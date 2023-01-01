Tone of Voice: как найти и настроить голос бренда в маркетинге

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по брендингу, особенно новички

Владельцы бизнеса, заинтересованные в улучшении коммуникации с клиентами

Студенты и обучающиеся в области маркетинга и рекламы Представьте, что ваш бренд — это личность на шумной вечеринке. Какие слова он выбирает? Каким тоном говорит? Шутит ли он или остаётся серьезным? Именно это и составляет Tone of Voice — голос вашего бренда в море конкурентов. В отличие от визуальной айдентики, тональность коммуникации часто остаётся за кадром для маркетологов-новичков. Однако правильно настроенный "голос бренда" может превратить случайного посетителя в преданного клиента, а неверно подобранный — оттолкнуть даже лояльную аудиторию. Давайте разберемся, как найти и настроить этот невидимый, но мощный инструмент влияния. 🔊

Что такое Tone of Voice и почему он важен для бренда

Tone of Voice (тональность голоса) в маркетинге — это не просто стиль письма или разговора. Это целостная система коммуникации бренда, включающая выбор слов, структуру предложений, эмоциональную окраску и общее настроение сообщений. По сути, это то, КАК ваш бренд говорит, а не то, ЧТО он говорит. 🗣️

Представьте: информацию о скидке можно сообщить формально: "Скидка 20% на все товары до конца месяца", а можно и так: "Йо-хо-хо! Ловите свои -20% на все крутые штуки в нашем магазине, пока календарь не перевернулся!" Оба сообщения несут одинаковую информацию, но создают абсолютно разное впечатление о бренде.

Почему Tone of Voice критически важен:

Дифференциация : В переполненном рынке уникальный голос помогает выделиться среди конкурентов

: В переполненном рынке уникальный голос помогает выделиться среди конкурентов Узнаваемость : Последовательная тональность делает бренд узнаваемым даже без логотипа

: Последовательная тональность делает бренд узнаваемым даже без логотипа Доверие : Правильно подобранный тон создает ощущение аутентичности и повышает доверие

: Правильно подобранный тон создает ощущение аутентичности и повышает доверие Эмоциональная связь: Уникальный голос помогает сформировать эмоциональную связь с аудиторией

Элемент бренда Что показывает Влияние на восприятие Логотип Визуальная идентификация Узнаваемость с первого взгляда Цветовая схема Эмоциональный подтекст Подсознательные ассоциации Tone of Voice Личность и ценности Глубокое понимание характера бренда

Елена Соколова, директор по маркетингу Когда мы запускали нашу линейку органической косметики, продажи шли вяло, несмотря на качественный продукт и симпатичную упаковку. Аудитория не понимала, чем мы отличаемся от десятков похожих брендов. Переломный момент наступил, когда мы полностью пересмотрели Tone of Voice. Вместо стандартных фраз вроде "100% натуральные ингредиенты" и "бережный уход", мы начали говорить с аудиторией, как с близкими друзьями: "Помнишь бабушкины рецепты красоты? Мы собрали их все, добавили современную науку и убрали всё лишнее". Мы стали рассказывать истории о каждом ингредиенте, шутить и даже иногда подтрунивать над собой. За три месяца продажи выросли на 78%, а охват постов в социальных сетях увеличился в пять раз. Мы не изменили продукт — мы изменили то, как о нём говорим.

Как Tone of Voice влияет на восприятие компании

Если продукт — это "что" предлагает компания, а ценовая политика — "за сколько", то Tone of Voice определяет "кто" эта компания в глазах потребителей. Именно голос бренда формирует первое и самое стойкое впечатление. 📢

Исследования показывают, что 64% потребителей называют общие ценности главной причиной выбора определенного бренда. Tone of Voice — это именно тот инструмент, который транслирует эти ценности наиболее эффективно.

Влияние тональности на ключевые аспекты восприятия:

Профессионализм : Формальный, выверенный тон с использованием специфической терминологии говорит о высокой экспертности

: Формальный, выверенный тон с использованием специфической терминологии говорит о высокой экспертности Доступность : Простой, разговорный стиль создаёт ощущение близости и снижает барьеры взаимодействия

: Простой, разговорный стиль создаёт ощущение близости и снижает барьеры взаимодействия Инновационность : Динамичный, наполненный современными терминами язык сигнализирует о прогрессивности бренда

: Динамичный, наполненный современными терминами язык сигнализирует о прогрессивности бренда Традиционность: Консервативная лексика и классические обороты речи подчеркивают уважение к традициям

Несоответствие между позиционированием бренда и его Tone of Voice создаёт когнитивный диссонанс и подрывает доверие. Представьте банк, который общается с клиентами языком подростковых мемов, или молодежный бренд одежды, использующий канцеляризмы. Такое несоответствие вызывает подозрение и отторжение.

Ключевые элементы при создании Tone of Voice

При разработке Tone of Voice для бренда необходимо учитывать четыре основных элемента, которые в совокупности создают уникальный голос. Рассмотрим каждый из них. ✍️

Цель — Зачем вы коммуницируете с аудиторией? Информировать, развлекать, обучать, вдохновлять или мотивировать? От этого зависит базовое настроение вашей коммуникации. Аудитория — Кто ваши слушатели? Их демография, психография, ожидания и культурный контекст определяют, какой язык будет им понятен и приятен. Личность бренда — Какими человеческими качествами обладал бы ваш бренд, будь он живым человеком? Это ключ к выбору соответствующей тональности. Контекст — Где и когда происходит коммуникация? Тональность должна адаптироваться к платформе, ситуации и формату.

На основе этих элементов формируются характеристики Tone of Voice:

Характеристика Спектр возможностей Примеры реализации Формальность От очень формального до крайне неформального "Рады представить вам..." vs "Чекни это!" Эмоциональность От сдержанного до экспрессивного "Новая версия доступна" vs "Вау! Встречайте революцию!" Сложность От простого до технически сложного "Простое решение" vs "Инновационная архитектура решения" Юмор От серьезного до ироничного "Официальное заявление" vs "Упс! Мы снова это сделали"

Антон Крылов, креативный директор Работая над ребрендингом популярной сети кофеен, мы столкнулись с интересным вызовом. Клиент хотел сохранить "душевность" бренда, но при этом выглядеть более премиально для привлечения новой аудитории. Исходная коммуникация была приземленной и дружелюбной: "Заходи на чашечку ароматного кофе! У нас самые вкусные пирожные в городе!" Она работала годами, но перестала резонировать с целевой аудиторией, которая искала более утонченный опыт. Мы начали с исследования языка целевой аудитории. Анализируя их социальные сети, форумы и отзывы, мы заметили интересную особенность: эти люди ценили атмосферу не меньше, чем сам продукт, и часто использовали метафоры, говоря о своем опыте. Мы разработали Tone of Voice, который сохранял теплоту, но добавлял элегантности: "Момент наедине с чашкой превосходного кофе — маленькое путешествие в мир вкуса. Позвольте себе эту роскошь". Простые слова, но более изысканная структура предложений и акцент на переживание, а не просто на продукт. После внедрения новой тональности средний чек вырос на 23%, а в соцсетях появилось множество постов от посетителей, использующих наши фразы и метафоры. Люди не просто пили кофе — они "погружались в момент".

Популярные виды Tone of Voice с яркими иллюстрациями

В маркетинге существует множество устоявшихся типов Tone of Voice, которые бренды адаптируют под свои нужды. Рассмотрим наиболее эффективные и распространенные типы с примерами. 🎭

Авторитетный и экспертный Характеристики: Уверенный, информативный, убедительный без высокомерия Пример: "Наше исследование, основанное на анализе 1000+ случаев, показывает: это решение повышает эффективность на 37%." Идеален для: Финансовых учреждений, консалтинговых компаний, медицинских брендов

Дружелюбный и разговорный Характеристики: Теплый, неформальный, использует повседневную лексику Пример: "Привет! Угадай, что у нас новенького? Мы добавили ту самую функцию, о которой ты просил прошлым летом. Круто, правда?" Идеален для: Потребительских брендов, сервисов доставки еды, приложений

Вдохновляющий и эмоциональный Характеристики: Страстный, использует яркие образы, побуждает к действию Пример: "Каждое утро — это новая возможность переписать свою историю. Начни день с того, что действительно питает твою душу." Идеален для: Спортивных брендов, НКО, образовательных платформ

Ироничный и остроумный Характеристики: Игривый, использует юмор и самоиронию, культурные отсылки Пример: "Наш новый крем настолько хорош, что даже морщины в панике разбегаются. А вы думали, им нравится ваше лицо?" Идеален для: Молодежных брендов, креативных агентств, развлекательных платформ

Прямой и минималистичный Характеристики: Лаконичный, чёткий, избегает лишних слов и украшательств Пример: "Никаких скрытых платежей. Никаких мелких шрифтов. Только то, что вам нужно." Идеален для: Технологических компаний, минималистичных брендов, премиальных продуктов

Важно понимать, что большинство успешных брендов не используют один тип в чистом виде — они создают гибрид, который лучше всего отражает их уникальную идентичность и резонирует с целевой аудиторией.

Вот как звучало бы одно и то же объявление в разных Tone of Voice:

Авторитетный : "В результате тщательного анализа рынка, мы снизили цены на 15% на всю линейку продукции."

: "В результате тщательного анализа рынка, мы снизили цены на 15% на всю линейку продукции." Дружелюбный : "Угадайте что? Мы сбросили цены на все наши классные штуки! Теперь на 15% дешевле — просто потому что мы вас любим! 😊"

: "Угадайте что? Мы сбросили цены на все наши классные штуки! Теперь на 15% дешевле — просто потому что мы вас любим! 😊" Вдохновляющий : "Мы верим, что качество не должно быть привилегией избранных. Сегодня мы делаем еще один шаг к доступности совершенства — 15% экономии на всех наших изделиях."

: "Мы верим, что качество не должно быть привилегией избранных. Сегодня мы делаем еще один шаг к доступности совершенства — 15% экономии на всех наших изделиях." Ироничный : "Наш бухгалтер в шоке, а вы будете в восторге — мы срезали цены на 15%. Да, нам точно пора к психиатру. Но пока нас не увезли, успейте воспользоваться!"

: "Наш бухгалтер в шоке, а вы будете в восторге — мы срезали цены на 15%. Да, нам точно пора к психиатру. Но пока нас не увезли, успейте воспользоваться!" Минималистичный: "Всё -15%. Навсегда."

Практическое руководство: разрабатываем Tone of Voice с нуля

Создание эффективного Tone of Voice — не разовая задача, а методический процесс. Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы разработать тональность, которая будет работать на ваш бренд. 🛠️

Шаг 1: Исследуйте свой бренд

Проанализируйте миссию, видение и ценности компании

Определите 3-5 ключевых характеристик, которые отличают ваш бренд от конкурентов

Изучите существующие коммуникации — что работает, а что нет

Шаг 2: Изучите вашу аудиторию

Создайте детальные портреты целевых персон

Исследуйте язык, которым пользуются ваши клиенты в социальных сетях

Проведите опросы или фокус-группы, чтобы понять коммуникационные ожидания

Шаг 3: Анализируйте конкурентов

Изучите Tone of Voice основных игроков на вашем рынке

Определите "белые пятна" — неиспользуемые ниши тональности

Решите, хотите ли вы выделяться или соответствовать отраслевым стандартам

Шаг 4: Создайте framework Tone of Voice

Разработайте набор принципов и характеристик (например: "мы всегда позитивные, но никогда не легкомысленные")

Определите спектр формальности для разных ситуаций

Создайте таблицу "говорим/не говорим" с конкретными примерами

Шаг 5: Разработайте руководство и примеры

Составьте документ с подробным описанием Tone of Voice

Включите примеры "до" и "после" для типичных коммуникационных сценариев

Создайте шаблоны для часто используемых сообщений

Шаг 6: Внедрите и обучите команду

Проведите воркшопы для всех, кто создаёт контент

Разработайте чек-лист для проверки соответствия материалов Tone of Voice

Назначьте "хранителей тона" в каждом отделе

Шаг 7: Тестируйте и улучшайте

Собирайте обратную связь от аудитории

Анализируйте метрики вовлеченности для разных типов сообщений

Периодически обновляйте руководство, учитывая новые каналы и тенденции

Ситуация коммуникации Нежелательно Рекомендуется Приветствие клиента "Здравствуйте, уважаемый клиент." "Привет! Рады снова вас видеть." Сообщение об ошибке "Ошибка 404. Страница не найдена." "Упс! Кажется, мы потеряли эту страницу. Давайте найдем что-то получше?" Объявление о распродаже "Скидки до 50% на весь ассортимент." "Ваш гардероб заслуживает обновления! -50% на все, что заставит вас сиять." Извинение за задержку "Приносим извинения за доставленные неудобства." "Мы сильно подвели вас с этой задержкой. Честно — нам очень стыдно. Вот что мы сделаем, чтобы исправить ситуацию..."

Tone of Voice — это не маркетинговый трюк, а стратегический актив вашего бренда. Правильно разработанная тональность коммуникации создает целостное восприятие, которое невозможно скопировать конкурентам. Помните, что аутентичность — ключ к эффективному Tone of Voice. Не пытайтесь звучать как кто-то другой; найдите свой уникальный голос, который будет резонировать с вашей аудиторией и отражать истинную сущность вашего бренда. И главное — будьте последовательны. Единый голос во всех точках контакта с клиентом создает ощущение стабильности и надежности, которое превращает случайных покупателей в преданных сторонников.