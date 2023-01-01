Как решить проблему CORS: настройка кросс-доменных запросов

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и программисты, работающие с API и фронтенд-технологиями

Студенты и начинающие специалисты, интересующиеся обучением веб-разработке

Опытные разработчики, желающие обновить свои знания о CORS и кросс-доменных запросах Каждый веб-разработчик рано или поздно сталкивается с сообщением об ошибке "Access to XMLHttpRequest has been blocked by CORS policy". Эта ошибка способна превратить обычный рабочий день в многочасовую головную боль. Если вы когда-либо пытались получить данные с другого домена и ваш браузер категорически отказывался это делать — вы не одиноки. Давайте разберемся, что такое CORS, почему он существует и какие существуют способы настроить кросс-доменные запросы, чтобы ваше приложение работало как часы. 🚀

Что такое CORS и политика одного источника

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) — механизм, который позволяет серверу указать, каким доменам разрешено получать ресурсы с этого сервера. По умолчанию веб-браузеры блокируют запросы с одного домена (источника) на другой из соображений безопасности — это называется Same-Origin Policy (политика одного источника).

Источник (origin) в контексте веб-безопасности определяется тремя составляющими:

Протокол (http, https)

Домен (example.com)

Порт (80, 443 и т.д.)

Если хотя бы один из этих компонентов отличается — браузер считает запрос кросс-доменным и применяет ограничения.

Артём Васильев, руководитель отдела фронтенд-разработки Два года назад наша команда разрабатывала приложение, которое должно было взаимодействовать с API партнёра. Всё работало отлично на локальном сервере, но когда мы выкатили продукт в продакшн, всё рухнуло из-за CORS-ошибок. Мы потратили три дня на диагностику, пока не осознали фундаментальную проблему: наш фронтенд находился на поддомене client.example.com, а API — на api.example.com. Хоть это и был один домен второго уровня, для браузера это были разные источники! Решение оказалось простым — нужно было настроить заголовок Access-Control-Allow-Origin на сервере API. Но этот опыт научил меня всегда начинать с проверки CORS при разработке распределённых систем.

Политика одного источника защищает пользователей от атак типа CSRF (Cross-Site Request Forgery) и XSS (Cross-Site Scripting), но одновременно создаёт трудности для легитимного взаимодействия между сервисами.

URL Тот же источник? Причина https://example.com/page2 Да Совпадает протокол, домен и порт http://example.com Нет Отличается протокол (http vs https) https://example.com:8080 Нет Отличается порт (443 по умолчанию vs 8080) https://api.example.com Нет Отличается домен (поддомен) https://othersite.com Нет Полностью другой домен

Когда браузер блокирует кросс-доменный запрос, в консоли обычно появляется ошибка, похожая на эту:

Access to XMLHttpRequest at 'https://api.example.com/data' from origin 'https://app.com' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.

Теперь рассмотрим методы решения этой проблемы. 👨‍💻

Метод 1: Настройка CORS-заголовков на сервере

Самый правильный и надёжный способ обработки кросс-доменных запросов — настроить CORS-заголовки на сервере. Это позволяет серверу явно указать, каким доменам разрешено получать его ресурсы.

Основные CORS-заголовки:

Access-Control-Allow-Origin : указывает, каким доменам разрешён доступ к ресурсу

: указывает, каким доменам разрешён доступ к ресурсу Access-Control-Allow-Methods : определяет разрешённые HTTP-методы (GET, POST, etc.)

: определяет разрешённые HTTP-методы (GET, POST, etc.) Access-Control-Allow-Headers : указывает, какие заголовки могут использоваться в запросе

: указывает, какие заголовки могут использоваться в запросе Access-Control-Allow-Credentials : разрешает отправку куки и аутентификационных данных

: разрешает отправку куки и аутентификационных данных Access-Control-Max-Age: определяет, как долго браузер может кешировать результаты предварительного запроса (preflight)

Вот пример настройки CORS на разных серверных платформах:

Платформа Код настройки CORS Node.js (Express)

Node.js (Express)

Python (Flask)

Python (Flask)

PHP

PHP

Apache (.htaccess)

Apache (.htaccess)

Важно понимать концепцию предварительных запросов (preflight requests). Когда браузер отправляет "нетривиальный" запрос (например, POST с JSON-данными), он сначала делает предварительный OPTIONS-запрос, чтобы узнать, разрешён ли основной запрос. Только после положительного ответа отправляется основной запрос.

При использовании звездочки Access-Control-Allow-Origin: * любой домен сможет получать ресурсы. Это удобно для публичного API, но небезопасно для приватных данных. Особенно если используется Access-Control-Allow-Credentials: true — в этом случае звездочка не работает, нужно явно указывать домен. 🔒

Метод 2: Использование JSONP для обхода ограничений

JSONP (JSON with Padding) — старый, но всё ещё работающий способ обхода Same-Origin Policy. Этот метод использует тот факт, что теги <script> не подчиняются ограничениям политики одного источника.

Принцип работы JSONP:

Клиент создаёт тег <script> с URL внешнего ресурса и добавляет параметр с именем функции обратного вызова Сервер возвращает JavaScript-код, который вызывает указанную функцию с данными в качестве параметра Браузер выполняет полученный скрипт, что приводит к вызову функции обратного вызова с данными

Пример использования JSONP в jQuery:

JS Скопировать код $.ajax({<br> url: 'https://api.example.com/data',<br> dataType: 'jsonp',<br> success: function(data) {<br> console.log('Данные получены:', data);<br> }<br> });

А вот как выглядит реализация без библиотек:

JS Скопировать код function handleResponse(data) {<br> console.log('Данные получены:', data);<br> }<br><br> const script = document.createElement('script');<br> script.src = 'https://api.example.com/data?callback=handleResponse';<br> document.head.appendChild(script);

Сервер должен обернуть ответ в вызов функции:

JS Скопировать код // Ответ сервера<br> handleResponse({"name": "John", "age": 30});

Игорь Петров, архитектор веб-приложений Пару лет назад мне пришлось поддерживать legacy-проект, который активно использовал JSONP для получения данных с разных доменов. Сайт работал нормально, пока не появилась необходимость отправлять конфиденциальные данные на сервер. JSONP поддерживает только GET-запросы, а данные передаются в URL — это серьезная проблема безопасности. Мы провели технический аудит и обнаружили, что пароли и личные данные пользователей передавались в открытом виде! К тому же, JSONP-запросы невозможно отменить, что создавало проблемы с производительностью. Нам пришлось переписать всю систему API-запросов, настроив правильные CORS-заголовки и перейдя на современные методы. Этот опыт научил меня тщательно оценивать недостатки технологий, особенно когда речь идет о безопасности пользовательских данных.

Преимущества и недостатки JSONP:

✅ Работает в старых браузерах

✅ Простая реализация

❌ Поддерживает только GET-запросы

❌ Нет стандартной обработки ошибок

❌ Уязвим к XSS-атакам если сервер не валидирует данные

❌ Нельзя отменить запрос

В современной разработке JSONP используется редко из-за своих ограничений и проблем с безопасностью. Лучше использовать правильно настроенный CORS. Однако знание этого метода может пригодиться при работе с устаревшими системами. 🕰️

Метод 3: Прокси-серверы как посредники при запросах

Когда нет возможности настроить CORS-заголовки на целевом сервере (например, при работе с чужим API без CORS-поддержки), на помощь приходят прокси-серверы. Суть метода: вместо прямого обращения к внешнему API, фронтенд обращается к своему бэкенду, который затем делает запрос к внешнему API и возвращает результат.

Поскольку серверные запросы не подчиняются ограничениям Same-Origin Policy, эта схема работает безупречно. 🔄

Варианты реализации прокси-сервера:

Собственный бэкенд: создание эндпоинта, перенаправляющего запросы Серверные функции: использование serverless functions (AWS Lambda, Netlify Functions, Vercel API Routes) Прокси-middleware: настройка прокси в инструментах разработки (например, в webpack-dev-server) Готовые прокси-сервисы: использование CORS-proxy как сервиса

Пример прокси-эндпоинта на Node.js с Express:

JS Скопировать код const express = require('express');<br> const axios = require('axios');<br> const app = express();<br><br> app.get('/api/proxy', async (req, res) => {<br> try {<br> const targetUrl = req.query.url;<br> const response = await axios.get(targetUrl);<br> res.json(response.data);<br> } catch (error) {<br> res.status(500).json({ error: error.message });<br> }<br> });<br><br> app.listen(3000, () => {<br> console.log('Прокси-сервер запущен на порту 3000');<br> });

Использование прокси в клиентском коде:

JS Скопировать код // Вместо прямого запроса к https://external-api.com/data<br> fetch('/api/proxy?url=https://external-api.com/data')<br> .then(response => response.json())<br> .then(data => console.log(data))<br> .catch(error => console.error(error));

При настройке прокси важно учитывать следующие аспекты:

Безопасность : валидировать входящие URL и ограничивать доступные домены

: валидировать входящие URL и ограничивать доступные домены Аутентификация : правильно передавать токены и другие данные авторизации

: правильно передавать токены и другие данные авторизации Кеширование : настраивать кеширование для повышения производительности

: настраивать кеширование для повышения производительности Ограничение частоты : защищать от DoS-атак и соблюдать лимиты внешнего API

: защищать от DoS-атак и соблюдать лимиты внешнего API Обработка ошибок: корректно обрабатывать и возвращать ошибки клиенту

Для разработки можно настроить прокси в инструментах сборки. Например, в webpack-dev-server:

JS Скопировать код // webpack.config.js<br> module.exports = {<br> // ...<br> devServer: {<br> proxy: {<br> '/api': {<br> target: 'https://external-api.com',<br> pathRewrite: { '^/api': '' },<br> changeOrigin: true<br> }<br> }<br> }<br> };

Прокси-подход особенно полезен при разработке, когда нужно быстро интегрироваться с внешними API, не настраивая CORS. Однако для продакшн-окружения рекомендуется настраивать CORS правильно или использовать более надёжные прокси-решения. 💼

Метод 4: WebSockets и postMessage для обмена данными

WebSockets и postMessage API предоставляют альтернативные способы обмена данными между разными доменами, обходя ограничения Same-Origin Policy.

WebSockets устанавливают постоянное двунаправленное соединение между клиентом и сервером. В отличие от обычных HTTP-запросов, после установки соединения WebSockets не подчиняются ограничениям CORS.

Пример использования WebSockets:

JS Скопировать код // Клиентский код<br> const socket = new WebSocket('wss://api.example.com/socket');<br><br> socket.onopen = function() {<br> console.log('Соединение установлено');<br> socket.send(JSON.stringify({ type: 'getData', payload: { id: 123 } }));<br> };<br><br> socket.onmessage = function(event) {<br> const data = JSON.parse(event.data);<br> console.log('Получены данные:', data);<br> };<br><br> socket.onerror = function(error) {<br> console.error('Ошибка WebSocket:', error);<br> };<br><br> socket.onclose = function() {<br> console.log('Соединение закрыто');<br> };

Метод postMessage позволяет безопасно обмениваться сообщениями между окнами, вкладками или iframe, даже если они находятся на разных доменах.

Пример использования postMessage между родительской страницей и iframe:

JS Скопировать код // На родительской странице (https://parent.com)<br> const iframe = document.getElementById('childFrame');<br><br> // Отправка сообщения в iframe<br> iframe.onload = function() {<br> iframe.contentWindow.postMessage({ type: 'getData', id: 123 }, 'https://child.com');<br> };<br><br> // Получение ответа от iframe<br> window.addEventListener('message', function(event) {<br> // Проверяем источник сообщения для безопасности<br> if (event.origin !== 'https://child.com') return;<br><br> console.log('Получены данные от iframe:', event.data);<br> }, false);

JS Скопировать код // На странице iframe (https://child.com)<br> window.addEventListener('message', function(event) {<br> // Проверяем источник сообщения<br> if (event.origin !== 'https://parent.com') return;<br><br> const data = event.data;<br> console.log('Получено сообщение от родителя:', data);<br><br> // Отправляем ответ обратно родителю<br> event.source.postMessage({ type: 'response', data: { name: 'Child Data' } }, event.origin);<br> }, false);

Сравнение WebSockets и postMessage:

Критерий WebSockets postMessage Сценарий использования Обмен данными между клиентом и сервером в реальном времени Обмен данными между разными окнами/фреймами Соединение Постоянное двунаправленное Эпизодическое, сообщение за раз Необходимость сервера Требуется WebSocket-сервер Не требуется, работает только на клиенте Безопасность Поддерживает SSL/TLS (wss://) Требует проверки origin для безопасности Производительность Низкая задержка, малые накладные расходы Зависит от размера сообщений и производительности DOM

Эти методы особенно полезны в следующих случаях:

WebSockets : чаты, торговые платформы, игры, дашборды с обновлениями в реальном времени

: чаты, торговые платформы, игры, дашборды с обновлениями в реальном времени postMessage: интеграция с виджетами третьих сторон, общение между родительским и дочерними окнами, реализация SSO между разными доменами

При использовании этих методов всегда помните о безопасности: проверяйте источник сообщений (origin), валидируйте данные и используйте защищённые соединения. 🛡️

Метод 5: Локальные DNS записи и Host-файл

Для тестирования и разработки иногда эффективно использовать локальные DNS-настройки, чтобы разные части приложения работали на "одном домене". Этот метод обходит ограничения Same-Origin Policy, размещая разные сервисы на поддоменах одного корневого домена.

Например, если вам нужно взаимодействие между фронтендом и API, которые в продакшне будут на разных доменах, можно сделать так:

Отредактировать файл hosts (Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts, Unix/Linux: /etc/hosts) Добавить записи для локальных доменов:

127.0.0.1 app.local 127.0.0.1 api.app.local

Настроить локальные серверы для прослушивания на этих доменах

Теперь фронтенд на app.local и API на api.app.local будут считаться поддоменами одного домена, и между ними можно настроить общие куки с атрибутом Domain=".app.local". При этом доступ по API работает без CORS-проблем, если правильно настроить общий домен для куки.

Этот метод полезен для локальной разработки, но не для продакшн-окружения, где всё равно потребуется настройка CORS. 🛠️