-тестирование ключевых элементов (CTA, форм, заголовков)

Используйте инструменты для отслеживания поведения пользователей (записи сессий, карты кликов)

Регулярно анализируйте метрики и корректируйте стратегию

Собирайте обратную связь после внесения изменений

Важно помнить, что даже небольшие изменения могут дать значительные результаты. Например, добавление прогресс-бара при оформлении заказа может снизить процент отказов на 40%, а оптимизация форм может увеличить количество регистраций на 120%. 🚀

При ограниченном бюджете сфокусируйтесь на проблемах, которые затрагивают наибольшее количество пользователей или наиболее критические этапы воронки конверсии. Используйте правило Парето: 20% усилий могут решить 80% проблем, если эти усилия правильно направлены.