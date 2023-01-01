Метаклассы в Python: как управлять созданием классов и наследованием

class FieldDescriptor: def __init__(self, field_name, field_type, default=None): self.field_name = field_name self.field_type = field_type self.default = default self.private_name = f"_{field_name}" def __get__(self, instance, owner): if instance is None: return self return getattr(instance, self.private_name, self.default) def __set__(self, instance, value): if not isinstance(value, self.field_type): raise TypeError(f"Ожидался тип {self.field_type.__name__}, получен {type(value).__name__}") setattr(instance, self.private_name, value) class ModelMeta(type): def __new__(mcs, name, bases, attrs): # Обрабатываем поля и создаем дескрипторы fields = {} for key, value in list(attrs.items()): if isinstance(value, tuple) and len(value) >= 1: field_type = value[0] default = value[1] if len(value) > 1 else None fields[key] = value # Заменяем определение поля на дескриптор attrs[key] = FieldDescriptor(key, field_type, default) # Сохраняем информацию о полях attrs['_fields'] = fields return super().__new__(mcs, name, bases, attrs) class Model(metaclass=ModelMeta): def __init__(self, **kwargs): for key, value in kwargs.items(): if key in self._fields: setattr(self, key, value) class User(Model): name = (str,) age = (int, 0) active = (bool, True) # Использование user = User(name="Alice", age=30) print(user.name, user.age, user.active) # Выведет: Alice 30 True try: user.age = "тридцать" # Вызовет ошибку, так как ожидается int except TypeError as e: print(e) # Выведет: Ожидался тип int, получен str