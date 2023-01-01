Pre Intermediate уровень английского: особенности, навыки, переход

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на уровне Pre Intermediate

Преподаватели английского языка, которые работают с учениками данного уровня

Родители или опекуны студентов, интересующиеся процессом обучения английскому языку Помните ситуацию, когда вы с уверенностью заказывали кофе в зарубежном кафе, но терялись при попытке объяснить, почему он вам не подходит? Или когда вы могли рассказать о своих выходных, но сложный вопрос о политике вызывал ступор? Скорее всего, вы находились на уровне Pre Intermediate. Это своеобразный языковой перекрёсток: базовые знания уже освоены, но до свободного владения ещё далеко. Давайте разберёмся, что конкретно представляет собой этот уровень, как точно определить его у себя и какие возможности он открывает. 🧩

Pre Intermediate уровень: место в системе CEFR (A2-B1)

Pre Intermediate — промежуточный уровень владения английским языком, который находится между Elementary (А1) и Intermediate (B1) в общеевропейской системе CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Фактически, это переходная ступень от базового уровня A2 к более продвинутому B1.

CEFR разделяет языковые компетенции на шесть основных уровней: A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Pre Intermediate находится между A2 и B1, что означает: вы уже не совсем новичок, но еще не достигли уверенного среднего уровня. 📊

Антон Петров, методист языковых курсов: Когда ко мне пришла Марина, она бойко рассказывала о себе заученными фразами, но терялась при любом неожиданном вопросе. Классическая ситуация для Pre Intermediate! Мы провели диагностику и обнаружили, что Марина уже прошла базовые времена (Present Simple, Present Continuous, Past Simple), но еще не освоила сложные конструкции. Она могла описать свой день и хобби, но запиналась при обсуждении условных предложений. Через 3 месяца целенаправленных занятий Марина перешла на уровень Intermediate — начала смотреть сериалы в оригинале с субтитрами и уверенно общаться с иностранными коллегами на рабочие темы.

На уровне Pre Intermediate вы находитесь в процессе перехода от выживания в языковой среде к комфортному общению. Вот как это выглядит в системе CEFR:

Уровень CEFR Название Описание A1 Beginner Базовое понимание и использование знакомых повседневных выражений A2 Elementary Общение в простых, повседневных ситуациях A2-B1 Pre Intermediate Переходный этап: расширение словарного запаса, более сложные грамматические структуры B1 Intermediate Понимание основных идей четкого стандартного текста, способность общаться в большинстве ситуаций

На уровне Pre Intermediate человек обычно может:

Понимать основные идеи простых текстов на знакомые темы

Общаться в большинстве ситуаций во время путешествий

Составлять несложные связные тексты на знакомые темы

Описывать опыт, события, мечты и кратко обосновывать свое мнение

Навыки разговорного английского на уровне Pre Intermediate

На уровне Pre Intermediate ваши разговорные навыки начинают трансформироваться из "выживания с минимальным словарным запасом" в более осмысленное общение. Это своеобразный прорыв, когда вы переходите от заученных фраз к самостоятельному построению предложений. 🗣️

Елена Соколова, преподаватель английского языка: Мой студент Дмитрий работал в IT-компании и столкнулся с задачей проведения презентаций на английском. На первой встрече он мог рассказать о своем опыте работы и базовых технических задачах, но терялся при необходимости отвечать на вопросы или объяснять сложные концепции. Мы определили его уровень как Pre Intermediate и составили план: сначала отработали типичные фразы для презентаций, затем перешли к спонтанным вопросам. Через 2 месяца интенсивных занятий Дмитрий уже мог вести небольшие встречи на английском. Ключевым моментом был переход от подготовленной речи к импровизации — типичный скачок для Pre Intermediate уровня.

Вот основные разговорные навыки, которыми обычно обладает человек на уровне Pre Intermediate:

Может поддерживать простую беседу на знакомые темы (работа, хобби, путешествия)

Способен рассказать о своем прошлом опыте и планах на будущее

Может выразить свое мнение по несложным вопросам

Умеет задавать вопросы для получения необходимой информации

Способен объяснить проблему и попросить о помощи

Может описать людей, места и вещи с использованием базовых прилагательных

Однако на этом уровне все еще существуют заметные ограничения:

Затруднения при быстром темпе речи собеседника

Неуверенность в использовании сложных грамматических конструкций

Необходимость в паузах для формулирования мыслей

Ограниченный словарный запас для обсуждения специализированных тем

Трудности с пониманием идиом и разговорных выражений

Словарный запас и грамматика Pre Intermediate

На уровне Pre Intermediate ваш языковой инструментарий существенно расширяется. Если на Elementary вы работали с базовыми кирпичиками языка, то теперь начинаете строить из них более сложные конструкции. 📚

Словарный запас на этом уровне обычно включает около 1500-2000 слов. Этого достаточно для повседневного общения, но недостаточно для свободного выражения мыслей на любую тему.

Аспект языка Что знает Pre Intermediate Чего еще не знает Времена Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Present Perfect (начальный уровень) Past Perfect, Future Continuous, сложные формы Present Perfect Модальные глаголы Can, must, should, have to (базовые функции) Сложные конструкции с модальными глаголами, might, would rather Условные предложения First Conditional, начальное понимание Second Conditional Third Conditional, mixed conditionals Пассивный залог Базовые формы в Present и Past Simple Пассивные конструкции в сложных временах Словарный запас Повседневные темы, базовая лексика для работы и путешествий Специализированная лексика, идиомы, сленг

Темы, с которыми обычно знаком Pre Intermediate студент:

Работа и карьера (названия профессий, базовые должностные обязанности)

Путешествия (транспорт, размещение, достопримечательности)

Еда и рестораны (заказ еды, описание блюд)

Покупки (одежда, электроника, продукты)

Здоровье (части тела, базовые симптомы и заболевания)

Образование (типы школ, предметы, базовая академическая лексика)

Развлечения (фильмы, музыка, спорт, хобби)

Основные грамматические концепции, которые осваиваются на уровне Pre Intermediate:

Сравнительные и превосходные степени прилагательных: bigger than, the biggest Количественные слова: much, many, a lot of, a few, a little Герундий и инфинитив: базовые правила использования (like doing vs want to do) Косвенная речь: в простых случаях и преимущественно в настоящем времени Артикли: более сложные случаи использования определенного и неопределенного артиклей Предлоги времени и места: расширенное использование Наречия частотности и образа действия: often, usually, carefully, quickly

Как самостоятельно определить свой Pre Intermediate уровень

Определение своего уровня английского — важный шаг для планирования дальнейшего обучения. Есть несколько способов проверить, находитесь ли вы на уровне Pre Intermediate. 🔍

Вот признаки, по которым можно определить, что ваш уровень соответствует Pre Intermediate:

Вы понимаете медленную речь на знакомые темы, но испытываете трудности с быстрой речью и незнакомыми темами Можете составить несколько связных предложений о себе, своей работе, интересах, но с паузами для подбора слов Способны поддерживать короткий диалог, но затрудняетесь в продолжительной беседе Понимаете основную идею текстов на знакомые темы, но часто приходится перечитывать сложные места Делаете грамматические ошибки, но они обычно не препятствуют пониманию

Для более точного определения уровня можно воспользоваться следующими методами:

Онлайн-тесты : многие языковые школы и образовательные платформы предлагают бесплатные тесты на определение уровня

: многие языковые школы и образовательные платформы предлагают бесплатные тесты на определение уровня Самооценка по дескрипторам CEFR : проверьте, соответствуют ли ваши навыки описанию уровня A2-B1

: проверьте, соответствуют ли ваши навыки описанию уровня A2-B1 Пробные упражнения из учебников : попробуйте выполнить задания из учебников уровня Pre Intermediate и посмотрите, насколько они вам понятны

: попробуйте выполнить задания из учебников уровня Pre Intermediate и посмотрите, насколько они вам понятны Тестовая беседа с носителем языка: 5-10 минут разговора могут дать представление о вашем уровне

Практический тест для самопроверки — попробуйте выполнить следующие задания и оцените свои результаты:

Составьте 5-7 предложений о вашем типичном дне, используя Present Simple и Present Continuous Расскажите о вашем последнем отпуске, используя Past Simple и Present Perfect Посмотрите короткое видео (1-2 минуты) на английском без субтитров и попробуйте пересказать его содержание Прочитайте статью из простого англоязычного журнала или блога и выделите основные идеи Опишите ваши планы на следующий год, используя разные способы выражения будущего времени

Переход с Pre Intermediate на следующую ступень обучения

Переход с уровня Pre Intermediate на Intermediate — это значительный качественный скачок в владении языком. Вы перемещаетесь из зоны "базового выживания" в область более свободного и уверенного общения. 🚀

Как понять, что вы готовы к переходу на следующий уровень? Обратите внимание на эти признаки:

Вы уверенно используете все базовые времена (Present Simple/Continuous, Past Simple, Future Simple, Present Perfect)

Можете говорить на знакомые темы без длительных пауз для подбора слов

Понимаете основное содержание аудио и видео материалов на английском языке

Способны читать несложные аутентичные тексты (новости, статьи) с минимальным использованием словаря

Можете написать связный текст объемом 100-150 слов на знакомую тему

Для эффективного перехода на следующий уровень рекомендуется:

Расширять словарный запас с помощью тематических словарей, приложений и регулярного чтения Систематизировать грамматические знания, уделяя особое внимание сложным временам и конструкциям Увеличивать время активного слушания: подкасты, видео, фильмы с субтитрами на английском Практиковать разговорную речь с носителями языка или в языковых клубах Начать вести дневник на английском, постепенно увеличивая объем и сложность записей

Типичные сложности при переходе с Pre Intermediate на Intermediate:

Плато в обучении : кажется, что прогресс замедлился

: кажется, что прогресс замедлился Неуверенность в использовании более сложных грамматических конструкций

Трудности с пониманием беглой речи носителей языка

Ограниченность словарного запаса для выражения нюансов и оттенков мысли

для выражения нюансов и оттенков мысли Сложности при переходе от подготовленной речи к спонтанной

Преодолеть эти трудности помогут регулярная практика, постепенное усложнение материалов для чтения и прослушивания, а также осознанное применение изученной грамматики и лексики в речи.