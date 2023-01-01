QlikView: мощный инструмент для бизнес-аналитики и инсайтов

Люди, стремящиеся обучиться работе с QlikView и другими инструментами бизнес-аналитики QlikView — это мощный инструмент бизнес-аналитики, который может превратить хаос необработанных данных в ценные бизнес-инсайты. Представьте, что вам нужно за пару кликов визуализировать продажи по регионам, проанализировать эффективность маркетинговых кампаний или определить причины оттока клиентов. Большинство аналитиков тратят часы на подготовку таких отчетов, в то время как пользователи QlikView получают результат в разы быстрее. В этом руководстве я детально разберу, как начать работу с этой BI-платформой и уже через неделю выдавать результаты, на которые раньше уходили месяцы. 🚀

QlikView: что такое и почему важно для бизнес-аналитики

QlikView — это платформа для бизнес-аналитики, которая позволяет собирать, обрабатывать и визуализировать данные из разрозненных источников. В отличие от традиционных BI-решений, QlikView использует ассоциативную модель данных, которая хранит информацию в оперативной памяти (in-memory technology), что значительно ускоряет анализ и обработку. 📊

Главная особенность QlikView — интуитивный интерфейс, позволяющий пользователям исследовать данные без предварительного написания сложных SQL-запросов. Платформа обрабатывает данные в оперативной памяти, что делает анализ молниеносным даже при работе с миллионами записей.

В основе QlikView лежит ассоциативный подход к анализу данных. Это означает, что система автоматически определяет взаимосвязи между различными наборами данных. Когда пользователь выбирает определенный элемент данных, система мгновенно подсвечивает все связанные с ним элементы во всех визуализациях.

Александр Петров, Руководитель отдела аналитики Мой первый опыт работы с QlikView произошел, когда нашей команде поставили задачу снизить отток клиентов в телеком-компании. До этого аналитики неделями готовили отчеты в Excel, а руководство получало устаревшую информацию, когда уже было поздно принимать меры. После внедрения QlikView мы создали интерактивный дашборд, показывающий клиентов с высоким риском оттока в реальном времени. Платформа автоматически анализировала десятки факторов: от количества обращений в поддержку до изменений в пользовательском поведении. Результат превзошел ожидания: за три месяца нам удалось снизить отток на 17%. Когда CEO компании увидел, как легко он может самостоятельно "погружаться" в данные и находить проблемные зоны, он выделил дополнительный бюджет на развитие аналитики. QlikView окупился за первый квартал использования.

В контексте современных бизнес-требований QlikView решает несколько критических задач:

Объединение данных : интеграция информации из различных источников (CRM, ERP, Excel-файлы, веб-сервисы) в единую аналитическую систему

: интеграция информации из различных источников (CRM, ERP, Excel-файлы, веб-сервисы) в единую аналитическую систему Демократизация данных : предоставление доступа к аналитике сотрудникам без технического бэкграунда

: предоставление доступа к аналитике сотрудникам без технического бэкграунда Ускорение принятия решений : сокращение времени от возникновения вопроса до получения ответа с часов до секунд

: сокращение времени от возникновения вопроса до получения ответа с часов до секунд Обнаружение скрытых взаимосвязей: выявление неочевидных паттернов в данных, которые можно использовать для оптимизации бизнес-процессов

Согласно исследованию Gartner, компании, внедрившие продвинутые BI-решения вроде QlikView, показывают на 8-10% более высокий рост прибыли по сравнению с конкурентами, которые не используют аналитические инструменты.

Ключевые преимущества и основные функции QlikView

QlikView обладает рядом конкурентных преимуществ, которые делают его одним из лидеров на рынке BI-платформ. Рассмотрим наиболее значимые из них. 🏆

Преимущество Описание Бизнес-эффект Ассоциативная модель данных Динамическое определение взаимосвязей между данными без предварительного моделирования Сокращение времени на подготовку данных на 40-60% In-Memory технология Хранение и обработка данных в оперативной памяти Увеличение скорости анализа в 10-100 раз по сравнению с традиционными решениями Интуитивный интерфейс Простая навигация и взаимодействие с данными без программирования Снижение порога входа для бизнес-пользователей, увеличение adoption rate на 30% Полная кастомизация Гибкие возможности настройки визуализаций и отчетов Адаптация под специфические потребности любого бизнеса Мобильный доступ Работа с аналитикой с любого устройства Повышение оперативности принятия решений в 3 раза

Основные функциональные возможности QlikView включают:

ETL-процессы (Extract, Transform, Load) — встроенные инструменты для извлечения, преобразования и загрузки данных без необходимости использования сторонних решений

(Extract, Transform, Load) — встроенные инструменты для извлечения, преобразования и загрузки данных без необходимости использования сторонних решений Расширенные возможности визуализации — от стандартных графиков до продвинутых диаграмм, тепловых карт и географических карт

— от стандартных графиков до продвинутых диаграмм, тепловых карт и географических карт Скриптовый язык — собственный язык для настройки сложных сценариев загрузки и обработки данных

— собственный язык для настройки сложных сценариев загрузки и обработки данных Коллаборативные функции — совместная работа над аналитическими отчетами, комментирование и распространение инсайтов

— совместная работа над аналитическими отчетами, комментирование и распространение инсайтов Автоматизация — планирование обновления данных и рассылки отчетов по расписанию

— планирование обновления данных и рассылки отчетов по расписанию Аналитика данных — встроенные статистические функции, прогнозирование, кластерный анализ

QlikView особенно эффективен в сценариях, когда необходимо быстро проанализировать большие объемы данных и предоставить результаты широкому кругу пользователей. Например, для мониторинга KPI, отслеживания эффективности продаж, анализа клиентского поведения или оптимизации цепочки поставок.

Первые шаги: настройка и базовые операции в QlikView

Чтобы начать работу с QlikView, необходимо выполнить несколько простых шагов по настройке и освоить базовые операции. Даже если у вас нет опыта работы с BI-инструментами, вы сможете быстро освоить основы. 🛠️

Шаг 1: Установка QlikView Начните с загрузки Personal Edition с официального сайта Qlik. Эта версия бесплатна для личного использования и идеальна для обучения. После загрузки следуйте стандартной процедуре установки:

Запустите скачанный файл установки

Примите лицензионное соглашение

Выберите папку для установки (рекомендуется использовать предложенную по умолчанию)

Завершите процесс установки, нажав "Finish"

Шаг 2: Подключение к источникам данных После запуска QlikView необходимо подключиться к данным. Платформа поддерживает множество источников:

Файлы (Excel, CSV, XML, QVD)

Базы данных (SQL Server, Oracle, MySQL и др.)

Облачные сервисы (Salesforce, Google Analytics)

Веб-сервисы через API

Для подключения к данным:

Выберите "File" → "New" для создания нового документа Перейдите на вкладку "Edit Script" (Ctrl+E) Нажмите "Data" и выберите тип источника данных Следуйте инструкциям мастера подключения

Шаг 3: Создание модели данных В редакторе скриптов QlikView вы увидите сгенерированный код для загрузки данных. Даже без глубоких технических знаний вы можете адаптировать его под свои нужды:

LOAD ID, Customer, Product, Amount, Date FROM [C:\Data\Sales.xlsx] (ooxml, embedded labels, table is Sales);

После написания скрипта нажмите "Reload" (F5), чтобы загрузить данные. QlikView автоматически определит связи между таблицами, если в них есть общие поля.

Шаг 4: Создание первых объектов После загрузки данных пора создать первые визуализации:

Кликните правой кнопкой мыши на пустом месте и выберите "New Sheet Object" Выберите тип объекта (например, "Chart" или "Table Box") Следуйте инструкциям мастера создания объекта: Выберите измерения (поля для группировки)

Выберите выражения (метрики для анализа)

Настройте внешний вид

Шаг 5: Взаимодействие с данными Уникальная особенность QlikView — интерактивный анализ данных. Для этого:

Кликните на любой элемент данных, чтобы отфильтровать все связанные данные

Удерживайте Ctrl при клике для выбора нескольких значений

Нажмите кнопку "Clear" для сброса всех фильтров

Используйте "Current Selections Box" для отслеживания текущих фильтров

Мария Соколова, BI-аналитик Когда я пришла в компанию по производству FMCG-товаров, директор по маркетингу жаловался на невозможность оперативно анализировать эффективность промо-акций. Маркетологи были вынуждены ждать неделями, пока IT-отдел подготовит нужные отчеты в устаревшей системе. Я предложила внедрить QlikView и за две недели создала приложение для анализа промо-активностей. Первым вызовом стала интеграция данных из SAP, Excel-файлов от полевых сотрудников и системы мониторинга цен конкурентов. QlikView справился с этой задачей благодаря встроенным коннекторам и гибкому ETL-процессу. В день презентации решения произошло то, чего не ожидал никто: директор по маркетингу, увидев интерактивные графики и возможность самостоятельно "копать" данные, тут же обнаружил, что три крупных промо-акции показывали отрицательную маржинальность, хотя считались успешными. Компания сэкономила более 20 миллионов рублей, отказавшись от неэффективных механик продвижения. С тех пор маркетологи не начинают ни одной новой акции без предварительного анализа в QlikView.

Создание аналитических отчетов в QlikView: пошаговое руководство

После освоения базовых функций QlikView пора перейти к созданию полноценных аналитических отчетов. Здесь я расскажу, как построить информативный дашборд, который поможет принимать обоснованные бизнес-решения. 📈

Шаг 1: Планирование дашборда Прежде чем приступать к созданию визуализаций, определите:

Ключевые вопросы, на которые должен отвечать дашборд

Основные метрики и KPI для отслеживания

Целевую аудиторию (руководители, аналитики, операционный персонал)

Необходимую степень детализации данных

Логическую структуру и навигацию между разделами

Шаг 2: Создание структуры листов QlikView позволяет организовать анализ на нескольких листах, каждый из которых может фокусироваться на определенном аспекте бизнеса:

Выберите "Layout" → "Add Sheet" или кликните "+" на панели листов Дайте листам информативные названия (например, "Обзор продаж", "Региональный анализ", "Динамика по времени") Создайте кнопки навигации между листами (New Sheet Object → Button)

Шаг 3: Создание ключевых визуализаций В зависимости от ваших аналитических целей, выберите наиболее подходящие типы визуализаций:

Тип визуализации Когда использовать Пример применения Линейный график Для отображения тенденций во времени Динамика продаж за последние 12 месяцев Гистограмма Для сравнения категорий Продажи по продуктовым группам Круговая диаграмма Для отображения долей в общем объеме Структура клиентской базы по сегментам Таблица Для детального представления данных Список топ-10 клиентов с детализацией продаж Дерево Для иерархических данных Продажи по регионам → городам → магазинам Датчик (Gauge) Для отображения KPI относительно целевых значений Выполнение плана продаж в процентах Тепловая карта Для визуализации матричных данных с цветовым кодированием Корреляция между маркетинговыми каналами и конверсией

Для создания каждой визуализации:

Кликните правой кнопкой мыши → New Sheet Object → Chart Выберите тип диаграммы В поле "Dimensions" добавьте категориальные поля (например, Product, Region) В поле "Expressions" добавьте формулы для расчета метрик: Sum(Sales) – сумма продаж

Count(CustomerID) – количество клиентов

Avg(OrderValue) – средний чек

Шаг 4: Добавление интерактивных фильтров Создайте объекты-фильтры, которые позволят пользователям самостоятельно исследовать данные:

List Box – для фильтрации по одному полю (Region, Product Category)

Multi Box – для компактного размещения нескольких фильтров

Current Selections Box – для отображения текущих выбранных фильтров

Slider Object – для фильтрации по числовым диапазонам

Шаг 5: Расчет продвинутых метрик Используйте выражения QlikView для создания сложных метрик:

Год к году рост: Sum(Sales) / Sum({<Year={$(=Year(today())-1)}>}Sales) – 1

Доля от общего: Sum(Sales) / Sum(TOTAL Sales)

Накопительный итог: RangeSum(Above(Sum(Sales), 0, RowNo()))

Скользящее среднее: Avg(Above(Sum(Sales), 0, 3))

Шаг 6: Оформление и оптимизация Финальные штрихи для создания профессионального дашборда:

Применить согласованную цветовую схему (Settings → Document Properties → Colors)

Добавить заголовки и описания к каждому объекту

Настроить всплывающие подсказки для улучшения пользовательского опыта

Оптимизировать производительность, удалив ненужные поля и создав правильные ассоциации

Настроить условное форматирование (выделение важных значений цветом)

Добавить текстовые объекты с пояснениями для конечных пользователей

При создании дашбордов придерживайтесь принципа "от общего к частному" — сначала показывайте обобщенные KPI, затем предоставляйте возможность "погружаться" в детали. Такой подход обеспечит интуитивно понятный пользовательский опыт.

QlikView vs другие BI-инструменты: что выбрать для вашего бизнеса

При выборе BI-платформы важно понимать ключевые различия между лидерами рынка и определить, какой инструмент лучше соответствует потребностям вашего бизнеса. Рассмотрим, как QlikView позиционируется относительно основных конкурентов. 🔍

QlikView vs Power BI Microsoft Power BI завоевал популярность благодаря интеграции с экосистемой Microsoft и относительно низкому порогу входа:

Преимущества QlikView: более мощный ETL, лучшая ассоциативная модель данных, гибкость настройки

более мощный ETL, лучшая ассоциативная модель данных, гибкость настройки Преимущества Power BI: более низкая стоимость, тесная интеграция с Excel и другими продуктами Microsoft, регулярные обновления

QlikView предпочтителен для компаний, которым важна глубокая аналитика и гибкость, а Power BI — для организаций, активно использующих экосистему Microsoft и нуждающихся в базовой аналитике с быстрым развертыванием.

QlikView vs Tableau Tableau традиционно считается лидером в области визуализации данных:

Преимущества QlikView: более развитый ETL-процесс, лучшая производительность на больших объемах данных, более низкая стоимость владения

более развитый ETL-процесс, лучшая производительность на больших объемах данных, более низкая стоимость владения Преимущества Tableau: интуитивно понятный интерфейс, превосходные возможности визуализации, сильная мобильная платформа

QlikView подойдет компаниям, которым требуется комплексный анализ сложных данных с высокой производительностью, а Tableau — тем, кто делает акцент на создании привлекательных визуализаций и имеет чистые структурированные данные.

QlikView vs Qlik Sense Qlik Sense — современный преемник QlikView от той же компании:

Преимущества QlikView: более развитые возможности для разработчиков, лучшая кастомизация, устоявшаяся платформа

более развитые возможности для разработчиков, лучшая кастомизация, устоявшаяся платформа Преимущества Qlik Sense: современный веб-интерфейс, адаптивный дизайн, расширенные возможности самообслуживания

QlikView остается предпочтительным для компаний с выделенными BI-командами и требованиями к высокой кастомизации, тогда как Qlik Sense лучше подходит для организаций, стремящихся к self-service BI.

Ключевые факторы выбора При принятии решения о выборе BI-платформы оцените следующие критерии:

Сложность данных и источников: QlikView превосходит конкурентов при работе со сложными данными из многих источников Технические компетенции команды: Для эффективного использования QlikView требуется более высокий уровень технической подготовки Бюджет: QlikView имеет более высокую стоимость лицензий по сравнению с Power BI, но ниже, чем у Tableau Требования к визуализации: Если красота визуализаций критически важна, Tableau может быть предпочтительнее Масштаб внедрения: QlikView отлично работает как для департаментских, так и для общекорпоративных решений

Тренды и перспективы Наблюдая за развитием рынка BI-инструментов, можно отметить следующие тенденции:

Все платформы движутся в сторону cloud-first решений

Расширяется интеграция с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения

Растёт фокус на самообслуживание пользователей (self-service BI)

Усиливается внимание к аналитике в реальном времени

В этом контексте QlikView сохраняет сильные позиции благодаря мощному аналитическому ядру и постоянному развитию. Компания Qlik активно инвестирует в интеграцию AI-возможностей и улучшение пользовательского опыта, что позволяет QlikView оставаться конкурентоспособным даже на фоне более новых решений.

Выбирая QlikView, вы получаете проверенную платформу с богатой функциональностью и отличной производительностью, особенно подходящую для сложных аналитических задач и работы с большими объемами разнородных данных.