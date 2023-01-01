Требования в разработке ПО: как превратить их в инструмент успеха

Для кого эта статья:

Специалисты в области разработки программного обеспечения и ИТ-управления

Студенты и начинающие специалисты, интересующиеся карьерой в сфере тестирования ПО и аналитики

Профессионалы, желающие улучшить навыки управления требованиями и повысить качество своих проектов Представьте, что вы строите дом без чертежей или пытаетесь испечь торт без рецепта. Результат? Полная катастрофа. Точно так же обстоят дела с разработкой программного обеспечения без четких требований. Требования — это фундамент любого ИТ-проекта, определяющий не только что должно быть сделано, но и как именно это должно работать. Около 70% проектов терпят неудачу именно из-за плохо определенных или неправильно проверенных требований. Давайте разберемся, как избежать этой ловушки и превратить требования из источника проблем в мощный инструмент успеха. 🛠️

Требования в разработке ПО: определение и ключевые аспекты

Требования — это документированные условия, которым должна соответствовать система или программное обеспечение для удовлетворения контракта, стандарта, спецификации или других формально заданных документов. Проще говоря, это описание того, что система должна делать, а не как она должна это делать.

Правильно сформулированные требования выполняют несколько критических функций:

Служат основой для планирования проекта и оценки ресурсов

Формируют контракт между заказчиком и разработчиком

Определяют границы проекта и ожидания от конечного продукта

Являются источником для разработки тестовых сценариев

Помогают оценивать прогресс и успешность проекта

В жизненном цикле требований можно выделить четыре основных этапа:

Этап Описание Ответственные Выявление Сбор информации от заинтересованных лиц через интервью, воркшопы, наблюдение Бизнес-аналитики, менеджеры продукта Анализ Структурирование, уточнение и приоритизация требований Бизнес-аналитики, архитекторы Документирование Формализация требований в спецификациях, пользовательских историях и т.д. Бизнес-аналитики Валидация Проверка требований на полноту, непротиворечивость и выполнимость Все заинтересованные стороны

Анна Петрова, ведущий бизнес-аналитик Мне никогда не забыть проект для крупной логистической компании, когда мы пропустили одно ключевое требование. Заказчик упомянул возможность отслеживания грузов в "реальном времени", но мы не уточнили, что именно это значит. Мы реализовали обновление данных каждые 30 минут, а оказалось, что для бизнес-процессов критичным было обновление каждые 3 минуты. Переделка этой функциональности на финальном этапе проекта обошлась в дополнительные три недели работы и серьезный конфликт с заказчиком. С тех пор я взяла за правило: каждое требование должно проходить "испытание конкретностью" — если в нем есть слова вроде "быстро", "удобно", "реальное время", я немедленно задаю уточняющие вопросы и требую измеримых показателей.

Ошибки в требованиях обходятся дорого: стоимость исправления дефекта, обнаруженного на этапе требований, в 100 раз меньше, чем того же дефекта, найденного в уже выпущенном продукте. Именно поэтому так важно уделять особое внимание качеству требований на ранних этапах проекта. 📊

Типы требований: функциональные и нефункциональные

Профессионалы в области разработки ПО разделяют требования на несколько фундаментальных типов. Это разделение не просто академическая классификация — оно непосредственно влияет на подходы к проектированию, реализации и тестированию системы.

Функциональные требования

Функциональные требования описывают поведение системы, отвечая на вопрос "что должна делать система?". Это конкретные функции, которые должно выполнять программное обеспечение.

Примеры функциональных требований:

Система должна отправлять пользователю уведомление по электронной почте при успешной регистрации

Пользователь должен иметь возможность фильтровать товары по цене в диапазоне от 100 до 10000 рублей

Система должна блокировать учетную запись после 5 неудачных попыток входа

Администратор должен иметь возможность удалять комментарии пользователей

Функциональные требования обычно документируются в виде пользовательских историй, вариантов использования или формальных спецификаций функциональных требований.

Нефункциональные требования

Нефункциональные требования определяют характеристики и ограничения системы, отвечая на вопрос "как система должна выполнять свои функции?". Они касаются качественных аспектов продукта.

Основные категории нефункциональных требований:

Производительность : время отклика, пропускная способность, использование ресурсов

: время отклика, пропускная способность, использование ресурсов Надежность : частота сбоев, восстановление после сбоев, предсказуемость

: частота сбоев, восстановление после сбоев, предсказуемость Безопасность : конфиденциальность данных, аутентификация, авторизация

: конфиденциальность данных, аутентификация, авторизация Масштабируемость : способность системы обрабатывать растущую нагрузку

: способность системы обрабатывать растущую нагрузку Удобство использования : простота обучения, эффективность, удовлетворенность пользователей

: простота обучения, эффективность, удовлетворенность пользователей Совместимость: взаимодействие с другими системами, поддержка стандартов

Пример нефункционального требования: "Время отклика системы при обработке платежа не должно превышать 3 секунды при одновременной работе 1000 пользователей".

Сравнение функциональных и нефункциональных требований:

Характеристика Функциональные требования Нефункциональные требования Фокус Что система делает Как система работает Измеримость Бинарная (реализовано/не реализовано) Количественная или качественная шкала Верификация Функциональное тестирование Нагрузочное тестирование, аудит безопасности и т.д. Влияние при невыполнении Отсутствие функциональности Снижение качества системы Приоритизация Обычно легче приоритизировать Часто имеют долгосрочное значение

Кроме этих основных типов, существуют также:

Бизнес-требования — высокоуровневые цели организации или заказчика

— высокоуровневые цели организации или заказчика Требования пользователей — цели пользователей, которые они хотят достичь с помощью системы

— цели пользователей, которые они хотят достичь с помощью системы Системные требования — технические спецификации для всей системы в целом

— технические спецификации для всей системы в целом Законодательные требования — условия, необходимые для соответствия законам и регуляциям

Эффективное управление требованиями предполагает баланс между различными типами требований и их корректную приоритизацию. 🧩

Критерии качественных требований: SMART и другие подходы

Качественные требования — ключ к успеху проекта. Недостаточно просто собрать и задокументировать требования; необходимо убедиться, что они соответствуют определенным стандартам качества. Существует несколько подходов к оценке качества требований.

Наиболее известным является подход SMART, изначально разработанный для определения целей, но прекрасно применимый к требованиям:

Specific (Конкретный) : требование должно точно определять, что нужно сделать, избегая неопределенности и обобщений.

: требование должно точно определять, что нужно сделать, избегая неопределенности и обобщений. Measurable (Измеримый) : должна быть возможность объективно определить, выполнено ли требование.

: должна быть возможность объективно определить, выполнено ли требование. Achievable (Достижимый) : требование должно быть технически и экономически выполнимым в рамках проекта.

: требование должно быть технически и экономически выполнимым в рамках проекта. Relevant (Значимый) : требование должно соответствовать целям проекта и бизнес-потребностям.

: требование должно соответствовать целям проекта и бизнес-потребностям. Time-bound (Ограниченный по времени): должны быть четкие временные рамки для реализации требования.

Помимо SMART, существует набор характеристик, известный как "качества хороших требований" по стандарту IEEE 830:

Корректность : требование должно точно отражать потребности пользователей и системы.

: требование должно точно отражать потребности пользователей и системы. Однозначность : требование не должно допускать различных интерпретаций.

: требование не должно допускать различных интерпретаций. Полнота : требования должны охватывать все аспекты функциональности и ограничений системы.

: требования должны охватывать все аспекты функциональности и ограничений системы. Согласованность : требования не должны противоречить друг другу.

: требования не должны противоречить друг другу. Приоритетность : должна быть возможность определить относительную важность каждого требования.

: должна быть возможность определить относительную важность каждого требования. Проверяемость : должна существовать процедура проверки соответствия реализации требованию.

: должна существовать процедура проверки соответствия реализации требованию. Модифицируемость : требования должны быть структурированы таким образом, чтобы их можно было изменять без большого количества переработок.

: требования должны быть структурированы таким образом, чтобы их можно было изменять без большого количества переработок. Трассируемость: должна быть возможность отслеживать связь требования с его источником и реализацией.

Практическое применение этих критериев можно проиллюстрировать на примерах:

Плохое требование Проблема Улучшенная версия Система должна быстро обрабатывать запросы. Неизмеримо, неоднозначно Система должна обрабатывать 95% запросов в течение не более 1,5 секунд при нагрузке до 1000 одновременных пользователей. Пользователи могут вводить данные в систему. Слишком общее, неполное Авторизованные пользователи могут вводить данные клиентов, включая имя, адрес, телефон и электронную почту, через форму на странице "Регистрация клиента". Система должна быть удобной и интуитивно понятной. Субъективно, непроверяемо Не менее 80% новых пользователей должны успешно выполнить основные операции (регистрация, поиск товара, оформление заказа) без обращения к справке в течение первых 10 минут работы с системой.

Сергей Иванов, руководитель отдела тестирования В нашем проекте по разработке системы учета для сети стоматологических клиник мы столкнулись с классическим примером нечетких требований. В спецификации было указано: "Система должна формировать отчеты о загрузке врачей". Когда мы представили первую версию, где отчеты формировались в виде таблиц Excel, заказчик был крайне недоволен. Оказывается, они ожидали интерактивные диаграммы с возможностью фильтрации по множеству параметров и выгрузкой в PDF. После этого инцидента мы внедрили обязательную проверку требований по методу FURPS+: F (Functionality) – Какие именно функции должны быть? U (Usability) – Как именно пользователь должен взаимодействовать? R (Reliability) – Какие гарантии надежности? P (Performance) – Какие метрики производительности? S (Supportability) – Как должно поддерживаться? + (дополнительные ограничения) Каждое требование теперь проходит через этот чек-лист, и количество недопониманий сократилось на 87%. Теперь вместо "формировать отчеты" мы получаем подробные спецификации со скриншотами, макетами и описанием каждого элемента управления.

Важно помнить, что качество требований напрямую влияет на качество конечного продукта. По данным Standish Group, около 31% проектов терпит неудачу из-за неполных или меняющихся требований. Инвестиции в повышение качества требований на ранних этапах многократно окупаются на последующих этапах разработки. 📝

Методы проверки требований: валидация и верификация

Проверка требований — критически важный процесс, который гарантирует, что система будет соответствовать ожиданиям заказчика и пользователей. Существуют два фундаментальных подхода к проверке: валидация и верификация.

Валидация требований отвечает на вопрос: "Строим ли мы правильный продукт?" Это процесс оценки требований для подтверждения того, что они действительно отражают потребности пользователей и заинтересованных сторон.

Верификация требований отвечает на вопрос: "Правильно ли мы строим продукт?" Это процесс проверки требований на соответствие стандартам, целостность и непротиворечивость.

Методы валидации требований включают:

Обзорные встречи с заказчиком — презентация и обсуждение требований с ключевыми заинтересованными лицами

— презентация и обсуждение требований с ключевыми заинтересованными лицами Прототипирование — создание макетов или прототипов системы для проверки понимания требований

— создание макетов или прототипов системы для проверки понимания требований Пользовательское тестирование — привлечение конечных пользователей для оценки предлагаемых решений

— привлечение конечных пользователей для оценки предлагаемых решений Моделирование бизнес-процессов — создание моделей, демонстрирующих, как система будет поддерживать бизнес-процессы

— создание моделей, демонстрирующих, как система будет поддерживать бизнес-процессы Анализ сценариев использования — разбор типичных ситуаций использования системы

Методы верификации требований включают:

Формальные инспекции — структурированный процесс проверки документов с требованиями

— структурированный процесс проверки документов с требованиями Экспертные оценки — привлечение специалистов для анализа требований

— привлечение специалистов для анализа требований Чек-листы — проверка требований на соответствие заранее определенным критериям

— проверка требований на соответствие заранее определенным критериям Трассировка требований — отслеживание связей между различными уровнями требований

— отслеживание связей между различными уровнями требований Статический анализ — применение инструментов для выявления несогласованности и неполноты

Практический процесс проверки требований обычно включает следующие шаги:

Подготовка: сбор всех необходимых документов, выбор методов проверки Индивидуальная проверка: каждый участник самостоятельно анализирует требования Групповая проверка: обсуждение найденных проблем и разногласий Документирование: фиксация обнаруженных дефектов и предложений по улучшению Корректировка: внесение необходимых изменений в требования Повторная проверка: подтверждение, что все проблемы устранены

Типичные дефекты, обнаруживаемые при проверке требований:

Неполнота — отсутствие важной информации

— отсутствие важной информации Противоречивость — несоответствие между различными требованиями

— несоответствие между различными требованиями Неоднозначность — возможность различных интерпретаций

— возможность различных интерпретаций Невыполнимость — технически или экономически нереализуемые требования

— технически или экономически нереализуемые требования Избыточность — дублирование информации

— дублирование информации Неправильный уровень детализации — слишком общие или слишком детальные требования

Рассмотрим практический пример проверки требования:

Требование: "Система должна обеспечивать высокую доступность."

Результаты проверки:

Проблема: Неоднозначность и неизмеримость

Рекомендация: Уточнить количественные показатели доступности

Исправленное требование: "Система должна обеспечивать доступность на уровне 99,9% в режиме 24/7, с плановыми техническими перерывами не более 4 часов в месяц, которые должны проводиться в нерабочее время (с 00:00 до 06:00 по московскому времени)"

Эффективная проверка требований существенно снижает затраты на последующие этапы разработки. По данным исследований, стоимость исправления ошибки на этапе требований в 10-100 раз меньше, чем на этапе поддержки системы. 🔍

Техники и инструменты для эффективной работы с требованиями

Профессиональное управление требованиями невозможно без применения специализированных техник и инструментов. Они не только упрощают сбор и документирование требований, но и обеспечивают их отслеживаемость на протяжении всего жизненного цикла проекта. 🛠️

Современные техники работы с требованиями:

User Story Mapping — визуальная техника для организации пользовательских историй в последовательный нарратив, позволяющая увидеть общую картину продукта

— визуальная техника для организации пользовательских историй в последовательный нарратив, позволяющая увидеть общую картину продукта Impact Mapping — метод стратегического планирования, связывающий бизнес-цели с пользовательскими потребностями и функциональностью системы

— метод стратегического планирования, связывающий бизнес-цели с пользовательскими потребностями и функциональностью системы Event Storming — групповой метод исследования доменов и процессов, помогающий выявить ключевые события, команды, агрегаты и политики

— групповой метод исследования доменов и процессов, помогающий выявить ключевые события, команды, агрегаты и политики Behavior-Driven Development (BDD) — подход, использующий сценарии в формате "Дано-Когда-То" для описания поведения системы

— подход, использующий сценарии в формате "Дано-Когда-То" для описания поведения системы Jobs-to-be-Done — фреймворк, фокусирующийся на задачах, которые пользователи пытаются решить, а не на их характеристиках

Инструменты для управления требованиями можно разделить на несколько категорий:

Категория Назначение Примеры инструментов Специализированные системы управления требованиями Полный цикл управления требованиями от сбора до трассировки IBM Rational DOORS, Jama, ReqView Системы управления задачами Документирование и отслеживание требований как рабочих элементов JIRA, Azure DevOps, Trello Инструменты моделирования Визуализация требований через диаграммы и модели Enterprise Architect, Lucidchart, Draw.io Инструменты прототипирования Создание интерактивных макетов для валидации требований Figma, Axure RP, Adobe XD Инструменты совместной работы Коллективное обсуждение и редактирование требований Confluence, Google Docs, Microsoft Teams

Процесс выбора инструмента для управления требованиями должен учитывать:

Масштаб и сложность проекта

Необходимый уровень формализации

Опыт и предпочтения команды

Интеграцию с другими инструментами разработки

Бюджетные ограничения

Для эффективной работы с требованиями рекомендуется придерживаться следующих практик:

Шаблонизация — использование стандартных шаблонов для документирования различных типов требований Приоритизация — применение методов MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) или Kano для определения приоритетов Версионирование — отслеживание изменений в требованиях с фиксацией истории и обоснований Матрицы трассируемости — создание связей между требованиями и другими артефактами проекта Регулярные обзоры — плановый пересмотр требований для поддержания их актуальности

Пример структуры эффективного документа с требованиями:

Идентификатор — уникальный код требования (REQ-001)

— уникальный код требования (REQ-001) Название — краткое описание (Регистрация нового пользователя)

— краткое описание (Регистрация нового пользователя) Описание — детальное изложение требования

— детальное изложение требования Обоснование — зачем это нужно

— зачем это нужно Источник — кто запросил данное требование

— кто запросил данное требование Критерии приемки — как проверить выполнение

— как проверить выполнение Приоритет — важность реализации (Must, Should, Could, Won't)

— важность реализации (Must, Should, Could, Won't) Зависимости — связи с другими требованиями

— связи с другими требованиями История изменений — кто, когда и что изменил

Автоматизация проверки требований становится всё более доступной. Современные инструменты позволяют:

Проверять требования на соответствие установленным шаблонам и стандартам

Выявлять потенциальные противоречия и дублирования

Оценивать качество требований по заданным метрикам

Генерировать тестовые случаи на основе требований

Анализировать влияние изменений в требованиях на другие компоненты системы

В Agile-проектах работа с требованиями имеет свою специфику: они эволюционируют итеративно, часто представлены в виде пользовательских историй и критериев приемки. Однако даже в гибких методологиях важно сохранять баланс между адаптивностью и строгостью управления требованиями, особенно в критичных для бизнеса системах. 📋