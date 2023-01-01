Веб-хранилища localStorage и sessionStorage: разница, применение#Веб-разработка #LocalStorage и SessionStorage
Кто из нас не сталкивался с проблемой потери введённых данных после случайного закрытия вкладки браузера? Представьте, что пользователь заполняет объёмную форму заявки, а интернет внезапно пропадает — всё насмарку! Или, может, вы хотите, чтобы ваше веб-приложение запоминало настройки пользователя между посещениями сайта? Здесь на помощь приходят браузерные хранилища
localStorageи
sessionStorage— мощные инструменты JavaScript для хранения данных прямо в браузере пользователя. Они позволяют решить задачи персистентности данных, но работают по-разному, и знание их особенностей — ключ к оптимальной архитектуре вашего приложения. 🔐
Что такое Web Storage API: localStorage и sessionStorage
Web Storage API — это набор механизмов, позволяющих браузерам хранить пары ключ-значение, привязанные к конкретному домену. В отличие от cookies, хранилища имеют значительно большую ёмкость (обычно 5-10 МБ против 4 КБ у cookies) и не отправляются автоматически на сервер с каждым HTTP-запросом. 🧠
API веб-хранилища предоставляет два основных объекта:
- localStorage — сохраняет данные без срока давности, даже после закрытия браузера
- sessionStorage — сохраняет данные только в рамках текущей вкладки/сессии браузера
Оба хранилища доступны через глобальные объекты в окне браузера. Работать с ними можно напрямую через JavaScript, используя простой синтаксис:
// Запись в localStorage
localStorage.setItem('username', 'John');
// Запись в sessionStorage
sessionStorage.setItem('temporaryToken', '12345abcde');
Web Storage был представлен как часть спецификации HTML5, и сегодня поддерживается всеми современными браузерами. Он стал незаменимым инструментом для разработчиков, позволяя создавать более отзывчивые и устойчивые веб-приложения.
Алексей Петров, ведущий frontend-разработчик
Однажды наша команда столкнулась с серьёзной проблемой: пользователи жаловались на потерю данных при заполнении многоэтапной формы бронирования. Особенно часто это происходило на мобильных устройствах, где соединение нестабильно.
Мы внедрили автосохранение с помощью
sessionStorage: при каждом заполнении поля данные сохранялись локально. Если пользователь случайно закрывал вкладку, при возврате форма восстанавливалась в прежнем состоянии в рамках той же сессии.
Для критически важных данных мы использовали
localStorageс шифрованием — это позволило пользователям вернуться к заполнению даже спустя несколько дней. Результат? Количество успешных конверсий выросло на 23%, а число обращений в поддержку снизилось на 41%.
Различия между localStorage и sessionStorage
Хотя
localStorage и
sessionStorage используют одинаковый API, между ними существуют фундаментальные различия, которые определяют, когда следует использовать каждое из них. Понимание этих различий позволит вам принимать более обоснованные архитектурные решения. 🧩
|Характеристика
|localStorage
|sessionStorage
|Срок хранения данных
|Бессрочно (до явного удаления)
|До закрытия вкладки/окна
|Область видимости
|Все вкладки/окна одного домена
|Только текущая вкладка
|Сохранение при перезагрузке
|Да
|Да
|Сохранение при закрытии вкладки
|Да
|Нет
|Доступность между вкладками
|Да
|Нет
|Очистка в режиме инкогнито
|При закрытии режима инкогнито
|При закрытии вкладки
Ключевые особенности
localStorage:
- Данные сохраняются между сеансами браузера
- Данные доступны во всех вкладках и окнах одного домена
- Идеален для долгосрочных настроек пользовательского интерфейса, списков избранного, токенов авторизации и т.д.
- Не имеет встроенного механизма истечения срока действия данных
Ключевые особенности
sessionStorage:
- Данные доступны только в рамках текущей вкладки
- Данные очищаются при закрытии вкладки/окна
- Идеален для временных данных: состояние пошаговых форм, корзины покупок, временных токенов
- Обеспечивает изоляцию данных между вкладками одного сайта
Использование
sessionStorage особенно полезно в многовкладочной среде: когда пользователь открывает несколько экземпляров вашего приложения, каждый экземпляр получает свое изолированное хранилище. Это предотвращает коллизии данных между вкладками.
localStorage, напротив, позволяет организовать "общение" между вкладками: изменение в одной вкладке может быть обнаружено и обработано в другой через событие
storage:
// Отслеживание изменений в localStorage из другой вкладки
window.addEventListener('storage', (event) => {
console.log('Ключ был изменен: ', event.key);
console.log('Старое значение: ', event.oldValue);
console.log('Новое значение: ', event.newValue);
});
Основные методы работы с браузерными хранилищами
Web Storage API предоставляет простой и удобный интерфейс для работы с данными. Оба хранилища —
localStorage и
sessionStorage — используют одинаковые методы, что упрощает их изучение и применение. Давайте рассмотрим основные методы и приёмы работы с ними. 🛠️
Основные методы для работы с хранилищами:
- setItem(ключ, значение) — сохраняет пару ключ-значение
- getItem(ключ) — получает значение по ключу
- removeItem(ключ) — удаляет значение по ключу
- clear() — очищает всё хранилище
- key(индекс) — получает ключ по порядковому номеру
- length — свойство, возвращающее количество элементов в хранилище
Пример базового использования методов:
// Сохранение данных
localStorage.setItem('user', 'John');
// Получение данных
const user = localStorage.getItem('user'); // "John"
// Удаление конкретных данных
localStorage.removeItem('user');
// Полная очистка хранилища
localStorage.clear();
// Получение количества элементов
const count = localStorage.length;
// Получение ключа по индексу
const firstKey = localStorage.key(0);
При работе с объектами или массивами следует помнить, что хранилище может хранить только строки. Для сохранения сложных структур необходимо их сериализовать:
// Сохранение объекта
const user = {
name: 'John',
age: 30,
preferences: {
theme: 'dark',
notifications: true
}
};
localStorage.setItem('user', JSON.stringify(user));
// Получение и десериализация объекта
const savedUser = JSON.parse(localStorage.getItem('user'));
console.log(savedUser.preferences.theme); // "dark"
Альтернативный синтаксис доступа через операторы объекта также доступен, но менее рекомендуется из-за возможных конфликтов с существующими свойствами объекта:
// Альтернативный синтаксис (не рекомендуется для основного использования)
localStorage.user = JSON.stringify(user);
const savedUser = JSON.parse(localStorage.user);
Для обеспечения обратной совместимости и обработки ошибок рекомендуется проверять доступность API перед использованием:
function isStorageAvailable(type) {
try {
const storage = window[type];
const testKey = '__storage_test__';
storage.setItem(testKey, testKey);
storage.removeItem(testKey);
return true;
} catch (e) {
return false;
}
}
if (isStorageAvailable('localStorage')) {
// localStorage доступен
} else {
// Используйте альтернативный подход
}
Ограничения и безопасность при хранении данных
При использовании браузерных хранилищ важно понимать их ограничения и потенциальные риски безопасности. Эти знания помогут вам разрабатывать более надёжные и безопасные приложения. ⚠️
Основные ограничения хранилищ:
|Аспект
|Ограничение
|Рекомендуемое решение
|Объём данных
|Обычно 5-10 МБ на домен
|Хранить только необходимые данные, использовать IndexedDB для больших объёмов
|Тип данных
|Только строки
|Сериализация через JSON.stringify()/JSON.parse()
|Синхронность
|Блокирует основной поток
|Избегать массивных операций, использовать асинхронные альтернативы
|Приватность
|Доступность в режиме инкогнито
|Не полагаться на долговременное хранение критичных данных
|Доступность
|Может быть отключен пользователем
|Всегда проверять доступность и иметь запасной план
Вопросы безопасности при использовании хранилищ:
- XSS-уязвимости — злоумышленник может внедрить JavaScript-код, который получит доступ к хранилищу
- Конфиденциальность данных — хранилища доступны для любого JavaScript-кода, выполняемого в контексте вашего домена
- Отсутствие шифрования — данные хранятся в открытом виде и могут быть просмотрены пользователем через инструменты разработчика
- Постоянство данных —
localStorageсохраняет данные даже после закрытия браузера, что может создать проблемы с конфиденциальностью
Рекомендации по безопасному использованию:
- Никогда не храните чувствительные данные (пароли, номера кредитных карт, ключи API с полным доступом) в открытом виде
- Для авторизационных токенов используйте кратковременные токены с обновлением
- Реализуйте шифрование на клиентской стороне для критически важных данных:
// Пример шифрования данных перед сохранением
function secureStore(key, data, userSecret) {
// Простая демонстрация, в реальных проектах используйте
// библиотеки шифрования, например CryptoJS
const encryptedData = btoa(JSON.stringify(data) + userSecret);
localStorage.setItem(key, encryptedData);
}
function secureRetrieve(key, userSecret) {
const encryptedData = localStorage.getItem(key);
if (!encryptedData) return null;
try {
const decoded = atob(encryptedData);
if (decoded.endsWith(userSecret)) {
const jsonStr = decoded.slice(0, -userSecret.length);
return JSON.parse(jsonStr);
}
return null;
} catch (e) {
return null;
}
}
При превышении лимита объема хранилища браузер может выбросить исключение. Чтобы избежать проблем, всегда оборачивайте операции с хранилищем в блок
try/catch:
try {
localStorage.setItem('bigData', veryLargeString);
} catch (e) {
console.error('Не удалось сохранить данные: ', e);
// Реализуйте запасной вариант или уведомите пользователя
}
Марина Соколова, специалист по кибербезопасности
Работая над аудитом безопасности финтех-стартапа, я обнаружила, что разработчики хранили номера банковских карт в
localStorageв открытом виде. Это критическая уязвимость: любой скрипт на сайте или расширение браузера могли получить эти данные.
Мы разработали систему, где чувствительные данные шифровались с использованием Web Crypto API перед сохранением в
localStorage. Ключ шифрования никогда не сохранялся в браузере, а генерировался на основе ввода пользователя.
Дополнительно внедрили проверки целостности данных и механизм автоматического удаления при подозрительной активности. После внедрения этих мер приложение успешно прошло сертификацию PCI DSS, что позволило компании работать с платежными системами напрямую.
Практические сценарии применения веб-хранилищ
Веб-хранилища — универсальные инструменты, находящие применение во множестве сценариев современной веб-разработки. Их правильное использование может значительно улучшить пользовательский опыт и производительность приложений. Рассмотрим наиболее распространённые и эффективные способы их применения. 🚀
Сценарии для
localStorage:
- Пользовательские настройки и предпочтения — темы оформления, размеры шрифта, языковые настройки
- Кэширование данных — сохранение редко изменяющихся данных для уменьшения количества запросов к серверу
- Автосохранение форм — сохранение незаконченного ввода в формах для восстановления после перезагрузки
- Локальная история просмотров — отслеживание просмотренных товаров или статей
- "Помнить меня" — сохранение токенов аутентификации для автологина (с соблюдением мер безопасности)
- Офлайн-режим — базовое хранение данных для работы в офлайне
Сценарии для
sessionStorage:
- Многостраничные формы — сохранение данных между шагами формы
- Корзины покупок — временное хранение выбранных товаров в рамках сессии
- История навигации по сайту — сохранение пути пользователя для функции "Назад"
- Временные токены — хранение одноразовых токенов аутентификации
- Изоляция данных между вкладками — когда каждой вкладке требуется независимое состояние
Пример реализации автосохранения формы:
// HTML: <textarea id="editor" placeholder="Начните писать..."></textarea>
const editor = document.getElementById('editor');
// Загрузка сохраненного текста при открытии страницы
window.addEventListener('load', () => {
const savedText = localStorage.getItem('draft');
if (savedText) {
editor.value = savedText;
}
});
// Сохранение при каждом изменении
editor.addEventListener('input', () => {
localStorage.setItem('draft', editor.value);
});
// Кнопка очистки черновика
document.getElementById('clearDraft').addEventListener('click', () => {
localStorage.removeItem('draft');
editor.value = '';
});
Пример реализации многостраничной формы с
sessionStorage:
// Шаг 1: Сохраняем персональные данные
function savePersonalInfo() {
const formData = {
name: document.getElementById('name').value,
email: document.getElementById('email').value,
phone: document.getElementById('phone').value
};
sessionStorage.setItem('formStep1', JSON.stringify(formData));
window.location.href = 'step2.html'; // Переход на следующий шаг
}
// Шаг 2: Загружаем сохраненные данные и продолжаем
function loadStep2() {
const step1Data = JSON.parse(sessionStorage.getItem('formStep1') || '{}');
// Показываем ранее введенные данные
document.getElementById('summary-name').textContent = step1Data.name || '';
document.getElementById('summary-email').textContent = step1Data.email || '';
// Если нет данных с предыдущего шага, возвращаем на шаг 1
if (!step1Data.name) {
alert('Пожалуйста, заполните сначала персональные данные');
window.location.href = 'step1.html';
}
}
Пример синхронизации данных между вкладками с
localStorage:
// Страница 1: Отправляет сообщение другим вкладкам
function broadcastMessage(message) {
localStorage.setItem('broadcastMessage', JSON.stringify({
message,
timestamp: Date.now()
}));
}
// Страница 2: Слушает сообщения
window.addEventListener('storage', (event) => {
if (event.key === 'broadcastMessage') {
const data = JSON.parse(event.newValue);
console.log(`Получено новое сообщение: ${data.message}`);
// Обновляем интерфейс с новыми данными
document.getElementById('notification').textContent = data.message;
document.getElementById('notification').style.display = 'block';
}
});
При разработке приложений следует учитывать следующие практические рекомендации:
- Всегда предусматривайте вариант, когда хранилище недоступно или его объем ограничен
- Периодически очищайте устаревшие данные, чтобы не превышать лимиты хранилища
- Используйте префиксы для ключей, чтобы избежать конфликтов между разными компонентами приложения
- Организуйте структуру хранимых данных — лучше хранить один структурированный объект, чем множество отдельных значений
- Реализуйте версионирование сохраняемых данных, чтобы обеспечить обратную совместимость при обновлениях приложения
Технологии
localStorageи
sessionStorageоткрывают широкие возможности для создания быстрых, отзывчивых и удобных веб-приложений. Они позволяют сохранять и восстанавливать состояние интерфейса, кэшировать данные, улучшать пользовательский опыт при нестабильном соединении. При этом важно помнить про ограничения хранилищ и не хранить в открытом виде чувствительные данные. Грамотно используя эти инструменты, вы сможете создавать приложения, которые работают бесперебойно и обеспечивают лучший пользовательский опыт даже в условиях неидеального интернет-соединения.