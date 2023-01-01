logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Как стать тестировщиком ПО: навыки, процессы и виды QA-работы
Перейти

#Профессии в IT  #Требования и навыки  #QA и тестирование  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Люди, заинтересованные в начинающей карьере в IT
  • Обучающиеся тестированию программного обеспечения и QA

  • Профессионалы, ищущие информацию о ролях и процессах в тестировании ПО

    За каждым приложением, которым вы пользуетесь ежедневно, стоит невидимая армия профессионалов, предотвративших сотни потенциальных сбоев. Они работают в тени, но именно благодаря им ваш банкинг безопасен, заказанная еда приезжает вовремя, а видеозвонки не обрываются на важных совещаниях. Тестировщики ПО — это инженеры качества, находящие проблемы до того, как их обнаружите вы. И сегодня я расскажу, как стать одним из них, с чего начать и почему эта профессия остаётся одной из самых доступных для входа в IT-индустрию. 🔍

Основы и определение тестирования программного обеспечения

Тестирование программного обеспечения — это систематический процесс выявления несоответствий между фактическим поведением программы и ожидаемым результатом. По сути, тестировщики проверяют, выполняет ли программный продукт заявленные требования и работает ли он должным образом в различных условиях.

Важно понимать: целью тестирования является не доказательство отсутствия ошибок, а поиск максимального количества дефектов. Невозможно гарантировать абсолютно безошибочное программное обеспечение, но можно существенно снизить риски.

Антон Прохоров, старший QA-инженер

Когда я только начинал карьеру тестировщика, я часто слышал фразу: "Если тестировщик не нашёл баги, значит, он плохо работал". Однажды я тестировал, казалось бы, простой корпоративный чат. Целый день проверял — всё работало отлично. Моя интуиция подсказывала, что что-то не так. Решил проверить экзотический сценарий: отправил сообщение из 10 000 символов и приложил файл весом 50 МБ. Система зависла, а после перезагрузки у всех пользователей пропали все сообщения за неделю. Мой опыт подтвердил: хороший тестировщик не только следует тест-планам, но и думает как "ломатель", представляя, как реальные пользователи (часто непредсказуемо) будут взаимодействовать с продуктом.

Разберём фундаментальные принципы тестирования, сформулированные международными стандартами:

  • Тестирование демонстрирует наличие дефектов — тестирование может доказать, что дефекты существуют, но не может доказать их отсутствие.
  • Исчерпывающее тестирование невозможно — невозможно проверить все комбинации входных данных и условий.
  • Раннее тестирование — тестирование должно начинаться как можно раньше в жизненном цикле разработки.
  • Скопление дефектов — большинство дефектов обнаруживается в ограниченном числе модулей.
  • Парадокс пестицида — если одни и те же тесты выполняются неоднократно, они перестают обнаруживать новые дефекты.
  • Тестирование зависит от контекста — подход к тестированию зависит от характера приложения.
  • Заблуждение об отсутствии ошибок — отсутствие найденных дефектов не гарантирует успеха продукта.

Стоит отличать понятия "верификация" и "валидация" в тестировании:

Верификация Валидация
Проверка соответствия продукта техническим требованиям и спецификациям Проверка соответствия продукта ожиданиям и потребностям пользователей
Отвечает на вопрос: "Правильно ли мы создаём продукт?" Отвечает на вопрос: "Создаём ли мы правильный продукт?"
Статический анализ, обзоры кода, инспекции Функциональное, нагрузочное, приёмочное тестирование

Тестирование — не одномоментное действие, а непрерывный процесс, интегрированный в жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC). В современной методологии разработки тестирование часто начинается ещё до написания кода — на этапе анализа требований.

Цели и важность тестирования ПО в разработке продукта

Почему компании инвестируют значительные ресурсы в тестирование? Ответ прост: стоимость исправления ошибок экспоненциально возрастает на каждой последующей стадии разработки. Согласно исследованию IBM, устранение дефекта на этапе эксплуатации в среднем в 100 раз дороже, чем на этапе проектирования. 💰

Основные цели тестирования программного обеспечения:

  • Обеспечение качества — выявление дефектов и подтверждение соответствия продукта заявленным требованиям.
  • Снижение рисков — минимизация вероятности серьёзных сбоев в работе системы после релиза.
  • Повышение надёжности — создание устойчивого к ошибкам продукта, способного выполнять задачи в различных условиях.
  • Соответствие стандартам — подтверждение соответствия продукта нормативным требованиям (особенно критично для медицинских, финансовых и других регулируемых отраслей).
  • Оптимизация затрат — предотвращение дорогостоящих исправлений на поздних стадиях разработки и после выпуска.
  • Улучшение пользовательского опыта — обеспечение удобства и интуитивности интерфейса.

Тестирование играет особую роль в современных методологиях разработки. В Agile-подходе качество встроено в процесс разработки, и тестирование — не финальная проверка перед релизом, а неотъемлемая часть каждого спринта.

Последствия недостаточного тестирования Преимущества качественного тестирования
Финансовые потери из-за простоев систем Сокращение затрат на поддержку и обслуживание
Репутационные риски и потеря доверия клиентов Повышение лояльности пользователей
Юридические последствия при нарушении регуляторных требований Соответствие отраслевым стандартам и нормам
Накопление "технического долга" Устойчивая архитектура и возможность масштабирования
Снижение скорости разработки новых функций Ускорение процесса разработки и внедрения инноваций

Екатерина Смирнова, руководитель отдела тестирования

В моей практике был случай, когда крупный e-commerce проект решил сэкономить на тестировании перед «Чёрной пятницей». Команда разработки добавила новый функционал промокодов и скидок буквально накануне, а полноценное тестирование заменили базовым smoke-тестированием. В день старта распродаж пользователи обнаружили, что при применении промокода система некорректно рассчитывала скидку, а в некоторых случаях даже увеличивала итоговую стоимость. За первые два часа акции компания потеряла около 30% запланированных продаж, а служба поддержки получила шквал негативных обращений. Последствия: срочные исправления системы "на горячую", компенсации клиентам и двухнедельная работа над восстановлением репутации. Экономия в 200 тысяч рублей на тестировании обернулась потерями в несколько миллионов и подорванным доверием клиентов.

Тестирование — это не только про поиск багов. Это процесс, который даёт уверенность команде разработки и бизнесу в том, что продукт готов к выпуску. Это своеобразная "система раннего оповещения", позволяющая выявить проблемы до того, как они достигнут пользователя.

Ключевые виды и уровни тестирования программ

Тестирование программного обеспечения многогранно и включает различные подходы и уровни проверки. Важно понимать, что эти виды тестирования не изолированы, а дополняют друг друга, создавая комплексную систему контроля качества. 🧩

По уровням тестирования различают:

  • Модульное (Unit) тестирование — проверка отдельных компонентов кода в изоляции от остальной системы. Обычно выполняется разработчиками.
  • Интеграционное тестирование — проверка взаимодействия между компонентами или системами. Выявляет дефекты интерфейсов и взаимодействия.
  • Системное тестирование — оценка соответствия системы в целом заявленным требованиям. Включает функциональные и нефункциональные аспекты.
  • Приёмочное тестирование — финальная проверка перед передачей продукта заказчику или выпуском на рынок.

По типу проверок тестирование делится на:

  • Функциональное тестирование — проверка выполнения функций системы согласно требованиям.
  • Нефункциональное тестирование — проверка аспектов, не связанных с конкретными функциями (производительность, безопасность, удобство использования).
  • Структурное тестирование — основано на знании внутреннего устройства системы (white box).
  • Тестирование после изменений — включает регрессионное тестирование и повторное тестирование.

Рассмотрим подробнее ключевые виды функционального и нефункционального тестирования:

Функциональное тестирование Нефункциональное тестирование
Тестирование пользовательского интерфейса (UI) Тестирование производительности
API-тестирование Нагрузочное тестирование
Тестирование безопасности доступа Стрессовое тестирование
Тестирование баз данных Тестирование юзабилити
Тестирование взаимодействий Тестирование безопасности (Security)
Регрессионное тестирование Тестирование локализации
Смоук-тестирование Тестирование совместимости

В зависимости от степени автоматизации различают:

  • Ручное тестирование — выполняется человеком без использования автоматизированных инструментов.
  • Автоматизированное тестирование — выполняется с помощью программных средств, которые сравнивают фактические результаты с ожидаемыми.
  • Полуавтоматизированное тестирование — комбинирует ручные действия с использованием автоматизированных инструментов.

По степени подготовки к тестированию выделяют:

  • Тестирование по документации — проводится на основе подробных тестовых сценариев.
  • Исследовательское тестирование — основано на опыте и интуиции тестировщика, без предварительной разработки тест-кейсов.
  • Тестирование на основе рисков — фокусируется на областях с наибольшим потенциальным ущербом.

В современной практике разработки ПО всё более популярным становится подход "Shift Left" — смещение тестирования влево в жизненном цикле разработки, начиная с этапа определения требований. Это позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, что значительно сокращает стоимость их исправления.

Выбор видов и уровней тестирования зависит от множества факторов: типа приложения, методологии разработки, доступных ресурсов и, конечно, потенциальных рисков. Например, для финансовых приложений обязательны тщательное тестирование безопасности и производительности, в то время как для развлекательных приложений акцент может быть сделан на тестировании юзабилити и совместимости.

Процесс тестирования от планирования до отчетности

Процесс тестирования ПО — это не хаотичный поиск ошибок, а структурированная методология, состоящая из нескольких взаимосвязанных этапов. Рассмотрим полный цикл тестирования, который применяется в большинстве IT-проектов. 📋

  1. Планирование тестирования

    • Анализ требований к программному продукту
    • Определение стратегии и подхода к тестированию
    • Оценка необходимых ресурсов (время, люди, инфраструктура)
    • Создание тест-плана с указанием сроков, ответственных и критериев выхода

  2. Разработка тестовой документации

    • Создание тест-кейсов (пошаговых инструкций для проверки определённой функциональности)
    • Разработка тестовых наборов (групп связанных тест-кейсов)
    • Подготовка тестовых данных
    • Создание чек-листов для быстрых проверок

  3. Настройка тестовой среды

    • Подготовка необходимого аппаратного и программного обеспечения
    • Настройка баз данных и конфигураций
    • Установка инструментов для тестирования
    • Проверка готовности тестовой среды

  4. Выполнение тестов

    • Проведение запланированных тестовых сценариев
    • Исследовательское тестирование для поиска неочевидных дефектов
    • Сравнение фактических результатов с ожидаемыми
    • Документирование обнаруженных отклонений

  5. Управление дефектами

    • Регистрация обнаруженных дефектов в баг-трекинговой системе
    • Классификация дефектов по серьёзности и приоритету
    • Отслеживание статуса исправления дефектов
    • Проверка исправлений (verification)

  6. Отчётность и анализ

    • Создание отчётов о прогрессе тестирования
    • Анализ метрик качества (количество найденных/исправленных дефектов, покрытие тестами)
    • Оценка готовности продукта к релизу
    • Проведение ретроспективы процесса тестирования

Одним из ключевых аспектов процесса тестирования является грамотная организация управления дефектами. Рассмотрим стандартный жизненный цикл бага:

Статус дефекта Описание
New (Новый) Баг только что обнаружен и зарегистрирован в системе
Open (Открытый) Баг принят к рассмотрению команды разработки
In Progress (В работе) Разработчик приступил к исправлению дефекта
Fixed (Исправлен) Разработчик выполнил необходимые изменения в коде
Ready for Test (Готов к тестированию) Исправление интегрировано и готово к проверке
Verified (Проверен) Тестировщик подтвердил исправление дефекта
Reopened (Переоткрыт) Дефект не был исправлен или возник снова
Closed (Закрыт) Дефект успешно исправлен и проверен
Deferred (Отложен) Исправление перенесено на будущие версии
Won't Fix (Не будет исправлено) Принято решение не исправлять данный дефект

При составлении баг-репорта важно включать следующую информацию:

  • Заголовок — краткое описание проблемы
  • Серьёзность (Severity) — влияние на функциональность (Critical, Major, Minor, Trivial)
  • Приоритет (Priority) — срочность исправления (High, Medium, Low)
  • Окружение — версия ПО, ОС, браузера
  • Шаги воспроизведения — точная последовательность действий для выявления дефекта
  • Фактический результат — что происходит сейчас
  • Ожидаемый результат — что должно происходить согласно требованиям
  • Приложения — скриншоты, видео, логи

Процесс тестирования не статичен и адаптируется под методологию разработки. Например, в Waterfall-модели тестирование — это отдельная фаза после разработки, тогда как в Agile тестирование интегрировано в каждую итерацию и проводится параллельно с разработкой.

В современных CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) подходах тестирование автоматизируется и встраивается в процесс сборки и развёртывания. Это позволяет быстро получать обратную связь о качестве изменений и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Необходимые навыки и путь в профессию QA-специалиста

Профессия тестировщика часто становится "входным билетом" в IT-индустрию благодаря относительно низкому порогу входа по сравнению с другими IT-специальностями. Однако для успешной карьеры и профессионального роста необходимо развивать определённый набор навыков и компетенций. 🚀

Базовые навыки для начинающего QA-специалиста:

  • Аналитическое мышление — способность разбивать сложные системы на компоненты и выявлять потенциальные проблемы
  • Внимание к деталям — умение замечать мелкие несоответствия и отклонения
  • Коммуникативные навыки — способность чётко формулировать найденные проблемы и взаимодействовать с разработчиками
  • Технические знания — понимание основ работы веб-приложений, клиент-серверной архитектуры, базовые знания HTML, CSS, HTTP
  • Системный подход — умение планировать тестирование и оценивать риски

Путь в профессию QA:

  1. Начальный уровень (Junior QA)

    • Освоение основных понятий и методологий тестирования
    • Изучение работы с баг-трекинговыми системами (JIRA, YouTrack, Redmine)
    • Практика ручного тестирования под руководством опытных специалистов
    • Изучение основ работы с системами контроля версий (Git)

  2. Средний уровень (Middle QA)

    • Освоение инструментов автоматизированного тестирования (Selenium, Cypress, Playwright)
    • Изучение основ программирования (Python, JavaScript, Java)
    • Развитие навыков тестирования API (Postman, SoapUI)
    • Понимание CI/CD пайплайнов и интеграция тестирования
    • Работа с базами данных (SQL)

  3. Высокий уровень (Senior QA, Lead QA)

    • Создание стратегий тестирования для сложных проектов
    • Построение процессов обеспечения качества
    • Разработка фреймворков для автоматизации
    • Управление командой тестировщиков
    • Внедрение современных подходов к обеспечению качества (DevOps, Shift-left)

Многие QA-специалисты со временем специализируются в определённых направлениях:

  • Автоматизация тестирования — создание и поддержка автоматических тестов
  • Performance тестирование — оценка производительности и оптимизация систем
  • Security тестирование — выявление уязвимостей и защита от кибератак
  • Mobile тестирование — обеспечение качества мобильных приложений
  • DevOps QA — интеграция качества в непрерывные процессы поставки

Для успешного старта и развития в профессии QA рекомендуется следующий план действий:

  • Теоретическая подготовка — изучение базовых концепций тестирования (курсы, книги, статьи)
  • Практика на реальных проектах — участие в open-source проектах, тестирование бета-версий, стажировки
  • Создание портфолио — документирование найденных багов, написание тест-кейсов, создание небольших проектов по автоматизации
  • Нетворкинг — участие в профессиональных сообществах, посещение мероприятий по QA
  • Сертификация — получение признанных в индустрии сертификатов (ISTQB, IREB)

Важно понимать, что QA — это не только поиск багов, но и участие в обеспечении качества на всех этапах разработки. Современный QA-специалист должен активно взаимодействовать с командой, вносить предложения по улучшению продукта и процессов, а также внедрять культуру качества в организации.

Профессия тестировщика предлагает множество карьерных путей: от специализации в узких технических областях до перехода в менеджмент качества или даже в смежные роли (бизнес-аналитик, product owner). Главное — постоянно развиваться и следить за тенденциями в индустрии, поскольку методологии тестирования и инструменты эволюционируют вместе с технологиями разработки.

Тестирование программного обеспечения — это не просто техническая профессия, а философия обеспечения качества цифровых продуктов. Осваивая эту область, вы получаете не только востребованные навыки, но и особый склад мышления, позволяющий видеть потенциальные проблемы там, где другие их не замечают. Не существует идеального программного обеспечения, но хорошая команда тестировщиков может приблизить продукт к этому недостижимому идеалу, делая цифровой мир чуточку надёжнее с каждым найденным и исправленным багом.

Загрузка...