logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Семантические теги HTML5: как правильно структурировать сайт
Перейти

Семантические теги HTML5: как правильно структурировать сайт

#Основы HTML  #SEO  #Семантическая разметка  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • начинающие веб-разработчики
  • опытные разработчики, желающие улучшить свои знания о семантических тегах

  • специалисты по SEO и доступности веб-сайтов

    HTML без семантических тегов — всё равно что книга без глав и абзацев. Просто куча слов. Когда я только начинал верстать сайты, использовал div-контейнеры для всего подряд. Результат? Поисковики плохо индексировали страницы, скринридеры не могли корректно прочитать контент, а коллегам приходилось долго разбираться в моем коде. Семантические теги HTML5 решают эти проблемы, придавая вашей разметке смысл и структуру. Это не просто модный тренд — это фундамент современной веб-разработки. 🚀

Что такое семантические теги HTML5 и зачем они нужны

Семантические теги HTML5 — это элементы разметки, которые несут в себе смысловую нагрузку и описывают содержимое, а не просто определяют его внешний вид. В отличие от div и span, семантические теги сообщают браузерам, поисковым системам и скринридерам о типе контента, который они содержат.

До появления HTML5 разработчикам приходилось создавать структуру страницы преимущественно с помощью div-элементов с различными классами:

<div class="header">...</div>
<div class="navigation">...</div>
<div class="content">...</div>
<div class="footer">...</div>

Этот подход создавал несколько существенных проблем:

  • Код становился запутанным — особенно в крупных проектах, где легко потеряться в десятках вложенных div-элементов
  • Поисковые системы не могли эффективно анализировать структуру и содержимое страниц
  • Инструменты доступности (скринридеры) не получали достаточно информации для корректной работы
  • Мобильные устройства не могли правильно масштабировать и отображать контент

HTML5 решил эти проблемы, представив набор семантических тегов, каждый из которых имеет определенное значение и назначение. 🔍

Без семантических тегов С семантическими тегами
Запутанная структура кода Четкая, понятная иерархия
Проблемы с SEO-оптимизацией Лучше понимание контента поисковыми системами
Сниженная доступность Улучшенная совместимость со скринридерами
Трудности при командной разработке Более понятный код для всей команды

Михаил, технический директор

Несколько лет назад к нам поступил проект на рефакторинг — огромный корпоративный сайт с 250+ страницами. Весь код представлял собой бесконечные вложенные div-контейнеры, в которых даже опытным разработчикам было сложно разобраться. Мы потратили первую неделю только на составление карты структуры сайта!

Когда мы переписали верстку с использованием семантических тегов HTML5, произошло несколько интересных вещей. Во-первых, код сократился на 15%. Во-вторых, скорость загрузки выросла на 23%. В-третьих, сайт поднялся в поисковой выдаче, особенно в мобильном поиске. Но самое главное — новые разработчики теперь могли подключаться к проекту и быстро понимать структуру, не тратя дни на изучение хитросплетений div-ов.

Основные семантические теги и их назначение

HTML5 представил более 30 новых семантических элементов, но есть ключевые теги, которые используются практически на каждой странице. Давайте рассмотрим основные из них и их практическое применение. 📝

  • <header> — контейнер для вводной информации, обычно содержит логотип, заголовок и навигацию
  • <nav> — блок основной навигации по сайту
  • <main> — основное содержимое страницы (должен быть только один на странице)
  • <article> — независимый, самодостаточный контент (статья, пост, комментарий)
  • <section> — тематическая группировка контента
  • <aside> — контент, косвенно связанный с основным (сайдбар, виджеты)
  • <footer> — нижняя часть страницы или секции
  • <figure> и <figcaption> — для изображений, диаграмм, иллюстраций с подписями
  • <time> — для обозначения даты/времени
  • <mark> — для выделения текста, важного в контексте

Эти теги не влияют напрямую на визуальное представление (для этого нужен CSS), но они формируют структуру документа и делают его более понятным как для машин, так и для людей.

Давайте рассмотрим, когда и какой тег лучше использовать:

Семантический тег Когда использовать Когда НЕ использовать
<article> Для самодостаточного контента: новости, блог-пост, отзыв Для оформления UI-элементов или декоративных блоков
<section> Для группировки тематически связанного контента Просто для стилизации или как замена div
<aside> Для дополнительной информации: сайдбары, рекомендации Для основного контента страницы
<nav> Для основных блоков навигации Для любых ссылок (например, в тексте статьи)
<figure> Для самостоятельных изображений, диаграмм с подписями Для декоративных изображений или аватарок

Важно помнить, что теги можно и нужно вкладывать друг в друга логически. Например, <article> может содержать свой <header>, несколько <section> и <footer>. 🧩

Правильная структура страницы с тегами header, nav, main

Семантически правильная веб-страница имеет четкую и логичную структуру. Рассмотрим базовый скелет современной веб-страницы с использованием семантических тегов HTML5.

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Семантическая страница</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Название сайта</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="#">Главная</a></li>
<li><a href="#">О нас</a></li>
<li><a href="#">Услуги</a></li>
<li><a href="#">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<main>
<article>
<header>
<h2>Заголовок статьи</h2>
<p>Опубликовано: <time datetime="2023-10-18">18 октября 2023</time></p>
</header>

<section>
<h3>Первый раздел</h3>
<p>Содержимое первого раздела...</p>
</section>

<section>
<h3>Второй раздел</h3>
<p>Содержимое второго раздела...</p>

<figure>
<img src="image.jpg" alt="Описание изображения">
<figcaption>Подпись к изображению</figcaption>
</figure>
</section>

<footer>
<p>Автор: Имя Автора</p>
</footer>
</article>

<aside>
<h3>Дополнительная информация</h3>
<p>Содержимое сайдбара...</p>
</aside>
</main>

<footer>
<p>&copy; 2023 Название сайта. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
</html>

Обратите внимание на несколько ключевых принципов: 🔑

  1. Один <main> на страницу — он должен содержать уникальный контент страницы
  2. Вложенность тегов — семантические теги могут содержать другие семантические теги (например, <article> может иметь свой <header>)
  3. Заголовки — соблюдайте иерархию заголовков от h1 до h6, где h1 обычно один на странице
  4. Уникальный контент<article> должен содержать самодостаточный материал, который имеет смысл вне контекста страницы

Распространенные ошибки при структурировании страницы:

  • Использование <section> вместо <div> просто для стилизации
  • Помещение <header> внутрь <main> (общий заголовок сайта должен быть вне <main>)
  • Создание нескольких <main> на одной странице
  • Пропуск <article> и размещение контента напрямую в <main>
  • Использование <section> без заголовка (каждая секция должна иметь заголовок)

Алексей, frontend-разработчик

Я работал над сайтом для клиента из сферы образования. Они хотели создать интерактивную онлайн-платформу для своих курсов, но настаивали на "современном и модном" дизайне. Первый прототип я сделал, используя в основном div и span — так было проще быстро менять стили и экспериментировать с макетом.

Когда пришло время тестирования, оказалось, что около 8% их аудитории использовали программы чтения с экрана из-за проблем со зрением. Эти пользователи жаловались, что навигация по сайту крайне затруднена — скринридеры не могли определить, где находится меню, основной контент и дополнительные материалы.

Мне пришлось переписать весь HTML, используя правильные семантические теги. После внедрения <nav>, <main>, <section>, <article> и других тегов отзывы кардинально изменились. Пользователи с ограниченными возможностями сообщили, что теперь могут легко перемещаться между разделами сайта. Но самое неожиданное — улучшилось и поведение сайта на мобильных устройствах, особенно при использовании режима чтения. Обычные пользователи тоже заметили, что сайт стал работать быстрее и удобнее.

Практические кейсы использования семантических тегов

Теория — это хорошо, но давайте рассмотрим практические примеры, когда правильный выбор семантических тегов действительно имеет значение. 🛠️

Кейс #1: Новостной портал

Для новостного сайта правильная семантическая структура особенно важна. Вот пример организации главной страницы:

<header>
<h1>NewsPortal</h1>
<nav>
<!-- Главное меню -->
</nav>
</header>

<main>
<section>
<h2>Главные новости</h2>

<article>
<h3><a href="/news/1">Заголовок первой новости</a></h3>
<p><time datetime="2023-10-18T14:30">18 октября, 14:30</time></p>
<p>Краткое содержание новости...</p>
</article>

<article>
<h3><a href="/news/2">Заголовок второй новости</a></h3>
<p><time datetime="2023-10-18T12:15">18 октября, 12:15</time></p>
<p>Краткое содержание новости...</p>
</article>
</section>

<aside>
<section>
<h2>Популярное</h2>
<ul>
<li><a href="/news/popular/1">Популярная статья 1</a></li>
<li><a href="/news/popular/2">Популярная статья 2</a></li>
</ul>
</section>

<section>
<h2>Подписка на новости</h2>
<form>
<!-- Форма подписки -->
</form>
</section>
</aside>
</main>

<footer>
<!-- Подвал сайта -->
</footer>

В этом примере:

  • Каждая новость обернута в <article>, что позволяет поисковым системам правильно индексировать отдельные материалы
  • Тег <time> используется для обозначения даты публикации, что важно для актуальности контента
  • <aside> отделяет дополнительную информацию от основного потока новостей

Кейс #2: Интернет-магазин

Для интернет-магазина критически важно правильно структурировать каталог товаров:

<main>
<section>
<h2>Каталог товаров</h2>

<section>
<h3>Фильтры</h3>
<form>
<!-- Фильтры товаров -->
</form>
</section>

<section class="product-list">
<h3 class="visually-hidden">Список товаров</h3> <!-- Скрытый заголовок для скринридеров -->

<article class="product-card">
<h4>Название товара 1</h4>
<figure>
<img src="product1.jpg" alt="Описание товара 1">
</figure>
<p class="price">1000 ₽</p>
<button>Добавить в корзину</button>
</article>

<article class="product-card">
<h4>Название товара 2</h4>
<figure>
<img src="product2.jpg" alt="Описание товара 2">
</figure>
<p class="price">1500 ₽</p>
<button>Добавить в корзину</button>
</article>
</section>
</section>
</main>

Преимущества такой структуры:

  • Каждая карточка товара — это <article>, что улучшает индексацию отдельных товаров
  • <figure> используется для изображений товаров, что подчеркивает их важность
  • Скрытые заголовки (visually-hidden) помогают пользователям скринридеров, не нарушая дизайн

Кейс #3: Блог

Для страницы отдельного поста в блоге рекомендуется следующая структура:

<article>
<header>
<h1>Заголовок статьи</h1>
<p>
Автор: <span>Имя Автора</span> | 
Опубликовано: <time datetime="2023-10-15">15 октября 2023</time>
</p>
</header>

<section>
<p>Вводный параграф статьи...</p>

<h2>Первый подзаголовок</h2>
<p>Текст раздела...</p>

<figure>
<img src="image.jpg" alt="Описательный текст изображения">
<figcaption>Подпись к изображению</figcaption>
</figure>

<h2>Второй подзаголовок</h2>
<p>Дополнительный текст...</p>
</section>

<footer>
<section class="tags">
<h3>Теги:</h3>
<ul>
<li><a href="#">тег1</a></li>
<li><a href="#">тег2</a></li>
</ul>
</section>

<section class="share">
<h3>Поделиться:</h3>
<!-- Кнопки социальных сетей -->
</section>

<section class="comments">
<h3>Комментарии:</h3>
<!-- Комментарии, каждый в своем article -->
</section>
</footer>
</article>

Влияние семантической верстки на SEO и доступность сайта

Семантическая верстка не просто делает код более читабельным — она напрямую влияет на две критически важные характеристики современного веб-сайта: поисковую оптимизацию (SEO) и доступность (accessibility). 📈

Влияние на SEO

Поисковые системы оценивают не только содержимое страницы, но и структуру HTML-кода. Правильные семантические теги помогают поисковым роботам лучше понимать содержимое и контекст.

  • Улучшенное понимание контента. Когда вы используете <article> для статьи и <nav> для навигации, поисковые системы точнее определяют важные части контента
  • Выделенные сниппеты. Использование <time>, <address> и других семантических элементов повышает шансы на получение расширенных сниппетов в результатах поиска
  • Мобильная оптимизация. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, оптимизированным для мобильных устройств, а семантическая верстка является частью этой оптимизации
  • Снижение показателя отказов. Семантически правильные страницы обычно лучше отображаются на разных устройствах, что улучшает пользовательский опыт и снижает процент отказов

Влияние на доступность

Доступность веб-сайта означает, что им могут пользоваться люди с ограниченными возможностями, включая тех, кто использует скринридеры или управляет компьютером с помощью клавиатуры.

  • Навигация для скринридеров. Программы чтения с экрана могут определять заголовки, навигационные элементы и основной контент, позволяя пользователям быстро перемещаться по странице
  • ARIA-роли. Семантические теги автоматически предоставляют соответствующие ARIA-роли (например, <nav> имеет роль "navigation")
  • Клавиатурная навигация. Семантически структурированная страница обычно имеет логичный порядок навигации с помощью клавиши Tab
  • Правовые требования. Во многих странах есть законы, требующие, чтобы веб-сайты были доступны для людей с ограниченными возможностями

Статистика, подтверждающая важность семантической верстки:

Показатель Влияние семантической верстки
Позиции в поисковой выдаче +15-20% улучшение в среднем по отрасли
Скорость индексации На 35% быстрее для семантически правильных страниц
Пользователи с ограниченными возможностями 15% населения имеет какие-либо ограничения, которые влияют на использование веб-сайтов
Мобильный трафик Более 60% всего веб-трафика приходится на мобильные устройства, где семантика особенно важна
Конверсия Рост до 25% после внедрения доступной и семантически правильной верстки

Инструменты для проверки семантической верстки: 🔧

  1. HTML5 Validator (W3C) — проверяет правильность использования HTML5 тегов
  2. Lighthouse (Google) — оценивает доступность, SEO и производительность
  3. WAVE Web Accessibility Tool — выявляет проблемы с доступностью
  4. Структурированные данные в Google Search Console — проверяет, как Google интерпретирует вашу разметку
  5. Screen Reader Testing — тестирование с помощью программ чтения с экрана (NVDA, VoiceOver)

Практические рекомендации для улучшения SEO и доступности через семантическую верстку:

  • Используйте один <h1> на страницу и сохраняйте иерархию заголовков
  • Добавляйте атрибуты alt ко всем информативным изображениям
  • Используйте <button> для интерактивных элементов вместо стилизованных <div>
  • Применяйте ARIA-атрибуты там, где семантических тегов недостаточно
  • Проверяйте контрастность текста для улучшения читаемости
  • Используйте <label> для полей форм и привязывайте их к соответствующим элементам ввода

Знание и применение семантических тегов HTML5 — это не просто дань современным стандартам, а необходимое условие создания качественных веб-продуктов. Они делают ваш код более понятным как для разработчиков, так и для машин, улучшают поисковую оптимизацию и делают сайт доступным для всех пользователей. В мире, где конкуренция за внимание пользователей постоянно растет, правильная семантическая структура становится тем фактором, который может существенно повысить видимость вашего сайта и улучшить пользовательский опыт. Начните применять эти практики сегодня — и ваши проекты станут заметно профессиональнее.

Загрузка...