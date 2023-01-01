Пользовательские сценарии в тестировании: новый взгляд на продукт

Для кого эта статья:

QA-специалисты и тестировщики ПО

Разработчики программного обеспечения

Менеджеры продуктов и проектные руководители Тестирование с использованием пользовательских сценариев — это тот подход, который позволяет увидеть продукт глазами тех, кто будет его реально использовать. Представьте: вы запустили приложение, получили отличные метрики, но почему-то пользователи массово покидают платформу. Причина? Вы проверили функциональность, но не протестировали реальные сценарии использования. Именно так упускаются критические недостатки, которые не выявляются при стандартном тестировании, но моментально обнаруживаются реальными пользователями. 🔍 Пользовательские сценарии — это не просто инструмент, это смена парадигмы тестирования, переводящая фокус с "работает/не работает" на "решает ли реальные задачи пользователя".

Сущность и основы тестирования на базе пользовательских сценариев

Тестирование на основе пользовательских сценариев (Scenario-Based Testing) — это методология, при которой проверка программного обеспечения осуществляется с учётом типичных моделей поведения реальных пользователей. В отличие от функционального тестирования, где каждая функция проверяется изолированно, пользовательские сценарии связывают различные функциональные блоки системы в последовательности действий, отражающие реальный опыт взаимодействия с продуктом. 🧩

Основа этого подхода — понимание, что конечный пользователь редко использует функции системы по отдельности. Вместо этого он выполняет определённые задачи, которые могут включать несколько функций в различных комбинациях. Например, сценарий "Покупка товара в интернет-магазине" включает поиск, добавление в корзину, оформление заказа и оплату — последовательность взаимосвязанных операций.

Аспект Функциональное тестирование Тестирование по пользовательским сценариям Фокус Отдельные функции и компоненты Цепочки взаимодействия пользователя с продуктом Обнаружение дефектов Технические ошибки в отдельных функциях Проблемы в интеграции функций и пользовательском опыте Соответствие Техническим требованиям Реальным потребностям пользователя Перспектива Разработчика/тестировщика Конечного пользователя

Ключевые составляющие подхода включают:

User Stories — краткие описания потребностей конкретных пользователей, часто в формате "Как [роль пользователя], я хочу [действие], чтобы [получить результат]".

— краткие описания потребностей конкретных пользователей, часто в формате "Как [роль пользователя], я хочу [действие], чтобы [получить результат]". Персоны — детальные профили типичных представителей целевой аудитории с описанием их целей, проблем, технических навыков.

— детальные профили типичных представителей целевой аудитории с описанием их целей, проблем, технических навыков. Пользовательские пути — последовательные шаги, которые пользователь предпринимает для достижения своей цели в системе.

— последовательные шаги, которые пользователь предпринимает для достижения своей цели в системе. Тест-кейсы на основе сценариев — конкретные проверки, которые имитируют типичные действия пользователей в системе.

Антон Соколов, QA Lead Однажды мы провели классическое функциональное тестирование для новой версии платёжной системы. Все тесты прошли успешно — каждая функция работала как задумано. После релиза посыпались жалобы: пользователи не могли завершить оплату. Оказалось, что типичный сценарий включал переключение между страницами выбора способа оплаты и ввода данных карты, а наши разработчики не сохраняли состояние корзины при таком переключении. Пришлось срочно выпускать патч. После этого инцидента мы полностью пересмотрели подход к тестированию. Теперь перед каждым релизом мы моделируем основные пользовательские сценарии и проверяем их целиком. За последний год количество постпродакшн-инцидентов снизилось на 68%, а удовлетворённость пользователей выросла на 23%. Просто потому, что мы начали тестировать не функции, а реальные задачи.

Преимущества тестирования на основе пользовательских сценариев очевидны — оно позволяет выявить проблемы, которые возникают на стыке функций и при выполнении конкретных задач. Такой подход фокусируется на ценности для пользователя, а не на технических аспектах реализации системы. 🎯

Ключевые принципы и методология пользовательских сценариев

Эффективное тестирование на основе пользовательских сценариев опирается на ряд фундаментальных принципов, которые определяют его методологию и отличают от других подходов к проверке качества программного обеспечения.

Ориентация на пользователя : в центре внимания находится не система, а человек, который будет с ней взаимодействовать. Каждый сценарий должен отражать реальные цели, мотивации и контекст использования продукта.

: в центре внимания находится не система, а человек, который будет с ней взаимодействовать. Каждый сценарий должен отражать реальные цели, мотивации и контекст использования продукта. Целостный подход : тестирование охватывает полные последовательности действий от начала до достижения конкретной цели пользователя.

: тестирование охватывает полные последовательности действий от начала до достижения конкретной цели пользователя. Учёт контекста использования : сценарии должны отражать реальные условия, в которых будет использоваться продукт — включая устройства, окружение и типичные ситуации.

: сценарии должны отражать реальные условия, в которых будет использоваться продукт — включая устройства, окружение и типичные ситуации. Приоритизация по частоте и критичности : в первую очередь тестируются наиболее распространённые и важные для бизнеса сценарии.

: в первую очередь тестируются наиболее распространённые и важные для бизнеса сценарии. Эволюционный характер: сценарии должны регулярно обновляться в соответствии с изменением поведения пользователей и развитием продукта.

Методология тестирования по пользовательским сценариям включает несколько ключевых этапов, которые обеспечивают систематический подход к проверке продукта с точки зрения его реального использования:

Этап Содержание Результат 1. Исследование пользователей Анализ целевой аудитории, создание персон, изучение пользовательских потребностей Набор персон с описанием потребностей, целей и ограничений 2. Определение сценариев Выявление типичных задач, которые пользователи решают с помощью продукта Список пользовательских сценариев с приоритетами 3. Детализация сценариев Разработка пошаговых описаний действий пользователя и ожидаемых результатов Детальные сценарии для тестирования 4. Создание тест-кейсов Преобразование сценариев в конкретные проверки с тестовыми данными Набор тест-кейсов на основе сценариев 5. Выполнение тестирования Проведение тестов с фокусом на пользовательский опыт Отчёты о выявленных проблемах в пользовательских сценариях 6. Анализ результатов Оценка влияния найденных проблем на пользовательский опыт Рекомендации по улучшению продукта

Стоит отметить, что тестирование пользовательских сценариев не заменяет другие виды тестирования, а дополняет их. Функциональное, интеграционное, нагрузочное тестирование остаются необходимыми компонентами комплексного подхода к обеспечению качества. 🔄

Важно понимать различия между user story и тестовым сценарием. User story описывает потребность пользователя и желаемый результат на высоком уровне абстракции, в то время как тестовый сценарий детализирует конкретные шаги и проверки, необходимые для валидации этой потребности в контексте разработанного решения.

Процесс создания эффективных пользовательских сценариев

Разработка качественных пользовательских сценариев для тестирования — это искусство, требующее понимания как технических аспектов продукта, так и психологии его пользователей. Хорошо проработанные сценарии служат мостом между абстрактными пользовательскими потребностями и конкретными тест-кейсами. 🌉

Процесс создания эффективных сценариев включает несколько последовательных шагов:

Сбор информации о пользователях. Изучите аналитику использования продукта, проведите интервью, анализируйте обратную связь от службы поддержки. Чем лучше вы понимаете реальных пользователей, тем более реалистичные сценарии сможете создать. Формирование персон. Создайте детальные профили типичных представителей вашей целевой аудитории. Включите демографические характеристики, технические навыки, цели использования продукта, типичные проблемы и предпочтения. Определение ключевых пользовательских задач. Для каждой персоны выявите основные задачи, которые они решают с помощью вашего продукта. Приоритизируйте эти задачи по частоте выполнения и бизнес-ценности. Формулирование user stories. Представьте каждую задачу в формате "Как [персона], я хочу [действие], чтобы [достичь результата]". Например: "Как молодая мама, я хочу быстро найти товары для детей со скидками, чтобы сэкономить семейный бюджет". Детализация пользовательских путей. Разбейте каждую user story на последовательность конкретных шагов, которые пользователь выполняет для достижения своей цели. Учитывайте различные варианты развития событий. Выявление критериев успеха. Определите, как понять, что пользователь успешно выполнил свою задачу. Критерии должны быть измеримыми и однозначными. Составление тестовых сценариев. Трансформируйте пользовательские пути в конкретные последовательности действий для тестирования, с указанием исходных условий, шагов и ожидаемых результатов.

Марина Кузнецова, QA Engineer В начале моей карьеры я работала над тестированием онлайн-сервиса для бронирования билетов. Мы создали десятки тест-кейсов, покрыли все функции, но после запуска столкнулись с неожиданной проблемой: реальные пользователи постоянно путались в процессе оплаты. Тогда я решила провести небольшое исследование: посадила своих друзей и родственников перед компьютером и просто наблюдала, как они пытаются забронировать билет. Оказалось, что большинство пользователей искали кнопку "Вернуться назад" на этапе оплаты, чтобы изменить детали заказа, но эта функция работала через стандартную кнопку браузера, а не через интерфейс приложения. Я переработала наши тестовые сценарии, добавив этот и многие другие обнаруженные паттерны реального поведения. В результате мы обнаружили и исправили более 30 проблем с юзабилити, которые полностью пропустили при стандартном функциональном тестировании. Конверсия сервиса выросла на 18% за первый месяц после выпуска обновления. Этот опыт научил меня, что нельзя создавать тестовые сценарии, сидя в офисе и предполагая, как пользователи будут взаимодействовать с продуктом. Нужно наблюдать за их реальным поведением, а затем отражать это в своих тестах.

При создании пользовательских сценариев важно соблюдать баланс между детализацией и гибкостью. Слишком детализированные сценарии могут не учитывать вариативность пользовательского поведения, а слишком общие — не дадут конкретных ориентиров для тестирования. 📊

Примеры форматов документирования пользовательских сценариев:

Текстовое описание : подробное пошаговое описание действий пользователя и ожидаемых результатов.

: подробное пошаговое описание действий пользователя и ожидаемых результатов. Диаграммы пользовательских потоков : визуальное представление путей пользователя через систему с ветвлениями и условиями.

: визуальное представление путей пользователя через систему с ветвлениями и условиями. Гибридный формат : комбинация текстового описания ключевых шагов с диаграммами для сложных сценариев.

: комбинация текстового описания ключевых шагов с диаграммами для сложных сценариев. Таблицы сценариев: структурированный формат с колонками для шагов, ожидаемых результатов и возможных вариаций.

Важно регулярно обновлять пользовательские сценарии на основе новых данных об использовании продукта, изменений в поведении пользователей и эволюции самого продукта. Сценарии — это живые артефакты, которые должны развиваться вместе с вашим пониманием пользователей и их потребностей. 🔄

Практическое применение сценариев в различных видах тестирования

Пользовательские сценарии обладают уникальной гибкостью, позволяющей применять их практически во всех видах тестирования. Эта универсальность делает их мощным инструментом в арсенале QA-специалиста, способным трансформировать подход к проверке качества продукта. 🛠️

Рассмотрим, как пользовательские сценарии интегрируются в различные виды тестирования:

Вид тестирования Применение пользовательских сценариев Преимущества подхода Функциональное тестирование Проверка полных цепочек взаимодействия с функциями продукта в контексте решения пользовательских задач Выявление дефектов на стыке функций, обнаружение проблем в логике работы системы Юзабилити-тестирование Оценка удобства выполнения типичных пользовательских задач, выявление препятствий в пользовательском пути Понимание реальных проблем удобства использования, обнаружение сложностей в пользовательском пути Регрессионное тестирование Проверка, что ключевые пользовательские сценарии продолжают работать после внесения изменений в систему Фокус на пользовательской ценности, оптимизация объёма регрессионных тестов Приёмочное тестирование Валидация соответствия продукта бизнес-требованиям через проверку выполнимости ключевых сценариев Объективная оценка готовности продукта к релизу с точки зрения пользователя Нагрузочное тестирование Моделирование реалистичных пользовательских потоков для оценки производительности при реальных паттернах использования Выявление проблем производительности в критических пользовательских сценариях

Интеграция пользовательских сценариев в автоматизированное тестирование представляет особый интерес. В отличие от традиционного подхода, где автоматизируются отдельные тест-кейсы, сценарный подход фокусируется на автоматизации полных пользовательских путей. Это позволяет выявлять проблемы в интеграции различных компонентов системы и обеспечивает более реалистичное покрытие.

Практические стратегии применения сценариев в тестировании:

Комбинированный подход : используйте сценарии как верхнеуровневую структуру, внутри которой размещаются более детальные функциональные тест-кейсы. Это обеспечивает как покрытие конкретных функций, так и проверку целостных пользовательских путей.

Приоритизация на основе данных : используйте аналитику использования продукта для определения наиболее частых и критичных пользовательских сценариев. Сосредоточьте усилия по тестированию на них.

Исследовательское тестирование по сценариям : дайте тестировщикам пользовательские сценарии как отправную точку для исследовательского тестирования, позволяя им импровизировать внутри контекста типичных пользовательских задач.

A/B тестирование сценариев : сравнивайте разные варианты реализации одного пользовательского сценария, чтобы определить, какой из них обеспечивает лучший пользовательский опыт.

Кросс-платформенная валидация: проверяйте один и тот же пользовательский сценарий на различных устройствах, браузерах и операционных системах, чтобы обеспечить последовательный пользовательский опыт.

При внедрении тестирования на основе пользовательских сценариев в существующие процессы важно обеспечить плавный переход. Начните с нескольких критичных сценариев, продемонстрируйте их ценность команде и постепенно расширяйте применение подхода. 📈

Для эффективного применения сценариев в разных видах тестирования важно адаптировать их уровень детализации и формат представления под конкретные цели. Например, для автоматизированного тестирования сценарии должны быть более структурированными и однозначными, а для исследовательского — могут оставлять простор для творчества тестировщика.

Оценка результатов и оптимизация тест-кейсов на основе сценариев

Эффективность тестирования по пользовательским сценариям напрямую зависит от качества анализа полученных результатов и последующей оптимизации тестовых артефактов. Правильно выстроенный процесс оценки и улучшения позволяет постоянно повышать ценность тестирования для продукта и бизнеса. 📊

Ключевые метрики для оценки эффективности сценарного тестирования:

Коэффициент обнаружения дефектов — количество выявленных дефектов на один пользовательский сценарий. Помогает определить, какие сценарии наиболее продуктивны с точки зрения обнаружения проблем.

Пользовательский импакт дефектов — оценка влияния обнаруженных проблем на пользовательский опыт. Дефекты, блокирующие выполнение критичных сценариев, имеют высокий импакт.

Покрытие пользовательских путей — процент типичных пользовательских маршрутов через систему, охваченных тестовыми сценариями.

Время выполнения сценария — среднее время, затрачиваемое на тестирование одного пользовательского сценария. Помогает оценить эффективность тестового процесса.

Корреляция с пользовательскими проблемами — соответствие между дефектами, выявленными при тестировании по сценариям, и реальными проблемами, с которыми сталкиваются пользователи после релиза.

Процесс анализа результатов должен быть систематическим и включать следующие этапы:

Сбор данных. Фиксируйте все результаты выполнения сценариев, включая успешное прохождение, обнаруженные проблемы, затраченное время и дополнительные наблюдения тестировщиков. Категоризация дефектов. Классифицируйте выявленные проблемы по типу, серьезности, компоненту системы и влиянию на пользовательский опыт. Анализ тенденций. Ищите паттерны в обнаруженных дефектах — это может указывать на системные проблемы в определенных частях продукта или процесса разработки. Приоритизация проблем. Ранжируйте выявленные дефекты по их влиянию на критичные пользовательские сценарии и бизнес-цели. Обратная связь для команды разработки. Предоставляйте разработчикам контекст пользовательских сценариев при описании дефектов, чтобы они лучше понимали реальное влияние проблем.

На основе анализа результатов можно проводить оптимизацию тестовых сценариев и кейсов:

Уточнение деталей сценариев . Добавляйте подробности и вариации на основе обнаруженных проблем и реального поведения пользователей.

Консолидация перекрывающихся сценариев . Объединяйте сценарии, которые проверяют схожие пользовательские пути, чтобы сократить дублирование усилий.

Удаление неэффективных сценариев . Если определенные сценарии редко выявляют дефекты и не соответствуют реальному использованию продукта, рассмотрите возможность их удаления или существенной переработки.

Добавление новых сценариев . На основе анализа пользовательских данных и обратной связи создавайте новые сценарии, отражающие эволюцию использования продукта.

Автоматизация повторяющихся сценариев. Идентифицируйте часто выполняемые стабильные сценарии и автоматизируйте их для повышения эффективности регрессионного тестирования.

Важным аспектом оптимизации является поддержание баланса между полнотой покрытия и эффективностью тестирования. Следуйте принципу Парето: сосредоточьте 80% усилий по тестированию на 20% наиболее критичных пользовательских сценариев. 🎯

Для непрерывного совершенствования процесса сценарного тестирования используйте цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act):

Plan : планируйте обновления набора пользовательских сценариев на основе новой информации о пользователях и продукте.

: планируйте обновления набора пользовательских сценариев на основе новой информации о пользователях и продукте. Do : внедряйте обновленные сценарии в процесс тестирования.

: внедряйте обновленные сценарии в процесс тестирования. Check : анализируйте эффективность обновленных сценариев.

: анализируйте эффективность обновленных сценариев. Act: вносите дальнейшие улучшения на основе полученных результатов.

Регулярно сверяйте ваши пользовательские сценарии с актуальными данными о поведении реальных пользователей, используя аналитику продукта, обратную связь от службы поддержки и результаты юзабилити-исследований. Это обеспечит актуальность ваших тестовых артефактов и их соответствие реальным потребностям пользователей. 🔄