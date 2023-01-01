Pre Intermediate уровень английского: особенности, навыки, переход#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык на уровне Pre Intermediate
- Преподаватели английского языка, которые работают с учениками данного уровня
Родители или опекуны студентов, интересующиеся процессом обучения английскому языку
Помните ситуацию, когда вы с уверенностью заказывали кофе в зарубежном кафе, но терялись при попытке объяснить, почему он вам не подходит? Или когда вы могли рассказать о своих выходных, но сложный вопрос о политике вызывал ступор? Скорее всего, вы находились на уровне Pre Intermediate. Это своеобразный языковой перекрёсток: базовые знания уже освоены, но до свободного владения ещё далеко. Давайте разберёмся, что конкретно представляет собой этот уровень, как точно определить его у себя и какие возможности он открывает. 🧩
Pre Intermediate уровень: место в системе CEFR (A2-B1)
Pre Intermediate — промежуточный уровень владения английским языком, который находится между Elementary (А1) и Intermediate (B1) в общеевропейской системе CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Фактически, это переходная ступень от базового уровня A2 к более продвинутому B1.
CEFR разделяет языковые компетенции на шесть основных уровней: A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Pre Intermediate находится между A2 и B1, что означает: вы уже не совсем новичок, но еще не достигли уверенного среднего уровня. 📊
Антон Петров, методист языковых курсов:
Когда ко мне пришла Марина, она бойко рассказывала о себе заученными фразами, но терялась при любом неожиданном вопросе. Классическая ситуация для Pre Intermediate! Мы провели диагностику и обнаружили, что Марина уже прошла базовые времена (Present Simple, Present Continuous, Past Simple), но еще не освоила сложные конструкции. Она могла описать свой день и хобби, но запиналась при обсуждении условных предложений. Через 3 месяца целенаправленных занятий Марина перешла на уровень Intermediate — начала смотреть сериалы в оригинале с субтитрами и уверенно общаться с иностранными коллегами на рабочие темы.
На уровне Pre Intermediate вы находитесь в процессе перехода от выживания в языковой среде к комфортному общению. Вот как это выглядит в системе CEFR:
|Уровень CEFR
|Название
|Описание
|A1
|Beginner
|Базовое понимание и использование знакомых повседневных выражений
|A2
|Elementary
|Общение в простых, повседневных ситуациях
|A2-B1
|Pre Intermediate
|Переходный этап: расширение словарного запаса, более сложные грамматические структуры
|B1
|Intermediate
|Понимание основных идей четкого стандартного текста, способность общаться в большинстве ситуаций
На уровне Pre Intermediate человек обычно может:
- Понимать основные идеи простых текстов на знакомые темы
- Общаться в большинстве ситуаций во время путешествий
- Составлять несложные связные тексты на знакомые темы
- Описывать опыт, события, мечты и кратко обосновывать свое мнение
Навыки разговорного английского на уровне Pre Intermediate
На уровне Pre Intermediate ваши разговорные навыки начинают трансформироваться из "выживания с минимальным словарным запасом" в более осмысленное общение. Это своеобразный прорыв, когда вы переходите от заученных фраз к самостоятельному построению предложений. 🗣️
Елена Соколова, преподаватель английского языка:
Мой студент Дмитрий работал в IT-компании и столкнулся с задачей проведения презентаций на английском. На первой встрече он мог рассказать о своем опыте работы и базовых технических задачах, но терялся при необходимости отвечать на вопросы или объяснять сложные концепции. Мы определили его уровень как Pre Intermediate и составили план: сначала отработали типичные фразы для презентаций, затем перешли к спонтанным вопросам. Через 2 месяца интенсивных занятий Дмитрий уже мог вести небольшие встречи на английском. Ключевым моментом был переход от подготовленной речи к импровизации — типичный скачок для Pre Intermediate уровня.
Вот основные разговорные навыки, которыми обычно обладает человек на уровне Pre Intermediate:
- Может поддерживать простую беседу на знакомые темы (работа, хобби, путешествия)
- Способен рассказать о своем прошлом опыте и планах на будущее
- Может выразить свое мнение по несложным вопросам
- Умеет задавать вопросы для получения необходимой информации
- Способен объяснить проблему и попросить о помощи
- Может описать людей, места и вещи с использованием базовых прилагательных
Однако на этом уровне все еще существуют заметные ограничения:
- Затруднения при быстром темпе речи собеседника
- Неуверенность в использовании сложных грамматических конструкций
- Необходимость в паузах для формулирования мыслей
- Ограниченный словарный запас для обсуждения специализированных тем
- Трудности с пониманием идиом и разговорных выражений
Словарный запас и грамматика Pre Intermediate
На уровне Pre Intermediate ваш языковой инструментарий существенно расширяется. Если на Elementary вы работали с базовыми кирпичиками языка, то теперь начинаете строить из них более сложные конструкции. 📚
Словарный запас на этом уровне обычно включает около 1500-2000 слов. Этого достаточно для повседневного общения, но недостаточно для свободного выражения мыслей на любую тему.
|Аспект языка
|Что знает Pre Intermediate
|Чего еще не знает
|Времена
|Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Present Perfect (начальный уровень)
|Past Perfect, Future Continuous, сложные формы Present Perfect
|Модальные глаголы
|Can, must, should, have to (базовые функции)
|Сложные конструкции с модальными глаголами, might, would rather
|Условные предложения
|First Conditional, начальное понимание Second Conditional
|Third Conditional, mixed conditionals
|Пассивный залог
|Базовые формы в Present и Past Simple
|Пассивные конструкции в сложных временах
|Словарный запас
|Повседневные темы, базовая лексика для работы и путешествий
|Специализированная лексика, идиомы, сленг
Темы, с которыми обычно знаком Pre Intermediate студент:
- Работа и карьера (названия профессий, базовые должностные обязанности)
- Путешествия (транспорт, размещение, достопримечательности)
- Еда и рестораны (заказ еды, описание блюд)
- Покупки (одежда, электроника, продукты)
- Здоровье (части тела, базовые симптомы и заболевания)
- Образование (типы школ, предметы, базовая академическая лексика)
- Развлечения (фильмы, музыка, спорт, хобби)
Основные грамматические концепции, которые осваиваются на уровне Pre Intermediate:
- Сравнительные и превосходные степени прилагательных: bigger than, the biggest
- Количественные слова: much, many, a lot of, a few, a little
- Герундий и инфинитив: базовые правила использования (like doing vs want to do)
- Косвенная речь: в простых случаях и преимущественно в настоящем времени
- Артикли: более сложные случаи использования определенного и неопределенного артиклей
- Предлоги времени и места: расширенное использование
- Наречия частотности и образа действия: often, usually, carefully, quickly
Как самостоятельно определить свой Pre Intermediate уровень
Определение своего уровня английского — важный шаг для планирования дальнейшего обучения. Есть несколько способов проверить, находитесь ли вы на уровне Pre Intermediate. 🔍
Вот признаки, по которым можно определить, что ваш уровень соответствует Pre Intermediate:
- Вы понимаете медленную речь на знакомые темы, но испытываете трудности с быстрой речью и незнакомыми темами
- Можете составить несколько связных предложений о себе, своей работе, интересах, но с паузами для подбора слов
- Способны поддерживать короткий диалог, но затрудняетесь в продолжительной беседе
- Понимаете основную идею текстов на знакомые темы, но часто приходится перечитывать сложные места
- Делаете грамматические ошибки, но они обычно не препятствуют пониманию
Для более точного определения уровня можно воспользоваться следующими методами:
- Онлайн-тесты: многие языковые школы и образовательные платформы предлагают бесплатные тесты на определение уровня
- Самооценка по дескрипторам CEFR: проверьте, соответствуют ли ваши навыки описанию уровня A2-B1
- Пробные упражнения из учебников: попробуйте выполнить задания из учебников уровня Pre Intermediate и посмотрите, насколько они вам понятны
- Тестовая беседа с носителем языка: 5-10 минут разговора могут дать представление о вашем уровне
Практический тест для самопроверки — попробуйте выполнить следующие задания и оцените свои результаты:
- Составьте 5-7 предложений о вашем типичном дне, используя Present Simple и Present Continuous
- Расскажите о вашем последнем отпуске, используя Past Simple и Present Perfect
- Посмотрите короткое видео (1-2 минуты) на английском без субтитров и попробуйте пересказать его содержание
- Прочитайте статью из простого англоязычного журнала или блога и выделите основные идеи
- Опишите ваши планы на следующий год, используя разные способы выражения будущего времени
Переход с Pre Intermediate на следующую ступень обучения
Переход с уровня Pre Intermediate на Intermediate — это значительный качественный скачок в владении языком. Вы перемещаетесь из зоны "базового выживания" в область более свободного и уверенного общения. 🚀
Как понять, что вы готовы к переходу на следующий уровень? Обратите внимание на эти признаки:
- Вы уверенно используете все базовые времена (Present Simple/Continuous, Past Simple, Future Simple, Present Perfect)
- Можете говорить на знакомые темы без длительных пауз для подбора слов
- Понимаете основное содержание аудио и видео материалов на английском языке
- Способны читать несложные аутентичные тексты (новости, статьи) с минимальным использованием словаря
- Можете написать связный текст объемом 100-150 слов на знакомую тему
Для эффективного перехода на следующий уровень рекомендуется:
- Расширять словарный запас с помощью тематических словарей, приложений и регулярного чтения
- Систематизировать грамматические знания, уделяя особое внимание сложным временам и конструкциям
- Увеличивать время активного слушания: подкасты, видео, фильмы с субтитрами на английском
- Практиковать разговорную речь с носителями языка или в языковых клубах
- Начать вести дневник на английском, постепенно увеличивая объем и сложность записей
Типичные сложности при переходе с Pre Intermediate на Intermediate:
- Плато в обучении: кажется, что прогресс замедлился
- Неуверенность в использовании более сложных грамматических конструкций
- Трудности с пониманием беглой речи носителей языка
- Ограниченность словарного запаса для выражения нюансов и оттенков мысли
- Сложности при переходе от подготовленной речи к спонтанной
Преодолеть эти трудности помогут регулярная практика, постепенное усложнение материалов для чтения и прослушивания, а также осознанное применение изученной грамматики и лексики в речи.
Определение своего уровня владения английским — это не просто формальность, а важный шаг к эффективному обучению. Pre Intermediate — это тот момент, когда вы перестаете просто "учить английский" и начинаете "использовать английский для общения". Осознание этого переходного этапа поможет вам точнее выбрать учебные материалы, поставить реалистичные цели и оценить свой прогресс. Помните, что каждый уровень владения языком открывает новые возможности, а Pre Intermediate — это ваш первый серьезный шаг к свободному владению английским.