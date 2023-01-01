Семантические теги HTML5: как правильно структурировать сайт

Для кого эта статья:

начинающие веб-разработчики

опытные разработчики, желающие улучшить свои знания о семантических тегах

специалисты по SEO и доступности веб-сайтов HTML без семантических тегов — всё равно что книга без глав и абзацев. Просто куча слов. Когда я только начинал верстать сайты, использовал div-контейнеры для всего подряд. Результат? Поисковики плохо индексировали страницы, скринридеры не могли корректно прочитать контент, а коллегам приходилось долго разбираться в моем коде. Семантические теги HTML5 решают эти проблемы, придавая вашей разметке смысл и структуру. Это не просто модный тренд — это фундамент современной веб-разработки. 🚀

Что такое семантические теги HTML5 и зачем они нужны

Семантические теги HTML5 — это элементы разметки, которые несут в себе смысловую нагрузку и описывают содержимое, а не просто определяют его внешний вид. В отличие от div и span, семантические теги сообщают браузерам, поисковым системам и скринридерам о типе контента, который они содержат.

До появления HTML5 разработчикам приходилось создавать структуру страницы преимущественно с помощью div-элементов с различными классами:

<div class="header">...</div> <div class="navigation">...</div> <div class="content">...</div> <div class="footer">...</div>

Этот подход создавал несколько существенных проблем:

Код становился запутанным — особенно в крупных проектах, где легко потеряться в десятках вложенных div-элементов

Инструменты доступности (скринридеры) не получали достаточно информации для корректной работы

HTML5 решил эти проблемы, представив набор семантических тегов, каждый из которых имеет определенное значение и назначение. 🔍

Без семантических тегов С семантическими тегами Запутанная структура кода Четкая, понятная иерархия Проблемы с SEO-оптимизацией Лучше понимание контента поисковыми системами Сниженная доступность Улучшенная совместимость со скринридерами Трудности при командной разработке Более понятный код для всей команды

Михаил, технический директор Несколько лет назад к нам поступил проект на рефакторинг — огромный корпоративный сайт с 250+ страницами. Весь код представлял собой бесконечные вложенные div-контейнеры, в которых даже опытным разработчикам было сложно разобраться. Мы потратили первую неделю только на составление карты структуры сайта! Когда мы переписали верстку с использованием семантических тегов HTML5, произошло несколько интересных вещей. Во-первых, код сократился на 15%. Во-вторых, скорость загрузки выросла на 23%. В-третьих, сайт поднялся в поисковой выдаче, особенно в мобильном поиске. Но самое главное — новые разработчики теперь могли подключаться к проекту и быстро понимать структуру, не тратя дни на изучение хитросплетений div-ов.

Основные семантические теги и их назначение

HTML5 представил более 30 новых семантических элементов, но есть ключевые теги, которые используются практически на каждой странице. Давайте рассмотрим основные из них и их практическое применение. 📝

<header> — контейнер для вводной информации, обычно содержит логотип, заголовок и навигацию

— контейнер для вводной информации, обычно содержит логотип, заголовок и навигацию <nav> — блок основной навигации по сайту

— блок основной навигации по сайту <main> — основное содержимое страницы (должен быть только один на странице)

— основное содержимое страницы (должен быть только один на странице) <article> — независимый, самодостаточный контент (статья, пост, комментарий)

— независимый, самодостаточный контент (статья, пост, комментарий) <section> — тематическая группировка контента

— тематическая группировка контента <aside> — контент, косвенно связанный с основным (сайдбар, виджеты)

— контент, косвенно связанный с основным (сайдбар, виджеты) <footer> — нижняя часть страницы или секции

— нижняя часть страницы или секции <figure> и <figcaption> — для изображений, диаграмм, иллюстраций с подписями

— для изображений, диаграмм, иллюстраций с подписями <time> — для обозначения даты/времени

— для обозначения даты/времени <mark> — для выделения текста, важного в контексте

Эти теги не влияют напрямую на визуальное представление (для этого нужен CSS), но они формируют структуру документа и делают его более понятным как для машин, так и для людей.

Давайте рассмотрим, когда и какой тег лучше использовать:

Семантический тег Когда использовать Когда НЕ использовать <article> Для самодостаточного контента: новости, блог-пост, отзыв Для оформления UI-элементов или декоративных блоков <section> Для группировки тематически связанного контента Просто для стилизации или как замена div <aside> Для дополнительной информации: сайдбары, рекомендации Для основного контента страницы <nav> Для основных блоков навигации Для любых ссылок (например, в тексте статьи) <figure> Для самостоятельных изображений, диаграмм с подписями Для декоративных изображений или аватарок

Важно помнить, что теги можно и нужно вкладывать друг в друга логически. Например, <article> может содержать свой <header> , несколько <section> и <footer> . 🧩

Правильная структура страницы с тегами header, nav, main

Семантически правильная веб-страница имеет четкую и логичную структуру. Рассмотрим базовый скелет современной веб-страницы с использованием семантических тегов HTML5.

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Семантическая страница</title> </head> <body> <header> <h1>Название сайта</h1> <nav> <ul> <li><a href="#">Главная</a></li> <li><a href="#">О нас</a></li> <li><a href="#">Услуги</a></li> <li><a href="#">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <article> <header> <h2>Заголовок статьи</h2> <p>Опубликовано: <time datetime="2023-10-18">18 октября 2023</time></p> </header> <section> <h3>Первый раздел</h3> <p>Содержимое первого раздела...</p> </section> <section> <h3>Второй раздел</h3> <p>Содержимое второго раздела...</p> <figure> <img src="image.jpg" alt="Описание изображения"> <figcaption>Подпись к изображению</figcaption> </figure> </section> <footer> <p>Автор: Имя Автора</p> </footer> </article> <aside> <h3>Дополнительная информация</h3> <p>Содержимое сайдбара...</p> </aside> </main> <footer> <p>© 2023 Название сайта. Все права защищены.</p> </footer> </body> </html>

Обратите внимание на несколько ключевых принципов: 🔑

Один <main> на страницу — он должен содержать уникальный контент страницы Вложенность тегов — семантические теги могут содержать другие семантические теги (например, <article> может иметь свой <header> ) Заголовки — соблюдайте иерархию заголовков от h1 до h6, где h1 обычно один на странице Уникальный контент — <article> должен содержать самодостаточный материал, который имеет смысл вне контекста страницы

Распространенные ошибки при структурировании страницы:

Использование <section> вместо <div> просто для стилизации

вместо просто для стилизации Помещение <header> внутрь <main> (общий заголовок сайта должен быть вне <main> )

внутрь (общий заголовок сайта должен быть вне ) Создание нескольких <main> на одной странице

на одной странице Пропуск <article> и размещение контента напрямую в <main>

и размещение контента напрямую в Использование <section> без заголовка (каждая секция должна иметь заголовок)

Алексей, frontend-разработчик Я работал над сайтом для клиента из сферы образования. Они хотели создать интерактивную онлайн-платформу для своих курсов, но настаивали на "современном и модном" дизайне. Первый прототип я сделал, используя в основном div и span — так было проще быстро менять стили и экспериментировать с макетом. Когда пришло время тестирования, оказалось, что около 8% их аудитории использовали программы чтения с экрана из-за проблем со зрением. Эти пользователи жаловались, что навигация по сайту крайне затруднена — скринридеры не могли определить, где находится меню, основной контент и дополнительные материалы. Мне пришлось переписать весь HTML, используя правильные семантические теги. После внедрения <nav> , <main> , <section> , <article> и других тегов отзывы кардинально изменились. Пользователи с ограниченными возможностями сообщили, что теперь могут легко перемещаться между разделами сайта. Но самое неожиданное — улучшилось и поведение сайта на мобильных устройствах, особенно при использовании режима чтения. Обычные пользователи тоже заметили, что сайт стал работать быстрее и удобнее.

Практические кейсы использования семантических тегов

Теория — это хорошо, но давайте рассмотрим практические примеры, когда правильный выбор семантических тегов действительно имеет значение. 🛠️

Кейс #1: Новостной портал

Для новостного сайта правильная семантическая структура особенно важна. Вот пример организации главной страницы:

<header> <h1>NewsPortal</h1> <nav> <!-- Главное меню --> </nav> </header> <main> <section> <h2>Главные новости</h2> <article> <h3><a href="/news/1">Заголовок первой новости</a></h3> <p><time datetime="2023-10-18T14:30">18 октября, 14:30</time></p> <p>Краткое содержание новости...</p> </article> <article> <h3><a href="/news/2">Заголовок второй новости</a></h3> <p><time datetime="2023-10-18T12:15">18 октября, 12:15</time></p> <p>Краткое содержание новости...</p> </article> </section> <aside> <section> <h2>Популярное</h2> <ul> <li><a href="/news/popular/1">Популярная статья 1</a></li> <li><a href="/news/popular/2">Популярная статья 2</a></li> </ul> </section> <section> <h2>Подписка на новости</h2> <form> <!-- Форма подписки --> </form> </section> </aside> </main> <footer> <!-- Подвал сайта --> </footer>

В этом примере:

Каждая новость обернута в <article> , что позволяет поисковым системам правильно индексировать отдельные материалы

, что позволяет поисковым системам правильно индексировать отдельные материалы Тег <time> используется для обозначения даты публикации, что важно для актуальности контента

используется для обозначения даты публикации, что важно для актуальности контента <aside> отделяет дополнительную информацию от основного потока новостей

Кейс #2: Интернет-магазин

Для интернет-магазина критически важно правильно структурировать каталог товаров:

<main> <section> <h2>Каталог товаров</h2> <section> <h3>Фильтры</h3> <form> <!-- Фильтры товаров --> </form> </section> <section class="product-list"> <h3 class="visually-hidden">Список товаров</h3> <!-- Скрытый заголовок для скринридеров --> <article class="product-card"> <h4>Название товара 1</h4> <figure> <img src="product1.jpg" alt="Описание товара 1"> </figure> <p class="price">1000 ₽</p> <button>Добавить в корзину</button> </article> <article class="product-card"> <h4>Название товара 2</h4> <figure> <img src="product2.jpg" alt="Описание товара 2"> </figure> <p class="price">1500 ₽</p> <button>Добавить в корзину</button> </article> </section> </section> </main>

Преимущества такой структуры:

Каждая карточка товара — это <article> , что улучшает индексацию отдельных товаров

, что улучшает индексацию отдельных товаров <figure> используется для изображений товаров, что подчеркивает их важность

используется для изображений товаров, что подчеркивает их важность Скрытые заголовки (visually-hidden) помогают пользователям скринридеров, не нарушая дизайн

Кейс #3: Блог

Для страницы отдельного поста в блоге рекомендуется следующая структура:

<article> <header> <h1>Заголовок статьи</h1> <p> Автор: <span>Имя Автора</span> | Опубликовано: <time datetime="2023-10-15">15 октября 2023</time> </p> </header> <section> <p>Вводный параграф статьи...</p> <h2>Первый подзаголовок</h2> <p>Текст раздела...</p> <figure> <img src="image.jpg" alt="Описательный текст изображения"> <figcaption>Подпись к изображению</figcaption> </figure> <h2>Второй подзаголовок</h2> <p>Дополнительный текст...</p> </section> <footer> <section class="tags"> <h3>Теги:</h3> <ul> <li><a href="#">тег1</a></li> <li><a href="#">тег2</a></li> </ul> </section> <section class="share"> <h3>Поделиться:</h3> <!-- Кнопки социальных сетей --> </section> <section class="comments"> <h3>Комментарии:</h3> <!-- Комментарии, каждый в своем article --> </section> </footer> </article>

Влияние семантической верстки на SEO и доступность сайта

Семантическая верстка не просто делает код более читабельным — она напрямую влияет на две критически важные характеристики современного веб-сайта: поисковую оптимизацию (SEO) и доступность (accessibility). 📈

Влияние на SEO

Поисковые системы оценивают не только содержимое страницы, но и структуру HTML-кода. Правильные семантические теги помогают поисковым роботам лучше понимать содержимое и контекст.

Улучшенное понимание контента . Когда вы используете <article> для статьи и <nav> для навигации, поисковые системы точнее определяют важные части контента

. Когда вы используете для статьи и для навигации, поисковые системы точнее определяют важные части контента Выделенные сниппеты . Использование <time> , <address> и других семантических элементов повышает шансы на получение расширенных сниппетов в результатах поиска

. Использование , и других семантических элементов повышает шансы на получение расширенных сниппетов в результатах поиска Мобильная оптимизация . Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, оптимизированным для мобильных устройств, а семантическая верстка является частью этой оптимизации

. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, оптимизированным для мобильных устройств, а семантическая верстка является частью этой оптимизации Снижение показателя отказов. Семантически правильные страницы обычно лучше отображаются на разных устройствах, что улучшает пользовательский опыт и снижает процент отказов

Влияние на доступность

Доступность веб-сайта означает, что им могут пользоваться люди с ограниченными возможностями, включая тех, кто использует скринридеры или управляет компьютером с помощью клавиатуры.

Навигация для скринридеров . Программы чтения с экрана могут определять заголовки, навигационные элементы и основной контент, позволяя пользователям быстро перемещаться по странице

. Программы чтения с экрана могут определять заголовки, навигационные элементы и основной контент, позволяя пользователям быстро перемещаться по странице ARIA-роли . Семантические теги автоматически предоставляют соответствующие ARIA-роли (например, <nav> имеет роль "navigation")

. Семантические теги автоматически предоставляют соответствующие ARIA-роли (например, имеет роль "navigation") Клавиатурная навигация . Семантически структурированная страница обычно имеет логичный порядок навигации с помощью клавиши Tab

. Семантически структурированная страница обычно имеет логичный порядок навигации с помощью клавиши Tab Правовые требования. Во многих странах есть законы, требующие, чтобы веб-сайты были доступны для людей с ограниченными возможностями

Статистика, подтверждающая важность семантической верстки:

Показатель Влияние семантической верстки Позиции в поисковой выдаче +15-20% улучшение в среднем по отрасли Скорость индексации На 35% быстрее для семантически правильных страниц Пользователи с ограниченными возможностями 15% населения имеет какие-либо ограничения, которые влияют на использование веб-сайтов Мобильный трафик Более 60% всего веб-трафика приходится на мобильные устройства, где семантика особенно важна Конверсия Рост до 25% после внедрения доступной и семантически правильной верстки

Инструменты для проверки семантической верстки: 🔧

HTML5 Validator (W3C) — проверяет правильность использования HTML5 тегов Lighthouse (Google) — оценивает доступность, SEO и производительность WAVE Web Accessibility Tool — выявляет проблемы с доступностью Структурированные данные в Google Search Console — проверяет, как Google интерпретирует вашу разметку Screen Reader Testing — тестирование с помощью программ чтения с экрана (NVDA, VoiceOver)

Практические рекомендации для улучшения SEO и доступности через семантическую верстку:

Используйте один <h1> на страницу и сохраняйте иерархию заголовков

на страницу и сохраняйте иерархию заголовков Добавляйте атрибуты alt ко всем информативным изображениям

Используйте <button> для интерактивных элементов вместо стилизованных <div>

для интерактивных элементов вместо стилизованных Применяйте ARIA-атрибуты там, где семантических тегов недостаточно

Проверяйте контрастность текста для улучшения читаемости

Используйте <label> для полей форм и привязывайте их к соответствующим элементам ввода