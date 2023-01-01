logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Маркетплейсы: как начать продавать и зарабатывать на онлайн-площадках
Перейти

#Лидогенерация  #Маркетинговая аналитика  #Покупки и скидки  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Новички в сфере электронной коммерции и продавцы, желающие начать свои продажи на маркетплейсах.
  • Предприниматели, которые ищут способы масштабировать свои бизнес-операции без значительных инвестиций в инфраструктуру.

  • Люди, интересующиеся развитием интернет-продаж и освоением новых каналов для достижения клиентов.

    Вы держите в руках товар, разглядываете его, сравниваете с другими, а затем добавляете в корзину и оплачиваете — всё это в одном приложении или на одном сайте. Именно так работает маркетплейс — цифровая витрина, объединяющая тысячи продавцов под одной крышей. Для предпринимателей эта модель открывает доступ к миллионам покупателей без необходимости создавать собственный сайт, выстраивать логистику с нуля и тратить огромные бюджеты на продвижение. В 2023 году каждый третий рубль в e-commerce проходит через маркетплейсы, а объем этого рынка превысил 5,7 трлн рублей. Разберем, как работает эта экосистема и как начать на ней зарабатывать. 🚀

Что такое маркетплейс и как он работает

Маркетплейс — это онлайн-площадка, которая объединяет продавцов и покупателей в единой торговой экосистеме. В отличие от интернет-магазина, где товары продает один продавец, на маркетплейсе множество независимых продавцов предлагают свои товары через общую платформу. Маркетплейс выступает посредником, организуя инфраструктуру для совершения сделок и получая комиссию с каждой продажи.

Основные компоненты работы маркетплейса:

  • Платформа — технологическое решение, обеспечивающее функционирование торговой площадки
  • Селлеры — продавцы, размещающие свои товары на площадке
  • Покупатели — конечные потребители товаров
  • Логистика — система доставки товаров от продавца к покупателю
  • Финансовые операции — система расчетов между всеми участниками

Процесс работы маркетплейса выглядит следующим образом:

  1. Продавец регистрируется на платформе и проходит верификацию
  2. Загружает карточки товаров с описанием, фото и ценами
  3. Отправляет товары на склад маркетплейса или хранит их у себя (зависит от модели работы)
  4. Покупатель находит товар, совершает заказ и оплачивает его
  5. Маркетплейс организует доставку товара покупателю
  6. После завершения сделки площадка удерживает комиссию и перечисляет оставшуюся сумму продавцу

Существует несколько моделей взаимодействия с маркетплейсами:

Модель Описание Примеры
FBO (Fulfillment by Operator) Товары хранятся на складе маркетплейса, площадка полностью контролирует логистику Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет
FBS (Fulfillment by Seller) Товары хранятся у продавца, который самостоятельно отгружает заказы СберМегаМаркет, некоторые схемы работы на Ozon
Dropshipping Продавец не имеет товара в наличии и перенаправляет заказы поставщику AliExpress (некоторые продавцы)

Антон Васильев, руководитель отдела развития маркетплейсов

Когда я только начинал работать с маркетплейсами в 2019 году, многие даже не понимали этот термин. Мой первый клиент — небольшой производитель кожаных аксессуаров — скептически относился к идее "отдать" свои товары на чужую площадку. "Зачем платить комиссию, если можно продавать через свой сайт?" — спрашивал он. Мы начали с 50 товаров на Wildberries. Через два месяца продажи превысили оборот собственного сайта в 8 раз при меньших затратах на маркетинг. Сегодня 80% его бизнеса — это маркетплейсы, а штат вырос с 3 до 27 человек. Главным преимуществом оказался не только доступ к огромной аудитории, но и возможность масштабироваться без капитальных вложений в инфраструктуру.

Пошаговый план для смены профессии

Главные преимущества и риски продаж на маркетплейсах

Прежде чем погрузиться в мир маркетплейсов, важно трезво оценить плюсы и минусы такой бизнес-модели. Давайте рассмотрим основные преимущества, которые получает продавец при работе с онлайн-площадками. 📊

Ключевые преимущества маркетплейсов:

  • Доступ к многомиллионной аудитории. Крупные маркетплейсы ежедневно посещают миллионы пользователей. Например, ежемесячная аудитория Wildberries превышает 111 млн посетителей, Ozon — 96 млн.
  • Минимальные стартовые инвестиции. Нет необходимости создавать и продвигать собственный сайт, арендовать офлайн-площади.
  • Готовая инфраструктура. Маркетплейс обеспечивает хранение, доставку, прием платежей и клиентскую поддержку.
  • Отсутствие географических ограничений. Возможность продавать товары по всей стране или даже за ее пределами.
  • Инструменты аналитики. Доступ к данным о поведении покупателей, конверсии и эффективности рекламы.
  • Быстрый старт. Запуск продаж возможен в течение нескольких дней после регистрации.

Однако, работа с маркетплейсами сопряжена с определенными рисками и ограничениями:

Риск Описание Способы минимизации
Высокая конкуренция Тысячи продавцов предлагают аналогичные товары Уникальное торговое предложение, работа с контентом карточек
Комиссии и сборы Комиссии могут достигать 15-20% от стоимости товара Правильное ценообразование с учетом всех расходов
Зависимость от платформы Риск блокировки аккаунта или изменения правил работы Диверсификация каналов продаж, работа с несколькими площадками
Отсутствие прямого контакта с клиентом Ограниченные возможности для построения лояльности Работа с упаковкой, вложениями и персонализацией
Штрафы и возвраты Риск финансовых потерь при нарушении правил площадки Тщательное изучение требований маркетплейса

Существует также скрытые риски, о которых редко говорят:

  • Эффект каннибализации. Перетекание продаж с собственных каналов на маркетплейс с более высокой комиссией
  • Демпинг конкурентов. Некоторые продавцы намеренно занижают цены для получения преимущества
  • Сезонные колебания комиссий. В высокий сезон (например, перед Новым годом) некоторые площадки повышают комиссии
  • Риск копирования продукта. Успешные товары могут быть скопированы конкурентами или самим маркетплейсом

Как начать продавать на маркетплейсе: пошаговая инструкция

Запуск продаж на маркетплейсе требует системного подхода и понимания всех этапов этого процесса. Следуя этой инструкции, вы сможете избежать типичных ошибок новичков и быстрее выйти на стабильные продажи. 🔍

Шаг 1: Выбор ниши и анализ конкурентов

  • Определите товарную категорию, соответствующую вашим возможностям и опыту
  • Проведите анализ спроса и конкуренции (используйте аналитические сервисы MPStats, Wildstat)
  • Оцените рентабельность с учетом комиссий, логистики и маркетинговых затрат
  • Изучите карточки товаров конкурентов, их ценовую политику и отзывы покупателей

Шаг 2: Юридическая подготовка

  • Зарегистрируйте ИП или ООО (для работы с большинством маркетплейсов необходим юридический статус)
  • Выберите оптимальную систему налогообложения (УСН 6% или 15%)
  • Откройте расчетный счет в банке
  • Подготовьте документы на товар (сертификаты, декларации соответствия, если требуются)

Шаг 3: Регистрация в личном кабинете продавца

  1. Перейдите в раздел для партнеров/продавцов на сайте выбранного маркетплейса
  2. Заполните анкету с указанием юридических данных и контактной информации
  3. Загрузите необходимые документы (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, скан паспорта, реквизиты)
  4. Подпишите договор (обычно это происходит электронно)
  5. Дождитесь проверки и активации аккаунта (обычно 1-3 рабочих дня)

Мария Петрова, консультант по электронной коммерции

Один из моих клиентов — производитель натуральной косметики — столкнулся с типичной проблемой новичков: переоценкой скорости запуска. Сергей был уверен, что загрузит товары и уже через неделю получит поток заказов. Реальность оказалась иной. Первая партия товаров застряла на этапе приемки из-за несоответствия этикеток требованиям маркетплейса, а карточки были отклонены системой из-за неправильно заполненных характеристик. Мы потратили три недели на доработку всех материалов и переделку упаковки. Когда товары наконец появились в продаже, потребовалось еще две недели работы с рекламными инструментами, чтобы получить первые 10 заказов в день. Сегодня бренд Сергея успешно представлен на трех маркетплейсах с ежемесячным оборотом более 2 миллионов рублей, но этот результат стал возможен только после кропотливой работы над ошибками.

Шаг 4: Подготовка товарного контента

  • Создайте качественные фотографии товаров (главное изображение обычно на белом фоне)
  • Напишите информативные и продающие описания с ключевыми словами
  • Определите характеристики товара согласно требованиям площадки
  • Соберите информацию для создания карточек (артикулы, штрихкоды, размеры, вес)

Шаг 5: Загрузка товаров

  • Изучите инструкцию по загрузке товаров на конкретной площадке
  • Заполните шаблоны для массовой загрузки или создайте карточки вручную
  • Настройте вариации товаров (если продаете товары с разными цветами, размерами)
  • Укажите цены с учетом комиссии площадки и собственной маржинальности

Шаг 6: Организация логистики

  • Для модели FBO: подготовьте товары к отправке на склад маркетплейса (маркировка, упаковка)
  • Для модели FBS: организуйте процесс обработки заказов и отправки через службы доставки
  • Настройте систему уведомлений о новых заказах
  • Разработайте процесс обработки возвратов

Шаг 7: Продвижение товаров

  • Настройте внутреннюю рекламу на маркетплейсе (спонсорские товары, баннеры)
  • Работайте над получением и обработкой отзывов
  • Участвуйте в акциях и специальных предложениях площадки
  • Анализируйте показатели эффективности (конверсия, CTR, ROI) и корректируйте стратегию

Сравнение популярных маркетплейсов для новичков

Выбор площадки для старта — одно из ключевых решений, которое повлияет на успешность вашего бизнеса. Каждый маркетплейс имеет свои особенности, сильные и слабые стороны. Давайте сравним наиболее популярные в России платформы по ключевым параметрам. 📱

Параметр Wildberries Ozon Яндекс Маркет СберМегаМаркет
Месячная аудитория 111+ млн 96+ млн 46+ млн 26+ млн
Комиссия 8-15% 5-25% 2-15% 5-20%
Порог входа для новичков Низкий Средний Высокий Средний
Скорость вывода средств Еженедельно От 3 дней до 1 недели 1-2 недели 2 недели
Модель работы FBO, FBS FBO, FBS, Crossdock FBO, FBS, DBS FBS, Dropshipping
Специфика аудитории Преимущественно женщины (70%), fashion Сбалансировано, широкий ассортимент Технически подкованная аудитория Преимущественно клиенты Сбербанка

Wildberries: идеален для старта

Преимущества:

  • Самая большая аудитория среди российских маркетплейсов
  • Простая регистрация и быстрый запуск (до 3 дней)
  • Бесплатное хранение товаров на складе до 60 дней
  • Еженедельные выплаты
  • Относительно низкие комиссии для новичков

Недостатки:

  • Высокая конкуренция в большинстве категорий
  • Строгие требования к фотографиям и описаниям товаров
  • Сложная система штрафов за несоответствия
  • Большой процент возвратов (до 30% в некоторых категориях)

Ozon: сбалансированное решение

Преимущества:

  • Развитая система продвижения внутри платформы
  • Обширные аналитические инструменты
  • Более платежеспособная аудитория по сравнению с Wildberries
  • Гибкие модели работы (FBO, FBS, Express)
  • Образовательная платформа для продавцов

Недостатки:

  • Более высокие комиссии в ряде категорий
  • Сложная система расчета комиссий и дополнительных услуг
  • Строгие требования к упаковке и маркировке

Яндекс Маркет: для опытных продавцов

Преимущества:

  • Интеграция с экосистемой Яндекса (Поиск, Дзен, Директ)
  • Технически подкованная аудитория с высокой покупательной способностью
  • Подробная аналитика и отчеты
  • Низкая комиссия в некоторых категориях

Недостатки:

  • Более жесткий отбор продавцов
  • Длительная процедура онбординга
  • Требуется более высокое качество товаров и сервиса

СберМегаМаркет: альтернатива для диверсификации

Преимущества:

  • Растущая платформа с поддержкой экосистемы Сбера
  • Преимущественно FBS модель (не нужно отправлять товары на склад)
  • Интеграция с программами лояльности Сбербанка
  • Менее насыщенная конкурентная среда

Недостатки:

  • Меньшая аудитория по сравнению с лидерами рынка
  • Ограниченные инструменты продвижения
  • Более медленные выплаты

Рекомендации по выбору площадки:

  • Для новичков с ограниченным бюджетом: Wildberries
  • Для продавцов со средним опытом и бюджетом: Ozon
  • Для опытных продавцов с премиальными товарами: Яндекс Маркет
  • Для диверсификации каналов продаж: СберМегаМаркет

Финансовые вопросы: комиссии и ценообразование

Прибыльность работы с маркетплейсами напрямую зависит от правильного финансового планирования и ценообразования. Понимание структуры комиссий и дополнительных расходов поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить рентабельность бизнеса. 💰

Структура комиссий на маркетплейсах:

  • Основная комиссия за продажу — процент от стоимости товара, который площадка удерживает при каждой продаже
  • Логистические расходы — стоимость доставки товара до склада маркетплейса и до конечного покупателя
  • Хранение — плата за размещение товаров на складе маркетплейса (обычно взимается после льготного периода)
  • Комиссия за возврат — расходы, связанные с обработкой и возвратом товара от покупателя
  • Расходы на продвижение — оплата рекламных инструментов внутри площадки
  • Дополнительные услуги — фотосъемка, упаковка, маркировка и др.

Формула расчета реальной доходности:

Чистая прибыль = Цена продажи – Себестоимость – Комиссия маркетплейса – Логистика – Хранение – Продвижение – Налоги

Рассмотрим пример расчета прибыли для товара стоимостью 1000 рублей:

Статья расходов Сумма (руб.) Процент от цены
Цена продажи 1000 100%
Себестоимость товара 350 35%
Комиссия маркетплейса (15%) 150 15%
Логистика до склада и покупателя 100 10%
Хранение (в среднем) 20 2%
Расходы на рекламу 50 5%
Чистая прибыль 270 27%

Советы по оптимизации финансовых показателей:

  • Ведите учет всех расходов, включая скрытые (например, упаковка, маркировка)
  • Оптимизируйте логистику, отправляя товары крупными партиями для снижения удельной стоимости доставки
  • Контролируйте срок хранения товаров, не допускайте превышения бесплатного периода
  • Мониторьте показатели эффективности рекламы (ROI, ROAS) и корректируйте рекламные кампании
  • Регулярно анализируйте рентабельность каждой товарной позиции и отказывайтесь от убыточных товаров
  • Используйте налоговые льготы, доступные для вашего бизнеса

Стратегии ценообразования на маркетплейсах:

  1. Стратегия проникновения — установка цены ниже рыночной для быстрого набора объема продаж и отзывов
  2. Ценообразование на основе конкуренции — мониторинг и корректировка цен относительно конкурентов
  3. Премиальное ценообразование — установка высокой цены для создания имиджа качественного товара
  4. Динамическое ценообразование — изменение цен в зависимости от спроса, сезона или времени суток

Типичные финансовые ошибки новичков:

  • Игнорирование скрытых расходов при расчете рентабельности
  • Неучет возвратов в финансовой модели (в некоторых категориях возвраты могут достигать 30%)
  • Чрезмерные траты на рекламу без анализа эффективности
  • Установка слишком низких цен, не обеспечивающих достаточную маржинальность
  • Непонимание сезонности и нерациональное планирование закупок

Маркетплейсы — это мощный инструмент для масштабирования бизнеса, открывающий доступ к миллионам покупателей без необходимости создавать собственную инфраструктуру. Начинающий продавец получает готовую платформу с логистикой, платежными системами и аудиторией. Однако успех требует системного подхода: от выбора правильной ниши и площадки до детального финансового планирования и оптимизации процессов. Не рассчитывайте на мгновенные результаты — эффективная работа с маркетплейсами требует времени, терпения и постоянного обучения. Но те, кто готов инвестировать эти ресурсы, получают масштабируемый бизнес с растущим потенциалом.

Загрузка...