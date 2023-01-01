Паттерны проектирования в Python: боевые примеры для надежного кода

# Конфигурационная система с поддержкой различных форматов import json import yaml import configparser from abc import ABC, abstractmethod from typing import Dict, Any, Optional # Интерфейс для чтения конфигурации class ConfigReader(ABC): @abstractmethod def read(self, file_path: str) -> Dict[str, Any]: pass # Конкретные реализации для разных форматов class JSONConfigReader(ConfigReader): def read(self, file_path: str) -> Dict[str, Any]: with open(file_path, 'r') as f: return json.load(f) class YAMLConfigReader(ConfigReader): def read(self, file_path: str) -> Dict[str, Any]: with open(file_path, 'r') as f: return yaml.safe_load(f) class INIConfigReader(ConfigReader): def read(self, file_path: str) -> Dict[str, Any]: config = configparser.ConfigParser() config.read(file_path) # Преобразуем в словарь return {section: dict(config[section]) for section in config.sections()} # Адаптер для унифицированного доступа class ConfigurationManager: _instance = None def __new__(cls): if cls._instance is None: cls._instance = super(ConfigurationManager, cls).__new__(cls) cls._instance._readers = { '.json': JSONConfigReader(), '.yaml': YAMLConfigReader(), '.yml': YAMLConfigReader(), '.ini': INIConfigReader() } cls._instance._config = {} return cls._instance def load_configuration(self, file_path: str): """Загружает конфигурацию из файла, определяя формат по расширению""" extension = file_path[file_path.rfind('.'):].lower() reader = self._readers.get(extension) if not reader: raise ValueError(f"Неподдерживаемый формат конфигурации: {extension}") self._config.update(reader.read(file_path)) def get(self, key: str, default: Any = None) -> Any: """Получает значение из конфигурации по ключу""" return self._config.get(key, default) def get_section(self, section: str) -> Dict[str, Any]: """Получает раздел конфигурации""" return self._config.get(section, {}) # Использование config = ConfigurationManager() config.load_configuration("config.json") config.load_configuration("additional_settings.yaml") database_url = config.get("database_url", "sqlite:///default.db") debug_mode = config.get("debug", False)