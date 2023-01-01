Dart для кросс-платформенной разработки: особенности и преимущества

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные разработчики программного обеспечения

Студенты и начинающие программисты, интересующиеся разработкой мобильных и веб-приложений

Менеджеры и технические директоры, принимающие решения о выборе технологий для проектов Когда Google представил Dart в 2011 году, мало кто предполагал, что через десятилетие он станет одним из ключевых инструментов разработки кросс-платформенных приложений. Язык, созданный как альтернатива JavaScript, сегодня превратился в мощную основу для Flutter — фреймворка, на котором строятся приложения с аудиторией более 3 миллиардов пользователей. В этой статье я препарирую технические особенности Dart, проанализирую его архитектуру и объясню, почему профессиональные разработчики выбирают именно этот инструмент для создания современных веб и мобильных решений. 🚀

Dart: что это за язык программирования и его ключевые особенности

Dart — это статически типизированный, объектно-ориентированный язык программирования, разработанный Google. Он появился как ответ на ограничения JavaScript и со временем эволюционировал в универсальный инструмент, способный работать как в браузере, так и на сервере, а также служить основой для создания нативных мобильных приложений.

Одним из ключевых преимуществ Dart является его гибкость — он компилируется как в JavaScript (для веб-разработки), так и в нативный машинный код (для мобильных и десктопных приложений). Такой подход "пиши один раз, запускай где угодно" особенно ценен в эпоху кросс-платформенной разработки.

Михаил Дорохов, технический директор стартапа в сфере финтеха Когда мы начинали разработку нашего приложения для инвестиций, стояла задача быстро выйти на iOS и Android одновременно, имея всего двух разработчиков в команде. Я настоял на Flutter с Dart вместо раздельной нативной разработки, хотя команда изначально сопротивлялась — никто не хотел учить новый язык. Три недели спустя мы уже имели рабочий прототип, который работал идентично на обеих платформах. Самым удивительным для меня было то, как быстро разработчики освоили Dart — один имел опыт с Java, другой с JavaScript, и оба отметили, что синтаксис Dart словно взял лучшее из обоих миров. К концу квартала мы запустили MVP, сэкономив примерно 40% бюджета по сравнению с параллельной разработкой двух нативных приложений.

Давайте рассмотрим ключевые технические характеристики Dart, которые выделяют его среди других языков:

Особенность Описание Преимущество для разработчика Статическая типизация с выводом типов Позволяет объявлять типы явно или использовать выведение типов Меньше ошибок в рантайме, лучшая поддержка IDE Асинхронное программирование Поддержка async/await, Future и Stream Эффективная обработка IO-операций без блокировки основного потока JIT и AOT компиляция Just-in-Time в процессе разработки и Ahead-of-Time для продакшена Быстрый цикл разработки + оптимизированная производительность Sound null safety Система типов, защищающая от null-ошибок Исключает ошибки NullPointerException на этапе компиляции Сборка мусора Автоматическое управление памятью Отсутствие необходимости вручную освобождать ресурсы

Важно отметить, что Dart создавался с прицелом на производительность. Его компилятор способен генерировать эффективный нативный код, что особенно важно для мобильных приложений, где каждый миллисекунд задержки критичен для удержания пользователя.

Кроме того, Dart предлагает богатую стандартную библиотеку, которая охватывает множество типичных задач программирования: от работы с коллекциями и асинхронными операциями до HTTP-запросов и файлового ввода/вывода. Это снижает зависимость от сторонних библиотек для базовых операций.

Архитектура и синтаксис Dart для разработчиков с опытом в других языках

Освоение Dart для разработчиков, знакомых с другими популярными языками, обычно происходит достаточно гладко. Его синтаксис намеренно создавался знакомым для программистов, работавших с JavaScript, Java, C# и другими C-подобными языками. При этом Dart избавлен от многих недостатков этих языков и содержит современные конструкции.

Рассмотрим базовый синтаксис Dart:

dart Скопировать код // Объявление переменных var dynamicVariable = 'Динамически типизированная переменная'; String explicitVariable = 'Явно типизированная переменная'; final unchangeableVariable = 'Неизменяемая переменная'; const compileTimeConstant = 'Константа времени компиляции'; // Функции int add(int a, int b) { return a + b; } // Лямбда-функции var multiply = (int a, int b) => a * b; // Классы class Person { final String name; int age; // Конструктор Person(this.name, this.age); // Именованный конструктор Person.newBorn(this.name) : age = 0; // Метод void celebrateBirthday() { age++; print('$name is now $age years old!'); } } // Использование классов void main() { var person = Person('Alice', 30); person.celebrateBirthday(); var baby = Person.newBorn('Bob'); print('${baby.name} is ${baby.age} years old'); }

Для разработчиков с опытом в разных языках, переход на Dart представляет разную степень сложности. Следующая таблица демонстрирует сравнение Dart с другими популярными языками:

Особенность Dart JavaScript Java TypeScript Типизация Статическая с возможностью динамической Динамическая Статическая Статическая с возможностью динамической Парадигма ООП + функциональные элементы Многопарадигменный ООП ООП + функциональные элементы Null-безопасность Sound null safety Отсутствует Частичная (Optional) Строгая null-проверка Асинхронность async/await, Future Promise, async/await CompletableFuture Promise, async/await Компиляция JIT и AOT Интерпретируемый Байткод для JVM Компилируется в JavaScript

Важно отметить несколько архитектурных особенностей Dart:

Все является объектом — даже примитивные типы данных, включая null и числа, являются объектами.

— даже примитивные типы данных, включая null и числа, являются объектами. Изоляты (Isolates) — механизм параллельного выполнения кода без разделяемой памяти, что исключает многие проблемы с многопоточностью.

— механизм параллельного выполнения кода без разделяемой памяти, что исключает многие проблемы с многопоточностью. Каскадная нотация (..) — позволяет выполнить последовательность операций над одним объектом.

— позволяет выполнить последовательность операций над одним объектом. Расширения (Extensions) — добавляют функциональность к существующим классам без необходимости наследования.

Для JavaScript-разработчиков наиболее привлекательными в Dart будут статическая типизация (исключающая многие рантайм-ошибки) и более структурированный подход к ООП. Для Java-разработчиков Dart предлагает более лаконичный синтаксис и удобную работу с асинхронным кодом.

Dart как основа Flutter: почему этот тандем эффективен

Flutter — это фреймворк Google для создания кросс-платформенных приложений с единой кодовой базой. Выбор Dart как основного языка для Flutter не был случайным. Вместе они образуют мощный инструментарий, который решает многие традиционные проблемы мобильной разработки. 📱

Анастасия Ковалева, руководитель мобильной разработки После шести лет работы с React Native наша команда получила задачу переписать флагманское приложение с 5+ миллионами пользователей на новый стек. Главная проблема заключалась в производительности — на старых Android-устройствах анимации тормозили, а UI-компоненты отрисовывались с заметной задержкой. Мы сделали PoC на Flutter и результат шокировал даже скептиков. Рендеринг списков с тысячами элементов работал плавно даже на бюджетных устройствах. Но самым впечатляющим оказался Hot Reload — возможность видеть изменения в коде на устройстве почти мгновенно. Dart поначалу вызвал сопротивление у JavaScript-разработчиков, но через две недели команда уже отмечала, насколько он предсказуем в сравнении с JS. Через месяц никто уже не хотел возвращаться к старому стеку. За первый квартал после релиза новой версии рейтинг приложения вырос с 4.1 до 4.7, а конверсия увеличилась на 23%. Причина? Пользователи заметили разницу в отзывчивости интерфейса.

Технические аспекты, делающие Dart идеальным языком для Flutter:

Компиляция AOT (Ahead-of-Time) : Dart компилируется в нативный машинный код, что обеспечивает высокую производительность приложений Flutter, в отличие от решений, использующих мост для взаимодействия с нативным кодом.

: Dart компилируется в нативный машинный код, что обеспечивает высокую производительность приложений Flutter, в отличие от решений, использующих мост для взаимодействия с нативным кодом. JIT (Just-in-Time) компиляция в режиме разработки : Позволяет использовать Hot Reload — функцию, позволяющую мгновенно видеть изменения в коде без полной перекомпиляции приложения.

: Позволяет использовать Hot Reload — функцию, позволяющую мгновенно видеть изменения в коде без полной перекомпиляции приложения. Гарбаж-коллекция с малыми паузами : Dart использует алгоритм сборки мусора, оптимизированный для UI-приложений, минимизируя фризы при очистке памяти.

: Dart использует алгоритм сборки мусора, оптимизированный для UI-приложений, минимизируя фризы при очистке памяти. Однопоточная модель: Dart работает в однопоточном режиме с поддержкой асинхронности, что упрощает создание отзывчивых интерфейсов.

Ключевые преимущества Dart для Flutter-разработки:

Преимущество Техническое объяснение Практический результат Высокая производительность Компиляция в машинный код без интерпретатора или моста Плавные анимации и быстрый отклик UI при 60-120 FPS Предсказуемая типизация Статические типы с проверкой во время компиляции Меньше багов в продакшене, лучший автокомплит в IDE Единая кодовая база Бизнес-логика и UI используют один язык Уменьшение когнитивной нагрузки на разработчиков Быстрый цикл разработки Hot Reload благодаря JIT-компиляции Экономия времени разработки до 30-50% Изоляты для тяжелых вычислений Параллельное выполнение без блокировки UI-потока Приложение остается отзывчивым даже при сложных операциях

Dart и Flutter развиваются совместно, что обеспечивает оптимальную интеграцию и решение проблем на уровне языка, а не фреймворка. Например, Dart был оптимизирован для эффективного рендеринга UI-элементов, что напрямую влияет на скорость работы Flutter-приложений.

Важно также отметить, что Flutter использует собственный рендеринг движок (Skia), который напрямую взаимодействует с низкоуровневыми API платформы, минуя промежуточные слои. Dart идеально подходит для такой архитектуры благодаря эффективной компиляции в нативный код.

Экосистема и инструменты разработки на Dart

Экосистема Dart представляет собой хорошо развитый ландшафт библиотек, инструментов и ресурсов, которые делают разработку эффективной и приятной. За годы существования языка сформировалась активная сообщество, создающее качественные пакеты для решения различных задач. 🛠️

Центральным элементом экосистемы является pub.dev — официальный репозиторий пакетов для Dart и Flutter. По состоянию на 2023 год, он содержит более 30,000 пакетов, число которых постоянно растет. Система оценки качества пакетов помогает разработчикам выбирать надежные решения.

Основные инструменты разработчика Dart включают:

Dart SDK — основной комплект разработчика, содержащий компилятор, виртуальную машину, стандартные библиотеки и инструменты командной строки.

— основной комплект разработчика, содержащий компилятор, виртуальную машину, стандартные библиотеки и инструменты командной строки. dartfmt (или dart format ) — форматтер кода, обеспечивающий единый стиль кодирования.

(или ) — форматтер кода, обеспечивающий единый стиль кодирования. dartanalyzer (или dart analyze ) — статический анализатор кода, выявляющий потенциальные ошибки и проблемы качества.

(или ) — статический анализатор кода, выявляющий потенциальные ошибки и проблемы качества. dart2js и dartdevc — компиляторы Dart в JavaScript для веб-разработки.

и — компиляторы Dart в JavaScript для веб-разработки. dart2native — компилятор для создания нативных исполняемых файлов.

— компилятор для создания нативных исполняемых файлов. pub — менеджер пакетов и зависимостей.

Для IDE и редакторов существует отличная поддержка Dart:

VS Code с расширением Dart (и Flutter) предлагает полноценную среду разработки с подсветкой синтаксиса, автодополнением, диагностикой кода и отладкой.

с расширением Dart (и Flutter) предлагает полноценную среду разработки с подсветкой синтаксиса, автодополнением, диагностикой кода и отладкой. IntelliJ IDEA и Android Studio с плагинами Dart и Flutter обеспечивают мощные инструменты для рефакторинга, отладки и профилирования.

и с плагинами Dart и Flutter обеспечивают мощные инструменты для рефакторинга, отладки и профилирования. DartPad — онлайн-редактор для быстрого тестирования Dart-кода без установки SDK.

Для создания типичных приложений экосистема предлагает множество библиотек:

Категория Популярные библиотеки Применение Управление состоянием provider, bloc, riverpod, mobx Архитектура приложения, реактивное программирование Сетевые взаимодействия http, dio, chopper, graphql REST API, GraphQL, WebSockets, загрузка файлов Базы данных sqflite, hive, moor, isar Локальное хранение данных, кеширование Утилиты intl, collection, path, uuid Интернационализация, работа с коллекциями, файловой системой Тестирование test, mockito, bloc_test Модульное и интеграционное тестирование

Dart также имеет встроенные возможности для создания многоплатформенных приложений:

dart:io — библиотека для работы с файловой системой, сетью и процессами.

— библиотека для работы с файловой системой, сетью и процессами. dart:html и dart:js — для веб-разработки и взаимодействия с JavaScript.

и — для веб-разработки и взаимодействия с JavaScript. package:ffi — для взаимодействия с нативным кодом через Foreign Function Interface.

Для разработчиков, заинтересованных в создании серверных приложений, существуют фреймворки:

Shelf — минималистичный, но мощный фреймворк для создания веб-серверов.

— минималистичный, но мощный фреймворк для создания веб-серверов. Aqueduct — полноценный серверный фреймворк с ORM, аутентификацией и документацией API.

— полноценный серверный фреймворк с ORM, аутентификацией и документацией API. Angel — вдохновленный Node.js фреймворк для быстрой разработки.

Экосистема Dart отличается высоким качеством библиотек и строгими стандартами. Благодаря активной поддержке Google и растущему сообществу, разработчики редко сталкиваются с ситуацией, когда необходимо создавать базовые компоненты с нуля.

Карьерные перспективы и применение навыков Dart в проектах

Рынок труда для Dart-разработчиков демонстрирует стабильный рост с 2018 года, что напрямую связано с растущей популярностью Flutter. Согласно данным Stack Overflow Developer Survey, Dart входит в топ-20 самых любимых языков программирования, а спрос на Flutter-разработчиков увеличивается примерно на 30% ежегодно. 📈

Профессиональные перспективы для разработчиков, владеющих Dart:

Мобильная разработка — создание кросс-платформенных приложений для iOS и Android с единой кодовой базой.

— создание кросс-платформенных приложений для iOS и Android с единой кодовой базой. Веб-разработка — создание прогрессивных веб-приложений (PWA) с использованием Flutter for Web.

— создание прогрессивных веб-приложений (PWA) с использованием Flutter for Web. Десктопные приложения — разработка для Windows, macOS и Linux через Flutter Desktop.

— разработка для Windows, macOS и Linux через Flutter Desktop. Встраиваемые системы — с Flutter Embedded для устройств интернета вещей и других встраиваемых платформ.

— с Flutter Embedded для устройств интернета вещей и других встраиваемых платформ. Серверная разработка — создание бэкенд-сервисов с использованием Dart.

Зарплатные ожидания для Dart-разработчиков в 2023 году в среднем на 10-15% выше, чем для мобильных разработчиков, специализирующихся только на одной нативной платформе. Это объясняется способностью Flutter-разработчика заменить сразу двух нативных специалистов.

Примеры успешного применения Dart и Flutter в коммерческих проектах:

Google Ads — приложение для управления рекламными кампаниями

— приложение для управления рекламными кампаниями Alibaba — второе по популярности приложение в их экосистеме

— второе по популярности приложение в их экосистеме BMW — приложение MyBMW для управления автомобилем

— приложение MyBMW для управления автомобилем eBay Motors — приложение для купли-продажи автомобилей

— приложение для купли-продажи автомобилей Tencent — несколько приложений с миллиардной аудиторией

Для максимизации карьерных перспектив с Dart, рекомендуется сосредоточиться на следующих направлениях развития: