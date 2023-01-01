Маркетплейсы: как начать продавать и зарабатывать на онлайн-площадках

Для кого эта статья:

Новички в сфере электронной коммерции и продавцы, желающие начать свои продажи на маркетплейсах.

Предприниматели, которые ищут способы масштабировать свои бизнес-операции без значительных инвестиций в инфраструктуру.

Люди, интересующиеся развитием интернет-продаж и освоением новых каналов для достижения клиентов. Вы держите в руках товар, разглядываете его, сравниваете с другими, а затем добавляете в корзину и оплачиваете — всё это в одном приложении или на одном сайте. Именно так работает маркетплейс — цифровая витрина, объединяющая тысячи продавцов под одной крышей. Для предпринимателей эта модель открывает доступ к миллионам покупателей без необходимости создавать собственный сайт, выстраивать логистику с нуля и тратить огромные бюджеты на продвижение. В 2023 году каждый третий рубль в e-commerce проходит через маркетплейсы, а объем этого рынка превысил 5,7 трлн рублей. Разберем, как работает эта экосистема и как начать на ней зарабатывать. 🚀

Что такое маркетплейс и как он работает

Маркетплейс — это онлайн-площадка, которая объединяет продавцов и покупателей в единой торговой экосистеме. В отличие от интернет-магазина, где товары продает один продавец, на маркетплейсе множество независимых продавцов предлагают свои товары через общую платформу. Маркетплейс выступает посредником, организуя инфраструктуру для совершения сделок и получая комиссию с каждой продажи.

Основные компоненты работы маркетплейса:

Платформа — технологическое решение, обеспечивающее функционирование торговой площадки

Селлеры — продавцы, размещающие свои товары на площадке

Покупатели — конечные потребители товаров

Логистика — система доставки товаров от продавца к покупателю

Финансовые операции — система расчетов между всеми участниками

Процесс работы маркетплейса выглядит следующим образом:

Продавец регистрируется на платформе и проходит верификацию Загружает карточки товаров с описанием, фото и ценами Отправляет товары на склад маркетплейса или хранит их у себя (зависит от модели работы) Покупатель находит товар, совершает заказ и оплачивает его Маркетплейс организует доставку товара покупателю После завершения сделки площадка удерживает комиссию и перечисляет оставшуюся сумму продавцу

Существует несколько моделей взаимодействия с маркетплейсами:

Модель Описание Примеры FBO (Fulfillment by Operator) Товары хранятся на складе маркетплейса, площадка полностью контролирует логистику Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет FBS (Fulfillment by Seller) Товары хранятся у продавца, который самостоятельно отгружает заказы СберМегаМаркет, некоторые схемы работы на Ozon Dropshipping Продавец не имеет товара в наличии и перенаправляет заказы поставщику AliExpress (некоторые продавцы)

Антон Васильев, руководитель отдела развития маркетплейсов Когда я только начинал работать с маркетплейсами в 2019 году, многие даже не понимали этот термин. Мой первый клиент — небольшой производитель кожаных аксессуаров — скептически относился к идее "отдать" свои товары на чужую площадку. "Зачем платить комиссию, если можно продавать через свой сайт?" — спрашивал он. Мы начали с 50 товаров на Wildberries. Через два месяца продажи превысили оборот собственного сайта в 8 раз при меньших затратах на маркетинг. Сегодня 80% его бизнеса — это маркетплейсы, а штат вырос с 3 до 27 человек. Главным преимуществом оказался не только доступ к огромной аудитории, но и возможность масштабироваться без капитальных вложений в инфраструктуру.

Главные преимущества и риски продаж на маркетплейсах

Прежде чем погрузиться в мир маркетплейсов, важно трезво оценить плюсы и минусы такой бизнес-модели. Давайте рассмотрим основные преимущества, которые получает продавец при работе с онлайн-площадками. 📊

Ключевые преимущества маркетплейсов:

Доступ к многомиллионной аудитории. Крупные маркетплейсы ежедневно посещают миллионы пользователей. Например, ежемесячная аудитория Wildberries превышает 111 млн посетителей, Ozon — 96 млн.

Минимальные стартовые инвестиции. Нет необходимости создавать и продвигать собственный сайт, арендовать офлайн-площади.

Инструменты аналитики. Доступ к данным о поведении покупателей, конверсии и эффективности рекламы.

Однако, работа с маркетплейсами сопряжена с определенными рисками и ограничениями:

Риск Описание Способы минимизации Высокая конкуренция Тысячи продавцов предлагают аналогичные товары Уникальное торговое предложение, работа с контентом карточек Комиссии и сборы Комиссии могут достигать 15-20% от стоимости товара Правильное ценообразование с учетом всех расходов Зависимость от платформы Риск блокировки аккаунта или изменения правил работы Диверсификация каналов продаж, работа с несколькими площадками Отсутствие прямого контакта с клиентом Ограниченные возможности для построения лояльности Работа с упаковкой, вложениями и персонализацией Штрафы и возвраты Риск финансовых потерь при нарушении правил площадки Тщательное изучение требований маркетплейса

Существует также скрытые риски, о которых редко говорят:

Эффект каннибализации. Перетекание продаж с собственных каналов на маркетплейс с более высокой комиссией

Как начать продавать на маркетплейсе: пошаговая инструкция

Запуск продаж на маркетплейсе требует системного подхода и понимания всех этапов этого процесса. Следуя этой инструкции, вы сможете избежать типичных ошибок новичков и быстрее выйти на стабильные продажи. 🔍

Шаг 1: Выбор ниши и анализ конкурентов

Определите товарную категорию, соответствующую вашим возможностям и опыту

Проведите анализ спроса и конкуренции (используйте аналитические сервисы MPStats, Wildstat)

Оцените рентабельность с учетом комиссий, логистики и маркетинговых затрат

Изучите карточки товаров конкурентов, их ценовую политику и отзывы покупателей

Шаг 2: Юридическая подготовка

Зарегистрируйте ИП или ООО (для работы с большинством маркетплейсов необходим юридический статус)

Выберите оптимальную систему налогообложения (УСН 6% или 15%)

Откройте расчетный счет в банке

Подготовьте документы на товар (сертификаты, декларации соответствия, если требуются)

Шаг 3: Регистрация в личном кабинете продавца

Перейдите в раздел для партнеров/продавцов на сайте выбранного маркетплейса Заполните анкету с указанием юридических данных и контактной информации Загрузите необходимые документы (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, скан паспорта, реквизиты) Подпишите договор (обычно это происходит электронно) Дождитесь проверки и активации аккаунта (обычно 1-3 рабочих дня)

Мария Петрова, консультант по электронной коммерции Один из моих клиентов — производитель натуральной косметики — столкнулся с типичной проблемой новичков: переоценкой скорости запуска. Сергей был уверен, что загрузит товары и уже через неделю получит поток заказов. Реальность оказалась иной. Первая партия товаров застряла на этапе приемки из-за несоответствия этикеток требованиям маркетплейса, а карточки были отклонены системой из-за неправильно заполненных характеристик. Мы потратили три недели на доработку всех материалов и переделку упаковки. Когда товары наконец появились в продаже, потребовалось еще две недели работы с рекламными инструментами, чтобы получить первые 10 заказов в день. Сегодня бренд Сергея успешно представлен на трех маркетплейсах с ежемесячным оборотом более 2 миллионов рублей, но этот результат стал возможен только после кропотливой работы над ошибками.

Шаг 4: Подготовка товарного контента

Создайте качественные фотографии товаров (главное изображение обычно на белом фоне)

Напишите информативные и продающие описания с ключевыми словами

Определите характеристики товара согласно требованиям площадки

Соберите информацию для создания карточек (артикулы, штрихкоды, размеры, вес)

Шаг 5: Загрузка товаров

Изучите инструкцию по загрузке товаров на конкретной площадке

Заполните шаблоны для массовой загрузки или создайте карточки вручную

Настройте вариации товаров (если продаете товары с разными цветами, размерами)

Укажите цены с учетом комиссии площадки и собственной маржинальности

Шаг 6: Организация логистики

Для модели FBO: подготовьте товары к отправке на склад маркетплейса (маркировка, упаковка)

Для модели FBS: организуйте процесс обработки заказов и отправки через службы доставки

Настройте систему уведомлений о новых заказах

Разработайте процесс обработки возвратов

Шаг 7: Продвижение товаров

Настройте внутреннюю рекламу на маркетплейсе (спонсорские товары, баннеры)

Работайте над получением и обработкой отзывов

Участвуйте в акциях и специальных предложениях площадки

Анализируйте показатели эффективности (конверсия, CTR, ROI) и корректируйте стратегию

Сравнение популярных маркетплейсов для новичков

Выбор площадки для старта — одно из ключевых решений, которое повлияет на успешность вашего бизнеса. Каждый маркетплейс имеет свои особенности, сильные и слабые стороны. Давайте сравним наиболее популярные в России платформы по ключевым параметрам. 📱

Параметр Wildberries Ozon Яндекс Маркет СберМегаМаркет Месячная аудитория 111+ млн 96+ млн 46+ млн 26+ млн Комиссия 8-15% 5-25% 2-15% 5-20% Порог входа для новичков Низкий Средний Высокий Средний Скорость вывода средств Еженедельно От 3 дней до 1 недели 1-2 недели 2 недели Модель работы FBO, FBS FBO, FBS, Crossdock FBO, FBS, DBS FBS, Dropshipping Специфика аудитории Преимущественно женщины (70%), fashion Сбалансировано, широкий ассортимент Технически подкованная аудитория Преимущественно клиенты Сбербанка

Wildberries: идеален для старта

Преимущества:

Самая большая аудитория среди российских маркетплейсов

Простая регистрация и быстрый запуск (до 3 дней)

Бесплатное хранение товаров на складе до 60 дней

Еженедельные выплаты

Относительно низкие комиссии для новичков

Недостатки:

Высокая конкуренция в большинстве категорий

Строгие требования к фотографиям и описаниям товаров

Сложная система штрафов за несоответствия

Большой процент возвратов (до 30% в некоторых категориях)

Ozon: сбалансированное решение

Преимущества:

Развитая система продвижения внутри платформы

Обширные аналитические инструменты

Более платежеспособная аудитория по сравнению с Wildberries

Гибкие модели работы (FBO, FBS, Express)

Образовательная платформа для продавцов

Недостатки:

Более высокие комиссии в ряде категорий

Сложная система расчета комиссий и дополнительных услуг

Строгие требования к упаковке и маркировке

Яндекс Маркет: для опытных продавцов

Преимущества:

Интеграция с экосистемой Яндекса (Поиск, Дзен, Директ)

Технически подкованная аудитория с высокой покупательной способностью

Подробная аналитика и отчеты

Низкая комиссия в некоторых категориях

Недостатки:

Более жесткий отбор продавцов

Длительная процедура онбординга

Требуется более высокое качество товаров и сервиса

СберМегаМаркет: альтернатива для диверсификации

Преимущества:

Растущая платформа с поддержкой экосистемы Сбера

Преимущественно FBS модель (не нужно отправлять товары на склад)

Интеграция с программами лояльности Сбербанка

Менее насыщенная конкурентная среда

Недостатки:

Меньшая аудитория по сравнению с лидерами рынка

Ограниченные инструменты продвижения

Более медленные выплаты

Рекомендации по выбору площадки:

Для новичков с ограниченным бюджетом: Wildberries

Для продавцов со средним опытом и бюджетом: Ozon

Для опытных продавцов с премиальными товарами: Яндекс Маркет

Для диверсификации каналов продаж: СберМегаМаркет

Финансовые вопросы: комиссии и ценообразование

Прибыльность работы с маркетплейсами напрямую зависит от правильного финансового планирования и ценообразования. Понимание структуры комиссий и дополнительных расходов поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить рентабельность бизнеса. 💰

Структура комиссий на маркетплейсах:

Основная комиссия за продажу — процент от стоимости товара, который площадка удерживает при каждой продаже

— процент от стоимости товара, который площадка удерживает при каждой продаже Логистические расходы — стоимость доставки товара до склада маркетплейса и до конечного покупателя

— стоимость доставки товара до склада маркетплейса и до конечного покупателя Хранение — плата за размещение товаров на складе маркетплейса (обычно взимается после льготного периода)

— плата за размещение товаров на складе маркетплейса (обычно взимается после льготного периода) Комиссия за возврат — расходы, связанные с обработкой и возвратом товара от покупателя

— расходы, связанные с обработкой и возвратом товара от покупателя Расходы на продвижение — оплата рекламных инструментов внутри площадки

— оплата рекламных инструментов внутри площадки Дополнительные услуги — фотосъемка, упаковка, маркировка и др.

Формула расчета реальной доходности:

Чистая прибыль = Цена продажи – Себестоимость – Комиссия маркетплейса – Логистика – Хранение – Продвижение – Налоги

Рассмотрим пример расчета прибыли для товара стоимостью 1000 рублей:

Статья расходов Сумма (руб.) Процент от цены Цена продажи 1000 100% Себестоимость товара 350 35% Комиссия маркетплейса (15%) 150 15% Логистика до склада и покупателя 100 10% Хранение (в среднем) 20 2% Расходы на рекламу 50 5% Чистая прибыль 270 27%

Советы по оптимизации финансовых показателей:

Ведите учет всех расходов , включая скрытые (например, упаковка, маркировка)

, включая скрытые (например, упаковка, маркировка) Оптимизируйте логистику , отправляя товары крупными партиями для снижения удельной стоимости доставки

, отправляя товары крупными партиями для снижения удельной стоимости доставки Контролируйте срок хранения товаров, не допускайте превышения бесплатного периода

товаров, не допускайте превышения бесплатного периода Мониторьте показатели эффективности рекламы (ROI, ROAS) и корректируйте рекламные кампании

(ROI, ROAS) и корректируйте рекламные кампании Регулярно анализируйте рентабельность каждой товарной позиции и отказывайтесь от убыточных товаров

каждой товарной позиции и отказывайтесь от убыточных товаров Используйте налоговые льготы, доступные для вашего бизнеса

Стратегии ценообразования на маркетплейсах:

Стратегия проникновения — установка цены ниже рыночной для быстрого набора объема продаж и отзывов Ценообразование на основе конкуренции — мониторинг и корректировка цен относительно конкурентов Премиальное ценообразование — установка высокой цены для создания имиджа качественного товара Динамическое ценообразование — изменение цен в зависимости от спроса, сезона или времени суток

Типичные финансовые ошибки новичков:

Игнорирование скрытых расходов при расчете рентабельности

Неучет возвратов в финансовой модели (в некоторых категориях возвраты могут достигать 30%)

Чрезмерные траты на рекламу без анализа эффективности

Установка слишком низких цен, не обеспечивающих достаточную маржинальность

Непонимание сезонности и нерациональное планирование закупок