Искусство создания промптов: руководство по общению с ChatGPT

Для кого эта статья:

Специалисты в области копирайтинга и контент-менеджмента

Программисты и технические специалисты, работающие с ИИ

Пользователи ChatGPT, стремящиеся улучшить навыки взаимодействия с языковыми моделями Взаимодействие с ChatGPT напоминает диалог с интеллектуальным собеседником, который понимает ровно то, что вы ему говорите — ни больше, ни меньше. Промпты — это ключ к этому диалогу, определяющий не только что вы получите в ответ, но и качество всего взаимодействия. Когда я впервые начал работать с языковыми моделями, мне потребовалось немало времени, чтобы понять: разница между посредственным и выдающимся результатом заключается именно в формулировке запроса. В этом руководстве я поделюсь методологией создания промптов, которая трансформирует ChatGPT из простого текстового генератора в мощный инструмент для решения сложных задач. 🚀

Что такое промпты и зачем они нужны в работе с ChatGPT

Промпт — это текстовая инструкция или запрос, который вы отправляете языковой модели для получения определённого результата. По сути, это способ коммуникации с искусственным интеллектом, определяющий контекст, задачу и ожидаемый формат ответа.

В работе с ChatGPT промпты выполняют несколько критических функций:

Определяют конкретную задачу или проблему, которую должен решить ИИ

Устанавливают контекст взаимодействия и рамки генерации

Указывают необходимый формат, стиль и тон ответа

Передают дополнительную информацию, необходимую для качественного результата

Продуманный промпт — это граница между "ИИ не понял, чего я хочу" и "ИИ создал именно то, что нужно". В отличие от поисковых запросов, где достаточно ввести несколько ключевых слов, эффективные промпты требуют структурированного подхода и понимания принципов работы языковой модели.

Михаил Дорофеев, инженер по промпт-инжинирингу Когда я только начинал работать с ИИ, я относился к промптам слишком поверхностно. Однажды мне нужно было подготовить техническую документацию для нового API. Вместо того чтобы детально описать требования, я просто отправил ChatGPT запрос "Напиши документацию для REST API". Результат был настолько общим и бесполезным, что пришлось всё переделывать вручную. Этот опыт стал поворотным — я понял, что общение с ИИ требует такой же точности и структурированности, как и программирование. После изучения промпт-инжиниринга я смог переформулировать запрос, включив спецификации, примеры использования, целевую аудиторию и предпочтительный формат. Результат превзошёл ожидания — сгенерированная документация требовала лишь минимальных правок и сэкономила мне десятки часов работы.

Стоит понимать, что для ChatGPT не существует "подразумеваемого контекста" — он работает исключительно с информацией, которую вы ему предоставляете. Поэтому качество и детализация промпта напрямую влияют на результат взаимодействия.

Тип промпта Применение Пример Базовый запрос Получение общей информации "Расскажи о квантовой физике" Инструктивный промпт Получение пошаговой инструкции "Объясни, как настроить VPN на Windows 11, шаг за шагом" Ролевой промпт Задание контекста и персонажа "Выступи в роли финансового аналитика и оцени инвестиционные перспективы компании X" Форматированный промпт Получение ответа в определённом формате "Создай таблицу сравнения трёх популярных языков программирования"

Основные принципы создания эффективных промптов

Разработка эффективных промптов — это искусство балансирования между конкретностью и гибкостью. Следующие принципы помогут вам достичь оптимальных результатов при взаимодействии с ChatGPT:

Конкретность и ясность — избегайте двусмысленностей и нечётких формулировок, которые могут быть интерпретированы по-разному

— избегайте двусмысленностей и нечётких формулировок, которые могут быть интерпретированы по-разному Контекстуальность — предоставляйте достаточно фоновой информации для правильного понимания задачи

— предоставляйте достаточно фоновой информации для правильного понимания задачи Структурированность — разбивайте сложные запросы на логические компоненты

— разбивайте сложные запросы на логические компоненты Итеративность — будьте готовы уточнять и переформулировать промпт на основе полученных результатов

— будьте готовы уточнять и переформулировать промпт на основе полученных результатов Специфичность формата — указывайте желаемый формат ответа (список, таблица, параграф)

При создании промптов необходимо понимать, как языковая модель воспринимает информацию. Вот ключевые моменты, которые стоит учитывать:

ChatGPT лучше работает с конкретными примерами, чем с абстрактными концепциями Модель не имеет долгосрочной памяти за пределами текущего диалога Контекстное окно ограничено (для GPT-3.5 около 4000 токенов, для GPT-4 — 8000-32000 в зависимости от модели) Система лучше справляется с задачами, для которых существуют шаблоны в обучающих данных

Елена Соколова, контент-стратег Мой клиент, владелец интернет-магазина органической косметики, был разочарован тем, как ИИ генерировал описания товаров — они получались шаблонными и не передавали уникальность продуктов. Я предложила эксперимент: вместо общего запроса "напиши описание для крема" мы создали детализированный промпт, включающий: 1) целевую аудиторию (экологически сознательные женщины 25-40 лет), 2) уникальные преимущества (состав, происхождение ингредиентов, этические аспекты производства), 3) тон коммуникации (дружелюбный, но научно обоснованный), 4) структуру (проблема-решение-состав-применение). Результат был потрясающим — конверсия страниц с новыми описаниями выросла на 32% за первый месяц. Этот случай убедил меня, что промпт-инжиниринг — это не просто технический навык, а стратегический инструмент маркетинга.

Структура идеального промпта: от простого к сложному

Идеальный промпт имеет чёткую структуру, которая обеспечивает максимально точное понимание задачи. Я рекомендую использовать следующую схему построения промптов, которая хорошо работает как для простых, так и для комплексных задач:

Определение роли — укажите, кем должен "выступать" ИИ (эксперт, консультант, писатель) Контекст задачи — краткое описание ситуации и предыстории Конкретная инструкция — что именно нужно сделать Параметры выполнения — объём, формат, стиль, тон Ограничения и требования — чего следует избегать или что обязательно включить Примеры (опционально) — образцы желаемого результата

Рассмотрим эволюцию промпта от базового к комплексному на примере создания описания продукта:

Уровень сложности Пример промпта Недостатки/Преимущества Базовый "Напиши описание для наушников" Слишком общий, не даёт контекста, результат будет шаблонным Улучшенный "Напиши продающее описание для беспроводных наушников с шумоподавлением, ориентированных на спортсменов" Добавлен контекст и целевая аудитория, но всё ещё не хватает параметров Продвинутый "Выступи в роли копирайтера. Создай продающее описание для беспроводных наушников с шумоподавлением для спортсменов. Текст должен быть энергичным, до 150 слов, подчеркивать водостойкость и длительное время работы" Включает роль, задачу, контекст, параметры и ключевые моменты Комплексный "Ты опытный копирайтер, специализирующийся на спортивных товарах. Напиши продающее описание для беспроводных наушников SoundFit Pro, предназначенных для профессиональных бегунов. Особенности: водонепроницаемость IPX7, 8 часов работы, активное шумоподавление. Целевая аудитория: спортсмены 25-40 лет. Текст должен быть динамичным, включать технические детали, но быть понятным непрофессионалам. Формат: 3-4 коротких параграфа, общим объёмом 120-150 слов. Обязательно включить призыв к действию. Избегать клише типа 'революционный продукт'." Максимально детализирован, включает все необходимые параметры, ограничения и требования

Для эффективного промпта важно соблюдать баланс между детализацией и ясностью. Избыточная информация может запутать модель, а недостаточная — привести к обобщённым результатам.

Техники оптимизации промптов для разных задач

Каждый тип задач требует специфического подхода к созданию промптов. Рассмотрим основные техники оптимизации для различных сценариев применения ChatGPT. 🎯

Для генерации креативного контента:

Используйте метод "покажи, не рассказывай" — вместо "напиши креативно" дайте примеры креативных текстов

Задайте конкретные креативные ограничения (жанр, стиль, длина)

Предложите необычную перспективу или точку зрения

Включайте эмоциональные триггеры и сенсорные детали

Для получения фактической информации:

Запрашивайте источники и обоснования (хотя возможности модели здесь ограничены)

Просите разделять факты и мнения

Указывайте необходимый уровень детализации

Используйте технику "стилизации под эксперта" — просите модель отвечать как специалист в конкретной области

Для аналитических задач:

Применяйте технику "цепочки рассуждений" (chain-of-thought) — просите модель шаг за шагом объяснять свои выводы

Используйте метод "разделяй и властвуй" — разбивайте сложную проблему на подзадачи

Просите рассмотреть проблему с разных точек зрения

Включайте в промпт критерии оценки и сравнения

Для программирования и технических задач:

Указывайте язык программирования, версию и целевую платформу

Предоставляйте примеры входных и ожидаемых выходных данных

Просите комментировать код и объяснять логику

Используйте итеративный подход — начинайте с общего алгоритма, затем уточняйте детали

Одной из наиболее эффективных техник является "немногократное дообучение" (few-shot learning) — предоставление модели нескольких примеров желаемого формата ответа. Например, если вам нужно создать серию описаний для продуктов, включите в промпт 2-3 примера уже готовых описаний, соответствующих вашим требованиям.

Также стоит учитывать так называемый "эффект позиции" — информация в начале и конце промпта часто получает больший вес. Поэтому наиболее важные инструкции стоит размещать в этих позициях.

При работе с ограничениями контекстного окна используйте технику "компрессии информации" — вместо предоставления полных текстов приводите ключевые тезисы или сжатые версии материалов.

Готовые шаблоны промптов для решения популярных задач

Ниже представлены готовые шаблоны промптов для наиболее распространённых задач. Вы можете использовать их как основу, адаптируя под свои конкретные потребности. Для удобства я разделил их на категории и привел примеры заполнения.

🖋️ Для создания контента:

Выступи в роли [тип специалиста, например, копирайтера]. Создай [тип контента: статья/пост/описание] на тему [тема]. Целевая аудитория: [описание аудитории]. Используй [тон/стиль] и сохраняй объём около [количество] слов. Обязательно включи следующие ключевые моменты: [список пунктов]. Формат должен включать: [структура: введение, подзаголовки, вывод и т.д.].

Пример: "Выступи в роли копирайтера в сфере экологии. Создай информационную статью на тему 'Безотходное потребление в городских условиях'. Целевая аудитория: молодые профессионалы 25-35 лет, интересующиеся экологичным образом жизни. Используй информативный, но дружелюбный стиль и сохраняй объём около 800 слов. Обязательно включи следующие ключевые моменты: базовые принципы zero waste, практические советы для начинающих, экономические преимущества. Формат должен включать: захватывающее введение, 3-4 подзаголовка с советами, заключение с призывом к действию."

🔎 Для исследования и анализа:

Ты [роль эксперта] с опытом в [область]. Проведи анализ [предмет анализа] с точки зрения следующих критериев: [список критериев]. Рассмотри преимущества и недостатки. Представь результаты в структурированном виде с разделением на [разделы]. Заверши анализ выводом о [конкретный аспект для заключения].

Пример: "Ты финансовый аналитик с опытом в инвестиционном консалтинге. Проведи анализ стратегий пассивного инвестирования для долгосрочного роста капитала с точки зрения следующих критериев: доходность, риски, ликвидность, налоговая эффективность, минимальный порог входа. Рассмотри преимущества и недостатки каждой стратегии. Представь результаты в структурированном виде с разделением на описание стратегии, исторические показатели, прогнозы и рекомендации. Заверши анализ выводом о наиболее подходящих стратегиях для инвесторов с горизонтом 15+ лет."

💻 Для программирования и технических задач:

Выступи в роли разработчика [язык/технология]. Мне нужно создать [описание функциональности] для [платформа/среда]. Код должен быть [требования к коду: оптимизированный/читаемый/документированный]. Используй следующие технические требования: [список требований]. Предоставь полный исходный код с комментариями и объяснением логики работы.

Пример: "Выступи в роли разработчика Python. Мне нужно создать скрипт для автоматического парсинга данных с веб-страниц и сохранения их в CSV-файл для последующего анализа. Код должен быть читаемым, с обработкой исключений и возможностью легкого расширения. Используй следующие технические требования: работа с библиотеками requests и BeautifulSoup4, многопоточность для ускорения парсинга, возможность настройки параметров через конфигурационный файл, логирование процесса. Предоставь полный исходный код с комментариями и объяснением логики работы."

🧠 Для обучения и объяснения:

Ты [роль преподавателя/эксперта] в области [предметная область]. Объясни концепцию [концепция/тема] человеку с уровнем знаний [начальный/средний/продвинутый]. Используй [подход к объяснению: аналогии, примеры из жизни, визуальные описания]. Структурируй объяснение в следующем порядке: [структура объяснения]. Заверши объяснение практическим примером или упражнением.

Пример: "Ты преподаватель квантовой физики. Объясни концепцию квантовой запутанности человеку с средним уровнем знаний физики (выпускник школы). Используй понятные аналогии и визуальные описания, избегай сложных математических формул. Структурируй объяснение в следующем порядке: историческое открытие, базовые принципы, практические приложения в современных технологиях, нерешенные вопросы. Заверши объяснение простым мысленным экспериментом, который читатель может представить самостоятельно."

При использовании этих шаблонов помните, что лучший результат достигается через итеративный процесс — не бойтесь экспериментировать, уточнять и модифицировать промпты на основе полученных ответов. 🔄